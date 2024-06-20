10 أهداف لكبار المسئولين الاقتصاديين وأهداف تحسين محركات البحث في عام 2025

مذهل 96.55% من المحتوى على الإنترنت لا يحصل على أي حركة مرور عضوية من جوجل!

وهذا يكفي لإبعاد أي مسوّق رقمي، ناهيك عن المتخصصين في تحسين محركات البحث.

على الجانب الآخر، كشفت دراسة أن البحث العضوي يؤدي إلى زيادة هائلة في عدد الزيارات من 53.3% من جميع زوار الموقع مما يقزم نسبة 27% فقط من البحث المدفوع.

ما نستخلصه من هذه النتائج؟

مثل أي قناة تسويقية أخرى، فإن تحسين محركات البحث ناجحة - ولكن فقط إذا كانت لديك خطة محكمة. وهذا يفسر لماذا 88% من المسوقين تتضمن التخطيط والتواصل والتنفيذ لجميع جهود تحسين محركات البحث، وتلعب أهداف تحسين محركات البحث دورًا حاسمًا في هذه العملية.

إليك سبب أهمية المواءمة بين أهداف عملك وأهداف تحسين محركات البحث:

الإدارة الاستراتيجية: تصبح أهداف تحسين محركات البحث جزءًا لا يتجزأ من أهدافك الرقمية الشاملةأهداف التسويق. فهي تضمن ألا يكون عملك في تحسين محركات البحث مفككًا بل يساهم في تحقيق أهداف تجارية محددة

تصبح أهداف تحسين محركات البحث جزءًا لا يتجزأ من أهدافك الرقمية الشاملةأهداف التسويق. فهي تضمن ألا يكون عملك في تحسين محركات البحث مفككًا بل يساهم في تحقيق أهداف تجارية محددة الوعي بالعلامة التجارية: يؤدي ارتفاع تصنيفات تحسين محركات البحث إلى زيادة ظهور موقعك على الويب، مما يجعل علامتك التجارية قابلة للاكتشاف من قبل العملاء المحتملين الذين يبحثون بنشاط عن الحلول التي تقدمها

يؤدي ارتفاع تصنيفات تحسين محركات البحث إلى زيادة ظهور موقعك على الويب، مما يجعل علامتك التجارية قابلة للاكتشاف من قبل العملاء المحتملين الذين يبحثون بنشاط عن الحلول التي تقدمها حركة المرور على موقعك الإلكتروني: يجذب تحسين محركات البحث الفعال المزيد من الزوار المؤهلين إلى موقعك الإلكتروني - الأشخاص المهتمين حقًا بمنتجاتك أو خدماتك

كيف تساهم أهداف تحسين محركات البحث في تحديد الأهداف في الأعمال التجارية

من خلال تحديد أهداف محددة لتحسين محركات البحث، يمكنك تحديد شكل النجاح في المشهد الرقمي. تستهدف هذه الأهداف مقاييس تحسين محركات البحث التي تؤثر بشكل مباشر على الأولويات الشاملة مثل زيادة العملاء المحتملين أو زيادة المبيعات أو تحسين حركة المرور العضوية.

هذا الوضوح يبقي الجميع على نفس الصفحة ويضمن مساهمة جهود تحسين محركات البحث في تحقيق أهداف العمل الأكبر.

دائمًا ما تكون أهداف تحسين محركات البحث الفعالة جزءًا من صورة أكبر - الأهداف العامة لشركتك. على سبيل المثال، إذا كنت تهدف إلى التوسع في سوق جديدة، فقد تستهدف استراتيجية تحسين محركات البحث كلمات رئيسية محددة لزيادة ظهور الموقع الإلكتروني في تلك المنطقة.

توضح هذه المواءمة كيف تضيف مُحسّنات محرّكات البحث قيمة وتعزز عائد الاستثمار في شركتك.

في جوهرها، تربط أهداف تحسين محركات البحث بين الجوانب الفنية لتحسين محركات البحث وطموحات عملك الأوسع نطاقًا. من خلال التحديد الواضح لما تريد تحقيقه من خلال تحسين محركات البحث، يمكنك الاستفادة منه لدفع التقدم نحو أهدافك العامة.

10 أهداف لتحسين محركات البحث يجب تحديدها في عام 2024

الآن بعد أن فهمنا أهمية أهداف تحسين محركات البحث، دعنا نستكشف 10 أهداف قابلة للتنفيذ ومحددة لتحسين محركات البحث - بما في ذلك أمثلة لأهداف تحسين محركات البحث - يمكنك وضعها لعام 2024:

1. زيادة عدد الزيارات العضوية من الكلمات الرئيسية المستهدفة

عبر موز حدد الكلمات الرئيسية ذات الحجم الكبير وذات الصلة التي يبحث عنها جمهورك المستهدف.

