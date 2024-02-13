10 نماذج لاتفاقيات الأعمال التجارية &؛ أمثلة على العقود

مهما كانت كبيرة أو صغيرة، تحتاج كل شركة (للأسف) إلى القيام بالأعمال الورقية. وغالباً ما يصل ذلك إلى جبال من العقود والاتفاقيات مع البائعين والشركاء الذين تعمل معهم.

لحسن الحظ، لا يوجد سبب يدفعك لكتابة كل اتفاقية يدوياً. بدلاً من ذلك، يمكنك ببساطة الاعتماد على قوالب اتفاقيات العمل المعدة مسبقاً للقيام بالكثير من العمل نيابةً عنك.

لمساعدتك، أنشأنا هذه القائمة التي تضم أفضل 10 نماذج لاتفاقيات العمل. ستساعدك هذه القوالب على توفير الوقت والجهد من خلال تزويدك باتفاقيات بسيطة ومُعدّة مسبقاً والتي تُعدّ أساس معظم المعاملات التجارية.

وبهذه الطريقة، ستتمكن من تركيز المزيد من وقت فريقك على ما يجعل مؤسستك ناجحة وأقل على اتفاقيات العقود القانونية الضرورية التي تعد جزءًا من بناء شركة حديثة.

ما هو قالب اتفاقية العمل؟

قالب اتفاقية العمل هو قالب متخصص مصمم لمساعدة الشركات من أي حجم على كتابة العقود بسهولة لإحدى تعاملاتها التجارية العديدة. هذه يمكن أن تغطي مجموعة واسعة من الاتفاقيات بما في ذلك اتفاقيات الخدمات وإنهاء العقود واتفاقيات الشراكة.

تعتبر قوالب اتفاقيات الأعمال مفيدة بشكل خاص للشركات التي تفتقر إلى الخبرة الداخلية المطلوبة لمعرفة من أين تبدأ حتى عند صياغة العقود. لن يوفر لك القالب الوقت فحسب، بل سيضمن لك أيضًا عدم نسيان بند قياسي قد يكلفك المال على المدى الطويل.

ما الذي يجعل قالب اتفاقية العمل جيداً؟

عند اختيار نموذج اتفاقية عمل، من المهم أن تتأكد من أنه شامل ويغطي جميع القواعد الخاصة بك. فأنت لا تريد أن تقع في أخطاء أو سهو الآن قد تندم عليها لاحقاً.

تريد أيضاً أن تكون اتفاقيات عملك واضحة لجميع المعنيين. اللغة الواضحة والتخطيط المنطقي يسهل على الأشخاص فهم ما هم مسؤولون عنه. إن التأكد من أن اتفاقياتك واضحة الآن يقلل من احتمال حدوث سوء فهم في المستقبل.

يمكنك بسهولة إضافة طريقة عرض الجدول المخصصة إلى مستندات ClickUp Docs لتجنب الذهاب والإياب بين طريقة العرض والمستند

أخيراً، يجب أن يكون قالب اتفاقية العمل الجيد ذو مظهر احترافي ومصمم بشكل جيد. يجب أن يكون قابلاً للتخصيص وسهل البناء على شروطك لتتناسب مع _علامتك التجارية الخاصة بك.

يجب أن تبدو اتفاقية عملك جيدة لأن هذه العقود هي علامتك التجارية وتمثل كل ما تقوم به. لهذا السبب تريد أن تكون أي اتفاقية خدمة تنشئها شركتك وتوقعها بنفس الجودة التي تضعها في منتجك أو خدمتك.

10 قوالب لاتفاقيات العمل لتسريع العمليات المؤسسية

بدلاً من جعلك تتصفح آلاف القوالب، قمنا بتجميع قائمة من 10 قوالب لاتفاقيات العمل في ClickUp والتي ستجعل حياتك أسهل بكثير. من إدارة العقود واتفاقيات العمل إلى عقود العمل، يوجد هنا ما يناسب أي شركة مزدهرة.

