أفضل 11 أداة لتعزيز الوعي بالعلامة التجارية لزيادة ظهورك في عام 2025

نادرًا ما يوجد منتج فريد حقًا في السوق. تقدم العديد من الشركات حلولًا ومنتجات متشابهة، لكن القليل منها فقط يصبح المفضل لدى المستهلكين. هذه هي قوة العلامة التجارية.

في الواقع، يوافق 76.7% من المسوقين على أن الهدف الأساسي للعلامة التجارية هو التميز عن المنافسين.

لهذا السبب، يجب أن يكون تتبع جهود الوعي بالعلامة التجارية باستخدام برامج تتبع العلامات التجارية جزءًا أساسيًا من استراتيجيتك التسويقية.

ولكنك لست بحاجة إلى البحث يدويًا في حجم البحث عن العلامة التجارية وحركة المرور على الموقع الإلكتروني واستطلاعات الوعي بالعلامة التجارية وبيانات Google Trends. يمكن أن تساعدك أدوات الوعي بالعلامة التجارية المخصصة في تسهيل عملك بشكل كبير.

في هذه المقالة، سوف نستكشف بعضًا من أفضل أدوات قياس الوعي بالعلامة التجارية لمساعدتك على مراقبة حضور علامتك التجارية وتحليله وتنميته بفعالية.

لست متأكدًا من الأداة التي تناسب مؤشرات الأداء الرئيسية لعلامتك التجارية ؟ إليك مقارنة جنبًا إلى جنب بين أفضل أدوات التوعية بالعلامة التجارية لمساعدتك في اتخاذ القرار بناءً على الميزات والأسعار وتقييمات المستخدمين.

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار* التقييمات ClickUp إدارة حملات التوعية بالعلامة التجارية من البداية إلى النهاية لفرق من جميع الأحجام تخطيط الحملات، لوحات المعلومات، المساعد الذكي، إدارة المهام، التوثيق، التعاون بين أعضاء الفريق تتوفر خطة مجانية؛ أسعار مخصصة للمؤسسات G2: 4. 7/5، Capterra: 4. 6/5 Hootsuite جدولة وسائل التواصل الاجتماعي وتتبع ذكر العلامة التجارية للفرق الداخلية الكبيرة تقويم المحتوى، وإدارة البريد الوارد، والاستماع الاجتماعي، والتحليلات، وتتبع المشاعر باستخدام الذكاء الاصطناعي تجربة مجانية متاحة؛ خطط مدفوعة تبدأ من 99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا G2: 4. 2/5، Capterra: 4. 4/5 Brand24 مراقبة العلامة التجارية وتحليل المشاعر في الوقت الفعلي للمؤسسات والوكالات الكبيرة الإشارات، وكشف المشاعر، ورؤى المؤثرين، وتنبيهات الكلمات المفتاحية، والمساعد الذكي تجربة مجانية متاحة؛ باقات مدفوعة تبدأ من 199 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا G2: 4. 6/5، Capterra: 4. 7/5 Sprout Social الاستماع الاجتماعي مع رؤى حول تفاعل الجمهور للوكالات الكبيرة صندوق بريد ذكي، تقارير عن الجمهور، سير عمل النشر، تتبع المشاعر، رؤى مستندة إلى الذكاء الاصطناعي تجربة مجانية متاحة؛ باقات مدفوعة تبدأ من 199 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا G2: 4. 4/5، Capterra: 4. 4/5 Semrush الظهور في محركات البحث ومقارنة الأداء مع المنافسين للفرق الداخلية الكبيرة أو الوكالات تتبع الكلمات المفتاحية، وتدقيق الروابط الخلفية، والبحث عن العلامات التجارية، ومستكشف السوق، وتحسين المحتوى باستخدام الذ تجربة مجانية متاحة؛ خطط مدفوعة تبدأ من 139.95 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا G2: 4. 5/5، Capterra: 4. 6/5 الإشارة إدارة السمعة وتتبع المؤثرين للوكالات والشركات المتوسطة إلى الكبيرة تنبيهات في الوقت الفعلي، وتحليل المشاعر، وتقييمات المؤثرين، ولوحات المعلومات تجربة مجانية متاحة؛ خطط مخصصة مدفوعة تبدأ من 599 دولارًا G2: 4. 3/5، Capterra: 4. 7/5 Meltwater التغطية الإعلامية العالمية وتصور العلامة التجارية للشركات وكالات العلاقات العامة الكبرى الإشارات العالمية، حصة الصوت، تأثير وسائل الإعلام، تحليلات المشاعر باستخدام الذكاء الاصطناعي أسعار مخصصة G2: 4. 1/5، Capterra: 4. 2/5 SurveyMonkey استطلاعات الوعي بالعلامة التجارية وتحليل التصورات للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم منطق الاستطلاعات، والقوالب، والتجزئة، وتحليل اتجاهات الذكاء الاصطناعي، وتكامل CRM/البريد الإلكتروني تتوفر خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 30 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا G2: 4. 4/5، Capterra: 4. 6/5 Google Analytics تتبع حركة المرور على الموقع الإلكتروني وعائد الاستثمار في الحملات للفرق الداخلية تتبع الأحداث، وتقارير مسار التحويل، وتكامل الإعلانات/وحدة التحكم في البحث مجانًا G2: 4. 5/5، Capterra: 4. 7/5 Ahrefs استراتيجية ظهور العلامة التجارية واستراتيجية المحتوى القائمة على تحسين محركات البحث (SEO) للمؤسسات والوكالات الكبيرة تصنيف الكلمات المفتاحية، وتتبع الروابط الخلفية، وتدقيق المواقع، ورؤى المنافسين، وتتبع البحث باستخدام الذكاء الاص تجربة مجانية متاحة؛ خطط مدفوعة تبدأ من 129 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا G2: 4. 6/5، Capterra: 4. 7/5 Upfluence حملات العلامات التجارية المدفوعة بالمؤثرين للمؤسسات ووكالات التسويق المؤثر البحث عن المؤثرين، وأتمتة التواصل، وتكامل Shopify، وتتبع الحملات أسعار مخصصة G2: 4. 6/5، Capterra: 4. 3/5

