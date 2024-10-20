أفضل 10 بدائل ل Toggl &؛ المنافسين لعام 2025 (الميزات والأسعار والتقييمات)

_هل تبحث عن أفضل بدائل Toggl؟

Toggl هي أداة لتتبع الوقت توفر أيضًا بعض إمكانيات إدارة المشاريع والتوظيف.

وللوهلة الأولى، قد يبدو Toggl وكأنه عصا سحرية صغيرة يمكنها أن تمحو جميع مشاكلك في إدارة الوقت!

ومع ذلك، انظر عن كثب، وسترى أن Toggl تأتي مع قيود كبيرة.

في هذه المقالة، سنلقي نظرة موجزة على ماهية Toggl وبعض قيوده الهامة.

سنغطي بعد ذلك أفضل عشرة بدائل ل Toggl ونستكشف ميزاتها الرئيسية وإيجابياتها وسلبياتها وأسعارها وتقييمات المستخدمين لمساعدتك في العثور على أداة إدارة الوقت المثالية.

_مستعد؟

AAABRA-KA-DABRA ... لنبدأ 💫!

ما هو توجل؟

بدأ توجل كـ

/مرجع/ /مدونة؟ ص=49290 تتبع الوقت /%/مرجع/

أداة لمساعدتك في الحفاظ على إنتاجيتك.

فهي تقيس مقدار الوقت الذي تقضيه في المهام، وتوفر رؤى حول تعاون الفريق، وتساعدك على فهم مدى ربحية عملك.

عبر توجل

ومع ذلك، فقد تطورت الأداة لتقدم أكثر من مجرد أداة آلية برنامج تتبع الوقت .

واليوم، تقدم Toggl ثلاثة منتجات:

Toggl Track : تتبع الوقت المستغرق في سير العمل بدقة

: تتبع الوقت المستغرق في سير العمل بدقة توجل بلان : تخطيط وإدارة مشاريعك

: تخطيط وإدارة مشاريعك Toggl Hire: فحص المرشحين وتوظيفهم بكفاءة

_ما الذي يمكن أن تطلبه أكثر من ذلك؟

حسناً، إذا كنت مثل العديد من مستخدمي Toggl، فربما تطلب عددًا أقل من العيوب بالتأكيد_ 😕

إليك نظرة خاطفة على بعض القيود الحرجة في Toggl:

ميزات إنتاجية محدودة، لذلك ليس هناك الكثير مما يمكنك القيام به للحفاظ على تركيز أعضاء فريقك

خيارات محدودة لإعداد التقارير، لذا لا يمكنك الحصول على رؤى أعمق حول أداء الفريق

الخطط المنفصلة لتتبع الوقت وإدارة المشاريع والتوظيف تجعلها مكلفة

إذن ما الأداة التي يجب عليك استخدامها بدلاً من ذلك؟

لا تقلق. لقد قمنا بتغطيتك 😇!

## 10 بدائل رائعة ل Toggl

كان من الممكن أن يكون Toggl أداة تتبع الوقت المفضلة لديك لولا تلك القيود الصارخة.

دعنا نستكشف هذه البدائل لبدائل Toggl الميزات الرئيسية، الإيجابيات، العيوب، التسعير، تقييمات المستخدمين:

1. انقر فوق

تحميل ClickUp على أي جهاز والوصول إلى عملك من أي مكان كليك أب

ClickUp هو أداة إدارة المشاريع رقم 1 في العالم يستخدمها أكثر من 200,000 فريق عمل فائق الإنتاجية في شركات مثل Uber وAirbnb وGoogle، بالإضافة إلى الشركات الناشئة في جميع المجالات.

ولكنك تبحث عن شيء ما %%000 تركز على تتبع الوقت _، صحيح؟

لا تقلق. ClickUp يحميك! _ 💪

تقدم ClickUp برنامجًا مجانيًا لتتبع الوقت و إدارة الإنتاجية ميزات تساعدك على تتبع وتحليل الوقت المستغرق في المهام والمشاريع.

👀الفضول؟

بالنسبة للمبتدئين، يأتي ClickUp مزودًا بـ متتبع الوقت الأصلي يمكنك تفعيله بسرعة داخل مساحة العمل الخاصة بك.

