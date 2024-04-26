15 مقياسًا للإنتاجية لتعزيز أداء فريقك

مقاييس الإنتاجية هي مفاهيم تعمل كنقاط بيانات لقياس وتحليل وعرض كيفية أداء الموظفين أو الأقسام. وبعبارة أخرى، فهي تقيس إنتاجية الموظفين وتشير إلى كيفية مساهمة كل فريق في تحقيق أهداف العمل.

تؤدي دراسة مقاييس الإنتاجية مثل استخدام الأصول أو ساعات العمل أو ساعات العمل الإضافية إلى بناء الشفافية في إنتاجية فريقك. فهي تساعد في تحديد الموارد التي تتراجع أو تتقدم في مشاريعك.

إنها علاقة بسيطة بين المدخلات والمدخلات، توضح كيف تتأثر مخرجات شركتك بمدخلاتها.

لقد أنشأنا دليلاً يشرح تأثير مقاييس الإنتاجية ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) على عملياتك التجارية الداخلية والخارجية. 👇

ما هي مقاييس الإنتاجية؟

مقاييس الإنتاجية هي مقاييس قابلة للقياس الكمي تقيس أداء الموظفين في مجالات محددة وكيفية مساهمة أنشطتهم في تحقيق الأهداف المؤسسية.

تقدم هذه المقاييس رؤى رقمية ومرئية سهلة الهضم حول المجالات التي تحتاج إلى تحسين أو تجديدات كاملة.

على سبيل المثال، لنفترض أن الفريق (أ) يقضي 30 ساعة في مشروع مدته ثلاثة أيام مع 12 موظفًا. بينما ينهي الفريق (ب) المشروع نفسه في يومين مع موظفين اثنين أقل. إن تقسيم مقاييس إنتاجية الموظفين يعطي قادة الأعمال رؤية مختلفة لكيفية وسبب تحقيق الفريق (ب) لمردود أعلى من الفريق (أ).

ما هي أهمية مقاييس الإنتاجية؟

يجب عليك قياس الإنتاجية لمراجعة تقدم فريقك مقابل أهداف عملك. من الوحدات المنتجة والإيرادات المحققة إلى المهام الموجهة للمشتريات، توفر هذه المقاييس الأساسية معلومات دقيقة لتوجيه الفرق بعيدًا عن الفشل والاقتراب من جودة الخدمة ورضا العملاء وتحسين هوامش الربح.

يمكن أن تنتج العلاقة بين مقاييس الإنتاجية ومؤشرات الأداء مجموعة من نقاط البيانات المتعلقة بالكفاءة. ويمكنها أن تدمج الرؤى الكمية والنوعية وتساهم في المقاييس الإجمالية لأداء الشركة.

وتساعد المراقبة المستمرة والعمل على تعزيز الإنتاجية على الارتقاء بمخرجات الفريق الإجمالية، مما يساعد على تحسين أداء الأعمال.

انظر الآن إلى بعض أهم مقاييس الإنتاجية ومؤشرات الأداء الرئيسية التي تساعدك على قياس التقدم المحرز.

## 15 مثالاً على مقاييس الإنتاجية ومؤشرات الأداء الرئيسية

قد يكون المسار الطويل لمقاييس الإنتاجية ومؤشرات الأداء الرئيسية مربكاً. خذ وقتك في تحديد أي من مقاييس الإنتاجية الشائعة هذه يمكن أن يرتقي بعملك إلى المستوى التالي. 👇

1. معدل دوران الموظفين (ETR)

يقيس معدل دوران الموظفين النسبة المئوية للموظفين الذين يتركون المؤسسة خلال فترة محددة. ويتم التعبير عنه كنسبة مئوية من قوام الموظفين. يقيس هذا المقياس أيضًا جودة سياسات التوظيف ومستويات رضا الموظفين.

تشير التقارير إلى أن معدلات دوران الموظفين كانت 20% أعلى بعد الجائحة .

في حين أن معدل دوران الموظفين أقل من 10% يعتبر معقولاً، إلا أن ارتفاع معدل الدوران يعكس انطباعاً سلبياً عن ثقافة الشركة ويمكن أن يشير إلى قوة عاملة غير منتجة وغير محفزة.

