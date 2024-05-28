اختبرنا أفضل 11 بديلاً مجانيًا لمايكروسوفت وورد 2025

لا شك أن Microsoft Office Word هو بلا شك محرر النصوص الأكثر استخدامًا على نطاق واسع. فهو يتيح لك إنشاء المستندات بسهولة. لذا فإن العثور على بدائل Microsoft Word قد يبدو وكأنه قائمة قصيرة من الخيارات.

لماذا قد يرغب أي شخص في اختيار شيء آخر؟

حسنًا، هذا المهيمن معالج النصوص له عيوبه. لا توجد نسخة مجانية منه، ولا يعمل إلا على عدد محدود من أنظمة التشغيل. أيضًا، يعتقد الكثيرون أنه معقد جدًا وغير قابل للاستخدام لاحتياجات اليوم.

على الرغم من أن MS Word له معجبون، إلا أن بعض الأشخاص يفضلون استخدام برنامج مختلف بقدرات مشابهة. لقد قمنا بتغطيتك إذا كنت تبحث عن برامج تحرير النصوص التي تعمل على أنظمة تشغيل مختلفة ولا تريد أن تدفع مقابل ميزات Microsoft Word المميزة التي لا تستخدمها.

إليك مراجعتنا لأفضل 11 بديلًا مجانيًا لبرنامج Microsoft Word، والميزات والأسعار والتقييمات للجميع!

قيود مايكروسوفت وورد

مما لا شك فيه أن أبرز مزايا مايكروسوفت وورد هي قدرته على مساعدتك في إنتاج مستندات بتنسيقات مختلفة. كما أنه سهل الاستخدام ويمكنه دمج مستنداتك مع الوسائط الأخرى داخل مجموعة Microsoft Office، بما في ذلك أوراق العمل والعروض التقديمية, المخططات الانسيابية والرسوم البيانية. تضمن قدرتها على تتبع التعديلات والتغييرات في مستنداتك سهولة التعاون عند العمل ضمن فريق.

ومع ذلك، يمكن أن يكون Microsoft Word مكلفًا لأن المستخدمين غالبًا ما يشترون أدوات إضافية لن يحتاجوها أو يستخدموها أبدًا. علاوة على ذلك، قد لا يكون البرنامج بديهيًا دائمًا. على سبيل المثال, مايكروسوفت أوفيس قد يواجه المستخدمون أوقات تعطل عند دمج الصور في مستنداتك أو محاذاة النص حول الصور.

11 أفضل بدائل مايكروسوفت وورد المجانية

1. ClickUp Docs - أفضل مستندات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

جرّب ClickUp Docs

ClickUp Docs لتوثيق المعلومات المهمة ومشاركتها مع الفريق

إذا كنت تبحث عن تطبيق مجاني ولكن غني بالميزات بديل MS Word, مستندات ClickUp هو ما تحتاجه بالضبط. يساعدك محرر المستندات على إنشاء مستندات ومواقع ويكي وغيرها من المستندات الجذابة والوظيفية في منصة واحدة سهلة الاستخدام.

يمكنك إضافة جداول وتضمين إشارات مرجعية والمزيد أثناء تنسيق مستنداتك. ClickUp أكثر من مجرد محرر نصوص. إنه مركز يجتمع فيه الفريق لتخطيط العمل وتنظيمه والتعاون في العمل باستخدام المهام والمستندات والدردشة, أهداف ClickUp , اللوحات البيضاء ClickUp والمزيد. ضع علامات على أعضاء الفريق من خلال التعليقات، وقم بتعيين عناصر الإجراءات، وتحويل النص العادي إلى مهام.

يمكن للمستخدمين الذين يعملون على مشروع واحد إضافة عناصر واجهة مستخدم بسهولة لتغيير حالات المنتجات، وتعيين المهام، وتحديث سير العمل، والمزيد ضمن محرر واحد. من السهل الحفاظ على عملك منظمًا لأن ClickUp يصنف مستنداتك للوصول السريع وإمكانية البحث فيها. يمكن أيضًا إدارة الموارد المهمة وإضافتها إلى أي قسم من مساحة العمل الخاصة بك.

يتضمن ClickUp Docs ClickUp Brain وهو عبارة عن جهاز يعمل بالذكاء الاصطناعي مساعد الكتابة التي يمكن استخدامها لتلخيص الملاحظات، وللعصف الذهني، وإنشاء المحتوى، وإنشاء أوصاف المنتجات وغيرها.

