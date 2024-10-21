أفضل 12 برنامجًا لتحديد الأهداف للفرق في 2025

من السهل أن تحلم بكل الأهداف المذهلة التي تريد تحقيقها، ولكن المضي قدمًا وتحديدها فعليًا... ليس كثيرًا.

ولكن لا تثبط عزيمتك!

إنه أمر طبيعي تمامًا لأننا نشعر بالإحباط بسبب العديد من الأشياء.

وفي أحيان أخرى، لا نعرف كيفية تحديد أهداف واقعية.

وهذا هو المكان الذي يمكن أن يساعدك فيه برنامج تحديد الأهداف.

في هذه المقالة، سنغطي في هذه المقالة ما هي برامج تحديد الأهداف وسنسلط الضوء على 12 أداة رائعة ستساعدك على تحديد أهدافك وتحقيقها مثل إيل وودز.

هيا بنا نبدأ. 👛🐕

ما هو برنامج تحديد الأهداف؟

سواءً كان ذلك على المستوى الشخصي أو المهني، فإن الأهداف تجعل تركيزك يتماشى مع حيث تريد أن تكون في الحياة . كما أنه يعزز من مشاركة الموظفين، مما يضمن عدم ركود الشركات .

ولكننا نعلم جميعًا كم يمكن أن يكون الأمر محبطًا تحديد الأهداف وتتبع التقدم يدويًا.

إذن كيف يمكنك تحديد الأهداف و تتبع التقدم اليومي دون عناء؟

باستخدام تطبيق تحديد الأهداف

تتيح لك أداة تحديد الأهداف تحديد وتتبع التقدم الذي تحرزه نحو الأهداف الذكية , مؤشرات الأداء الرئيسية و أوكرز .

انتظر ... ما هذه؟

فيما يلي تفصيل سريع:

هدف SMART هو دليل تحقيق الأهداف حيث تضع أهدافًا م محددة، م قابلة للتحقيق، أ قابلة للتحقيق، ص غ غاية و محددة زمنيًا

SMART أهدافًا محددة، قابلة للتحقيق، قابلة للتحقيق، غ محددة زمنيًا A مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) يساعد الشركات على تحديد ما إذا كانت تحرز تقدمًا نحو أهداف العمل الأساسية

مؤشرات الأداء الرئيسية (الأهداف والنتائج الرئيسية) هي طريقة لتحديد الأهداف تساعد الفرق والأفراد على تحديد الأهداف وابتكار طريقة لقياسها

على سبيل المثال، يمكن لـ Elle تعيين OKRs مثل:

الأهداف : الالتحاق بكلية الحقوق بجامعة هارفارد

: الالتحاق بكلية الحقوق بجامعة هارفارد النتيجة الرئيسية 1: الدراسة لمدة ثلاث ساعات يومياً

الدراسة لمدة ثلاث ساعات يومياً النتيجة الرئيسية 2: إجراء ورقة تدريبية واحدة في اليوم

إجراء ورقة تدريبية واحدة في اليوم النتيجة الأساسية 3: إحراز 179 درجة في اختبار القبول في كلية الحقوق

يساعدك برنامج إدارة الأهداف على القيام بذلك مع العديد من الميزات مثل:

أنظمة تتبع الأهداف الآلية لتتبع أهدافك

لوحات المعلومات وتقارير التقدم لمساعدتك على تحليل تقدمك بدقة

مسارات عمل لتقسيم أهدافك إلى مهام بسيطة يجب القيام بها

إشعارات نصية وبريد إلكتروني للبقاء على اطلاع على المواعيد النهائية

تطبيقات الهاتف المحمول لإعادة النظر في أهدافك على هاتفك الوردي المبهر 😉

مع تطبيق تتبع الأهداف ، ستكون قادرًا على التعامل مع أي هدف يصادفك في طريقك، حتى لو كان محاولة الالتحاق بكلية الحقوق كـ "باربي ماليبو" أو الحصول على وظيفة الأحلام.

أفضل 12 برنامجًا لتحديد الأهداف في عام 2024

فيما يلي أفضل 12 برنامجاً لتحديد الأهداف التي ستساعدك على أن تكون واثقاً من أهدافك مثل إيل:

1. انقر فوق

قم بقياس أهدافك وتتبع التقدم المحرز باستخدام ClickUp Goals

ClickUp هي واحدة من الأعلى تصنيفًا تحديد الأهداف و برنامج إدارة المشاريع تستخدمه الفرق فائقة الإنتاجية في الشركات الصغيرة والكبيرة.

من تحديد أولويات الأهداف إلى جدولتها على تقويم ديناميكي ، ClickUp هو أداة إدارة الأهداف المثالية.