حدد هدفًا لتحسين تصنيفات كلماتك الرئيسية لهذه الكلمات الرئيسية المستهدفة خلال إطار زمني محدد. سيؤدي ذلك إلى جذب المزيد من زوار الموقع الإلكتروني المؤهلين وحركة المرور العضوية إلى موقعك الإلكتروني، مما يزيد من فرص التحويلات وزيادة المبيعات.

نصائح سريعة لتحقيق هذا الهدف:

الاستفادة من الكلمات المفتاحية طويلة الذيل ذات القصد المعلوماتي: يركز معظم الأشخاص على الكلمات المفتاحية ذات الحجم الكبير، ولكن غالبًا ما تكون هذه الكلمات المفتاحية ذات قدرة تنافسية عالية. وبدلاً من ذلك، استهدف الكلمات المفتاحية طويلة الذيل ذات حجم بحث أقل ولكن ذات صلة أكبر بجمهورك، وبالتالي معدلات تحويل أعلى. تميل هذه العبارات الأطول والأكثر تحديدًا إلى أن تكون ذات هدف إعلامي، مما يعني أن الباحثين يبحثون عن إجابات وليس مجرد التصفح. من خلال إنشاء محتوى يعالج هذه الأسئلة المحددة، يمكنك جذب جمهور أكثر استهدافًا من المرجح أن يقوم بالتحويل

يركز معظم الأشخاص على الكلمات المفتاحية ذات الحجم الكبير، ولكن غالبًا ما تكون هذه الكلمات المفتاحية ذات قدرة تنافسية عالية. وبدلاً من ذلك، تميل هذه العبارات الأطول والأكثر تحديدًا إلى أن تكون ذات هدف إعلامي، مما يعني أن الباحثين يبحثون عن إجابات وليس مجرد التصفح. من خلال إنشاء محتوى يعالج هذه الأسئلة المحددة، يمكنك جذب جمهور أكثر استهدافًا من المرجح أن يقوم بالتحويل استفد من المقتطفات المميزة: المقتطفات المميزة، والمعروفة أيضًا باسم مربعات الإجابة، هي ملخصات قصيرة تظهر في أعلى نتائج البحث لطلبات بحث محددة. حدد الكلمات المفتاحية الطويلة ذات الإمكانات العالية للمقتطفات المميّزة وخصص المحتوى الخاص بك لتقديم إجابات واضحة وموجزة لتلك الأسئلة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة ظهور موقعك الإلكترونيّ بشكل كبير في عمليات البحث هذه

مقتطف مميز من إحدى منشورات مدونة ClickUp

قم بتجديد المحتوى الحالي للحصول على ترتيب أفضل: قم بتحديث المحتوى القديم ببيانات جديدة ورؤى جديدة وموضع كلمات رئيسية محسّن. ابحث عن المحتوى الحالي الذي يتم ترتيبه جزئيًا لكلماتك المفتاحية المستهدفة وقم بتحسينه للحصول على دفعة أقوى

مثال على الهدف: زيادة عدد زيارات البحث العضوية من الكلمة الرئيسية المستهدفة "أفضل أحذية الجري للمبتدئين" بنسبة 20% خلال الربع القادم.

2. إنشاء المزيد من الروابط الخلفية عالية الجودة

عبر سمروش الروابط الخلفية هي في الأساس أصوات ثقة من مواقع الويب الأخرى، وهي تلعب دورًا حاسمًا في أدائك. يؤدي الحصول على روابط خلفية من مواقع الويب ذات الصلة وذات الصلاحية العالية إلى تحسين مصداقية موقعك الإلكتروني وإمكانية تصنيفه على محركات البحث.

اسعَ إلى الحصول على عدد محدد من الروابط الخلفية من مواقع الويب عالية الجودة خلال إطار زمني محدد.

نصائح سريعة لتحقيق هذا الهدف:

إنشاء مدونات الضيوف: إنشاء أصول معلوماتية عالية الجودة يرتبط بها الأشخاص بالتقارير الإخبارية والدراسات والأبحاث الأصلية والرسوم البيانية

إنشاء أصول معلوماتية عالية الجودة يرتبط بها الأشخاص بالتقارير الإخبارية والدراسات والأبحاث الأصلية والرسوم البيانية بناء الروابط المعطلة: حدد الروابط المعطلة ذات الصلة على المواقع الأخرى وقدم المحتوى الخاص بك كبديل.

من خلال تقديم محتوى ذي صلة لاستبدال الروابط الميتة، فإنك تزيد من فرص نقر الزوار على الموقع المحيل إلى المحتوى الخاص بك.