إذا تم ذكر علامتك التجارية فجأة من قبل أحد المؤثرين أو تم تغطيتها من قبل وسيلة إعلامية متخصصة، فهل ستتمكن من التقاط ذلك في الوقت المناسب للرد أو تضخيمه؟ تساعدك أدوات الوعي بالعلامة التجارية الجيدة على البقاء مرئيًا واستراتيجيًا ومطلعًا.

إليك ما يجب البحث عنه عند اختيار الأدوات المحتملة لشركتك:

يتتبع الإشارات إلى العلامة التجارية ووجودها على الإنترنت وتصورها عبر الشبكات الاجتماعية والويب، ويُعلمك في الوقت الفعلي

يقيس التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي مثل المتابعين والتعليقات والمشاركات المتعلقة بالعلامة التجارية

يراقب كيفية تفاعل جمهورك المستهدف مع المحتوى الخاص بك، بما في ذلك المحتوى الذي ينشئه المستخدمون

تحليل حملات التوعية بالعلامة التجارية وحجم البحث عن العلامة التجارية وحركة المرور على الموقع الإلكتروني ومقاييس التوعية بالعلامة التجارية في لوحة تحكم واحدة

يقارن أداء المنافسين لتقييم استراتيجية علامتك التجارية

يجمع آراء العملاء حول العلامة التجارية وتعليقاتهم من خلال الاستطلاعات والمراجعات وآراء الجمهور المباشرة

يتكامل مع أدواتك الأخرى، مثل Google Analytics أو CRM أو أداة إدارة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك

فيما يلي بعض الخيارات التي تسهل مراقبة وجود علامتك التجارية وتحسين التعرف عليها والحصول على رؤى قيمة حول ما ينجح (وما لا ينجح).

كيف نقيّم البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل عن كيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة حملات التوعية بالعلامة التجارية من التخطيط إلى التنفيذ)

اجمع الأهداف والأفكار والتقدم المحرز في مكان واحد مع تحديثات في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp

تتضمن إدارة حملة التوعية بالعلامة التجارية إدارة العديد من المواعيد النهائية والمواد الإبداعية والموافقات على المحتوى ومقاييس الأداء. يساعد ClickUp في جمع كل هذه الأجزاء المتحركة في مكان واحد، مما يمنح فرق التسويق التحكم الكامل من العصف الذهني الأول إلى مراجعة الأداء النهائية.

ابدأ بتخطيط الحملة. باستخدام ClickUp Tasks، يمكنك تنظيم كل حملة بصريًا إلى مهام ومهام فرعية يمكن إدارتها، مع تحديد المسؤولين عنها وتواريخ الاستحقاق والأولويات لكل منها.

تأكد من أن كل مساهم يعرف بالضبط ما هو متوقع منه باستخدام Clickup Tasks

على سبيل المثال، يمكن لمدير وسائل التواصل الاجتماعي الذي يخطط لإطلاق منتج جديد أن يخصص مهام كتابة النصوص والتصميم والموافقات والجدولة كمهام منفصلة، ترتبط جميعها بالهدف الرئيسي للحملة. يمكن لجميع أعضاء الفريق رؤية ما يجري وما هو متوقف، مما يقلل من التكرار.

تحافظ فرق التسويق التي تستخدم ClickUp على مسؤوليتها، خاصة عند إدارة حضور العلامة التجارية عبر منصات التواصل الاجتماعي المتعددة أو المناطق الزمنية المختلفة.

قم بقياس الوعي بالعلامة التجارية بفعالية وقم بتكييف استراتيجية الوعي بالعلامة التجارية باستخدام لوحات معلومات ClickUp

لتتبع الأداء، تتيح لك لوحات معلومات ClickUp إنشاء عروض مباشرة لمقاييس الوعي بالعلامة التجارية الرئيسية (على سبيل المثال، حجم البحث عن العلامة التجارية وحركة المرور المُحالة والتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي). وهذا يسهل فهم ما هو فعال وتحسين الحملات أثناء تنفيذها.

ClickUp متوافق أيضًا مع أدوات مثل Google Analytics وHubSpot ومنصات الاستماع الاجتماعي، مما يمنحك مزيدًا من المرونة لربط مصادر البيانات المهمة لاستراتيجية الوعي بعلامتك التجارية.

احصل على ClickUp Brain لإبراز الرؤى وتحليل الآراء حول علامتك التجارية من الإشارات عبر الإنترنت

ClickUp Brain، الذكاء الاصطناعي القوي المدمج في ClickUp، هو مساعدك الدائم في كل ما تفعله. فهو يقوم بكل شيء بدءًا من البحث في الويب لتحليل الإشارات إلى العلامة التجارية خلال الأسبوع وحتى تحليل تذاكر الدعم لإنشاء ملخصات للمشاعر.

هل أرسلت حملة لتعليقات العملاء باستخدام نماذج ClickUp؟ اطلب من Brain تحليل الردود للحصول على مقاييس الوعي أو الموضوعات المتكررة.

