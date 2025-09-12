كيف تقيس وتتبع حصتك الصوتية؟

هل Adidas أكثر شهرة من Nike؟ هل يتحدث الناس عن Netflix أكثر من Amazon Prime على Instagram؟ هل يحظى Taco Bell باهتمام أكبر من McDonald’s؟

هذه هي الأسئلة التي تطرحها الفرق كل يوم حول علاماتها التجارية. ولا شك أن المنافسين يراقبون هذه الاتجاهات عن كثب.

هذه الشريحة من الأضواء هي ما نسميه حصة الصوت. وهي مهمة لأن الناس لا يشترون المنتجات فحسب، بل يشترون العلامات التجارية التي يشعرون بالارتباط بها. في الواقع، يفضل 76٪ من العملاء اختيار علامة تجارية يشعرون بارتباط بها بدلاً من اختيار منافس.

معرفة حجم الحوار الذي تدوره علامتك التجارية بالفعل يجعل من السهل معرفة الحملات التسويقية الناجحة وتلك التي قد تحتاج إلى دفعة بسيطة.

في هذه المقالة، سوف نستكشف كيفية قياس حصة الصوت بشكل فعال، بما في ذلك عبر الإشارات على وسائل التواصل الاجتماعي، وحصة تحسين محركات البحث (SEO)، والإعلانات المدفوعة، وقنوات التسويق المختلفة.

ما هي حصة الصوت (SOV)؟

في جوهرها، تتعلق حصة الصوت بمدى المساحة التي تشغلها علامتك التجارية في أذهان الناس ومحادثاتهم مقارنة بمنافسيك.

تخيل أنك تقف في غرفة مزدحمة مليئة بالعلامات التجارية وتلاحظ عدد المرات التي يرد فيها اسمك. كلما كان حضورك أقوى وأكثر أهمية، زادت قوة الوعي بعلامتك التجارية.

ولكن هل الأمر يتعلق فقط بالضجيج؟ لا. تتعلق حصة الصوت بالبقاء مرئيًا في الأماكن التي يوليها جمهورك اهتمامًا بالفعل؛ وهذا يختلف عن "حصة السوق"، وهو مصطلح يستخدم أيضًا لوصف شعبية العلامة التجارية.

دعونا نتعرف على الاختلافات بينهما من خلال بعض الأمثلة.

🧠 هل تعلم: في عام 2022، اعتمدت Shiseido على المحتوى الذي ينشئه المستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي، وشجعت المعجبين على مشاركة إطلالاتهم باستخدام منتجات العلامة التجارية. ونتيجة لذلك، ارتفعت الإشارات إلى مستحضرات التجميل Shiseido بشكل كبير مقارنة بالعام السابق، مما يدل على أن الظهور في الأماكن المناسبة يمكن أن يرفع بشكل كبير من حضور العلامة التجارية.

مقارنة بين حصة الصوت وحصة السوق

تخيل سلسلتين من المقاهي: العلامة التجارية أ مذكورة في كل مكان على وسائل التواصل الاجتماعي ولكنها تبيع عددًا أقل من أكواب القهوة مقارنة بالعلامة التجارية ب التي تهيمن على المبيعات الفعلية. في هذه الحالة، تتمتع العلامة التجارية أ بحصة صوتية أعلى، بينما تتمتع العلامة التجارية ب بحصة سوقية أكبر. تظهر إحداهما الرؤية، بينما تظهر الأخرى القوة الإيرادية.

لفهم الاختلافات بينهما بشكل أفضل، إليك مقارنة شاملة:

Aspect حصة الصوت (SOV) حصة السوق (SOM) التعريف يقيس الرؤية والإشارات وحضور العلامة التجارية مقارنة بالمنافسين يقيس المبيعات أو الإيرادات التي تحققها شركتك في السوق التركيز الوعي بالعلامة التجارية ونطاق التسويق المبيعات والإيرادات واكتساب العملاء مثال على Instagram، إذا ظهرت Netflix في 2000 من أصل 10000 ذكر إجمالي للبث المباشر، فإن حصتها في حجم الصوت تبلغ 20% إذا حققت Netflix إيرادات بقيمة 2 مليار دولار من البث المباشر في سوق تبلغ قيمته 10 مليارات دولار، فإن حصتها الصوتية تبلغ 20٪ لماذا هذا مهم يُظهر مدى حضور علامتك التجارية في المحادثات ووسائل الإعلام يعرض أداء عملك الفعلي وقوتك المالية

أهمية حصة الصوت في تحليل المنافسة

معرفة حصتك الصوتية تساعدك على معرفة مكانة علامتك التجارية مقارنة بالآخرين.

إذا كانت Nike تهيمن على المحادثات حول الملابس الرياضية، ولكن Adidas تشهد ارتفاعًا في عدد الإشارات إليها خلال حملة ما، فهذا مؤشر على تغير ظهور العلامة التجارية.

