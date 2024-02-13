10 قوالب تخطيط استراتيجي مجانية في ClickUp وWord وExcel

يعد التخطيط الاستراتيجي من بين أهم العمليات في أي عمل تجاري. فهو يبني خارطة الطريق للمستقبل، ويضع إطار عمل يمكن على أساسه اتخاذ كل قرار رئيسي في مجال الأعمال التجارية وموازنة كل قرار رئيسي.

لكن أهميته تتجاوز ذلك أيضًا. فكل نوع من أنواع تخطيط الأعمال، من خطط العمل إلى خطط العدو السريع و تخطيط الموارد ينبع في النهاية من الخطة الاستراتيجية الأكبر. وهذا يعني شيئًا واحدًا قبل كل شيء: عليك أن تقوم بعملية التخطيط الاستراتيجي بشكل صحيح.

وللوصول إلى ذلك، عليك أن تبدأ من مكان ما. إن العديد من الموارد المتعلقة بالتخطيط بداية رائعة. ولكن بشكل أكثر تحديدًا، أنت بحاجة إلى قالب يساعدك في توصيل المعلومات واستيعاب تلك المعلومات والتوصل إلى خطة يمكن للجميع في المؤسسة اتباعها.

يعتمد شكل هذا القالب المثالي بالضبط على احتياجاتك وبرامجك الحالية. لهذا السبب نشارك في هذا الدليل 10 قوالب تخطيط استراتيجي مجانية مفضلة لدينا يمكنك البدء في استخدامها (تقريبًا) على الفور.

ما هو قالب التخطيط الاستراتيجي؟

قالب التخطيط الاستراتيجي هو خارطة طريق لخارطة طريق عملك. فهو يزود قادة الأعمال بالخطوات الدقيقة اللازمة لبناء خطة يمكن أن تحدد الخطوط العريضة لمستقبل العمل على المدى القريب والبعيد.

في أفضل حالاته، يعد القالب أداة قابلة للقياس يمكن لجميع المشاركين في عملية التخطيط اتباعها. فهو يساعدك على ترسيخ المكان الذي تتواجد فيه والمكان الذي تريد الوصول إليه.

وعلى نفس القدر من الأهمية، فهو يساعدك على دمج تلك المعلومات في خطة استراتيجية قابلة للتنفيذ وقابلة للقياس وسهلة المعالجة يمكن للجميع في المؤسسة استخدامها.

تصور خارطة طريق منتجك وإدارتها في ClickUp Timeline View

بالطبع، لا يوجد نموذج بسيط أفضل لاستراتيجية العمل. تمامًا مثل خطة المشروع يمكن أن تختلف عن خارطة طريق المنتج ، ستحتاج إلى نموذج يتناسب مع طريقة عملك ونوع التخطيط الذي تقوم به.

لهذا السبب لا يسلط هذا الدليل الضوء على نموذج واحد فقط، بل 10 نماذج تخطيط مجانية لتغطية مجموعة متنوعة من الاحتياجات.

ما الذي يجعل قالب التخطيط الاستراتيجي جيداً؟

يحقق قالب التخطيط الاستراتيجي الجيد بعض الأهداف الرئيسية:

يضع جدولاً زمنيًا واضحًا لعملية التخطيط

يحدد أهداف الخطة الاستراتيجية ويشتق أي إجراءات واستراتيجيات من تلك الأهداف

يحدد بوضوح التكتيكات الفردية واستراتيجية العمل الشاملة التي تقوم عليها تلك الأهداف

يحدد طريقة لقياس التقدم المحرز والنتائج المترتبة على تنفيذ الخطة تحدد المسؤوليات الواضحة للمهام الفردية المتعلقة بعملية التخطيط

ويوفر نقاط التحقق والفرص المتاحة للفريق لمراجعتها وتعديلها حسب الحاجة

إنه قابل للتخصيص بما يكفي لإجراء التعديلات التي يمكن أن تجعل الخطة أكثر ملاءمة لمؤسستك وعملية تخطيط الأعمال

لكن الأهم من ذلك أن قالب الخطة الاستراتيجية يبسط العملية برمتها. بينما في عمليات مثل تخطيط القدرات ، التفاصيل مهمة قبل كل شيء، يجب أن يركز تخطيط استراتيجية العمل على وجهة نظر أوسع تساعد كل أصحاب المصلحة المعنيين على الحصول بسرعة على نظرة عامة على الخطة وارتباطها بالأعمال.

10 قوالب تخطيط استراتيجي لاستخدامها مع فريقك

إذا كانت كل خطة استراتيجية لها نفس الأهداف، فقد تعتقد أن معظمها متطابق تقريبًا. لكنك ستتفاجأ.

