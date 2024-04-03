10 قوالب مجانية لتخطيط القدرات | ClickUp و Excel والمزيد

عندما يُطلب منك تولي مشاريع جديدة - فأنت تريد دائمًا أن تقول نعم. الجزء الصعب هو معرفة مدى واقعية هذه الموافقة بالنسبة لعبء المهام الحالية لفريقك.

هذا هو المكان الذي يبرز فيه التخطيط التفصيلي للقدرات، وهو ما يجعل التخطيط التفصيلي للقدرات جزءًا مهمًا من إدارة المشاريع للفرق في مختلف الصناعات.

تساعد الرؤى التي تأتي من التخطيط السليم للقدرات الشركات على تحديد ما إذا كان بإمكانها توظيف أعضاء جدد أو تولي مشاريع جديدة مع مراقبة أعباء عمل فريقها الحالي عن كثب. بدون ضغط 😅

الخبر السار هو أن هناك الكثير من أدوات تخطيط السعة متاحة لمساعدتك في هذه الرحلة، ناهيك عن الدورات التدريبية عبر الإنترنت, المدونات و- ونماذجنا الشخصية المفضلة - القوالب!

تابع معنا لمعرفة المزيد حول كيف يمكن لفريقك بأكمله الاستفادة من نموذج تخطيط الحساب ، أهم الميزات التي يجب البحث عنها، والوصول إلى 10 من أفضل قوالب القدرات المجانية في السوق.

ما هو قالب تخطيط السعة؟

تشير السعة إلى الحد الأقصى لحجم العمل الذي يمكن أن يقوم به فريق أو فرد في وقت معين، ولكن يمكن استخدامها أيضًا للإشارة إلى حجم الموارد المتاحة للشركة أو الفريق لمشروع معين. تخطيط القدرات هي عملية قياس الموارد والوقت وأعضاء الفريق اللازمين لإكمال المشاريع المختلفة من أجل تحديد مجالات فرص العمل الجديدة - أي القدرة على تولي المزيد من المشاريع أو التعيينات الجديدة أو المهام في اليوم الواحد.

استخدم طريقة عرض عبء العمل في ClickUp لمعرفة من هو متقدم أو متأخر وسحب المهام وإفلاتها بسهولة لإعادة تخصيص الموارد

في حين أن مديري المشاريع عادةً ما يتولون الجزء الأكبر من تخطيط السعة، يجب أن يكون لدى جميع المعنيين إمكانية الوصول إلى المعلومات بما في ذلك أصحاب المصلحة وأعضاء الفريق الآخرين والأقسام المتأثرة والعملاء.

ومع وجود الكثير من الأمور التي تعتمد على دقة تخطيط السعة، فإن البدء بنموذج هو أفضل رهان لك.

تأتي القوالب القوية لتخطيط السعة في أشكال عديدة ويمكن إنشاؤها باستخدام نماذج مختلفة برنامج إدارة الموارد أو حتى PowerPoint و إكسل .

تساعدك قوالب تخطيط السعة على إدارة مواردك بسهولة وواقعية لمعرفة أي من مواردك أقل أو أكثر أو أكثر من السعة. قد تشمل هذه الموارد المواد الفعلية والوقت والميزانية - ولكن الأهم من ذلك هو الأشخاص لديك!

بالإضافة إلى ذلك، تجعل القوالب تقارير تخطيط السعة أنظف وأسهل في القراءة وأكثر تنظيماً من البدء من الصفر. ولكن قبل أن تقوم بالتسجيل في أي تجارب مجانية بحثًا عن القالب المفضل لديك، اسأل نفسك هذه الأسئلة المهمة:

هل هذا القالب مصمم مسبقاً وقابل للتخصيص؟

هل سيتوافق مع مشاريعي وعملياتي الحالية؟

هل سأتمكن أنا وفريقي من استخدامه في أسرع وقت ممكن؟

هل هو مجاني؟

هذا ليس طلباً مبالغاً فيه! في الواقع، هناك المزيد من الصفات التي يجب أن تبحث عنها في نموذج تخطيط القدرات التالي - ويمكننا مساعدتك في الوصول إليها جميعًا مجانًا. 😎

ميزات لا بد من توافرها في قالب تخطيط السعة

أكبر ما يمكن استخلاصه من تخطيط السعة هو الرؤية القابلة للتنفيذ. إن التخصيص الدقيق للموارد هو السر وراء اتخاذ قرارات استراتيجية بشأن العمل الذي تتولاه والتأكد من قدرتك على تقديمه ضمن متطلبات المشروع .

