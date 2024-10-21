أفضل 10 برامج لمراقبة الموظفين في 2025

لقد ولّت أيام الجداول الزمنية التي كانت تُكتب على عجل في وقت متأخر بعد ظهر يوم الجمعة. فبرمجيات مراقبة الموظفين القوية اليوم تتجاوز مجرد تتبع الوقت لتقدم ميزات مثل تقارير الإنتاجية المفصلة، والتي تمكّن المديرين من الحصول على بيانات في الوقت الفعلي ورؤى قابلة للتنفيذ.

من مراقبة الأنشطة و تتبع المشاريع لتعزيز تعاون الفريق ، تم تصميم هذه الحلول لتعزيز أداء فريقك بشكل فائق.

سنتعمق في الاعتبارات الأساسية، بما في ذلك التخصيص, إمكانات إعداد التقارير وسهولة الاستخدام، وسهولة الاستخدام، والقدرة على تحمل التكاليف، لمساعدتك في العثور على ما يناسب احتياجاتك الفريدة.

انضم إلينا بينما نطلق العنان لمستوى جديد من مشاركة الموظفين والإنتاجية والنجاح. استعد لرفع مستوى القوى العاملة لديك وإطلاق العنان لإمكاناتها الكاملة. دعنا نبدأ.

ما هو برنامج مراقبة الموظفين؟

برنامج مراقبة الموظفين هو نوع من البرامج التي تسمح لأصحاب العمل بتتبع ومراقبة أنشطة موظفيهم أثناء عملهم. يمكن استخدام هذا البرنامج لمراقبة إنتاجية الموظفين، وضمان الامتثال لسياسات الشركة، ومنع فقدان البيانات أو سرقتها.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أفضل برامج مراقبة الموظفين؟

عندما تقوم بتقييم حلول برمجيات مراقبة الموظفين، يجب أن تأخذ في الاعتبار عدة جوانب وميزات حتى تختار الحل الأفضل لمؤسستك. سواء كان الأمر يتعلق بتوفر نسخة تجريبية مجانية، أو الحسابات المجمعة مقابل الحسابات لكل مستخدم، أو الميزات التي تعمل بشكل أفضل للقوى العاملة عن بُعد، يجب أن تكون أدوات مراقبة الموظفين قابلة للتخصيص لك.

بالإضافة إلى ذلك، إليك بعض الجوانب الأساسية الأخرى التي يجب البحث عنها:

إمكانيات المراقبة الشاملة : أن يكون لديك برنامج الموارد البشرية يجب أن يوفر مجموعة من ميزات المراقبة، مثل تتبع النشاط، أو تتبع موقع الويب، أو استخدام الفأرة ولوحة المفاتيح، أو استخدام الأجهزة المحمولة والتطبيقات، أو مراقبة البريد الإلكتروني، أو إدارة المهام، أو تسجيل ضغطات المفاتيح. تسمح لك هذه الميزات بجمع بيانات دقيقة عن سلوك الموظفين وتحديد مجالات التحسين للموظفين الداخليين أو عن بُعد.

: أن يكون لديك برنامج الموارد البشرية يجب أن يوفر مجموعة من ميزات المراقبة، مثل تتبع النشاط، أو تتبع موقع الويب، أو استخدام الفأرة ولوحة المفاتيح، أو استخدام الأجهزة المحمولة والتطبيقات، أو مراقبة البريد الإلكتروني، أو إدارة المهام، أو تسجيل ضغطات المفاتيح. تسمح لك هذه الميزات بجمع بيانات دقيقة عن سلوك الموظفين وتحديد مجالات التحسين للموظفين الداخليين أو عن بُعد. خصوصية البيانات وأمانها: خصوصية الموظف من الاعتبارات المهمة. يجب أن يحتوي البرنامج على ميزات وتدابير أمنية قوية بما يكفي لحماية البيانات الحساسة وضمان الامتثال للوائح الخصوصية. ابحث عن ميزات الأمان مثل تشفير البيانات وعناصر التحكم في وصول المستخدم وخيارات إخفاء الهوية.

