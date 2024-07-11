كيفية تحسين عمليات الموارد البشرية

هل تساءلت يومًا عن السبب وراء جذب بعض الشركات لأفضل المواهب بينما تعاني شركات أخرى من صعوبة في شغل الوظائف الشاغرة؟ أو عن السبب وراء شعور أحد الفرق بالطاقة والإنتاجية بينما يعاني فريق آخر من العمل الشاق طوال أيامه؟ قد تفاجئك الإجابة: الأمر كله يتعلق بوجود عمليات موارد بشرية محددة جيدًا.

عمليات الموارد البشرية هي الأطر المنهجية التي تضمن صحة وسعادة القوى العاملة في المؤسسة وتوافقها مع مهمتها. وهي شريان الحياة لأي مؤسسة، حيث تساعد أصحاب العمل على التعامل مع كل شيء بدءًا من العثور على المواهب المثالية إلى الحفاظ على ازدهار الموظفين.

بدون إجراءات موارد بشرية مناسبة، قد ينتهي بك الأمر إلى توظيف موظفين غير مؤهلين، أو موظفين محبطين بسبب توقعات غير واضحة، أو حتى مشاكل قانونية في الحالات التي لا يتم فيها اتباع البروتوكول الصحيح للتعامل مع الشكاوى أو إنهاء الخدمة.

تضمن عمليات الموارد البشرية القوية سير العمل بسلاسة، وبيئة عمل إيجابية، وفريقًا جاهزًا لتقديم أفضل ما لديه.

تستكشف هذه المقالة كيفية إنشاء عمليات موارد بشرية واضحة، وإنشاء قسم موارد بشرية متميز، واستخدام الأدوات لتحسين سير العمل من البداية إلى النهاية.

ما هي عمليات الموارد البشرية الرئيسية؟

عمليات الموارد البشرية هي اللبنات الأساسية لبيئة عمل ناجحة وصحية. وهي تغطي كل شيء بدءًا من العثور على الأشخاص المناسبين (التوظيف) إلى الحفاظ على التزامهم ورضاهم (إدارة الأداء، علاقات الموظفين).

دعنا نستكشف عمليات الموارد البشرية الرئيسية.

1. التوظيف

التوظيف هو أساس التخطيط القوي للموارد البشرية، وهو بمثابة بوابة لبناء فريق موهوب وناجح. إنه الخطوة الأولى في رحلة الموارد البشرية، حيث تحدد احتياجات الشركة من المواهب وتبدأ في البحث عن الشخص المثالي لشغلها.

يمكنك أيضًا استخدام برامج إدارة المواهب لهذا الغرض.

تتضمن عملية التوظيف مهام مثل: إنشاء وصف وظيفي: صياغة وصف واضح ومقنع يحدد مسؤوليات الوظيفة والمهارات المطلوبة وثقافة الشركة

التوريد: الوصول إلى المرشحين المحتملين من خلال لوحات الوظائف أو وسائل التواصل الاجتماعي أو توصيات الموظفين

الفرز: مراجعة السير الذاتية وإجراء المقابلات الأولية لاختيار المرشحين المؤهلين

الاختيار: إخضاع المرشحين المختارين لمقابلات معمقة وتقييمات فنية أو التحقق من مراجعهم للعثور على الأنسب منهم

يمكن لعملية توظيف محددة جيدًا أن تجذب أفضل المواهب وتقلل من وقت التوظيف وتبني أساسًا قويًا لنجاح شركتك.

يمكن أن تساعدك ClickUp، وهي أداة فعالة لإدارة الموارد البشرية، في هذه الخطوات. على سبيل المثال، توفر موردًا مجانيًا يمكن أن يساعدك في عملية التوظيف، وهو نموذج خطة ClickUp للتنفيذ في مجال التوظيف.

تنزيل هذا النموذج قم بتطوير خارطة طريق للمشروع تصنف الأنشطة والإجراءات إلى مراحل المشروع باستخدام نموذج خطة التنفيذ للتوظيف من ClickUp

هل تواجه صعوبة في العثور على الموظف المثالي؟ إن بناء فريق قوي يبدأ بعملية توظيف مبسطة.

إليك كيفية الاستفادة القصوى من النموذج:

حالات المهام المخصصة: تساعدك الحالات المخصصة مثل "مطلوب"، "قيد التقدم"، "يحتاج إلى مدخلات"، "تم"، و"مكتمل" على تتبع تقدم كل مهمة بصريًا داخل مسار التوظيف. بفضل الحالات المرئية بسهولة، يمكن لفريقك بأكمله فهم مكانة كل مرشح في العملية على الفور

الحقول المخصصة: يمكن استكمال كل مهمة بحقول مخصصة لتخزين المعلومات المهمة مثل "المستندات" (السير الذاتية وخطابات التقديم) و"مرحلة التوظيف" (الفرز والمقابلة وما إلى ذلك) و"الفريق" (مدير التوظيف والموارد البشرية) و"التقدم" (الملاحظات وتعليقات المقابلة) و"الجهد" (الوقت المقدر المطلوب). يضمن هذا النهج المخصص سهولة الوصول إلى جميع المعلومات ذات الصلة لكل مرشح ووظيفة

طرق عرض مخصصة: أنشئ أربع طرق عرض متميزة لتصور عملية التوظيف لديك: الجدول الزمني للتوظيف: احصل على جدول زمني شامل لكامل عملية التوظيف، مما يضمن إكمال جميع الخطوات في الإطار الزمني المطلوب تقييم الجهد: قم بتقدير وتتبع الوقت اللازم لكل مهمة، مما يسهل تخصيص الموارد بشكل أفضل دليل البدء: قم بتجميع جميع المواد والموارد الخاصة بالتأهيل في مكان واحد يسهل الوصول إليه للموظفين الجدد تقدم التوظيف: راقب التقدم العام لجهود التوظيف من خلال عرض واضح لحركة المرشحين خلال مراحل التوظيف

الجدول الزمني للتوظيف: احصل على جدول زمني شامل لكامل عملية التوظيف، مما يضمن إتمام جميع الخطوات في الإطار الزمني المطلوب

تقييم الجهد: تقدير وتتبع الوقت اللازم لكل مهمة، مما يسهل تخصيص الموارد بشكل أفضل

دليل البدء: قم بتجميع جميع المواد والموارد الخاصة بتأهيل الموظفين الجدد في مكان واحد يسهل الوصول إليه

تقدم التوظيف: راقب التقدم العام لجهود التوظيف لديك من خلال رؤية واضحة لتحركات المرشحين خلال مراحل التوظيف

الجدول الزمني للتوظيف: احصل على جدول زمني شامل لكامل عملية التوظيف، مما يضمن إتمام جميع الخطوات في الإطار الزمني المطلوب

تقييم الجهد: تقدير وتتبع الوقت اللازم لكل مهمة، مما يسهل تخصيص الموارد بشكل أفضل

دليل البدء: قم بتجميع جميع المواد والموارد الخاصة بتأهيل الموظفين الجدد في مكان واحد يسهل الوصول إليه

تقدم التوظيف: راقب التقدم العام لجهود التوظيف لديك من خلال رؤية واضحة لتحركات المرشحين خلال مراحل التوظيف

2. التأهيل

بعد مرحلة التوظيف تأتي مرحلة التهيئة، وهي عملية الموارد البشرية التي تضمن انتقال الموظفين الجدد بسلاسة إلى ثقافة شركتك ووظائفهم. فكر في الأمر على أنه استقبال لاعب جديد في الفريق — لن ترميه في الملعب دون أي تفسير، أليس كذلك؟ تهدف التهيئة إلى تزويد الموظفين الجدد بالمعرفة والموارد والدعم الذي يحتاجونه للنجاح من اليوم الأول.

