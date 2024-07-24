أفضل 10 أنظمة برمجيات لإدارة البائعين في عام 2025

يتطلب البقاء في صدارة المنافسة التنسيق السلس بين مختلف البائعين والموردين. ولكن دعنا نواجه الأمر: يمكن أن تكون إدارة البائعين مهمة شاقة! من تتبع الطلبات ومراقبة الأداء إلى ضمان التسليم في الوقت المناسب والتفاوض على العقود، يمكن أن تجعل حتى أصحاب الأعمال الأكثر خبرة يشعرون بالإرهاق.

لحسن الحظ، مع استمرار تقدم التكنولوجيا، تتقدم الحلول التي تساعد على تبسيط هذه العمليات التجارية الأساسية. في عام 2024، يعج السوق ببرامج إدارة الموردين، التي يعد كل منها بإحداث ثورة في طريقة تفاعل الشركات مع مورديها. ولكن كيف تعرف أي برنامج لإدارة الموردين يناسب احتياجات مؤسستك الفريدة؟

في هذه المقالة، سنستكشف في هذه المقالة أفضل 10 أنظمة لإدارة الموردين في عام 2024 والتي تعيد تشكيل إدارة العقود وتمكين الشركات من التحكم في علاقاتها مع الموردين بشكل لم يسبق له مثيل.

ما هو برنامج إدارة الموردين؟

برنامج إدارة الموردين هو أداة رقمية مصممة من أجل تبسيط العملية لإدارة وتنسيق العلاقات مع الموردين. إنه جزء لا يتجزأ من إدارة سلسلة التوريد ويلعب دورًا حاسمًا في ضمان قدرة الشركات على العمل بفعالية مع مورديها.

كيفية اختيار أفضل نظام لإدارة الموردين

عند اختيار برنامج إدارة الموردين المناسب لشركتك، من الضروري مراعاة هذه العوامل الرئيسية ومواءمته مع متطلبات وأهداف إدارة علاقات الموردين الخاصة بك.

قاعدة بيانات مركزية للموردين : قاعدة بيانات شاملة للموردينقاعدة البيانات تدمج جميع علاقات الموردين في مكان واحد، مما يسهل الوصول إلى تفاصيل الموردين وتحديثها وتتبعها

: قاعدة بيانات شاملة للموردينقاعدة البيانات تدمج جميع علاقات الموردين في مكان واحد، مما يسهل الوصول إلى تفاصيل الموردين وتحديثها وتتبعها إعداد البائعين بشكل مبسط: ابحث عن برنامج إدارة البائعين الذييبسط عمليات الشراء الخاصة بكويقلل من الأعباء الإدارية ويسرّع الوقت الذي يستغرقه الموردون الجدد في العمل

ابحث عن برنامج إدارة البائعين الذييبسط عمليات الشراء الخاصة بكويقلل من الأعباء الإدارية ويسرّع الوقت الذي يستغرقه الموردون الجدد في العمل إدارة العقود: ميزات إدارة العقود الفعالة أمر لا بد منه. يجب أن يتيح لك نظام إدارة الموردين إنشاء عقود الموردين وتخزينها وإدارتها مع توفير تنبيهات في الوقت المناسب للتجديدات وإنهاء العقود

ميزات إدارة العقود الفعالة أمر لا بد منه. يجب أن يتيح لك نظام إدارة الموردين إنشاء عقود الموردين وتخزينها وإدارتها مع توفير تنبيهات في الوقت المناسب للتجديدات وإنهاء العقود تتبع الأداء: القدرة على مراقبة أداء الموردين من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) أمر بالغ الأهمية لتقييم كفاءتهم وضمان استيفائهم لمعايير عملك

القدرة على مراقبة أداء الموردين من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) أمر بالغ الأهمية لتقييم كفاءتهم وضمان استيفائهم لمعايير عملك أدوات التواصل والتعاون : ابحث عن ميزات إدارة العقود مع التواصل والتعاون السلس مع البائعين، بما في ذلك المراسلة ومشاركة المستندات وملاحظات الأداء