👉 إليك كيفية حساب معدل دوران الموظفين:

معدل دوران الموظفين = [T /{(B+E)/2}] X100

هنا,

T هو عدد حالات انتهاء الخدمة خلال فترة ما

ب هو عدد الموظفين في بداية الفترة

E هو عدد الموظفين في نهاية الفترة

2. الإيرادات لكل مندوب مبيعات

يقوم مقياس الإنتاجية هذا بحساب مقدار الإيرادات لكل موظف يحققها أعضاء فريق المبيعات.

فرق المبيعات تنافسية بطبيعتها. لذلك، قد يساعد استخدام مقاييس إنتاجية المبيعات في تعزيز المنافسة الصحية بين فريقك.

ومع ذلك، قم بتوفير أهداف مبيعات طموحة وواقعية لتشجيع فريقك على بذل جهد إضافي لتحقيق الإيرادات.

إن مقارنة أداء كل مندوب مبيعات بناءً على معايير مثل الأقدمية والأهداف التي تم تحقيقها يضعك في مكان مثقف لإجراء تقييم عادل.

👉 إليك معادلة سريعة لحساب هذا المقياس:

الإيرادات لكل مندوب مبيعات = إجمالي المبيعات / عدد المبيعات التي حققها مندوب المبيعات

3. دقة المخزون

يقيس مقياس دقة المخزون مستوى عدم الاتساق بين المخزون الفعلي والمخزون المسجل. إن تتبع هذا المقياس وتحسينه يعزز انطباعك كبائع جدير بالثقة.

ينتج ارتفاع دقة المخزون عن ممارسات مسك الدفاتر الفورية والإدارة الفعالة للمستودعات. كما يشير أيضًا إلى فعالية فريقك الميداني المسؤول عن إدارة المخزون.

يجب أن تحافظ على درجة عالية في مقاييس الجودة هذه لتحقق ارتفاعًا في رضا العملاء وأرقام المبيعات.

👉 إليك معادلة لحساب دقة المخزون:

دقة المخزون = (الأصناف المعدودة / الأصناف المسجلة) × 100

4. متوسط وقت المناولة (AHT)

يقيس متوسط وقت المعالجة متوسط الوقت المستغرق لحل استفسار العميل المعلق أو مشكلة الدعم.

يشيع استخدام متوسط وقت المعالجة (AHT) لقياس الإنتاجية في فرق خدمة العملاء وفرق الدعم. وله أربعة أهداف رئيسية:

تحديد الأعضاء الأفضل أداءً أو الأعضاء الاستباقيين في فريقك

تحديد الأعضاء ذوي الأداء المنخفض ومساعدتهم على تحسين أدائهم من خلال دورات تدريبية

فهم التقلبات في AHT كإشارات على إجهاد الفريق أو عبء العمل الزائد

التأكد من الاستجابة العالية تجاه العملاء للحفاظ على رضا العملاء

ببساطة، يقيس مقياس إنتاجية الموظفين هذا مدى كفاءة فريقك في حل استفسارات العملاء دون التضحية بجودة الخدمة (QoS).

👉 احسب AHT باستخدام هذه المعادلة:

معدل وقت المعالجة = (إجمالي وقت التحدث + وقت الانتظار + وقت المتابعة) / إجمالي عدد المكالمات

5. معدل إنجاز المهام

يقيس معدل إنجاز المهام النسبة المئوية للمهام المنجزة مقابل المهام التي تم تعيينها خلال وقت معين.

ويُعد مقياس قياس الإنتاجية هذا اختبارًا للكفاءة التشغيلية. فهو يساعد على اكتشاف الأعطال في سير العمل والثغرات في قدرة الفريق.

إذا كنت تعاني من المهام المتراكمة، فقد حان الوقت لإعادة توزيع أعباء العمل أو التحقيق في مشاكل أعمق مثل عدم وضوح أولويات المهام، أو عدم كفاءة استخدام الموظفين، أو زيادة عبء العمل، أو عدم كفاية الموارد.

👉 إليك كيفية حساب معدل إنجاز المهام:

معدل إنجاز المهام = (عدد المهام المكتملة) / (إجمالي عدد المهام) × 100

من الطرق الرشيقة للتعامل مع معدل إنجاز المهام المنخفض هو تعيين نقاط قصة لكل مهمة. نقاط القصة هي نقاط ترجيح يتم تعيينها لكل مهمة بناءً على الصعوبة ووقت الإنجاز المتوقع.