فيما يلي بعض الأمثلة الرئيسية لما قد يشمله التوجيه والتأهيل:

إرسال بريد إلكتروني ترحيبي يحتوي على المعلومات الأساسية وتحديد التوقعات لليوم الأول

الترحيب الحار، تعريف الموظفين الجدد بزملائهم ، تجهيز أماكن عملهم، وتقديم نبذة عامة عن الشركة ووظائفهم

توفير برامج تدريبية شاملة حول سياسات الشركة والأدوات والإجراءات الخاصة بوظائفهم

تعيين مرشد لهم يمكنه الإجابة على أسئلتهم وتقديم التوجيه ومساعدتهم على فهم ثقافة الشركة

توجيههم نحو مؤشرات الأداء الرئيسية التي يتعين عليهم تحقيقها من أجل أداء الموظفين الجدد

على سبيل المثال، يُقال إن تجربة انضمام الموظفين الجدد إلى Google مذهلة للغاية، حيث أفاد 77% من الموظفين الجدد بأنهم مروا بتجربة إيجابية. تحقق Google ذلك من خلال عملية دقيقة تركز على مرحلة ما قبل الانضمام، وأنظمة الرفقة، وبرنامج توجيه منظم. تسلط سونداس خالد، بطلة Google في مجال التمهيد الوظيفي، الضوء على أهمية التمهيد المسبق. "في اللحظة التي وافقت فيها، انهالت عليّ رسائل البريد الإلكتروني الودية من فريق Google، من المقابلين إلى المديرين المستقبليين وحتى زملائي في الفريق! كان شعورًا رائعًا"، كما قال. وهذا يضفي جوًا من الترحيب والإيجابية منذ البداية. تقوم Google بإقران الموظفين الجدد، أو Nooglers، بزملاء مرافقين حتى قبل يومهم الأول. يقدم هؤلاء "الأصدقاء في مكان العمل" وجهاً ودوداً وصوتاً مألوفاً في بيئة جديدة. في اليوم الأول، يعمل الزميل المرافق كمرشد، ويقوم بتعريفهم على المكان وتسهيل اندماجهم في ثقافة الشركة. من خلال إعطاء الأولوية للتأهيل قبل الالتحاق بالعمل، وبناء العلاقات من خلال الزملاء المرافقين، وتقديم توجيه شامل، تهيئ Google الموظفين الجدد للنجاح.

إذا كنت تشعر أن إدارة جميع مهام التعيين يدويًا أمر مرهق، فجرّب استخدام قوالب الموارد البشرية المجانية لتبسيط العملية.

3. التدريب والتطوير

التدريب والتطوير (T&D) هو عملية أساسية في الموارد البشرية تتجاوز مجرد تزويد الموظفين بالمهارات اللازمة لأداء وظائفهم الحالية. إنها تتعلق بالاستثمار في نموهم وإمكاناتهم على المدى الطويل.

التدريب:

المهارات الخاصة بالوظيفة: تزويد الموظفين الجدد أو الحاليين بالمعرفة والمهارات المحددة اللازمة لأداء أدوارهم بفعالية. قد يشمل ذلك التدريب على البرامج، وورش العمل حول معرفة المنتجات، أو بروتوكولات السلامة

التدريب على الامتثال: تثقيف الموظفين بشأن سياسات الشركة واللوائح القانونية والمبادئ التوجيهية الأخلاقية ذات الصلة بعملهم

التطوير:

تدريب القيادة: تزويد الموظفين ذوي الإمكانات العالية بالمهارات اللازمة لقيادة الفرق وإلهامها

تنمية المهارات الشخصية: مساعدة الموظفين على تنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي وحل المشكلات وإدارة الوقت

تخطيط المسار الوظيفي: العمل مع الموظفين لتحديد أهدافهم المهنية وتوفير فرص للتقدم داخل الشركة

من خلال الاستثمار في برنامج شامل للتدريب والتطوير، يمكنك رفع معنويات الموظفين وتحسين أداء العمل وتشجيع الابتكار وزيادة معدل الاحتفاظ بالموظفين.

التزمت شركة Unilever بتطوير مهارات جميع موظفيها لتتناسب مع متطلبات المستقبل بحلول عام 2025 كجزء من برنامج Unilever Compass. وأظهرت الأبحاث التي أجرتها الشركة أن المشاركين في ورش العمل حسّنوا الإنتاجية الإجمالية بنسبة 41%.

قال باتريك هول، نائب رئيس قسم مستقبل العمل في شركة يونيليفر:

لقد أدركنا في وقت مبكر الحاجة إلى مزيد من تنقل المواهب ومرونة أكبر وتعلم مستمر. كان الجميع يتحدث عن أهمية التعلم مدى الحياة، لذلك قررنا أن الوقت قد حان للبحث في السوق عن الأدوات والأفكار التي يمكننا تنفيذها لإحداث تأثير داخل مؤسستنا.

لقد أدركنا في وقت مبكر الحاجة إلى مزيد من تنقل المواهب والمرونة والتعلم المستمر. كان الجميع يتحدث عن أهمية التعلم مدى الحياة، لذلك قررنا أن الوقت قد حان لبحث السوق عن الأدوات والأفكار التي يمكننا تنفيذها لإحداث تأثير داخل مؤسستنا.

أنشأت شركة Unilever برنامج عمل مرن داخليًا لمطابقة الموظفين مع فرص المشاريع في مجالات الأعمال الأخرى. سيتم تعزيز هذه المبادرة من خلال منصة ذكاء اصطناعي لمساعدة القادة على توفير الموارد للمشاريع بسرعة. إدراكًا لتنوع الطرق التي يحدد بها الناس العمل الهادف، أعطت شركة Unilever الأولوية للشفافية حول الفرص الداخلية. من خلال خلق بيئة عمل متكافئة توفر رؤية متساوية لجميع أعضاء الفريق، ضمنت الشركة أن تتوافق مهام المشاريع مع تطلعات المرشحين المثاليين ونقاط قوتهم. يعزز هذا النهج ثقافة تتيح للموظفين السعي بنشاط وراء العمل الذي يتوافق مع تعريفهم للهدف.

