10 نماذج مجانية من صفحة واحدة لكتابة العروض الترويجية للشركات

هل شعرت يومًا بأنك تسابق الزمن لإعداد ورقة واحدة من الدرجة الأولى لعرضك أو اقتراحك؟

كمدير تسويق، أتفهم ذلك! ولكن، حان الوقت للتخلص من هذه المخاوف! يمكن للنماذج المكونة من صفحة واحدة أن تجعل كتابة العروض الترويجية سريعة وخالية من المتاعب ورائعة. ✨

أعلم أن كتابة عرض تقديمي للشركة يبدو أمراً شاقاً. لذا، فقد قمتُ بتجميع قائمة من 10 نماذج مجانية من صفحة واحدة لمساعدتك في الحصول على عملاء أو مستثمرين محتملين.

ما هو قالب النداء الواحد؟

قالب الصفحة الواحدة هو مستند من صفحة واحدة منسق مسبقًا وقابل للتخصيص يمكنك استخدامه لإرشادك خلال إنشاء ملخص احترافي لعملك أو منتجك أو خدمتك.

حتى أن هناك قوالب موقع إلكتروني من صفحة واحدة لمساعدتك في إنشاء صفحة هبوط أو صفحة ويب. سيساعدك تعزيز وجودك على الإنترنت على أن تصبح في أعلى النتائج على محرك البحث مثل جوجل!

يختلف نوع الصفحة الواحدة وشكلها باختلاف كيفية استخدامها ومن سيقرأها.

عندما تحتاج إلى إنشاء عرض ترويجي قوي للشركة أو استخدام قالب عرض عمل ، يوفر لك مخططًا لمساعدتك في وضع المعلومات الصحيحة في شكل مقنع.

يمكنك استخدام نموذج الصفحة الواحدة لإنشاء عروض تقديمية مختلفة، بما في ذلك:

الملخصات السنوية

ملخصات المنتجات

مقترحات المشاريع

مقترحات الخدمات

مقترحات البرامج

مقترحات الشراكات التجارية

الملخصات التنفيذية

خطط الأعمال

راجع العديد من نماذج الملخصات ذات الصفحة الواحدة، مثل النماذج أدناه، قبل اختيار النموذج المناسب لحالتك.

ما الذي يجعل قالب النداء الواحد جيداً؟

تساعدك النماذج الجيدة ذات النشرة الواحدة على تقديم النقاط الرئيسية بشكل منظم وسهل القشط. فهي تقدم معلومات مفصلة عن شركتك أو برنامجك أو مشروعك أو خدمتك دون أن ترهق القارئ.

فيما يلي خمسة أشياء يجب البحث عنها عند اختيار نموذج الصفحة الواحدة:

البساطة : إنشاء عرض تقديمي واضح وسهل القراءة

: إنشاء عرض تقديمي واضح وسهل القراءة الهيكلة : يحافظ على تنظيم المعلومات حتى يتمكن القارئ من العثور على ما يحتاج إليه بسرعة

: يحافظ على تنظيم المعلومات حتى يتمكن القارئ من العثور على ما يحتاج إليه بسرعة الأسلوب : يعرض النقاط الرئيسية بتنسيق احترافي وجذاب وسهل التصفح

: يعرض النقاط الرئيسية بتنسيق احترافي وجذاب وسهل التصفح قابلة للتطوير : يناسب أي حجم مشروع

: يناسب أي حجم مشروع قابلية المشاركة: التصدير إلى تنسيقات يمكن لفريقك والقراء المستهدفين الوصول إليها بسهولة

توفر لك قوالب النداء الواحد الجيدة أيضًا عناصر نائبة لمعلومات الشركة القياسية والتفاصيل الشخصية مثل أرقام الهواتف والعناوين والبريد الإلكتروني وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي والدعوة إلى العمل.

تساعدك أفضل نماذج النداء الواحد على تطوير عرض تقديمي للشركة أو عرض عمل واضح ومنظم ويسهل على القارئ المستهدف الوصول إليه.

ستساعدك هذه النشرة الواحدة على الترويج للوجبات الرئيسية لأي عرض ترويجي أو مقترحات مبيعات تريد تقديمها.

10 قوالب مجانية للصفحة الواحدة

فيما يلي 10 قوالب لاستدعاء واحد. يمكنك تخصيص كل قالب لإنشاء عروض تقديمية وأفكار رئيسية ومقترحات وملخصات لأي نوع من المشاريع تقريباً.

يمكنك أيضًا تعديل القوالب المختلفة لإبراز فكرة رئيسية رئيسية رئيسية في النشرة الواحدة الأكثر أهمية بالنسبة لك. الجزء الأفضل؟ يمكنك الحصول على هذه القوالب مجاناً.