تتيح لك نقاط القصة تحليل المدة التي ستستغرقها كل مهمة مسبقًا. والأهم من ذلك أنها تمنحك نظرة عامة على عبء العمل ومستويات الإنتاجية لأعضاء الفريق.

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6. ساعات العمل الإضافي

ساعات العمل الإضافي هي الساعات الإضافية التي يستثمرها الموظف بصرف النظر عن ساعات العمل الاعتيادية المقررة.

تشير ساعات العمل الإضافي الأطول إلى سوء توزيع عبء العمل، وثقافة العمل غير الصحية، وعدم كفاءة إدارة الفريق. حتى واحد من هذه العوامل يكفي للتسبب في انخفاض في إجمالي إنتاجية الموظفين .

تتبع هذا المقياس لتحديد الفجوات في الموارد واحتياجات التوظيف. على سبيل المثال، قد تشير زيادة ساعات العمل الإضافي في قسم التسويق لديك إلى أنك تحتاج إلى قوة عاملة أكبر هناك.

وبالمثل، يمكنك استخدام هذا المقياس من أجل تتبع إنتاجية الموظفين وتخصيص عبء العمل بناءً على قدرة الموظف.

👉 يمكنك حساب ساعات العمل الإضافي بقسمة عدد ساعات العمل الإضافي على عدد ساعات العمل العادية.

ساعات العمل الإضافي = (ساعات العمل الإضافي) / (ساعات العمل العادية) × 100

7. نمو المبيعات

يقيس نمو المبيعات قدرة فريق المبيعات على زيادة أداء المبيعات الشهرية أو الفصلية أو السنوية.

يقدم هذا المقياس رؤى حول معدل نمو إيرادات شركتك. ضع في اعتبارك إضافة عوامل تصفية لفترات شهرية للوصول إلى البيانات على المستوى الجزئي. يمكن أن يطلعك هذا على كيفية أداء مندوبي المبيعات الفرديين عبر فترات زمنية.

استخدم هذا المقياس لتحديد مسارات المبيعات التي تحقق أعلى التحويلات.

👉 إليك كيفية حساب نمو المبيعات:

نمو المبيعات = [[(صافي المبيعات الحالية - صافي مبيعات الفترة السابقة للمبيعات) / صافي مبيعات الفترة السابقة للمبيعات] × 100

8. معدل الابتكار

على الرغم من أنه ليس مؤشر أداء رئيسي، إلا أن معدلات الابتكار تتحدث عن مدى إبداع فريقك. فهو يتيح لك حساب معدل تكرار الأفكار الجديدة التي تم إطلاقها خلال فترة معينة مقابل تلك التي تم تنفيذها بنجاح.

تشير معدلات الابتكار المرتفعة إلى فريق ديناميكي يبقى في المقدمة مع المخاطرة والابتكارات. تذكر أن المعدلات الأعلى لا تشير دائماً إلى إنتاجية أعلى للفريق. ومع ذلك، فإن تحويل الأفكار إلى واقع أو عمليات هو مقياس فريد للإنتاجية.

👉 إليك معادلة بسيطة لقياس معدل الابتكار في فريقك:

معدل الابتكار = (عدد الأفكار التي تم إطلاقها بنجاح/إجمالي عدد الأفكار المقترحة)*100

💡 نصيحة: استخدم ClickUp Brain وClickUp Whiteboards لإجراء جلسات التفكير والعصف الذهني للفريق وتحقيق معدل ابتكار أعلى. ClickUp Brain يعمل كمساعد ذكاء اصطناعي لتبادل الأفكار. بينما ClickUp Whiteboards سد الفجوة بين العصف الذهني وإنجاز العمل.

استخدمها للعصف الذهني للأفكار الجديدة ثم خطط طريقك لتنفيذها من خلال خرائط ذهنية ومخططات بديهية.