بدء تشغيل مؤقت لتتبع الوقت أثناء العمل عبر ClickUp

ابدأ تشغيل المؤقِّت لـ تسجيل الوقت المستغرق في كل مهمة، أو إضافة إدخالات الوقت يدويًا لمواكبة ذلك.

يعد استخدام المؤقِّت العام أمرًا سهلاً:

يمكنك بدء الوقت وإيقافه من أي جهاز تستخدمه لأنه يعمل على تطبيق الويب وتطبيق سطح المكتب وتطبيق الهاتف المحمول

تستخدمه لأنه يعمل على تطبيق الويب وتطبيق سطح المكتب وتطبيق الهاتف المحمول التنقل بسرعة بين العديد من المشاريع أو المهام التي تعمل عليها من خلال إنشاء إدخالات زمنية جديدة

بين العديد من المشاريع أو المهام التي تعمل عليها من خلال إنشاء إدخالات زمنية جديدة أبقِ المؤقِّت مرئيًا في الوضع المصغّر بحيث لا تنسى أبدًا إيقاف التتبع عند إكمال مهمة ما

ولكن هذا ليس كل شيء.

يمكنك أيضًا إضافة مسميات إلى إدخالات الوقت لسهولة التصفية، ووضع علامة قابلة للفوترة للفوترة السريعة، وحتى إضافة ملاحظات إلى إدخالات الوقت لتحديد ما كنت تعمل عليه بالضبط.

عرض المهام التي تنطبق عليها معايير محددة من خلال تطبيق خيارات التصفية عبر ClickUp

يمكنك أيضًا دمج ClickUp مع برامج تتبع الوقت التابعة لجهات خارجية مثل Everhour , طبيب الوقت , توجل , تايم كامب , حصاد , كلوكفايفي و المزيد للحصول على وظائف إضافية.

قم بتوصيل تطبيقات الطرف الثالث لبدء تتبع الوقت في ClickUp عبر ClickUp

إيجابيات ClickUp

واجهة مستخدم سهلة الاستخدام وبديهية واجهة المستخدم

واجهة المستخدم يتيح لك وضع عدم الاتصال بالإنترنت العمل من أي مكان ومزامنة مهامك كلما كان لديك اتصال بالإنترنت

إنشاء تذكيرات في أي مكان داخل مساحة العمل للبقاء متقدمًا على المواعيد النهائية المهمة للمشروع

من السهل جدًا على مديري المشاريع تخطيط المهام وإدارة الجداول الزمنية باستخدام طريقة عرض جانت التفاعلية

متاح على النحو التالي التطبيقات لأنظمة أندرويد أو iOS، بالإضافة إلى منصات ويندوز وماك ولينكس

تلقي إشعارات المشروع على المتصفح أو تطبيق الويب أو الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني

كليك أب سلبيات

لا يستطيع المستخدمون تصدير لوحات المعلومات من ClickUp

اطلع على خارطة طريق المنتج لمعرفة كيف نصلح هذه العيوب البسيطة ونجعل ClickUp أكثر سحراً! ✨

تسعير ClickUp

عروض ClickUp متعددة التسعير الخطط. يحتوي ClickUp على خطة خطة مجانية للأبد غنية بالميزات مع عدد غير محدود من المشاريع والمستخدمين. وتبدأ الخطط المدفوعة من 7 دولارات/مستخدم شهرياً.

ClickUp التقييم

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,390+ تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,390+ تقييم) G2: 4.7/5 (أكثر من 3,720+ تقييم)

2. تايم كامب

عبر تايم كامب TimeCamp هو تطبيق شائع لتتبع الوقت يمنحك نظرة ثاقبة على إدارة المهام وأداء المشروع

ولكن هل يمكنك الاعتماد عليها لتتبع الإنتاجية أثناء التنزه بعيدًا عن قاعدتك_ ؟

الميزات الرئيسية لـ #### TimeCamp

تتبع الوقت التلقائي يسجل مقدار الوقت الذي تقضيه في العمل أو أي مهمة أخرى

يساعدك تتبع الإنتاجية على تحديد الأهداف ومراقبة أوقات الإنتاجية والخمول

مراقبة استخدام مواقع الويب والتطبيقات يتتبع الوقت الذي تقضيه في تطبيقات ومواقع ويب ومستندات معينة