إليك كيف يمكن أن تساعدك ClickUp في تحديد أهدافك وتحقيقها الأهداف في ClickUp هي أهداف رفيعة المستوى يمكنك تقسيمها إلى أهداف أصغر حجمًا وقابلة للقياس

الأهداف . لتحقيق هدفك، كل ما عليك فعله هو إكمال هذه الأهداف البسيطة.

وأثناء قيامك بإنجاز هذه الأهداف، يقوم ClickUp تلقائيًا بحساب مدى اقترابك من تحقيق هدفك.

ولكن انتظر... كيف يمكنك تحديد الأهداف؟

إن تحديد الأهداف في ClickUp سهل مثل تعلم الانحناء والانطباق!

ما عليك سوى الانتقال إلى "الأهداف" في ClickUp وإنشاء هدف جديد بالنقر على زر "+ هدف جديد". إليك ما يمكنك تحديده أيضًا:

اسم هدفك

تاريخ الاستحقاق

من المسؤول عنه، والمزيد

ـ وها هو

لقد حصلت لنفسك على هدف محدد

باستخدام ClickUp، يمكنك تحديد هدف قابل للتحقيق الأهداف للحفاظ على التركيز والتحفيز، حتى عندما ترغب فقط في الاستلقاء في السرير مع علبة من الشوكولاتة طوال اليوم. 🍫

_كيف؟

يمكنك تقسيم هدفك إلى أهداف يمكن التحكم فيها. فقط اضغط على زر "إضافة هدف" وشاهد أهدافك تظهر أسفل هدفك الإجمالي مباشرةً.

قم بتقسيم أي هدف بسهولة إلى أهداف قابلة للقياس باستخدام ميزة الهدف في ClickUp

تتيح لك ClickUp تحديد أهداف مختلفة مثل:

رقم: أرقام عددية مثل ما تريد أن تحصل عليه في اختبار القبول في كلية الحقوق

أرقام عددية مثل ما تريد أن تحصل عليه في اختبار القبول في كلية الحقوق صحيح أو خطأ: أدخل ما إذا كان قد تم إنجاز شيء ما أم لا. على سبيل المثال، ما إذا كنت قد ربحت قضية رفيعة المستوى أم لا

أدخل ما إذا كان قد تم إنجاز شيء ما أم لا. على سبيل المثال، ما إذا كنت قد ربحت قضية رفيعة المستوى أم لا عملة : تتبع أموالك. على سبيل المثال، المبلغ الذي ستنفقه في رحلة التسوق الخاصة بك 💰

: تتبع أموالك. على سبيل المثال، المبلغ الذي ستنفقه في رحلة التسوق الخاصة بك 💰 المهام: إذا كانت إحدى مهامك هي جمع الأدلة على أن تشوتني لم تقم بتجعيد شعرها، يمكنك إضافة هذه المهمة الفردية إلى أهدافك

وبمجرد الانتهاء من فرز جميع أهدافك، ما عليك سوى تخزينها في مجلدات الأهداف . تتيح لك مجلدات الأهداف تجميع الأهداف المتشابهة في مجلدات منظمة ومرتبة.

قم بتخزين الأهداف المتشابهة وتصنيفها بدقة في مجلدات الأهداف في ClickUp

الخطوة التالية هي تتبع تقدمك نحو تحقيقها.

وإليك كيفية قيام ClickUp بتتبع الأهداف بشكل عام:

1. تتبع تقدمك لكل هدف: إذا كان هدفك هو التفوق في عشرة امتحانات في كلية الحقوق، يمكنك معرفة عدد الامتحانات التي نجحت فيها حتى الآن

2. انظر كيف ساهمت أهدافك في تحقيق هدفك الإجمالي: إذا كنت قد أكملت 25% من جميع أهدافك حتى الآن، فسيكون تقدمك في تحقيق هدفك 25%

بهذه الطريقة، سيكون لديك دائمًا ملاحظات مستمرة حول تقدمك.

راقب تقدمك مع النسبة المئوية لأهدافك المكتملة في أهداف ClickUp

ومثل إيلي وودز، نحن أيضًا مليئون بالمفاجآت!

لذا إليك نظرة خاطفة على ما يخبئه ClickUp لك:

ميزات ClickUp الرئيسية الأخرى

بطاقات النتائج الأسبوعية: دع جميع أخواتك في النادي النسائي يعرفن هدف الفريق الذي سيعمل عليه الجميع على مدار الأسبوع

دع جميع أخواتك في النادي النسائي يعرفن هدف الفريق الذي سيعمل عليه الجميع على مدار الأسبوع لوحات المعلومات : احصل على نظرة عامة عالية المستوى لكل شيء في نادي نسائك ( مساحة العمل )، بما في ذلك تقدم الأهداف، والوقت المستغرق في المشاريع، والمزيد

احصل على نظرة عامة عالية المستوى لكل شيء في نادي نسائك ( مساحة العمل )، بما في ذلك تقدم الأهداف، والوقت المستغرق في المشاريع، والمزيد قوائم المراجعة : _ هل أنت مشغول بالتسوق حتى تسقط مثل إيل وودز؟ يذكرك ClickUp بمهامك من خمس دقائق إلى ثلاثة أيام قبل موعد استحقاقها