: ابحث عن ميزات إدارة العقود مع التواصل والتعاون السلس مع البائعين، بما في ذلك المراسلة ومشاركة المستندات وملاحظات الأداء قدرات التكامل : يجب أن يتكامل حل إدارة البائعين بسلاسة مع أنظمتك الحالية، مثل المحاسبة والمخزون، لتجنب انعزال البيانات وتبسيط العمليات

: يجب أن يتكامل حل إدارة البائعين بسلاسة مع أنظمتك الحالية، مثل المحاسبة والمخزون، لتجنب انعزال البيانات وتبسيط العمليات خيارات التخصيص: لكل شركة احتياجاتها الفريدة؛ وبالتالي، فإن القدرة على تخصيص نظام إدارة الموردين الخاص بك ليتناسب مع سير العمل الخاص بك أمر مفيد للغاية

## أفضل 10 برامج لإدارة البائعين لاستخدامها في عام 2024

من خلال تقييم أفضل 10 أنظمة لإدارة البائعين بعناية، يمكنك اتخاذ قرار مستنير من شأنه أن يؤدي إلى تفاعلات أكثر سلاسة مع البائعين، وتحسين الكفاءة، وفي النهاية تحقيق نتائج أفضل للأعمال.

1. انقر فوق - الأفضل لأتمتة العمليات التجارية المتعددة

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

يأتي على رأس قائمتنا ClickUp، وهي منصة إنتاجية شاملة تعمل على أتمتة عمليات متعددة، بما في ذلك إدارة البائعين. وهو يوفر قوالب وقوائم مراجعة لإدارة المتعاقدين بما في ذلك قوائم البائعين الرئيسية ونماذج جمع المعلومات والعقود, اتفاقيات العمل والمزيد. تجعل هذه المخططات الجاهزة للاستخدام من السهل على كل مدير حساب مخصص إعداد وإدارة أعباء العمل بفعالية.

قم ببناء نظام إدارة البائعين باستخدام قالب المورد القديم الذي يساعد في جمع المعلومات ذات الصلة لاستخدامها في دراسة حالة الشراكة. إلى جانب تقديم قدرات إدارة البائعين المهمة, يعمل ClickUp بمثابة إدارة علاقات العملاء مما يتيح للعميل و إدارة المشروع !

ClickUp أفضل الميزات

مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي ClickUp لتسريع سير عمل إدارة البائعين والتواصل مع البائعين وغير ذلك الكثير

إنقالب قائمة الموردين الرئيسية يتتبع جميع الموردين الحاليين والمحتملين لشركتك ومعلومات الاتصال بهم والبيانات الأخرى ذات الصلة بهم. باستخدام هذه القائمة الرئيسية، يمكنك تقليل الوقت الذي تقضيه في البحث عن معلومات عن بائعين محددين والتعاون بسهولة مع فريقك في مهام إدارة البائعين

قالب ClickUp للمشتريات يساعدك على تخطيط وتنسيق وتنفيذ أنشطة توريد المواد وإدارة المخزون والتسليم عبر مختلف البائعين. يضمن قالب ClickUp هذا سهولة الوصول إلى بيانات المشتريات وبيانات الموردين ذات الصلة من خلال تنظيم جميع البيانات ذات الصلة في تصورات بسيطة

أدوات إدارة الموارد في ClickUp تشمل النماذج الرقمية المخصصة والحقول المخصصة التي يمكن استخدامها لجمع معلومات الموردين وتخزين التفاصيل وحساب النفقات وتخصيص الميزانية وغير ذلك. كما يتكامل البرنامج أيضاً مع أدوات الموارد الرائدة مثل Jira وCalendly وHubspot وEvernote، وغيرها

يمكنك استخدامنموذج اتفاقية البائعين ClickUp كمسودة عقد تشير إلى الشروط الرئيسية للعلاقة التي تربطك بالبائعين، مثل المنتجات أو الخدمات التي يقدمونها

على الرغم من أنقالب إدارة المخزون ClickUp لا يساعدك على إدارة البائعين بشكل مباشر، إلا أنه يساعدك على تتبع مستويات المخزون والتوافر والحركة وتحديثات التكلفة حتى تتمكن من شراء المخزون الذي تحتاجه فقط من البائعين المعنيين عند الحاجة

الطواريءأدوات إدارة القوى العاملة لتنظيم وتعيين الموظفين المؤقتين

استخدامقالب قائمة مراجعة إدارة البائعين ClickUp نموذج لتقييم الموردين المحتملين وإدارة مخاطر البائعين

