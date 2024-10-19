أفضل 10 أدوات لتحسين العمليات لسير عملك في 2025

من طقوس قهوتنا الصباحية إلى طلبات استلام المشاريع، توجد العمليات في كل مكان. فهي توفر الهيكلية والتنظيم والجودة للمهام التي نقضي فيها وقتنا.

تساعدنا العمليات أيضًا على تحسينها بمرور الوقت لتحقيق توهج إنتاجيتنا. ✨

من خلال استخدام أدوات تحسين العمليات، يمكن للفرق تقييم المجالات التي تحتاج فيها العمليات إلى إعادة تشكيلها من أجل زيادة الكفاءة والشفافية. كما أنها تساعد الشركات على فهم كيفية تفاعل أقسامها مع بعضها البعض، حتى يتمكنوا من إجراء تغييرات تفيد المؤسسة بأكملها.

في هذا الدليل، سنغطي أدوات تحسين العمليات المختلفة لمساعدة فريقك على قياس مستويات الأداء الحالية و وضع خطط للتحسينات المستقبلية . 🔮

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات تحسين العمليات؟

أدوات تحسين العمليات هي تقنيات وموارد لمساعدة المؤسسات على القيام بالأعمال التجارية عمليات أكثر كفاءة وخفض التكاليف. تزود هذه الأدوات القادة برؤى ثاقبة لاتخاذ قرارات قائمة على البيانات, فهم استخدام الموارد وتحديد الهدر. كما أنها تزود المؤسسات بأهداف واضحة، وتساعدها على تتبع الأداء، وتسمح بالمقارنة المعيارية مع أفضل الممارسات في هذا المجال!

يجب على مديري المشاريع البحث عن أدلة دعم الفيديو، والتحليلات في الوقت الفعلي، والتخصيص المتقدم، التعاون في الوقت الحقيقي الميزات والأتمتة والتكاملات في أدوات تحسين العمليات الخاصة بهم

يتيح ClickUp Docs التنسيق المنسق و أوامر الشرطة المائلة للعمل بكفاءة أكبر

وإذا كان فريقك يستخدم منهجيات تحسين العمليات، بما في ذلك Agile و تخطيط تدفق القيمة ضع في اعتبارك عملياتك الحالية أثناء البحث. قد يؤدي أي تغيير في الأدوات أو العمليات إلى انخفاض مؤقت في الإنتاجية ومنحنى تعليمي لأعضاء الفريق.

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**_مع الاستراتيجيات!

قد يكون التنقل بين تأثير أدوات البرمجيات الجديدة أمرًا صعبًا، لكن المشاركة الاستباقية لأصحاب المصلحة ستزيد من جهود تحسين العمليات! 🤝

لتجنب أي عوائق في سير العمل، قم بإشراك أصحاب المصلحة في أقرب وقت ممكن لتصفية الأدوات التي لن تتجاوز جولة الاختيار الأولى. عادةً ما يشمل أصحاب المصلحة مالكي المشروع وأعضاء الفريق والقيادة وموظفي تكنولوجيا المعلومات والفرق متعددة الوظائف والخبراء المتخصصين.

فوائد استخدام أدوات تحسين العمليات

يمكن أن يحقق استخدام أدوات تحسين العمليات العديد من الفوائد للفرق. فيما يلي بعض المزايا الرئيسية:

زيادة الكفاءة : تساعد أدوات تحسين العمليات الفرق على تبسيط سير العمل وإزالة الاختناقات وتقليل الوقت والموارد المهدرة. وهذا يؤدي إلى تحسين الإنتاجية وإنجاز المهام بشكل أسرع.

: تساعد أدوات تحسين العمليات الفرق على تبسيط سير العمل وإزالة الاختناقات وتقليل الوقت والموارد المهدرة. وهذا يؤدي إلى تحسين الإنتاجية وإنجاز المهام بشكل أسرع. تحسين الجودة : تمكّن هذه الأدوات الفرق من تحديد مشكلات الجودة في عملياتها ومعالجتها. من خلال تنفيذ تدابير فعالة لمراقبة الجودة، يمكن للفرق تقديم منتجات أو خدمات عالية الجودة لعملائها.

: تمكّن هذه الأدوات الفرق من تحديد مشكلات الجودة في عملياتها ومعالجتها. من خلال تنفيذ تدابير فعالة لمراقبة الجودة، يمكن للفرق تقديم منتجات أو خدمات عالية الجودة لعملائها. تحسين التعاون : غالبًا ما تتضمن أدوات تحسين العمليات ميزات تعزز التعاون والتواصل داخل الفرق. وهذا يعزز العمل الجماعي بشكل أفضل, مشاركة المعرفة والتنسيق، مما يؤدي في النهاية إلى نتائج أفضل.