إيجابيات #### TimeCamp

يمكن إنشاء فواتير دقيقة بناءً على الوقت الذي تم تتبعه

يساعد تتبع الحضور على مراقبة ساعات الدخول والخروج والإجازات والعمل الإضافي

تسمح لك الموافقات بنقرة واحدة بمعالجة الجداول الزمنية للموظفين بسرعة

سلبيات TimeCamp TimeCamp

الواجهة معقدة الاستخدام

لا يمكنك تخصيص لوحة التحكم

توفر تقارير الإنتاجية مرونة محدودة، لذا لا يمكنك الحصول على رؤى أعمق حول معلومات استخدام الوقت

تسعير #### TimeCamp

يقدم TimeCamp ثلاث خطط تسعير. تبدأ الخطة الأساسية من 7 لكل مستخدم شهريًا.

تقييمات TimeCamp TimeCamp

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 530 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 530 تقييم) G2: 4.7/5 (أكثر من 170 تقييم)

تحقق من هذه

_/مراجع/ /مدونة؟ p=48408 بدائل مخيم تايم كامب *%/%href/_

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3. كلوكفايفي

عبر كلوكفايفيClockify هو تطبيق لتتبع الوقت والجداول الزمنية يُستخدم لتتبع ساعات العمل عبر المشاريع.

ولكن هل يجب عليك استخدام _Clockify كمتتبع للوقت %ref/@🙇؟

_دعنا نكتشف ذلك

Clockify الميزات الرئيسية

يتيح لك متتبع الوقت تتبع الوقت المستغرق في المهام تلقائيًا أو إدخال الساعات يدويًا

تتيح لك جداولها الزمنية تسجيل الأنشطة الأسبوعية وإضافة ملاحظات وعرض إجمالي الوقت المستغرق في كل نشاط/يوم

تساعدك تقاريره على فهم من عمل على ماذا، ومقدار الساعات المدفوعة وتتيح لك تصدير هذه البيانات

إيجابيات كلوكيفاي

يأتي مع الأساسيات برنامج إدارة المشاريع إمكانيات مثل المهام والتقديرات والحالات والمزيد

يتيح لك تتبع الوقت الذي تقضيه على تطبيقات الويب الأخرى مثل Jira وClickUp وGitHub وغيرها

متوفر كتطبيقات سطح المكتب على أنظمة ويندوز وماك ولينكس، بالإضافة إلى تطبيقات الجوال لأجهزة أندرويد وiOS مثل آي باد وآي فون

سلبيات كلوكيفاي

يذكر معظم المستخدمين أن الأداة يمكن أن تتعطل قليلاً في كثير من الأحيان

واجهة المستخدم معقدة

لا توجد تذكيرات لتنبيهك بأن المؤقت لا يزال قيد التشغيل، لذا يقوم المستخدمون بتسجيل وقت غير ضروري إذا نسوا إيقاف تشغيل المؤقت

Clockify التسعير

يقدم Clockify ثلاث خطط تسعير. تبدأ الخطط المدفوعة من 9.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا.

Clockify التقييمات

Capterra: 4.7/5 (1,590+ تقييم)

4.7/5 (1,590+ تقييم) G2: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

تحقق من كامل_التقييمات

_/مرجع/ مدونة؟p=40537 دليلكلوكفاي مقابل دليل توجل_* %/%href/_

4. تايم دكتور

عبر طبيب الوقت Time Doctor هو برنامج لتتبع وقت الموظفين وإدارة الإنتاجية يحظى بشعبية كبيرة لدى فريق العمل عن بُعد الأعضاء

لكن هل يمكن للوقت دكتور أن يعالج % إنتاجية فريقك نقاط الألم؟

الميزات الرئيسية لـ #### تايم دكتور

يساعدك متتبع الوقت في تتبع مقدار الوقت المستغرق في العمل على كل مهمة أو مشروع أو عميل

تلخص تقارير الإنتاجية الساعات التي تم تتبعها في اليوم أو الأسبوع أو أي نطاق زمني تختاره وتساعدك على تحديد أنماط السلوك غير المنتج

تساعدك الجداول الزمنية وكشوف المرتبات من خلال الفوترة التلقائية المجمعة والدفعات المجمعة