تقييم الموردين وتتبع المقاييس باستخدام قالب قائمة مراجعة إدارة الموردين من ClickUp

قيود ClickUp

لا تتوفر جميع الميزات المهمة على إصدار الهاتف المحمول

يميل إلى الحصول على منحنى تعليمي حاد في البداية

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp تقييمات العملاء

G2: 4.7/5 (أكثر من 6700 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 6700 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3600 تقييم)

2. Connecteam - الأفضل لإدارة القوى العاملة غير المكتبية

عبر فريق الاتصال Connecteam هو نظام إدارة الموردين المصمم خصيصاً للقوى العاملة غير المكتبية - الموظفون الذين لا يجلسون خلف مكتب لإنجاز أعمالهم - بما في ذلك أخصائيو الرعاية الصحية وعمال البناء والنوادل وغيرهم.

على الرغم من أن Connecteam ليس مصممًا في الأصل لإدارة البائعين، إلا أنه يحتوي على بعض الميزات التي يمكن استخدامها لهذه المهمة، من إدارة المستندات إلى الإعداد، ودليل الشركة، وإدارة المهام.

أفضل ميزات Connecteam

التواصل الداخلي عبر الدردشة داخل التطبيق

إعداد التقارير من خلال قوائم المراجعة والنماذج

دورات تأهيل رقمية لتدريب البائعين على سير عمل الشركة

دليل الهاتف الرقمي لتنظيم الموردين المهمين والبحث عنهم والاتصال بهم

قيود Connecteam

يلزم إجراء الكثير من الترقيات للوصول إلى الميزات الهامة - وبعض الميزات الأساسية - للوصول إلى النظام

التأخر من حين لآخر عند تحميل ملفات الصور الكبيرة إلى نظام إدارة الموردين

وظائف الإدارة ليست مخصّصة للجوال أولاً

تسعير #### Connecteam

الأعمال الصغيرة : 0 دولار للأبد (لما يصل إلى 10 مستخدمين)

: 0 دولار للأبد (لما يصل إلى 10 مستخدمين) أساسي : 29 دولارًا شهريًا (لأول 30 مستخدمًا + 0.5 دولار شهريًا لكل مستخدم إضافي)

: 29 دولارًا شهريًا (لأول 30 مستخدمًا + 0.5 دولار شهريًا لكل مستخدم إضافي) متقدم : 49 دولارًا شهريًا (لأول 30 مستخدمًا + 1.5 دولار شهريًا لكل مستخدم إضافي)

: 49 دولارًا شهريًا (لأول 30 مستخدمًا + 1.5 دولار شهريًا لكل مستخدم إضافي) خبير: 99 دولارًا شهريًا (لأول 30 مستخدمًا + 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم إضافي)

تقييمات عملاء Connecteam

G2 : 4.3/5 (أكثر من 30 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 200 تقييم)

3. الخط المباشر - الأفضل لإدارة الشركاء والاستشاريين الخارجيين بكفاءة

عبر الخط المباشر Beeline هو حل موسع لإدارة البائعين يمكّن الشركات من إدارة شركائها الخارجيين بكفاءة مثل العاملين في الوحدات والاستشاريين والموظفين المؤقتين - والبائعين. باستخدام نظام إدارة البائعين مثل Beeline، يمكنك أتمتة العديد من جوانب عملية تقييم البائعين واختيارهم، مما يؤدي في النهاية إلى خفض النفقات وتحسين الكفاءة وتقليل الوقت المستغرق في اتخاذ القرار.

