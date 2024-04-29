قوالب بدء الإيقاف والتشغيل والمتابعة المجانية

التغذية الراجعة الداخلية يمكن أن تكون سيفًا ذا حدين لأي منظمة. ⚔️

عندما يتم ذلك بشكل صحيح، فإنه يحسن تعاون الفريق يحدد المجالات التي تحتاج إلى تحسين في عملياتك، ويوفر إرشادات لإدخال التغييرات بأقل قدر من المقاومة. تؤدي دورة التغذية الراجعة التي يتم تنفيذها بشكل سيئ إلى عكس ذلك - فهي تخلق فوضى أو الأسوأ من ذلك أنها تؤدي إلى استجابة الكر والفر في أعضاء الفريق بسبب انخفاض الشعور بالأمان.

إذا كنت ترغب في غرس ثقافة التغذية الراجعة الصحية في فريقك، أضف نماذج Start Stop Continue إلى مجموعة أدوات شركتك. هذه الأطر المنظمة بعناية تمهد الطريق لمحادثات مفتوحة وبناءة حول تحقيق الأهداف المشتركة دون الضغط على أي شخص. 😌

لقد قمنا بجمع أكثر 10 قوالب فعّالة لسيناريوهات مختلفة للتغذية الراجعة Start Stop Continue. استخدمها لـ التفاعل مع فريقك وخلق بيئة مربحة للجميع! ✌️

ما هو قالب البدء والتوقف والمتابعة؟

يعد الحصول على ملاحظات قابلة للتنفيذ أمرًا صعبًا لأنه يعتمد على مدخلات من أشخاص ذوي وجهات نظر فريدة. يمكن لعوامل مثل الديناميكيات الاجتماعية أو الأفكار المبعثرة أو العبارات الغامضة أو التحيزات الشخصية أن تجعل العملية عديمة الفائدة.

تركز هذه القوالب على التحسين المستمر وتخفيف تأثير تلك المتغيرات مع تعميم المناقشة بأكملها بثلاثة أقسام مركزة:

البداية: يلتقط الأفكار الجديدة (مثل السلوكيات أو الاستراتيجيات المبتكرة أو الإجراءات) التي يجب على الفريق البدء في تنفيذها لتحقيق نتائج أفضل 🏃 التوقف: يحدد العمليات أو العادات الحالية التي تخلق عوائق أو تهدر الموارد، والتي يجب على الفريق التوقف عن القيام بها. هذا القسم هو بمثابة فحص للواقع، يساعدك على التخلص من الوزن الزائد دون أن يشعر أي شخص بأنه يتعرض للهجوم الشخصي 💣 الاستمرار: يعترف بالعمليات الحالية ذات النتائج الإيجابية. قد لا تكون جزءًا من إجراءات التشغيل القياسية للشركة، ولكن يجب على الفريق مواصلة القيام بها للحفاظ على الإيقاع 🎶

إجمالاً، هذا النموذج هو أداة غير تصادمية لتبادل الآراء البناءة من 360 درجة في جلسة عصف ذهني صحية. يمكنك استخدام هذه العملية التعاونية لاكتساب رؤية قيمة حول الممارسات غير الناجحة أو الناجحة أو تقديم مدخلات حول أي عملية أو سير عمل أو مشروع أو حدث.

قم بتخصيص نطاق المشروع قالب السبورة البيضاء بإضافة المستندات والمهام والمزيد

بينما تستخدم جلسة البدء والإيقاف والمتابعة التقليدية الملاحظات اللاصقة لإرفاقها بلوحة أو حائط، هناك خيارات برمجية لتسهيل ذلك على أعضاء الفريق عن بُعد لزيادة التعاون.

ما الذي يجعل قالب التوقف والبدء والمتابعة جيداً؟

يجب أن يجمع نموذج "ابدأ وتوقف وتابع" المصمم بشكل جيد الملاحظات الإيجابية، ولكن يجب أن يجد أيضًا الاختناقات أو المشكلات في العمليات التي قد تضر بأداء الفريق. يجب أن يكون تمرين البدء والتوقف والمتابعة موجود لجمع الملاحظات بشكل أساسي.