1. قالب عقد عمل ClickUp

قالب عقد عمل ClickUp التجاري

سواءً كنت شركة صغيرة تبيع أحدث الأدوات أو مؤسسة ضخمة تقدم أرقى الخدمات، ستحتاج إلى عقد عمل نماذج العقود في كل مرة تبيع فيها لشركة أخرى.

إن نموذج عقد عمل ClickUp التجاري تم تصميم هذا القالب لجعل كتابة هذه العقود سهلة قدر الإمكان. يأتي هذا القالب مملوءًا مسبقًا بجميع الأقسام الأكثر شيوعًا حتى تتمكن من تحديد الخطوط العريضة لاتفاقية الخدمة بسهولة وتخطيطها نطاقات المشروع .

يمكنك أن تدرج في هذا المستند الخدمات المقدمة والتسعير والإلغاء والضمانات وغيرها من الأمور ذات الصلة. كل ما عليك فعله هو جعل النموذج خاص بك عن طريق ملء الفراغات.

لا يمكن أن يكون الأمر أسهل من ذلك.

لذلك لا تدع عملية البيع الأخيرة تتأخر لأنك بحاجة إلى صياغة العقد. استخدم هذا القالب اليوم واستعد لفتح زجاجة الشمبانيا على أحدث فوز لشركتك. قم بتنزيل هذا القالب

2. قالب اتفاقية الشراكة 50/50 ClickUp 50/50

قالب اتفاقية شراكة ClickUp 50/50 50/50

غالبًا ما يتم التغاضي عن اتفاقيات الشراكة، ولكن لا ينبغي أبدًا الاستهانة بها. إن حماية عملك ونفسك من النزاعات المستقبلية من خلال وضع شروط الشراكة هو مفتاح النجاح.

إن قالب اتفاقية الشراكة ClickUp 50/50 يساعدك على صياغة اتفاقية لتحقيق ذلك. يغطي هذا النموذج موضوعات مثل:

ماذا يحدث عندما يريد أحد الطرفين الانسحاب من الاتفاقية؟

كيف سيتم التحكيم بين الشركاء؟

ماذا يحدث إذا تم خرق أي شروط؟

نموذج اتفاقية الشراكة الخاص بنا مكتوب مسبقاً. لذلك إذا كنت تحتاج فقط إلى كتابة عقد اتفاقية شراكة قياسي 50/50 على الفور، فإن الكثير من العمل قد تم إنجازه بالفعل من أجلك. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تريدها أن تكون أكثر تخصيصًا بعض الشيء، فهي نقطة انطلاق رائعة ومثال رائع للعمل من خلاله عند صياغة عقد الشراكة الخاص بك.

إن وضع كل هذا في وقت مبكر سيوفر عليك الصداع المحتمل في المستقبل، لذا تأكد من البدء في إنشاء اتفاقية شراكة جيدة الصياغة اليوم. قم بتنزيل هذا النموذج

3. ClickUp 50/50 LLC نموذج اتفاقية قانونية تشغيلية لشركة ذات مسؤولية محدودة

ClickUp 50/50 LLC قالب الاتفاقية القانونية للتشغيل شركة ClickUp 50/50 LLC

اتفاقية تشغيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة 50/50 (LLC) هي ترتيب للتشغيل المشترك للشركة بين طرفين أو أكثر. ويحدد هذا النوع من الاتفاقيات كل جانب من جوانب العلاقة التجارية، بما في ذلك كيفية تقسيم الأرباح والخسائر، وحقوق الاتفاقية القانونية، وغير ذلك الكثير.

الهدف من قالب اتفاقية تشغيل شركة ClickUp's 50/50 LLC هو جعل صياغة هذه الوثائق بسيطة قدر الإمكان. باستخدام هذا القالب، يجب أن تكون قادرًا على صياغة اتفاقية تحدد الخطوط العريضة لما يلي العمليات التجارية بالإضافة إلى التزاماتك و حقوقك كصاحب مصلحة .