أفضل ميزات نظام Beeline

ذكاء القوى العاملة العالمية

شراء الخدمات

التوريد المباشر ومجموعات المواهب

تتبع الموارد

أمن البيانات

الاتصال الموسع للقوى العاملة

قيود الخط المباشر

يجد بعض المستخدمين أن التقارير غير مرنة

التحليلات محدودة للغاية، وفقًا لعدد قليل من المراجعين

أسعار الخط المباشر

اتصل ببيلاين لمعرفة الأسعار

تقييمات عملاء الخط المباشر

G2 : 3.7/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

: 3.7/5 (أكثر من 30 تقييمًا) Capterra: 4.3/5 (10 تقييمات)

4. SAP Fieldglass - الأفضل لإدارة البائعين الذين يقدمون خدمات متخصصة

عبر SAP Fieldglass SAP Fieldglass هو برنامج لإدارة الموردين يساعد المؤسسات في العثور على الموردين الذين يقدمون خدمات متخصصة وفحصهم والتعاقد معهم بسهولة. باستخدام SAP Fieldglass، يمكن للشركات بسهولة توسيع نطاق قائمة الموردين الخاصة بها بالزيادة أو النقصان لتبسيط عملياتها وتحقيق نتائج الأعمال بسرعة.

يُعد SAP Fieldglass حلاً مثاليًا لإدارة الموردين للشركات في مختلف الصناعات، بما في ذلك السيارات، والمنتجات الاستهلاكية، والخدمات المصرفية، وتجارة التجزئة، وغيرها.

أفضل ميزات SAP Fieldglass

تخطيط موارد المؤسسة (ERP)

أدوات إدارة سلسلة التوريد والمالية والإنفاق

وظائف إدارة رأس المال البشري

برنامج إدارة علاقات العملاء وحلول تجربة العملاء لتوفير رؤى شاملة لسلسلة القيمة من البداية إلى النهاية

التخطيط والتحليل الموسع

قيود SAP Fieldglass

ارتفاع تكاليف التنفيذ إلى حد ما

تحديات التكامل المحتملة مع الأدوات الحالية مقارنةً بحلول إدارة الموردين الآخرين

أحيانًا بطيئة أو مرهقة في الاستخدام، خاصةً عند تحديث تفاصيل العمال

التحقق اليدوي المعقد للعديد من الميزات

تسعير SAP Fieldglass

اتصل ب SAP لمعرفة الأسعار

تقييمات عملاء SAP SAP Fieldglass

G2 : 4.5/5 (أكثر من 290+ تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 290+ تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 70 تقييم)

5. Genuity - الأفضل لإدارة أصول التكنولوجيا وعلاقات الموردين

عبر جينويتي Genuity هي أداة شاملة لإدارة البائعين تتيح لك الحصول على البائعين بسلاسة وإجراء عمليات الشراء ذات الصلة وإدارة أصول التكنولوجيا الخاصة بك. بفضل ميزات إدارة الأصول المهمة وإدارة البائعين في Genuity، يمكنك إدارة دورة حياة التكنولوجيا في شركتك واتخاذ قرارات أعمال أفضل تعتمد على البيانات.

أفضل ميزات Genuity

SaaS/إدارة البائعين

إدارة العقود والأصول

إدارة الاتصالات

مكتب مساعدة تكنولوجيا المعلومات

مراقبة الشبكة

القيود #### القيود العامة

عدم القدرة على تغيير التاريخ على التذاكر

محدودية اتصال الوحدة النمطية

عدم القدرة على تمييز النماذج بشعار الشركة

لا توجد ميزة لإضافة فلاتر التذاكر الافتراضية

تكاملات محدودة مقارنة بأنظمة إدارة الموردين الأخرى

تسعير #### Genuity

تجربة مجانية

مدفوعة: 29.99 دولارًا شهريًا لمستخدمين غير محدودين

Genuity تقييمات العملاء

G2 : 4.8/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

: 4.8/5 (أكثر من 50 تقييمًا) Capterra: 5/5 (3 مراجعات)

6. Onspring - الأفضل لأتمتة عمليات إدارة البائعين المعقدة

عبر أونسبرينغ تقدم Onspring حلول أعمال آلية لإدارة البائعين، وتقليل مخاطر الموردين، وإدارة الحوادث، والحفاظ على جاهزية المؤسسات للتدقيق. تعمل منصة إدارة الموردين هذه على تمكين المؤسسات من حل المشاكل المعقدة وتبسيط الأعمال المتكررة إدارة العمليات العمليات، وتنفيذ الأتمتة الموفرة للموارد.

كما أن تطبيق منصة Onspring لإدارة البائعين سهل لأنه يستخدم التطوير بدون رموز، مما يسمح لأي مستخدم بسحب وإسقاط العناصر لإنشاء تدفقات العمل والتطبيقات ولوحات المعلومات وغيرها.