4. الاحتفاظ

الموظفون الملتزمون يشاركون في العمل من أجل العمل نفسه؛ فهم يؤمنون بقضية المؤسسة. *

الموظفون الملتزمون يشاركون في العمل من أجل العمل نفسه؛ فهم يؤمنون بقضية المؤسسة. *

الاحتفاظ بالموظفين هو عملية من عمليات الموارد البشرية تركز على إرضاء الموظفين الموهوبين وإشراكهم في العمل، وتشجيعهم في النهاية على البقاء في الشركة.

فيما يلي كيفية استخدام الموارد البشرية لاستراتيجيات الاحتفاظ بالموظفين لصالح كل من المؤسسة وموظفيها:

تعويضات ومزايا تنافسية: تقديم رواتب ومكافآت وتأمين صحي ومزايا أخرى تنافسية لإظهار تقدير الشركة لمساهمات الموظفين

التوازن بين العمل والحياة : تعزيز ترتيبات العمل المرنة وسياسات الإجازات والمبادرات لمساعدة الموظفين على إدارة حياتهم الشخصية والمهنية بفعالية

تقدير الأداء: الاعتراف بإنجازات الموظفين ومكافأتهم علنًا وسرًا لتعزيز الروح المعنوية والشعور بالإنجاز

فرص التطوير الوظيفي: توفير التدريب المستمر وبرامج التوجيه والفرص للنمو الداخلي للحفاظ على تحديات الموظفين ومشاركتهم

ثقافة عمل إيجابية: تشجيع ثقافة التعاون والتواصل المفتوح والاحترام والأمان النفسي حيث يشعر الموظفون بالتقدير والدعم

تفتخر شركة ConocoPhillips بمتوسط مدة خدمة الموظفين التي تبلغ 10.6 سنوات، وهو ما أصبح ممكنًا بفضل المزايا والامتيازات الرائعة التي تقدمها الشركة. وتشمل بعض هذه المزايا مكافآت نقدية سنوية وتأمينًا صحيًا وتأمينًا على الحياة ومساهمة من الشركة في مدخرات الموظفين بنسبة 6% من الراتب، والتي تزيد أحيانًا عن 6%.

5. علاقات الموظفين

تركز علاقات الموظفين، التي تعد حجر الزاوية في ممارسات الموارد البشرية القوية، على تنمية علاقة إيجابية ومثمرة بين أصحاب العمل والموظفين.

إليك كيفية تعامل المتخصصين في الموارد البشرية مع هذه العملية المهمة:

قنوات الاتصال: إنشاء قنوات اتصال واضحة ومتسقة حيث يشعر الموظفون بالراحة في التعبير عن مخاوفهم وتقديم اقتراحاتهم أو طلب التوجيه

حل النزاعات: تسهيل حل النزاعات في مكان العمل بشكل عادل وفعال، سواء بين الزملاء أو المديرين أو الفرق

مشاركة الموظفين: تنفيذ مبادرات تشجع مشاركة الموظفين وشعورهم بالمسؤولية والانتماء إلى ثقافة الشركة

إدارة الأداء: تقديم ملاحظات مستمرة ومراجعات للأداء وفرص للنمو للحفاظ على تحفيز الموظفين وتوافقهم مع أهداف الشركة

إجراءات التظلم: وضع إجراءات واضحة وميسرة للموظفين لمعالجة أي شكاوى أو مخاوف قد تكون لديهم، وضمان إجراء عملية عادلة ومحترمة

6. طلبات الموظفين

طلبات الموظفين هي عملية مهمة في مجال الموارد البشرية، ولكنها غالبًا ما يتم تجاهلها، وهي تسهل استفسارات الموظفين وطلباتهم والتغييرات المتعلقة بوظائفهم.

إليك كيفية عمل طلبات الموظفين في عملية موارد بشرية محددة جيدًا:

نظام مركزي: تنفيذ نظام سهل الاستخدام (بوابة إلكترونية، عنوان بريد إلكتروني، نموذج مخصص) للموظفين لتقديم الطلبات

تصنيف واضح: وضع فئات واضحة للطلبات الشائعة، مثل الإجازات، والإجازات الخاصة، وتغيير المعدات، أو تحديثات المزايا

عمليات الموافقة المحددة: تحديد عمليات موافقة واضحة لأنواع مختلفة من الطلبات

التواصل والتتبع: توفير اتصال واضح بشأن حالة طلبات الموظفين، وإبقائهم على اطلاع طوال العملية

7. إدارة الأداء

إدارة الأداء، وهي إحدى العمليات الأساسية للموارد البشرية، هي الطريقة المنهجية التي نقيّم بها الموظفين ونطورهم ونحفزهم على تحقيق كامل إمكاناتهم والمساهمة في أهداف الشركة.

إنها حلقة تغذية راجعة مستمرة — طريق ذو اتجاهين حيث يتلقى الموظفون توقعات واضحة ودعمًا مستمرًا وفرصًا للنمو، بينما يتم تقدير مساهماتهم ومواءمتها مع التوجه الاستراتيجي للشركة.

إليك كيف يستفيد أخصائيو الموارد البشرية من إدارة الأداء لتحقيق أفضل النتائج:

تحديد الأهداف: تحديد أهداف الموارد البشرية بشكل تعاوني بين الموظفين والمديرين، لضمان توافق الأهداف الفردية مع أهداف القسم والشركة

التغذية الراجعة المنتظمة: تقديم تغذية راجعة مستمرة حول الأداء، سواء كانت إيجابية أو بناءة، على مدار العام

تقييم الأداء: إجراء تقييمات منتظمة للأداء تتوافق مع مؤشرات الأداء الرئيسية للموارد البشرية لتقييم تقدم الموظفين بشكل رسمي مقارنة بالأهداف المتفق عليها

فرص التطوير: تحديد نقاط القوة والضعف لدى الأفراد وخلق فرص للنمو من خلال التدريب أو التوجيه أو برامج بناء المهارات

تقدير الأداء: تقدير الأداء المتميز ومكافأته علنًا وسرًا

8. إدارة المكافآت والمزايا

تساعد المكافآت والمزايا، وهي إحدى العمليات الأساسية للموارد البشرية، في جذب القوى العاملة الموهوبة والاحتفاظ بها وتحفيزها. وهي تمثل الحزمة الكاملة التي تقدمها للموظفين، وتشمل المكافآت المالية والمزايا القيمة.

لنأخذ على سبيل المثال شركة ناشئة متنامية في مجال البرمجيات. قد يقدم مديرو الموارد البشرية رواتب تنافسية، وخطط تأمين صحي شاملة مع خصومات منخفضة، وإجازات مدفوعة الأجر سخية لقضاء العطلات والعناية بالصحة العقلية، وترتيبات عمل مرنة لجذب المواهب الشابة والاحتفاظ بها في سوق التكنولوجيا التنافسي. يمكنهم تنفيذ خطط خيارات الأسهم لتحفيز الموظفين وتشجيعهم على الشعور بالملكية في نجاح الشركة.