💡 نصيحة احترافية: إليك دليل سريع حول الاستفادة من ClickUp Brain في مهام التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

للتنفيذ دون تدخل، يعد Autopilot Agents من ClickUp مثاليًا للفرق المشغولة التي تدير حملات توعية بالعلامة التجارية في وقت واحد. نظرًا لأن وكلاء الذكاء الاصطناعي هؤلاء مدمجون بالكامل في مساحة العمل الخاصة بك، فإنهم يتكيفون في الوقت الفعلي.

على سبيل المثال، عند إضافة تحديثات إلى مهمة الحملة، يمكن لوكيل Autopilot إنشاء تقرير حالة سياقي على الفور ومشاركته مع فريق القيادة عبر قناتك الداخلية.

أفضل ميزات ClickUp

خطط لحملات التوعية بالعلامة التجارية متعددة القنوات مع جداول زمنية ومسؤولين عن المهام والأولويات

قم بإدارة جداول النشر باستخدام تقويم محتوى مركزي وقابل للمشاركة في عرض تقويم ClickUp

أنشئ موجزات تسويقية قابلة للتطوير ووثائق العلامة التجارية وخطط وسائل الإعلام باستخدام ClickUp Docs التعاوني

قم بإعداد مقاييس الوعي بالعلامة التجارية باستخدام ClickUp Goals وتتبعها من خلال لوحات معلومات التسويق القابلة للتخصيص في الوقت الفعلي

وفر الوقت والجهد في المهام اليومية باستخدام ClickUp Automations وقوالب التسويق القابلة للتخصيص

ادمج مع منصات التواصل الاجتماعي وGoogle Analytics وأكثر من 200 أداة أخرى

قيود ClickUp

قد يشعر المستخدمون الجدد بالارتباك بسبب تنوع الميزات وطرق العرض

قد يحدث إرهاق من الإشعارات دون إعداد مدروس للتنبيهات والمراقبين

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 10,400 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن ClickUp

قال أحد مستخدمي G2:

توجد كل حملة وتصعيد وتحسين عملية ومهمة في مكان واحد — متصلة من خلال عروض مخصصة وأتمتة ومستندات ولوحات معلومات. وهي تحل محل جداول البيانات المتناثرة ومواضيع Slack التي لا تنتهي والأدوات المنفصلة.

توجد كل حملة وتصعيد وتحسين عملية ومهمة في مكان واحد — متصلة من خلال عروض مخصصة وأتمتة ومستندات ولوحات معلومات. وهي تحل محل جداول البيانات المتناثرة ومواضيع Slack التي لا نهاية لها والأدوات المنعزلة.

👀 حقيقة ممتعة: كلمة "brand" (علامة تجارية) مشتقة من الكلمة الإسكندنافية القديمة brandr، والتي تعني "حرق". كانت تشير في الأصل إلى حرق علامة على الماشية للإشارة إلى ملكيتها.

2. Hootsuite (الأفضل لإدارة الوعي بالعلامة التجارية من خلال الاستماع والتحليل على وسائل التواصل الاجتماعي)

عبر Hootsuite

عندما تكون علامتك التجارية حاضرة على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن كل تعليق وإشارة واتجاه مهم.

تساعد Hootsuite الفرق على بناء الوعي بالعلامة التجارية وحمايته من خلال توحيد جدولة المحتوى والتفاعل والتحليلات في لوحة تحكم واحدة.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك ميزات الاستماع الاجتماعي تتبع الإشارات إلى العلامة التجارية والمشاعر وأنشطة المنافسين في الوقت الفعلي، حتى تتمكن من الاستجابة بسرعة والحفاظ على صلة العلامة التجارية. OwlyGPT يتتبع المشاعر في الوقت الفعلي لتقديم اقتراحات المحتوى الأكثر صلة.

أفضل ميزات Hootsuite

تتبع الإشارات إلى العلامة التجارية واتجاهات المنافسين والمشاعر باستخدام أدوات الاستماع الاجتماعي المدعومة بالذكاء الاصطناعي

جدولة المحتوى ونشره وإدارته عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية

قارن الأداء على مواقع التواصل الاجتماعي واحصل على اقتراحات لأفضل الأوقات للنشر

أتمتة الردود، وتعيين مهام الفريق، وإدارة التفاعل من صندوق بريد واحد

ادمج مع Canva وGoogle Drive وأكثر من 100 أداة لإنشاء المحتوى وإعداد التقارير

قيود Hootsuite

الخطط الأعلى مستوى باهظة الثمن مقارنة بأدوات التوعية بالعلامة التجارية الأخرى

بعض ميزات التحليلات والأتمتة محدودة بالخطط على مستوى المؤسسات

قد تكون أوقات استجابة خدمة دعم العملاء بطيئة، وفقًا لتعليقات المستخدمين

أسعار Hootsuite

قياسي : 99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم : 249 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Hootsuite

G2 : 4. 3/5 (6,300+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (3,800+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Hootsuite

أبرز مستخدم Capterra ما يلي:

يعد Hootsuite أداة رائعة لإدارة المحتوى والحملات، مع دعم قوي وميزات مفيدة مثل Amplify.

يعد Hootsuite أداة رائعة لإدارة المحتوى والحملات، مع دعم قوي وميزات مفيدة مثل Amplify.

3. Brand24 (الأفضل لتتبع الإشارات إلى العلامة التجارية والمشاعر تجاهها في الوقت الفعلي)

عبر Brand24

تركز Brand24 على شيء واحد وتقوم به بشكل استثنائي: مراقبة العلامة التجارية في الوقت الفعلي. إذا كان فريقك يرغب في فهم كيفية تصور علامتك التجارية عبر الويب، فإن Brand24 تمنحك وصولاً فوريًا إلى الإشارات إلى العلامة التجارية وتحليل المشاعر ورؤى المؤثرين.

