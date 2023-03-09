10 أمثلة لأثر رجعي للسباق السريع للفرق الرشيقة

تسجيل دخول سريع قبل أن ندخل في أمثلة استرجاعية سريعة قادة لزيادة وقت فريقك إلى أقصى حد!

ما هو سبرينت سبرينت ريتروسبكتشر؟

يعد سبرينت سبرينت ريتروسبيكتيف أحد أحداث أجايل الخمسة الرئيسية (التي كانت تُعرف سابقًا باسم احتفالات أجايل ) في Scrum حيث يتأمل الفريق ما الذي سار بشكل جيد خلال السبرينت السابق وما الذي يمكن تحسينه في السبرينت التالي.

إن استعراض السبرينت هو اجتماع يُعقد عادةً في نهاية دورة التطوير الرشيقة لمراجعة ما سار بشكل جيد وما يمكن تحسينه وأي مشاكل أخرى يجب معالجتها من أجل أن يصبح الفريق أكثر فعالية.

وغالبًا ما يتم الخلط بين الاستعراض بأثر رجعي وحدث آخر من فعاليات أجايل يسمى مراجعة السبرنت، ولكن لهما أغراض مختلفة:

مراجعة سبرينت ريفيو تجمع بين مدير سكرم ومالك المنتج وفريق التطوير وأصحاب المصلحة لمناقشة وتقديم الملاحظات حول ما تم إنجازه أو الميزات في سبرينت الحالي

تجمع بين مدير سكرم ومالك المنتج وفريق التطوير وأصحاب المصلحة لمناقشة وتقديم الملاحظات حول ما تم إنجازه أو الميزات في سبرينت الحالي تحدث مراجعة سبرينت الاستعراضية بعد اكتمال سبرينت لمشاركة ما نجح وما لم ينجح وما يمكن تحسينه حتى يقوم الفريق بإجراء التعديلات الصحيحة لسباقات السبرينت المستقبلية

تعرف على المزيد حول المزيد عن

_مراجع/ https://clickup.com/blog/sprint-review-meeting// اجتماع مراجعة البصمة %/%href/_

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أهم خمس تقنيات أجايل المستخدمة في المؤسسات عبر KnowledgeHut نصيحة احترافية: إذا كنت تتطلع إلى تنفيذ المزيد من الاجتماعات الانطوائية، فاستخدم منصة إنتاجية مثل ClickUp لمنح فريقك وقتًا خاصًا للتفكير في أفكارهم أولاً، ثم إضافة أفكارهم لمناقشتها في الاجتماع التالي. جرّب قالب العصف الذهني للعصف الذهني الخاص بـ ClickUp's Sprint Retrosint Retrospective Brainstorm Template للبدء!

جدول المقارنة بأثر رجعي لسباق السرعة

خلاصة القول؛صحيح: مختلف تنسيقات بأثر رجعي التركيز على نتائج مختلفة. فيما يلي نظرة عامة سريعة على أمثلة سبرينت ريترو التي سنغطيها:

أمثلة استعادية بأثر رجعي تصف تركيزها الرئيسي وأفضل حالة استخدام

مثال على سبرينت بأثر رجعي التركيز أفضل استخدام... جنون حزين سعيد رحلة عاطفية لفهم الضغوطات وديناميكية الفريق بشكل عام DAKI نتائج مفصلة للتحسين لتسجيل الرؤى وتعيين عناصر العمل متسلق الجبال التفكير العميق في النجاح الفردي والجماعي للتفكير بعد مشروع سبرينت صعب أو طويل التصويت النقطي تحديد الأولويات لتسريع نقاط المناقشة في قمة العقل بعد سبرينت نجم البحر التجارب الجيدة والسيئة مع العمليات الحالية لتشجيع الحوار المفتوح المراكب الشراعية العصف الذهني للرؤية لمواءمة الأهداف الفردية والفريق شبكة الملاحظات تحديد مناقشات المواضيع لتخصيص شكلها لأي موقف بطاقات شكر وتقدير تقدير الأقران لتخصيص مساحة مشتركة للاحتفاء ببعضهم البعض علناً كل واحد يقابل الجميع ملاحظات سريعة 1:1 لتسهيل نشاط قائم على النشاطات الرجعية من أجل التأهيل أو بناء الفريق بشكل عام سلسلة الانتصارات التعلم من أجل تكرار النجاح لتسليط الضوء على أي عمليات أو أدوات أو أشخاص جعلوا إنجاز المهام والوفاء بالمواعيد النهائية أسهل

## 10 أمثلة على سبرينت ريترو

الأمثلة مخصصة لكل من فرق أجايل المبتدئين وذوي الخبرة. سوف نتعرف على كيفية استخدام كل نموذج من خلال عدسة فريق بعيد يستخدم أداة تعاون رقمية لإجراء استرجاع بأثر رجعي لسكروم.