هذا النموذج ملائم جداً للمبتدئين، لذا لا داعي للقلق، حتى لو كنت جديداً على صياغة اتفاقيات الشركات ذات المسؤولية المحدودة. إنه مملوء مسبقاً بأقسام عن المساهمات ومسؤوليات الإدارة وما يحدث عندما يتقاعد أحد الشركاء أو يريد شراء الشريك الآخر.

إن إعداد هذه القواعد في وقت مبكر سيجعل الأمر أسهل بكثير لجميع المشاركين في مشروعك المشترك في حالة حدوث أي شيء غير متوقع. لذا احرص على أن تكون اتفاقية تشغيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة مفصلة وشاملة قدر الإمكان، حتى لا تقلق بشأن أي مشاكل في المستقبل.

ابدأ في جعل شراكتك الجديدة ذات المسؤولية المحدودة 50/50 حقيقة واقعة باستخدام النموذج أدناه. تنزيل هذا النموذج

4. قالب إدارة العقود ClickUp

نموذج إدارة العقود ClickUp لإدارة العقود

تعد إدارة العقود مشكلة كبيرة في أي عمل تجاري. وهذا هو السبب في وجود صناعات بأكملها مبنية حول تصميم برامج إدارة الأعمال التي يمكنها تنظيم جميع البيانات التي يحتاجها العمل التجاري للعمل.

العقود والوثائق ضرورية للأعمال التجارية. لماذا؟

لأنها تضمن أن فريقك يعرف بالضبط ما يحتاج إلى القيام به وكيفية تقديم الخدمات أو المنتجات التي تقدمها وتسليمها. ولكن عندما تكون اتفاقياتك المكتوبة مبعثرة عبر عدد لا يحصى من الملفات وقواعد البيانات، يمكن أن تصبح فوضى عارمة تعيق قدرتك على إنجاز أكثر الأمور إلحاحًا أهداف العمل الأكثر إلحاحًا .

في الواقع، فإن دراسة استقصائية حديثة وجد أن الناس يستغرقون 45 دقيقة في المتوسط للعثور على عقد معين في قواعد بيانات شركاتهم. هذه 45 دقيقة كان من الأفضل قضاءها في فعل أي شيء آخر تقريبًا.

لحسن الحظ، فإن قالب إدارة عقود ClickUp يمكن أن يساعدك في تنظيم كل شيء في مكان واحد. يتيح لك هذا القالب بشكل أساسي إنشاء قائمة رئيسية حقيقية لجميع عقود واتفاقيات الشركة. بهذه الطريقة يمكنك العثور بسرعة وسهولة على جميع عقودك بنقرات قليلة فقط.

يمكنك أيضًا تخصيص قائمتك الرئيسية بالطريقة التي تراها مناسبة. على سبيل المثال، يمكنك تحديد كل مستند حسب النوع، لذلك إذا كنت بحاجة إلى العثور على ميثاق المشروع فإن العثور عليه أسهل بكثير.

مع هذا القدر الكبير من التنظيم، ستحصل على عقودك جاهزة في جزء صغير من الوقت الذي كان يستغرقه الأمر. لذا نظم عقودك مع هذا القالب اليوم ولا تدع أيًا من عقودك تفلت من بين يديك. قم بتنزيل هذا القالب

5. قالب اتفاقية عمل ClickUp

قالب اتفاقية عمل ClickUp

يعد إنشاء مساحة آمنة ومفتوحة للفرق للعمل والتعاون أمرًا ضروريًا لأي مؤسسة. ولكن هذا يتطلب غالبًا اتفاقًا يحدد كيفية عمل المجموعات معًا، وبيئة العمل المفضلة لديهم، وما يتوقعونه من بعضهم البعض.

إن قالب اتفاقية عمل ClickUp يجعل إنشاء هذا النوع من الاتفاقيات أمرًا سهلاً من خلال تزويدك بلوحة بيضاء حيث يمكن للفرق صياغة شروط العمل الخاصة بهم. وبهذه الطريقة، يمكن أن يكون الجميع على نفس الصفحة فيما يتعلق بكيفية التعاون.