أنشئ محتوى من الطراز الأول باستخدام مساعد الكتابة والتحرير المدعوم بالذكاء الاصطناعي من ClickUp مساعد الكتابة والتحرير

🔑 ClickUp مستندات كاي ميزات

إنشاء مستندات بخيارات تنسيق غنية

استخدم ClickUp AI لإنشاء أي شيء بدءًا من الملخصات إلى النسخة التسويقية عالية الجودة وأوصاف المنتجات ومحتوى المدونة

إنشاء علاقات لربط المستندات والمهام

تعيين المهام وتحديث مهام سير العمل بسهولة

متوافق مع مختلف تنسيقات الملفات

✅ إيجابيات مستندات ClickUp Docs

إمكانات تخصيص لا مثيل لها

تعاون جماعي من الدرجة الأولى

تصنيف عملك

إعداد التقارير في الوقت الفعلي

❌ ❌ مستندات ClickUp Docs العيوب

لا تتوفر جميع طرق عرض ClickUp على تطبيق الجوال (حتى الآن!)

💸 مستندات النقر فوق المستندات الأسعار

مجاني للأبد (يشمل مستندات غير محدودة)

غير محدود 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا

7 دولارات لكل مستخدم شهريًا شركة : 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات : اتصل ب ClickUp للتسعير المخصص

: اتصل ب ClickUp للتسعير المخصص ClickUp AI متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

💬 ClickUp Docs تقييمات العملاء

G2: 4.7/5 (أكثر من 3,880 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,480 تقييم)

2. محرّر مستندات Google - الأفضل لمستخدمي Google Workspace

عبر مستندات جوجل يمكن القول مستندات جوجل هو معالج نصوص قوي ومن بين البدائل المعروفة لمايكروسوفت وورد. وهو يحاكي Microsoft Word من حيث الوظائف. يسمح للمستخدمين بإنشاء ملفات ومشاركتها بتنسيقات مختلفة. يمكن توسيع وظائف محرر مستندات Google باستخدام وظائف إضافية مختلفة. على الرغم من أن محرر مستندات Google هو محرر نصوص يستند إلى الويب، إلا أنه يتيح لك العمل على المستندات دون اتصال بالإنترنت.

يمكنك الاستمرار في تحرير مستنداتك حتى بدون اتصال بالإنترنت. نظرًا لأنها خدمة لمشاركة الملفات، فإن مستندات Google Docs ممتازة من أجل التعاون في الوقت الفعلي . يوفر تكامل G Suite وهو متوافق مع تنسيقات ملفات متعددة، بما في ذلك PDF.

🔑 مفتاح مستندات Google ميزات مستندات Google الرئيسية

الوظائف الإضافية مثل MLA و DocuSign ولوسيد تشارت يوفر التعاون في الوقت الحقيقي

يعمل مثل MS Word

✅ ✅ مستندات Google Docs

التعرف على الكلام والقدرة على ترجمة الملفات من مختلف اللغات الأجنبية

يحفظ العمل تلقائيًا

يسمح بالتحرير دون اتصال بالإنترنت

❌ ❌ ❌سلبيات محرر مستندات Google

قد تنشأ مشاكل في التنسيق عند استيراد محتوى من تنسيقات مثل PDF أو RTF

يحتوي على مجموعة محدودة من القوالب

💸 مستندات Google Docs

محرر مستندات Google Docs هو محرر نصوص مجاني، لكن خطط التسعير فيمجموعة مستندات Google Workspace تبدأ من 6 دولارات لكل مستخدم شهريًا

💬 مستندات جوجل ج تقييمات العملاء

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 25,928 تقييم)

G2: 4.6/5 (أكثر من 39,800 تقييم)

3. LibreOffice Writer - أفضل معالج كلمات مفتوح المصدر

عبر كاتب ليبري أوفيس يُطلق عليه اسم معالج النصوص الشامل لجميع أنواع الأعمال النصية، ويُعد LibreOffice Writer من بين البدائل الأكثر إثارة للإعجاب لبرنامج Microsoft Word. وهو متوافق مع أنظمة تشغيل لينكس وماك وويندوز. يعتبر LibreOffice Writer إصدارًا تناظريًا مليئًا بالميزات من MS Word، ويأتي مزودًا بجميع الأدوات التي تحتاجها للعمل النصي.

