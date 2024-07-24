أفضل 10 أنظمة برمجيات لإدارة البائعين في عام 2025

يتطلب البقاء في صدارة المنافسة التنسيق السلس بين مختلف البائعين والموردين. ولكن دعنا نواجه الأمر: يمكن أن تكون إدارة البائعين مهمة شاقة! من تتبع الطلبات ومراقبة الأداء إلى ضمان التسليم في الوقت المناسب والتفاوض على العقود، يمكن أن تجعل حتى أصحاب الأعمال الأكثر خبرة يشعرون بالإرهاق.
لحسن الحظ، مع استمرار تقدم التكنولوجيا، تتقدم الحلول التي تساعد على تبسيط هذه العمليات التجارية الأساسية. في عام 2024، يعج السوق ببرامج إدارة الموردين، التي يعد كل منها بإحداث ثورة في طريقة تفاعل الشركات مع مورديها. ولكن كيف تعرف أي برنامج لإدارة الموردين يناسب احتياجات مؤسستك الفريدة؟
في هذه المقالة، سنستكشف في هذه المقالة أفضل 10 أنظمة لإدارة الموردين في عام 2024 والتي تعيد تشكيل إدارة العقود وتمكين الشركات من التحكم في علاقاتها مع الموردين بشكل لم يسبق له مثيل.
ما هو برنامج إدارة الموردين؟
برنامج إدارة الموردين هو أداة رقمية مصممة من أجل تبسيط العملية لإدارة وتنسيق العلاقات مع الموردين. إنه جزء لا يتجزأ من إدارة سلسلة التوريد ويلعب دورًا حاسمًا في ضمان قدرة الشركات على العمل بفعالية مع مورديها.
كيفية اختيار أفضل نظام لإدارة الموردين
عند اختيار برنامج إدارة الموردين المناسب لشركتك، من الضروري مراعاة هذه العوامل الرئيسية ومواءمته مع متطلبات وأهداف إدارة علاقات الموردين الخاصة بك.
- قاعدة بيانات مركزية للموردين: قاعدة بيانات شاملة للموردينقاعدة البيانات تدمج جميع علاقات الموردين في مكان واحد، مما يسهل الوصول إلى تفاصيل الموردين وتحديثها وتتبعها
- إعداد البائعين بشكل مبسط: ابحث عن برنامج إدارة البائعين الذييبسط عمليات الشراء الخاصة بكويقلل من الأعباء الإدارية ويسرّع الوقت الذي يستغرقه الموردون الجدد في العمل
- إدارة العقود: ميزات إدارة العقود الفعالة أمر لا بد منه. يجب أن يتيح لك نظام إدارة الموردين إنشاء عقود الموردين وتخزينها وإدارتها مع توفير تنبيهات في الوقت المناسب للتجديدات وإنهاء العقود
- تتبع الأداء: القدرة على مراقبة أداء الموردين من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) أمر بالغ الأهمية لتقييم كفاءتهم وضمان استيفائهم لمعايير عملك
- أدوات التواصل والتعاون: ابحث عن ميزات إدارة العقود مع التواصل والتعاون السلس مع البائعين، بما في ذلك المراسلة ومشاركة المستندات وملاحظات الأداء
- قدرات التكامل: يجب أن يتكامل حل إدارة البائعين بسلاسة مع أنظمتك الحالية، مثل المحاسبة والمخزون، لتجنب انعزال البيانات وتبسيط العمليات
- خيارات التخصيص: لكل شركة احتياجاتها الفريدة؛ وبالتالي، فإن القدرة على تخصيص نظام إدارة الموردين الخاص بك ليتناسب مع سير العمل الخاص بك أمر مفيد للغاية
## أفضل 10 برامج لإدارة البائعين لاستخدامها في عام 2024
من خلال تقييم أفضل 10 أنظمة لإدارة البائعين بعناية، يمكنك اتخاذ قرار مستنير من شأنه أن يؤدي إلى تفاعلات أكثر سلاسة مع البائعين، وتحسين الكفاءة، وفي النهاية تحقيق نتائج أفضل للأعمال.