9. الامتثال التنظيمي

يضمن الامتثال التنظيمي التزام مؤسستك بجميع قوانين ولوائح التوظيف ذات الصلة. اعتبره بمثابة حقل قوة غير مرئي يحمي شركتك من العواقب القانونية.

على سبيل المثال، إذا لم تلتزم شركة ما بلوائح الحد الأدنى للأجور من خلال دفع رواتب أقل لموظفيها، فقد تواجه إدارة الموارد البشرية شكاوى من الموظفين المستائين، وغرامات محتملة من الجهات الحكومية، وحتى الإضرار بسمعتها.

من خلال إعطاء الأولوية للامتثال التنظيمي، تحمي الموارد البشرية المؤسسة من المشكلات القانونية، وتسهل بيئة عمل عادلة وأخلاقية، وتبني الثقة مع الموظفين.

10. تسريح الموظفين

على الرغم من أن عملية إنهاء الخدمة غالبًا ما تطغى عليها عمليات التوظيف والتأهيل، إلا أنها عملية مهمة في مجال الموارد البشرية تضمن انفصالًا سلسًا ومهنيًا بين الموظف والشركة.

لنفترض أن سارة، مديرة التسويق في شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا، قررت السعي وراء فرصة جديدة. إليك كيف يمكن أن تسير عملية إنهاء الخدمة المحددة جيدًا بالنسبة لها: قبل أسبوعين من آخر يوم: يحدد ديفيد، مدير سارة، موعدًا لعقد اجتماع لمناقشة مغادرتها. يراجعان مهامها ومشاريعها القادمة، ويحددان ما يجب إعطاؤه الأولوية لإنجازه أو تسليمه

قبل أسبوع من آخر يوم: يجتمع قسم الموارد البشرية مع سارة لبدء عملية إنهاء الخدمة. ويشمل ذلك جمع ممتلكات الشركة مثل جهاز الكمبيوتر المحمول والبطاقة الشخصية، ومراجعة خيارات المزايا التي تحصل عليها بموجب قانون التوفيق الشامل للميزانية (COBRA، وهو برنامج استمرار التأمين الصحي في الولايات المتحدة)، وإعداد إيداع مباشر لراتبها الأخير

آخر يوم: تقضي سارة الصباح في إنهاء المهام العاجلة وعقد اجتماعات تسليم المهام مع زملائها لضمان انتقال سلس لمسؤولياتها. كما تحضر غداء وداع نظمه الفريق، وهي فرصة لتوديع زملائها بشكل غير رسمي وتقديم التمنيات الطيبة لهم

بعد أسبوع من آخر يوم: تجري إدارة الموارد البشرية مقابلة مع سارة. هنا، يمكنها مشاركة ملاحظاتها الصادقة حول تجربتها في الشركة، سواء كانت إيجابية أو سلبية

بعد شهر من آخر يوم عمل: تتلقى سارة راتبها الأخير وأي مستحقات أخرى متفق عليها خلال اجتماعها مع قسم الموارد البشرية. كما ترسل لها الشركة خطاب توصية رسمي بناءً على طلبها، يسلط الضوء على مهاراتها ومساهماتها

يوضح هذا المثال عملية انتهاء خدمة سلسة تعود بالفائدة على كل من سارة والشركة.

11. تخطيط الموارد البشرية

تخطيط الموارد البشرية هو العملية الاستراتيجية لتوقع احتياجات القوى العاملة في المستقبل ووضع مبادرات لتلبيتها. فكر في الأمر على أنه خارطة طريق — يقوم قسم الموارد البشرية بتحليل المواهب الحالية، وتوقع الاحتياجات المستقبلية بناءً على أهداف العمل، ووضع خطط لسد أي ثغرات. قد يشمل ذلك التوظيف المستهدف، أو برامج التدريب، أو تخطيط التعاقب الوظيفي للأدوار الرئيسية.

على سبيل المثال، قد تستخدم شركة تقنية ناشئة برنامجًا للموارد البشرية للتخطيط وتحديد الحاجة إلى مطوري برامج إضافيين في العام المقبل. ثم يقوم قادة الموارد البشرية بوضع استراتيجية توظيف لجذب أفضل المواهب، مع استكشاف برامج التدريب الداخلية لتطوير مهارات الموظفين الحاليين.

الآن بعد أن تعرفت على قائمة المراجعة اللازمة لإجراء عملية موارد بشرية شاملة، دعنا ندرس أهميتها.

أهمية عمليات الموارد البشرية

إن المؤسسة التي لا تتمتع بعمليات موارد بشرية مدارة بشكل جيد هي مجرد مجموعة من الأفراد الموهوبين الذين يكافحون لتحقيق هدف موحد.

تضمن عمليات الموارد البشرية الفعالة أن يلعب الجميع دورهم في إنشاء شركة مزدهرة. دعنا نستكشف الطرق المحددة التي تنظم بها عمليات الموارد البشرية القوية مؤسسة استثنائية حقًا.

عمليات الموارد البشرية والأعمال الحديثة

تعد عمليات الموارد البشرية العمود الفقري لأي شركة حديثة. فهي تضمن التدفق السلس للمواهب، بدءًا من جذب أفضل الموظفين وحتى الحفاظ على سعادة الموظفين وتفانيهم في العمل. اعتبرها وصفة لبناء فريق عالي الأداء. يؤدي نظام إدارة الموارد البشرية القوي إلى:

توظيف أفضل: العثور على المواهب المناسبة للوظيفة

انخفاض معدل دوران الموظفين: الحفاظ على أفضل موظفيك

زيادة الإنتاجية: إشراك الموظفين لتحسين أدائهم

ثقافة العمل الإيجابية: تشجيع الابتكار من خلال بيئة عمل سعيدة

كيف تؤثر عمليات الموارد البشرية على الاحتفاظ بالموظفين ورضاهم الوظيفي وإنتاجيتهم

تعد عمليات الموارد البشرية المبسطة حجر الأساس لتجربة قوية للموظفين. فهي تؤثر بشكل مباشر على الاحتفاظ بالموظفين ورضاهم وإنتاجيتهم في سلسلة منطقية:

تؤدي عمليات الموارد البشرية الفعالة (التوظيف والتأهيل والتدريب) إلى اتخاذ قرارات توظيف أفضل وتزويد الموظفين بالمهارات التي يحتاجونها للنجاح

الموظفون الذين يشعرون بالتقدير والاستعداد هم أكثر عرضة للرضا عن وظائفهم

الموظفون الراضون أكثر التزامًا و إنتاجية ، ويقدمون أفضل ما لديهم في العمل

تؤدي الإنتاجية العالية إلى نتائج تجارية إيجابية، مما يعزز قيمة عمليات الموارد البشرية القوية.

تؤدي ممارسات الموارد البشرية المدارة جيدًا إلى خلق قوة عاملة سعيدة ومنتجة، مما يدعم نجاح المؤسسة. يشير تقرير صادر عن شركة McKinsey في عام 2024 إلى أن إزالة التداخلات وتقليل عدد المستويات وتعديل نطاقات الرقابة يمكن أن يؤدي إلى زيادة الكفاءة بنسبة 5 إلى 10 في المائة، مما يؤثر بشكل مباشر على إنتاجية الموظفين.