وبالمثل، إذا أصبح تاكو بيل فجأة أكثر شيوعًا من ماكدونالدز في الإشارات على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد يكشف ذلك عن اهتمامات المستهلكين أو تأثير إطلاق منتج جديد.

هناك اعتقاد خاطئ شائع بأن تحليل الصوت يتعلق بنسخ المنافسين، ولكن ما تحاول فعله في الواقع هو اكتشاف الثغرات والفرص. ركز على تعزيز ما هو فعال، واكتسب رؤى حول كيفية تطور حضور علامتك التجارية بمرور الوقت.

📮 ClickUp Insight: 92٪ من العاملين في مجال المعرفة يعترفون بأن القرارات غالبًا ما تضيع عندما تكون مدفونة في الدردشات أو رسائل البريد الإلكتروني أو جداول البيانات. بدون مكان واحد لتسجيلها، تضيع الأفكار القيمة في الزحام. مع إدارة المهام في ClickUp، يمكن أن تصبح كل قرار على الفور مهمة قابلة للتتبع. حوّل الدردشات والتعليقات والمستندات أو حتى رسائل البريد الإلكتروني إلى إجراءات بنقرة واحدة فقط

قنوات قياس حصة الصوت

أفضل ما في حصة الصوت هو أنها لا ترتبط بحملة واحدة أو قناة واحدة فقط. إذا كنت متأخراً على إحدى المنصات، يمكنك تعويض ذلك على منصة أخرى.

لذا، دعنا نستعرض القنوات الرئيسية التي يجب أن تكون علامتك التجارية حاضرة فيها وقابلة للقياس.

الإشارات على وسائل التواصل الاجتماعي

يقول 69% من الأشخاص إنهم يشاهدون محتوى العلامات التجارية الأكثر جاذبية على Instagram، ويود ما يقرب من نصفهم أن تستخدم العلامات التجارية هذه المنصة بشكل أكثر تكرارًا. وهذا وحده يوضح مدى أهمية وسائل التواصل الاجتماعي بالنسبة لحصة صوت علامتك التجارية.

كل علامة أو تعليق أو ذكر هو مؤشر على مدى حضور علامتك التجارية في المحادثات اليومية. يساعدك تتبع هذه الإشارات على وسائل التواصل الاجتماعي عبر منصات مثل Instagram و X و LinkedIn و TikTok على معرفة ليس فقط عدد مرات ظهور علامتك التجارية، ولكن أيضًا ما يقوله الناس.

لنأخذ على سبيل المثال مقهى محليًا يظهر في قصص العملاء. يؤدي منشور واحد إلى آخر، وسرعان ما تصبح العلامة التجارية جزءًا من محادثة أكبر. هكذا تنمو حصة العلامة التجارية من الأصوات.

👀 حقيقة ممتعة: عندما ظهر فيلم باربي على الشاشات في عام 2023، أحدث موجة ثقافية تجاوزت بكثير شباك التذاكر. جزء من سحره جاء من حملة اجتماعية ذكية: تمت دعوة المستخدمين لإنشاء ملصقاتهم الخاصة على طراز باربي باستخدام أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي اكتسبت 13 مليون مستخدم.

ظهور محرك البحث (حصة الصوت في تحسين محركات البحث)

يقول البعض أن تحسين محركات البحث (SEO) أصبح أقل فعالية الآن. فالناس يقرؤون ملخصات الذكاء الاصطناعي من Google أو يلجأون إلى أدوات مثل ChatGPT بدلاً من التمرير عبر قوائم طويلة من الروابط. لكن هذا لا يجعل ظهور محركات البحث غير مهم. إنه يعني فقط أنه قد تغير.

للحفاظ على ظهور علامتك التجارية، يجب أن تظهر الآن ليس فقط في أعلى نتائج البحث، ولكن أيضًا في الإجابات التي تستمدها أدوات الذكاء الاصطناعي. لهذا السبب، يظل الحصول على حصة صوت قوية في تحسين محركات البحث أمرًا بالغ الأهمية.

كلما زادت ظهور موقعك للكلمات والموضوعات ذات الصلة، زادت احتمالية ظهور محتواك في محركات البحث ومساعدات الذكاء الاصطناعي.

عندما تذهب معظم الزيارات العضوية لكلمة مفتاحية إلى موقعك، فهذا يدل على أنك تمتلك حصة قوية من الصوت في هذا المجال.

الوسائط المدفوعة (PPC والإعلانات المصورة)

الإعلان عبر الإنترنت هو مكان آخر لقياس حصة الصوت. توفر لك حسابات Google Ads مقاييس مثل حصة الظهور لإظهار عدد مرات ظهور إعلاناتك مقارنة بالمنافسين.

إذا حصلت علامتك التجارية على مزيد من مرات الظهور لطلبات البحث الصحيحة، فأنت تستحوذ على مساحة إعلانية أكبر وتحسن وجودك. قد يشير انخفاض حصة الظهور إلى الحاجة إلى تعديل العروض أو تحسين الاستهداف أو إعادة النظر في إعدادات الحملة.