من المرجح أن تكون حركة المرور المستهدفة هذه أكثر اهتمامًا بما تقدمه، مما قد يؤدي إلى تحويلات (مثل المبيعات والاشتراكات)

هدف المثال: تأمين 10 روابط خلفية من مواقع إلكترونية ذات سلطة نطاق (DA) تبلغ 50 أو أعلى خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

3. تحسين درجة سلطة المجال

عبر Ahrefs سلطة المجال (DA) هو مقياس رئيسي لتحسين محركات البحث (SEO) يتنبأ بإمكانية ترتيب موقع الويب على صفحات نتائج محرك البحث (SERPs).

يجب أن يكون هدفك هو زيادة درجة DA بنسبة مئوية محددة خلال إطار زمني محدد.

يعد إنشاء روابط خلفية عالية الجودة من مواقع إلكترونية موثوقة استراتيجية رئيسية لتحسين محركات البحث لتحسين DA. فيما يلي بعض الطرق الإضافية لتحسين DA الخاص بك:

انشر باستمرار: تتمثل الخطوة الأولى في إنشاء محتوى غني بالمعلومات وعالي الجودة يجده الناس قيماً وجذاباً. بعد ذلك، حافظ على جدول نشر ثابت لتبقى على صلة بالموضوعات التي تنشرها وتجعل جمهورك يتطلع إلى المزيد. ركز على الموضوعات ذات الصلة بمجال تخصصك وجمهورك المستهدف. هذا يرسخك كخبير في مجال تخصصك

تتمثل الخطوة الأولى في إنشاء محتوى غني بالمعلومات وعالي الجودة يجده الناس قيماً وجذاباً. بعد ذلك، حافظ على جدول نشر ثابت لتبقى على صلة بالموضوعات التي تنشرها وتجعل جمهورك يتطلع إلى المزيد. ركز على الموضوعات ذات الصلة بمجال تخصصك وجمهورك المستهدف. هذا يرسخك كخبير في مجال تخصصك إثارة المحادثات: اطرح أسئلة في نهاية منشوراتك لإثارة المناقشات وحث الناس على التعليق. من الضروري أيضًا مشاركة المحتوى الخاص بك على منصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى جمهور أوسع وزيادة عدد الزيارات إلى موقعك الإلكتروني. قم بتحسين المحتوى الخاص بك للمشاركة الاجتماعية من خلال تضمين أزرار وسائل التواصل الاجتماعي وإنشاء محتوى جذاب بصريًا

هدف المثال: زيادة درجة DA من 50 إلى 60 خلال الأشهر الستة المقبلة.

4. تحسين تجربة المستخدم (UX) مع تسريع أوقات تحميل الصفحات

عبر موز لا يؤدي بطء الموقع الإلكتروني إلى إحباط المستخدمين فحسب، بل يؤثر سلبًا على أدائك أيضًا.

اعمل على تحسين سرعة تحميل صفحات موقعك على الويب باستخدام تقنيات مثل تحسين الصور وتصغير التعليمات البرمجية.

تحسين الصور يجعل الصور أصغر في حجم الملف دون التضحية بجودة كبيرة. يقلل تصغير التعليمات البرمجية من حجم ملفات التعليمات البرمجية (HTML، CSS، JavaScript) عن طريق إزالة الأحرف غير الضرورية.

مثال: تقليل وقت تحميل صفحة الموقع الإلكتروني بمقدار ثانيتين خلال الشهر التالي.

5. تعزيز ملاءمة الهاتف المحمول

عبر Ahrefs مع إجراء معظم عمليات البحث الآن على الأجهزة المحمولة، لم يعد الموقع الإلكتروني "المتوافق مع الجوّال" أمرًا اختياريًا. لذا، من الضروري العمل على استجابة موقعك الإلكتروني للأجهزة المحمولة وتجربة المستخدم لمستخدمي الأجهزة المحمولة.

إليك كيفية القيام بذلك:

استخدام التصميم المتجاوب: يضمن ذلك ضبط التصميم تلقائيًا مع أحجام الشاشات المختلفة، مما يوفر عرضًا مثاليًا للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية

يضمن ذلك ضبط التصميم تلقائيًا مع أحجام الشاشات المختلفة، مما يوفر عرضًا مثاليًا للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التنقل الملائم للهواتف المحمولة: تبسيط عملية التنقل لمستخدمي الهواتف المحمولة. تعد القوائم الكبيرة والواضحة مع الحد الأدنى من التداخل مثالية. ضع في اعتبارك استخدام قائمة الهامبرغر لإيواء العناصر الأقل استخدامًا