يقوم برنامج إدارة العلامات التجارية هذا بمسح المدونات والمنتديات ومواقع الأخبار ومقاطع الفيديو والبودكاست ومنصات التواصل الاجتماعي لالتقاط المحادثات التي غالبًا ما تمر دون أن يلاحظها أحد.

اطرح على Brand Assistant AI أي أسئلة عن علامتك التجارية لتتلقى إجابات محدثة مستمدة من تحليل المشاعر وبيانات التسويق الخاصة بك.

أفضل ميزات Brand24

راقب الإشارات إلى العلامة التجارية في الوقت الفعلي عبر مجموعة واسعة من المصادر عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي

احصل على تحليل المشاعر المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتتبع التغييرات في تصور العلامة التجارية

حدد أهم المؤثرين ونطاق تأثيرهم في مجال عملك

أنشئ تقارير مخصصة لتصور مقاييس الوعي بالعلامة التجارية بمرور الوقت

قم بإعداد تنبيهات الكلمات الرئيسية لتتبع المنافسين والهاشتاقات وأسماء المنتجات

قيود Brand24

تكامل وسائل التواصل الاجتماعي ليس عميقًا مثل أدوات إدارة مشاريع وسائل التواصل الاجتماعي التقليدية

البيانات التاريخية محدودة حسب خطتك

يلاحظ بعض المستخدمين وجود حالات إيجابية خاطئة في تحليل المشاعر في بعض الأحيان

أسعار Brand24

فرد : 199 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الفريق : 299 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Pro : 399 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 599 دولارًا أمريكيًا في الشهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات Brand24 وتعليقات المستخدمين

G2 : 4. 6/5 (290+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (230+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Brand24

وقد أشار أحد مستخدمي Capterra إلى ما يلي:

يسعى عملاؤنا دائمًا إلى البقاء على اطلاع على كل ذكر، في كل مكان، سواء كان ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي أو على أحد مدونات عملائهم، و Brand24 هي الطريقة التي نحقق بها ذلك!

يسعى عملاؤنا دائمًا إلى البقاء على اطلاع على كل ذكر، في كل مكان، سواء كان ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي أو على أحد مدونات عملائهم، و Brand24 هي الطريقة التي نحقق بها ذلك!

👀 حقيقة ممتعة: تشير الدراسات إلى أن استخدام لون مميز يمكن أن يعزز التعرف على العلامة التجارية بنسبة تصل إلى 80٪. لهذا السبب تربطون اللون الأحمر على الفور بشركة Coca-Cola أو اللون الأزرق بشركة Facebook.

4. Sprout Social (الأفضل لدمج الاستماع الاجتماعي مع رؤى الجمهور)

عبر Sprout Social

تساعد Sprout Social العلامات التجارية على تجاوز مجرد نشر المحتوى إلى فهم جمهورها بشكل حقيقي.

على سبيل المثال، يمكن لعلامة تجارية للعناية بالبشرة تبيع منتجاتها مباشرة للمستهلكين استخدام هذه الأدوات لتتبع ردود فعل العملاء على منتج جديد عبر TikTok وReddit. أو يمكن لمنظمة غير ربحية مراقبة الإشارات إلى العلامة التجارية خلال حملة لجمع التبرعات لتقييم المشاعر وتعديل الرسائل في الوقت الفعلي.

بفضل ميزة الاستماع الاجتماعي المدمجة والرؤى العميقة حول الجمهور، يسهل Sprout قياس الوعي بالعلامة التجارية وتشكيل تصور الجمهور عنها.

أفضل ميزات Sprout Social

تتبع الإشارات إلى العلامة التجارية وأنشطة المنافسين ومشاعر العملاء باستخدام أدوات الاستماع الاجتماعي في الوقت الفعلي

قم بإدارة جميع محادثات الجمهور من خلال صندوق بريد واحد وتعاوني

جدولة ونشر المحتوى عبر المنصات باستخدام سير عمل الموافقة المدمج

قم بقياس معدلات التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي ومؤشرات الوعي بالعلامة التجارية من خلال تقارير مخص

استخدم الرؤى المستمدة من الذكاء الاصطناعي لتحسين الرسائل والتواصل مع الجمهور المستهدف المناسب

قيود Sprout Social

قد لا تكون الأسعار مناسبة للفرق الصغيرة التي تركز على تتبع العلامة التجارية الأساسي

تتطلب الميزات المتقدمة مثل تحليل المشاعر والاستماع خططًا من الدرجة الأولى

منحنى تعلم أكثر صعوبة قليلاً للمستخدمين الجدد لأدوات قياس الوعي بالعلامة التجارية

أسعار Sprout Social

قياسي : 199 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

احترافي : 299 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم : 399 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات Sprout Social وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 4/5 (أكثر من 4200 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 600 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Sprout Social

أشار أحد مستخدمي G2 إلى ما يلي:

إن وجود صندوق بريد ذكي يجعل من السهل للغاية على مدير وسائل التواصل الاجتماعي مراقبة جميع التعليقات والإشارات المتعلقة بعلامتك التجارية/شركتك والرد عليها. إنه جزء أساسي من الطريقة التي تحافظ بها شركتي على تفاعل العملاء والمتخصصين في المجال.

إن وجود صندوق بريد ذكي يجعل من السهل للغاية على مدير وسائل التواصل الاجتماعي مراقبة جميع التعليقات والإشارات المتعلقة بعلامتك التجارية/شركتك والرد عليها. إنه جزء أساسي من الطريقة التي تحافظ بها شركتي على تفاعل العملاء والمتخصصين في المجال.