هذا أمر مهم لأن الأبحاث تظهر أن الإعلانات والترويجات المستهدفة تجذب انتباه حوالي ثلث الأشخاص، وأن هذا الرقم يرتفع إلى ما يقرب من 50٪ بالنسبة لجيل Z.

العلاقات العامة والتغطية الإخبارية

في كل مرة تظهر علامتك التجارية في مقال أو على موقع إخباري، تزداد حصتك من الصوت. هذا النوع من وسائل الإعلام المكتسبة يبني المصداقية ويشكل سمعة علامتك التجارية بطرق لا تستطيع الإعلانات القيام بها.

يساعدك تتبع الأخبار التي تذكر علامتك التجارية والتغطية الإعلامية على معرفة ما إذا كانت جهودك تضع علامتك التجارية أمام الجمهور المناسب.

منتديات الصناعة ومناقشات المجتمع

غالبًا ما تكون المنتديات المتخصصة ومواقع المراجعات والمجتمعات عبر الإنترنت هي الأماكن التي يشارك فيها الأشخاص أفكارهم الصادقة.

من خلال مراقبة المناقشات في هذه المساحات، يمكنك قياس عدد مرات ظهور علامتك التجارية مقارنة بالمنافسين.

هذه الإشارات قيّمة لأنها تظهر اهتمام المستهلكين الحقيقي ومشاعر المستخدمين. إن التواجد والاستجابة في هذه المحادثات يساعد في تعزيز مكانة علامتك التجارية.

📌 مثال: تخيل تطبيقًا جديدًا للياقة البدنية يتم مناقشته على منتدى r/Fitness على Reddit. يوصي به عشرات المستخدمين على منافسيه الأكبر حجمًا، مما يمنح العلامة التجارية دفعة ملحوظة في حصة الصوت داخل تلك المجتمع.

كيفية حساب حصة الصوت: دليل تفصيلي

لنتخيل أنك أطلقت للتو علامة تجارية جديدة للقهوة. هذا الشهر، ذكرك الناس حوالي 50 مرة على الإنترنت. في الوقت نفسه، حصل منافسوك مجتمعين على 450 ذكرًا. تريد معرفة حجم المساحة التي تشغلها في تلك المحادثة الأكبر. وهنا يأتي دور حصة الصوت.

إليك كيفية القيام بذلك خطوة بخطوة:

الخطوة 1: حدد ما تريد قياسه

قد تكون هذه المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي أو مرات ظهور الإعلانات أو عدد زيارات الموقع الإلكتروني أو حتى التغطية الإخبارية. اختر القناة (أو القنوات) التي تريد تقييم حضور علامتك التجارية عليها.

الخطوة 2: اجمع أرقام علامتك التجارية

احسب عدد المرات التي تم فيها ذكر علامتك التجارية، وعدد النقرات التي تلقاها إعلانك، أو مقدار حركة المرور التي حصل عليها موقعك في تلك القناة.

الخطوة 3: جمع الأرقام الإجمالية

الآن أضف نفس البيانات لجميع منافسيك في هذا المجال. هذا يمنحك صورة كاملة عن السوق.

الخطوة 4: قم بالحسابات

إليك الصيغة البسيطة:

حصة الصوت = (رقم علامتك التجارية ÷ العدد الإجمالي) × 100 في مثال علامتنا التجارية للقهوة: 50 ÷ (50 + 450) × 100 = 10% هذا يعني أن علامتك التجارية تستحوذ على 10 في المائة من المحادثات في هذا السوق في الوقت الحالي.

جمال هذه الصيغة هو أنها تعمل في كل مكان. على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكنك قياس عدد المرات التي يتم فيها ذكر العلامة التجارية. بالنسبة للإعلانات، يمكنك استخدام حصة الظهور من Google Ads. بالنسبة للبحث، يمكنك الاطلاع على عدد مرات ظهور موقعك مقارنة بالمواقع الأخرى. وبالنسبة للعلاقات العامة، يمكنك تتبع عدد مرات ظهور علامتك التجارية في المقالات أو التغطية الإخبارية.

المقاييس الرئيسية ومؤشرات الأداء الرئيسية التي يجب تتبعها لقياس حصة الصوت

هل تريد أن تفهم حقًا كيفية قياس حصة الصوت لعلامتك التجارية؟ إليك الأساسيات وما تعنيه وكيفية استخدامها.

1. إجمالي الإشارات مقابل المنافسين

هذه هي طريقة عرض حصة الصوت الكلاسيكية. احسب عدد مرات ذكر علامتك التجارية في قناة ما، وأضف عدد مرات ذكر المنافسين، ثم احسب النسبة المئوية.

