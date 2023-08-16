10 أمثلة وأساليب لاختبار قابلية الاستخدام لتحسين أداء موقعك الإلكتروني&8217;’

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هناك العديد من العوامل التي تحدد ما إذا كنت ستبقى في هذه الصفحة وتستمر في رحلة المستخدم أو تغلقها. وهنا تلعب سهولة الاستخدام دورًا حاسمًا.

_هل يمكن للمستخدمين استخدام الموقع الإلكتروني أو التطبيق أو البرنامج بسهولة؟ ما مدى سهولة الاستخدام؟ هل يلبي احتياجات المستخدم؟ ما هي المشاكل التي يواجهها المستخدمون أثناء استخدام موقعك الإلكتروني؟

بشكل عام، يساعد اختبار قابلية الاستخدام في الإجابة عن الأسئلة التالية.

ولكن لماذا يجب أن تهتم بهذا الاختبار على الإطلاق؟

مهما كانت أنماط واجهة المستخدم التي تقوم ببنائها أو إنشاء موقع ويب أو تطبيق للهاتف المحمول أو أي نوع آخر من البرامج، إذا لم يكن تفاعل المستخدم طبيعيًا وسهل التنقل، فلن يكون هذا المستخدم راضيًا عن موقعك الإلكتروني وسيتجنب التفاعل معه أكثر من ذلك.

والآن، دعنا نلقي نظرة على 10 أمثلة لاختبار قابلية الاستخدام لموقعك الإلكتروني لمساعدتك في الحصول على بعض الأفكار لاختبار موقعك الإلكتروني وإصلاح الأخطاء وتوفير تجربة سلسة وسهلة للمستخدمين.

لنبدأ!

ما هو اختبار قابلية الاستخدام؟

اختبار قابلية الاستخدام هو طريقة لتقييم تجربة المستخدم للمنتج من خلال جعل مستخدمين حقيقيين يكملون مهام محددة بينما يقوم الباحثون بمراقبة وجمع الملاحظات. والهدف من ذلك هو تحديد أي مشاكل في قابلية الاستخدام وجمع الأفكار لتحسين سهولة استخدام المنتج.

فوائد اختبار قابلية الاستخدام

يقيّم اختبار قابلية الاستخدام أو اختبار تجربة المستخدم مدى سهولة استخدام موقع إلكتروني أو تطبيق ما.

عند إجراء اختبارات قابلية الاستخدام، يقوم مستخدمون حقيقيون بإكمال مهام معينة على موقع إلكتروني أو تطبيق جوال أثناء ملاحظتهم من قبل باحثي تجربة المستخدم. والهدف من اختبار قابلية الاستخدام هو تحديد جميع مجالات الارتباك أو الإحباط في واجهات المستخدم بحيث يمكن إصلاحها قبل إطلاق الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهاتف المحمول.

وبينما تسعى جاهداً لتوفير تجربة فريدة وغير منقطعة للمستخدمين، من الضروري استثمار الوقت والاهتمام الكافي في اختبار قابلية الاستخدام، والتأكد من أن واجهة منتجك بديهية وبديهية والاحتفاظ بعملائك.

ماذا لو كنت لا تولي اهتمامًا كافيًا لتجربة المستخدم وسهولة استخدام التطبيق كعنصر أساسي؟

يقول أندرو كوتشيرافي، مؤسس وكالة InTechnic UX 67% من العملاء يدّعون أن التجارب غير السارة هي السبب في تخبطهم. من الجيد أن هذا أمر جيد يمكنك منعه.

لتجنب الزبدة، تحتاج إلى الاستثمار في اختبار قابلية الاستخدام.

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_/مرجع/ https://clickup.com/blog/ux-design-tools// برنامج تصميم UX_UX %/%href/_

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10 أمثلة على اختبار قابلية الاستخدام

الآن بعد أن أصبحت على دراية باختبار قابلية الاستخدام وأهميته، حان الوقت لوضع معرفتك موضع التنفيذ. في هذا القسم، سنقوم بمشاركة عشرة أمثلة لاختبار قابلية الاستخدام أمثلة وطرق جمع ملاحظات المستخدمين يمكنك استخدامها لموقعك الإلكتروني.

1. الخرائط الحرارية

عبر بليردي

أحد الجوانب المهمة في تصميم الموقع هو سهولة الاستخدام، أو مدى سهولة تصفح المستخدمين لموقعك الإلكتروني والعثور على المعلومات التي يحتاجون إليها. لاختبار سهولة استخدام الموقع الإلكتروني، غالبًا ما يستخدم المصممون خرائط الحرارة.

A خريطة الحرارة هي طريقة لاختبار سهولة الاستخدام تُستخدم لإنشاء موقع إلكتروني سهل الاستخدام وتحديد مشكلات سهولة الاستخدام. تمثل الخرائط الحرارية المكان الذي ينقر فيه المستخدمون على الصفحة، حيث تشير الألوان الدافئة إلى نقرات أكثر والألوان الباردة إلى نقرات أقل.

من خلال دراسة الخريطة الحرارية، يمكن للمصممين الحصول على فكرة عن المناطق الأكثر شعبية وملاءمة في الصفحة والمناطق التي قد تسبب الارتباك. يمكن إنشاء الخرائط الحرارية باستخدام الملحقات التي تتعقب حركات الفأرة للمستخدمين أو عن طريق تحليل البيانات من برامج تحليلات الويب.

ومع ذلك، فإن تصميم موقع إلكتروني قابل للاستخدام ليس مجرد مسألة تتبع أماكن النقرات. فاحتياجات المستخدمين وتوقعاتهم تتغير بمرور الوقت، لذا من المهم اختبار قابلية استخدام الموقع الإلكتروني وإجراء تغييرات منتظمة وفقًا لذلك.

[مكافأة: قوالب خريطة الموقع! ](مكافأة:قوالبخريطةالموقع!)_

هي مديرة تطوير الأعمال في شركة بليردي _

وهي تعمل مع وكالات التسويق والعملاء الأفراد لمساعدتهم للتعرف على أفضل الطرق للحصول على تجربة مستخدم/واجهة مستخدم مثالية لمواقعهم الإلكترونية