عصف ذهني للأفكار مع فريقك وإطلاق المزيد من الأفكار الناجحة باستخدام ClickUp Whiteboards

9. قرار الاتصال الأول (FCR)

يُطلق على مقياس الإنتاجية هذا أيضًا اسم حل المكالمة الأولى ويعمل بشكل أفضل مع فرق دعم تكنولوجيا المعلومات وفرق مراكز الاتصال. وهو يحلل كمية استفسارات العملاء التي يحلها وكيل خدمة العملاء خلال التفاعل الأولي مع العميل. الهدف هنا هو تجنب الوقت المستغرق في المتابعة والعمل بدلاً من ذلك على حل استفسارات ومشاكل العملاء الأكثر جدية.

قد تكون مراقبة فريقك وهو يتعامل مع مكالمات إضافية غير ضرورية وتصعيد التذاكر الزائدة أمراً مرهقاً. تتبع الإنتاجية باستخدام هذا المقياس لتحقيق التوازن بين استخدام الموظفين وأداء العمل.

👉 فيما يلي كيفية حساب FCR:

دقة الاتصال الأول = (الحوادث التي تم حلها عند الاتصال الأول / إجمالي الحوادث) × 100

يشير ارتفاع FCR إلى أن فريق خدمة العملاء لديك يمكنه حل استفسارات العملاء بسرعة عند وصولها. يحدث هذا عندما تتمكن من زيادة السلطة أو سلطة اتخاذ القرار الممنوحة للموظفين الأفراد في الفرق التي تواجه العملاء.

10. نسبة زيارات الموقع الإلكتروني إلى العملاء المحتملين

تتتبع نسبة عدد زيارات الموقع الإلكتروني إلى العملاء المحتملين عدد الزوار الذين يتخذون الإجراء المطلوب بعد زيارة الموقع الإلكتروني. يمكن أن تكون هذه الإجراءات أي شيء من الاشتراكات والمشتريات والاستفسارات وعمليات إعادة التوجيه وما إلى ذلك. مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس مثل هذه تولد رؤى حول حركة مرور علامتك التجارية عبر الإنترنت وفعالية استراتيجيات التسويق لموقعك الإلكتروني.

كما توضح الزيادة أو النقصان في معدلات التحويل عبر الفترات الزمنية ما الذي ينجح وما الذي يفشل.

👉 احسب نسبة عدد زيارات موقعك الإلكتروني إلى العملاء المحتملين من خلال قسمة عدد زيارات الموقع الإلكتروني على عدد العملاء المحتملين الذين تم إنشاؤهم خلال فترة زمنية:

نسبة عدد زيارات الموقع الإلكتروني إلى العملاء المحتملين = (عدد زيارات الموقع الإلكتروني) / (عدد العملاء المحتملين الذين تم إنشاؤهم) × 100

11. الإنتاجية بدوام جزئي مقابل الإنتاجية بدوام كامل

يقيس هذا المقياس مستوى الإنتاجية الناتج من موظفيك بدوام جزئي مقابل الموظفين بدوام كامل.

على الرغم من أنك قد توظف موظفين بدوام جزئي لمشاريع تعاقدية أو لملء الثغرات، إلا أنهم قد لا يكونون بنفس إنتاجية الموظفين بدوام كامل. قد يؤدي الافتقار إلى الأدوات المناسبة أو التحديات التي تواجههم في التأقلم مع ثقافة علامتك التجارية إلى الإضرار بإنتاجيتهم الفورية. ومع مرور الوقت، يتفاقم هذا الأمر، وقد تخسر آلاف الدولارات من الأرباح المحتملة.

من خلال قياس هذا المقياس، يمكنك تتبع أداء الموظفين ضمن مجموعات مصنفة وتحديد أعضاء الفريق الذين يساهمون في تحقيق أهدافك المؤسسية.

👉 ملاحظة: ليس لهذا المقياس صيغة محددة. ومع ذلك، هناك مقياس وثيق الصلة هو مكافئ الدوام الكامل (FTE).

مكافئ الدوام الكامل FTE = إجمالي ساعات عمل الموظفين بدوام جزئي ودوام كامل / عدد ساعات الدوام الكامل المتاحة في السنة

12. معدل تحويل الهدف

يقيس معدل تحويل الأهداف النسبة المئوية لأهداف المشروع المطلوبة التي تم تحقيقها وفقًا للجدول الزمني.