لهذا السبب فإن العمل على نموذج أمر بالغ الأهمية ويحتاج إلى هذه الجوانب الأساسية:

سهل الاستخدام ومحدد: يحدد المجالات الأساسية التي من المفترض أن يقدم المستخدم ملاحظاته بشأنها، ولا يترك مجالاً للردود الغامضة

يحدد المجالات الأساسية التي من المفترض أن يقدم المستخدم ملاحظاته بشأنها، ولا يترك مجالاً للردود الغامضة خالٍ من الفوضى: يتيح نظرة عامة واضحة على كل قسم في تمرين "ابدأ وتوقف وتابع"، وهو أمر بالغ الأهمية لربط النقاط والعصف الذهني

يتيح نظرة عامة واضحة على كل قسم في تمرين "ابدأ وتوقف وتابع"، وهو أمر بالغ الأهمية لربط النقاط والعصف الذهني سهل التتبع: يساعد التتبع والإبلاغ تنفيذ الملاحظات وتأثيرها بمرور الوقت

يساعد التتبع والإبلاغ تنفيذ الملاحظات وتأثيرها بمرور الوقت قابلة للتخصيص: تتوافق مع متطلبات الملاحظات الفريدة

تتوافق مع متطلبات الملاحظات الفريدة شفافة وتعاونية: ملاحظات فريقك مهمة ومنحهم مستندات تعاون الفريق للعمل عليها معًا يساعد الجميع على المشاركة

10 قوالب ابدأ وتوقف وتابع لاستخدامها في عام 2024

أنشئ دورة ملاحظات هادفة ومنظمة مع أفضل 10 قوالب لبدء الإيقاف والمتابعة. لقد قمنا بتضمين خيارات ل انقر فوق ، ومايكروسوفت وورد، وباوربوينت-يمكنك الاطلاع عليها لتحديد أي منها يتوافق مع أهدافك الحالية! 👀

1. انقر فوق ابدأ إيقاف إيقاف متابعة القالب

استخدم قالب SSC على Clickup لبدء جلسات التوقف-البدء-المتابعة

قالب بدء التشغيل وإيقاف المتابعة في ClickUp هو أداة قوية لتقييم أي سير عمل وتحسينه ليناسب احتياجات فريقك الخاصة. يسمح إطار عمل تمرين الفريق متعدد الاستخدامات هذا بفحص شامل للأنشطة التي تحتاج إلى بدء أو إيقاف أو متابعة - كلها مكدسة في أقسام مرتبة ومرمزة بالألوان.🚦

تتيح لك الصفوف الثلاثة للقالب إمكانية إضافة ملاحظاتك أنت أو زملائك في الفريق في الوقت الفعلي على شكل ملاحظات لاحقة في شكل ملاحظات لاحقة مما يجعل العرض العام مشابهًا للوحات على غرار لوحات كانبان. نظرة واحدة على القالب المعبأ تكفي لتكوين فكرة عما يعمل وما يجب إلغاؤه. ❌

يمكنك استخدام هذا القالب الصديق للمبتدئين في أي حالة استخدام تقريبًا في أي حالة استخدام في العمل عبر فرق مختلفة، بما في ذلك:

إزالة الاختناقات و تحسين العمليات الداخلية التنقيب العملاء الجدد تحسين قنوات الاتصال

تعزيز العلاقات مع العملاء

تأهيل الموظفين الجدد

خفض نفقات المكاتب غير المرغوب فيها

تحسين إدارة الوقت التحسين المستمر



بفضل التصميم البديهي للقالب، يمكنك إنشاء خطط قابلة للتنفيذ وتعيينها كمهام لأعضاء فريق محددين.