إنشاء لوحات معلومات مخصصة في ClickUp للحصول على نظرة عامة عالية المستوى لجميع أعمالك

يجب أن تكون قادراً على إضافة معلومات مفصّلة عن المشروع إلى القالب الخاص بك للحصول على عرض أكثر شمولاً لقدرات الفريق وموارده. وهذا يشمل اسم المشروع، وجميع المشاركين فيه، وجميع المهام ذات الصلة، و الجدول الزمني للمشروع التواريخ الرئيسية والمواعيد النهائية المعالم الرئيسية والتكلفة والطلب والمزيد!

قد يبدو هذا طلبًا كبيرًا، ولكن التخطيط الناجح للقدرة الاستيعابية له تأثير إيجابي كبير على أرباحك النهائية، لذلك يجب أن تكون دقيقًا ومدروسًا في هذه العملية. فيما يلي المزيد من العناصر الأساسية التي يجب البحث عنها في نموذج تخطيط السعة الديناميكي:

طرق عرض متعددة للمشروع لرؤية الصورة الكبيرة لجميع المهام والموارد المطلوبة في المشروع

لوحات المعلومات وإعداد التقارير لإلقاء نظرة عالية المستوى على مشروعك وقدرات عبء العمل الحالية

إدارة المهام لتتبع التقدم المحرز وتخصيص الموارد

تعيينات متعددة والمراقبين لتفويض العمل بالتساوي بين الفريق

التعليقات والدردشة وميزات التعاون لإبقاء جميع أعضاء الفريق على اطلاع دائم

حدود وعتبات السعة للتأكد من عدم تحميل أي شخص فوق طاقته على المهام

ميزات تحديد الأولويات لتنظيم المهام والمشاريع بناءً على الحاجة الفورية والموارد المتاحة

10 قوالب تخطيط القدرات لـ ClickUp وExcel والمزيد

قبل تكدس المشاريع وتعيين عدد كبير من المهام الجديدة، من المهم لمديري المشاريع أن يعرفوا بالضبط ما هو موجود بالفعل على عاتق كل عضو من أعضاء الفريق وكم هو موجود بالفعل. إن التقييم الدقيق والمتكرر للنطاق الترددي لفريقك يضمن إكمال كل مشروع في الوقت المحدد، وفي حدود الميزانية، وبأقل قدر ممكن من الضغط الإضافي. 💜

هذه 10 من نماذج تخطيط القدرات المفضلة لدينا لهذا الأمر بالذات! كل من هذه القوالب ليست فقط قابلة للتخصيص، وشاملة، وبديهية - بل إنها أيضًا مجانية تمامًا للاستخدام. 🤩

1. قالب تخطيط قدرات الموظفين من ClickUp

عرض عبء العمل الرئيسي باستخدام قالب تخطيط سعة الموظفين بواسطة ClickUp

من بين أكثر من 15 طريقة قابلة للتخصيص لإدارة مشاريعك في ClickUp, عرض عبء العمل هو التقسيم الوحيد الشفاف والموضوعي تمامًا للمهام الأسبوعية لفريقك بناءً على المُكلَّف والوقت المقدر لكل مهمة وعدد المهام وغير ذلك. قد يبدو إتقان طريقة عرض عبء العمل مهمة شاقة في حد ذاتها، ولكن نموذج تخطيط قدرات الموظفين من ClickUp يجعل هذا - وأكثر من ذلك بكثير - أسهل بكثير.

يساعدك هذا القالب المتطور على إدارة القدرات الفردية والجماعية باستخدام بعض من أقوى ميزات ClickUp لمعرفة مقدار العمل الذي يتم تعيينه في كل مرة. يساعدك هذا القالب أيضًا على تنفيذ إدارة عبء العمل ممارسات مثل تحديد تقديرات الوقت وقياس حجم المهام وغير ذلك. في هذا النموذج قائمة ، ستجد خمس طرق عرض للمشروع، وسبعة حقول مخصصة، وحالتين مخصصتين للمهام المخصصة، ودليل البدء في مستندات ClickUp لمساعدتك في تخطيط القدرات بأكثر الطرق فعالية ممكنة. تنزيل هذا النموذج

2. قالب تخطيط الموارد من ClickUp

وزع الموارد بسهولة باستخدام قالب تخطيط الموارد من ClickUp

التنظيم هو المفتاح عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرارات الاستراتيجية لفريقك أو قسمك. من خلال خمس حالات مخصصة، وثمانية حقول مخصصة، وطرق عرض متعددة، فإن قالب تخطيط الموارد من ClickUp هو القالب الأكثر شمولاً وتنوعاً ل تخطيط الموارد وتخصيصها .