الصيغة: SOV = (عدد مرات ذكر علامتك التجارية ÷ إجمالي عدد مرات ذكر العلامات التجارية في السوق) × 100 تنطبق هذه الفكرة أيضًا على مؤشرات أخرى، مثل النقرات أو حركة المرور. إليك كيف يساعدك ذلك: يعرض حضور علامتك التجارية في المحادثات مقارنة بالآخرين

يعمل مع الإشارات على وسائل التواصل الاجتماعي والتغطية الإعلامية وحتى شرائح حركة المرور المدفوعة أو العضوية عندما تريد طريقة بسيطة لقياس وحساب الحصة

2. الانطباعات والوصول

الوصول هو عدد الأشخاص الفريدين الذين شاهدوا المحتوى الخاص بك. الانطباعات هي إجمالي عدد المرات التي تم عرضها فيها، بما في ذلك التكرارات. تتبع كلاهما لفهم مدى انتشار علامتك التجارية وعدد مرات ظهورها.

💡 نصيحة احترافية لمسوقي الأداء: في Google Ads، أضف أعمدة حصة الظهور لترى النسبة المئوية للظهور المؤهل الذي حصلت عليه بالفعل. توفر ظهوراتك، مقسومة على إجمالي الظهور المؤهل، إشارة وضوح واضحة على غرار حصة الصوت للحملات المدفوعة.

ضع جميع أرقامك على لوحات معلومات ClickUp لتنسيق جهودك بصريًا:

3. معدل التفاعل

يخبرك معدل التفاعل بمدى نشاط تفاعل الأشخاص مع المحتوى الخاص بك مقارنة بحجم جمهورك أو مدى وصولك. فكر في الإعجابات والتعليقات والمشاركات والحفظ والنقرات. إنه فحص مفيد للجودة إلى جانب عدد الإشارات الأولية.

يعد التفاعل المستمر مؤشراً قوياً على صحة العلامة التجارية ووجودها النشط على الإنترنت.

الصيغة: التفاعل حسب الوصول = (إجمالي التفاعلات/الوصول لكل منشور) × 100 طرق سريعة لقراءتها: عادةً ما يعني ارتفاع معدل التفاعل مع وصول ثابت أن المحتوى الخاص بك يلقى صدىً جيدًا

استخدم نفس الطريقة بالنسبة لك وللمنافسين للحفاظ على عدالة المقارنة

4. تحليل المشاعر

ليست كل الإشارات متساوية. يصنف تحليل المشاعر المحادثات إلى إيجابية أو سلبية أو محايدة، حتى تتمكن من معرفة شعور الناس عندما يتحدثون عنك.

يمنحك الجمع بين الحجم والنبرة صورة أكثر واقعية عن حضور علامتك التجارية.

إليك كيفية استخدامها: راقب التقلبات بعد الإطلاقات أو جهود العلاقات العامة

قارن بين رأي عملائك ورأي عملاء المنافسين لاكتشاف الفرص المتاحة في مجال الرسائل

5. تصنيفات الكلمات الرئيسية وظهور البحث

كما رأينا سابقًا، تقدر حصة الصوت في تحسين محركات البحث (SEO) نسبة حركة البحث العضوية المحتملة لمجموعة محددة من الكلمات الرئيسية الموجهة إلى موقعك، مقارنةً بتلك التي يتلقاها المنافسون.

يربط بين التصنيفات والنقرات وحصة الظهور البسيطة حتى تتمكن من رؤية مكانك في صفحة النتائج.

تُظهر الموضوعات التي تحتل فيها مرتبة متقدمة وتفوز بالنقرات ظهورًا قويًا في نتائج البحث، بينما تُظهر الفجوات، حيث يحتل المنافسون مرتبة أعلى، المجالات التي تحتاج إلى تحسين أو إنشاء محتوى جديد.

فيما يلي بعض المواقع المفيدة التي يمكنك الاطلاع عليها: Google Search Console للانطباعات والنقرات والموقع المتوسط، مما يرسخ تقديرات حصتك الصوتية في بيانات حقيقية

أدوات تتبع الترتيب مثل Ahrefs وغيرها لمعرفة مواقع المنافسين ومقاييس الظهور الآلية على غرار SOV

هل أنت قلق بشأن "استخدام عدد كافٍ من الكلمات المفتاحية" في كتاباتك؟ هذا الموضوع على Reddit يقدم توازنًا مفيدًا. تذكرنا إحدى الآراء بأن نكتب من أجل الناس وألا نفرض عبارات محددة:

إذا استخدمت عبارة حرفية بشكل غير طبيعي في نصك، فمن المحتمل أن يضر ذلك بك على المدى الطويل. لا تكتب من أجل Google؛ اكتب من أجل الناس.

إذا استخدمت عبارة حرفية بشكل غير طبيعي في النص، فمن المحتمل أن يضر ذلك بك على المدى الطويل. لا تكتب من أجل Google؛ اكتب من أجل الناس.

هناك رأي آخر يقول إنه يجب إعطاء كل مقال هدفًا واضحًا حتى يظل مركزًا:

استهدف كل مقال بكلمة رئيسية معينة. سيساعدك ذلك في الكتابة من خلال مساعدتك على التركيز.

استهدف كل مقال بكلمة رئيسية معينة. سيساعدك ذلك في الكتابة من خلال مساعدتك على التركيز.