التعامل مع الأهداف المتحركة؟ لحسن الحظ، يمكن تعديل جميع عناصر القالب لاستيعاب الأهداف الجديدة، مما يجعله مثاليًا لمدير المشروع الذي يعمل مع فرق سكروم . يمكنك أيضًا تحويل المعلومات التي جمعتها إلى أدلة إرشادية واضحة للرجوع إليها في المستقبل! ️

3. قالب ملاحظات الموظف ClickUp

تعرف على آراء الموظفين حول الإدارة، وثقافة الشركة، والرواتب، والامتيازات، وبيئة العمل من خلال نموذج آراء الموظفين في ClickUp قالب ملاحظات الموظفين في ClickUp مصمم لاستيعاب مؤسسات بأكملها بدلاً من عمليات محددة. إنه يخلق مساحة آمنة لفريقك لمشاركة أفكارهم، ويقدم رؤى رئيسية في أي مجال يمكن أن يحتاج إلى صقل. 💎

يتميز بـ 16 حقلاً مخصصاً لالتقاط الملاحظات في شكل تقييمات. يمكن لحقول مثل استخدام الفريق، الاتصال، سعادة الموظفين، وضوح الدور أن تكشف عن المشاكل التي تميل إلى أن تكون غير مرئية. 🪰

من منظور الإيقاف-البدء-المتابعة، يمنحك القالب نظرة أوسع لمساحة عملك الإجمالية، مما يساعدك في النهاية على تضييق نطاق المشاكل في أقسام محددة. على سبيل المثال، إذا قمت بجمع تقييمات منخفضة بشكل استثنائي من قسم سلسلة التوريد لديك، فقم بإطلاق دورة ملاحظات أكثر تركيزًا لمعرفة ما إذا كانت المشكلة ضعيفة تحديد أولويات المشروع أو الصوامع أو أي شيء آخر

يتم ترميز جميع الأقسام بالألوان، لذا فإن التنقل عبر التصنيفات أمر سهل. يمنحك القالب هذه أربع طرق عرض للتبديل بسهولة بين وجهات النظر:

جميع المستجيبين الردود استبيان آراء الموظفين ابدأ من هنا!

أضف عوامل تصفية لأي عمود أو نقطة تقييم لتبسيط النتائج.

4. قالب نموذج ملاحظات العميل ClickUp

اجمع ملاحظات العملاء وحسّنها باستخدام قالب نموذج الملاحظات القابل للتخصيص لتنظيم الملاحظات في مكان واحد للحصول على رؤى أفضل

هل تحتاج إلى الحصول على تعليقات خارجية من عملائك وأصحاب المصلحة لديك؟ تعرّف على قالب نموذج ملاحظات العميل ClickUp !

يتيح هذا القالب رؤى ثمينة حول تصور مشاريعك ومنتجاتك وخدماتك. اعتمادًا على تفاصيل سير عملك، يمكنك جعل النموذج مفصلاً بقدر ما يمكن تخيله إلى تقييم عملياتك الدقيقة وتأثيرها على رضا العملاء، وبالتالي على الإيرادات. 💸

إلى جانب تنسيق التقييم المعتاد من نجمة واحدة إلى خمس نجوم، يتميز القالب بحقول مختلفة مثل سبب التقييم، فئة العملاء، اقتراحات للتحسين. استخدم المعلومات المجمعة لتعزيز تحليل البدء والتوقف والاستمرار قبل دورة الإنتاج أو التطوير التالية. ♻️

على الرغم من قابلية التخصيص الواسعة النطاق، فإن استخدام القالب سهل للغاية - حتى بالنسبة للمديرين المبتدئين و المديرين التنفيذيين لإدارة علاقات العملاء لإدارة أو قياس أو الحصول على رؤى حول أداء فريقهم. يوفر ستة أنواع عرض مختلفة للتبديل بين وجهات النظر.

على سبيل المثال، تمنحك طريقة عرض تقييم الموفر رؤى حول عمل الموظفين الذين يتعاملون مع العملاء، بينما يمكن لطريقة عرض التوصية الشاملة تحديد العمليات التي يجب عليك الحفاظ عليها.