ايجابيات طبيب الوقت

يتيح لك تتبع الوقت في وضع عدم الاتصال بالإنترنت تتبع تقدم المشروع حتى إذا انقطع الاتصال بالإنترنت

تتأكد مراقبة الموقع الإلكتروني والتطبيقات من التزام العامل عن بُعد أو الموظف داخل المكتب بالتطبيقات المتعلقة بالعمل والإنتاجية

متوفر على أجهزة ويندوز وماك ولينكس وأندرويد وiOS

سلبيات برنامج Time Doctor

لا يقدم إصدارًا مجانيًا ويأتي بفترة تجريبية مدتها 14 يومًا فقط

لا يمكن للمستخدمين جدولة المهام كما يفعلون في إدارة المشاريع لا يمكنك تحرير الوقت مباشرة من تطبيق سطح المكتب ويجب تسجيل الدخول إلى تطبيق الويب لإجراء التغييرات



تسعير #### Time Doctor

يقدم Time Doctor ثلاث خطط تسعير. تبدأ الخطط المدفوعة من 8 دولارات لكل مستخدم شهرياً.

تقييمات تايم دكتور تايم

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 390+ تقييم)

4.5/5 (أكثر من 390+ تقييم) G2: 4.4/5 (أكثر من 250 تقييم)

5. إيفرهور

عبر Everhour Everhour هو أداة إدارة القوى العاملة مع ميزات إدارة المشاريع وتتبع الوقت، مما يوفر حلاً متكاملاً للفرق لتصور أعباء العمل وجدولتها.

الميزات الرئيسية لـ #### Everhour

سجل الوقت القابل للتحرير .

7. هبستاف

عبر هبستاف Hubstaff هو أداة كاملة لإدارة المشاريع مع ميزات قوية لتتبع الوقت لأعضاء الفريق للحفاظ على الوقت في مشاريعهم ومهامهم.

الميزات الرئيسية لـ #### Hubstaff

تكامل PayPal و Payoneer و Wise و Bitwage لإرسال المدفوعات من المنصة

اكتشاف وقت الخمول لإيقاف التتبع أو إعادة تعيين الوقت

تخطيط وجدولة المناوبات وتتبع حضور الفريق

إيجابيات Hubstaff

متاح على سطح المكتب أو الويب أو الجوال أو كروم

تذكيرات تلقائية لأعضاء الفريق

إضافة ملاحظات إلى إدخالات الوقت

سلبيات Hubstaff

قد يشعر الموظفون أنه ينتهك الخصوصية

من الصعب تتبع الموظفين العاملين في المكتب الذين يقضون وقتهم في المهام دون اتصال بالإنترنت

ميزات أساسية محدودة في الباقة المجانية

تسعير Hubstaff

يقدم Harvest ثلاث خطط تسعير. تبدأ الخطط المدفوعة من 7 دولارات لكل مستخدم شهرياً.

تقييمات Hubstaff

G2: 4.3/5 (أكثر من 370+ تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 1,180 تقييم)

تحقق من هذه

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8. وقت الإنقاذ

عبر وقت الإنقاذ RescueTime هو موقع إلكتروني أداة لإدارة الوقت التي تقدم تحليلات لمساعدة المستخدمين على إدارة وقتهم بشكل جيد وتحسين فرص العمل بتركيز عميق.

RescueTime الميزات الرئيسية

يتتبع مساعد RescueTime Assistant التقدم المحرز نحو هدف العمل المركّز اليومي المخصص

يقيّم عمل المستخدم ويرفع تقارير عن عمله المركّز, تطبيقات إدارة الوقت والمشتتات

يحظر المواقع للتركيز العميق عند تنشيط جلسة التركيز

إيجابيات #### RescueTime

يوفر صفحة الأنشطة التي تصنف العمل والشخصية

تنبيه تعدد المهام للمساعدة في إعادة المستخدم إلى المسار الصحيح

يقدم تطبيق الويب لمحة عامة عن أسبوع عمل المستخدم وأهدافه

سلبيات تطبيق #### RescueTime

قصور في إدارة المشاريع والمهام

لا توجد ميزات تعاون

نقص في إمكانيات التخصيص

التسعير #### تسعير RescueTime

يقدم RescueTime نسخة تجريبية مجانية. اطلب تسعير المستخدم/الفريق مع RescueTime.