_ هل أنت مشغول بالتسوق حتى تسقط مثل إيل وودز؟ يذكرك ClickUp بمهامك من خمس دقائق إلى ثلاثة أيام قبل موعد استحقاقها الحالات : إضافة مراحل مختلفة لعملك لتتبع أهدافك بدقة

إضافة مراحل مختلفة لعملك لتتبع أهدافك بدقة تتبع الوقت الأصلي تتبع كم من الوقت تقضيه في صالون بوليت 💅

المفكرة : قم بتدوين الأفكار والملاحظات المهمة والمصطلحات القانونية والمزيد

المهام المتكررة: قم بإنشاء جداول متكررة للمهام التي تقوم بها يوميًا وأسبوعيًا وشهريًا، مثل أخذ بروزر للتدليل (هذه المهمة يومية بالطبع)

المشاهدات: عرض مهامك القادمة في قائمة , مخطط جانت وأي نمط آخر من اختيارك

الخرائط الذهنية: تصور كيف ستفوز بقضايا عيادة المحاماة في خريطة ذهنية جميلة

إشعارات مخصصة: اختر كيف ومتى يقوم ClickUp بإعلامك بأهدافك

القوالب: استخدام قوالب لتحديد الأهداف , التخطيط الشخصي , الإدارة المالية , تخطيط الفعاليات والمزيد.

كليك أب المحترفين

خطة قوية مجانية للأبد مع عدد غير محدود من المستخدمين

واجهة سهلة الاستخدام مع واجهة سهلة الاستخدام مع وضع عدم الاتصال بالإنترنت تعاون في الأهداف القادمة وقواعد المعرفة والمزيد باستخدام المستندات تعيين المهام إلى تعيينات متعددة حتى يتمكن أعضاء الفريق من العمل معًا على الأهداف

قم بإجراء مناقشات حول أهدافك الشخصية وأهداف العمل إلى جانب عملك مع عرض الدردشة الخصوصية والضيوف والأذونات تتيح لك التحكم في من يمكنه الوصول إلى أهدافك

مزامنة مهام ClickUp مع تقويم Google وتقويم Outlook وتقويم Apple باستخدام مزامنة التقويم يتكامل مع العديد من برامج الجهات الخارجية مثل مساعد جوجل , كاليندلي إيفرنوت و المزيد أضف المهام وأنشئ تذكيرات باستخدام نظامي iOS و Android القويين تطبيقات الجوال يدعم منصات أبل وويندوز ولينكس



قيود ClickUp

لا يوجد عرض جدول في تطبيق الجوال (حتى الآن)

ألقِ نظرة على خارطة طريق ClickUp لمعرفة كيف نصلح هذه العيوب البسيطة.

ولا يفوتك كل ما هو مثير الميزات أن هذا مجاني برنامج OKR في المتجر من أجلك!

تسعير #### ClickUp

عروض ClickUp خمسة التسعير الخطط

خطة مجانية للأبد (الأفضل للاستخدام الشخصي)

(الأفضل للاستخدام الشخصي) خطة غير محدودة (الأفضل للفرق الصغيرة (7 دولارات/عضو شهريًا)

(الأفضل للفرق الصغيرة (7 دولارات/عضو شهريًا) خطة الأعمال (الأفضل للفرق متوسطة الحجم (12 دولار/عضو شهريًا)

(الأفضل للفرق متوسطة الحجم (12 دولار/عضو شهريًا) المؤسسات (اتصل بالمبيعات للحصول على معلومات عن الأسعار)

ClickUp تقييمات العملاء

G2: 4.7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

2. صندوق البيانات

عبر صندوق البيانات

صندوق البيانات هو أداة إدارة الأداء التي تجمع جميع بياناتك معًا حتى تتمكن من تتبع الأهداف بسهولة. يتيح لك التطبيق أيضًا تتبع التقدم باستخدام بيانات مؤشرات الأداء الرئيسية ، لذلك إذا كان لديك مراجعة الأداء ، يمكن أن يكون صندوق البيانات مفيدًا.

ومع ذلك، فإن هذا الهدف برنامج المخطط يحتوي على خطط تسعير باهظة الثمن، لذا سيتعين عليك جمع كل أموالك معًا لمجرد استخدامه.