خصوصية الموظف من الاعتبارات المهمة. يجب أن يحتوي البرنامج على ميزات وتدابير أمنية قوية بما يكفي لحماية البيانات الحساسة وضمان الامتثال للوائح الخصوصية. ابحث عن ميزات الأمان مثل تشفير البيانات وعناصر التحكم في وصول المستخدم وخيارات إخفاء الهوية. التخصيص والمرونة: لدى المؤسسات المختلفة ميزات ومتطلبات فريدة لمراقبة الموظفين. يجب أن يوفر البرنامج خيارات التخصيص التي تسمح لك بتخصيص برنامج مراقبة الموظفين ومعلماته بما يتماشى مع سياسات الشركة وثقافتها. ومن المفيد أيضًا المرونة في ضبط إعدادات مراقبة الموظفين بناءً على الأدوار أو الأقسام.

لدى المؤسسات المختلفة ميزات ومتطلبات فريدة لمراقبة الموظفين. يجب أن يوفر البرنامج خيارات التخصيص التي تسمح لك بتخصيص برنامج مراقبة الموظفين ومعلماته بما يتماشى مع سياسات الشركة وثقافتها. ومن المفيد أيضًا المرونة في ضبط إعدادات مراقبة الموظفين بناءً على الأدوار أو الأقسام. التقارير والتحليلات: يجب أن يوفر البرنامج إمكانيات إعداد تقارير شاملة لإنشاء تحليلات وتصورات ثاقبة. يجب أن تكون قادرًا على الوصول إلى تقارير حول إنتاجية الموظفين، واستخدام الوقت، واستخدام التطبيقات، وغيرها من المقاييس ذات الصلة. يمكن أن تساعد هذه البيانات في تحديد الاتجاهات، وقياس الأداء، والاطلاع على اتجاهات الإنتاجية، ومراقبة نشاط الموظفين، واتخاذ قرارات مستنيرة.

يجب أن يوفر البرنامج إمكانيات إعداد تقارير شاملة لإنشاء تحليلات وتصورات ثاقبة. يجب أن تكون قادرًا على الوصول إلى تقارير حول إنتاجية الموظفين، واستخدام الوقت، واستخدام التطبيقات، وغيرها من المقاييس ذات الصلة. يمكن أن تساعد هذه البيانات في تحديد الاتجاهات، وقياس الأداء، والاطلاع على اتجاهات الإنتاجية، ومراقبة نشاط الموظفين، واتخاذ قرارات مستنيرة. واجهة سهلة الاستخدام: يجب أن يكون للبرنامج واجهة سهلة الاستخدام وسهلة الاستخدام لسهولة الاستخدام. يجب أن تكون قادرًا على التنقل في النظام دون عناء، والوصول إلى البيانات ذات الصلة، وإنشاء التقارير دون الحاجة إلى خبرة تقنية واسعة أو دعم فني.

يجب أن يكون للبرنامج واجهة سهلة الاستخدام وسهلة الاستخدام لسهولة الاستخدام. يجب أن تكون قادرًا على التنقل في النظام دون عناء، والوصول إلى البيانات ذات الصلة، وإنشاء التقارير دون الحاجة إلى خبرة تقنية واسعة أو دعم فني. التكامل مع أنظمة الموارد البشرية: التكامل السلس مع أنظمة الموارد البشرية الحالية أنظمة وأدوات الموارد البشرية مثل كشوف المرتبات، وإدارة الحضور والانصراف، و برامج تقييم الأداء أمر بالغ الأهمية. يسمح الاتصال الجيد بتطبيقات الموارد البشرية المشتركة بمشاركة البيانات بشكل مبسط ويضمن تماسك إدارة الموارد البشرية النظام البيئي.

التكامل السلس مع أنظمة الموارد البشرية الحالية أنظمة وأدوات الموارد البشرية مثل كشوف المرتبات، وإدارة الحضور والانصراف، و برامج تقييم الأداء أمر بالغ الأهمية. يسمح الاتصال الجيد بتطبيقات الموارد البشرية المشتركة بمشاركة البيانات بشكل مبسط ويضمن تماسك إدارة الموارد البشرية النظام البيئي. الامتثال للمعايير القانونية والأخلاقية: يجب عليك التأكد من التزام برنامج تتبع الموظفين ومراقبة الموظفين بالمعايير القانونية والأخلاقية. من الضروري مراجعة مدى امتثال برنامج تتبع ومراقبة الموظفين لقوانين ولوائح العمل ذات الصلة لتجنب المشاكل القانونية المحتملة أو استياء الموظفين.