تتكامل هاتان الفكرتان بشكل جيد. اختر موضوعًا واضحًا، واكتب شيئًا مفيدًا حقًا، واستخدم لغة طبيعية. ثم استخدم تقنيات حصة الصوت لمعرفة ما إذا كانت صفحاتك تحصل على حصتها العادلة من حركة البحث العضوية.

فيما يلي ملخص سريع للمقاييس التي تناولناها للتو:

المقياس ما يظهره لماذا هذا مهم إجمالي الإشارات مقارنة بالمنافسين كم مرة يتم ذكر علامتك التجارية مقارنة بالآخرين يكشف عن حصتك في المحادثة ويساعد في حساب الحصة معدل المشاركة كيف يتفاعل الناس مع المحتوى الخاص بك يُظهر ما إذا كان جمهورك يجد محتواك ذا مغزى وجذابًا الانطباعات والوصول كم عدد الأشخاص الذين شاهدوا المحتوى الخاص بك، وكم مرة شاهدوه يسلط الضوء على ظهور علامتك التجارية وأداء إعلاناتك تحليل المشاعر سواء كانت الإشارات إيجابية أو سلبية أو محايدة يساعد في مراقبة سمعة العلامة التجارية ومشاعر العملاء تصنيفات الكلمات الرئيسية وظهور البحث موقعك في نتائج البحث وحصة حركة المرور تشير إلى حصتك في صوت SEO وفرص تحسين الظهور

قد يبدو قياس حصة الصوت أمرًا صعبًا في البداية، ولكن هناك العديد من الأدوات التي تجعله أسهل بكثير. تجمع هذه الأدوات الإشارات والانطباعات وبيانات البحث نيابة عنك، حتى تتمكن من قضاء المزيد من الوقت في فهم القصة وراء الأرقام.

هل أنت مستعد لاستكشاف خياراتك؟ لنبدأ.

1. منصات الاستماع الاجتماعي

عبر Brandwatch

تعد أدوات الاستماع الاجتماعي من أسهل الطرق لتتبع حصة صوت علامتك التجارية. بدلاً من التمرير يدويًا عبر موجزات لا نهاية لها، استخدم هذه المنصات لجمع جميع المحادثات حول علامتك التجارية ومنافسيك حتى تتمكن من رؤية الصورة الأكبر.

تتيح لك أدوات مثل Brandwatch وSprout Social تتبع الإشارات إلى العلامة التجارية والهاشتاغات وحتى آراء العملاء عبر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. وهي تسلط الضوء على الأوقات التي يتحدث فيها الناس عنك، وماذا يقولون، وكيف يقارن وجودك بوجود الآخرين في مجال عملك.

من خلال تحليل مشاعر العملاء، يمكنك معرفة ما إذا كان الناس متحمسين أو محبطين أو محايدين عندما يذكرون علامتك التجارية. يساعدك هذا السياق على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.

💡 نصيحة احترافية: تكمن القيمة الحقيقية لهذه المنصات في قدرتها على إظهار الأنماط بمرور الوقت. تتبع هذه الأنماط لتحديد الموضوعات التي تثير أكبر قدر من التفاعل، وكيف تتغير حصتك الصوتية خلال الحملات، وأين توجد أكبر الفرص لتنمية حضور علامتك التجارية.

عبر Ahrefs

إذا كنت ترغب في فهم مدى ظهور علامتك التجارية في نتائج البحث، فإن أدوات تحسين محركات البحث (SEO) هي أفضل صديق لك.

تتيح لك منصات مثل Semrush وAhrefs حساب حصة صوت SEO الخاصة بك من خلال إظهار مقدار حركة البحث المحتملة لمجموعة من الكلمات الرئيسية التي تذهب إلى موقعك مقارنة بالمواقع الأخرى.

يمكنك معرفة الموضوعات التي تتفوق فيها، والمجالات التي يتفوق فيها المنافسون، والكلمات المفتاحية الجديدة التي قد تستحق إنشاء محتوى حولها.

ما يجعل هذه الأدوات مفيدة بشكل خاص هو أنها تضع أداء البحث في سياقه. بدلاً من مجرد معرفة أنك تحتل المرتبة الخامسة في كلمة بحث معينة، يمكنك معرفة مقدار حركة المرور التي من المحتمل أن تجذبها في هذا الموقع وكيف يتغير ذلك إذا صعدت إلى مرتبة أعلى.

💡 نصيحة احترافية: استخدم Semrush أو Ahrefs لاكتشاف الثغرات التي يتفوق فيها المنافسون عليك. غالبًا ما تشير هذه الثغرات إلى الموضوعات التي تهم جمهورك بالضبط، مما يمنحك خارطة طريق واضحة للمحتوى الجديد.

عبر Cision

عندما تظهر علامتك التجارية في الأخبار أو المدونات أو المنشورات الصناعية، يجب عليك التأكد من تتبع كل هذه التغطية. ومع ذلك، قد يكون القيام بذلك بنفسك أمرًا مرهقًا. وهنا يأتي دور أدوات مراقبة العلاقات العامة.