تأثير عمليات الموارد البشرية على العمل عن بُعد ومشاركة الموظفين وديناميكيات الفريق

في بيئة العمل عن بُعد بعد الجائحة، أصبحت عمليات الموارد البشرية أكثر أهمية من أي وقت مضى. فهي تعمل كجسر يربط بين المسافات المادية، مما يؤثر على مشاركة الموظفين وديناميكيات الفريق. وإليك كيف:

التأهيل المنظم: تخيل موظفًا جديدًا يتم إلقاؤه في فريق افتراضي دون تقديمه أو تدريبه بشكل مناسب. تساعد عملية التأهيل المحددة جيدًا (مثل وحدات التدريب عبر الإنترنت واللقاءات الافتراضية) الموظفين عن بُعد على الشعور بالترحيب والاستعداد والتواصل مع الفريق منذ اليوم الأول

قنوات اتصال واضحة: قد يشعر الموظفون بالعزلة عند العمل عن بُعد. تعزز إدارة الموارد البشرية المشاركة من خلال إنشاء قنوات اتصال واضحة (مثل قنوات Slack مخصصة ومكالمات فيديو منتظمة) حيث يشعر الموظفون بالراحة في التعبير عن أفكارهم أو مخاوفهم

إدارة الأداء: لا يمكن أن تكون مراجعات الأداء مجرد أمر ثانوي يتم القيام به مرة واحدة في السنة. تعزز الموارد البشرية ديناميكية الفريق القوية من خلال تشجيع جلسات التغذية الراجعة المنتظمة، مثل الاتصالات عبر الفيديو بين المديرين والموظفين عن بُعد. وهذا يحافظ على تماسك الجميع وتحفيزهم

يتعلق الأمر بإنشاء بيئة افتراضية تضع الجميع في المقام الأول، حيث يشعر الجميع بالتقدير والتواصل والاستعداد لتقديم أفضل ما لديهم.

تأثير عمليات الموارد البشرية على "الحرب على المواهب"

ابتكرت شركة McKinsey مصطلح "حرب المواهب" في عام 1997 لوصف الصعوبات التي تواجهها الشركات في العثور على العمال المهرة وتوظيفهم. مع وجود عدد محدود من المتقدمين المؤهلين، تدخل الشركات في معركة شرسة لجذب أفضل الموظفين والاحتفاظ بهم.

هذه ليست موضة مؤقتة، بل هي الوضع الطبيعي الجديد. وفي هذه الحرب، تعد عمليات الموارد البشرية غير الفعالة عدوك. فهي تهدر الوقت الثمين والموارد، وفي النهاية تهدر فرصتك في الحصول على المواهب التي تحتاجها لتحقيق النجاح.

تلعب عمليات الموارد البشرية دورًا حاسمًا في هذه الحرب:

الفوز في معركة التوظيف: يمكن أن تجذب عمليات التوظيف القوية التي تتضمن توصيفات واضحة للوظائف، وتواصلًا موجهًا، وتجربة توظيف سلسة أفضل المواهب

بناء ولاء الموظفين: الاستثمار في برامج إشراك الموظفين وتدريبهم وتطويرهم يخلق إحساسًا بالقيمة ويحافظ على حماس الموظفين للبقاء

تمكين المديرين: تزود إدارة الموارد البشرية المديرين بالمهارات والموارد اللازمة لخلق ثقافة عمل إيجابية، وتقديم ملاحظات فعالة، ومعالجة مخاوف الموظفين

من خلال تطبيق عمليات موارد بشرية قوية، يمكن للشركات أن تتحول من ساحة معركة إلى نقطة جذب، تجذب أفضل المواهب وتحتفظ بها في الحرب من أجل المستقبل.

إدارة عمليات الموارد البشرية من البداية إلى النهاية

تتعلق إدارة عمليات الموارد البشرية الشاملة (E2E HRM) بإدارة دورة حياة الموظف بالكامل، بدءًا من لحظة ظهور المرشح المحتمل على رادارك وحتى مغادرته في نهاية المطاف.

وهي تساعد في إنشاء مسار سلس واستراتيجي يعود بالنفع على كل من الموظف والمؤسسة. ومن بين مزاياها ما يلي:

تحسين تجربة المرشحين: تجذب عملية التوظيف السلسة والفعالة أفضل المواهب وتبني صورة إيجابية عن الشركة كجهة عمل، حتى في الحالات التي لا يتم فيها توظيف المرشح في النهاية

وصف أحد المستخدمين على Reddit تجربة رفضه : "اتصل بي مدير في KPMG بعد المقابلة لأننا انسجمنا كثيرًا خلالها. اعتذر عن عدم حصولي على الوظيفة، وأخبرني سبب رفضي (معدل التقدير). أقدر اتصاله وسنبقى على اتصال الآن على الصعيد المهني."

تعزيز مشاركة الموظفين: إن تبسيط عملية التعيين، وتوفير فرص التطوير المستمر، ووضوح إدارة الأداء يخلق شعوراً بالقيمة والتحفيز لدى الموظفين

زيادة معدل الاحتفاظ بالموظفين: تجربة إيجابية للموظفين تقلل من معدل دوران الموظفين وتحتفظ بأفضلهم في شركتك

اتخاذ قرارات أفضل: توفر الرؤى المستندة إلى البيانات من عمليات E2E معلومات مفيدة لاتخاذ قرارات استراتيجية في مجال الموارد البشرية

استكشف 38% من قادة الموارد البشرية أو طبقوا حلول الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة العمليات داخل مؤسساتهم تقليل التكاليف: توفر الأتمتة والعمليات المبسطة الوقت والموارد لفرق الموارد البشرية. وفقًا لتقرير صادر عن Gartner داخل مؤسساتهم

تتجاوز عمليات الموارد البشرية الفعالة مجرد إنجاز المهام. فهي تساهم في النجاح العام للمؤسسة.

فيما يلي بعض المقاييس الرئيسية لقياس فعالية عمليات الموارد البشرية لديك: وقت التوظيف: يقيس المدة التي يستغرقها شغل وظيفة شاغرة. يشير وقت التوظيف الأقصر إلى كفاءة عملية التوظيف

معدل الاحتفاظ بالموظفين الجدد: يتتبع النسبة المئوية للموظفين الجدد الذين يبقون في الشركة بعد فترة محددة (على سبيل المثال، سنة واحدة). يشير معدل الاحتفاظ المرتفع إلى وجود برنامج قوي للتأهيل والتطوير

رضا الموظفين: يمكن أن تكشف الاستطلاعات وآليات التغذية الراجعة عن مشاعر الموظفين تجاه تجربتهم. يشير الرضا العالي إلى ثقافة عمل إيجابية وممارسات فعالة في مجال الموارد البشرية

عائد الاستثمار في التدريب (ROI): يقيس الفوائد المالية لبرامج التدريب مقارنة بتكاليفها. يوضح قيمة الاستثمار في تطوير الموظفين

معدل التغيب: يتتبع تكرار غياب الموظفين. يشير معدل التغيب المنخفض إلى قوة عاملة صحية ومتفانية

هل تواجه صعوبة في إنشاء عمليات موارد بشرية شاملة أو لا تعرف من أين تبدأ؟ دع منصة إدارة الموارد البشرية من ClickUp ترشدك وتساعدك.