نحن نشجعك على اختبار بعض التنسيقات للعثور على أفضل ما يناسب الحمض النووي لفريقك وثقافة الاجتماعات. ها قد بدأنا!

1. مجنون حزين سعيد

يستكشف Mad Sad Sad Glad بأثر رجعي في سباق السرعة عوائق العملية والضغوطات و معنويات الفريق في الطريقة التي عملوا بها بشكل فردي وجماعي في السباق السابق.

يتحمل مسؤولو Scrum Masters والقادة الرشيقون مسؤولية إزالة العوائق لزيادة الإنتاجية. تعطي هذه الأنواع من الأسئلة نظرة ثاقبة للمصادر الداخلية أو الخارجية التي تؤثر على الفريق.

ما هي الطرق القابلة للتنفيذ التي يمكن من خلالها تعديل العمليات للحصول على تجربة خالية من الاحتكاك؟

هل تشعر بأنك أكثر أو أقل استعداداً لبدء العمل بعد اجتماعات التخطيط؟

هل يشعر الشخص بالإرهاق بسبب خطوة أو أكثر في سير العمل؟

ما هي المهام الرتيبة التي تبطئك؟

كيفية استخدام ماد ساد سعيد

قسّم لوحتك الرقمية إلى ثلاثة أعمدة وقم بتسميتها سعيد وحزين وغاضب أضف بعض الألوان ملاحظة لاصقة العناصر النائبة لتمثيل عنصر للعمود الخاص به (سعيد=أخضر، حزين=أزرق، مجنون=برتقالي) اطلب من كل عضو من أعضاء الفريق المساهمة بعنصر واحد على الأقل في كل عمود يركز على الرحلة العاطفية للسباق السابق قم بقيادة المناقشة بدءًا من عمود معين أو عنصر عاجل

يمكن أن تكون عمليات سبرينت ريتروسبورتس صعبة على الفريق. هذا لأنه عادةً ما يكون هناك العديد من النتائج الرئيسية ومجالات التحسين. بالنسبة لبعض الأشخاص، يمكن أن يشعروا بأنهم مقصرون دائمًا. نحب أن يكون لدينا محادثات صريحة "خارج التسجيل" حيث يكون لأي شخص الحرية في قول أي شيء يريده ولن يتم تسجيله. لوتشيانو فيتيرالي المؤسس المشارك ل تيكيت نيرد نصيحة احترافية: هل ما تعلمته بأثر رجعي مدفون في مكان ما في صندوق الوارد الخاص بك؟ قبل أن تنشئ مجلدًا _مجلدًا آخر في صندوق الوارد، جرّب قالب الأعمال المتراكمة والركض السريع في ClickUp لتنظيم جميع الأعمال و الأعمال المتراكمة في مكان واحد.

تتبع الملاحظات والملخصات السابقة والحالية للاجتماع الاستعراضي السريع في مستند ClickUp

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2. داكي

يعد نموذج DDAKI (إسقاط، إضافة، احتفاظ، تحسين) نموذجًا قويًا لـ فرق العمل الرشيقة للحصول على نتائج مفصّلة في استرجاعها. يركز أعضاء الفريق بشكل مفرط على العمليات, أدوات رشيقة والموارد، لذا من الأفضل أن يكون ذلك بعد أن يكونوا قد عملوا خلال عدة سباقات سريعة.