تشير معدلات تحويل الأهداف المرتفعة إلى أن أدوات ومنهجيات تخطيط مشروعك تعمل بشكل جيد. وعلى العكس من ذلك، تكشف المعدلات المنخفضة عن مواعيد نهائية غير واقعية للمشروع وزحف النطاق.

ضع في اعتبارك أن هذه الأهداف تختلف اختلافًا كبيرًا في طبيعتها. وأن هذا المقياس يختلف تمامًا عن "معدل إنجاز المهام" ومع ذلك، فإن قدرة فريقك على تحقيق هذه الأهداف المحددة مسبقًا تحدد أخلاقيات العمل .

👉 إليك معادلة بسيطة لقياس معدل تحويل الأهداف:

معدل تحويل الأهداف = (عدد الأهداف المحققة في الموعد المحدد) / (إجمالي عدد الأهداف) × 100

13. نسبة العميل المحتمل إلى معدل التحويل

العملاء المحتملون المؤهلون للتسويق (MQL) هم العملاء المحتملون الذين تم فحصهم من قبل فريق التسويق لتأكيد اهتمامهم بمنتج أو خدمة ما. ثم يتم دفع هؤلاء العملاء المحتملين إلى فريق المبيعات، الذي يقوم بتوجيههم عبر رحلة الشراء.

ابدأ بتجميع العملاء المحتملين من خلال حسابات وسائل التواصل الاجتماعي والصفحات المقصودة للموقع الإلكتروني والتسويق عبر البريد الإلكتروني والإعلانات المدفوعة. وبمجرد أن يطابق فريق التسويق الخاص بك شخصيات العملاء المحتملين مع جمهورك المستهدف، يصبحون عملاء محتملين MQLs.

إن ارتفاع نسب MQL هي ضوء أخضر لأقسام توليد العملاء المحتملين لديك!

👉 احسب نسبة العملاء المحتملين إلى MQL باستخدام هذه المعادلة البسيطة:

نسبة العملاء المحتملين إلى MQL = (عدد العملاء المحتملين) / (إجمالي عدد العملاء المحتملين الذين تم إنشاؤهم) × 100

14. معدل تحويل العملاء المحتملين

يحدد هذا المقياس النسبة المئوية للموظفين المحتملين الذين يصبحون موظفين في مؤسستك.

يوفر معدل تحويل التوظيف فكرة أوسع عن استجابة مجموعة المواهب لديك لإعلان الوظيفة. على سبيل المثال، فهو يثبت ما إذا كان الاستثمار في تجهيز فريق التوظيف لديك يفوق إلى حد كبير الدخل من المرشحين الذين يوظفونهم.

👉 إليك معادلة لحساب معدل تحويل التوظيف لفريق التوظيف لديك.

معدل تحويل التوظيف = (عدد التعيينات الناجحة) / (عدد المرشحين الذين دخلوا عملية التوظيف) × 100

💡 نصيحة: يمكنك أن تتوقع معدل تحويل توظيف أعلى إذا كانت الامتيازات الوظيفية التي تقدمها تفوق متوسط عروض العمل في السوق. وعلى العكس من ذلك، فإن انخفاض معدل تحويل التوظيف عادةً ما يرجع إلى ضعف تقييمات الشركة أو عدم القدرة على تلبية متوسط توقعات الراتب.

15. متوسط الاستثمار في تدريب كل موظف

يقيس هذا المقياس متوسط التكلفة التي تتكبدها مؤسستك لتدريب الموظفين الجدد أو الحاليين. ويشمل ذلك تكاليف تطوير وإدارة برامج التدريب المختلفة، مثل ورش العمل والحلقات الدراسية والشهادات وغيرها من مبادرات تطوير الموظفين.

باستخدام هذا المقياس، يمكنك تقييم كفاءة وفعالية مبادرات تطوير مهارات موظفيك. وما إذا كانت تفيد إنتاجية الموظفين بمرور الوقت أم لا.

👉 استخدم هذه المعادلة لحساب متوسط استثمارك في تدريب الموظفين:

متوسط الاستثمار في تدريب كل موظف = (إجمالي الاستثمار في التدريب / عدد الموظفين الذين تم تدريبهم)

كيفية تعيين مقاييس الإنتاجية وقياسها

القياس أهداف الإنتاجية تتضمن عدة متغيرات، مثل الوقت والأشخاص عبر التسلسل الهرمي للموظفين ومخرجات الإجراءات المختلفة. يجب أن تبدأ باختيار المقاييس التي تؤثر على نجاح عملك.