مثل تخطيط المشروع ، يمكن أن تؤدي القوالب المختلفة إلى نتائج مختلفة للغاية. لهذا السبب من الأفضل أن تفكر في بعض قوالب التخطيط الاستراتيجي المجانية قبل اختيار النموذج الذي يناسب عملك ووضعك. لمساعدتك على البدء، إليك 10 نماذج مفضلة لدينا لاستخدامها في خطتك الاستراتيجية التالية.

1. قالب قائمة خارطة الطريق الاستراتيجية ClickUp

قالب قائمة خارطة الطريق الاستراتيجية ClickUp

إنه قالب أساسي مع قوة كامنة وراءه. قالب قائمة خارطة الطريق الاستراتيجية من ClickUp يساعدك على تصوّر كيف يمكن لمؤسستك أن تنجز مهامها الاستراتيجية، مع حقول مخصصة تتراوح بين مدة المهام الفردية والتقدم المحرز في تلك المهام وتأثيرها وسهولة تنفيذها.

داخل ClickUp، ستتمكن من عرض خارطة الطريق الاستراتيجية الخاصة بك كطريقة عرض للتقدم المحرز. ولكن، بمجرد تعيين المهام والمواعيد النهائية للمهام الفردية، ستتمكن أيضًا من رؤية جدول زمني أو حتى عرض عبء العمل لضمان استمرار التقدم. على الرغم من أنه نموذج قائم على القائمة بشكل أساسي، إلا أننا نستمتع بشكل خاص بمخطط جانت كطريقة لمعرفة كيفية تفاعل المهام الفردية مع بعضها البعض فيما يتعلق بالجدول الزمني الأكبر.

/ctaBtn/الأخضر https://app.clickup.com/signup?template=t-182171550&\_ga=2.98266655.1025012124.1675809293-582884360.1670608646 تنزيل هذا القالب /%ctaBtntn/

2. قالب الجدول الزمني لخارطة الطريق الاستراتيجية لـ ClickUp

قالب الجدول الزمني لخارطة الطريق الاستراتيجية ClickUp

إذا كنت تفكر في تخطيطك الاستراتيجي باعتباره يسد الفجوة بين حاضر شركتك وحالتك المستقبلية المرغوبة بشكل أساسي، فهذا هو القالب المناسب لك. إنه أكثر تعقيدًا من القالب القائم على القائمة المذكورة أعلاه، مما يوفر لك خارطة طريق استراتيجية أكثر دقة بمجرد إنشائها. نموذج الجدول الزمني لخارطة الطريق الاستراتيجية من ClickUp افتراضيًا إلى مخطط جانت مع أقسام للأقسام الفردية. من هناك، يمكنك عرض لوحة التقدم وتوضيح قدرتك الحالية. وفي الوقت نفسه، يساعدك عدد من الحقول المخصصة على التخطيط بشكل أفضل من خلال كل من هذه الجهود:

نسبة الإنجاز

الجهد

النتيجة المتوقعة

التأثير

تقدم الاستراتيجية

أعضاء الفريق

قد لا يكون هذا النموذج مناسباً إذا كنت في بداية التخطيط الاستراتيجي. ولكن بالنسبة للقادة المتمرسين الذين يتطلعون إلى الارتقاء بعملية التخطيط إلى المستوى التالي، فهو المخطط الصحيح.

/ctaBtn/الأخضر https://app.clickup.com/signup?template=t-121425842&\_ga=2.160640317.1025012124.1675809293-582884360.1670608646 تحميل هذا القالب /%ctaBtnTn/

3. قالب مصفوفة الاستراتيجية الكبرى لـ ClickUp

قالب مصفوفة الاستراتيجية الكبرى ClickUp

إنه بسيط ولكنه جميل. قالب مصفوفة الاستراتيجية الكبرى من ClickUp يسمح لك ببناء رؤية رباعية للبيئة الاستراتيجية المحيطة بمؤسستك، مع إطار عمل مصمم لمساعدتك على فهم ما قد يبدو عليه مسار مستقبل مؤسستك.

وبطبيعة الحال، فإن كيفية الوصول إلى هذا المسار متروك لك. يمكن استخدام الأرباع لتحليل SWOT البسيط أو لعمليات تخطيط أكثر تعقيدًا، مثل إيجاد منافذ وفرص نمو السوق في بيئة تنافسية ضيقة. بعض هذه الخيارات مدمجة مسبقًا في القالب، بينما يمكن تخصيص بعضها الآخر ليتناسب مع خطة تسويق دقيقة أو أي شيء آخر تحتاج إليه في عملية التخطيط الاستراتيجي.