إسقاط : الأشياء التي يجب إزالتها تمامًا من سباقات السرعة السابقة لأنها تضر أو تشتت عمل الفريق وإنتاجيته

: الأشياء التي يجب إزالتها تمامًا من سباقات السرعة السابقة لأنها تضر أو تشتت عمل الفريق وإنتاجيته إضافة : أشياء يجب إضافتها أو استبدالها لتلبية احتياجات أعضاء الفريق

: أشياء يجب إضافتها أو استبدالها لتلبية احتياجات أعضاء الفريق الإبقاء على: الأشياء التي أصبحت ضرورية للعملية والتسليم للسباقات القادمة

الأشياء التي أصبحت ضرورية للعملية والتسليم للسباقات القادمة التحسين: الأشياء التي يجب إجراء تغييرات صغيرة (أو كبيرة!) عليها من أجل التحسين المستمر والنجاح بشكل عام

كيفية استخدام DAKI

قسّم لوحتك الرقمية إلى أربعة أعمدة وقم بتسميتها بالترتيب: أسقط، وأضف، واحتفظ، وحسّن حدد الأعمدة بموضوع إذا كنت ترغب في تركيز الملاحظات على عملية أو أداة أو سير عمل معين اطلب من فريقك إضافة عنصر واحد على الأقل إلى كل عمود ديفيد هودسبيث ، مدرب رشيق في The Road to Agile، يقول أفضل ما في الأمر:

"إن الركض السريع كل أسبوعين يعني أنك بحاجة إلى إنشاء 26 عملية إعادة إنتاج في السنة. لقد خصصت الوقت الكافي للتأكد من أنها كلها مختلفة. وهذا يعني تغيير الشكل، أو جعل شخص آخر يقوم بها، أو ارتداء بدلة هوت دوغ. يجب أن تكون استرجاعاتك فريدة من نوعها مثل ندفة الثلج!

لم يكن الوقت حليفي في القدوم إلى أحد الاجتماعات الاستعراضية للسباق السريع. لم أتمكن من التحضير بشكل صحيح، لذا كنت سأضطر إلى إعادة استخدام تنسيق سابق. أثناء مروري بلعبة ابنتي، رأيت بدلة هوت دوج الهالوين الخاصة بابنتي الكبرى. ارتديتها على الفور وقمت بتشغيل الرجعية. اكتشفت في ذلك اليوم، أن أي تغيير أو تبديل في الشكل الرجعي يمكن أن يثير المشاركة والأهم من ذلك الفرح!"

جمع البيانات وحالات تقدم المشروع في ClickUp

3. متسلق الجبال

نداء إلى جميع أعضاء الفريق الباحثين عن المغامرة! يركز متسلق الجبال متسلق الجبال على التأمل الفردي بعد سباق صعب أو كبير.

يتحمل مسؤولو سكروم ماسترز وقادة أجايل مسؤولية إزالة العوائق لزيادة الإنتاجية. بشكل أساسي، أنت تطلب من كل عضو من أعضاء الفريق تصور قدرته الحقيقية على إكمال المهام وكيف يمكنك مساعدته في الوصول إلى هدفه.

كيفية استخدام متسلق الجبال

كن مبدعًا كما تريد مع هذه الرجعية! إليك بعض المطالبات الموصى بها:

المسار : هل لدينا التخطيط للسباق جعلك تبدأ بشكل صحيح؟ هل كانت هناك أوقات أخرجتك فيها المهام أو الطلبات عن المسار الصحيح؟

: هل لدينا التخطيط للسباق جعلك تبدأ بشكل صحيح؟ هل كانت هناك أوقات أخرجتك فيها المهام أو الطلبات عن المسار الصحيح؟ الطقس : ما الذي أبطأك أو أرشدك إلى الأمام لإكمال سباق السرعة؟

: ما الذي أبطأك أو أرشدك إلى الأمام لإكمال سباق السرعة؟ الحبال : كيف كان شعورك حيال الدعم من الفريق بأكمله؟

: كيف كان شعورك حيال الدعم من الفريق بأكمله؟ العوائق/العقبات : ما هي العقبات الصغيرة/الكبيرة التي واجهتك؟

: ما هي العقبات الصغيرة/الكبيرة التي واجهتك؟ حقيبة الإسعافات الأولية: ما الذي تحتاجه في السباقات القادمة لمساعدتك على إكمال مهامك في الوقت المحدد؟

4. التصويت النقطي

يركّز التصويت النقطي في اجتماع سبرينت الاستعراضي على تحديد أولويات العناصر بحيث يتم قضاء مدة الاجتماع الاستعراضي في الموضوع (الموضوعات) التي تشغل بال الجميع لمعالجتها عاجلاً وليس آجلاً.