يتوفر محرر النصوص في نسختين، وكلاهما يتميز بقوالب ومعالجات لإنشاء جميع أنواع المستندات. كما أنه يدعم صيغ ملفات مختلفة ويسمح لك بتصدير المستندات إلى PDF دون الحاجة إلى برامج إضافية. لذا إذا كنت تبحث عن محرر نصوص يحل محل مايكروسوفت وورد، فلن تخطئ في استخدام ليبر أوفيس.

🔑 مفتاح LibreOffice Writer الميزات

توافق ممتاز مع التنسيق

متوفر بنسختين لتناسب احتياجاتك

قابل للتنزيل دون تقديم معلوماتك

✅ ✅ إيجابيات ليبر أوفيس الكاتب

معارض قوالب المستندات

لا توجد إعلانات وجدران مدفوعة

يدعم إضافات متعددة

❌ ❌ ❌ ليبر أوفيس الكاتب سلبيات

لا يتوفر دعم فني

بطيء ويستهلك الكثير من الذاكرة لأنه برنامج جافا

❌ 💸 أسعار ليبر أوفيس الكاتب

مجاني

💬 💬 ليبر أوفيس كاتب ج تقييمات العملاء

G2: 4.1/5 (59 تقييمًا)

Capterra: 4.3/5 (1,370+ تقييم)

4. WPS Office Free Writer - الأفضل للتحرير المشترك

عبر WPS Office الكاتب المجاني يجب على أي شخص استخدم الإصدارات الأحدث من Microsoft Word ولكن لم يعجبه تعقيدها أن يفكر في التحول إلى WPS Office Writer. هذا المحرر النصي المجاني يشبه محرر النصوص المجاني ويعمل تقريبًا مثل Microsoft Word، بل إنه يتميز بميزة مكافئة لـ OneDrive، الذي يوفر مساحة تخزين سحابية مجانية تبلغ 1 جيجابايت.

يأتي WPS Office Office Free Writer مزودًا بقوالب لمساعدتك في إنشاء مهام مستندات متعددة. وهو متوافق مع معظم تنسيقات الملفات النصية، بما في ذلك إصدارات مايكروسوفت وورد الحالية. تدعم الإعلانات المنفصلة الإصدار المجاني من WPS Office Writer، لكن يمكنك إزالتها باختيار الإصدارات المدفوعة. هذا معالج نصوص رائع وأحد أفضل بدائل مايكروسوفت وورد.

🔑 مفتاح WPS Office Office Free Writer الميزات

يتيح لك محول WPS PDF إلى Word العمل على تنسيقات مستندات متعددة

يوفر الإصدار المجاني أدوات التحرير الأساسية اللازمة للعمل على مستنداتك

يوفر التخزين السحابي مساحة آمنة لمستنداتك

مصمم ليعكس مايكروسوفت وورد

✅ ✅ WPS Office Free Writer pros

يوفر دعمًا رائعًا لتنسيق الملفات

واجهة متداخلة تحاكي Microsoft Word

تخزين سحابي مجاني

❌ ❌ WPS Office Free Writer cons

قد تحتوي على إعلانات منبثقة

💸 WPS Office Free Writer قد تحتوي على إعلانات منبثقة

WPS Office Standard مجاني للاستخدام

تبلغ تكلفة اشتراك WPS Pro 35.99 دولارًا سنويًا

#### 💬 WPS Office Free Writer ج تقييمات العملاء

G2: 4.4/5 (232 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (841 تقييم)

5. FocusWriter - الأفضل لتنسيق المستندات

عبر كاتب التركيز يوصف هذا البديل ل MS Word بأنه محرر النصوص المثالي للمسودات السريعة، وذلك بفضل السهولة النسبية في تنسيق المستندات. وهو متوافق مع أنظمة تشغيل لينكس وماك وويندوز. إنه ممتاز لأولئك الذين يريدون كتابة صفحة أو صفحتين دون القلق بشأن التنسيق.

يتميز FocusWriter بمجموعة من الأدوات الذكية المصممة من أجل تحسين الإنتاجية . كما يوحي الاسم، فإن محرر النصوص يحجب جميع المشتتات حتى تتمكن من التركيز على مسوداتك. عند فتح محرر النصوص، كل ما ستراه هو صفحة فارغة.