على سبيل المثال، ربما لا يحب سامي أن تتم مراسلته في الصباح. أو ربما تفضل دورا أن يتم الاتصال بها عن طريق البريد الإلكتروني بدلاً من الرسائل النصية. يجب معرفة هذه التفضيلات والاعتراف بها لتحقيق أقصى استفادة من كل فرد في الفريق.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تخصيص قالب السبورة البيضاء كما تريد. على سبيل المثال، يمكنك إضافة قسم للمقترحات حتى يتمكن الجميع من مشاركة أفكارهم والمساهمة في نجاح عمليات عملك.

يسمح هذا لأعضاء الفريق بإضافة ملاحظاتهم حول كيفية تحسين أدوات إدارة عمليات إدارة الأعمال والتي يمكن أن تعود عليك بالنفع على المدى الطويل. لذا ابدأ في استخدام قالب السبورة البيضاء هذا اليوم واستعد لرؤية مستويات التعاون لديك و مقاييس الأعمال الارتفاع الصاروخي تحميل هذا القالب

6. نموذج اتفاقية توظيف ClickUp

قالب اتفاقية توظيف ClickUp

على الجميع أن يبدأ في مكان ما؛ وبالنسبة للموظفين الجدد، عادةً ما يكون ذلك هو مستند اتفاقية الموظف. قد لا يكون مسعىً مثيرًا للغاية، ولكنه في الواقع مهم للغاية لبدء علاقة العمل بشكل صحيح.

إن وجود اتفاقية توظيف قوية أمر ضروري لأي موظف جديد. فهي بمثابة وثيقة عقد عمل قانونية تحدد حقوق الموظف وأدواره، بالإضافة إلى مسؤوليات الشركة تجاهه مقابل خدمته وخبرته.

إن نموذج اتفاقية توظيف ClickUp يجعل إنشاء هذا المستند المكتوب سهلاً من خلال تزويدك بقالب مُعد مسبقاً ومليء بالضروريات، مثل المعلومات المتعلقة بإنهاء الخدمة والراتب والمزايا. كما يتضمن أيضاً أقساماً لك لتوضيح التوقعات والقيم الثقافية وكل ما يجعل عملك مميزاً للعمل فيه.

لذا توجه إلى النموذج أدناه، وتأكد من أن موظفيك الجدد قد تم الاهتمام بهم منذ اليوم الأول. قم بتنزيل هذا القالب

7. قالب اتفاقية خدمات ClickUp

قالب اتفاقية خدمات ClickUp

من المثير دائمًا عندما تحصل على عملية بيع جديدة لمنتجك. لكن الاتفاق الشفهي والمصافحة الرقمية القوية لا تعني بالضرورة "إنجاز المهمة" فأنت بحاجة إلى مستند اتفاقية خدمات متينة لإتمام الصفقة حقًا.

إن نموذج اتفاقية خدمات ClickUp يمكن أن يساعدك في بناء اتفاقية خدمات احترافية وشاملة في دقائق. يأتي هذا القالب المتميز مكتوبًا مسبقًا بكل ما تحتاجه لكتابة اتفاقية ملزمة، مثل تفاصيل الدفع وملكية العمل المنتج.

كما أنه يغطي مجالات أخرى شائعة، مثل الضمانات والالتزامات، بحيث يمكن تجنب النزاعات المحتملة قبل أن تبدأ.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تخصيصها كيفما تشاء. لذلك إذا كان هناك حاجة إلى تضمين أي شيء محدد في اتفاقية الخدمات الخاصة بك، فإن هذا النموذج سيعطيك مثالاً رائعاً لكيفية القيام بذلك بشكل صحيح. قم بتنزيل هذا القالب

8. قالب اتفاقية استشارات ClickUp

قالب اتفاقية استشارات ClickUp

لا يمكن أن يكون كل العمل والخبرة داخل الشركة. عندما تحتاج إلى القليل من المساعدة الخارجية، يمكن أن يكون العاملون لحسابهم الخاص أو الاستشاريون هم بالضبط ما يطلبه الطبيب.