استخدم هذا النموذج الملائم للمبتدئين لتوزيع الموارد بسهولة - مهما كانت! إن قالب تخطيط الموارد هو الأداة المثالية لإنشاء أنظمة منظمة بسرعة حول كل نوع من الموارد.

يمكن تخصيص هذا القالب ليناسب أي حالة استخدام، ويأتي مصممًا مسبقًا ليتوافق بشكل طبيعي مع فرق التسويق والنمو يتطلعون إلى وضع جداول زمنية واضحة ومنتجة لمهام مثل العلامة التجارية، والترويج على وسائل التواصل الاجتماعي، وتصميم الويب، وغير ذلك. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم هذا القالب بعضًا من مدير المشروع المفضل لديك ميزات ClickUp للمساعدة في تجميع كل شيء معًا بما في ذلك عرض جانت وعرض الجدول الزمني. قم بتنزيل هذا القالب

3. نموذج تخطيط سعة الموارد الأسبوعية من ClickUp

تصور قدرات الفريق باستخدام قالب تخطيط الموارد الأسبوعية من ClickUp

إذا كنت تحب طريقة عرض عبء العمل في قالب تخطيط سعة الموظفين، فستحبها هنا أكثر. يمكن للمديرين تخصيص طريقة عرض عبء العمل باستخدام قالب تخطيط الموارد الأسبوعي من ClickUp لتصور القدرات الفردية والإجمالية للفريق وتحديد أين أو إذا كان يمكن استخدامها بشكل أكثر إنتاجية في مكان آخر.

احصل على عرض رفيع المستوى لعبء عمل كل منسق مشروع من خلال عدد المهام الموكلة إليه في ذلك اليوم أو الأسبوع أو الشهر. لن ترى فقط عدد المهام المسؤول عنها كل عضو في ذلك اليوم فحسب، بل ستجد أيضًا اسم كل مهمة ومدتها وحالتها لتتمكن من رؤية التقدم المحرز فيها بشكل فوري. تنزيل هذا القالب

4. قالب تخطيط سعة كانبان من ClickUp

أعد تخصيص الموارد والمهام والوقت باستخدام قالب تخطيط سعة كانبان من ClickUp

هناك أكثر من طريقة لإدارة قدرات الفريق والتخطيط لها، ونموذج تخطيط سعة كانبان من ClickUp يوضح ذلك. استخدم عرض لوحة ClickUp داخل هذا النموذج المفصل للتعمق أكثر في عبء عمل فريقك وحالات المهام والتقدم المحرز - حتى في كل دقيقة.

هناك طريقة أخرى لزيادة قيمة هذا القالب متعدد الاستخدامات وهي طريقة أخرى لزيادة قيمة هذا القالب متعدد الاستخدامات من خلال لوحة كانبان لفرز أعباء العمل في مشروعك حسب مالك المهمة لترى على الفور كيف يتم توزيع العمل بالتساوي بين الفريق. وإذا كان أحد أعضاء فريقك مثقلًا بالعمل أو متأخرًا عن الجدول الزمني أو كان لديه وقت فراغ، يمكنك بسهولة إجراء تعديلات عن طريق سحب وإسقاط المهام من مالك إلى آخر, إنشاء مهام فرعية أو إضافة مكلفين - كل ذلك مباشرةً من لوحتك. تنزيل هذا القالب

5. قالب قائمة تخطيط القدرات من ClickUp

قم بالإشراف على جميع الموارد الحالية باستخدام قالب قائمة تخطيط السعة من ClickUp

بينما يحب مديرو المشاريع عرض Gantt وعبء العمل والجدول الزمني واللوحة لطبيعتها المرئية للغاية, عرض القائمة في ClickUp هو حل مرن آخر لـ إجراء الجرد لمهام فريقك وعبء العمل الخاص بك.

لكن هذه ليست قائمة مهامك المعتادة. 👀

قالب قائمة تخطيط القدرات من ClickUp هو عرض الصورة الكاملة للموارد الحالية التي طالما حلمت بها. يقوم هذا القالب بالأعباء الثقيلة فيما يتعلق بإعداد قائمتك للحفاظ على سير العمل بسلاسة مع ميزات تشمل خمس حالات مخصصة مبنية مسبقًا وثمانية حقول مخصصة.