بسّط عملية التوظيف والتأهيل وتطوير الموظفين باستخدام منصة إدارة الموارد البشرية من ClickUp

تحتوي هذه المنصة الشاملة على العديد من الأدوات والقوالب لمساعدتك في كل خطوة على طريق إدارة عمليات الموارد البشرية من البداية إلى النهاية:

إدارة المهام

تتيح مهام ClickUp جنبًا إلى جنب مع أكثر من 15 عرضًا مرنًا من ClickUp لفريق الموارد البشرية إنشاء عروض مهام مختلفة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم.

حدد أولويات أعضاء فريق الموارد البشرية لديك لإنجاز عملية الموارد البشرية من البداية إلى النهاية ضمن مهام ClickUp

يمكنك إنشاء مسار مرئي لعملية التوظيف، مزود بوظيفة السحب والإفلات لنقل المرشحين عبر المراحل المختلفة (على سبيل المثال، البحث عن المرشحين، الفرز، المقابلات).

ضع قوائم مرجعية لتدريب الموظفين الجدد، لضمان انتقالهم السلس إلى وظائفهم. قم بإعداد مهام متكررة وتذكيرات لمراجعة الأداء، للحفاظ على مسار المديرين وتقديم ملاحظات الموظفين في الوقت المناسب.

التعاون في الوقت الفعلي

قم بتركيز جميع مستندات الموظفين باستخدام ClickUp Docs ، وإنشاء مستودع آمن وسهل الوصول إليه.

التقط المستندات ذات الصلة من الموظفين الجدد والموظفين المغادرين مقابل مجلداتهم في ClickUp Docs

قم بتخزين السير الذاتية وتقارير الأداء ومواد التدريب والوثائق الأخرى ذات الصلة في مجلدات أو مساحات عمل مخصصة. سهّل التعاون السلس على المستندات من خلال ميزات التحرير المشترك في الوقت الفعلي والتعليقات المترابطة، مما يضمن بقاء الجميع على نفس الصفحة.

يمكنك أيضًا استخدام نموذج قاعدة المعرفة الخاصة بالموارد البشرية من ClickUp لتبسيط تخزين معلومات الموارد البشرية.

تنزيل هذا النموذج قم بتخزين معلومات الموارد البشرية بسهولة في نموذج قاعدة المعرفة الخاصة بالموارد البشرية في ClickUp

يمكن لموظفيك الوصول بسهولة إلى المعلومات الأساسية باستخدام قاعدة المعرفة الخاصة بالموارد البشرية في ClickUp. يضمن هذا المستودع المركزي أن يقضي موظفو الموارد البشرية وقتًا أقل في الرد على الاستفسارات ويزيد وقتهم في التركيز على المهام الاستراتيجية.

إليك كيف يمكن أن يفيد هذا النموذج فريقك:

أنشئ قاعدة معرفية شاملة وسهلة التصفح

نظم وثائق الموارد البشرية المهمة وخزنها في مكان واحد مناسب

تتبع التغييرات في السياسات وتحديثات الوثائق بمرور الوقت

التواصل المتابع

استخدم نماذج ClickUp لتبسيط جمع البيانات وسير العمل. أنشئ نماذج عبر الإنترنت لمختلف عمليات الموارد البشرية، بما في ذلك توظيف الموظفين الجدد، ومراجعة الأداء، ومقابلات نهاية الخدمة، أو طلبات الإجازات.

صمم نماذج بواجهة سهلة الاستخدام لجمع المعلومات الضرورية بكفاءة. يقوم ClickUp بملء البيانات تلقائيًا في الحقول ذات الصلة، مما يقلل من الإدخال اليدوي ويوفر وقتًا ثمينًا لفرق الموارد البشرية.

على سبيل المثال، يمكنك استخدام نموذج نموذج ملاحظات ClickUp للحصول على ملاحظات الموظفين.

تنزيل هذا النموذج خصص جمع التعليقات وعرضها في مكان واحد حتى تتمكن من تحسين ثقافة وبيئة العمل باستخدام نموذج نموذج التعليقات من ClickUp

يمكن أن يكون هذا النموذج مفيدًا للغاية في جمع تعليقات الموظفين وإدارتها. فيما يلي كيفية تطبيق بعض الميزات الرئيسية على عمليات الموارد البشرية:

قم بتخصيص النموذج لتبسيط عملية جمع ملاحظات الموظفين. صمم أسئلة مخصصة لاحتياجات محددة، مثل تجارب التعيين أو تقييم الأداء أو ثقافة الشركة

تتبع ملاحظات الموظفين بكفاءة باستخدام حالات مخصصة مثل "يحتاج إلى معالجة" أو "تم تنفيذه". استخدم الحقول المخصصة لتصنيف الملاحظات حسب القسم أو مجموعة الموظفين أو النوع (على سبيل المثال، اقتراح، مخاوف)

نظم ملاحظات الموظفين لتسهيل تحليلها. أنشئ عروضًا مخصصة مثل "الاقتراحات القابلة للتنفيذ" أو "مخاوف الأقسام" لتحديد الاتجاهات وتحديد أولويات جهود التحسين.

استفد من أدوات إدارة المشاريع في ClickUp لتتبع تقدم تنفيذ الملاحظات. قم بتعيين المهام للفرق ذات الصلة، وحدد مواعيد نهائية لمعالجة المشكلات، واستخدم ميزات مثل إشعارات البريد الإلكتروني وتحذيرات التبعية لضمان المساءلة واتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب

تسريع العمليات المتكررة للموارد البشرية

استخدم قوالب الموارد البشرية المجانية لتبدأ في عمليات إدارة الموارد البشرية.

على سبيل المثال، يمكن لفرق التوظيف استخدام نموذج ClickUp لتوظيف الموظفين الجدد للمرور بسرعة عبر مختلف الخطوات في هذه المرحلة.

تنزيل هذا النموذج سهّل تنسيق عملية استقبال الموظفين الجدد داخل الفرق باستخدام نموذج ClickUp لاستقبال الموظفين الجدد

الانطباع الأول مهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالترحيب بالموظفين الجدد. يتيح لك هذا النموذج إنشاء تجربة انضمام سلسة وجذابة تضع الأساس للنجاح. استخدم هذا النموذج من أجل:

ضع قائمة مرجعية تفصيلية تضمن تغطية جميع جوانب عملية التعيين، بدءًا من الأعمال الورقية قبل التعيين وحتى التعريف بالشركة وجلسات التدريب. حافظ على تنظيم كل شيء وسيره على ما يرام، وتخلص من ضغوط المهام المنسية

حدد مواعيد الاجتماعات والمهام الأساسية في النموذج ، وتأكد من إطلاع جميع الأطراف (الموظفون الجدد والمديرون وأعضاء الفريق) عليها واستعدادهم لها. وهذا يضمن التواصل الواضح والانتقال السلس للموظف الجديد

تسهيل التعاون بين الموظفين الجدد وزملائهم. قم بتنظيم وجبات غداء جماعية أو جلسات شرب القهوة، لتشجيع التواصل المبكر وإضفاء شعور بالانتماء إلى ثقافة الشركة

الآن، إذا كنت تواجه صعوبة في عملية التعيين، يمكن أن يساعدك نموذج قائمة مراجعة التعيين من ClickUp.