5. Semrush (الأفضل لقياس ظهور العلامة التجارية من خلال تحسين محركات البحث وتحليل المنافسين)

عبر Semrush

يتطلب تنفيذ حملات ناجحة للتوعية بالعلامة التجارية أكثر من مجرد تقييم البيانات الأولية. فأنت بحاجة إلى رؤى تساعدك على فهم أداء محتوى علامتك التجارية.

Semrush تضفي الوضوح على هذه التخمينات. فهي تساعد فرق التسويق على معرفة أداء المحتوى الخاص بهم بدقة، والكلمات المفتاحية التي تجذب حركة المرور، وكيفية تموضع المنافسين.

بالنسبة لمخططي استراتيجيات العلامات التجارية الذين يركزون على ظهور العلامة التجارية في نتائج البحث والتفاعل عبر قنوات متعددة، فإن Semrush هو محرك اتخاذ القرار. تساعدك الرؤية الشاملة لآثار علامتك التجارية على الإنترنت على ربط جهود المحتوى مباشرة بنتائج النمو.

أفضل ميزات Semrush

تتبع ظهور العلامة التجارية عبر القنوات العضوية والمدفوعة والاجتماعية في لوحة تحكم واحدة

حدد الفجوات في الكلمات المفتاحية والمحتوى مقارنة بأهم المنافسين

راقب أداء الكلمات المفتاحية الخاصة بالعلامة التجارية لقياس مدى التعرف على العلامة التجارية

حلل جودة الروابط الخلفية ومجالات الإحالة التي تشكل سلطة العلامة التجارية

استخدم Market Explorer لمقارنة حصة علامتك التجارية على الإنترنت مقارنةً بالمنافسين

قيود Semrush

منحنى تعلم مرتفع للفرق الجديدة في مجال تحسين محركات البحث أو أدوات التحليل

قد تكون الأسعار غير في متناول الشركات الصغيرة ذات الاحتياجات الأساسية

ميزات وسائل التواصل الاجتماعي ليست متقدمة مثل أدوات SMM المخصصة

أسعار Semrush

Pro : 139.95 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Guru : 249.95 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 499.95 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات Semrush وتعليقات المستخدمين

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 2700 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 2200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Semrush

قال أحد مستخدمي G2:

ميزة تدقيق الموقع سهلة الإعداد وإعداد التقارير، بما في ذلك الأخطاء الفنية. لوحة التحكم المرئية سهلة القراءة وميزة إعداد التقارير رائعة جدًا. أداة PPC مفيدة لمراقبة نتائج الحملة بشكل عام.

ميزة تدقيق الموقع سهلة الإعداد وإعداد التقارير، بما في ذلك الأخطاء الفنية. لوحة التحكم المرئية سهلة القراءة وميزة إعداد التقارير رائعة جدًا. أداة PPC مفيدة لمراقبة نتائج الحملة بشكل عام.

💡 نصيحة احترافية: هل تواجه صعوبة في الحفاظ على اتساق قصة علامتك التجارية عبر جميع المنصات والجمهور؟ تعرف على كيفية الاستفادة من الرؤى في الوقت الفعلي والأتمتة في كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء استراتيجية علامتك التجارية، لأن السرد الذكي يبدأ بأدوات أكثر ذكاءً.

6. Mention (الأفضل لمراقبة وسائل الإعلام في الوقت الفعلي وتحليل مزاج العلامة التجارية)

عبر Mention

تعتقد معظم العلامات التجارية أنها ستسمع عن الأزمات بعد أن تصبح موضوعًا شائعًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

الحقيقة؟ الضرر الحقيقي يبدأ قبل ذلك بكثير.

تتيح Mention لفرق التسويق إدارة الوعي بالعلامة التجارية بشكل استباقي، مما يتيح لهم اكتشاف مخاطر السمعة في وقت مبكر ومراقبة المنافسين وتتبع المشاعر في الوقت الفعلي قبل تفاقم المشكلات.

من خلال مسح مليار مصدر باستمرار، يتم تحويل المحادثات المتفرقة إلى رؤى واضحة يمكنك العمل على أساسها.

أفضل ميزات Mention

تتبع الإشارات إلى العلامة التجارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمدونات والمنتديات ووسائل الإعلام في الوقت الفعلي

قم بتخصيص التنبيهات حسب الكلمات المفتاحية والمشاعر والمصدر والموقع الجغرافي لمراقبة مركزة

حلل المشاعر العامة باستخدام علامات إيجابية أو محايدة أو سلبية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

حدد المؤثرين والأصوات المؤثرة باستخدام درجات تأثير المصدر

تعاون بين الفرق من خلال توزيع المهام والملاحظات ولوحات المعلومات القابلة للمشاركة

حدد الاتجاهات الرئيسية وتابع حصة علامتك التجارية من الأصوات باستخدام تحليلات قابلة للتخصيص وتقارير آلية

قيود الإشارة

قد تبدو الواجهة معقدة للمستخدمين الجدد

يصنف نظام الكشف عن المشاعر أحيانًا النبرة بشكل خاطئ

تطبيق الهاتف المحمول يحتوي على ميزات أقل من إصدار سطح المكتب

أسعار الإشارات

أسعار مخصصة تبدأ من 599 دولارًا

تقييمات الإشارات والتعليقات

G2 : 4. 3/5 (440+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (290+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Mention

أشار أحد مستخدمي G2 إلى ما يلي:

لقد وجدت أن Mention أداة لا غنى عنها لتتبع كيفية استخدام نطاقي عبر الإنترنت. يوفر Mention فهرسة دقيقة للروابط، سواء السيئة أو الجيدة، مما يتيح لي اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية سمعة مواقع الويب الخاصة بي.