تبسيط عملية التنقل لمستخدمي الهواتف المحمولة. تعد القوائم الكبيرة والواضحة مع الحد الأدنى من التداخل مثالية. ضع في اعتبارك استخدام قائمة الهامبرغر لإيواء العناصر الأقل استخدامًا صفحات سريعة التحميل: مستخدمو الجوّال غير صبورين. حسِّن موقعك الإلكتروني للسرعة. يتضمن ذلك استخدام كود فعال، وضغط الصور، والاستفادة من التخزين المؤقت للمتصفح

مستخدمو الجوّال غير صبورين. حسِّن موقعك الإلكتروني للسرعة. يتضمن ذلك استخدام كود فعال، وضغط الصور، والاستفادة من التخزين المؤقت للمتصفح التفاعلات الملائمة للأصابع: نظرًا لأن مستخدمي الجوال يتفاعلون مع الشاشة باستخدام أصابعهم، تأكد من أن جميع العناصر القابلة للنقر (الأزرار والروابط) كبيرة بما يكفي للنقر عليها بسهولة دون نقرات عرضية على العناصر القريبة

نظرًا لأن مستخدمي الجوال يتفاعلون مع الشاشة باستخدام أصابعهم، تأكد من أن جميع العناصر القابلة للنقر (الأزرار والروابط) كبيرة بما يكفي للنقر عليها بسهولة دون نقرات عرضية على العناصر القريبة سهولة القراءة للشاشات الصغيرة: تحسين حجم النص والخط للجوال. استخدم خطوطًا واضحة وسهلة القراءة وتأكد من وجود تباين كافٍ بين النص والخلفية لتحسين إمكانية القراءة على الشاشات الصغيرة

هدف المثال: تحقيق درجة 90 أو أعلى في اختبار التوافق مع الجوّال من Google خلال الشهرين المقبلين.

6. زيادة تفاعل المحتوى مع زيادة وقت المكوث

عبر GA4 يعد وقت المكوث، وهو الوقت الذي يقضيه المستخدمون على صفحات موقعك الإلكتروني، مقياسًا مهمًا لتحسين محركات البحث. يشير وقت المكوث المرتفع إلى المستخدمين المتفاعلين الذين يجدون المحتوى الخاص بك ذا قيمة.

راقب هذا المقياس في حسابك في Google Analytics وقم بزيادة وقت المكوث لصفحات موقعك الإلكتروني الرئيسية من خلال إنشاء محتوى غني بالمعلومات وعالي الجودة يبقي المستخدمين مهتمين.

إليك بعض الأمثلة لمساعدتك في العمل على تحقيق هذا الهدف:

استكشف زوايا محتوى فريدة من نوعها: لا تكتفِ بإعادة صياغة المعرفة الشائعة. قدم وجهات نظر جديدة أو حقائق مدهشة أو آراء غير بديهية حول موضوعك. خصص المحتوى لشرائح المستخدمين المختلفة ضمن جمهورك. عالج تحدياتهم الفريدة

لا تكتفِ بإعادة صياغة المعرفة الشائعة. قدم وجهات نظر جديدة أو حقائق مدهشة أو آراء غير بديهية حول موضوعك. خصص المحتوى لشرائح المستخدمين المختلفة ضمن جمهورك. عالج تحدياتهم الفريدة اعرض رؤى الصناعة: الاستفادة من الخبرات المتخصصة فكرة رائعة أيضًا. اشترك مع الخبراء المتخصصين (SMEs) لإجراء مقابلات حصرية أو رؤى مستندة إلى البيانات. اقتبس من قادة الصناعة، واعرض دراسات الحالة، واجمع وجهات نظر متنوعة لجعل المحتوى الخاص بك ذا قيمة. هذا يضمن بقاء القراء على صفحتك لفترة أطول، واستيعابهم للمحتوى الخاص بك

الاستفادة من الخبرات المتخصصة فكرة رائعة أيضًا. اشترك مع الخبراء المتخصصين (SMEs) لإجراء مقابلات حصرية أو رؤى مستندة إلى البيانات. اقتبس من قادة الصناعة، واعرض دراسات الحالة، واجمع وجهات نظر متنوعة لجعل المحتوى الخاص بك ذا قيمة. هذا يضمن بقاء القراء على صفحتك لفترة أطول، واستيعابهم للمحتوى الخاص بك قم بتجربة محاور ومجموعات المحتوى: مع وجود ركيزة مركزية مع روابط لمحتوى المجموعات ذات الصلة، فإنك تقدم للمستخدمين مسارًا واضحًا لاستكشاف موضوع ما بمزيد من التفصيل. يمكنهم البقاء على موقعك، والتعمق أكثر في المواضيع الفرعية التي تهمهم. تحافظ هذه الموضوعات الفرعية أو مجموعات المحتوى على تنظيم المحتوى الخاص بك وسهولة التنقل فيه. يمكن للمستخدمين العثور على ما يبحثون عنه بالضبط دون أن يضيعوا في متاهة من المحتوى غير ذي الصلة. يمكنك أيضًا تقديم مجموعة متنوعة من التنسيقات داخل المجموعة، مثل المدونات والرسوم البيانية ومقاطع الفيديو. يساعدك هذا على تلبية أنماط التعلم المختلفة والحفاظ على تفاعل المستخدمين لفترة أطول

هدف المثال: زيادة متوسط وقت المكوث في مقالات المدونة بمقدار 30 ثانية خلال الربع التالي.