🔑 مفتاح التركيزميزات مفتاح التركيز

يتميز بتنبيهات يتم تشغيلها في أوقات محددة

مصممة لتقليل عوامل التشتيت أثناء العمل

#### ✅إيجابيات FocusWriter

الموقتات والتنبيهات مفيدة عند العمل في الوقت المحدد

تتيح لك ميزات التلاشي التركيز على عملك

يتم حفظ عملك تلقائيًا

❌ ❌ ❌ ❌!

ممتاز للإنتاجية ولكنه ليس مثاليًا لتحرير المستندات

💸 تسعير FocusWriter

مجاناً

💬 FocusWriter ج تقييمات العملاء

Capterra: 4.6/5 (68 تقييمًا)

G2: 4.6/5 (12 تقييم)

_مكافأة: تحقق من هذه بدائل مايكروسوفت للسبورة البيضاء

6. Zoho Writer - الأفضل للفرق التعليمية

عبر زوهو قليل من محرري النصوص هم الأنسب للمهام التعليمية والتجارية أكثر من Zoho Docs. يمكن استخدام البرنامج المستند إلى الويب في متصفحك المفضل ويأتي مع واجهة مستخدم سهلة الاستخدام يمكن إدارتها بسهولة عبر القوائم المبوبة. بالإضافة إلى ذلك، يتيح Zoho Docs للمستخدمين تحميل وتنزيل المستندات بتنسيق DOCX. كما أنه يدعم التعاون، مما يتيح لك العمل في الوقت الفعلي مع زملائك.

🔑 زوهو كاتب زوهو مفتاح الميزات

المزامنة ثنائية الاتجاه والاسترداد وتشفير الملفات

يمتزج مع برامج تحرير النصوص الأخرى بسلاسة

يمكن استخدامه كحل تسويقي عبر البريد الإلكتروني

يوفر تخزينًا سحابيًا لمستنداتك

✅ مزايا Zoho Writer

إدارة المستندات ورؤيتها

حفظ المستندات تلقائيًا

أمان قوي لكلمة المرور

❌ ❌ ❌ 🌹سلبيات Zoho Writer

النسخة المجانية ذات مساحة محدودة، مما يجعلها غير مناسبة لتحرير المستندات الكبيرة

💸 تسعير Zoho Writer

مجاني للاستخدام حتى 200 رصيد

💬 Zoho Writer ج تقييمات العملاء

G2: 4.4/5 (206 تقييمات)

Capterra: 4.5/5 (151 تقييم)

المكافأة:

_/مرجع/ https://clickup.com/ar/blog/68150/بدائل-مايكروسوفت-أكسيس/ منافسو مايكروسوفت أكسيس* %/%href/_

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7. أبي وورد - أفضل ميزات دمج المراسلات

عبر أبيورد يحتوي بديل Microsoft Word هذا على ميزات تساعدك على إنشاء مستندات بتنسيقات متعددة والتعاون مع فريقك في الوقت الفعلي. باستخدام محرر النصوص هذا، يمكنك إنشاء مستندات وجداول، وتضمين رسومات، وغير ذلك الكثير. يحتوي أيضًا على أداة دمج بريد مدمجة تتيح لك ملء حقول البريد الإلكتروني تلقائيًا.

🔑 مفتاح AbiWord الميزات

مزود بالعديد من المكونات الإضافية والميزات التي تجعله عمليًا للغاية

التوافق مع مختلف المنصات وتنسيقات النصوص

يحفظ مستنداتك تلقائيًا

دعم HTML

✅ إيجابيات أبي وورد

يمكن توسيع بنية المكون الإضافي

يحفظ ملفاتك بتنسيق DOCX

متوفر بلغات متعددة

❌ ❌ ❌ ❌ أبي وورد سلبيات

لا يمكنك تصدير ملفات PDF

💸 تسعير أبي وورد

مجاناً

💬 💬 AbiWord ج تقييمات العملاء

G2: 4.1/5 (15 تقييم)

Capterra: 4.3/5 (1,378 تقييم)

8. FreeOffice TextMaker - الأفضل للوثائق اليومية

عبر FreeOffice TextMaker يأتي هذا البديل الرائع لمايكروسوفت وورد مع قوالب مفيدة لإنشاء المستندات اليومية. يحتوي FreeOffice TextMaker على جميع الميزات المتوقعة من محرر نصوص حديث، بما في ذلك خيارات التنسيق المتقدمة، وتتبع التغيير، والقدرة على إنشاء قواعد بيانات لإدارة الحواشي السفلية والببليوغرافيات.