1. النظر في جميع مؤشرات الإنتاجية

ابدأ بتقييم الإنتاجية بشكل شامل. انظر إلى المصطلح من منظور الكفاءة التشغيلية. بعض الأمثلة على هذه المؤشرات هي معدلات إنجاز المشروع أو الناتج في الأسبوع.

بعد ذلك، استخدم وجهة نظر مشاركة العملاء والموظفين. وهذا يشمل مؤشرات مثل معدلات الاحتفاظ التي تحدد نجاح استراتيجيات المشاركة الخاصة بك.

2. التوافق مع أهداف العمل

اختر مقاييس الإنتاجية التي تتوافق مع أهداف شركتك ورسالتها. هذا يهيئك لتحديد أمثلة مقاييس إنتاجية ذات مغزى ذات أهمية لأعمالك.

علاوة على ذلك, عمليات الخريطة والمقاييس إلى أهداف محددة. في هذه العملية، أوصل هذه المواءمة إلى جميع أعضاء الفريق لشرح كيف يجب أن يدعم عملهم أهداف المؤسسة.

تم تصميم قالب مقاييس المشروع من ClickUp لمساعدتك على تتبع تقدم ونجاح مشاريعك.

قالب مقاييس مشروع ClickUp يحتوي على تنسيق قابل للتخصيص بالكامل لمراقبة أهداف مشروعك وتحسين الاتساق حول حالة مشروعك عبر الفرق. يمكنك تعيين مقاييس مخصصة باستخدام حقول مخصصة وحالات مخصصة، والوصول إلى فئات بيانات المشروع، وتحليل النتائج لاختبار إنتاجية فريقك.

يأتي القالب بأربع طرق عرض بتكوينات مختلفة لتمنحك المرونة اللازمة لمراجعة بياناتك بالطريقة التي تفضلها. تسميات الأولويات والعلامات والمهام الفرعية المتداخلة تجعل تتبع المقاييس أسهل.

3. تحديد الإنتاجية في فريقك أو مؤسستك

يمكن أن يختلف المصطلح باختلاف الإدارات وأعضاء الفريق والقطاعات. يجب عليك تحديد منظورك في سياق ذي صلة لوضع مقاييس مناسبة وقابلة للتحقيق.

على سبيل المثال، قد تُقاس إنتاجية فريق تسويق الأداء بعدد العملاء المحتملين الذين تم توليدهم. في المقابل، يمكن حساب إنتاجية فريق تكنولوجيا المعلومات من خلال عدد الترقيات التقنية والميزات الجديدة التي تمت إضافتها على مدار فترة زمنية.

ضع تعريفات واضحة للفرق المختلفة لضمان مزامنة تركيزها مع النتائج المرجوة.

4. استخدام لوحة معلومات مؤشرات الأداء الرئيسية لتتبع التقدم المحرز

استخدم لوحة معلومات مؤشرات الأداء الرئيسية القابلة للتخصيص لمراقبة مقاييس الإنتاجية وتصورها في غضون دقائق. تتيح لك لوحات معلومات مؤشرات الأداء الرئيسية دراسة أداء فريقك في فترات محددة وعلى أساس كل مشروع على حدة.

علاوةً على ذلك، فهي أداة تصور سهلة الاستخدام لتقديم البيانات عند الطلب إلى أصحاب المصلحة المعنيين بتنسيق سهل الهضم. تذكّر إضافة مزيج من المؤشرات الرائدة والمتأخرة للحصول على عرض شامل لمعايير الأداء المستقبلية والتاريخية.

تزودك منتجات البرمجيات كخدمة مثل ClickUp بمنتج قابل للتخصيص بالكامل لوحة معلومات تقارير ClickUp . يمكنك تتبع كل شيء من خلال لوحة التحكم البديهية هذه، بدءًا من حالة المهام الفرعية إلى تقدم المهام الجارية.

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## مقاييس الإنتاجية وتحديد الأهداف

يسير الاثنان جنبًا إلى جنب حيث يجب أن تكون أهدافك واقعية وقابلة للتتبع في كل مرحلة من مراحل المهمة أو المشروع.