7. استخدم تحسين محركات البحث المحلية لتحسين الظهور

عبر سمروش إذا كان لديك نشاط تجاري محلي، فإن تحسين محركات البحث المحلية أمر بالغ الأهمية لاكتشافك من قبل العملاء المحتملين في منطقتك. تأكد من أن المعلومات دقيقة ومُحدَّثة، بما في ذلك الاسم والعنوان ورقم الهاتف (NAP) وعنوان الموقع الإلكتروني والفئة وساعات العمل.

أضف صورًا ومقاطع فيديو عالية الجودة تعرض نشاطك التجاري أو منتجاتك أو خدماتك. شجّع العملاء على ترك تعليقاتهم والرد عليها بسرعة، سواء كانت إيجابية أو سلبية. فهذا يعزز الثقة والمشاركة.

عزِّز ترتيبك على محرك البحث المحلي من خلال تحسين قائمة "نشاطي التجاري على Google" وإنشاء اقتباسات محلية واستهداف الكلمات الرئيسية المحلية وتوليد المزيد من العملاء المحتملين.

عبر جوجل نصائح سريعة لتحسين البحث المحلي:

دمج الكلمات الرئيسية: في جميع أنحاء محتوى موقع الويب الخاص بك، قم بدمج الكلمات الرئيسية التي تتضمن مدينتك أو بلدتك أو المنطقة المحيطة بك بشكل طبيعي

في جميع أنحاء محتوى موقع الويب الخاص بك، قم بدمج الكلمات الرئيسية التي تتضمن مدينتك أو بلدتك أو المنطقة المحيطة بك بشكل طبيعي تحسين عناوين الصفحات والأوصاف التعريفية: قم بتضمين موقعك المستهدف في علامات العنوان والأوصاف التعريفية لموقعك الإلكتروني

قم بتضمين موقعك المستهدف في علامات العنوان والأوصاف التعريفية لموقعك الإلكتروني الصفحات المقصودة المحلية: إذا كان لديك عدة مواقع، قم بإنشاء صفحات مقصودة محددة محسّنة لكل موقع

مثال على الهدف: تحقيق أفضل 3 تصنيفات للكلمة الرئيسية "أفضل سباك في [مدينتك]" خلال الأشهر الستة المقبلة.

8. تحسين بنية الروابط الداخلية لتحسين تدفق المستخدم وتصفحه

عبر Ahrefs يساعد نظام الربط الداخلي المنظم جيدًا محركات البحث على فهم التسلسل الهرمي لمحتوى موقعك الإلكتروني وتدفق المستخدم.

كما أنه يحسّن تجربة المستخدم ومن المحتمل أن يعزز تصنيفات الصفحات المرتبطة.

احرص على تحسين بنية الربط من خلال ربط الصفحات ذات الصلة ببعضها البعض بشكل استراتيجي. هذا يحسّن تجربة المستخدم ومن المحتمل أن يعزز تصنيفات الصفحات المرتبطة.

نصائح سريعة:

نص الربط المستهدف وتجربة المستخدم: عند إنشاء روابط داخلية، أعط الأولوية لاستخدام نص ربط وصفي يشير بوضوح إلى المحتوى الذي يؤدي إليه الرابط. تجنب العبارات العامة مثل "انقر هنا" أو "اعرف المزيد". بدلاً من ذلك، استخدم الكلمات الرئيسية ذات الصلة بمحتوى الصفحة المستهدفة. هذا يحسن تجربة المستخدم من خلال إعطائه فهمًا واضحًا لما يمكن توقعه عند النقر، كما أنه يساعد محركات البحث على فهم العلاقة بين الصفحات. على سبيل المثال، بدلاً من الارتباط بصفحة "نبذة عنا" بنص "انقر هنا"، استخدم نص رابط مثل "قصتنا" أو "من نحن". فهذا أكثر إفادة للمستخدمين ومحركات البحث على حد سواء