: غالبًا ما تتضمن أدوات تحسين العمليات ميزات تعزز التعاون والتواصل داخل الفرق. وهذا يعزز العمل الجماعي بشكل أفضل, مشاركة المعرفة والتنسيق، مما يؤدي في النهاية إلى نتائج أفضل. اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات : توفر أدوات تحسين العمليات للفرق إمكانية الوصول إلى البيانات والتحليلات في الوقت الفعلي. وهذا يمكّن الفرق من اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على معلومات دقيقة ومحدثة، مما يؤدي إلى حل المشاكل والتخطيط الاستراتيجي بشكل أكثر فعالية.

: توفر أدوات تحسين العمليات للفرق إمكانية الوصول إلى البيانات والتحليلات في الوقت الفعلي. وهذا يمكّن الفرق من اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على معلومات دقيقة ومحدثة، مما يؤدي إلى حل المشاكل والتخطيط الاستراتيجي بشكل أكثر فعالية. التحسين المستمر : باستخدام هذه الأدوات، يمكن للفرق إنشاء ثقافة التحسين المستمر. ويمكنهم تقييم عملياتهم وتحسينها بانتظام، مما يضمن بقاءها ملائمة وفعالة في بيئة عمل دائمة التطور.

: باستخدام هذه الأدوات، يمكن للفرق إنشاء ثقافة التحسين المستمر. ويمكنهم تقييم عملياتهم وتحسينها بانتظام، مما يضمن بقاءها ملائمة وفعالة في بيئة عمل دائمة التطور. زيادة رضا العملاء : يساعد تطبيق أدوات تحسين العمليات الفرق على تقديم منتجات أو خدمات تلبي احتياجات العملاء وتوقعاتهم بشكل أفضل. وهذا يؤدي إلى زيادة رضا العملاء وولائهم.

: يساعد تطبيق أدوات تحسين العمليات الفرق على تقديم منتجات أو خدمات تلبي احتياجات العملاء وتوقعاتهم بشكل أفضل. وهذا يؤدي إلى زيادة رضا العملاء وولائهم. وفورات في التكاليف: تساهم العمليات الفعالة وتحسين الجودة وتقليل الهدر في توفير التكاليف للفرق. تمكّن أدوات تحسين العمليات فرق العمل من تحديد مجالات الهدر وعدم الكفاءة وتنفيذ استراتيجيات للقضاء عليها.

دعنا نستكشف أفضل أدوات تحسين العمليات لمساعدة الفرق على تعزيز سير العمل والكفاءة ! 🔍

أفضل 10 أدوات لتحسين العمليات في عام 2024

1. انقر فوق

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة مصممة للفرق في أي مجال لإدارة العمليات والإجراءات والمهام وغيرها. باستخدام ClickUp، يمكن للفرق إنشاء تقارير مفصلة عن أي مقياس، وتصور سير العمل المعقد، ومركزة توثيق العمليات للمشاركة على مستوى الشركة

والأفضل من ذلك كله، فإن ترتيب سير العمل بالسحب والإفلات في ClickUp وميزات الأتمتة في ClickUp تُزيح عبء التواصل بين الفريق، مما يسمح للجميع بالتصرف بثقة في أفكار تحسين العمليات. سواء كان فريقك يفضل القوائم، أو لوحات كانبان، أو اللوحات البيضاء، فإن ClickUp لديه أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص لتنظيم العمل في مركز تعاوني واحد!

ClickUp أفضل الميزات

إعداد التقارير و لوحات المعلومات للتحسين المستمر و إعادة هندسة إجراءات العمل طرق العرض المتعددة للتكيف مع رشيق , سكروم , كانبان أو أي نمط تخطيط عمليات، بما في ذلك تحليل السبب الجذري طرق متعددة لـ أتمتة المهام المتكررة بما في ذلك مراجعات أصحاب المصلحة والإجراءات المتسقة

مفصلة على الإنترنت مركز المساعدة , ندوات عبر الإنترنت ، والدعم لمساعدتك في استخدام المنصة إلى أقصى حد ممكن

ديناميكية الأهداف خاصية لمواءمة الفريق مع عمليات OKRs القابلة للقياس وتتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي

حول 1,000 عملية تكامل لجلب جميع البيانات والمعلومات ذات الصلة في مكان واحد

التعليقات المعينة والمترابطة في أي انقر فوق المستند أو مهمة، أو السبورة لإنشاء مهام قابلة للتنفيذ على الفور من طلبات تغيير العملية

تعيينات متعددة من المهام لتحقيق الشفافية التامة في كل التقدم المحرز

واسعةمكتبة القوالب مع مخططات انسيابية للعملية لكل حالة استخدام

قيود ClickUp

يمكن أن تؤدي مجموعة الميزات الغنية إلى إنشاء منحنى تعليمي لبعض المستخدمين

لا تتوفر جميع طرق العرض في تطبيق الهاتف المحمول - حتى الآن

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا

: 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا للشركات : 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات : الاتصال لمعرفة الأسعار ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 6500 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 6500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,500 تقييم)

هل أنت مستعد للبدء في تحسين العمليات لفريقك؟ جرّب نموذج عملية وإجراءات ClickUp لتنظيم المهام والوثائق بكفاءة!

2. كيس فلو

عبر كيس فلو Kissflow عبارة عن منصة عمل قائمة على السحابة مع العديد من أدوات تحسين العمليات لمساعدة الفرق على تبسيط عملياتها. يحتوي على واجهة سهلة الاستخدام لإنشاء مهام سير عمل مخصصة, أتمتة العمليات اليدوية ومراقبة التقدم المحرز في مشاريعهم.

تقدم الأداة ميزات مثل إدارة المهام , تعاون الفريق والتكاملات والمزيد. من خلال ميزات إعداد التقارير الشاملة، يمكن للفرق إنشاء تقارير تستند إلى المقاييس للحصول على رؤى عميقة حول العمليات والاستخدام والمستخدمين.

أفضل ميزات #### Kissflow

التعيينات التلقائية والتصعيدات والإشعارات التلقائية لـ تحديد أولويات المشروع توجيه العناصر الديناميكي إلى أعضاء الفريق

نماذج سير عمل خالية من الرموز

إدارة المهام

مشاركة المستندات

قيود #### قيود كيس فلو

يمكن أن يكون من الصعب إعداد مستخدم مبتدئ مقارنة بأدوات إدارة العمليات الأخرى

لا يمكن للمستخدمين تعيين مهام لعدة مستخدمين دون إنشاء مجموعات إضافية

تسعير كيس فلو

صغيرة للشركات : 15 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 15 دولارًا لكل مستخدم شهريًا الشركات : 20 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 20 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل ب Kissflow للحصول على التفاصيل

تقييمات ومراجعات كيس فلو

G2 : 4.3/5 (أكثر من 500 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 3.9/5 (أكثر من 30 تقييم)

جرب هذه *بدائل تدفق القبلات* !

3. الكاتب

عبر الكاتب Scribe هي أداة لتحسين العمليات للفرق لتوثيق خطوات العملية وسير العمل باستخدام لقطات الشاشة والنصوص ونقرات المؤشر والروابط وغيرها. يمكن للمستخدمين إنشاء مهام سير عمل ومخططات مخصصة تساعد في تقسيم الخطوات المعقدة إلى صور مرئية سهلة الفهم.

كما يوفر Scribe أيضًا أدوات تحليلات قوية من خلال صفحة رئيسية واحدة للوحة المعلومات للاطلاع على إحصائيات حول الوثائق وإجمالي المشاهدات. وهذا يجعل من السهل على الفرق تحديد الاختناقات بسرعة وتحسين العمليات التجارية!

أفضل ميزات #### Scribe

محرر الشريط الجانبي في Scribe لتنفيذ إجراءات المستندات والخطوات

أدوات أتمتة العمليات لإنشاء دليل خطوة بخطوة

خيار جدول المحتويات للمخطوطات المطولة للكاتبة المطولة

تعديلات لقطة الشاشة للتكبير والتصغير

تكرار الناسخ لإرساله إلى فرق أخرى

قيود الكاتب #### قيود الكاتب

يتطلب التكامل مع أدوات أخرى لاستخدام المنصة بأقصى إمكاناتها

تطبيق سطح المكتب هو ميزة مدفوعة

تسعير #### Scribe

أساسي : نسخة مجانية

: نسخة مجانية الإصدار الشخصي : 23 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

: 23 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا محترف فريق : 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا (5 مقاعد كحد أدنى)

: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا (5 مقاعد كحد أدنى) المؤسسات: اتصل بـ Scribe للحصول على التفاصيل

تقييمات ومراجعات الكاتب

G2 : 4.8/5 (أكثر من 60 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 5 مراجعات)

4. كويكسي

عبر كويكسي كويكسي هو منصة بدون رمز مصممة لتبسيط تطوير الحلول الرقمية. وهي تساعد الفرق على تقليل الوقت الذي يستغرقه إنشاء الحلول البرمجية من خلال توفير واجهة سهلة الاستخدام لبناء التطبيقات السحابية ومواقع الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة باستخدام إجراءات السحب والإفلات البسيطة.