Databox الميزات الرئيسية

تصور التقدم المحرز في الأهداف في لوحات المعلومات

راقب التقدم المحرز باستخدام أشرطة التقدم والجداول والمخططات الخطية أو الشريطية والمزيد

احصل على إشعار عندما يكون من المحتمل أو غير المحتمل أن تصل إلى هدفك

تعيين الأهداف للفرق والأفراد

إيجابيات صندوق البيانات

وضع أهداف تنظيمية للأسابيع والأشهر والأرباع القادمة

الأهداف الشهرية يتم تحديد الأهداف الأسبوعية واليومية المناسبة تلقائياً

يمكنك الوصول إلى بيانات أهدافك عبر الكمبيوتر المحمول أو الجهاز المحمول

قيود صندوق البيانات

تحتوي الخطة المجانية لبرنامج تحديد الأهداف على ثلاث لوحات معلومات للأهداف فقط

لا يمكنك تخصيص التقارير (تقتصر على التقارير الأسبوعية أو الشهرية فقط)

قد يكون الإعداد الأولي صعباً

تسعير #### Databox

تحتوي أداة تحديد الأهداف هذه على أربع خطط تسعير:

مجاناً 3 مصادر بيانات 3 مستخدمين 3 لوحات معلومات والمزيد

الأساسي ( 59 دولارًا شهريًا) 10 مصادر بيانات 10 مستخدمين 10 لوحات معلومات والمزيد

59 دولارًا شهريًا) بالإضافة ( 119 دولارًا شهريًا):

التعليقات التوضيحية منشئ الاستعلامات تكامل سلاك والمزيد

119 دولارًا شهريًا): الأعمال ( 299 دولاراً شهرياً):

50 مصدر بيانات 20 مستخدمًا 50 لوحة تحكم والمزيد

299 دولاراً شهرياً):

Databox تقييمات العملاء

G2: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 100 تقييم)

3. جول سكيب

عبر Goalscape

Goalscape هي أداة مرئية لتحديد الأهداف تساعدك على تقسيم التحديات الكبيرة إلى أهداف فرعية يمكن التحكم فيها.

لكن إذا كنت تتساءل عما إذا كان هذا البرنامج المجاني لتحديد الأهداف لوحات كانبان , مخططات جانت أو حتى عرض التقويم ..

للأسف، أنت مقيد بعرض دائري أو عرض القائمة.

الميزات الرئيسية لـ #### Goalscape

تعيين الأهداف وإنشاء تسلسل هرمي مرئي لإدارتها

تعيين المسؤولية عن الأهداف للأفراد أو المجموعات

تتبع التقدم المحرز في الوقت الحقيقي

تحديد أولويات الأهداف من خلال تمييزها بألوان مختلفة

إيجابيات #### Goalscape

دعوة مستخدمين خارجيين للتعاون في أهدافك مجاناً

لا تفوّت أي موعد نهائي عن طريق إضافة تواريخ الاستحقاق والأطر الزمنية لأهداف عملك

خصص أهدافك باستخدام الملاحظات والمرفقات والارتباطات التشعبية

قيود موقع #### Goalscape

لا توجد ميزات تتبع الأهداف طويلة المدى

تقتصر الخطة المجانية على مشروع واحد على الإنترنت

لا توجد ميزة تتبع الوقت الأصلية

تسعير #### Goalscape

يحتوي برنامج تخطيط الأهداف هذا على ثلاث خطط تسعير:

Goalscape على الإنترنت مجاناً تحديد الأهداف المرئية مشروع واحد على الإنترنت تطبيق مصاحب للهاتف المحمول والمزيد

Goalscape على الإنترنت غير محدود (6 دولارات شهرياً):

مشاريع غير محدودة عبر الإنترنت المشاركة عبر الإنترنت مع أي شخص دعم كامل تحديثات مجانية والمزيد

(6 دولارات شهرياً): Goalscape لسطح المكتب (دفعة لمرة واحدة بقيمة 60 دولارًا):

إنشاء مشاريع غير متصلة بالإنترنت دعم وتحديثات مدى الحياة والمزيد

(دفعة لمرة واحدة بقيمة 60 دولارًا):

تقييمات العملاء #### Goalscape

G2: 5/5 (مراجعة واحدة)

5/5 (مراجعة واحدة) Capterra 5/5 (أكثر من 4 تقييمات)

المكافأة: *أهداف ذكية للطلاب*

4. Goals.com

عبر Goals.com

Goals.com هو موقع شخصي لتحديد الأهداف الشخصية تطبيق مع دفتر يوميات التحول ومتعقب للعادات لمساعدتك على خلق عادات جيدة مثل الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية كل يوم.