تنزيل هذا النموذج ساعد المديرين ومتخصصي الموارد البشرية على الترحيب بالموظفين الجدد في الشركة بشكل مناسب باستخدام نموذج قائمة مراجعة التعيين من ClickUp

أطلق الموظفين الجدد في وظائفهم وزودهم بما يلزمهم للنجاح. يحول هذا النموذج عملية التعيين من مهمة روتينية إلى ميزة استراتيجية.

إليك كيفية تعزيز تجربة انضمام أسرع وأكثر تأثيرًا:

صمم قوائم مراجعة مخصصة لكل وظيفة. يضمن ذلك تجربة توجيه مركزة وذات صلة، وتزويد الموظفين الجدد بالمعرفة والأدوات المحددة التي يحتاجونها للتفوق

قسّم مهام التهيئة إلى خطوات واضحة وقابلة للتنفيذ. يتلقى الموظفون الجدد تعليمات واضحة ومباشرة، مما يقلل من الالتباس ويزيد من إنتاجيتهم منذ اليوم الأول

راقب تقدم عملية التعيين في الوقت الفعلي. يوفر ClickUp رؤية واضحة لإنجاز المهام، مما يضمن سير جميع جوانب عملية التعيين على الطريق الصحيح. وهذا يتيح للمديرين تحديد العقبات المحتملة والتدخل بشكل استباقي

عمليات الموارد البشرية وأنظمة الموارد البشرية

تقوم عمليات الموارد البشرية بتوجيه الأنشطة وتنسيقها، بينما تعمل أنظمة الموارد البشرية أو برامج إدارة الموارد البشرية على تفعيل هذه العمليات.

دعنا نستكشف الاختلافات الرئيسية بين هذين العنصرين الأساسيين في بناء استراتيجية ناجحة للموارد البشرية:

ميزة عمليات الموارد البشرية أنظمة الموارد البشرية تعريف الخطوات والأنشطة والمنهجيات المحددة المستخدمة لإدارة دورة حياة الموظف، من التوظيف إلى إنهاء الخدمة تطبيقات البرامج والمنصات التكنولوجية التي تعمل على أتمتة وتبسيط ودعم عمليات الموارد البشرية التركيز الاستراتيجية: تحديد "ماذا" و"لماذا" وراء أنشطة الموارد البشرية التشغيلية: توفير الأدوات والتكنولوجيا اللازمة لتنفيذ عمليات الموارد البشرية بكفاءة المرونة يمكن تكييفها وتخصيصها لتناسب احتياجات الشركة المحددة أقل مرونة، مع ميزات ووظائف محددة مسبقًا أمثلة – عملية التوظيف (الفرز والمقابلات) – إدارة الأداء (تحديد الأهداف والتغذية الراجعة) – برامج التدريب والتطوير – نظام تتبع المتقدمين (ATS) – نظام إدارة التعلم (LMS) – برامج الرواتب والمزايا التطور يمكن أن تتطور وتتغير بمرور الوقت بناءً على احتياجات العمل تتطلب ترقيات وتحديثات لمواكبة التطورات التكنولوجية

تعمل عمليات الموارد البشرية وأنظمة الموارد البشرية جنبًا إلى جنب. تضمن العمليات المحددة جيدًا خارطة طريق واضحة لإدارة القوى العاملة لديك، بينما توفر أنظمة الموارد البشرية التكنولوجيا اللازمة لتنفيذ تلك العمليات بكفاءة وفعالية.

دعنا نستكشف الأدوار الرئيسية التي تلعبها أنظمة الموارد البشرية في إدارة عمليات الموارد البشرية:

تبسيط سير العمل: قد تتضمن عمليات الموارد البشرية مهام متكررة مثل جدولة المقابلات أو إرسال خطابات العرض أو إدارة مواد التدريب. تعمل أنظمة الموارد البشرية على أتمتة هذه المهام، مما يتيح لمتخصصي الموارد البشرية التركيز على المبادرات الأكثر استراتيجية

تعزيز الدقة: قد يؤدي الإدخال اليدوي للبيانات إلى حدوث أخطاء. تقلل أنظمة الموارد البشرية من هذا الخطر من خلال توفير تخزين مركزي للبيانات ونقل آلي للبيانات بين الوظائف المختلفة

تحسين التواصل: تسهل أنظمة الموارد البشرية التواصل عبر المؤسسة. يمكن للموظفين الوصول إلى كشوف الرواتب وطلب الإجازات أو تقديم الملاحظات إلكترونيًا، بينما يمكن للمديرين تقديم الملاحظات وتتبع مؤشرات الأداء

تعزيز الخدمة الذاتية للموظفين: تتيح أنظمة الموارد البشرية للموظفين إدارة جوانب تجربتهم في مجال الموارد البشرية. يمكنهم تحديث معلوماتهم الشخصية أو التسجيل في برامج المزايا أو الوصول إلى وحدات التدريب بشكل مستقل

اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات: تجمع أنظمة الموارد البشرية وتحلل كميات هائلة من البيانات حول التوظيف والأداء والاحتفاظ بالموظفين ومجالات رئيسية أخرى. توفر هذه البيانات رؤى قيمة يمكن لمتخصصي الموارد البشرية الاستفادة منها لاتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين استراتيجيات الموارد البشرية

تقدر كارا سميث، مديرة برنامج العمليات في Instant Teams، ClickUp لخلق الكفاءة في كل قسم:

لقد وفرت لنا المنصة مكانًا واحدًا لزيادة كفاءة العمليات. يتكون فريق ClickUp من أعضاء متميزين دائمًا منفتحين على التعليقات ويعملون بجد لتنفيذ التغييرات بناءً على تلك التعليقات. إنه نظام دعم لم أره من قبل. يمكن لجميع الفرق الاستفادة من الأتمتة، وقد وفرت ClickUp ذلك لكل سيناريو واجهته، ولكن الميزة الكبرى لـ ClickUp هي تبسيط العمليات والأدوات في منطقة عمل واحدة. "

لقد وفرت لنا المنصة مكانًا واحدًا لزيادة كفاءة العمليات. يتكون فريق ClickUp من أعضاء متميزين دائمًا منفتحين على التعليقات ويعملون بجد لتنفيذ التغييرات بناءً على تلك التعليقات. إنه نظام دعم لم أره من قبل. يمكن لجميع الفرق الاستفادة من الأتمتة، وقد وفرت ClickUp ذلك لكل سيناريو واجهته، ولكن الميزة الكبرى لـ ClickUp هي تبسيط العمليات والأدوات في منطقة عمل واحدة. "