إذا كنت قد بدأت للتو في استخدام اجتماعات Sprint Retrospective، فهذه واحدة من أفضل الطرق لاستكشافها. الفرق التي تتبنى حديثاً إدارة المشاريع الرشيقة أو سكروم إجراء تغييرات كبيرة في السلوك والعمليات لتحقيق أهداف السرعة والمرونة.

عبر Digital.ai

كيفية استخدام التصويت النقطي

الوقت الإضافي هو مورد تتوق إليه جميع فرق التطوير. للاستفادة القصوى من وقت الجميع واهتمامهم، ابدأ عملية التصويت بإضافة العناصر التي جمعتها من أعضاء الفريق. كن محدداً بقدر ما تستطيع، بحيث يكون لديك في نهاية عملية إعادة التصويت، نتائج قابلة للتنفيذ.

5. نجمة البحر

على غرار تقسيمات "داكي"، ينقسم ستارفيش سبرينت سبرينت ريترو إلى خمس فئات تبدأ بالملاحظات حول الممارسات الحالية وتنتهي بأفكار جديدة لتحسين العملية. تميل الأفكار الرجعية مثل Starfish إلى اتباع ترتيب معين للتأكد من أن المحادثة تمضي قدمًا وأن الفريق متحمس لسباقات السرعة المستقبلية.

أمثلة على الاستجابة لاجتماع استعادي لسباق نجم البحر بأثر رجعي

الفئة مثال على الاستجابة _استمر في العمل _افتح غرفة افتراضية يوم الثلاثاء لطرح أسئلة سريعة مع مالك المنتج أقل من مقاطعات خلال المرحلة الأخيرة من اليوم عبر Slack لتحديثات الحالة المزيد من مشاركة المعرفة والآراء حول أدواتنا وأنظمتنا للعمل بذكاء أكثر_ البدء في القيام بـ ترك التعليمات البرمجية أفضل مما وجدتها لـ href/ https://clickup.com/blog/technical-debt//reduce tech debt/%href/_ التوقف عن العمل إجراء محادثات عبر البريد الإلكتروني أو Slack وليس في المهمة_

كيفية استخدام نجم البحر روبن جاميز المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة

SignWell يشارك تجربتهم في الفريق:

"تتضمن دائمًا ما تتضمن عمليات سبرينت ريتروكتشرز الخاصة بنا لوحة من 5 نجوم: المواصلة، التقليل، الزيادة، التوقف، الإيقاف، البدء. نقوم بشكل منفصل، ثم بشكل جماعي، بعصف ذهني للأفكار التي تقع في كل نقطة من النجوم. إنها طريقة لطيفة للتفكير في الجيد والسيئ والقبيح بينما نكتشف أفضل طريقة للمضي قدمًا."

ويتابع روبن قائلاً: "بمجرد أن نجمع هذه الأفكار بشكل فعال في الفئة والموضوع المناسبين، نضع خطة عمل للمرة القادمة."

_جرب هذه

_توقف بدء تشغيل ومتابعة القوالب _

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6. مركب شراعي

يسلط المركب الشراعي بأثر رجعي على أهداف ورؤية المكان الذي فريق سكروم يريد الذهاب إلى هناك، وكيف سيصلون إلى هناك، وما هي التحديات التي يتوقعونها.

إنه نموذج مرئي مع رسم/صورة لمركب شراعي في مساره. إليك ما تمثله الأرقام:

مركب شراعي : جميع أعضاء فريق سكروم

: جميع أعضاء فريق سكروم الجزيرة : الرؤية/الأهداف الجماعية

: الرؤية/الأهداف الجماعية الرياح : العمليات والأدوات والأشخاص الذين يساعدون فريق سكروم على تحقيق رؤيتهم

: العمليات والأدوات والأشخاص الذين يساعدون فريق سكروم على تحقيق رؤيتهم الصخور : المخاطر والعقبات على طول الرحلة

: المخاطر والعقبات على طول الرحلة المرساة: العمليات، والأدوات، والأشخاص الذين يبطئون فريق سكروم

كيفية استخدام المراكب الشراعية

ارسم أو استخدم صورة لمركب شراعي مع مرساة مثبتة على جانبه متجهة إلى جزيرة. أحيط القارب بالرياح (سلسلة من الخطوط المنحنية) والصخور الكبيرة اطلب من كل عضو من أعضاء فريق سكروم طرح أفكار للمناقشة المفتوحة وحفظ السجلات

7. شبكة الملاحظات

شبكة الملاحظات شبكة الملاحظات تبدو شبكة الملاحظات Sprint Retrospective كما يوحي الاسم: شبكة مفتوحة مقسمة إلى أربعة أرباع. إذا كنت تريد أن تبقيها بسيطة، استخدم التسميات القياسية للإعجابات، والانتقادات، والأسئلة، والأفكار. ولكن إذا كانت هناك أربعة مواضيع تريد إبداء الملاحظات حول آخر سبرنت، فسيكون هذا فعالاً على المعيار.