1. انقر فوق - الأفضل لأتمتة العمليات التجارية المتعددة
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يأتي على رأس قائمتنا ClickUp، وهي منصة إنتاجية شاملة تعمل على أتمتة عمليات متعددة، بما في ذلك إدارة البائعين. وهو يوفر قوالب وقوائم مراجعة لإدارة المتعاقدين بما في ذلك قوائم البائعين الرئيسية ونماذج جمع المعلومات والعقود, اتفاقيات العمل والمزيد. تجعل هذه المخططات الجاهزة للاستخدام من السهل على كل مدير حساب مخصص إعداد وإدارة أعباء العمل بفعالية.
قم ببناء نظام إدارة البائعين باستخدام قالب المورد القديم الذي يساعد في جمع المعلومات ذات الصلة لاستخدامها في دراسة حالة الشراكة. إلى جانب تقديم قدرات إدارة البائعين المهمة, يعمل ClickUp بمثابة إدارة علاقات العملاء مما يتيح للعميل و إدارة المشروع !
ClickUp أفضل الميزات
- مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي ClickUp لتسريع سير عمل إدارة البائعين والتواصل مع البائعين وغير ذلك الكثير
- إنقالب قائمة الموردين الرئيسية يتتبع جميع الموردين الحاليين والمحتملين لشركتك ومعلومات الاتصال بهم والبيانات الأخرى ذات الصلة بهم. باستخدام هذه القائمة الرئيسية، يمكنك تقليل الوقت الذي تقضيه في البحث عن معلومات عن بائعين محددين والتعاون بسهولة مع فريقك في مهام إدارة البائعين
- قالب ClickUp للمشتريات يساعدك على تخطيط وتنسيق وتنفيذ أنشطة توريد المواد وإدارة المخزون والتسليم عبر مختلف البائعين. يضمن قالب ClickUp هذا سهولة الوصول إلى بيانات المشتريات وبيانات الموردين ذات الصلة من خلال تنظيم جميع البيانات ذات الصلة في تصورات بسيطة
- أدوات إدارة الموارد في ClickUp تشمل النماذج الرقمية المخصصة والحقول المخصصة التي يمكن استخدامها لجمع معلومات الموردين وتخزين التفاصيل وحساب النفقات وتخصيص الميزانية وغير ذلك. كما يتكامل البرنامج أيضاً مع أدوات الموارد الرائدة مثل Jira وCalendly وHubspot وEvernote، وغيرها
- يمكنك استخدامنموذج اتفاقية البائعين ClickUp كمسودة عقد تشير إلى الشروط الرئيسية للعلاقة التي تربطك بالبائعين، مثل المنتجات أو الخدمات التي يقدمونها
- على الرغم من أنقالب إدارة المخزون ClickUp لا يساعدك على إدارة البائعين بشكل مباشر، إلا أنه يساعدك على تتبع مستويات المخزون والتوافر والحركة وتحديثات التكلفة حتى تتمكن من شراء المخزون الذي تحتاجه فقط من البائعين المعنيين عند الحاجة
- الطواريءأدوات إدارة القوى العاملة لتنظيم وتعيين الموظفين المؤقتين
- استخدامقالب قائمة مراجعة إدارة البائعين ClickUp نموذج لتقييم الموردين المحتملين وإدارة مخاطر البائعين
قيود ClickUp
- لا تتوفر جميع الميزات المهمة على إصدار الهاتف المحمول
- يميل إلى الحصول على منحنى تعليمي حاد في البداية
تسعير #### ClickUp
- مجاني للأبد
- غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- الشركات: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات:اتصل لمعرفة الأسعار
- ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا
ClickUp تقييمات العملاء
- G2: 4.7/5 (أكثر من 6700 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3600 تقييم)
2. Connecteam - الأفضل لإدارة القوى العاملة غير المكتبية
عبر فريق الاتصال Connecteam هو نظام إدارة الموردين المصمم خصيصاً للقوى العاملة غير المكتبية - الموظفون الذين لا يجلسون خلف مكتب لإنجاز أعمالهم - بما في ذلك أخصائيو الرعاية الصحية وعمال البناء والنوادل وغيرهم.