/ctaBtn/الأخضر https://clickup.com/templates/grand-strategy-matrix-whiteboard-t-205392843 تنزيل هذا النموذج /%ctaBtntn/

4. قالب السبورة للخطة الاستراتيجية ClickUp

قالب السبورة البيضاء للخطة الاستراتيجية ClickUp

للمفكرين المرئيين بيننا، هذا قالب السبورة البيضاء للخطة الاستراتيجية من ClickUp هو الخيار الأمثل. قبل كل شيء، إنها خريطة طريق مرئية تُظهر بسهولة ليس فقط الخطوات الضرورية للتخطيط الاستراتيجي، ولكن أيضًا كيف يمكن (وينبغي) أن تتدفق هذه الخطوات إلى بعضها البعض في سياق المشروع الأكبر.

وبالطبع، لا يزال بإمكانك تعيين مهام ومراحل مختلفة لأعضاء الفريق كل على حدة للحفاظ على المسؤوليات سليمة وواضحة. لكن طبيعة المخطط الانسيابي للقالب وطبيعة اللوحة البيضاء تعني أيضًا أنه يمكنك تعديل العملية بسلاسة حسب الحاجة.

يضمن الترميز اللوني للمخطط أن يحتفظ أي شخص يعمل عليه بنظرة عامة واضحة لما هو مطلوب ومتى.

/ctaBtn/الأخضر https://app.clickup.com/signup?template=t-194600553&\_ga=2.198454191.1025012124.1675809293-582884360.1670608646 تحميل هذا القالب /%ctaBtnTn/

5. نموذج خطة التسويق الاستراتيجي لـ ClickUp

قالب خطة التسويق الاستراتيجي ClickUp

لا تقتصر أهمية الخطة الاستراتيجية على مستوى المؤسسة فقط. فاستراتيجية العمل القوية مهمة بنفس القدر من الأهمية للوحدات الفردية، ويوضح هذا النموذج كيف يمكن أن تظهر هذه الاختلافات.

فكر في هذا قالب خطة التسويق الاستراتيجي ل ClickUp كفرصة أكثر عملية لتخطيط جهودك التسويقية. يتم فرز طريقة عرض القائمة الافتراضية حسب طريقة الأهداف والنتائج الرئيسية (OKR)، حيث يتم فرز المهام إلى أهداف شاملة محددة لجهود التسويق الأكبر.

ولكن هذه هي البداية فقط. تسمح لك الحقول المخصصة بتحديد القنوات التي ستتعامل من خلالها مع تنفيذ الخطة، بينما تساعدك طريقة عرض الجدول الزمني على تتبع التقدم المحرز. وبالطبع، تتيح لك لوحة التقدم رؤية كيف تؤدي تلك المراحل التي حددتها في النهاية إلى تحقيق أهدافك الاستراتيجية.

/ctaBtn/الأخضر https://app.clickup.com/signup?template=t-140158140&\_ga=2.198454191.1025012124.1675809293-582884360.1670608646 تنزيل هذا النموذج /%ctaBtnTn/

6. قالب الخطة الاستراتيجية لحدث ClickUp

قالب الخطة الاستراتيجية لفعالية ClickUp

إن التخطيط لفعالية ما هو عمل شاق، ويجب إنجاز عدد لا يحصى من المهام لضمان نجاحها. من ناحية أخرى، يمكن لقالب الخطة الاستراتيجية لهذا الحدث أن يحافظ على نظرة عامة واضحة للمهام المطلوبة وإنجازها، وكيف يرتبط كل شيء لتحقيق الأهداف الأساسية. قالب الخطة الاستراتيجية للفعالية في ClickUp يحقق ذلك من خلال مجموعة واسعة من الحقول المخصصة، من القناة إلى الميزانية، وعلامات التصنيف، والصوت المستخدم، وغير ذلك. وهو مصمم للتخطيط لفعاليات متعددة في وقت واحد، وكلها متداخلة لإنشاء استراتيجية قائمة على الحدث تساعد على الارتقاء بعملك أو استراتيجيتك التسويقية.

بسبب التعقيدات التي ينطوي عليها الأمر، نحن مغرمون بشكل خاص بعرض حالة الحدث القائم على اللوحة. يحتوي قالب الخطة الاستراتيجية هذا على نظرة عامة بسيطة عن موقف جميع الأحداث، وما لا يزال يتعين القيام به.

وبالطبع، يمكن أن تكون طرق العرض المستندة إلى القائمة والتقويم مفيدة أيضًا في الدخول في بعض الفروق الدقيقة الأعمق في تخطيط الأحداث.