أفضل ميزات Onspring

إعداد التقارير في الوقت الفعلي في جداول ورسوم بيانية وخرائط

إشعارات تلقائية عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وسلاك

قوائم مشتركة ومستندات ديناميكية

ميزات التحكم في الوصول التي تنظم المستخدمين الذين يمكنهم إنشاء العناصر أو قراءتها أو تحريرها أو حذفها

إدارة السياسات والمخاطر والبائعين

قيود Onspring

صعوبة الوصول إلى البيانات من أقسام النظام الأساسي المختلفة

وظيفة المهلة غير المرنة

أحجام الحقول غير المرنة لتقارير لوحة المعلومات

محدودية الوصول لغير المستخدمين

منحنى تعليمي حاد

تسعير Onspring

اتصل ب Onspring لمعرفة الأسعار

تقييمات عملاء Onspring

G2 : 4.8/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

: 4.8/5 (أكثر من 40 تقييمًا) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 50 تقييم)

7. بريسكورو - الأفضل لإدارة الإنفاق وإدارة البائعين بفعالية

عبر بريسورو Precoro هو نظام لإدارة الإنفاق يساعد الشركات على إدارة إنفاقها بشكل أكثر كفاءة، مع ميزات لطلب أوامر الشراء والموافقة عليها والتحكم فيها بسلاسة. وبفضل مستوياته التسعيرية المختلفة، فهو مثالي للشركات الصغيرة والشركات متوسطة الحجم والشركات التجارية التي تتطلع إلى تبسيط علاقاتها مع البائعين والمدفوعات.

مع Precoro، تحصل المؤسسات أيضًا على إمكانية الوصول إلى موارد مفيدة مثل حاسبة عائد الاستثمار في الحسابات الدائنة ونموذج مصفوفة الموافقة ونموذج استراتيجية عملية الشراء والمزيد.

أفضل ميزات Precoro

إنشاء طلبات الشراء وجمعها وإدارتها

التكامل مع QuickBooks وSlack وNetSuite والمزيد

تخطيط ومراقبة وأتمتة الموردين والمخزون والتخطيط والتحكم والأتمتة

حلول إدارة الإنفاق المؤسسي

تقارير مخصصة لتحليل بيانات المشتريات

أدوات تحميل المخزون وصيانته

القدرة على إضافة أو دعوة الموردين

مرنة وقابلة للتخصيص لإضافة أدوار جديدة وشروط الموافقة وحقول المستندات

قيود بريسورو

سير عمل الإيصالات وأوامر الشراء غير متقن

عدم قدرة المسؤولين على تحرير مسودات الفواتير

تخصيص قاعدة الموردين ضعيف

لا تحتوي حقول التصفية على عناوين فرعية

لا يمكن رؤية أوامر الشراء كصور

تسعير بريسورو

للفرق الأصغر: تبدأ من 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم يتم احتسابها سنويًا

تبدأ من 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم يتم احتسابها سنويًا للفرق الكبيرة: اتصل ببريكورو للفرق التي تضم أكثر من 20 مستخدمًا

تقييمات عملاء Precoro

G2 : 4.7/5 (أكثر من 120 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 120 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 200 تقييم)

8. Gatekeeper - الأفضل لإدارة دورة حياة البائعين والعقود المبسطة

عبر حارس البوابة Gatekeeper هو بائع ومتعاقد برنامج إدارة دورة الحياة مثالي لجميع أنواع الفِرَق، بدءاً من الشؤون القانونية إلى المشتريات والشؤون المالية والعمليات وإدارة البائعين وغير ذلك. وهو يوفر ميزات مهمة مثل استخراج بيانات الذكاء الاصطناعي والتوقيعات الإلكترونية وأتمتة سير عمل العقود، مما يسهل إبرام اتفاقيات عمل مفيدة مع البائعين والموردين والشركاء الخارجيين الآخرين.

كما توفر المنصة أيضاً إمكانية رؤية العقود والموردين، مما يُمكِّن المؤسسات من تتبع جميع شراكاتها التجارية والتحكم فيها، بالإضافة إلى ضمان الامتثال لجميع اللوائح ذات الصلة في مجال تخصصها.