ما يميز هذا القالب للمدراء وأعضاء الفريق هو مدى سهولة وتنظيم طريقة عرض القائمة. سواء كنت تعمل مع أصحاب المصلحة في المشروع أو عبر الأقسام، أو مشاركة معلومات جديدة، يمكن لأي شخص الاطلاع على طريقة العرض هذه وفهم ما يراه على الفور. بالإضافة إلى ذلك، بنفس سهولة سحب المهام عبر لوحة كانبان، يمكنك إعادة تخصيص الموارد وتعديل المهام عن طريق تحريكها لأعلى أو لأسفل القائمة.

الأعمدة التي تراها في قائمتك قابلة للتخصيص تمامًا لإظهار المزيد من المعلومات التي تهتم بها حقًا. اختر أي الحقول المخصصة والتعليقات والمكلفين, العلامات ، أو تواريخ الاستحقاق تظهر في قائمتك لتعرف ما هي الموارد التي ستذهب إلى أين، وما هي حالة استخدامها - كل ذلك في لمحة سريعة. تنزيل هذا النموذج

6. قالب تخطيط سعة الحساب من ClickUp

الإشراف على الموارد اللازمة لتطوير أعمال جديدة باستخدام نموذج تخطيط سعة الحساب من ClickUp

كما يقولون، المبيعات تجعل العالم يدور حولك. 💸

إن نموذج تخطيط سعة الحساب من ClickUp ضروري لمديري الحسابات ومديري المشاريع على حد سواء. وبفضل خمس حالات مخصصة للمهام محظورة، مكتملة، مكتملة، تحت التنفيذ، تحت المراجعة، مهام قيد التنفيذ، مهام قيد التنفيذ، يتمتع الجميع بشفافية كاملة في توزيع الموارد عبر الحسابات. يأتي هذا النموذج أيضًا مع خمس طرق عرض للمشاريع لتحديد أولويات قدرات الحسابات الحالية وتحديد مجالات الفرص الجديدة.

على غرار الطرق المتنوعة التي يمكن من خلالها تخصيص قالب تخطيط سعة الموارد في ClickUp حسب الطريقة التي تريد العمل بها، فإن قالب تخطيط سعة الحساب مرئي للغاية ومصمم لمساعدتك في إدارة موارد الحساب من جميع الزوايا. قم بتنظيم حساباتك باستخدام طريقة عرض اللوحة أو جانت أو الجدول الزمني أو القائمة المبنية مسبقًا، ثم اعتمد على الحقول الثمانية المخصصة لرؤية أعضاء الفريق وجهات الاتصال والحالة الصحية والإيرادات المتعلقة بكل حساب. تنزيل هذا القالب

7. قالب تخطيط السعة البسيط لبرنامج Excel

قالب تخطيط السعة البسيطة لبرنامج Excel

في حين يمكن تخصيص قوالب ClickUp وتكييفها لتناسب مجموعة واسعة من حالات الاستخدام في مختلف الصناعات، فإن قالب تخطيط السعة البسيط هذا ل إكسل تم إنشاؤه خصيصًا لمديري مشاريع المصانع والمنشآت لتحديد القدرات الإنتاجية.

متوافق أيضًا مع جداول بيانات جوجل ، يأتي قالب جداول البيانات البسيط هذا مع ورقتين، وصيغ معدة مسبقًا، ومخططات مرئية، ولوحات معلومات لتنظيم وتحليل البيانات المتعلقة ب سلسلة التوريد والاحتياجات التشغيلية . حتى لو Excel هو أداتك المجربة والحقيقية لتخطيط القدرات ، يأتي هذا القالب أيضًا مع ورقة مقدمة إرشادية لتوجيهك إلى المصطلحات والمعلومات العامة والأسئلة الشائعة.

تُعد طبيعة التوصيل والتشغيل لهذا القالب رائعة للوصول إلى المقاييس المحسوبة تلقائيًا وعرضها كمخططات أو رسوم بيانية باستخدام Excel.

الجانب السلبي؟

بينما يمكن الوصول إلى قوالب Smart Sheet القليلة الأولى مجانًا، فإن التنزيلات اللاحقة ستكلفك 50 دولارًا. ✨ تنزيل هذا القالب

8. قالب تخطيط سعة الموارد لبرنامج Excel

قالب تخطيط سعة الموارد لبرنامج Excel

إذا كانت شركتك قد استثمرت بالفعل في برنامج Excel أو إذا كنت تتطلع إلى معرفة المزيد حول خصوصيات وعموميات كيفية تأثير تخطيط السعة على أعمالك في جدول زمني مدته 12 شهرًا، ففكر في نموذج تخطيط سعة الموارد لبرنامج Excel.