على الرغم من أن Connecteam ليس مصممًا في الأصل لإدارة البائعين، إلا أنه يحتوي على بعض الميزات التي يمكن استخدامها لهذه المهمة، من إدارة المستندات إلى الإعداد، ودليل الشركة، وإدارة المهام.
أفضل ميزات Connecteam
- التواصل الداخلي عبر الدردشة داخل التطبيق
- إعداد التقارير من خلال قوائم المراجعة والنماذج
- دورات تأهيل رقمية لتدريب البائعين على سير عمل الشركة
- دليل الهاتف الرقمي لتنظيم الموردين المهمين والبحث عنهم والاتصال بهم
قيود Connecteam
- يلزم إجراء الكثير من الترقيات للوصول إلى الميزات الهامة - وبعض الميزات الأساسية - للوصول إلى النظام
- التأخر من حين لآخر عند تحميل ملفات الصور الكبيرة إلى نظام إدارة الموردين
- وظائف الإدارة ليست مخصّصة للجوال أولاً
تسعير #### Connecteam
- الأعمال الصغيرة: 0 دولار للأبد (لما يصل إلى 10 مستخدمين)
- أساسي: 29 دولارًا شهريًا (لأول 30 مستخدمًا + 0.5 دولار شهريًا لكل مستخدم إضافي)
- متقدم: 49 دولارًا شهريًا (لأول 30 مستخدمًا + 1.5 دولار شهريًا لكل مستخدم إضافي)
- خبير: 99 دولارًا شهريًا (لأول 30 مستخدمًا + 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم إضافي)
تقييمات عملاء Connecteam
- G2: 4.3/5 (أكثر من 30 تقييم)
- Capterra: 4.8/5 (أكثر من 200 تقييم)
3. الخط المباشر - الأفضل لإدارة الشركاء والاستشاريين الخارجيين بكفاءة
عبر الخط المباشر Beeline هو حل موسع لإدارة البائعين يمكّن الشركات من إدارة شركائها الخارجيين بكفاءة مثل العاملين في الوحدات والاستشاريين والموظفين المؤقتين - والبائعين. باستخدام نظام إدارة البائعين مثل Beeline، يمكنك أتمتة العديد من جوانب عملية تقييم البائعين واختيارهم، مما يؤدي في النهاية إلى خفض النفقات وتحسين الكفاءة وتقليل الوقت المستغرق في اتخاذ القرار.
أفضل ميزات نظام Beeline
- ذكاء القوى العاملة العالمية
- شراء الخدمات
- التوريد المباشر ومجموعات المواهب
- تتبع الموارد
- أمن البيانات
- الاتصال الموسع للقوى العاملة
قيود الخط المباشر
- يجد بعض المستخدمين أن التقارير غير مرنة
- التحليلات محدودة للغاية، وفقًا لعدد قليل من المراجعين
أسعار الخط المباشر
- اتصل ببيلاين لمعرفة الأسعار
تقييمات عملاء الخط المباشر
- G2: 3.7/5 (أكثر من 30 تقييمًا)
- Capterra: 4.3/5 (10 تقييمات)
4. SAP Fieldglass - الأفضل لإدارة البائعين الذين يقدمون خدمات متخصصة
عبر SAP Fieldglass SAP Fieldglass هو برنامج لإدارة الموردين يساعد المؤسسات في العثور على الموردين الذين يقدمون خدمات متخصصة وفحصهم والتعاقد معهم بسهولة. باستخدام SAP Fieldglass، يمكن للشركات بسهولة توسيع نطاق قائمة الموردين الخاصة بها بالزيادة أو النقصان لتبسيط عملياتها وتحقيق نتائج الأعمال بسرعة.
يُعد SAP Fieldglass حلاً مثاليًا لإدارة الموردين للشركات في مختلف الصناعات، بما في ذلك السيارات، والمنتجات الاستهلاكية، والخدمات المصرفية، وتجارة التجزئة، وغيرها.