🔑 مفتاح FreeOffice TextMaker الميزات

القدرة على تتبع التغييرات عند التعاون في مشاريع تحرير النصوص

يمكنك إنشاء قوالبك وحفظها لاستخدامها في المستقبل

واجهة مستخدم بديهية وأنيقة وسهلة التنقل

✅ إيجابيات برنامج FreeOffice TextMaker

يمكن طباعة عدة صفحات لكل ورقة عمل

يفتح ملفات مؤمَّنة بكلمة مرور

يمكن تصدير الملفات إلى تنسيق EPUB

❌ ❌ ❌سلبيات FreeOffice TextMaker

لا يدعم ملفات DOCX

💸 تسعير برنامج FreeOffice TextMaker

مجاناً

💬 💬 صانع نصوص FreeOffice TextMaker ج تقييمات العملاء

G2: 4.3/5 (110 تقييمات)

Capterra: 4.5/5 (235 تقييمًا)

9. اكتب قرد - الأفضل لتدوين الملاحظات

عبر اكتب القرد يأتي هذا البرنامج الذي يركز على الإنتاجية مزودًا باختصارات سريعة لتسهيل معالجة النصوص. إنه متوافق فقط مع نظام التشغيل ويندوز وهو مصمم لتحسين مخرجاتك دون القلق بشأن التنسيق أو التحرير. على الرغم من أن برنامج Write Monkey قد لا يكون مثاليًا لإنشاء مستندات مثل السير الذاتية أو الرسائل، إلا أنه ممتاز لكتابة الأفكار على الورق أو للتطوير لاحقًا. وهو متوافق فقط مع ملفات TXT، وبالتالي، يجب عليك تحويل صيغ مختلفة قبل العمل عليها.

🔑 اكتب مفتاح القرد الميزات

يركز على الإنتاجية

يعمل فقط مع تنسيق TXT

مصمم لمساعدتك على حفظ الأفكار في الذاكرة

متوفر كتطبيق محمول

#### ✅ محترفو الكتابة القرد

واجهة خالية من التشتت تعمل على تحسين الإنتاجية

اختصار مفيد للوحة المفاتيح

يدعم الترميز

❌ ❌ ❌ اكتب سلبيات القرد

غير مناسب لإنشاء الملفات الكبيرة

💸 تسعير قرد الكتابة

مجاناً

💬 💬 اكتب يا قرد ج تقييمات العملاء

G2: 4.4/5 (27 تقييمًا)

Capterra: 4.9/5 (179 تقييم)

10 . iWork Pages - الأفضل للمستندات المحمية بكلمة مرور

عبر صفحات iWork إذا كنت تريد بديلاً لـ MS Office مع قوالب متعددة تسمح بإنشاء أنواع مختلفة من المستندات مثل السير الذاتية والكتب والنشرات الإخبارية والتقارير، فستحب iWork Pages. يتيح لك محرر النصوص المريح إجراء تغييرات على مستنداتك بنقرة واحدة ويوفر حماية قوية بكلمة مرور والقدرة على العمل مع الملفات بتنسيقات مختلفة.

🔑 مفتاح صفحات iWork Pages الميزات

سهولة تصدير واستيراد مستندات مايكروسوفت

متوفر كجزء من مجموعة iWork

واجهة سهلة التنقل وسهلة الاستخدام وسهلة الاستخدام

✅ إيجابيات صفحات iWork

يوفر خيارات غير محدودة لإنشاء المستندات في صفحة واحدة

ميزات متقدمة تقدمها رسومات Apple

يحفظ عملك بتنسيقات متعددة حسب تفضيلاتك

❌ ❌ iWork Pages سلبيات

متوافق فقط مع نظامي iOS و macOS

💸 تسعير صفحات iWork Pages

مجاناً لمستخدمي Apple

💬 صفحات iWork Pages ج تقييمات العملاء

G2: 4.6/5 (13 تقييم)

Capterra: 4.4/5 (71 مراجعة)

11. Dropbox Paper - الأفضل لمشاركة الملفات

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عبر Dropbox Paper ورقة دروب بوكس هو بديل موثوق وسهل الاستخدام لمايكروسوفت وورد يركز على التعاون ومشاركة المستندات بسلاسة. وهو يوفر واجهة نظيفة وبديهية تسمح للفرق بالعمل معًا في الوقت الفعلي، مما يجعله خيارًا شائعًا للشركات من جميع الأحجام.