يجب عليك التأكد من التزام برنامج تتبع الموظفين ومراقبة الموظفين بالمعايير القانونية والأخلاقية. من الضروري مراجعة مدى امتثال برنامج تتبع ومراقبة الموظفين لقوانين ولوائح العمل ذات الصلة لتجنب المشاكل القانونية المحتملة أو استياء الموظفين. سمعة البائع والدعم: ابحث عن سمعة ومصداقية بائع البرنامج. اقرأ المراجعات والشهادات ودراسات الحالة لقياس رضا العملاء وجودة الدعم. يجب أن يوفر البائع الموثوق به الدعم الفني المستمر والتحديثات المنتظمة وخدمة العملاء المتجاوبة.

يمكنك اختيار أفضل برامج مراقبة الموظفين من خلال اختيار نظام أو برنامج مراقبة الموظفين الذي يتوافق مع أهداف مؤسستك وسياساتها وقيمها.

أفضل 10 برامج لمراقبة الموظفين

الآن بعد أن عرفت ما الذي يجب أن تبحث عنه، دعنا نتعرف على أفضل برامج مراقبة الموظفين في السوق لمعرفة الأداة التي تناسب شركتك بشكل أفضل.

1. انقر فوق

سجل الوقت أثناء التنقل أو أدخله يدويًا باستخدام تتبع الوقت في ClickUp

ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة تقدم أكثر من مجرد أدوات مراقبة الموظفين. مع طرق العرض القابلة للتخصيص والميزات مثل إدارة المهام، والتعاون في المستندات، والدردشة، والأهداف، واللوحات البيضاء، تقدم ClickUp لوحات معلومات المشروع التي تمكّن الفرق من التخطيط والتنظيم والتعاون بفعالية.

يوفر حل مراقبة الموظفين هذا طريقة عرض لوحة تشبه بساطة Trello مع توفير خيارات تخصيص متقدمة. تضمن وظيفة السحب والإفلات في ClickUp تحرك المشاريع بسرعة فريقك.

أفضل ميزات ClickUp

عرض عبء العمل يوضح لك مقدار العمل الملقى على عاتق كل موظف. مع وجود فكرة أفضل عن توزيع العمل، يمكنك بعد ذلك استخدام قوالب تخطيط القدرات لتوزيع الحمل بشكل أفضل.

عرض النشاط يجمع كل الأنشطة ثم يتيح لك الفرز حسب الموظف والنشاط والقسم والمزيد

تتبع وقت المشروع قوالب مع وظائف بدء/إيقاف التشغيل التلقائي التي تعمل من جميع أجهزتك

الجداول الزمنية وأدوات إعداد التقارير التي تنافس الأفضل برامج تتبع الوقت في السوق لقدرتها على تحليل الإنتاجية وعوائق المشروع

حساب الساعات القابلة للفوترة وغير القابلة للفوترة تلقائيًا

قيود ClickUp

كأداة شاملة لإدارة المشاريع، يمكن أن يستغرق ClickUp بعض الوقت لتتعلمها بشكل كامل

لا تتوفر جميع طرق عرض القوالب على هاتفك الذكي (حتى الآن!)

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود 5 دولارات/مستخدم

5 دولارات/مستخدم شركة : 12 دولار/مستخدم

: 12 دولار/مستخدم شركة بلس : 19 دولار/مستخدم

: 19 دولار/مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 6,770 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 6,770 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

2. بامبو إتش آر

عبر BambooHR BambooHR هو برنامج موارد بشرية يتضمن إمكانيات مراقبة الموظفين. وهو يوفر ميزات مثل تتبع إجازات الموظفين، وإدارة الحضور، ومراقبة الأداء.

يعمل BambooHR على تبسيط عمليات الموارد البشرية، مما يتيح إدارة بيانات الموظفين بكفاءة, تأهيل الموظفين وإدارة مزايا الموظفين، وغير ذلك الكثير. تسهل عليك واجهته سهلة الاستخدام وتصميمه البديهي التنقل والوصول إلى المعلومات ذات الصلة.