أفضل الميزات #### Gatekeeper

إدارة دورة حياة البائعين والعقود

بوابة الموردين ذات العلامة التجارية

بطاقات الأداء المتوازن

أداة توقيع إلكتروني متوافقة

عمليات تكامل ملائمة للمطورين

إنشاء العقود وتنفيذها بدون لمس

قيود حارس البوابة

الإصلاحات الطفيفة التي تعزز الوظائف تستغرق وقتًا طويلاً في التنفيذ

عدم القدرة على أرشفة عقود البائعين أو حذفها

لا يتم تحديث الطوابع الزمنية للبرنامج مع تغيرات الساعة

سير عمل غير متقن

التنفيذ لا يتم تحويله بدقة من إصدارات Word إلى PDF

تسعير برنامج Gatekeeper

الأساسي: 1,125 دولار شهريًا لمستخدمين غير محدودين (تدفع سنويًا)

1,125 دولار شهريًا لمستخدمين غير محدودين (تدفع سنويًا) الإحترافية: 2,715 دولار شهرياً لمستخدمين غير محدودين (تدفع سنوياً)

2,715 دولار شهرياً لمستخدمين غير محدودين (تدفع سنوياً) المؤسسات: 4,815 دولارًا شهريًا لمستخدمين غير محدودين (تدفع سنويًا)

4,815 دولارًا شهريًا لمستخدمين غير محدودين (تدفع سنويًا) مخصص للمؤسسات: اتصل ب Gatekeeper لمعرفة الأسعار

تقييمات عملاء Gatekeeper

G2 : 4.5/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

: 4.5/5 (أكثر من 50 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 50 تقييم)

9. Procurify - الأفضل لتبسيط عملية الشراء

عبر بروكريفي Procurify هو حل برمجي يجعل عملية الشراء سهلة. فهو يمنح الجميع في مختلف إدارات الأعمال الأدوات اللازمة لإدارة قرارات الإنفاق الخاصة بهم والحصول على رؤية فورية للمدفوعات.

تُتيح منصة Procurify المساءلة المالية والشفافية على مستوى الشركة في عملية الشراء، مع تخزين بيانات الإنفاق الدقيقة لدفع نمو الأعمال وتوسيعها.

أفضل ميزات Procurify

طلبات الشراء وسير عمل الموافقة

إدارة النفقات

نماذج السداد الإلكتروني

إشعارات ودردشة داخل التطبيق

بطاقات الإنفاق الفعلية والافتراضية

قيود Procurify

صعوبة في تصحيح الأخطاء في أوامر الشراء ما لم تقم برفع أوامر شراء جديدة

عدم القدرة على رؤية سجل طلبات الكتالوج بدون إنشاء تقرير

ملء قسم الضرائب في تقرير المصاريف في التطبيق أمر صعب في بعض الأحيان

تسعير Procurify

اتصل ب Procurify لمعرفة الأسعار

تقييمات عملاء Procurify

G2 : 4.6/5 (أكثر من 160 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 160 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 140 تقييم)

10. تيبالتي - الأفضل للشركات سريعة النمو

عبر تيبالتي تيبالتي هي الذمم الدائنة برنامج أتمتة للشركات سريعة النمو والمبتكرة. تمكّن أداة إدارة المشتريات والبائعين هذه الشركات من إدارة الفواتير والمدفوعات دون زيادة عدد الموظفين أو تنفيذ أنظمة إضافية. وبفضل ميزات تيبالتي المالية وميزات الامتثال المصممة خصيصاً لهذا البرنامج، يمكن للشركات أيضاً الحد من مخاطر الأعمال والنفقات.

أفضل ميزات Tipalti

إدارة الموردين والفواتير

أتمتة الحسابات الدائنة

مدفوعات الشركاء العالميين

أدوات المشتريات وحلول إدارة النفقات

قيود تيبالتي

صعوبة ملء النماذج الضريبية الخاصة به

تغيير ممثلي الحسابات باستمرار

ميزات إعداد التقارير الأساسية

سجلات مكررة من حين لآخر

يتطلب الربط بنظامك الحالي الكثير من التهيئة الخلفية

تسعير #### تسعير تيبالتي

اتصل ب Tipalti لمعرفة الأسعار

تقييمات العملاء #### تقييمات عملاء تيبالتي

G2 : 4.5/5 (أكثر من 150 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 120 تقييم)

ما هي تكلفة برنامج إدارة البائعين؟

يمكن أن تختلف تكلفة برنامج إدارة البائعين بشكل كبير اعتماداً على الميزات المحددة، وعدد المستخدمين، والمزود. يمكن أن يبدأ النطاق السعري من مجاناً إلى عدة آلاف من الدولارات شهرياً، خاصة بالنسبة للمؤسسات الكبيرة التي لديها العديد من المستخدمين.