1. قالب النقر فوق قالب النداء الواحد لإدارة المشاريع

قالب النداء الواحد لإدارة المشاريع ClickUp Project Management One Pager

قم بتسليط الضوء على النقاط الرئيسية لأي مشروع بسرعة البرق باستخدام قالب قالب النداء الواحد لإدارة المشروع من ClickUp . ⚡

يتضمن هذا القالب المكون من صفحة واحدة جميع الجوانب والأقسام المهمة التي تحتاجها لتطوير عرض تقديمي ناجح، بما في ذلك أهداف المشروع والجدول الزمني، والمخرجات الرئيسية، والمهام الرئيسية، والمعالم الرئيسية.

تساعدك طرق العرض المخصصة وفئات الحالة داخل صفحة العمل الواحدة على البقاء على اطلاع على المعلومات الأكثر أهمية بالنسبة لك:

طريقة عرض مرحلة التخطيط: تساعدك على طرح الأفكار وإعداد المهام

تساعدك على طرح الأفكار وإعداد المهام طريقة عرض التقويم: تساعدك على تخطيط مواعيد إنجاز المهام

تساعدك على تخطيط مواعيد إنجاز المهام عرض خطة المشروع: يتيح لك مراجعة المهام وتعديلها

يتيح لك مراجعة المهام وتعديلها الإحصائيات: حالات "قيد التنفيذ" أو "قيد الإنجاز" أو "قيد التنفيذ" أو "مكتمل" تُظهر بالضبط مكان المهام في خط سير المشروع

أداة النداء الواحد لإدارة المشروع سهلة الاستخدام، وقابلة للتخصيص، ويمكن مشاركتها مع أي شخص يحتاج إلى معرفة المشروع. تنزيل هذا القالب

2. قالب النداء الواحد السنوي لـ ClickUp

قالب النقر فوق قالب النداء الواحد السنوي

نموذج قالب النداء الواحد السنوي من ClickUp هو عبارة عن مستند من صفحة واحدة يساعد على تكثيف الأهداف السنوية لشركتك في تخطيط واحد سهل التتبع يبدو رائعًا على الأجهزة المحمولة.

يساعدك على تحديد أولوياتك السنوية ومواءمة المهام الفردية مع الأهداف الأكبر. لا مزيد من الارتباك أو المعلومات المبعثرة! تمنحك هذه النشرة المجانية ذات الصفحة الواحدة للأعمال التجارية رؤية واضحة تمامًا لاستراتيجية شركتك وقيمها الأساسية ورسالتها وغير ذلك الكثير.

حتى أنه يحتوي على أقسام منفصلة للأولويات العالمية وأولويات الأقسام، بحيث يمكن للجميع المساهمة في إنشاء الصورة الكبيرة.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يعزز الشفافية والمساءلة من خلال تضمينه ما يلي الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) لكل أولوية.

قل وداعًا للتقارير المرهقة ومرحبًا بنظرة عامة موجزة ومحفزة بفضل النماذج المجانية مثل هذا النموذج. 👋

تساعد صفحة العمل الواحدة فريقك على فهم "السبب" وراء أهدافك، مما يعزز الشعور بالهدف والمواءمة.

نظرًا لأنك تقوم بالفعل بمراجعة أرقام المبيعات السنوية، فقد يكون هذا هو الوقت المناسب أيضًا لتحديث استراتيجيات إدارة العلامة التجارية أو خطة عمل لزيادة مبيعاتك وأرباحك خلال العام القادم. تنزيل هذا القالب

3. قالب موجز منتج ClickUp

قالب موجز منتج ClickUp

نموذج موجز المنتج قالب موجز المنتج من ClickUp يساعدك على تنظيم وتبسيط عملية تطوير المنتج حتى تتمكن من تنفيذ عملية إطلاق أكثر نجاحًا.

يمكن أن يساعدك أيضًا على نقل المنتجات من خلال التطوير بسرعة أكبر!

إذا كنت ستعرض منتجاتك على العملاء المحتملين، فقد يكون هذا هو الوقت المناسب أيضًا لاختيار برنامج تسويق CRM الذي يسمح لك ولأعضاء فريقك بجمع وتسجيل معلومات العملاء أثناء نموك.

يحتفظ برنامج النداء الواحد المجاني للشركة بمواصفات منتجك وملاحظاتك والمهام ذات الصلة في مكان واحد. ويمكنك استخدام تخصيصات التنسيق الفورية مثل تضمين الروابط وعلامات المستندات لتسهيل فهم فرق التسويق والمبيعات للمنتج بناءً على هذه الصفحة الواحدة.