تقوم منصات مثل Meltwater وCision بجمع الإشارات إلى علامتك التجارية عبر مواقع الأخبار والمجلات الإلكترونية وحتى البودكاست.

تُظهر هذه الأدوات أيضًا مدى وصول كل مادة والمشاعر الكامنة وراءها. يساعدك ذلك في تقييم ما إذا كانت جهود العلاقات العامة التي تبذلها تعرض علامتك التجارية أمام الجمهور المناسب وتشكل سمعة إيجابية.

📌 مثال: تخيل شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا أطلقت للتو تطبيقًا جديدًا. باستخدام Cision، لاحظ الفريق أن قصتهم تم تناولها في ثلاثة مدونات رئيسية في هذا المجال، مما أدى إلى توليد مشاعر إيجابية وآلاف الانطباعات. كما لاحظوا أيضًا ذكر أحد المنافسين في إحدى الصحف الوطنية، مما ساعدهم في تحديد الخطوة التالية لزيادة حصتهم الصوتية.

4. ClickUp لتركيز تتبع حصة الصوت وإعداد التقارير

قد يصعب عليك مراقبة حصتك الصوتية (SOV) عبر القنوات المختلفة. المشكلة هي أن الارتفاعات في وسائل التواصل الاجتماعي، والانخفاضات في تحسين محركات البحث، والإشارات في الأخبار، وأحاديث المنافسين، كلها تأتي في وقت واحد... وغالبًا ما توجد البيانات في أدوات مختلفة.

تجمع ClickUp هذه الخيوط في نسيج متماسك واحد حتى يتوقف فريقك عن التنافس ويبدأ في توجيه المحادثة.

تركيز تتبع حصة الصوت وإعداد التقارير

قم بتوثيق تقارير حصة الصوت الأسبوعية حتى يرى الجميع نفس القصة في مكان واحد باستخدام ClickUp Docs

اعتبر ClickUp Docs بمثابة دفتر ملاحظات حي لفريقك. بدلاً من الملفات المتناثرة أو ملفات PDF الثابتة، يمكنك الاحتفاظ بجميع تقارير SOV في مكان واحد يتم تحديثه باستمرار.

أنشئ لوحة معلومات مباشرة تجمع الإشارات وظهور محركات البحث وردود الفعل بحيث يتم اكتشاف التغيرات على الفور عبر ClickUp Dashboards

أضف وجمع بيانات حصتك الصوتية في لوحات معلومات ClickUp، وستجد أن هذه الأرقام أصبحت حية. يوجد رسم بياني يوضح الإشارات الاجتماعية الخاصة بك بجوار مخطط لأنشطة المنافسين، وكلاهما مرتبط بالملاحظات الأولية والرؤى التي جمعها فريقك.

📌 مثال: تخيل فريق تسويق في شركة SaaS. قاموا بإنشاء مجلد "حصة الصوت" في ClickUp مع قوائم منفصلة للوسائط الاجتماعية و SEO و PR والوسائط المدفوعة. يصبح كل تقرير مهمة داخل تلك القوائم، مع حقول للإشارات والمشاعر وحصة المنافسين. عندما ينظر الفريق إلى لوحة المعلومات الخاصة بهم في اجتماع يوم الاثنين، يمكنهم أن يروا بالضبط كيف تتغير حصتهم عبر كل قناة دون الحاجة إلى النقر على عشرات الجداول.

أتمتة استيراد البيانات من الاستماع الاجتماعي

باستخدام ClickUp Automations، قم بإعداد أتمتة تنشئ مهمة كلما ارتفعت نسبة ذكر المنافسين

جمال ClickUp هو أنه لا يقتصر على التنظيم.

إن نسخ الأرقام يدويًا من لوحات معلومات التسويق المختلفة ليس أمرًا مرهقًا فحسب، بل إنه أيضًا وصفة لوقوع الأخطاء. وهنا تبرز أهمية تكاملات ClickUp وأتمتة ClickUp.

من خلال ربط ClickUp بأدوات مثل Brandwatch أو Sprout Social أو SEMrush أو Ahrefs أو حتى Google Sheets، يمكن أن تتدفق بياناتك مباشرة إلى مساحة العمل الخاصة بك. ثم تبدأ الأتمتة في تحديث المهام أو الحقول المخصصة أو حتى لوحات المعلومات في اللحظة التي تظهر فيها أرقام جديدة.

📌 مثال: تربط وكالة رقمية Brandwatch بـ ClickUp باستخدام تكامل. في كل مرة يكتشف Brandwatch ارتفاعًا مفاجئًا في عدد الإشارات إلى المنافسين، تقوم الأتمتة على الفور بإنشاء مهمة جديدة في قائمة "مراقبة المنافسين". تأتي هذه المهمة محملة مسبقًا بالإشارات والحجم والمشاعر ورابط إلى المنشورات الأصلية.