استخدم بيانات الأداء السابقة كمقاييس مرجعية واعتمد إطار عمل أهداف SMART (أهداف محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة ومحددة زمنيًا) من أجل التحديد المطلوب في هذا النهج.

اجعل من المعتاد إعادة النظر في هذه المقاييس من حين لآخر، حيث أن تحديد الأهداف عادة ما يكون عملية تكرارية. افهم أيضًا كيف أن حوافز القيادة وبيئة مكان العمل ضرورية لتحسين الإنتاجية ووضع أهداف قابلة للتحقيق.

في حين أن حوافز القيادة يمكن أن تحفز الموظفين وتزيد من معدلات الاحتفاظ بالموظفين، فإن بيئة العمل الجيدة تمنع الإرهاق. تعتبر هذه العوامل ضرورية لتحقيق مقاييس إنتاجية عالية حيث تحافظ على تركيز فريقك بشكل استباقي على تحسين إنتاجيتهم. أهداف ClickUp يمكّنك من تخصيص المهام المترابطة ومراقبتها. وهو يوفر أكثر من 15 طريقة عرض ومعلمات قابلة للتخصيص لتتبع مقاييس الإنتاجية المهمة للفرق والمشاريع المختلفة.

حدد أهدافًا قابلة للتتبع لفريقك باستخدام ClickUp Goals واعرض مقاييس إنتاجيتك عبر الفرق والمشاريع لجميع مهامك الجارية_

## مقاييس الإنتاجية ستحسن سير عملك المستقبلي

من الواضح كيف يمكن أن يؤدي تخصيص مقاييس الإنتاجية إلى سحق نتائج أعمالك أو تعزيزها.

لا تنس إعادة النظر في هذه المقاييس وتنقيحها بناءً على ديناميكيات الصناعة المتغيرة والنمو الداخلي.

قم بتحفيز موظفيك على تحسين مهاراتهم في التحليلات حتى يتمكنوا أيضًا من البدء في النظر إلى أدائهم الفردي بشكل تحليلي، مما يعزز الدافع الجماعي للشركة للنمو المؤسسي.

وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تهيمن على مستقبل قياس الإنتاجية الأساليب القائمة على البيانات والمدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتساعدك ClickUp، من خلال أدوات إدارة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي ولوحات المعلومات البديهية، على القيام بذلك من خلال منحك إمكانية الوصول إلى جميع بياناتك في لمحة. جرّب ClickUp مجانًا وابدأ في قياس الإنتاجية اليوم.

أسئلة وأجوبة

**1. ما هي مقاييس الإنتاجية؟

مقاييس الإنتاجية هي عبارة عن أرقام ونقاط بيانات تقيس مدى نجاح مؤسستك في تحويل المدخلات مثل العمالة والمواد ورأس المال إلى مخرجات مثل المنتجات أو الخدمات. وهي أشبه ما تكون بالمقاييس الكمية، مقاييس الإنتاجية هي مؤشرات الأداء الرئيسية التي تقيّم الكفاءة التشغيلية للفرق المختلفة.

2. ما هي الطرق الثلاثة لقياس الإنتاجية؟

لقياس الإنتاجية، قم أولاً بتحديد المقاييس التي تقيّم الإنتاجية بشكل أفضل بالنسبة لك. تأكد من أنها قائمة محدودة تعطي الأولوية لأهداف عملك النهائية. ثانيًا، لا تنظر فقط إلى مقاييس إنتاجية العمل. ثالثًا، استخدم إدارة المشاريع و أدوات الإنتاجية لجمع البيانات الأولية المتعلقة بالشؤون المالية وساعات العمل وسير المشروع وما إلى ذلك.

3. ما هو مؤشر الأداء الرئيسي لإنتاجية العمل؟

يعد متوسط معدل الإنتاجية مؤشر أداء رئيسي أو مقياس إنتاجية ممتاز لقياس ما إذا كانت ساعات عمل الموظفين تتناسب مع مخرجاتهم. يمكنك استخدام أداة إدارة المشاريع لجمع البيانات الرقمية والمرئية لأنشطة الموظفين المختلفة.