لقد وجدت أن Mention أداة لا غنى عنها لتتبع كيفية استخدام نطاقي عبر الإنترنت. يوفر Mention فهرسة دقيقة للروابط، سواء السيئة أو الجيدة، مما يتيح لي اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية سمعة مواقع الويب الخاصة بي.

💡 نصيحة احترافية: هل تريد أن يقوم عملاؤك المخلصون بالتسويق نيابة عنك؟ أنشئ برنامجًا لدعم العملاء يحول المستخدمين السعداء إلى دعاة أقوياء لعلامتك التجارية.

7. Meltwater (الأفضل لمراقبة وسائل الإعلام العالمية وتتبع تصورات العلامة التجارية)

عبر Meltwater

لنفترض أن علامتك التجارية أطلقت للتو منتجًا في ثلاثة بلدان مختلفة. بينما يتتبع فريق التواصل الاجتماعي التفاعل على Instagram، يحاول فريق العلاقات العامة فهم كيفية تغطية الإطلاق في الأخبار والمدونات والبودكاست.

تساعد Meltwater في توحيد هذه الجهود. فهي تراقب الإشارات إلى العلامة التجارية عبر المنصات الاجتماعية ووسائل الإعلام العالمية لتمنحك رؤية شاملة حول كيفية تصور علامتك التجارية في الوقت الفعلي.

إذا كنت تطلق حملة في أسواق متعددة أو تحتاج إلى قياس مدى تذكر العلامة التجارية خلال حملة علاقات عامة، فإن Meltwater توفر لك التغطية والسياق اللازمين لقياس التأثير.

أفضل ميزات Meltwater

راقب ذكر العلامة التجارية عبر وسائل الإعلام العالمية ومنصات التواصل الاجتماعي والبودكاست والمطبوعات

تتبع مشاعر العملاء تجاه العلامة التجارية وتواجدها في وسائل الإعلام باستخدام التحليلات ولوحات المعلومات المدعومة بالذكاء الا

قارن حضور العلامة التجارية مع المنافسين من خلال مقاييس حصة الصوت والتفاعل

ضع الأفكار في سياقها وقم بقياس الرؤية عبر LLMs مثل ChatGPT و Gemini و Perplexity و Claude وغيرها، باستخدام Meltwater AI

حدد وسائل الإعلام والمؤثرين والصحفيين الذين يشكلون صورة علامتك التجارية

اربط التغطية الإعلامية بحجم البحث عن العلامة التجارية وحركة المرور على الموقع الإلكتروني والضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

قيود Meltwater

قد يبدو تخصيص لوحة التحكم وإعداد التقارير أمرًا معقدًا للمستخدمين الجدد

قد لا تناسب الأسعار الشركات الناشئة أو فرق التسويق الصغيرة

تختلف ميزات الباقة حسب الخطة، مع تخصيص المعلومات الإعلامية المتقدمة للمستويات الأعلى

أسعار Meltwater

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Meltwater

G2 : 4. 0/5 (أكثر من 2300 تقييم)

Capterra: 4. 0/5 (90+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Meltwater

أشارت هذه المراجعة على Gartner إلى ما يلي:

👀 حقيقة ممتعة: تم تصميم شعار Nike الشهير الآن من قبل طالب تصميم جرافيكي في عام 1971. في ذلك الوقت، كلف 35 دولارًا فقط. اليوم، هو أحد أشهر العلامات التجارية في العالم.

8. SurveyMonkey (الأفضل لإجراء استطلاعات الوعي بالعلامة التجارية وتتبع تصورات المستهلكين)

عبر SurveyMonkey

تساعد SurveyMonkey الفرق على إجراء استطلاعات منظمة للتوعية بالعلامة التجارية لاكتشاف ما يلقى بالفعل صدى لدى جمهورهم المستهدف.

سواء كنت تقيس مدى تذكر العلامة التجارية دون مساعدة، أو تختبر وضوح الرسائل، أو تقيّم التغيرات في تصور العلامة التجارية بعد حملة ما، فإن SurveyMonkey يسهل عليك جمع هذه الرؤى وتحليلها.

على سبيل المثال، قد تجري علامة تجارية لمنتجات الاستهلاك المعبأة (CPG) استطلاعًا قبل الحملة وبعدها لقياس ارتفاع مستوى التعرف على العلامة التجارية ومقارنة النتائج عبر الفئات السكانية.

أفضل ميزات SurveyMonkey

قم بإجراء استطلاعات مخصصة للوعي بالعلامة التجارية باستخدام أدوات تخطي المنطق والتفرع والاستهداف

استخدم قوالب تتبع العلامة التجارية المعدة مسبقًا لقياس التذكر والمشاعر ومدى توافق هوية العلامة التجارية

حلل ردود الاستطلاعات باستخدام لوحات معلومات في الوقت الفعلي وتحليل الاتجاهات

اكتشف الاتجاهات والأنماط باستخدام SurveyMonkey AI

صنف النتائج حسب الموقع أو نوع الجمهور أو الحملة لتحسين استراتيجيات إدارة العلامة التجارية

ادمجها مع أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني وأنظمة CRM للمتابعة وإعادة التسويق

قيود SurveyMonkey

لا تراقب المحادثات العضوية في الوقت الفعلي؛ بل تلتقط فقط ما يذكره المشاركون في الاستطلاع

العلامة التجارية المخصصة والتحليلات التفصيلية والمنطق المتقدم متاحة فقط في الخطط الأعلى مستوى

قد تختلف جودة الردود إذا لم يتم توزيع الاستبيان بشكل جيد

أسعار SurveyMonkey

مجاني إلى الأبد

ميزة الفريق : 30 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Team Premier : 92 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل بقسم المبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات SurveyMonkey

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 10,300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن SurveyMonkey

أبرز مستخدم G2 ما يلي:

تعد هذه الأداة بمثابة المعيار الذهبي للاستطلاعات والاستبيانات والاستبيانات. وهي أداة مفيدة للاستخدام، كما أن شهرة العلامة التجارية تجعلها خيارًا قويًا وآمنًا.