BambooHR أفضل الميزات

ميزات إعداد التقارير العميقة لتتبع الاحتفاظ بالموظفين، ورضا الموظفين، وعدد الموظفين، وغير ذلك الكثير

قياس مدى توافر الموظفين في لمحة سريعة باستخدام تقويمات الإجازات

تتبع أداء الموظفين من خلال التقييمات المنتظمة، ووحدات التغذية الراجعة المتسقة، وأدوات التدريب، وميزات تحديد الأهداف

قيود BambooHR

بدأت واجهة المستخدم تبدو قديمة

التخصيص المحدود المتاح

خاصية مراجعة الموظفين لا تحتوي على مساحة كبيرة للإدخالات

BambooHR يركز على الولايات المتحدة، مما يجعله أقل فائدة لفرق الموارد البشرية الدولية

تسعير BambooHR

اتصل ب BambooHR لمعرفة الأسعار

BambooHR تقييمات ومراجعات BambooHR

G2: 4.4/5 (1,210+ تقييم)

4.4/5 (1,210+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (1,920+ تقييم)

3. فيراتو

عبر فيرياتو Veriato هو برنامج قوي لمراقبة الموظفين يوفر رؤية شاملة لأنشطة الموظفين. وهو يوفر تسجيل النشاط، وتتبع ضغطات المفاتيح، ومراقبة استخدام مواقع الويب والتطبيقات، وتنبيهات في الوقت الفعلي. يساعد Veriato المؤسسات على تحديد المخاطر الأمنية المحتملة، وتحسين الإنتاجية، وإدارة أداء الموظفين، وضمان الامتثال لسياسات الشركة ولوائحها.

أفضل ميزات Veriato

تسهّل التنبيهات المستندة إلى السلوك على المديرين الاستجابة للإشعارات بسياق أفضل

التقاط لقطات شاشة الموظف طريقة بسيطة لتتبع نشاط العمل

تضمن مراقبة عناوين URL عدم قيام الموظفين بزيارة مواقع غير مصرح بها

تسجيل ضغطات المفاتيح يلتقط كل تفاصيل أنشطة الموظف

تصدير البيانات إلى جداول البيانات، والنصوص، وملفات HTML، وملفات XML لتحليل أعمق

قيود Veriato

يؤدي الافتقار إلى إمكانات التعلم الآلي إلى الكثير من النتائج الخاطئة حتى بعد وضع علامة آمنة أو محفوفة بالمخاطر على الإجراءات

تميل تحديثات المتصفح إلى تعطيل ميزة التسجيل حتى تحديث التطبيق التالي

كثيرًا ما يحظر برنامج مكافحة الفيروسات تحديثات التطبيق، الأمر الذي يتطلب بعد ذلك اهتمامًا يدويًا من فرق تكنولوجيا المعلومات أسعار فيرياتو

الرؤية: 179 دولارًا أمريكيًا/المستخدم

179 دولارًا أمريكيًا/المستخدم Cerebral: اتصل بفيرياتو لمعرفة الأسعار

فيرياتو التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 5 تقييمات)

4.3/5 (أكثر من 5 تقييمات) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 120 تقييم)

4. أكتيف تراك

عبر أكتيف تراك ActivTrak هو برنامج مراقبة للموظفين قائم على الحوسبة السحابية يتتبع ويحلل نشاط وسلوك الموظفين على الكمبيوتر. يوفر برنامج مراقبة كمبيوتر الموظفين رؤى حول استخدام التطبيقات وزيارات مواقع الويب والوقت الذي يقضيه الموظفون في مهام مختلفة. تساعدك تقارير وتحليلات ActivTrak الإنتاجية في تتبع الإنتاجية وتحديد أوجه القصور وتحديد أهداف الإنتاجية وتحسين الأداء العام.