لسوء الحظ، فإن معظم ميزات تتبع الأهداف الأساسية مثل خرائط الأهداف ومتعقب العادات متوفرة فقط في الخطط المدفوعة. (أين هي تلك الإندورفين عندما تحتاج إليها! 😢) _

الميزات الرئيسية لموقع #### Goals.com

متتبع عادات مدمج

منصة مراسلة تتيح لك إرسال رسائل فردية وجماعية

تلقي تقارير تقدم منتظمة وملخصات النجاح عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني

إنشاء لوحة رؤية للحفاظ على تحفيز نفسك إيجابيات #### Goals.com

تواصل مع مجتمع من واضعي الأهداف الذي سيبقيك مصدر إلهام لك

تعيين تذكيرات ترسل لك إشعارًا أثناء وجودك في المنزل أو أثناء التنقل

استخدم قالب هدف مخصص أو أنشئ قالباً خاصاً بك

قيود موقع Goals.com

لا تتوفر ميزة اليوميات الشخصية إلا في الخطط المدفوعة فقط

لا يمكن تعيين المهام لأعضاء الفريق

لا يوجد متتبع وقت أصلي

تسعير #### Goals.com

تحتوي أداة تحديد الأهداف هذه على ثلاث خطط تسعير:

أساسية (مجانية):

تذكير التركيز اليوم المجتمع والمزيد

(مجانية): شخصية (اتصل بـ Goals.com للحصول على عرض أسعار مخصص)

خرائط الأهداف تدريب متنقل لوحة الرؤية متتبع العادات والمزيد

(اتصل بـ Goals.com للحصول على عرض أسعار مخصص) الفرق (6.99$/شهرياً لكل مستخدم):

خرائط الأهداف للفرق التدريب المتنقل للفرق مشاركة الملفات والمزيد

(6.99$/شهرياً لكل مستخدم):

Goals.com تقييمات العملاء

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

5. الأهداف على المسار الصحيح

عبر Goals On Track

الأهداف على المسار الصحيح هي أداة لتحديد الأهداف وإدارتها مبنية على تقسيم كل عقبة إلى أهداف ذكية ومركزة خطة عمل .

تمنحك لوحة التحكم التي تشبه لوحة كانبان القابلة للتخصيص توزيعًا يوميًا للأهداف والمهام الرئيسية القادمة، بينما تساعدك ميزات المعالم والأهداف الفرعية على اتخاذ خطوات متسقة وسهلة الإدارة نحو إكمال تلك الأهداف.

تقدم هذه المنصة أيضاً خاصية تتبع العادات بالإضافة إلى يوميات الأهداف ولوحة رؤية افتراضية للمساعدة في بناء عادات صحية وحكيمة بشكل يومي.

الأهداف على المسار الصحيح الميزات الرئيسية

إنشاء أهداف من أحد قوالب Goals On Track المعدة مسبقاً أو إنشاء قالب خاص بك لإعادة استخدامه لاحقاً

ميزات تتبع الوقت وتتبع العادات

عرض أهدافك الشخصية و OKRs في مخطط تفاعلي وتقرير أهداف تفاعلي

تعيين أهداف متكررة لتكرارها يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا

إيجابيات تطبيق Goals On Track

مدعوم على أجهزة iOS وAndroid لتتبع أهدافك بعيدًا عن المنزل

يتكامل مع تطبيقات التقويم مثل iCalendar وتقويم Google و Outlook والمزيد

القدرة على مشاركة مدى التقدم الذي تم إحرازه مع الآخرين في إصدار الفريق

قيود الأهداف على المسار الصحيح

عدم القدرة على تعيين الأهداف للآخرين أو التعليق على أهداف المهام

أفضل لتتبع الأهداف الفردية وتتبع العادات بدلاً من أهداف الفريق

يقتصر على لوحة معلومات تشبه كانبان وعروض التقويم فقط

تسعير الأهداف على المسار الصحيح

تقدم أداة تتبع الأهداف وتتبع العادات هذه خطتين مدفوعتين:

العضوية (68 دولاراً في السنة للاستخدام الفردي) استخدام غير محدود على الويب وتطبيق الجوال استخدام غير محدود للميزات الوصول إلى جميع قوالب الأهداف والإضافات المستقبلية دعم فني مجاني

(68 دولاراً في السنة للاستخدام الفردي) حساب الفريق (اتصل لمعرفة الأسعار) يشمل جميع مزايا العضوية الفردية ميزات متعددة المستخدمين دعم فني مجاني كتب وموارد إلكترونية إضافية

(اتصل لمعرفة الأسعار)

أهداف على المسار الصحيح تقييمات العملاء

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

6. متاح

عبر Engagedly

Engagedly هو نظام لإدارة الأداء لمساعدة الموظفين على الحفاظ على إنتاجيتهم. وتعتمد عمليته على خلق ثقافة التغذية الراجعة المتكررة للبقاء على المسار الصحيح فيما يتعلق بالأهداف، و OKRs، و إدارة تطوير المواهب .