5. قالب النقر بأثر رجعي

استخدم قالب ClickUp Retrospectives لإنشاء مستندات متابعة فعالة فرق العمل الرشيقة يواجهون جيئة وذهاباً باستمرار بين تقييم سباقات السرعة المنتهية والتخطيط لتحسين سير عمل المشروع. ولكن مع قالب الاسترجاع في ClickUp كمساعد لك، تصبح تأملات ما بعد المشروع نزهة ممتعة في الحديقة مع زملائك في الفريق! 🏞️

يجعل القالب استرجاعات السرعة مثمرة وجذابة مع ميزات مثل:

مراجعات معدة مسبقًا: لالتقاط ملاحظات الفريق في صلب الموضوع دون استطرادات

لالتقاط ملاحظات الفريق في صلب الموضوع دون استطرادات مساحة مخصصة: لتسهيل المناقشات المفتوحة حول ما يجب البدء به وإيقافه ومتابعته. إضافة إحصائيات المشروع، وردود الفعل على التعليقات، والأسئلة المفتوحة للحصول على تعليقات سياقية

لتسهيل المناقشات المفتوحة حول ما يجب البدء به وإيقافه ومتابعته. إضافة إحصائيات المشروع، وردود الفعل على التعليقات، والأسئلة المفتوحة للحصول على تعليقات سياقية الأفكار القابلة للتنفيذ: لتحديد الأنماط أو استخلاص الاستنتاجات من الاجتماع وتحويلها إلى مهام متابعة, أتمتة النقر الفرص، و حتى التذكيرات يمكنك دعوة الجميع إلى المناقشة أو إبقائها خاصة بالأعضاء المعنيين لـ تحسين أهداف فريقك . لكن القالب يفعل أكثر من مجرد جعل صوت الجميع مسموعًا. 📢

استخدم خيارات الحالات والحقول والمشاهدات المخصصة لتصور التقدم المحرز من خلال مراحل المنظورات الرجعية الخاصة بك . العب بالقائمة, الجدول الزمني، جانت وتخطيطات عبء العمل والتقويم لمراقبة كيفية تشكيل المشاريع.

إذا كنت تدير عدة سباقات سريعة في وقت واحد، نوصي بإعداد إشعارات مخصصة لتتبعها بفعالية. 🔎

6. قالب خطة عمل استبيان الموظفين ClickUp

راقب عن كثب العمليات التشغيلية لفريقك وقم بمساءلة الموظفين عن الإجراءات التقدمية

إذا كنت تريد أن تكون محققًا كاملًا في وضع التحري الكامل مع تمرين البدء والتوقف والاستمرار، ثق قالب خطة عمل استبيان الموظفين في ClickUp ليكون واتسون لشيرلوك الخاص بك! 🕵️

مع طراز 4M و1E ، فإن القالب هو بوصلتك في رحلتك إلى مشاركة الموظفين والمساءلة، خاصة للفرق التي تركز على التصنيع. 🧭

يتمثل جوهر هذا النموذج في تحديد القضايا الحرجة التي تنتمي إلى فئات 4M/1E:

الإنسان: يعالج قضايا مثل تكاليف العمل الإضافي غير الضرورية أو وقت الخمول الطريقة: يتعرف على العيوب في العمليات والتعليمات والمواصفات والأدلة الحالية الآلة: يحدد كيف يمكن معايرة المعدات الحالية لتحسين الإنتاج المواد: يكتشف الثغرات في عملية طلب المواد وتخزينها البيئة: يكشف عن المشكلات البيئية مثل الرطوبة وقصر فترة الاستراحة التي تقلل من الإنتاجية

يتضاعف النموذج بمثابة استمارة استبيان لكل عضو من أعضاء فرقك اليدوية والتشغيلية.

على سبيل المثال، دعنا نفكر في شركة تصنع عصير التفاح. يمكن أن تتراوح الأسئلة ما بين كيف يمكن لإضافة آلة فرز الفاكهة أن تقلل من تكاليف العمالة (مبادرة ابدأ) أو ما إذا كان ينبغي خفض كمية الطلبات لمنع فقدان التلف (مبادرة توقف). مثمرة مثمرة تمامًا، يمكننا القول! 🍎

هدف القالب هو مساعدتك في إنشاء خطط قابلة للتنفيذ من أجل إعادة تخصيص الموارد وتنفيذ التغييرات. يمكنك إضافة مواعيد نهائية و تحميل موظف أو أكثر المسؤولية عن حلول محددة.