أفضل ميزات SAP Fieldglass
- تخطيط موارد المؤسسة (ERP)
- أدوات إدارة سلسلة التوريد والمالية والإنفاق
- وظائف إدارة رأس المال البشري
- برنامج إدارة علاقات العملاء وحلول تجربة العملاء لتوفير رؤى شاملة لسلسلة القيمة من البداية إلى النهاية
- التخطيط والتحليل الموسع
قيود SAP Fieldglass
- ارتفاع تكاليف التنفيذ إلى حد ما
- تحديات التكامل المحتملة مع الأدوات الحالية مقارنةً بحلول إدارة الموردين الآخرين
- أحيانًا بطيئة أو مرهقة في الاستخدام، خاصةً عند تحديث تفاصيل العمال
- التحقق اليدوي المعقد للعديد من الميزات
تسعير SAP Fieldglass
- اتصل ب SAP لمعرفة الأسعار
تقييمات عملاء SAP SAP Fieldglass
- G2: 4.5/5 (أكثر من 290+ تقييم)
- Capterra: 4.1/5 (أكثر من 70 تقييم)
5. Genuity - الأفضل لإدارة أصول التكنولوجيا وعلاقات الموردين
عبر جينويتي Genuity هي أداة شاملة لإدارة البائعين تتيح لك الحصول على البائعين بسلاسة وإجراء عمليات الشراء ذات الصلة وإدارة أصول التكنولوجيا الخاصة بك. بفضل ميزات إدارة الأصول المهمة وإدارة البائعين في Genuity، يمكنك إدارة دورة حياة التكنولوجيا في شركتك واتخاذ قرارات أعمال أفضل تعتمد على البيانات.
أفضل ميزات Genuity
- SaaS/إدارة البائعين
- إدارة العقود والأصول
- إدارة الاتصالات
- مكتب مساعدة تكنولوجيا المعلومات
- مراقبة الشبكة
القيود #### القيود العامة
- عدم القدرة على تغيير التاريخ على التذاكر
- محدودية اتصال الوحدة النمطية
- عدم القدرة على تمييز النماذج بشعار الشركة
- لا توجد ميزة لإضافة فلاتر التذاكر الافتراضية
- تكاملات محدودة مقارنة بأنظمة إدارة الموردين الأخرى
تسعير #### Genuity
- تجربة مجانية
- مدفوعة: 29.99 دولارًا شهريًا لمستخدمين غير محدودين
Genuity تقييمات العملاء
- G2: 4.8/5 (أكثر من 50 تقييمًا)
- Capterra: 5/5 (3 مراجعات)
6. Onspring - الأفضل لأتمتة عمليات إدارة البائعين المعقدة
عبر أونسبرينغ تقدم Onspring حلول أعمال آلية لإدارة البائعين، وتقليل مخاطر الموردين، وإدارة الحوادث، والحفاظ على جاهزية المؤسسات للتدقيق. تعمل منصة إدارة الموردين هذه على تمكين المؤسسات من حل المشاكل المعقدة وتبسيط الأعمال المتكررة إدارة العمليات العمليات، وتنفيذ الأتمتة الموفرة للموارد.
كما أن تطبيق منصة Onspring لإدارة البائعين سهل لأنه يستخدم التطوير بدون رموز، مما يسمح لأي مستخدم بسحب وإسقاط العناصر لإنشاء تدفقات العمل والتطبيقات ولوحات المعلومات وغيرها.