أتمتة عمليات الموارد البشرية

تقوم فرق الموارد البشرية بمهام متعددة. تخيل أنك تتولى مهام التوظيف والتأهيل والتدريب وغير ذلك، مع ضمان الدقة والكفاءة في الوقت نفسه. تدخل أتمتة عمليات الموارد البشرية كشريكك الخارق، وتوفر لك مجموعة من المزايا:

زيادة الكفاءة: توفر الأتمتة الوقت في المهام المتكررة، مما يتيح للموارد البشرية التركيز على الأعمال الاستراتيجية

الدقة والسرعة: تضمن العمليات المؤتمتة دقة البيانات وتبسط سير العمل

موظفون يتمتعون بالتمكين: تعمل خيارات الخدمة الذاتية على تحسين تجربة الموظفين

القرارات المستندة إلى البيانات: توفر أتمتة الموارد البشرية رؤى لتحسين استراتيجيات الموارد البشرية

توفير التكاليف: تقلل الأتمتة من العمل اليدوي والأعباء الإدارية

الامتثال والالتزام: تضمن سير العمل الآلي الامتثال وتحرر الموارد البشرية للتركيز على التزام الموظفين

العلاقة بين أتمتة الموارد البشرية والابتكار وإدارة العمليات التجارية

أتمتة عمليات الموارد البشرية تربط بين الابتكار وإدارة العمليات التجارية (BPM):

الابتكار

تحرير الموارد البشرية للإبداع والابتكار القائم على البيانات

تجربة تقنيات جديدة، مما يمهد الطريق لابتكارات أوسع نطاقًا

BPM

تبسيط سير العمل وتحسين تكامل البيانات، بما يتماشى مع أهداف إدارة عمليات الأعمال

توحيد ممارسات الموارد البشرية من أجل إدارة فعالة لعمليات الأعمال

دور الأتمتة في تقليل معدل دوران الموظفين

تعد معدلات دوران الموظفين عبئًا على الشركات. تعمل أتمتة الموارد البشرية على مكافحة ذلك من خلال نهج متعدد الجوانب:

تعمل الأتمتة على تبسيط عمليات التوظيف والتأهيل والتدريب، مما يخلق تجارب إيجابية للموظفين منذ اليوم الأول

التعلم الآلي يحافظ على تفاعل الموظفين ويطور مهاراتهم

التغذية الراجعة المنتظمة والتقدير من خلال الأتمتة تجعل الموظفين يشعرون بتقدير

تحرر أتمتة الموارد البشرية موظفي الموارد البشرية للتواصل مع الموظفين ومعالجة مخاوفهم

بسّط سير العمل وأتمتة المهام الروتينية وتعامل مع عمليات تسليم المشاريع باستخدام ClickUp Automations

استخدام ClickUp Automation

يمكنك دمج ClickUp Automations في منصة إدارة المشاريع. اختر من بين أكثر من 100 عملية أتمتة وقم بتخصيصها وفقًا لعمليات الموارد البشرية الفريدة الخاصة بك باستخدام الحقول المخصصة والحالات للمهام.

اربط ClickUp بأدوات ومنصات الموارد البشرية الأخرى لأتمتة نقل البيانات وتبسيط سير العمل بشكل أكبر. قم بإجراء استطلاعات الرأي وفحوصات النبض على فترات منتظمة لجمع ملاحظات الموظفين.

إرسال رسائل تهنئة بعيد الميلاد أو ذكرى العمل إلى الموظفين تلقائيًا. تتبع برامج تقدير الموظفين باستخدام نقاط أو شارات تلقائية. تعيين مهام متكررة لمراجعات الأداء وجلسات التقييم.

إخطار المديرين تلقائيًا عند حلول موعد المراجعات. تتبع التقدم المحرز في تحقيق الأهداف والغايات من خلال تقارير آلية. باستخدام الأتمتة بشكل إبداعي، يمكن لفرق الموارد البشرية تحويل المهام المملة إلى عمليات موارد بشرية سلسة.

التطورات الرئيسية والاتجاهات المستقبلية في عمليات الموارد البشرية

فيما يلي تفصيل لأهم اتجاهات أتمتة الموارد البشرية التي تتضمن التحليلات المعززة:

أدوات الذكاء الاصطناعي للموارد البشرية: تعمل على أتمتة عملية الفرز، وتقديم تجارب مخصصة (روبوتات الدردشة)، واقتراح التدريب (توصيات مسار التعلم)، والمساعدة في اتخاذ القرارات المعقدة (مثل اختيار المرشحين)

أتمتة العمليات الروبوتية: تتولى المهام المتكررة (إدخال البيانات، الجدولة)، وتحسن الدقة، وتضمن الامتثال

الخدمة الذاتية: تتيح للموظفين بوابات الخدمة الذاتية والوصول عبر الأجهزة المحمولة (كشوف الرواتب، والتسجيل في المزايا، وطلبات الإجازات)

القرارات المستندة إلى البيانات (مع التحليلات المعززة): توفر البيانات والتحليلات في تنسيق سهل الفهم (تصورات وتقارير) لاتخاذ قرارات مستنيرة في مجال الموارد البشرية. تستخدم التحليلات المعززة الذكاء الاصطناعي لكشف رؤى أعمق وأتمتة إعداد التقارير، مما يتيح لمتخصصي الموارد البشرية التركيز على المبادرات الاستراتيجية

اللمسة الإنسانية: تحويل تركيز الموارد البشرية إلى الاستراتيجية والعلاقات وثقافة العمل، باستخدام البيانات والأتمتة لتوفير الوقت لهذه المجالات الحيوية

تحسين عمليات الموارد البشرية لزيادة الاحتفاظ بالموظفين

لا تقتصر عمليات الموارد البشرية الأساسية على شغل الوظائف فحسب، بل إنها تبني ثقافة قوية للشركة، وتحفز مشاركة الموظفين، وتعزز أهداف المؤسسة، وتساهم في النهاية في تحقيق النجاح.

للبقاء في الصدارة، تحتاج إلى الأدوات المناسبة. جرب ClickUp، وهي منصة قوية تتكامل بسلاسة مع عمليات الموارد البشرية لديك. فهي تبسط عملية التعيين من خلال قوائم مراجعة قابلة للتخصيص، وتؤتمت المهام من خلال التذكيرات، وتستفيد من تحليلات البيانات لتتبع مشاركة الموظفين، كل ذلك من خلال منصة واحدة سهلة الاستخدام.

اشترك في ClickUp اليوم لتمكين متخصصي الموارد البشرية لديك من أن يصبحوا شركاء استراتيجيين ويركزوا على ما هو أهم، وهو بناء قوة عاملة سعيدة ومنتجة ومستعدة لمواجهة المستقبل!