الميزات الرئيسية لـ #### Engagedly

ميزات تتبع الأهداف الاستراتيجية و OKR

ملاحظات في الوقت الفعلي

طرق متعددة لإلقاء نظرة على أهداف الفريق وتقدم أهداف الأفراد

إيجابيات المشاركة

يحتوي على العديد من المنتجات والميزات لتتبع الأهداف والتحليلات ونظام المكافآت والإرشاد

تتوفر لوحات المعلومات والمربع والعروض الشبيهة بالخريطة الذهنية لبعض المنتجات

قيود Engagedly

المزيد عن الموارد البشرية وفرق الإدارة أكثر من الاستخدام الفردي

لا توجد أدوات تتبع العادات في التطبيق

تسعير Engagedly

اتصل بمبيعات Engagedly للحصول على تفاصيل الأسعار

تقييمات عملاء Engagedly

G2 : 4.2/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (74 مراجعة)

7. شعرية

عبر شبكة شبكة شعرية هو نظام لإدارة أداء الموظفين مع منتجات منفصلة لتتبع الأهداف لمساعدة المديرين على تنمية المهارات المهنية لأعضاء فريقهم والوصول إلى الأهداف التي تهدف إلى تحسين مكان العمل.

الميزات الرئيسية لشبكة

خمسة منتجات منفصلة بما في ذلك الأداء والأهداف والنمو التي يركز كل منها على قيادة الأداء و OKRs و التحسين المستمر تساعدك لوحات المعلومات في منتج الأهداف على معرفة من يسير على المسار الصحيح وتحديد مجال النمو



إيجابيات الشبكة

يتكامل مع الإدارة الأخرى أدوات مثل Zenefits وRippling وADP ويمكن استخدامها من قبل كل من الفرق الشخصية والبعيدة

تساعد المنتجات المتعددة أصحاب العمل على اختيار البرامج المصممة خصيصًا لأهداف فريقهم

قيود الشبكة

غير مصمم للأهداف الخاصة

لا تتوفر ميزات تتبع العادات أو تتبع الوقت في التطبيق

تسعير #### شعرية

تقدم أداة إدارة الأشخاص هذه أربع خطط مدفوعة

النمو (3 دولارات للفرد شهرياً، تُدفع سنوياً) خطط النمو مجالات النمو 1:1 وتكامل المراجعات المسارات الوظيفية

(3 دولارات للفرد شهرياً، تُدفع سنوياً) الأداء (9$/شهرًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا) تقارير الأداء والتحليلات OKRs وإدارة الأهداف تحديثات أسبوعية تكامل تطبيقات Slack وتطبيقات Google و Outlook SSO جامعة الشبكة تطبيق الهاتف المحمول

(9$/شهرًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا) الأداء والمشاركة (12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا) جميع الميزات في خطة الأداء تقارير وتحليلات مشاركة الموظفين المعايير التاريخية نماذج الاستبيانات تدريبات الأداء استشارات منتظمة

(12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا) المؤسسات (اتصل ب Lattice لمعرفة الأسعار) التدريب في الموقع خطط مخصصة حزم المنتجات المخصصة التدريب على الأداء القائم على الأدوار والمشاركة

(اتصل ب Lattice لمعرفة الأسعار)

تقييمات عملاء Lattice

G2 : 4.6/5 (أكثر من 2600 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 2600 تقييم) Capterra: 4.6/5 (75+ تقييم)

8. ويكدون

عبر ويكدون

Weekdone هو برنامج لتتبع الأهداف يعتمد على OKRs لضمان قيامك بخطوات مقصودة باستمرار ووضع أهدافك نصب عينيك بما يتماشى مع أهداف الشركة.

الميزات الرئيسية لبرنامج Weekdone

خطة أسبوعية وميزة تسجيل الدخول الأسبوعية لبناء عادات إنتاجية

إعداد التقارير وتصور البيانات مع لوحات المعلومات المرئية

رسائل البريد الإلكتروني الأسبوعية للتقدم المحرز

المحترفون الأسبوعيون

دردشة مباشرة وتدريب على "أوكي آر" للمساعدة في تحسين تجربة Weekdone الخاصة بك

يتكامل مع Slack و Teams و Zapier والمزيد من أجل تحسين مشاركة الموظفين و تتبع أهداف تواصل الفريق القيود الأسبوعية

تم تصميم هذا النظام الأساسي للمديرين الذين يتطلعون إلى مراقبة أداء الفريق و تتبع الأهداف الاحترافية وليس الأهداف أو العادات الفردية

لا توجد ميزات تتبع العادات أو تتبع الوقت

لا يوفر طرق عرض متعددة

تسعير #### ويكدون

يقدم برنامج إدارة وتتبع الأهداف هذا خطة مجانية ومميزة

تجربة مجانية (4 مستخدمين أو أكثر لمدة 14 يومًا) جميع الميزات متضمنة

(4 مستخدمين أو أكثر لمدة 14 يومًا) خطة مجانية (حتى 3 مستخدمين أو أكثر) جميع الميزات متضمنة

(حتى 3 مستخدمين أو أكثر) بريميوم (تبدأ من 4 إلى 10 مستخدمين، 90 دولارًا شهريًا تُدفع سنويًا، ويختلف السعر حسب حجم الفريق) جميع الميزات المضمنة

(تبدأ من 4 إلى 10 مستخدمين، 90 دولارًا شهريًا تُدفع سنويًا، ويختلف السعر حسب حجم الفريق)

تقييمات عملاء Weekdone

G2 : 4/5 (20 تقييم)

: 4/5 (20 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

9. مراجعات الربح.co OKRs

عبر Profit.co Profit.co هو أداة لإدارة ومشاركة الموظفين مع مجموعة من المنتجات لمساعدة شركتك على تعزيز أداء فريق العمل بطرق مختلفة.