ومن خلال التعليق والتعليق المخصص، يمكن لفريقك التعامل مع هذه الصفحة الواحدة مثل المقر الرئيسي أثناء عملهم خلال عملية تطوير المنتج. عزز الإنتاجية وعزز التعاون وسرّع عملية تطوير منتجك باستخدام مستند موجز المنتج من ClickUp.

ابدأ اليوم وشاهد قوة العمل الجماعي المنظم!

هل تحتاج إلى رفع مستوى عملية إعداد تقارير المنتج بالكامل؟ جرِّب استخدام مُستند موجز العمل الواحد بالتزامن مع قوالب تقارير المبيعات للحصول على نهج شامل لمساعدة أعضاء فريقك في تنظيم التفاصيل الرئيسية لمنتجك. تنزيل هذا القالب

4. نموذج موجز مشروع تسويق ClickUp للتسويق

نموذج موجز مشروع تسويق ClickUp للتسويق

النموذج قالب موجز مشروع التسويق من ClickUp يعمل كنموذج موجز لمشروع تسويقي يساعدك على تحديد المعلومات الأساسية لإنجاح مشروعك التسويقي.

يُستخدم لتوصيل أهداف المشروع وغاياته وتفاصيل الجمهور المستهدف. كما أنه يتتبع المهام والمهام الفرعية.

أنشئ أداة استدعاء واحدة لموجزات المشاريع التسويقية باستخدام هذا المخطط متعدد الاستخدامات الذي يحافظ على تركيز الجميع على الأهداف المشتركة.

يتضمن هذا القالب حقولاً مخصصة للأقسام، والمخرجات، والجمهور المستهدف، وأي وثائق تكميلية بحيث يمكنك تعديله بسهولة ليناسب احتياجاتك.

إذا كنت تحب هذا النمط من القوالب، تحقق من نماذجنا الأخرى قوالب موجز المشروع لمساعدتك في إنجاح مشروعك التالي الذي أعددته في ملخص مشروعك أو موجز مشروعك. تنزيل هذا القالب

5. قالب اقتراح خدمات ClickUp

نموذج اقتراح خدمات ClickUp للخدمات

عزز جودة وكفاءة الخدمة التي تقدمها من خلال نموذج عرض الخدمات من ClickUp . هذا النموذج ذو الصفحة الواحدة مجاني وسيساعدك على بناء الثقة مع العملاء.

على سبيل المثال، تمنحك صفحات الاستدعاء الواحدة مثل هذا القالب مساحات مخصصة لتضمين تفاصيل مثل معلومات الاتصال، وخلفية الشركة، ووصف المشروع، ونطاق المشروع، والمخرجات، والتبعيات، والدفع.

تتيح لك أداة قالب اقتراح الخدمات المجاني أيضًا تخصيص التنسيق باستخدام الصور المضمنة وتغييرات الخط.

يساعدك استخدام قالب مقترح خدمات ClickUp على صياغة مقترح واضح وموجز ومقنع بسرعة، حتى تتمكن من الحصول على المزيد من العقود! 🎉 تنزيل هذا القالب

6. قالب مقترح برنامج ClickUp

يساعدك قالب مقترح البرنامج من ClickUp على تقديم عرض تقديمي موجز لأي نوع من البرامج تقريبًا

إن قالب مقترح البرنامج من ClickUp يساعدك على تلخيص المعلومات والمتطلبات التي تحتاجها لعرض برنامجك القادم.

يمكنك استخدامه لإنشاء نشرة إخبارية تجارية التي تشرح برنامجك وأهدافك وميزانيتك، ومشاركة صور المواد الترويجية مثل النشرات أو القمصان أو الإعلانات.

استخدم هذا لكتابة ملخصًا جيد التخطيط، جيد الموارد، وجيد التنفيذ لمشاركته مع المستثمرين أو أصحاب المصلحة المحتملين. لم يكن الملخص الواحد بهذه البساطة من قبل. تنزيل هذا القالب

7. قالب العرض التجاري ClickUp

قالب المقترح التجاري ClickUp

هل تتطلع إلى عرض شراكات مع شركات أخرى؟ إن قالب العرض التجاري من ClickUp يمكن أن يساعدك في تحقيق ذلك من خلال تصميمه البسيط والفعال في نفس الوقت لجميع صفحاتك ذات الصفحة الواحدة.

يساعدك هذا القالب المجاني على إنشاء نظرة عامة احترافية للأعمال التجارية التي يمكنك استخدامها لعرض الشراكات. استخدمه لإظهار أصولك! دع الشركات الأخرى تعرف لماذا تستحق أنت وفريقك الاستثمار.

يوفر لك هذا النموذج الذي يتكون من صفحة واحدة كل ما تحتاجه لتطوير عرض عمل مقنع، وإثارة إعجاب عملائك، وتأمين تلك الشراكات المهمة. تنزيل هذا القالب

8. قالب السبورة البيضاء لمقترح مشروع ClickUp

قالب السبورة البيضاء لمقترح مشروع ClickUp

قم بتطوير المقترحات بكل سهولة بفضل قالب لوحة مقترحات المشاريع من ClickUp .