يتم تقديم إصدارات مجانية أو تجريبية من قبل بعض مزودي البرمجيات، على الرغم من أنها قد تكون محدودة إلى حد ما من حيث الوظائف والدعم. يمكن أن تكون بمثابة مقدمة جيدة لاستخدام وتقييم الميزات الأساسية قبل الترقية إلى الإصدارات المدفوعة.

عادةً ما تبدأ الخطط الأساسية المدفوعة للشركات الصغيرة أو الشركات الناشئة أو رواد الأعمال المنفردين من 20 إلى 40 دولاراً شهرياً. تأتي هذه البرامج بميزات أساسية مثل قاعدة بيانات مركزية للبائعين، وإعداد التقارير الأساسية، وعادةً ما توفر الدعم لعدد قليل من المستخدمين.

أما الخطط متوسطة المدى، المناسبة للشركات متوسطة الحجم، فيمكن أن تتراوح تكلفتها بين 100 دولار و500 دولار شهرياً. تقدم هذه الخطط ميزات أكثر تقدماً مثل تتبع الأداء، ودعم المستخدم المحسّن، وزيادة خيارات التخزين، ويمكن أن تستوعب عدداً أكبر من المستخدمين.

أما الباقات على مستوى المؤسسات، المصممة للشركات الكبيرة والشركات، فهي بطبيعة الحال أكثر تكلفة. يمكن أن تتراوح بين 1000 دولار إلى عدة آلاف من الدولارات شهرياً. تقدم هذه الخطط وظائف واسعة النطاق، بما في ذلك التحليلات المتقدمة، وقدرات التكامل، وعدد غير محدود من المستخدمين، وغالباً ما تأتي مع دعم مخصص للعملاء.

شراء برنامج إدارة البائعين: الاعتبارات الرئيسية

عند البحث عن برنامج إدارة البائعين المناسب لشركتك، من الضروري التفكير بعناية في عدة عوامل مهمة. فاختيار النظام الذي يناسب عملياتك يمكن أن يُحدث فرقاً كبيراً في إدارة البائعين بسلاسة وتبسيط عملياتك.

تحديد احتياجاتك وأهدافك الخاصة بإدارة البائعين

تقييم ما إذا كان البرنامج يمكن أن يتكامل بسلاسة مع أنظمتك الحالية، مثل المحاسبة وإدارة المخزون وأدوات إدارة المشاريع

تحقق من دعم عمليات التكامل القياسية مع أدوات العمل الشائعة الاستخدام لضمان التدفق السلس للبيانات

ابحث عن البرامج التي توفر إمكانية الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات لعمليات التكامل المخصصة

ضع في اعتبارك تأثير عمليات التكامل هذه على كفاءة عملك بشكل عام وتحسين الموارد

قم بتقييم ما إذا كانت إمكانيات التكامل هذه تتوافق مع أهداف عملك وأرباحك النهائية.

ابحث عن أفضل برامج إدارة البائعين لأعمالك

ClickUp هو حل شامل لإدارة البائعين. بفضل ميزاته الهامة وواجهته التي يسهل التنقل فيها، يمثل البرنامج عملية إدارة الموردين بأكملها، مما يغير طريقة اختيار الفرق للموردين وإجراء عمليات الشراء, تخطيط الأحداث أو الأنشطة، وتخصيص الموارد، وغير ذلك.

كما أنه يجمع بسلاسة بين إدارة العميل وتخطيط المشاريع وتتبع المهام تنسيق الأحداث ومشاركة المستندات، مما يلغي الحاجة إلى أدوات متعددة. هل أنت جاهز لتحويل عملية إدارة الموردين لديك وإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لعملك؟ اعتمد ClickUp كنظام لإدارة الموردين اليوم!

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