كيفية استخدام شبكة الملاحظات

يمكن لشبكة الملاحظات الفارغة أن تتحول سراً إلى مهمة شاقة. إليك بعض الوجبات الجاهزة للاستفادة من مجموعات المناقشة الصغيرة لزيادة قيمة وقت فريقك وملاحظاته وأفكاره:

قبل البدء في الاجتماع الجاد لاستعراض سبرينت بأثر رجعي، شجع فريقك على تشكيل مجموعات نقاش صغيرة أولاً حيث سيقومون بتفصيل النقاط وتقديم اقتراحاتهم أولاً. سيسمح لهم ذلك باستجماع أفكارهم في الاجتماع ومنحهم متسعًا من الوقت للتوصل إلى أفكار في البداية. لاحظ كيف أن فريقك لن يتشتت أثناء الاجتماع لأنهم سيتطلعون إلى تقديم أفكارهم وسيكونون أكثر تفاعلاً في مناقشة مواضيع الأعضاء الآخرين. ماكس هاور المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جوفلو نصيحة احترافية: قم بتغطية القواعد الخاصة بك مع اجتماعات Agile الأخرى باستخدام قالب أحداث السباقات السريعة الرشيقة الخاص ب ClickUp . مع تنظيم جميع معلوماتك وسهولة الوصول إليها، ستنتقل بسهولة من حدث رئيسي إلى الحدث التالي!

قم بدعوة فريق Scrum الخاص بك للتعاون في أ تخطيط سبرينت مستند ClickUp

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8. بطاقات كودو

هل تحتاج إلى مجموعة قوية من بطاقات الثناء على الفريق لإثارة مشاعر الجميع؟ (لا أنظر إليك يا حزين حزين غاضب بأثر رجعي!)

تحتفي بطاقات كودو كاردز بأثر رجعي لسباق السبرينت بتعاون أعضاء الفريق وتواصلهم وأدائهم طوال دورة السبرينت. إنها تجربة إيجابية للترابط بين أعضاء الفريق، خاصةً بالنسبة للمختلطين أو الفرق الافتراضية .

كيفية استخدام بطاقات كودو

أنشئ لوحة رقمية لا نهائية وشجع الجميع على توجيه تحية سريعة وذات مغزى لأحد أعضاء الفريق.

نصيحة احترافية: إذا كان من الصعب جدولة الاجتماعات لأن فريقك منتشر في مناطق زمنية متعددة، قم بإنشاء عرض لوحة ClickUp Board ليتمكن أي عضو من أعضاء الفريق من الدخول في وقت مناسب وإضافة شخص ما على بطاقة Kudo.

احصل على دليل ClickUp الخاص بـ أفضل اقتباسات العمل الجماعي !

9. كل واحد يقابل الكل

يتمحور نشاط كل واحد يقابل الجميع في نشاط سبرينت ريسنت ريسنت حول موضوعين: التعرف على الجميع في الفريق ومشاركة الملاحظات المباشرة. العامل الفريد من نوعه؟ إنه مشابه للمواعدة السريعة حيث تكون مجموعة من شخصين يتحدثان 1:1.

كيفية استخدام "كل واحد يقابل الكل

من الأسهل تسهيل ذلك في بيئة مكتبية. ولكن بالنسبة للفرق البعيدة، قد يكون الأمر محرجاً ومضيعة للوقت إذا توقفت التكنولوجيا عن العمل أو إذا كنت تتحسس الغرف الافتراضية للوصول إلى 1:1. يمكن أن تصبح هذه الرجعية مضيعة للوقت بسهولة إذا لم يجد فريقك أي قيمة في هذا النوع من التنسيق. ولكن على الجانب الآخر، إنها طريقة ممتعة ومبتكرة لبناء علاقات الفريق!