أفضل ميزات Onspring
- إعداد التقارير في الوقت الفعلي في جداول ورسوم بيانية وخرائط
- إشعارات تلقائية عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وسلاك
- قوائم مشتركة ومستندات ديناميكية
- ميزات التحكم في الوصول التي تنظم المستخدمين الذين يمكنهم إنشاء العناصر أو قراءتها أو تحريرها أو حذفها
- إدارة السياسات والمخاطر والبائعين
قيود Onspring
- صعوبة الوصول إلى البيانات من أقسام النظام الأساسي المختلفة
- وظيفة المهلة غير المرنة
- أحجام الحقول غير المرنة لتقارير لوحة المعلومات
- محدودية الوصول لغير المستخدمين
- منحنى تعليمي حاد
تسعير Onspring
- اتصل ب Onspring لمعرفة الأسعار
تقييمات عملاء Onspring
- G2: 4.8/5 (أكثر من 40 تقييمًا)
- Capterra: 4.8/5 (أكثر من 50 تقييم)
7. بريسكورو - الأفضل لإدارة الإنفاق وإدارة البائعين بفعالية
عبر بريسورو Precoro هو نظام لإدارة الإنفاق يساعد الشركات على إدارة إنفاقها بشكل أكثر كفاءة، مع ميزات لطلب أوامر الشراء والموافقة عليها والتحكم فيها بسلاسة. وبفضل مستوياته التسعيرية المختلفة، فهو مثالي للشركات الصغيرة والشركات متوسطة الحجم والشركات التجارية التي تتطلع إلى تبسيط علاقاتها مع البائعين والمدفوعات.
مع Precoro، تحصل المؤسسات أيضًا على إمكانية الوصول إلى موارد مفيدة مثل حاسبة عائد الاستثمار في الحسابات الدائنة ونموذج مصفوفة الموافقة ونموذج استراتيجية عملية الشراء والمزيد.
أفضل ميزات Precoro
- إنشاء طلبات الشراء وجمعها وإدارتها
- التكامل مع QuickBooks وSlack وNetSuite والمزيد
- تخطيط ومراقبة وأتمتة الموردين والمخزون والتخطيط والتحكم والأتمتة
- حلول إدارة الإنفاق المؤسسي
- تقارير مخصصة لتحليل بيانات المشتريات
- أدوات تحميل المخزون وصيانته
- القدرة على إضافة أو دعوة الموردين
- مرنة وقابلة للتخصيص لإضافة أدوار جديدة وشروط الموافقة وحقول المستندات
قيود بريسورو
- سير عمل الإيصالات وأوامر الشراء غير متقن
- عدم قدرة المسؤولين على تحرير مسودات الفواتير
- تخصيص قاعدة الموردين ضعيف
- لا تحتوي حقول التصفية على عناوين فرعية
- لا يمكن رؤية أوامر الشراء كصور
تسعير بريسورو
- للفرق الأصغر: تبدأ من 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم يتم احتسابها سنويًا
- للفرق الكبيرة: اتصل ببريكورو للفرق التي تضم أكثر من 20 مستخدمًا
تقييمات عملاء Precoro
- G2: 4.7/5 (أكثر من 120 تقييم)
- Capterra: 4.8/5 (أكثر من 200 تقييم)
8. Gatekeeper - الأفضل لإدارة دورة حياة البائعين والعقود المبسطة
عبر حارس البوابة Gatekeeper هو بائع ومتعاقد برنامج إدارة دورة الحياة مثالي لجميع أنواع الفِرَق، بدءاً من الشؤون القانونية إلى المشتريات والشؤون المالية والعمليات وإدارة البائعين وغير ذلك. وهو يوفر ميزات مهمة مثل استخراج بيانات الذكاء الاصطناعي والتوقيعات الإلكترونية وأتمتة سير عمل العقود، مما يسهل إبرام اتفاقيات عمل مفيدة مع البائعين والموردين والشركاء الخارجيين الآخرين.
كما توفر المنصة أيضاً إمكانية رؤية العقود والموردين، مما يُمكِّن المؤسسات من تتبع جميع شراكاتها التجارية والتحكم فيها، بالإضافة إلى ضمان الامتثال لجميع اللوائح ذات الصلة في مجال تخصصها.