7. نموذج ClickUp الدروس المستفادة

قم بتحويل كل فوز أو خسارة إلى درس لفريقك باستخدام قالب ClickUp الدروس المستفادة

إن تعلم دروس العمل بالطريقة الصعبة هو من دروس القرن الماضي. قالب الدروس المستفادة من ClickUp يسمح لفريقك بالاستفادة من التجارب السابقة واتخاذ قرارات مستنيرة للمضي قدمًا. 🫂

تحديد ما نجح وما لم ينجح خلال كل منها مرحلة المشروع من التخطيط المسبق إلى الإغلاق. انقل الإجراءات من خلال أربع حالات - في المراجعة، والحاجة إلى اتخاذ إجراء، والمراجعة، والمراجعة، والمراجعة - وصنف الملاحظات على أنها إيجابية أو سلبية لضمان عدم انزلاق أي درس حاسم من خلال الشقوق.

إنها قالب الدروس المستفادة التي تركز على المستقبل مساعدتك تلخيص الإجراءات الفاشلة لمنع أعضاء الفريق الجدد من تكرار الأخطاء نفسها. يؤدي هذا أيضًا إلى التخلص من التقاط الملاحظات نفسها مرارًا وتكرارًا. ❤️‍🩹

يقدم القالب خمس طرق عرض فريدة تضيف عمقاً وتنوعاً إلى عملية المراجعة. على سبيل المثال، فإن الدروس المستفادة يمكن أن يكون العرض نقطة مرجعية ممتازة قبل البدء في مشروع مماثل. لنعمل على تحسين مشاريعنا! طريقة العرض هي مغيّر شامل للمشاريع المتعثرة بسبب عدم الكفاءة الداخلية. 🌧️

8. قالب المراجعة الاستدلالية لـ ClickUp

حدد مجالات المناقشات الخاصة بتجربة المستخدم لتطبيقاتك ومواقعك الإلكترونية باستخدام قالب المراجعة الاستدلالية ClickUp Heuristic Review

هل أنت جديد في التقييم الاستدلالي للمنتجات أو الخدمات ذات الواجهات الرقمية؟ ليست مشكلة كبيرة- قالب المراجعة الاستدلالية من ClickUp يتيح لفريق المراجعة الخاص بك تقديم ملاحظات منهجية حول موضوع الاختبار سهولة الاستخدام وسهولة الاستخدام . تساعد المدخلات التي تم جمعها فرق التصميم والتطوير في إعادة صياغة التطبيق أو الموقع الإلكتروني لتحقيق الراحة المثلى للمستخدم. 📱

هذا القالب سهل الاستخدام للمبتدئين ولكن مفصّل بشكل دقيق لتسهيل التحليل من البداية إلى النهاية. بشكل افتراضي، تحصل على خمسة أقسام لجوانب التصميم التالية:

رؤية حالة النظام التطابق بين النظام والعالم الحقيقي تحكم المستخدم وحريته الاتساق والحرية منع الأخطاء

يحصل كل عضو من أعضاء فريق الملاحظات على ملاحظة لاصقة واحدة لإضافة تقييماته وتحديد مدى خطورة الأخطاء ومواطن الخلل التي تم اكتشافها . للحصول على أفضل النتائج، لا تعيّن أكثر من خمسة مقيّمين لواجهة واحدة. لأن كثرة الطهاة يمكن أن تفسد المرق! 🧑‍🍳

على الرغم من كونه قالباً يركز على التصميم، إلا أن قابليته للتخصيص تجعله قابلاً للتكيف مع حالات الاستخدام المختلفة. إذا عدت إلى القالب في المستقبل، انقر على مخطط المراجعة الاستدلالية للحصول على نظرة عامة على حوارات التصميم الأصلية.

9. قالب مايكروسوفت وورد ابدأ وتوقف وتابع من منظور المدير المالي

تم تصميم ورقة عمل البدء-التوقف-الاستمرار من منظور المدير المالي لتبسيط عملية عملية التخطيط الاستراتيجي للشركات يضيف قالب قالب مايكروسوفت وورد "ابدأ وتوقف وتابع" من منظور المدير المالي زاوية فريدة ثلاثية الأبعاد لعملية المراجعة. ما يجعل هذا القالب متميزًا هو تقسيمه الذكي لأعمدة المراجعة لالتقاط الملاحظات من ثلاث فئات رئيسية من أصحاب المصلحة:

أنت العملاء الموظفون

يمكنك بسهولة أن تتخيل كيف يمكن لهذا القالب أن يكون مفيداً في أي سيناريو تجاري. لنفترض أنك تقوم بإنشاء نموذج مراجعة لشركة أحذية. تريد تقليل تكاليف المواد الخام، ويريد قسم كبير من عملائك أن تتوقف عن بيع المنتجات الجلدية الحيوانية، بينما يريد موظفوك المزيد من مواهب التصميم في الفريق. يمكن أن يكون الحل الشائع المحتمل هو التخلص التدريجي من الأحذية الجلدية والاستثمار أكثر في تصميم الأحذية المصنوعة من الجلد الصناعي. 👢

إنه قالب سهل الاستخدام لـ تقييم مشاكل محددة على ورقة واحدة. إذا كنت تتعامل مع سير عمل معقد مع مكونات غير مترابطة بشكل جيد، فقد لا يكون القالب هو الخيار الأفضل.

10. قالب PPT ابدأ وتوقف وتابع بواسطة SlideTeam

عملية القالب المكونة من ثلاث مراحل تجعله أداة ممتازة للعروض التقديمية لمجموعة واسعة من الجماهير

هل أنت قلق بشأن توصيل تحليل البدء والتوقف والاستمرار إلى فريقك؟ يمكن أن يساعدك قالب PPT Start Stop Continue Template من SlideTeam في تقديم عروض تقديمية نابضة بالحياة وجذابة، وكل ذلك بتنسيق Powerpoint سهل التنقل. 🤩

هذا القالب الخالي من الضجة ليس أداة لجمع الملاحظات، ولكنه لن يخذلك فيما يتعلق بالعروض التقديمية. بشكل افتراضي، تحتوي الشريحة الأولى على الأقسام الثلاثة الأساسية في مكدسات مرمزة بالألوان تجذب انتباه الجمهور على الفور.

يمكنك تخصيص الشرائح القليلة التالية باستخدام التصاميم والأشكال والرسوم البيانية لتوصيل وجهة نظرك إلى مختلف الجماهير. يمكنك الوصول إلى آلاف الأيقونات القابلة للتحرير لأي موضوع تقريبًا. إذا كنت ترغب في إنشاء عرض تقديمي أكثر ملاءمة لعلامتك التجارية، أضف أيقونات من مستودع شركتك!

القالب متوافق مع العروض التقديمية من Google Slides، ويمكنك أيضًا تنزيله بتنسيق الشاشة العريضة.

لقطة سريعة!

فيما يلي لمحة عامة عن كل قالب قمنا باستكشافه اليوم:

قالب الأفضل لـ انقر فوق ابدأ وتوقف وتابع أي حالة استخدام انقر فوق ابدأ وتوقف وتابع أي حالة استخدام انقر فوق ملاحظات الموظفين ملاحظات الفريق متعدد الأوجه انقر فوق نموذج ملاحظات العميل ملاحظات العملاء ClickUp بأثر رجعي التطوير المتمحور حول الرشيق خطة عمل استقصاء آراء الموظفين ملاحظات الفريق التشغيلي أو التصنيعي ClickUp الدروس المستفادة استخراج نتائج التعلم من تجارب الفريق الإيجابية والسلبية المراجعة الاستدلالية الملاحظات المتعلقة بالتصميم وجهة نظر المدير المالي كلمة ابدأ وتوقف وتابع سيناريوهات بسيطة لحل المشاكل ابدأ وتوقف وتابع بواسطة SlideTeam العروض التقديمية

التغلب على الإفراط في التفكير باستخدام قوالب ابدأ وتوقف وتابع

الإفراط في التفكير لا مكان له في عالم الأعمال. بغض النظر عن المطبات على الطريق، لا يمكنك تحمل تضييع الوقت في إعادة النظر في العمليات التي عفا عليها الزمن ومعالجة نفس الأخطاء.

استخدم مجموعتنا من أفضل قوالب التوقف والبدء والمتابعة للاستفادة من كل دورة تجربة وخطأ. ستتمكن من صياغة أهداف واضحة وخطط عمل مقصودة تساعد زملاءك في الفريق على المضي قدمًا بثقة!