يساعد منتج OKRs Management الشركات على تحديد أولويات أهداف فريق العمل، وتوفير الوقت، وإشراك الموظفين، وتعزيز ثقافة التعاون بين الفريق والتحسين المستمر.

الميزات الرئيسية لـ OKRs الخاصة بـ Profit.co OKRs

لوحات معلومات المواءمة لمساعدة الفريق على إنشاء أهداف تفيد الصورة الكبيرة

سبعة أنواع من النتائج الرئيسية لتتبع جميع أنواع الأهداف

ربط المهام بالنتائج الرئيسية داخل Profit.co

محترفو OKRs في Profit.co Profit.co

أكثر من 400 مؤشر أداء رئيسي مدمج مسبقًا ومخصص

قوالب إلى إنشاء أهداف استراتيجية لوحات معلومات وميزات متعددة داخل لوحات المعلومات لتصفية التقدم المحرز وتتبعه ومكافأته



قيود OKRs الخاصة بالأرباح

ليس لتحديد الأهداف الشخصية

غير مصممة لتتبع العادات

تسعير #### تسعير OKRs Profit.co OKRs

تقدم Profit.co نسخة تجريبية مجانية وثلاثة أنواع من الخطط لمجموعة منتجاتها

مجانًا حتى خمسة مستخدمين أكثر من 300 مؤشر أداء رئيسي مدمج قوالب OKR مبنية مسبقًا تعيين الأطر الزمنية لإنشاء/تعديل مؤشرات الأداء الجيدة تذكيرات وإشعارات تلقائية عمليات التحقق الأسبوعية تطبيق مجاني للهاتف المحمول

النمو (7 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا) جميع الميزات من الباقة المجانية تخصيص صفحة قائمة OKR الخاصة بك مع النتائج والأهداف الرئيسية القدرة على إضافة معظم الميزات الإضافية الأخرى دعم عبر الهاتف والدردشة 24/7 عمليات تكامل إضافية

(7 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا) المؤسسة (اتصل لمعرفة الأسعار) جميع الميزات من خطة النمو جميع الميزات الإضافية الإضافية المضمنة دعم ذو أولوية على مدار 24/7 مخصص نجاح العملاء المدير النشر داخل الشركة

(اتصل لمعرفة الأسعار)

تقييمات عملاء OKRs الخاصة بـ Profit.co Profit.co

G2 : 4.8/5 (أكثر من 175 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 175 تقييم) Capterra: 4.9/5 (115+ تقييم)

10. 15/5

عبر 15five

15five هي أداة أداء احترافية مع منتجات منفصلة متعلقة بالأهداف لمساعدة المديرين وأقسام الموارد البشرية في الإشراف على تقدم فرقهم.

وهو يقدم خطط منتجات متعددة بما في ذلك الأداء والتركيز لمساعدة الفريق على تحقيق الأهداف، وتقسيمها إلى أهداف SMART التي يمكن قياسها بمرور الوقت في التطبيق.

15خمس ميزات رئيسية

تتبع OKRs وأهداف الفريق للبقاء على رأس الأهداف الرئيسية

القدرة على تقديم ملاحظات في الوقت الفعلي أو إجراء مراجعات شخصية للأهداف

رؤية التقدم المحرز في لوحة معلومات مباشرة

15إيجابيات 15five

مفيد للمديرين الذين يشرفون على العديد من أعضاء الفريق

ميزات تركز على أهداف SMART وميزات مدفوعة ب OKR

15five القيود

لا توجد ميزة تتبع العادات أو تتبع الوقت

غير مناسب للأهداف الخاصة

التخصيص والعروض المحدودة

15five التسعير

يقسم برنامج تتبع الأهداف هذا خططه بناءً على حجم الشركة أو الفريق الذي يستخدمه

الانخراط (4 دولارات/شهر لكل مستخدم) تقييمات مخصصة قائمة على الموضوع المعايير التاريخية لوحة معلومات خطة العمل ملخصات الرؤى و التخطيط الاستراتيجي تدريب المديرين والموظفين المتاح

(4 دولارات/شهر لكل مستخدم) أداء (8 دولارات شهرياً لكل مستخدم) كل شيء في Engage رؤى البيانات تطبيقات iOS وأندرويد المعايرة تكامل نظام معلومات الموارد البشرية SSO