ابحث عن الأنماط في البيانات

يجمع ClickUp Brain بين الذكاء الاصطناعي والمعرفة السياقية لاكتشاف الأشياء التي قد تفوتك. يمكنه إبراز القفزات غير العادية في الإشارات، أو تلخيص النشاط الأسبوعي، أو اقتراح ما يجب فعله بعد ذلك.

على سبيل المثال، يلاحظ بائع تجزئة للأزياء أرقامًا ثابتة عبر لوحة التحكم الخاصة به، لكن ClickUp Brain يشير إلى أن الإشارات إلى TikTok تتزايد بسرعة بعد أن نشر أحد المؤثرين الصغار منشورًا عنها. ويشير إلى هذا الاتجاه بينما يقترح أيضًا مضاعفة المحتوى على TikTok. بنقرة واحدة، يمكن لفرق التسويق التي تستخدم ClickUp تعيين مهام لفريق المحتوى للاستفادة من هذه الفرصة.

حلل الاتجاهات عبر بيانات حصة الصوت الخاصة بك، ثم قم بوضع خطوات واضحة للمستقبل باستخدام ClickUp Brain

💡 نصيحة احترافية: عندما تغرق في تقارير حصة الصوت، من السهل أن تفوتك القصة وراء الأرقام. وهنا يأتي دور ClickUp Brain MAX لتسهيل الأمر عليك. يمكنك ببساطة طرح سؤال مثل "من ذكرنا أكثر هذا الأسبوع؟" والحصول على إجابة واضحة دون الحاجة إلى البحث في التقارير. توفر الفرق التي تستخدم ClickUp Brain Max حوالي يوم كامل كل أسبوع، وتنجز عملها بسرعة تصل إلى ثلاثة أضعاف، وتخفض التكاليف بنسبة تصل إلى 86٪. يعمل مع العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة، بما في ذلك GPT-5 وClaude وGemini، بحيث تحصل على زوايا مختلفة بدلاً من وجهة نظر واحدة ضيقة. إليك مثال حي على كيفية مساعدة ClickUp Brain MAX: أنت تستعد لاجتماع أسبوعي. بدلاً من تجميع الملاحظات من ستة أدوات مختلفة، تطلب من Brain تجميع النقاط المهمة. في غضون ثوانٍ، تحصل على ملخص منظم يمكنك إدراجه في ClickUp Doc ومشاركته مع فريقك. لا يبدو الأمر وكأنه مهمة أخرى، بل أشبه بمساعدة تساعدك على التركيز على ما يهم.

كيفية تحسين حصتك الصوتية

فن الذاكرة الحقيقي هو فن الانتباه.

فن الذاكرة الحقيقي هو فن الانتباه.

بالنسبة للعلامات التجارية، الاهتمام هو كل شيء. يتذكر الناس الأسماء التي تظهر كثيرًا، في الأماكن المناسبة، وبطرق تبدو حقيقية.

فيما يلي بعض النصائح حول كيفية جذب انتباه مهم ومستمر:

انضم إلى الاتجاهات الثقافية أو الصناعية بطرق تبدو طبيعية لعلامتك التجارية، مع إضافة وجهة نظرك بدلاً من مجرد نسخ ما يفعله الآخرون

أنشئ محتوى يرغب الناس في مشاركته مع دوائرهم، سواء كان ذلك إرشادات مفيدة أو قصصًا ملهمة أو أي شيء يجعلهم يبتسمون ببساطة

قم ببناء شراكات مع المؤثرين أو العلامات التجارية التي تشاطرك نفس الرؤية حتى تصل رسالتك إلى جمهورك من خلال الأصوات التي يثق بها بالفعل

شجع موظفيك على مشاركة تجاربهم وقصصهم، لأن الإشارات من أشخاص حقيقيين غالبًا ما تبدو أكثر صدقًا من الحملات الدعائية المصقولة

راقب ما يفعله المنافسون، ثم ابحث عن الثغرات أو الزوايا التي فاتتهم حتى تظهر علامتك التجارية في الأماكن التي لا تظهر فيها علاماتهم التجارية

الأخطاء الشائعة عند قياس حصة الصوت

في عام 2017، واجهت شركة يونايتد إيرلاينز رد فعل عنيفًا بعد إجبار أحد الركاب على النزول من الطائرة. ارتفعت الإشارات إلى شركة الطيران بشكل كبير، ولكن ليس للأسباب الصحيحة.

لو أن أحداً اكتفى بالنظر إلى حجم حصة الصوت، لبدا أن شركة يونايتد هي التي تهيمن على المحادثة. لكن في الواقع، كانت سمعة العلامة التجارية تتعرض لضربة قوية لأن المشاعر كانت سلبية للغاية.

حصة الصوت لا تعني فقط أن يكون الناس يتحدثون عنك، بل تعني ما يقوله الناس فعليًا.