توفر المنصة ذات التعليمات البرمجية المنخفضة محاكيًا مدمجًا يساعد المستخدمين على اختبار تطبيقاتهم بسلاسة عبر جميع مسارات سير العمل الممكنة. يوفر المحاكي المرونة لاختبار التطبيق على إصدارات سطح المكتب والجوال، مما يسهل التحقق من مشكلات التوافق!

كويكسي أفضل الميزات

محرك القواعد لإدارة قواعد العمل وعمليات التحقق من الصحة دون كتابة التعليمات البرمجية

قوالب جاهزة للاستخدام لمعظم العمليات التجارية المستهدفة

أكثر من 40 نوعًا من المخططات والتقارير للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ

إشعارات المهام والتذكيرات وعمليات التصعيد

مُنشئ المستندات مع خيارات العلامات التجارية

قيود Quixy

الاستضافة على سحابة عامة/خاصة متاحة فقط على خطة المؤسسة

منحنى تعليمي حاد لإيجاد واعتماد أدوات للاستخدام اليومي

تسعير Quixy

المنصة : اتصل ب Quixy للحصول على التفاصيل

: اتصل ب Quixy للحصول على التفاصيل الحل : 20 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 20 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسة: اتصل ب Quixy للحصول على التفاصيل

تقييمات ومراجعات Quixy

G2 : 5/5 (أكثر من 120 تقييم)

: 5/5 (أكثر من 120 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 20 تقييم)

5. أبيان

عبر أبيان Appian هو عملية تجارية منخفضة التعليمات البرمجية برنامج التشغيل الآلي مساعدة المؤسسات في إدارة البيانات نمذجة العمليات وتصميم تجربة المستخدم، وتطوير التطبيقات، والتحليلات.

تتيح المنصة للمستخدمين إنشاء تطبيقات قوية بسرعة مع الحد الأدنى من الترميز والتكوين، مما يؤدي إلى تسريع وقت الوصول إلى السوق! بالإضافة إلى ذلك، توفر Appian إمكانات تكامل بيانات شاملة حتى تتمكن الشركات من ربط الأنظمة عبر المؤسسة والاستفادة من مصادر البيانات الموجودة.

أفضل ميزات Appian

زر إظهار الكائنات لفتح الكائنات الأساسية للصفحة بسرعة

مخطط انسيابي للعمليات وأدوات تخطيط تدفق القيمة

نماذج تصميم قابلة للتخصيص

تصميم أتمتة بديهية

تنبيهات فشل المزامنة عبر البريد الإلكتروني

قيود Appian

عدد محدود من المستخدمين على الخطة المجانية مقارنة بأدوات تحسين العمليات الأخرى

غير مناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم

تسعير #### تسعير Appian

مجاني الإصدار

التطبيق : يبدأ من 2 دولار لكل مستخدم شهريًا للإدخال فقط

: يبدأ من 2 دولار لكل مستخدم شهريًا للإدخال فقط المنصة : اتصل بأبيان للحصول على التفاصيل

: اتصل بأبيان للحصول على التفاصيل غير محدود: غير محدود: اتصل بأبيان للحصول على التفاصيل

تقييمات ومراجعات Appian

G2 : 4.5/5 (270+ تقييمات)

: 4.5/5 (270+ تقييمات) Capterra: 4.2/5 (70+ تقييم)

6. بايبفي

عبر بيبفي يمكن للفرق استخدام Pipefy كأداة لتحسين العمليات بطرق مختلفة. وتوفر المنصة الأدوات اللازمة لمساعدة الفرق على تحديد عمليات عمل واضحة وفعالة، والتي يمكن بعد ذلك مراقبتها وتحسينها بسهولة. من خلال Pipefy، يمكن للفرق إنشاء قوائم مراجعة، وتعيين المهام لأعضاء فريق محددين، وإعداد إشعارات تلقائية عند تحقيق أهداف معينة.