(8 دولارات شهرياً لكل مستخدم) التركيز (8 دولارات شهريًا لكل مستخدم) تتبع الأهداف باستخدام OKRs عرض مخطط OKR البياني تكامل Jira & Salesforce رؤى البيانات تكامل نظام معلومات الموارد البشرية SSO

(8 دولارات شهريًا لكل مستخدم) المنصة الإجمالية (14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم) كل شيء من خطط المستوى الأدنى اتفاقيات حماية البيانات واستبيانات الأمان

(14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم)

15 خمسة عشر تقييمات العملاء

G2 : 4.6/5 (أكثر من 1600 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 1600 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 800 تقييم)

11. تراكستار

عبر تراكستار

تراكستار هو برنامج لتتبع الأهداف مصمم خصيصًا لأهداف العمل والأداء والتقدم من خلال التغذية الراجعة.

هذه الأداة مخصصة أكثر للمديرين ومحترفي الموارد البشرية، وعلى الرغم من أنها لا تقدم ميزة تتبع العادات داخل التطبيق، إلا أن هناك بالتأكيد فوائد لاستخدام هذا البرنامج إذا كنت تدير فريق عمل ومساعدتهم على تحديد الأهداف الفردية

تراكستار الميزات الرئيسية

ميزة الأهداف الذكية لتحديد الأهداف وتتبع الإنجازات ومراقبة تقدم الموظفين

مراقبة التقدم المحرز من خلال مراجعات الأداء، وتتبع الأهداف المخصصة، ودورات المراجعة غير المحدودة، والتغذية الراجعة المستمرة

التغذية الراجعة 360 درجة التي تغير قواعد اللعبة - تشجيع مشاركة الموظفين، والمساءلة، والتطوير باستخدام حلقة التغذية الراجعة المستمرة في الوقت الفعلي

تذكير آلي عبر البريد الإلكتروني

إيجابيات تراكستار

يقدم منتجات متعددة لتلبية أهداف مختلفة أو احتياجات مهنية مختلفة

لوحات معلومات مع بيانات في الوقت الفعلي

مصممة للفرق لتحسين التقدم الفردي والإجمالي من خلال تقنيات تحديد الأهداف الذكية

حدود تراكستار

لا توجد ميزة تتبع العادات أو تتبع الوقت

غير مصمم للأهداف الشخصية

أكثر من منصة الموارد البشرية بديل عن متتبع العادات أو الأهداف

تسعير تراكستار

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تقييمات عملاء تراكستار

G2 : 4.3/5 (180+ تقييم)

: 4.3/5 (180+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 280+ تقييم)

12. أهداف جو

عبر أهداف جو

Joe's Goals هو تطبيق لتحديد الأهداف على الويب يتيح لك الاستمرار في تحديد أهداف غير محدودة.

وعلى الرغم من أن أداة تحديد الأهداف عبر الإنترنت هذه مجانية تماماً، إلا أن النسخة المجانية تحتوي على الكثير من الإعلانات.

وهذا ليس ما تريد رؤيته عندما تحاول تحديد أهداف طموحة، أليس كذلك؟

الملامح الرئيسية لأهداف جو

إضافة قوائم مراجعة مخصصة لأهدافك

استخدم السجل لتدوين أنشطتك وأهدافك

أضف علامات اختيار متعددة على نفس الهدف عندما تشعر بإنتاجية إضافية

إيجابيات أهداف جو

استخدم النتيجة اليومية لتتبع أهدافك

إنشاء أهداف سلبية للتخلص منها

أضف أي عدد تريده من الأهداف الفردية وقم بتحديثها من واجهة واحدة

قيود أهداف جو جو

لا يوجد دعم دون اتصال بالإنترنت

يفتقر إلى ميزات الإنتاجية المتقدمة للموظفين مثل التذكيرات

لا توجد تطبيقات جوال متاحة

أسعار أهداف جو جو

تطبيق Joe's Goals مجاني للاستخدام.

تقييمات عملاء أهداف جو

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

ثق دائماً في نفسك 🎓

تساعدك أدوات تحديد الأهداف على تحديد أهداف طموحة وتتبع تقدمك نحوها من خلال ميزات مثل أدوات تتبع العادات والتذكيرات ومجتمعات تحديد الأهداف والمزيد.

وباستخدام أداة إدارة الأهداف الصحيحة، ستتمكن من ثني جميع أهدافك ووضعها في مكانها الصحيح. 💁

بعبارة أخرى، ابدأ التتبع مع ClickUp!

مع ميزات مثل تواريخ البدء و تواريخ الاستحقاق لمساعدتك في إدارة وقتك بكفاءة من أجل الحقول المخصصة لتتبع التقدم في الأهداف بالطريقة التي تريدها، يحتوي ClickUp على كل ما تحتاجه لتعيين وتحقيق النجاح. انضم إلى ClickUp مجانًا اليوم لتحقيق جميع أهدافك!