فيما يلي الأخطاء الأكثر شيوعًا التي يجب الانتباه إليها: النظر إلى الحجم فقط وتجاهل المشاعر، مما قد يجعل سيل من الإشارات السلبية يبدو وكأنه تقدم في حين أنه في الحقيقة علامة تحذير

تتبع كل منصة على قدم المساواة بدلاً من التركيز على القنوات التي يقضي فيها جمهورك الوقت ويتفاعل مع علامتك التجارية

مقارنة نفسك فقط بأكبر اللاعبين في مجالك، مما قد يجعل المكاسب الصغيرة ولكن المهمة تبدو غير مرئية

تعامل مع حصة الصوت على أنها تقرير لمرة واحدة بدلاً من مقياس حي يتغير مع الاتجاهات والحملات وسلوك المستهلكين

نسيان ربط حصة الصوت بالنتائج الحقيقية مثل التفاعل أو حركة المرور على الموقع الإلكتروني أو المبيعات، مما يترك تحليلك بدون خطوة تالية واضحة

قم بقياس وزيادة حصتك الصوتية باستخدام ClickUp

تعد حصة الصوت (SOV) بمثابة منصة لتمييز قصة علامتك التجارية في عالم صاخب. عندما تقيسها بعناية وتتصرف بناءً عليها بوعي، فإنك تمنح شركتك الفرصة ليس فقط للانضمام إلى المحادثة، بل لقيادتها أيضًا.

هذا هو المجال الذي يتألق فيه ClickUp ✨.

بفضل قدرتها على جمع جميع بيانات حصة الصوت الخاصة بك في مكان واحد، فإنها تعمل على أتمتة الأجزاء المملة وتظهر الرؤى التي ربما فاتتك.

ميزة أخرى لـ ClickUp هي ميزاته التعاونية ومساعد الذكاء الاصطناعي. باستخدامها، يمكنك العمل مع فريقك في الوقت الفعلي لتحسين إعدادات الكلمات الرئيسية والحملات الإعلانية، وإدارة الإنفاق الإعلاني عبر قنوات التسويق المختلفة، ومراجعة إجمالي الإعلانات في السوق، من بين أمور أخرى.

بالاقتران مع القدرة على مراجعة بيانات مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي وتوليد رؤى حول تحسين محركات البحث (SEO) من خلال ClickUp Brain، يسهل ClickUp رؤية أداء علامة تجارية معينة عبر القنوات المختلفة.

اكتشف مدى سهولة الأمر عندما يتم تتبع حصتك الصوتية في مكان واحد بسيط وقوي. سجل في ClickUp اليوم!

الأسئلة المتداولة (FAQs)

ليس من الناحية الفنية. ستظهر دائمًا كنسبة مئوية من الإجمالي. ولكن إذا كانت معظم الإشارات إليك سلبية، فقد تشعر بالسلبية لأن الاهتمام الذي تحظى به ليس من النوع الذي تريده.

فكر في الأمر على أنه مثل التحقق من صحتك. يمنحك التتبع الشهري صورة مرضية وثابتة، بينما تساعدك عمليات التحقق الأسبوعية على اكتشاف المفاجآت من الحملات الجديدة أو الأخبار العاجلة. يمكنك استخدام صيغة حصة الصوت لقياس نمو حصتك في السوق بدقة وبشكل مستمر.

أبسط طريقة هي تقسيم عدد مرات ذكر علامتك التجارية على إجمالي عدد مرات الذكر في مجال عملك، ثم ضرب الناتج في 100. لذا، إذا كان عدد مرات الذكر 500 مرة، وكان عدد مرات الذكر للمنافسين مجتمعين 1500 مرة، فإن حصتك من الصوت ستكون 2%. يمكن للأدوات إجراء الحسابات نيابة عنك، ولكن من المفيد فهم الديناميكيات الأساسية

التفاعل يجعل صوتك أعلى. عندما يقوم الأشخاص بالإعجاب أو المشاركة أو التعليق، فإن ذلك يوسع نطاق وصولك ويساعد المزيد من الأشخاص على سماع أخبارك. هذا النوع من التأثير المتسلسل يعزز ظهورك في المحادثات. يمكنك استخدام أدوات الاستماع الاجتماعي للحصول على هذه النقاط البيانات بشكل أكثر دقة.

ليس دائمًا. إن كونك موضوعًا للمناقشة بشكل متكرر يجعلك في مقدمة اهتمامات الناس، ولكن المبيعات تأتي عندما يقترن هذا الاهتمام بالثقة والتجارب الجيدة والمنتجات التي يرغب الناس فيها حقًا. استخدم أبحاث السوق لفهم اتجاهات المستهلكين، ثم قم بتنفيذ حملات تسويق رقمية لزيادة مبيعاتك للجمهور المستهدف.

نعم. يمكن للذكاء الاصطناعي مسح كميات هائلة من المنشورات والأخبار وحتى الصور التي تحتوي على شعارك. فهو يساعدك ليس فقط على حساب عدد المرات التي تمت الإشارة إليك فيها، بل أيضًا على فهم مشاعر الناس عندما يتحدثون عنك.