تقييمات RescueTime

G2: 4.2/5 (أكثر من 70+ تقييم)

كابيترا: 4.5/5 (أكثر من 120 تقييم)

9. تيميني

عبر Timeneye تيميني هو برنامج لتتبع الوقت مع أدوات إدارة المشاريع لمساعدة الفرق البعيدة على تتبع الوقت المستغرق في المهام والمشاريع المتزامنة.

Timeneye الميزات الرئيسية

تلقي إشعارات الميزانية وإعداد التقارير وتحديثات المشروع

الوصول إلى لوحة معلومات التقويم ونظرة عامة على حالة الفريق

استيراد البيانات وتصديرها

Timeneye الايجابيات

إنشاء إدخالات زمنية يدوية أو آلية

إضافة ملاحظات وعلامات وتفاصيل إلى إدخالات الوقت

تحقق من النشاط في الوقت الفعلي باستخدام مخطط الملخص الشخصي

سلبيات Timeneye

لا توجد خطة مجانية متاحة

إدارة المشاريع لفرق التطوير والفرق الرشيقة ستكون محدودة

غير مناسب ل فريق متعدد الوظائف التعاون

تسعير تيميني

تقدم Timeneye أسعارًا شاملة تبدأ من 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا.

تقييمات Timeneye Timeneye

G2: 4.6/5 (أكثر من 10 تقييمات)

Capterra: 5/5 (أكثر من 100 تقييم)

10. ديسك تايم

عبر وقت المكتب DeskTime هو برنامج إدارة الوقت يقدم تحليلًا تفصيليًا لأنشطة العمل وشريطًا للإنتاجية لتتبع استخدام التطبيق كل يوم واكتساب نظرة ثاقبة على استخدام التطبيق كل يوم.

الميزات الرئيسية لـ DeskTime

يوفر حساب التكلفة وخيار الوقت الخاص والفواتير

يتتبع الوقت المستغرق على عناوين URL والبرامج وعناوين المستندات

تتبع الوقت دون اتصال بالإنترنت مخصص كمنتج أو غير منتج أو محايد

إيجابيات تطبيق DeskTime

برنامج تتبع وقت بومودورو المدمج لتذكير المستخدمين بأخذ فترات راحة من العمل

تقويم خارج المكتب قابل للمشاركة للمضي قدماً وتخطيط أعباء العمل

معرض بطاقات اتصال الفريق لراحة التواصل

سلبيات تطبيق DeskTime

غير مناسب للفرق التي تؤدي المهام بعيداً عن الشاشة

ميزات أساسية محدودة في الباقة المجانية

لا توجد إمكانية تتبع المهام

تسعير #### DeskTime

يقدم DeskTime أربع خطط تسعير. تبدأ الخطط المدفوعة من 7 دولارات لكل مستخدم شهرياً.

تقييمات DeskTime

G2: 4.7/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 230 تقييم)

## اختر بديلاً لتتبع الوقت من Toggl اليوم

Toggl أداة جيدة جدًا عندما يتعلق الأمر بتتبع الوقت وإدارة القوى العاملة. ومع ذلك، فهي ببساطة ليست الأفضل على الإطلاق.

توفر الأداة مرونة محدودة في إعداد التقارير، ولا تدعم حظر مواقع الويب، وتتطلب منك شراء خطط منفصلة لتتبع الوقت وإدارة المشاريع والتوظيف.

أنت تستحق أفضل من ذلك.

لحسن الحظ، لديك دائمًا ClickUp، بديل Toggl المثالي الذي يمكنك الاعتماد عليه.

باستخدام ClickUp، يمكنك تتبع الوقت باستخدامه بسلاسة وحتى إضافة إدخالات الوقت اليدوية. يمكنك أيضًا إنشاء الأهداف، وتعيين المهام إلى عدة مكلفين، ورسم الخرائط الذهنية، وإدارة تقدم المشروع من خلال مخطط جانت، وغير ذلك الكثير.

الاحتمالات لا حصر لها تقريباً!

لماذا لا احصل على ClickUp مجانًا واجعل تجربة تتبع وقتك سحرية حقًا؟