أفضل الميزات #### Gatekeeper
- إدارة دورة حياة البائعين والعقود
- بوابة الموردين ذات العلامة التجارية
- بطاقات الأداء المتوازن
- أداة توقيع إلكتروني متوافقة
- عمليات تكامل ملائمة للمطورين
- إنشاء العقود وتنفيذها بدون لمس
قيود حارس البوابة
- الإصلاحات الطفيفة التي تعزز الوظائف تستغرق وقتًا طويلاً في التنفيذ
- عدم القدرة على أرشفة عقود البائعين أو حذفها
- لا يتم تحديث الطوابع الزمنية للبرنامج مع تغيرات الساعة
- سير عمل غير متقن
- التنفيذ لا يتم تحويله بدقة من إصدارات Word إلى PDF
تسعير برنامج Gatekeeper
- الأساسي: 1,125 دولار شهريًا لمستخدمين غير محدودين (تدفع سنويًا)
- الإحترافية: 2,715 دولار شهرياً لمستخدمين غير محدودين (تدفع سنوياً)
- المؤسسات: 4,815 دولارًا شهريًا لمستخدمين غير محدودين (تدفع سنويًا)
- مخصص للمؤسسات: اتصل ب Gatekeeper لمعرفة الأسعار
تقييمات عملاء Gatekeeper
- G2: 4.5/5 (أكثر من 50 تقييمًا)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 50 تقييم)
9. Procurify - الأفضل لتبسيط عملية الشراء
عبر بروكريفي Procurify هو حل برمجي يجعل عملية الشراء سهلة. فهو يمنح الجميع في مختلف إدارات الأعمال الأدوات اللازمة لإدارة قرارات الإنفاق الخاصة بهم والحصول على رؤية فورية للمدفوعات.
تُتيح منصة Procurify المساءلة المالية والشفافية على مستوى الشركة في عملية الشراء، مع تخزين بيانات الإنفاق الدقيقة لدفع نمو الأعمال وتوسيعها.
أفضل ميزات Procurify
- طلبات الشراء وسير عمل الموافقة
- إدارة النفقات
- نماذج السداد الإلكتروني
- إشعارات ودردشة داخل التطبيق
- بطاقات الإنفاق الفعلية والافتراضية
قيود Procurify
- صعوبة في تصحيح الأخطاء في أوامر الشراء ما لم تقم برفع أوامر شراء جديدة
- عدم القدرة على رؤية سجل طلبات الكتالوج بدون إنشاء تقرير
- ملء قسم الضرائب في تقرير المصاريف في التطبيق أمر صعب في بعض الأحيان
تسعير Procurify
- اتصل ب Procurify لمعرفة الأسعار
تقييمات عملاء Procurify
- G2: 4.6/5 (أكثر من 160 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 140 تقييم)
10. تيبالتي - الأفضل للشركات سريعة النمو
عبر تيبالتي تيبالتي هي الذمم الدائنة برنامج أتمتة للشركات سريعة النمو والمبتكرة. تمكّن أداة إدارة المشتريات والبائعين هذه الشركات من إدارة الفواتير والمدفوعات دون زيادة عدد الموظفين أو تنفيذ أنظمة إضافية. وبفضل ميزات تيبالتي المالية وميزات الامتثال المصممة خصيصاً لهذا البرنامج، يمكن للشركات أيضاً الحد من مخاطر الأعمال والنفقات.
أفضل ميزات Tipalti
- إدارة الموردين والفواتير
- أتمتة الحسابات الدائنة
- مدفوعات الشركاء العالميين
- أدوات المشتريات وحلول إدارة النفقات
قيود تيبالتي
- صعوبة ملء النماذج الضريبية الخاصة به
- تغيير ممثلي الحسابات باستمرار
- ميزات إعداد التقارير الأساسية
- سجلات مكررة من حين لآخر
- يتطلب الربط بنظامك الحالي الكثير من التهيئة الخلفية
تسعير #### تسعير تيبالتي
- اتصل ب Tipalti لمعرفة الأسعار
تقييمات العملاء #### تقييمات عملاء تيبالتي
- G2: 4.5/5 (أكثر من 150 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 120 تقييم)
ما هي تكلفة برنامج إدارة البائعين؟
يمكن أن تختلف تكلفة برنامج إدارة البائعين بشكل كبير اعتماداً على الميزات المحددة، وعدد المستخدمين، والمزود. يمكن أن يبدأ النطاق السعري من مجاناً إلى عدة آلاف من الدولارات شهرياً، خاصة بالنسبة للمؤسسات الكبيرة التي لديها العديد من المستخدمين.