وبالإضافة إلى إمكانات إدارة العمليات، يوفر Pipefy أيضًا ميزات مثل لوحة تحكم جذابة بصريًا وأدوات تتبع التحليلات وتقارير مخصصة لتقييم تأثير تحسينات العمليات.

أفضل ميزات Pipefy

جدول بيانات قابل للتخصيص لتنظيم البيانات من مجال جميع بطاقات الأنابيب

بوابات لتجميع وتنظيم النماذج المختلفة في موقع واحد

قوالب التوصيل والتشغيل لتحسين العملية

نماذج البدء القابلة للمشاركة لإنشاء طلبات جديدة في الأنبوب

أتمتة لتشغيل الإجراءات في الأنبوب

قيود Pipefy

عمليات تكامل أصلية محدودة مقارنة بأدوات تحسين العمليات الأخرى

وظائف محدودة للتواصل الخارجي مع غير المستخدمين

تسعير #### تسعير Pipefy

مبتدئ : نسخة مجانية

: نسخة مجانية الشركات : 25 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 25 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات : اتصل ب Pipefy للحصول على التفاصيل

: اتصل ب Pipefy للحصول على التفاصيل غير محدود: اتصل ب Pipefy للحصول على التفاصيل

تقييمات ومراجعات Pipefy

G2 : 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.6/5 (290+ تقييم)

7. تيبكو

عبر تيبكو تساعد حلول الأتمتة من TIBCO المؤسسات على تبسيط العمليات وتقليل التكاليف وتحسين تجربة العملاء بشكل عام. توفر المنصة المتكاملة سير عمل واحد، ومحرك قواعد، وتحليلات عبر جميع التطبيقات لضمان تحسين العمليات بشكل متسق في جميع أنحاء المؤسسة.

وبفضل ميزات مثل تخطيط العمليات بالسحب والإفلات، تعمل TIBCO على تبسيط عملية إنشاء تدفقات عمل مؤتمتة حتى تتمكن الفرق من التركيز بشكل أكبر على حل مشاكل الأعمال المعقدة. بالإضافة إلى ذلك، توفر إمكانات تحليلات TIBCO للمؤسسات رؤى قيمة حول عملياتها التجارية وعملياتها لتحسين الكفاءة وتجربة المستخدم.

أفضل ميزات TIBCO

الترميز العالمي للعمليات (UPN) من TIBCO لتسهيل الوصول إلى العمليات

التنبؤ لوحة معلومات العمليات مع تحليلات TIBCO Spotfire

رسم خرائط العمليات في أداة TIBCO Cloud Nimbus

مستكشف واجهة برمجة التطبيقات مع وثائق واجهة برمجة التطبيقات التفاعلية

التعاون والموافقة

قيود TIBCO

يفتقر إلى واجهة بديهية للتنقل عبر النظام الأساسي مقارنة بأدوات تحسين العمليات الأخرى في هذه القائمة

من الصعب على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بناء إطار عمل مستدام لتحسين العمليات

تسعير TIBCO

اتصل ب TIBCO للحصول على التفاصيل

تقييمات TIBCO ومراجعاتها

G2 : 4.5/5 (4 مراجعات)

: 4.5/5 (4 مراجعات) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 30 مراجعة)

8. بيزاجي

عبر بيزاجي Bizagi هي منصة برمجيات رائدة في مجال إدارة عمليات الأعمال (BPM) تمكّن المؤسسات من تطوير عملياتها ونشرها وتحسينها بسرعة. يوفر واجهة مستخدم رسومية سهلة الاستخدام مع إمكانات سير العمل والتحليلات الآلية لمساعدة المستخدمين على اتخاذ قرارات أفضل.

تتكامل الأداة أيضاً مع الأنظمة الحالية، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى البيانات من مصادر متعددة. وبفضل مجموعة كبيرة من الميزات والخدمات التي توفرها Bizagi، فإنها تسهل على المؤسسات تبسيط عملياتها وإدارة عملياتها.