/ctaBtn/الأخضر https://app.clickup.com/signup?template=t-182113761&\_ga=2.93538717.1025012124.1675809293-582884360.1670608646 تنزيل هذا النموذج /%ctaBtnTn/

7. قالب خطة عمل ClickUp

قالب خطة عمل ClickUp

لا يحظى التخطيط الاستراتيجي بإعجاب الجميع، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه يميل نحو الجانب النظري. حيث تميل الأهداف والمهام على حد سواء إلى أن تكون سامية بالنسبة لاستراتيجية عمل حقيقية، مع التركيز على رؤية من 30,000 قدم بدلاً من الاحتياجات الميدانية للمؤسسة أو شركاء العمل.

هذا هو السبب الرئيسي الذي يجعلنا نحب قالب خطة عمل ClickUp . إنه نظام قائم على الملاحظات يقوم بطي جميع المهام الضرورية لدفع خطتك الاستراتيجية إلى الأمام في ثلاثة أقسام:

ما يجب القيام به

القيام

تم

ضمن هذا الهيكل، يتم تقسيم المهام إلى مهام يومية وأسبوعية وشهرية وربع سنوية مراجعات للحساب لتعقيداتها وجداولها الزمنية المتفاوتة. والنتيجة هي نظرة عامة بسيطة على كل ما يجب القيام به، والتي تقوم أيضًا بعمل رائع يسلط الضوء على النجاحات الحالية والمهام المنجزة لكي يراها الفريق بأكمله ويحتفل بها. هذه هي الخطة الاستراتيجية.

/ctaBtn/الأخضر https://app.clickup.com/signup?template=t-216179041&\_ga=2.119147017.1025012124.1675809293-582884360.1670608646 قم بتنزيل هذا النموذج /%ctaBtnTn/

8. قالب كلمة التخطيط الاستراتيجي لمدير المشروع

عبر ProjectManager

ماذا لو قلنا لك أنه يمكنك بناء خطة استراتيجية بالكامل في برنامج MS Word؟ هذا ما يسعى هذا القالب إلى تحقيقه، من خلال أقسام سهلة الفهم مصممة جميعها لتبسيط استراتيجية العمل قدر الإمكان:

ملخص تنفيذي يقدم سياق وخلفية الخطة الاستراتيجية.

مكان لبيان الرؤية والرسالة لترسيخ خطتك في جوهر مؤسستك.

تحليل SWOT لإلقاء نظرة صادقة على مؤسستك وبيئتها (فكر في بيان الرؤية) أهداف العمل لتحديد ما يجب أن تحققه الخطة الاستراتيجية بالضبط

خطة تسويقية تحدد الجانب الترويجي لاستراتيجية العمل لتحقيق تلك الأهداف

خطة عمليات تكون بمثابة خريطة طريق قابلة للتنفيذ نحو تحقيق أهدافك

التوقعات المالية للمستقبل مع أهداف استراتيجية الأعمال (ونمو الأعمال)

فريق العمل الذي سيكون مسؤولاً عن تنفيذ الاستراتيجية والتسويق و الخطة التشغيلية ضع في اعتبارك أن هذه الخطة قابلة للتخصيص لتتناسب مع احتياجاتك. إنها تتطلب عملاً يدويًا أكثر قليلاً من بعض الأمثلة الأخرى التي تمت مشاركتها في هذا الدليل، ولكنها يمكن أن توفر نظرة عامة جيدة للخطة التي تقوم ببنائها.

/ctaBtn/الأخضر https://www.projectmanager.com/templates/strategic-plan-template تنزيل هذا القالب /%ctaBtntn/

9. قالب التخطيط الاستراتيجي لباور بوينت

عبر فريق الشرائح

إذا كان جزء من عملية التخطيط الاستراتيجي الخاص بك يتضمن عروضًا تقديمية لأصحاب المصلحة (وهذا ما يحدث في معظم المؤسسات)، فلماذا لا تنتقل مباشرة إلى البرنامج الذي ستتم فيه هذه العروض التقديمية في نهاية المطاف؟

هذا القالب هو في جوهره عبارة عن جدول زمني لخارطة طريق مشابه للخطط الأخرى التي ناقشناها أعلاه. يركز قالب استراتيجية العمل هذا على المعالم الفردية اللازمة للانتقال من تحديد الأهداف وصولاً إلى التنفيذ. ولكنه مصمم خصيصًا لبرنامج PowerPoint، مع خيارات التخصيص التي تجعل من السهل الغوص فيه وتعديله.