يتم تقديم إصدارات مجانية أو تجريبية من قبل بعض مزودي البرمجيات، على الرغم من أنها قد تكون محدودة إلى حد ما من حيث الوظائف والدعم. يمكن أن تكون بمثابة مقدمة جيدة لاستخدام وتقييم الميزات الأساسية قبل الترقية إلى الإصدارات المدفوعة.
عادةً ما تبدأ الخطط الأساسية المدفوعة للشركات الصغيرة أو الشركات الناشئة أو رواد الأعمال المنفردين من 20 إلى 40 دولاراً شهرياً. تأتي هذه البرامج بميزات أساسية مثل قاعدة بيانات مركزية للبائعين، وإعداد التقارير الأساسية، وعادةً ما توفر الدعم لعدد قليل من المستخدمين.
أما الخطط متوسطة المدى، المناسبة للشركات متوسطة الحجم، فيمكن أن تتراوح تكلفتها بين 100 دولار و500 دولار شهرياً. تقدم هذه الخطط ميزات أكثر تقدماً مثل تتبع الأداء، ودعم المستخدم المحسّن، وزيادة خيارات التخزين، ويمكن أن تستوعب عدداً أكبر من المستخدمين.
أما الباقات على مستوى المؤسسات، المصممة للشركات الكبيرة والشركات، فهي بطبيعة الحال أكثر تكلفة. يمكن أن تتراوح بين 1000 دولار إلى عدة آلاف من الدولارات شهرياً. تقدم هذه الخطط وظائف واسعة النطاق، بما في ذلك التحليلات المتقدمة، وقدرات التكامل، وعدد غير محدود من المستخدمين، وغالباً ما تأتي مع دعم مخصص للعملاء.
شراء برنامج إدارة البائعين: الاعتبارات الرئيسية
عند البحث عن برنامج إدارة البائعين المناسب لشركتك، من الضروري التفكير بعناية في عدة عوامل مهمة. فاختيار النظام الذي يناسب عملياتك يمكن أن يُحدث فرقاً كبيراً في إدارة البائعين بسلاسة وتبسيط عملياتك.
- تحديد احتياجاتك وأهدافك الخاصة بإدارة البائعين
- تقييم ما إذا كان البرنامج يمكن أن يتكامل بسلاسة مع أنظمتك الحالية، مثل المحاسبة وإدارة المخزون وأدوات إدارة المشاريع
- تحقق من دعم عمليات التكامل القياسية مع أدوات العمل الشائعة الاستخدام لضمان التدفق السلس للبيانات
- ابحث عن البرامج التي توفر إمكانية الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات لعمليات التكامل المخصصة
- ضع في اعتبارك تأثير عمليات التكامل هذه على كفاءة عملك بشكل عام وتحسين الموارد
- قم بتقييم ما إذا كانت إمكانيات التكامل هذه تتوافق مع أهداف عملك وأرباحك النهائية.
ابحث عن أفضل برامج إدارة البائعين لأعمالك
ClickUp هو حل شامل لإدارة البائعين. بفضل ميزاته الهامة وواجهته التي يسهل التنقل فيها، يمثل البرنامج عملية إدارة الموردين بأكملها، مما يغير طريقة اختيار الفرق للموردين وإجراء عمليات الشراء, تخطيط الأحداث أو الأنشطة، وتخصيص الموارد، وغير ذلك.
كما أنه يجمع بسلاسة بين إدارة العميل وتخطيط المشاريع وتتبع المهام تنسيق الأحداث ومشاركة المستندات، مما يلغي الحاجة إلى أدوات متعددة. هل أنت جاهز لتحويل عملية إدارة الموردين لديك وإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لعملك؟ اعتمد ClickUp كنظام لإدارة الموردين اليوم!