نصيحة احترافية: عزز سباقاتك القصيرة بـ قالب سباق التصميم السريع من ClickUp ! الأيام 1-5 مقسمة حسب المرحلة مع الحقول المخصصة المقترحة لسهولة تتبع المهام.

تيسير التحسين المستمر ومواءمة الفريق في ClickUp

تنزيل هذا القالب

10. سلسلة الانتصارات

السلسلة الرابحة يعد نموذج السلسلة الرابحة مثاليًا للحالات التي تسير فيها جميع أجزاء السباق بسلاسة تقريبًا أو كلها.

نحن نميل إلى تذكر معظم الأشياء التي فشلت أو لم تلبي توقعاتنا. يساعدنا المرور بهذا التمرين في اجتماع سبرينت ريتروسبكت على التقاط ما نريد تكراره من أجل استمرار النجاح.

كيفية استخدام "سلسلة الانتصارات

اطلب من فريقك التفكير في دورة سبرينت السابقة من البداية إلى النهاية بينما لا تزال حاضرة في أذهانهم. قم بتسليط الضوء على أي عمليات أو أدوات أو أشخاص جعلوا إنجاز المهام والوفاء بالمواعيد النهائية أسهل. قد ترغب في أن يكون لديك إجراءات التشغيل الموحدة في متناول اليد لتوثيق بعض هذه الدروس لمساعدة أعضاء فريق سكروم الحاليين والمستقبليين!

الأسئلة الشائعة ## الأسئلة الشائعة حول سبرينت ريتروسبكت

ما هي فوائد إجراء سبرينت ريتروسبكتشر؟

تتمثل الفائدة الرئيسية من إجراء استعراض سريع بأثر رجعي في أنه يشجع على التعلم المستمر والتحسين داخل الفريق. من خلال التفكير بانتظام في كل تكرار ومناقشة مجالات التحسين، يمكن للفرق تحديد نقاط الضعف أو المشاكل قبل أن تصبح مشاكل كبيرة والتأكد من أن الفريق بأكمله على نفس الصفحة حول الخطط المستقبلية لتطوير التعليمات البرمجية واستكمال المنتجات. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر أيضًا فرصة لأعضاء الفريق للتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم دون خوف من الحكم عليهم أو انتقادهم.

ما الذي يجب تضمينه في سبرينت ريتروسبكتشر؟

عند إجراء استعراض سريع بأثر رجعي، من المهم النظر في جميع جوانب عملية التطوير حتى تتمكن من العثور على مجالات للتحسين في كل من الأداء الفردي وسير العمل بشكل عام. فيما يلي بعض الموضوعات التي قد ترغب في مناقشتها: سرعة التقدم، وديناميكيات الفريق، والمسؤوليات الفردية، والتواصل بين الأعضاء، واستراتيجيات حل المشكلات، والأهداف التي تحققت/لم تتحقق خلال دورة العدو هذه، وأي تحسينات يجب إجراؤها في المستقبل.

كم مرة يجب عليك القيام باستعراض سريع بأثر رجعي؟

يعتمد تواتر إجراء الاستعراضات السريعة على احتياجات فريقك، ولكن يوصى عمومًا بعقدها بعد كل أسبوعين أو كل تكرار لسباق السرعة . وهذا يمنح الفريق وقتًا كافيًا للتفكير ومناقشة التقدم المحرز بطريقة مفيدة دون ترك الكثير من الوقت يمر بين الاجتماعات.

قم بربط عمليات سبرينت ريتروسبورتس بجميع أعمالك في ClickUp

غالبًا ما تؤدي الهياكل التقليدية إلى نتائج عكسية للنمو والأهداف. مع ClickUp، سيكون لديك الأدوات اللازمة لإعداد منظورات سبرينت الرجعية المنتظمة كمورد دائم الخضرة. سيؤدي هذا المستوى من المعرفة التي يمكن الوصول إليها إلى تغيير الطريقة التي يتواصل بها فريقك ويؤدي بها للتكرار التالي وما بعده.

نأمل أن تكون متحمسًا لفكرة واحدة أو ثلاث من أفكار Sprint Retrospectives. هناك المزيد من القوالب المجانية والتكاملات والأدوات الموفرة للوقت داخل ClickUp لبناء وأتمتة سبرينت المثالي الخاص بك!

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