التنزيل مجاني وسهل، ولا يتطلب التخصيص سوى مهارات أساسية في PowerPoint. يتم تعيين الجدول الزمني على سنة واحدة بشكل افتراضي، لذلك قد تحتاج إلى إجراء بعض التعديلات إذا كانت خطتك الاستراتيجية تمتد لعدة سنوات عبر بيان رؤيتك.

/ctaBtn/الأخضر https://www.slideteam.net/powerpoint-presentation-essentials/strategic-planning-slides/year-based-timeline-for-business-strategy-powerpoint-slides.html تنزيل هذا النموذج /%ctaBtntn/

10. قالب إكسل للتخطيط الاستراتيجي

عبر Eloquens

لا يعد برنامج MS Excel سهل الاستخدام دائمًا، ولكن بنيته القائمة على الخلايا تتمتع بإمكانيات تخصيص هائلة. ليس من المستغرب، إذن، أن يكون نموذجنا الأخير على Excel هو أيضًا أحد أكثر الخيارات شمولاً في هذا الدليل لاحتياجات استراتيجية عملك.

تنقسم ورقة العمل نفسها إلى ثلاث مناطق أو علامات تبويب:

تحديد الهدف لتحديد العناصر الرئيسية مثل الأهداف لمؤسستك من خلال العصف الذهني المركز.

تحديد الأهداف، باستخدام قالب استراتيجية العمل SMART (محددة، وقابلة للقياس، وقابلة للتحقيق، وذات صلة، وفي الوقت المناسب) لأهداف العمل.

التخطيط للعمل، وتحويل تلك الأهداف إلى تكتيكات، وتتبع تقدم تلك التكتيكات نحو تحقيق أهدافك.

ضع في اعتبارك أنه نظرًا لطبيعة برنامج MS Excel، فإن هذه الوثيقة هي إلى حد كبير وثيقة تخطيط داخلية وليست مصممة للعرض الخارجي. ولكن في هذا السياق، يمكن أن تكون العناصر الرئيسية في قالب استراتيجية العمل هذا مفيدة للغاية في وضع تخطيطك الاستراتيجي والحفاظ عليه في المسار الصحيح.

/ctaBtn/الأخضر https://www.eloquens.com/tool/wx2Spd/strategy/strategic-planning-templates-models/strategic-planning-and-performance-measurement-excel-template تنزيل هذا القالب /%ctaBtntn/

من المستفيد من التخطيط الاستراتيجي؟

المنظمات: سواء كانت منظمة غير ربحية أو شركة ناشئة أو شركة متعددة الجنسيات، تستفيد المنظمات في جميع المجالات من التخطيط الاستراتيجي. توفر هذه الخطة إطارًا واضحًا لصنع القرار، وتوفر خارطة طريق للنمو، وتحدد الفرص والمخاطر المحتملة، وتسهل التواصل بشكل أفضل في جميع أنحاء المنظمة.

الفرق القيادية: تستفيد قيادة أي منظمة استفادة كبيرة من التخطيط الاستراتيجي لأنه يعطيهم نظرة شاملة عن الوضع الحالي لمنظمتهم بالإضافة إلى رؤية لما تنوي المنظمة أن تكون عليه. كما أنه يساعد على تحديد الأهداف والغايات الرئيسية ووضع معايير لتتبع التقدم المحرز.

قم بتعزيز تخطيطك الاستراتيجي باستخدام ClickUp

من المستحيل بناء خطة استراتيجية بمعزل عن الآخرين. بغض النظر عن المنظمة، فمن المحتمل أن يكون ذلك جهدًا جماعيًا. فلماذا لا توسع هذا الفريق ليشمل الأدوات المناسبة؟

هذه ليست مبالغة: يمكن لقالب التخطيط الاستراتيجي الصحيح أن يجعل العملية أو يوقفها بالنسبة لك. سواءً كنت تحاول تحقيق أهداف العمل، أو تشغيل تحليل تنافسي ، أو إجراء تحليل SWOT، يتيح المخطط التفصيلي الواضح بناء خطة يمكن للمؤسسة بأكملها اتباعها بسهولة.

وعندما يكون هذا القالب مجاني؟ كل ما هو أفضل.

وإليك أفضل جزء: البرنامج الذي يدعم معظم القوالب التي شاركناها أعلاه، ClickUp، مجاني أيضاً. إنه برنامج لإدارة المشاريع و أداة إنتاجية المصممة للفرق، والتي تعمل بشكل مثالي إذا كان هذا المشروع هو خطتك التالية لإنشاء استراتيجية عملك الشاملة.

هل أنت مستعد للبدء؟ جرّب ClickUp مجاناً اليوم

متصفحك لا يدعم علامة الفيديو.