في هذه الحالات إنشاء اتفاقية استشارية و مقترح المشروع هو المفتاح إذا كنت تريد التأكد من أن الجميع على نفس الصفحة. إن نموذج اتفاقية استشارات ClickUp يجعل من السهل صياغة اتفاقية قانونية تحدد كيفية الدفع للاستشاريين، ومن يملك أي ملكية فكرية تم إنشاؤها، ونوع الخدمات التي سيقدمونها.

كما أنه من السهل أيضاً إضافة كل ما تحتاجه لعقدك الخاص. على سبيل المثال، هناك مساحات لك لتوضيح المسائل المتعلقة بالتعويض، و نطاق العمل وما إذا كانت هناك حاجة إلى اتفاقية عدم الإفصاح.

تأكد من حمايتك أنت ومستشارك طوال فترة المشروع. لا تجازف عند التعاقد مع استشاري - احصل على كل شيء محكم قبل أن تبدأ شراكتك مع اتفاقية ClickUp الاستشارية.

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9. قالب اتفاقية الإيجار التجاري ClickUp

قالب اتفاقية الإيجار التجاري ClickUp

يمكن أن يكون استئجار عقار لنشاطك التجاري مشروعًا مثيرًا ومربحًا - إذا قمت به بشكل صحيح.

وهذا هو سبب أهمية وجود اتفاقية إيجار متينة. ستحتاج إلى التأكد من أن جميع شروط عقد الإيجار مكتوبة بحيث يعرف كلا الطرفين بالضبط ما هو مسؤول عنه.

إن نموذج اتفاقية الإيجار التجاري ClickUp يوفر لك مستنداً متكاملاً لإدارة أي نوع من عقود الإيجار التجارية. وهي مجهزة بأقسام مثل الإيجار وودائع التأمين والتأمين - لذا لا داعي للقلق بشأن ترك أي شيء خارجها.

لا تؤجل خطط التوسع لمجرد ترتيب أوراق التأجير. وبدلاً من ذلك، استخدم نموذج اتفاقية الإيجار التجاري الخاص بنا للبدء في الانتقال إلى أعمالك التجارية وتنميتها. قم بتنزيل هذا النموذج

10. نموذج عقد إنهاء عقد ClickUp

قالب عقد إنهاء عقد ClickUp

إنها مشكلة، ولكن في بعض الأحيان لا تنجح حتى أكثر الشراكات الواعدة. في هذه الحالات، لا تحتاج في هذه الحالات إلى المعاناة فقط. بدلاً من ذلك، استخدم نموذج عقد الإنهاء لجعل هذه الشراكة شيئاً من الماضي حقاً.

مع قالب عقد الإنهاء الخاص ب ClickUp يمكنك بسرعة وسهولة صياغة خطاب لإنهاء أي اتفاقية تقريباً. بالإضافة إلى أن معظمها قد تم بالفعل من أجلك - كل ما عليك فعله هو إضافة تفاصيل مثل تاريخ الإنهاء والأسباب التي دفعتك إلى إنهاء الشراكة.

هذا يتيح لك معرفة أن الاتفاقية قد انتهت رسمياً ولا داعي للقلق بشأن أي التزامات أو سوء تفاهم عالق مع شريكك السابق.

تخطى إضاعة الوقت في شراكة لا تناسبك - قم بصياغة إنهاء الاتفاقية، وقم بالتوقيع الإلكتروني وانتقل إلى أشياء أفضل. تنزيل هذا النموذج

مكان واحد لجميع احتياجاتك من اتفاقيات العمل الخاصة بك

بغض النظر عن نوع الاتفاقية التي تتطلع إلى صياغتها، لدينا قالب ClickUp جاهز لمساعدتك. من خلال قوالب المستندات المكتوبة مسبقًا والقابلة للتخصيص للاتفاقيات، ستتمكن من إنشاء عقود قانونية تحمي شركتك وأي شركاء معنيين في وقت قصير.

لا تنتظر - قم بالتسجيل للحصول على حساب ClickUp مجاني اليوم وابدأ في صياغة كل الاتفاقيات والعقود الصغيرة التي يحتاجها عملك لتحقيق النجاح.