عند إنشاء روابط داخلية، أعط الأولوية لاستخدام نص ربط وصفي يشير بوضوح إلى المحتوى الذي يؤدي إليه الرابط. تجنب العبارات العامة مثل "انقر هنا" أو "اعرف المزيد". بدلاً من ذلك، هذا يحسن تجربة المستخدم من خلال إعطائه فهمًا واضحًا لما يمكن توقعه عند النقر، كما أنه يساعد محركات البحث على فهم العلاقة بين الصفحات. على سبيل المثال، بدلاً من الارتباط بصفحة "نبذة عنا" بنص "انقر هنا"، استخدم نص رابط مثل "قصتنا" أو "من نحن". فهذا أكثر إفادة للمستخدمين ومحركات البحث على حد سواء التنسيق الإستراتيجي: استفد من أنماط التنسيق المختلفة لجعل روابطك الداخلية مميزة بصرياً وتشجيع المستخدم على النقرات. إليك بعض الأفكار:

قم بتمييز الروابط الداخلية المهمة بمربعات شرح. يمكن أن تكون هذه المربعات ذات خلفيات ملونة مع نص غامق أو حتى أيقونات صغيرة لجذب الانتباه وإبراز الروابط عن المحتوى المحيط بها في نهاية المحتوى الخاص بك، قم بتضمين أقسام مثل "قراءة مقترحة" أو "قد تعجبك أيضًا"، حيث يمكنك سرد الروابط الداخلية ذات الصلة. يوفر هذا للمستخدمين قائمة منسقة من المحتوى ذي الصلة لاستكشافها بعد الانتهاء من الصفحة الحالية، مما يجعلهم يتفاعلون ويتعمقون في موقعك الإلكتروني

استفد من أنماط التنسيق المختلفة لجعل روابطك الداخلية مميزة بصرياً وتشجيع المستخدم على النقرات. إليك بعض الأفكار:

عبر انقر فوق هدف المثال: تنفيذ هيكل صوامع لمحتوى المدونة وربط المقالات ذات الصلة داخل كل صومعة بحلول الشهر التالي.

9. زيادة الإشارات إلى العلامة التجارية والوعي بالعلامة التجارية من خلال العلاقات العامة عبر الإنترنت

عبر سمروش يسير بناء الوعي بالعلامة التجارية عبر الإنترنت جنبًا إلى جنب مع نجاح تحسين محركات البحث.

حدد هدفًا ذكيًا لتحسين محركات البحث لزيادة الإشارات إلى العلامة التجارية من خلال جهود العلاقات العامة عبر الإنترنت. قد يتضمن ذلك التدوين كضيف أو التواصل مع المؤثرين أو المشاركة في منتديات الصناعة.

مثال على الهدف: تأمين خمس فرص للتدوين كضيف على مواقع إلكترونية ذات سلطة عالية خلال الربع القادم.

10. تحسين معدلات التحويل من خلال تحسين الصفحات المقصودة

عبر موز لا يقتصر تحسين محركات البحث على زيادة حركة المرور العضوية فحسب، بل يتعلق بتحويل هذه الحركة إلى عملاء محتملين أو مبيعات لعملك.

قم بتسريع معدل التحويل لصفحاتك المقصودة من خلال اختبار A / B لعناصر مختلفة مثل العناوين الرئيسية والدعوات إلى اتخاذ إجراء وتخطيط الصفحة.

مثال على الهدف: زيادة معدل التحويل على صفحة المنتج بنسبة 10% خلال الشهرين المقبلين.

كيفية تعيين أهداف تحسين محركات البحث وتتبعها

يعد وضع أهداف واقعية لتحسين محركات البحث وتتبعها أمرًا بالغ الأهمية لقياس نجاح جهود تحسين محركات البحث. وفيما يلي تفصيل للعملية:

استهدف أهدافًا ذكية

تأكد من أن أهدافك لتحسين محركات البحث تقع ضمن إطار عمل SMART -محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة ومحددة زمنيًا. وهذا يضمن الوضوح والتركيز والقدرة على تتبع التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف تحسين محركات البحث.

استخدم أدوات تحسين محركات البحث وتحليلات الموقع الإلكتروني

عبر Ahrefs استخدم أدوات تحسين محركات البحث القوية ومنصات تحليلات المواقع الإلكترونية لتتبع التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف تحسين محركات البحث الذكية. برنامج وكالة تحسين محركات البحث مثل Google Search Console، وأدوات البحث عن الكلمات الرئيسية مثل SEMrush وبدائلها و أدوات بناء الروابط مثل Ahrefs يمكن أن توفر رؤى قيمة حول حركة المرور العضوية لموقعك على الويب وتصنيفات الكلمات الرئيسية والروابط الخلفية وغيرها من مقاييس تحسين محركات البحث الرئيسية.