على الرغم من أنه يتطلب وقتاً أطول قليلاً لإعداده واهتماماً متكرراً لتحديثه، إلا أنه يمكن لمديري المشاريع استخدام هذا القالب لحساب سعة الموارد وتخطيط سباقات السرعة باستخدام Excel. قبل البدء، يقدم هذا القالب سبع توصيات لاستخدام المصنف بشكل أكثر فعالية وإعداد ورقة البيانات بشكل صحيح. تنزيل هذا القالب

9. قالب تخطيط القدرات من كودا

قالب تخطيط القدرات من كودا

في صحيح كودا نموذج، قالب تخطيط القدرات بواسطة كودا يجلب الفوائد من تخطيط القدرات في محرر مستندات ديناميكي للإشراف على البيانات والفرق والموارد على صفحة رقمية لا نهائية.

يقسم هذا القالب تخطيط السعة إلى ثلاث فئات واضحة:

المشاريع

الموارد المتاحة (الأشخاص)

الجدول الزمني للمشروع

في الجزء العلوي من المستند، سترى في الجزء العلوي من المستند إجمالي السعة المتاحة ومتوسط عدد ساعات العمل الحالية لفريقك في الأسبوع. وفي الأسفل، ستجد جداول ومخططات مضمنة لإضافة المزيد من التفاصيل لكل فئة من هذه الفئات بما في ذلك تواريخ البدء والتواريخ والأدوار والتوافر وأسماء المهام.

المكافأة:_

_/مرجع/ https://clickup.com/blog/coda-vs-airtable// مقارنة كودا مقابل Airtable* *%/%href/_

أكبر فائدة لهذا القالب هي سهولة استخدامه. واجهة Coda الواضحة تجعل تخطيط السعة أقل صعوبة - على الرغم من أنه يفتقر إلى العمق والتفاصيل وشفافية عبء العمل مثل القوالب الأخرى في هذه القائمة. تنزيل هذا القالب

10. قالب تخطيط قدرات فريق الموارد من قبل فريق الشرائح

قالب تخطيط سعة فريق الموارد من قبل فريق الشرائح

لماذا نحب قالب تخطيط سعة فريق الموارد لفريق الموارد لباوربوينت؟ لأنه القالب المثالي الذي يمكن أن يكون في متناول اليد عند تقديم التحديثات ومقترحات المشاريع لأصحاب المصلحة!

قم بتحرير مجموعة الشرائح الخاصة بك مباشرة في PowerPoint لتقديم إدارة الموارد والاستخدام والتخصيص بناءً على قدرات الفريق والقدرات الفردية. كما يجب أن تكون جميع العروض التقديمية المقنعة، يمثل هذا القالب بياناتك بصريًا باستخدام الرسوم البيانية والمخططات لإظهار الموارد التي تزيد أو تقل أو تزيد عن السعة. قم بتنزيل هذا القالب

اجعله يحدث مع قالب ClickUp المخصص

هذه ليست سوى 10 من آلاف قوالب تخطيط القدرات المنتشرة على شبكة الإنترنت. وعلى الرغم من أنه من المدهش أن يكون لدينا الكثير من الخيارات في متناول أيدينا، إلا أنه أمر مربك بعض الشيء. تجنّب الاستثمار في قالب يستغرق وقتاً أطول مما يستحق، أو يفتقر إلى المرونة، أو ببساطة قديم جداً بحيث لا يكون مفيداً.

بدلًا من ذلك، اختر قالبًا مصممًا مع وضع الفرق الحديثة في الاعتبار - اختر انقر فوق !

قوالب ClickUp الموجودة في هذه القائمة ليست سوى عدد قليل من مئات القوالب المتاحة في مكتبة القوالب . ولكن ما الذي يجعل قوالبها متميزة عن البقية؟

ClickUp هي المنصة الإنتاجية الوحيدة التي تحتوي على أكثر من 15 طريقة فريدة لإدارة مشاريعك بصريًا والمنصة الوحيدة التي تحتوي على طريقة عرض عبء العمل!

اطلع على كيفية قياس الوقت المقدر لكل مهمة مقارنةً ببقية الأسبوع باستخدام طريقة عرض عبء العمل في ClickUp

قم بتقييم عرض النطاق الترددي الشهري أو الأسبوعي أو اليومي لفريقك في لحظة باستخدام عرض عبء العمل في ClickUp ، وابدأ في غضون ثوانٍ باستخدام أحد نماذج تخطيط السعة العديدة الخاصة به لعرض المشروع الشامل هذا.

اشترك في ClickUp خطة مجانية للأبد اليوم للوصول إلى مئات القوالب المعدة مسبقًا لتخطيط السعة وتخصيص الموارد وكل حالة استخدام أخرى تحت الشمس. ☀️