تم تصميم قالب السبورة البيضاء هذا لمساعدتك في إعداد مقترح مشروع جديد يحل مشكلة أو يلبي حاجة مؤسسية.

قم بتسليط الضوء على نقاطك الرئيسية واستعرض إنجازات الفريق بأكمله كلوحة بيضاء رقمية من صفحة واحدة للأعمال.

يتيح تنسيق السبورة البيضاء هذا لأصحاب المصلحة وأعضاء الفريق طرح الأسئلة والإجابة عنها داخل المستند. وستعجبك ملاحظة لاصقة تصميم يجعل تفاصيل البرنامج والتعاون ممتعًا!

قد ترغب الشركات على مستوى المؤسسات في أدوات التعاون المؤسسي التي يمكنها التعامل مع المدخلات والاتصالات لفرق أكبر بكثير.

مثل هذه الأدوات توفر لفريقك المساحة التي يحتاجها لتطوير مقترحات من الدرجة الأولى. كما أنه يتضمن وظائف فائقة الروعة تتيح لك تتبع تخطيط السبرنت، والعصف الذهني للمفاهيم، والتعاون والعمل مع الفريق بأكمله.

استعد لإبهار جمهورك بمستندات مصممة بشكل جيد تبرز خبراتك وتوضح كيف ستلبي احتياجات المؤسسة. تنزيل هذا القالب

9. قالب حالة عمل من صفحة واحدة Word

_أنشئ صفحة ملخص تنفيذي مخصص باستخدام قالب حالة الأعمال ذو النداء الواحد لبرنامج Word

انشر ملخصاً تنفيذياً جميلاً باستخدام قالب حالة الأعمال ذو النداء الواحد لـ Word من Template.net.

يمكنك طباعة ملخص الأعمال ذو النداء الواحد هذا أو تنزيل مستنداتك كمستند Word أو مستند Google أو صفحة Apple.

فيما يتعلق بقوالب النداء الواحد الخاصة بـ Template.net، فإن هذا متاح فقط للأعضاء المحترفين. تحميل هذا القالب

10. قالب باوربوينت بيجر واحد بواسطة SlideModel

عبر نموذج الشرائح

قم بتبسيط مقدمة شركتك الناشئة باستخدام قالب باور بوينت بيجر واحد من SlideModel.

عند التحدث مع المستثمرين المحتملين ، كل ثانية مهمة. إن إعداد صفحة واحدة واضحة وموجزة تُظهر احترامك لوقتهم. كما أنه يزيد من فرصة أن يأخذوك على محمل الجد.

يتضمن هذا العرض التقديمي المصمم للشركات الناشئة في باور بوينت والذي يتكون من ثلاثة أجزاء لمساعدتك في إنشاء ملخصات للمعلومات الأساسية لشركتك الناشئة. ويجمع كل ذلك معًا في عرض تقديمي جذاب وسهل القراءة واحترافي.

من بين قوالب صفحة الاستدعاء الواحدة، يتضمن هذا النموذج أقسامًا متعددة لمساعدتك على عرض جميع النقاط الرئيسية المتعلقة بشركتك الناشئة، بما في ذلك مقدمة فريقك، والنظرة العامة على عملك، ورسالتك، والسوق المستهدف، والشؤون المالية، والمنتجات، والإنجازات.

يمكنك أيضًا دمج قالب PowerPoint مع قوالب إطلاق المنتج لتغطية جميع القواعد الخاصة بك. تنزيل هذا القالب

قوالب النداء الواحد، أي شخص؟

في عالم يكون فيه الوقت أمرًا جوهريًا، تأتي قوالب الصفحة الواحدة للإنقاذ.

تعمل قوالب الصفحة الواحدة على توجيه وهيكلة وتبسيط عروضك ومقترحاتك. سواءً كنت تهدف إلى إعداد ملخصات تنفيذية موجزة أو ملخصات منتجات أو أهداف سنوية، نأمل أن تجعل هذه النماذج المفيدة ذات الصفحة الواحدة كل شيء في غاية السهولة.

اختر القوالب لمساعدتك في إنشاء النماذج التي تحتاجها بناءً على ما تخطط لعرضه ومن ستعرض عليه. ضع في اعتبارك أن أفضل قوالب النماذج ذات النشرة الواحدة تكون بسيطة ومنظمة وسهلة المشاركة.

قد يكون عرضك التالي الناجح من صفحة واحدة على بعد نموذج واحد فقط. لماذا الانتظار؟ استعد وابدأ مع قوالب ClickUp اليوم