أفضل ميزات Bizagi

سير عمل معالج العمليات المكون من سبع خطوات لتنفيذ العمليات التجارية

ملفات تعريف مخصصة بناءً على معرفة المستخدم أو دوره

قواعد عمل بدون كود أو كود منخفض أو كود احترافي

تخصيص واجهات مخصصة لشخصيات مختلفة

موصلات تكامل مبنية مسبقاً

قيود بيزاجي

لا توجد ميزات لإدارة المهام أو المشاريع مقارنة بأدوات تحسين العمليات الأخرى

يفتقر إلى أدلة مستخدم شاملة

تسعير Bizagi

اتصل بيزاجي للحصول على التفاصيل

تقييمات ومراجعات Bizagi

G2 : 4.1/5 (أكثر من 40 تقييم)

: 4.1/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 130 تقييم)

9. كرياتيو

عبر كرياتيو منصة للمؤسسات لتبسيط مشاركة العملاء والتسويق والمبيعات وإدارة الموظفين والعمليات. وهي تساعد الشركات على التخلص من العمليات اليدوية وتقليل التكاليف التشغيلية وزيادة الكفاءة التنظيمية.

من خلال منصة Creatio الموحّدة لإدارة تجربة العملاء، يمكن للشركات إنشاء رحلات عملاء قوية تحافظ على تفاعل العملاء وتحفز التحويلات. من خلال إنشاء تجارب عملاء مخصصة، يمكن للشركات تمييز منتجاتها وخدماتها بفعالية في السوق، مما يزيد من المبيعات ورضا العملاء.

أفضل الميزات #### Creatio

تعاون الفريق مع إمكانات العرض والتعليق عن بُعد

أدوات تصميم بدون كود لمخرجات العملية

تكامل خدمات SOAP وخدمات REST

طرق العرض والأدوات ومكتبة القوالب

تطبيق الجوال

قيود #### Creatio

يفتقر إلى وظائف إدارة المشاريع والمهام

غير قابل للتطوير للفرق غير التقنية

تسعير #### تسعير Creatio

العملية المصمم : مجاناً

: مجاناً الاستوديو المؤسسة: 25 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

Creatio التقييمات والمراجعات

G2 : 4.6/5 (أكثر من 220 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 220 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 5 مراجعات)

10. beSlick

عبر بيسليك BeSlick هي أداة لإدارة العمليات مع قوالب لإضافة الفيديو والتوثيق والتوجيه للتدريب وتوحيد العمليات داخل المؤسسة. تعمل هذه القوالب مثل مخططات سير العمليات العادية ولكنها تحتوي على ميزات إضافية تجعلها أكثر فعالية. وباستخدام القوالب، يمكن تدريب فريق المشروع باستمرار وإلزامه بنفس المعايير حتى يتم اتباع العمليات التجارية بشكل صحيح.

وبمجرد إنشاء القوالب، يمكن للمستخدمين إنشاء قوائم تدقيق ديناميكية منها، وإخطار الأشخاص تلقائياً عند الحاجة إلى إنجاز مهمة ما. يساعد ذلك على تبسيط سير العمل ويضمن معرفة الجميع بما يجب القيام به ومتى.

beSlick أفضل الميزات

النماذج والأتمتة لمهام تحسين إجراءات العمل

مجموعات لتنظيم أعضاء الفريق لتكليفات المهام

أدوات إدارة المهام لـ تخطيط الموارد تقارير سجل التدقيق المختوم بالوقت

تكامل Outlook و Gmail

قيود beSlick

تقتصر إمكانيات الإبلاغ على إدارة سير عمل التحسين المستمر والإنتاجية الفردية

يفتقر إلى واجهة سهلة الاستخدام مقارنة بأدوات تحسين العمليات الأخرى في هذه القائمة

beSlick التسعير

إصدار مجاني

الإصدار القياسي : 10 دولارات لكل مستخدم شهرياً

: 10 دولارات لكل مستخدم شهرياً الإصدار الاحترافي : 14 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 14 دولارًا لكل مستخدم شهريًا مدارة: اتصل ب beSlick للحصول على التفاصيل

beSlick التقييمات والمراجعات

G2 : 4.6/5 (أكثر من 5 تقييمات)

: 4.6/5 (أكثر من 5 تقييمات) Capterra: 4.7/5 (20+ تقييمات)

قم بتجديد مهام سير عملك باستخدام أدوات تحسين العمليات من ClickUp

ClickUp ليست أداة تحسين العمليات العادية. حيث أن ميزات التكامل القوية للمنصة وميزات التعاون الجماعي القوية تجعلها الحل الأمثل للفرق لتنفيذ تغييرات العملية لتحقيق النجاح على المدى الطويل. 🏆 ابدأ حساب ClickUp مجاناً اليوم واستكشف ميزات المنصة البديهية، والقوالب القابلة للتخصيص، ولوحات معلومات التقارير القوية!