تعد هذه الأداة بمثابة المعيار الذهبي للاستطلاعات والاستبيانات والاستبيانات. وهي أداة مفيدة للاستخدام، كما أن شهرة العلامة التجارية تجعلها خيارًا قويًا وآمنًا.

9. Google Analytics (الأفضل لتتبع السلوك وتحليل عائد الاستثمار)

عبر Google Analytics

إذا سبق لك إطلاق حملة جذبت آلاف الزوار ولكنك لم تعرف من أين أتوا أو ماذا فعلوا، فإن Google Analytics مصمم لحل هذه المشكلة.

يوفر GA4 مجموعة كاملة من تحليلات السلوك والمشاركة لفرق التسويق التي تسعى إلى فهم سلوك المستخدمين وأداء الحملات والرحلات متعددة المنصات. بدلاً من تتبع الإشارات الخارجية للعلامة التجارية، تركز هذه الأداة على سلوك المستخدم.

الميزة الحقيقية هي التتبع القائم على الأحداث، الذي يساعدك على ربط الرؤى عبر مواقع الويب والتطبيقات وأدوات التسويق من Google مثل الإعلانات وSearch Console.

أفضل ميزات Google Analytics

تتبع سلوك المستخدمين عبر الويب والتطبيقات من خلال التتبع المتقدم القائم على الأحداث

تصور تفاعل العلامة التجارية مع الخصائص الديموغرافية للجمهور وعمق التمرير ومدة مشاهدة الفيديو

حلل عائد الاستثمار في التسويق باستخدام الإحالة في الوقت الفعلي وتتبع مسار التحويل والتقارير عبر القنوات

ادمج مع Google Ads وYouTube وGoogle Search Console لتحسين وجود العلامة التجارية

قم بتخصيص التقارير ولوحات المعلومات لمراقبة مقاييس الوعي بالعلامة التجارية في مكان واحد

قيود Google Analytics

منحنى تعلم حاد للفرق غير المعتادة على هيكل GA4 القائم على الأحداث

تفتقر النسخة المجانية إلى تقارير مسار التحويل المتميزة والبيانات غير المحدودة والدعم على مستوى الحساب

يقيس فقط النشاط على ممتلكاتك الرقمية ولا يوفر أي معلومات عن المحادثات التي تدور في أماكن أخرى

أسعار Google Analytics

مجانًا

تقييمات ومراجعات Google Analytics

G2 : 4. 5/5. 0 (6,400+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5. 0 (8,100+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Google Analytics

أشار أحد مستخدمي G2 إلى ما يلي:

أكثر ما يعجبني في Google Analytics هو عمق الرؤية التي يوفرها حول سلوك المستخدمين. فهو يقدم صورة واضحة عن مصادر الزيارات وأداء الصفحات والبيانات في الوقت الفعلي وتتبع التحويلات. وهذا يساعدني على معرفة ما ينجح وما لا ينجح. كما تتيح لي لوحات المعلومات القابلة للتخصيص وخيارات التجزئة التفصيلية التركيز على سلوكيات جمهور معين.

أكثر ما يعجبني في Google Analytics هو عمق الرؤية التي يوفرها حول سلوك المستخدمين. فهو يقدم صورة واضحة عن مصادر الزيارات وأداء الصفحات والبيانات في الوقت الفعلي وتتبع التحويلات. وهذا يساعدني على معرفة ما ينجح وما لا ينجح. كما تتيح لي لوحات المعلومات القابلة للتخصيص وخيارات التجزئة التفصيلية التركيز على سلوكيات جمهور معين.

💡 نصيحة احترافية: هل تدير حملات لعدة عملاء دون أن تفقد صوابك؟ يوضح لك ما هي إدارة الحملات التسويقية كيفية الحفاظ على السيطرة والالتزام بالمواعيد النهائية وإرضاء العملاء.

10. Ahrefs (الأفضل لزيادة ظهور العلامة التجارية المدفوعة بـ SEO والبحوث التنافسية)

عبر Ahrefs

غالبًا ما يقضي المسوقون أسابيع في التخمين حول المحتوى الذي قد يحقق أداءً جيدًا.

تقضي Ahrefs على التخمينات من خلال توفير معلومات متعمقة عن تحسين محركات البحث والروابط الخلفية تربط استراتيجية المحتوى مباشرةً بظهور العلامة التجارية القابل للقياس.

من مراقبة أداء الكلمات المفتاحية إلى تتبع من يرتبط بمنافسيك، توفر Ahrefs للفرق بيانات قابلة للتنفيذ لإنشاء حملات توعية بالعلامة التجارية ترتبط مباشرة بالجهود التسويقية الحالية.

أفضل ميزات Ahrefs

تتبع تصنيفات الكلمات المفتاحية عبر المناطق الجغرافية والأجهزة لقياس حضور العلامة التجارية في نتائج البحث

راقب الروابط الخلفية والمجالات المرجعية لتقييم مدى التعرف على العلامة التجارية ومصداقيتها

استخدم Site Explorer لاكتشاف الثغرات في المحتوى والروابط المعطلة والصفحات الأفضل أداءً

حلل أداء المحتوى من خلال حركة المرور العضوية وصعوبة الكلمات المفتاحية والقيمة التقديرية

راقب ذكر العلامات التجارية المنافسة وحصة البحث لتحسين استراتيجية الحملة

قم بتحليل ومقارنة ظهور البحث باستخدام الذكاء الاصطناعي في لغات البرمجة الشائعة مثل Gemini و ChatGPT و Google AI Overviews وغيرها.