عبر سيربستات بقدر ما يتعلق الأمر بالأهداف، فأنت بحاجة إلى أداة واحدة فقط: أهداف ClickUp الذي يمكنه تبسيط عملية تحديد الأهداف وتتبعها. ويمكنك دمج ClickUp مع أدوات التحليلات المفضلة لديك لجعل بيانات تحسين محركات البحث مركزية وجعل عملية التتبع سهلة للغاية.

ابقَ على المسار الصحيح لتحقيق أهداف تحسين محركات البحث من خلال جداول زمنية واضحة، وأهداف قابلة للقياس، وتتبع التقدم التلقائي على ClickUp Goals

فيما يلي كيفية استخدام أهداف ClickUp Goals لدعم تحسين محركات البحث الذكية الخاصة بك استراتيجية تحديد الأهداف :

إنشاء جميع أهداف تحسين محركات البحث وإدارتها وتتبعها في موقع مركزي واحد

في موقع مركزي واحد صمم لوحات تحكم مخصصة لتصور تقدمك نحو أهداف تحسين محركات البحث المختلفة في لمحة سريعة

لتصور تقدمك نحو أهداف تحسين محركات البحث المختلفة في لمحة سريعة اربط مهام تحسين محركات البحث بأهداف محددة ، مما يضمن خارطة طريق واضحة لتحقيق النتائج المرجوة

، مما يضمن خارطة طريق واضحة لتحقيق النتائج المرجوة تعاون مع فريق تحسين محركات البحث لديك من خلال تعيين المهام، ومشاركة تحديثات التقدم، وتعزيز التواصل بشكل أفضل حول أهداف تحسين محركات البحث لديك

مراجعة أهداف تحسين محركات البحث وتحسينها

قم بجدولة مراجعات منتظمة (على سبيل المثال، شهريًا أو ربع سنويًا) لتقييم تقدمك وتحديد مجالات التحسين. يتيح لك ذلك تكييف نهج تحسين محركات البحث لديك بناءً على البيانات الجديدة واتجاهات الصناعة وأهداف العمل المتغيرة. قالب خارطة طريق تحسين محركات البحث من ClickUp إطار عمل منظم لتخطيط استراتيجية تحسين محركات البحث وتنفيذها مع التركيز على أهدافك ذات الصلة.

أنشئ خطة تسويق رقمية مفصلة مع قالب خارطة طريق تحسين محركات البحث ClickUp SEO

يتضمن هذا القالب المهام وقوائم المراجعة والموارد الخاصة بالعديد من أهداف تحسين محركات البحث، مما يساعدك على البقاء منظمًا وعلى المسار الصحيح.

إليك كيفية استخدام ClickUp لمراجعة أهداف تحسين محركات البحث وتحسينها بمرور الوقت:

ال قالب تحديد الأهداف يضع استراتيجيتك بتنسيق مرئي واضح ، مما يسهل رؤية الصورة الكبيرة وتحديد أي ثغرات أو زوائد. يتيح لك ذلك التأكد من تضمين جميع الخطوات الضرورية لنجاح تحسين محركات البحث

قالب تحديد الأهداف ، مما يسهل رؤية الصورة الكبيرة وتحديد أي ثغرات أو زوائد. يتيح لك ذلك التأكد من تضمين جميع الخطوات الضرورية لنجاح تحسين محركات البحث تتبع التقدم المحرز في مهام ومبادرات تحسين محركات البحث مع مرور الوقت من خلال مراقبة مقاييس تحسين محركات البحث الرئيسية

من خلال تحليل اتجاهات أداء تحسين محركات البحث، يمكنك تحديد ما يعمل بشكل جيد وما يحتاج إلى تعديل لمواصلة التقدم نحو النتائج المرجوة

حدد أهدافك الذكية لتحسين محركات البحث مقدمًا وقم بتقسيمها إلى مهام أصغر قابلة للتنفيذ . هذا يساعدك على تحديد أولويات مهامك ويضمن توافق فريقك على ما يجب القيام به

. هذا يساعدك على تحديد أولويات مهامك ويضمن توافق فريقك على ما يجب القيام به تحسين التعاون من خلال الاحتفاظ بجميع بيانات تحسين محركات البحث والأهداف القابلة للتحقيق والمهام في مساحة عمل مركزية واحدة

وجود مُحسّنات محرّكات البحث المرئيةخارطة طريق التسويق يجعل من السهل أن ترى كيف تتوافق أهدافك الحالية لتحسين محركات البحث مع أهدافك التسويقية الرقمية الشاملة واستراتيجية عملك. وهذا يحث على إعادة التقييم لضمان أن تظل أهدافك النهائية ذات صلة وقابلة للتحقيق

تأثيرات ونتائج أهداف تحسين محركات البحث الناجحة في تحسين محركات البحث

يمكن أن يكون لاستثمار الوقت والجهد في وضع وتحقيق أهداف تحسين محركات البحث المحددة جيدًا والقابلة للتنفيذ تأثير عميق على نمو أعمالك ونجاحك على الإنترنت.