ActivTrak أفضل الميزات

تقارير قابلة للتخصيص تسمح بتحليل سريع لسلوك الموظفين

شامل لوحة تحكم رئيسية سهلة الاستخدام تجعل من السهل تتبع مقاييسك الأكثر أهمية في لمحة سريعة

دعم العملاء المتجاوب متاح عبر الدردشة

يوفر البرنامج نصائح تدريبية للموظفين بناءً على السلوكيات

رؤية فريقك بالكامل في الوقت الفعلي مع نبض الفريق

قيود ActivTrak

مجموعة ميزات ActivTrak العميقة تأتي مع منحنى تعليمي حاد

يفتقر البرنامج إلى تطبيق جوال قوي

يجب على العملاء الاستعداد لعملية تثبيت معقدة

تسعير ActivTrak

مجاني

الأساسية: 10 دولارات/مستخدِم

10 دولارات/مستخدِم احترافي: 17 دولارًا/مستخدماً

17 دولارًا/مستخدماً المؤسسات: اتصل ب ActivTrak للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات أكتيف تراك

G2: 4.4/5 (أكثر من 210 تقييمات)

4.4/5 (أكثر من 210 تقييمات) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 540 تقييم)

5. تيراميند

عبر تيراميند Teramind هو برنامج متقدم لمراقبة الموظفين يجمع بين مراقبة نشاط المستخدم وتحليلات السلوك واكتشاف التهديدات الداخلية. يتمتع المستخدمون بتسجيل ضغطات المفاتيح وتتبع الملفات وحلول مراقبة الموظفين في الوقت الفعلي. توفر إمكانات Teramind القوية لإعداد التقارير والتحليلات رؤى عميقة حول سلوك الموظفين، مما يتيح الإدارة الاستباقية وتخفيف المخاطر.

أفضل ميزات Teramind

إمكانات المراقبة في الوقت الفعلي لاكتشاف النشاط الإشكالي مبكرًا

تنبيهات قابلة للتخصيص تناسب احتياجاتك بناءً على مجال عملك

معالجة آمنة للبيانات تمنح الموظفين وأصحاب العمل على حد سواء راحة البال

تعد ميزة العرض على شاشات متعددة ميزة إضافية كبيرة في عصر أصبحت فيه الشاشات المزدوجة متاحة للجميع

قيود تيراميند

إنه برنامج ثقيل يمكن أن يؤثر على أداء الجهاز

إعداد Teramind معقد

البرنامج باهظ الثمن

لا يتوفر دعم لنظام لينكس

تسعير تيراميند

البداية: 10 دولارات/المستخدم

10 دولارات/المستخدم UAM: 21$/مستخدِم

21$/مستخدِم DLP: 25$/مستخدم

25$/مستخدم المؤسسات: اتصل ب Teramind لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات تيراميند

G2: 4.5/5 (أكثر من 90 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 90 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 80 تقييم)

6. إنترجارد

عبر إنترجارد Interguard هو أداة مراقبة شاملة للموظفين تقدم العديد من الميزات، بما في ذلك مراقبة النشاط وتصفية الويب وتتبع الوقت على الأجهزة المحمولة. وهي تساعد المؤسسات على تحسين الإنتاجية، ومنع فقدان البيانات، وتتبع نشاط الموظفين، والحماية من التهديدات الأمنية، وضمان الامتثال للوائح الصناعة. تمنحك إمكانيات إعداد تقارير Interguard رؤى قابلة للتنفيذ حول سلوك الموظفين وأنماط استخدامهم.

أفضل ميزات برنامج Interguard

تتبع الوقت النشط/الخامل

تسجيل نشاط الموظف داخل الشبكة أو خارجها

توفر التنبيهات المستندة إلى الكلمات الرئيسية إشارة إنذار مبكر للمشاكل المحتملة

قيود Interguard

لا توجد مراقبة في الوقت الحقيقي

واجهة المستخدم ناقصة بعض الشيء

تظل العديد من الميزات مقفلة حتى المستويات الأعلى المدفوعة

تسعير Interguard

المستوى القياسي: 25$/مستخدم

25$/مستخدم المؤسسات: اتصل ب Interguard لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Interguard

G2: 3.3/5 (أكثر من 5 تقييمات)

3.3/5 (أكثر من 5 تقييمات) Capterra: 3.9/5 (أكثر من 30 تقييم)

7. هبستاف

لوحة التحكم في هبستافHubstaff هو أداة لتتبع الوقت ومراقبة الموظفين للعاملين عن بُعد وفرق العمل المختلطة. وهو يوفر ميزات مثل مراقبة النشاط، وتتبع نظام تحديد المواقع، والجداول الزمنية عبر الإنترنت. يمكِّنك Hubstaff من تتبع إنتاجية الموظفين، وإدارة المشاريع، وتتبع ساعات عمل الموظفين، وضمان إعداد تقارير دقيقة عن الوقت لأغراض إعداد كشوف المرتبات.