🔑 Dropbox Paper الميزات

قوائم المهام وتواريخ الاستحقاق لمساعدة فريقك في التخطيط

الجداول الزمنية معمعالم المشروع لتخطيط كل خطوة من خطوات المشروع

تكامل الوسائط الغنية لإنشاء مستندات ديناميكية

#### ✅ دروب بوكس ورقة الايجابيات

توفر ميزة تدوين الملاحظات لفريقك مساحة للتخطيط الشخصي

@الإشارات لزيادة وضوح التعليقات من أجل تعاون الفريق

❌ ❌ ✅ سلبيات Dropbox Paper

وضع عدم الاتصال بالإنترنت غير متاح

ينشئ ملفًا جديدًا في كل مرة يقوم فيها عدة مستخدمين بعرض ملف ويقوم أحدهم بحفظ التغييرات

خيارات التنسيق محدودة

💸 تسعير دروب بوكس الورقي

مجاناً (تبدأ الخطط المدفوعة من 15 دولاراً لكل مستخدم شهرياً)

💬 💬 دروب بوكس بيبر ج تقييمات العملاء

G2: 4.1/5 (أكثر من 4400 تقييم)

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/65786/undefined/ بدائل الورق المنسدلة** _%/%href/_

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كيفية اختيار أفضل بديل لبرنامج Microsoft Word

يعتمد اختيار أفضل بديل لبرنامج Microsoft Word على احتياجاتك وتفضيلاتك الخاصة. إليك بعض النصائح لإرشادك:

ميزات التعاون: إذا كنت تعمل في فرق عمل بشكل متكرر، ففكر في أدوات مثل ClickUp التي تتفوق في التعاون ومشاركة المستندات في الوقت الفعلي. التكلفة: إذا كانت الميزانية مصدر قلق، فابحث عن بدائل مجانية. تقدم ClickUp Docs وGoogle Docs وApache OpenOffice وLibreOffice وظائف قوية دون تكلفة. واجهة المستخدم: ابحث عن تخطيط بديهي يجعل التنقل بين الميزات والأدوات المختلفة سهلاً وفعالاً. وهذا يمكن أن يعزز إنتاجيتك وتجربة المستخدم بشكل كبير. ميزات إضافية: تقدم بعض البدائل ميزات فريدة من نوعها. على سبيل المثال، يعد ClickUp Docs جزءًا منأداة قوية لإدارة المشاريع التي يمكنها تخزين جميع أعمالك في مكان واحد. الوصول دون اتصال بالإنترنت: إذا كنت تعمل غالبًا دون اتصال بالإنترنت، فاختر خيارًا يتمتع بإمكانيات قوية للوصول دون اتصال بالإنترنت.

ضع في اعتبارك دائمًا احتياجاتك الشخصية و عادات العمل عند اختيار بديل. أفضل أداة هي الأداة التي تتناسب بسلاسة مع سير عملك.

حقق أقصى استفادة من معالج النصوص الخاص بك باستخدام بدائل Word

هناك العديد من الخيارات لبدائل Microsoft Word. عند البحث، تأكد دائمًا من مراعاة عوامل مثل إمكانيات التعاون والتوافق والتكلفة وواجهة المستخدم والميزات الفريدة والوصول دون اتصال بالإنترنت عند اختيارك. في النهاية، فإن أفضل برنامج لمعالجة النصوص هو البرنامج الذي يتناسب بسلاسة مع سير عملك ويساعد على تحسين إنتاجيتك.

ومع ذلك، فإن القليل منها يوفر المرونة والوظائف التي يوفرها ClickUp Docs. أحد الأشياء التي تبرز في ClickUp هو أنها منصة تعتمد على التعاون وتركز على مساعدتك على العمل الجماعي في الوقت الفعلي. اشترك في ClickUp Docs مجانًا اليوم للاستمتاع بتحرير غير محدود للنصوص!