تعزيز ظهور علامتك التجارية: إن التصنيفات العالية على صفحات نتائج محرك البحث (SERPs) تجعل علامتك التجارية أكثر قابلية للاكتشاف من قبل العملاء الذين يبحثون بنشاط عن الحلول التي تقدمها. وتعزز هذه الرؤية المتزايدة الوعي بالعلامة التجارية والتعرف عليها

إن التصنيفات العالية على صفحات نتائج محرك البحث (SERPs) تجعل علامتك التجارية أكثر قابلية للاكتشاف من قبل العملاء الذين يبحثون بنشاط عن الحلول التي تقدمها. وتعزز هذه الرؤية المتزايدة الوعي بالعلامة التجارية والتعرف عليها زيادة الإيرادات الإعلانية: غالبًا ما تُترجم الجهود المبذولة لتعزيز حركة المرور والأداء العضوي إلى زيادة إيرادات الإعلانات إذا كنت تستخدم استراتيجيات تحقيق الدخل من الموقع الإلكتروني

غالبًا ما تُترجم الجهود المبذولة لتعزيز حركة المرور والأداء العضوي إلى زيادة إيرادات الإعلانات إذا كنت تستخدم استراتيجيات تحقيق الدخل من الموقع الإلكتروني تعزيز مشاركة العملاء: المحتوى الذي يركّز على تحسين محركات البحث والذي يعالج أهداف بحث المستخدم يعزز مشاركة العملاء من خلال توفير قيمة. وهذا يؤدي إلى معدلات تحويل أعلى، والمزيد من العملاء المحتملين المؤهلين، ونمو الأعمال التجارية

المحتوى الذي يركّز على تحسين محركات البحث والذي يعالج أهداف بحث المستخدم يعزز مشاركة العملاء من خلال توفير قيمة. وهذا يؤدي إلى معدلات تحويل أعلى، والمزيد من العملاء المحتملين المؤهلين، ونمو الأعمال التجارية نمو الأعمال القابل للقياس: من خلال تتبع وتحليل مقاييس تحسين محركات البحث الرئيسية، يمكنك إظهار التأثير الملموس لمبادرات تحسين محركات البحث على أهداف العمل الإجمالية مثل زيادة المبيعات وتوسيع السوق ونمو الإيرادات

يتيح لك توثيق الفوائد التي تحققها من خلال أهداف تحسين محركات البحث الذكية تحسين استراتيجيتك باستمرار، وتبرير جهودك، وتأمين التأييد المستمر من أصحاب المصلحة الرئيسيين.

تحديد مسار نجاحك في تحسين محركات البحث

مع ازدياد التنافسية في المجال الرقمي، يصبح تحسين أداء تحسين محركات البحث أكثر أهمية من أي وقت مضى لتحقيق النجاح المستدام عبر الإنترنت.

سواء كنت تستخدم أدوات للبحث عن الكلمات الرئيسية وتحسين المحتوى أو الذكاء الاصطناعي لتحسين محركات البحث وتتبع وقياس فعاليتها من خلال الأهداف الذكية أمر حيوي للحفاظ على تأثيرها الإيجابي على أهداف عملك.

من خلال تحديد أهداف واضحة وقابلة للقياس لتحسين محركات البحث تتماشى مع أهداف عملك، يمكنك فتح عالم من الاحتمالات:

تحسين ظهور العلامة التجارية والتعريف بها

زيادة عدد الزوار العضويين وزوار الموقع الإلكتروني

عملاء محتملين وتحويلات مؤهلة

مشاركة أقوى للعملاء

نمو ملموس في الأعمال التجارية وزيادة في الإيرادات نمو الأعمال التجارية وزيادة الإيرادات

تحسين محركات البحث هي رحلة مستمرة، لذا عليك أن تتبنى التعلم المستمر والتكيف وتحسين استراتيجيات تحسين محركات البحث لتبقى في الطليعة.

استخدم أدوات قوية مثل برنامج إعداد تقارير التسويق الرقمي وClickUp Goals، ونموذج خارطة طريق تحسين محركات البحث ClickUp SEO لتبسيط عملية تحديد أهداف تحسين محركات البحث، وتتبع التقدم المحرز نحو تحقيق أهدافك، والتعاون مع فريقك لتحقيق نجاح دائم.

تحكَّم في تواجدك على الإنترنت وسيطر على صفحات نتائج محركات البحث - الطريق إلى النجاح الرقمي يبدأ بتحديد أهداف ذكية لتحسين محركات البحث. ابدأ باستخدام ClickUp اليوم .