أفضل ميزات Hubstaff

يشجع متصفح الموظف ومراقبة التطبيقات على تعزيز الإنتاجية

يساعد تتبع الماوس على مراقبة وقت خمول الموظف

لقطات شاشة منتظمة لشاشة الموظف لتسجيل نشاطه لمراجعته لاحقاً

يعد تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مفيداً في الصناعات التي لا يعمل فيها الموظفون في موقع عمل واحد فقط

تبسط الجداول الزمنية الآلية عبر الإنترنت تتبع الوقت وكشوف الرواتب والفواتير

يعمل تتبع الوقت عبر الأجهزة على تبسيط عملية جمع البيانات

أدوات جدولة الموظفين تجعل من السهل ضبط أعباء العمل بشكل سريع

تتبع كشوف المرتبات والفواتير يربط بدقة بين تتبع الوقت والفواتير معاً

قيود Hubstaff

يفتقر إلى طرق عرض سير العمل التي تأتي قياسية في المنتجات الأخرى

محدودية أدوات التعاون تجعل من الصعب التواصل بين صاحب العمل والموظف

عدم وجود محرر مستندات يحد من تعدد استخدامات الأداة

باهظة الثمن مقارنة ببعض البدائل

تسعير Hubstaff

الوقت مجاني

وقت البدء : 5.83 دولار/مستخدم

: 5.83 دولار/مستخدم وقت احترافي 8.33 دولار/مستخدم

8.33 دولار/مستخدم مكتب مجاني

مكتب مبتدئ: 5.83 دولار/مستخدم

5.83 دولار/مستخدم مكتب للمحترفين: 8.33 دولار/مستخدم

8.33 دولار/مستخدم محترف ميداني 10 دولارات/مستخدِم

10 دولارات/مستخدِم المكتب الميداني: 12.50 دولار/مستخدم

12.50 دولار/مستخدم المؤسسات: اتصل ب Hubstaff لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Hubstaff

G2: 4.3/5 (أكثر من 410 تقييمات)

4.3/5 (أكثر من 410 تقييمات) Capterra: 4.6 (91,390+ تقييم)

8. كل ساعة

عبر كل ساعة Hourly هي أداة سهلة الاستخدام لمراقبة الموظفين تركز على تتبع الوقت والإنتاجية. يتميز التطبيق بالتتبع التلقائي للوقت وتتبع المشاريع وإدارة المهام. يوفر تطبيق Hourly Hourly رؤى حول إنتاجية الموظفين، وتقدم المشاريع، واستخدام الوقت، مما يمكّنك من تحسين سير العمل وتخصيص الموارد.

أفضل ميزات #### كل ساعة

واجهة سهلة الاستخدام

تتبع وقت الموظفين حسب المشروع والمهمة، وهي ميزة مهمة لأي مدير مشروع يعمل نظام تسجيل الدخول/الخروج بسلاسة مع كشوف المرتبات

تضمن أداة تدقيق شركات العمال استخدام المزايا بشكل مناسب

الفوترة سهلة للغاية

قيود الساعة

البيانات المتاحة في التقارير قليلة

يمكن تعيين الموظفين إلى نشط/غير نشط فقط، وليس حذفهم

التسعير بالساعة

ذهبي: 6 دولارات/مستخدم + 40 دولارًا أساسيًا

6 دولارات/مستخدم + 40 دولارًا أساسيًا البلاتيني: 10 دولارات/مستخدم + 60 دولارًا أساسيًا

تقييمات ومراجعات كل ساعة

G2: 4.9/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.9/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 80 تقييم)

9. فيريكلوك

عبر فيريكلوك VeriClock هو حل سحابي لمراقبة الموظفين مصمم لفرق العمل عن بُعد والفرق المتنقلة. عند شرائك VeriClock، ستحصل على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وإدارة الوقت والحضور، والسياج الجغرافي. يساعدك VeriClock على تتبع موقع الموظف، وضمان دقة الإبلاغ عن الوقت المحدد، وتبسيط عمليات كشوف المرتبات.