قيود Ahrefs

لا حاجة إلى تتبع وسائل التواصل الاجتماعي أو تحليل مباشر لمشاعر المستخدمين تجاه العلامة التجارية

بيانات محدودة في الوقت الفعلي مقارنة بأدوات الاستماع الاجتماعي

قد تبدو الخطط المبدئية باهظة الثمن بالنسبة للفرق الصغيرة

أسعار Ahrefs

Lite : 129 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

قياسي : 249 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم : 449 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 1499 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (التزام سنوي)

تقييمات Ahrefs ومراجعاتها

G2 : 4. 6/5. 0 (560+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5. 0 (570+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Ahrefs

قال أحد مستخدمي TrustPilot:

أحب Ahrefs لأنه يوفر مجموعة أدوات SEO كاملة مع بيانات لتحليل الروابط الخلفية والبحث عن الكلمات المفتاحية وتحليل المنافسين وتدقيق المواقع. يتميز بواجهة مستخدم رائعة ويجعله سهل الاستخدام للمبتدئين والمحترفين على حد سواء، مما يساعد على أكثر من مجرد تحسين ظهور الموقع والزيارات العضوية.

أحب Ahrefs لأنه يوفر مجموعة أدوات SEO كاملة مع بيانات لتحليل الروابط الخلفية والبحث عن الكلمات المفتاحية وتحليل المنافسين وتدقيق المواقع. يتميز بواجهة مستخدم رائعة ويجعله سهل الاستخدام للمبتدئين والمحترفين على حد سواء، مما يساعد على أكثر من مجرد تحسين ظهور الموقع والزيارات العضوية.

11. Upfluence (الأفضل لحملات التوعية بالعلامة التجارية التي يقودها المؤثرون)

عبر Upfluence

إذا كانت استراتيجية الوعي بعلامتك التجارية تعتمد بشكل كبير على التسويق المؤثر، فإن Upfluence هي الخيار الأمثل لك.

تم تصميم أداة التسويق المؤثر هذه لمساعدة العلامات التجارية على تحديد المؤثرين والتحقق منهم والتعاون معهم مع الحفاظ على الرؤية في الوقت الفعلي لأداء الحملة. يمكنك تتبع مدى وصول المحتوى والتفاعل معه وتأثيره عبر منصات مثل Instagram وTikTok وYouTube.

يوفر لك Upfluence أيضًا عوامل تصفية بحث متقدمة للعثور على المؤثرين حسب الخصائص الديموغرافية للجمهور ومعدل التفاعل ونوع المحتوى. وهذا يسهل تنفيذ حملات مؤثرة عالية الاستهداف تساعدك على زيادة الوعي بالعلامة التجارية.

أفضل ميزات Upfluence

ابحث عن أكثر من 3 ملايين مؤثر وقم بتصفيتهم بناءً على تخصصهم وموقعهم وإحصاءات جمهورهم

تتبع مقاييس أداء الحملة مثل مدى الوصول والتفاعل والتحويلات

أتمتة التواصل مع المؤثرين من خلال سير عمل البريد الإلكتروني القابل للتخصيص

ادمج مع منصات التجارة الإلكترونية مثل Shopify لتتبع المبيعات المدفوعة بواسطة المؤثرين

راقب الإشارات إلى العلامة التجارية والمشاعر تجاهها باستخدام أدوات الاستماع الاجتماعي المدمجة

قيود Upfluence

الأسعار غير شفافة وقد تكون باهظة بالنسبة للعلامات التجارية الصغيرة

قد يكون التعلم صعبًا للفرق الجديدة على منصات المؤثرين

وهي تركز حصريًا على التسويق المؤثر ولا توفر مراقبة أوسع للعلامة التجارية أو مقاييس ظهور محركات البحث

أسعار Upfluence

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Upfluence

G2 : 4. 6/5. 0 (أكثر من 130 تقييمًا)

Capterra: 4. 3/5. 0 (40+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Upfluence

أشار أحد مستخدمي G2 إلى ما يلي:

تمكنت من العثور على 150 مؤثرًا للتواصل معهم في غضون ساعات قليلة، ثم قمت بحملة للتواصل الجماعي. أعجبتني رسائل البريد الإلكتروني التلقائية للمتابعة في حالة عدم رد المؤثر.

تمكنت من العثور على 150 مؤثرًا للتواصل معهم في غضون ساعات قليلة، ثم قمت بحملة للتواصل الجماعي. أعجبتني رسائل البريد الإلكتروني التلقائية للمتابعة في حالة عدم رد المؤثر.

💡 نصيحة احترافية: هل تواجه صعوبة في توصيل رسائلك عبر القنوات المختلفة؟ إنشاء استراتيجية اتصال تسويقي فعالة يشرح كيفية صياغة رسائل متسقة وجذابة للعلامة التجارية.

فيما يلي ثلاث أدوات إضافية تساعد في بناء الوعي بالعلامة التجارية:

BuzzSumo: يساعد في تحديد المحتوى عالي الأداء والمؤثرين الرئيسيين لتعزيز ظهور العلامة التجارية

Mentionlytics: تحلل المشاعر وتتتبع الإشارات إلى المنافسين، مع دعم متعدد اللغات، وهي مثالية لمراقبة العلامات التجارية العالمية

Brandwatch: يوفر رؤى عميقة عن المستهلكين وتحليلات للاتجاهات وتتبع المشاعر باستخدام الذكاء الاصطناعي