أفضل ميزات VeriClock

تتبع الوقت المستند إلى السحابة يجعل من السهل متابعة المشاريع من أي مكان

تكامل ممتاز مع Quickbooks وSage50

يدعم التوقيعات الإلكترونية

تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) يراقب مكان وجود الموظف على مدار الساعة

إدارة جداول الموظفين مباشرة من التطبيق

تصنيف الموظفين حسب الدور أو القسم بسهولة

قيود VeriClock

لا تتوفر جميع طرق العرض في تطبيق الهاتف المحمول

واجهة المستخدم متناثرة

تسعير #### تسعير VeriClock

المعيار: 5 دولارات/مستخدم + 10 دولارات رسوم حساب

تقييمات ومراجعات VeriClock

G2: 4.8/5 (أكثر من 3 تقييمات)

4.8/5 (أكثر من 3 تقييمات) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 30 تقييم)

10 . iMonitorSoft

عبر iMonitorSoft iMonitorSoft هو برنامج مراقبة للموظفين يوفر حلول مراقبة للموظفين في الوقت الفعلي وتسجيل شامل لأنشطة المستخدمين. يوفر ميزات مثل تتبع ضغطات المفاتيح وحظر مواقع الويب ومراقبة التطبيقات. يساعد iMonitorSoft المؤسسات على اكتشاف التهديدات الداخلية وتحسين إنتاجية العمال وضمان الامتثال لسياسات الشركة.

iMonitorSoft أفضل الميزات

مراقبة وتتبع ضغطات المفاتيح والنشاط عبر الإنترنت

تنبيهات في الوقت الحقيقي لإخطار المديرين بالنشاط غير المصرح به المحتمل

لقطات الشاشة وتشغيل الفيديو لأجهزة الموظفين

تصفية المواقع الإلكترونية وحظرها

مراقبة أجهزة الكمبيوتر المكتبية والتحكم فيها عن بُعد

قيود iMonitorSoft

صُمم للشركات الصغيرة، وليس للشركات الكبرى

تسعير iMonitorSoft

ترخيص وكيل: 5.27 دولار/مستخدم لأول 15 مستخدم، مع خصومات للأحجام الأكبر

5.27 دولار/مستخدم لأول 15 مستخدم، مع خصومات للأحجام الأكبر ترخيص المدير: 125 دولارًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات iMonitorSoft

G2: 2.5/5 (1+ تقييمات)

2.5/5 (1+ تقييمات) Capterra: غير متاح

تعرف على الأفضل

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المستخدمون!

تعزيز الشفافية مع برنامج مراقبة الموظفين ## تعزيز الشفافية مع برنامج مراقبة الموظفين

يتطلب التنفيذ الفعال لبرمجيات مراقبة الموظفين إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك الموظفين، في عملية صنع القرار. من خلال التواصل الصريح مع الغرض والفوائد والتأكيد على الشفافية والتمكين، يمكنك إنشاء ثقافة الثقة والمساءلة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن وضع سياسات واضحة سيضمن فهم الموظفين لحقوقهم والبيانات التي يتم جمعها. تُعد ملاحظات الموظفين أمرًا حيويًا في معالجة المخاوف وإظهار الالتزام برفاهيتهم ونموهم.

ستعمل هذه الخطوات الاستباقية على تعزيز بيئة تسير فيها الشفافية والإنتاجية جنباً إلى جنب. اغتنم إمكانيات برمجيات مراقبة الموظفين وانطلق في رحلة نحو مؤسسة متغيرة.

من خلال التواصل المفتوح والتركيز على دعم الموظفين، يمكنك إنشاء مكان عمل حيث يشعر فيه الأفراد بالمشاركة وتحفيزهم وتمكينهم للوصول إلى أقصى إمكاناتهم. ابدأ هذه الرحلة اليوم وشاهد التأثير الإيجابي على نجاح مؤسستك مع ClickUp !