أفضل 10 بدائل ل Hootsuite للارتقاء بأدائك على وسائل التواصل الاجتماعي في 2025

هل تتطلع إلى الارتقاء بلعبتك على وسائل التواصل الاجتماعي إلى المستوى التالي؟ يعد Hootsuite منصة رائعة، ولكن هناك العديد من البدائل الأخرى التي قد تكون مناسبة بشكل أفضل لوكالتك أو علامتك التجارية.

في هذه المقالة، سوف نستكشف أفضل 10 بدائل لهوتسويت لعام 2024 حتى تتمكن من العثور على المنصة المثالية لاحتياجاتك. سواء كنت صاحب شركة صغيرة، أو وكالة تسويق، أو مؤثراً على وسائل التواصل الاجتماعي، فنحن نوفر لك كل ما تحتاج إليه.

لذا ترقبوا معنا للعثور على أفضل أداة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي في السوق، واستعدوا للارتقاء بلعبتكم على وسائل التواصل الاجتماعي!

ما هو هوتسويت وكيف تعمل أدوات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي؟

هوتسوايت هي منصة شهيرة لإدارة الوسائط الاجتماعية تتيح للمستخدمين إدارة حسابات وسائط اجتماعية متعددة من لوحة تحكم مركزية. تقدم مجموعة متنوعة من الخصائص، مثل الجدولة التلقائية للنشر، وتتبع المقاييس، وأدوات تعاون الفريق.

أدوات إدارة الوسائط الاجتماعية عادةً ما تربط جميع حسابات الوسائط الاجتماعية بمنصة واحدة، بحيث يكون لديك لوحة تحكم مركزية يمكنك من خلالها إدارة جميع أنشطة الوسائط الاجتماعية.

عبر Hootsuite

هناك العديد من الفوائد لاستخدام أداة إدارة وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك:

توفير الوقت : يمكن لبرامج التواصل الاجتماعي أتمتة العديد من المهام الروتينية، مثل جدولة المنشورات وتتبع التحليلات. بالإضافة إلى ذلك، فإن المنصات التي توفر أدوات الذكاء الاصطناعي يمكنها في كثير من الأحيان إنشاء رسومات وتعليقات توضيحية للنشر نيابةً عنك

: يمكن لبرامج التواصل الاجتماعي أتمتة العديد من المهام الروتينية، مثل جدولة المنشورات وتتبع التحليلات. بالإضافة إلى ذلك، فإن المنصات التي توفر أدوات الذكاء الاصطناعي يمكنها في كثير من الأحيان إنشاء رسومات وتعليقات توضيحية للنشر نيابةً عنك الكفاءة : إلى جانب توفير تحليلات في الوقت الحقيقي لأداء منشوراتك، يمكن للأدوات الاجتماعية مراقبة أداء منافسيك وصناعتك والشخصيات المؤثرة بحيث تعرف المحتوى الأكثر رواجاً. يقترح العديد منها أيضًا أفضل الأوقات لنشر المحتوى الخاص بك والوسوم التي يجب استخدامها

: إلى جانب توفير تحليلات في الوقت الحقيقي لأداء منشوراتك، يمكن للأدوات الاجتماعية مراقبة أداء منافسيك وصناعتك والشخصيات المؤثرة بحيث تعرف المحتوى الأكثر رواجاً. يقترح العديد منها أيضًا أفضل الأوقات لنشر المحتوى الخاص بك والوسوم التي يجب استخدامها تحسين التعاون: يمكن أن تساعدك أدوات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي على تحسين التعاون مع أعضاء فريقك من خلال توفير مكان مركزي لمشاركة المحتوى وتتبع التقدم المحرز وتقديم الملاحظات وطلب موافقات العملاء

ما الذي تبحث عنه في بديل Hootsuite

عند البحث عن بدائل Hootsuite، هناك بعض العوامل الرئيسية التي يجب وضعها في الاعتبار.

أولاً وقبل كل شيء، ابحث عن أداة إدارة وسائط اجتماعية متعددة الاستخدامات يمكنها مساعدتك في تخطيط وجدولة وتتبع المحتوى الخاص بك عبر جميع المنصات.

بعد ذلك، ضع في اعتبارك قدرات الذكاء الاصطناعي للمنصة. يمكن أن تساعدك أدوات الذكاء الاصطناعي على تحسين استراتيجية الوسائط الاجتماعية الخاصة بك، والتي يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة. على سبيل المثال, أدوات الذكاء الاصطناعي لوسائل التواصل الاجتماعي تحليل الاتجاهات والتنبؤ بسلوك الجمهور وتقديم اقتراحات المحتوى.

أخيراً، ابحث عن أداة تتضمن قوالب تقويم محتوى قابلة للتخصيص. A قالب تقويم المحتوى وغيرها قوالب وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تبسط عملية التخطيط وتحافظ على تنظيم فريقك.

تذكّر أن بديل Hootsuite المثالي لا يجب أن يلبي احتياجاتك فحسب، بل يجب أن يتجاوزها احتياجات إدارة مشروع الوسائط الاجتماعية مما يجعل عملك أسهل وأكثر فعالية.

أفضل 10 بدائل لـ Hootsuite في عام 2024

هل أنت مستعد للانتقال بلعبتك على وسائل التواصل الاجتماعي إلى المستوى التالي؟ إليك أفضل 10 بدائل لـ Hootsuite في 2024.

1. انقر فوق

توفر طرق عرض ClickUp التي يزيد عددها عن 15 طريقة عرض للمؤسسات حلاً شاملاً لكل فريق

ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية قابلة للتخصيص توفر مجموعة من الأدوات لإدارة المشاريع، والأتمتة، وتتبع المهام، والتعاون، بما في ذلك مجموعة شاملة من أدوات التواصل الاجتماعي. كليك أب للتسويق هو مساحة عمل شاملة وتعاونية يمكن لفريقك استخدامها لتطوير وتخطيط وتتبع جهود التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر قنوات متعددة. إنه مزيج مثالي من التكنولوجيا والراحة وخيار ممتاز للفرق التي تبحث عن بديل ل Hootsuite.

إن قالب وسائل التواصل الاجتماعي ClickUp هو قالب شامل أداة تخطيط لتبسيط إنشاء المحتوى وجدولته ومراقبته. وهي توفر مساحة عمل موحّدة للفرق، وتعزز التعاون، وتحسّن تتبّع المهام، وتزيد الإنتاجية في حملات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

إن قالب جدول نشر ClickUp لوسائل التواصل الاجتماعي هو أداة شاملة تساعدك على تخطيط وتنظيم وتتبع محتوى وسائل التواصل الاجتماعي عرض تقويم ClickUp يُغيّر قواعد اللعبة، حيث يسمح لفريق التسويق لديك بتخطيط المنشورات وجدولتها ومراقبتها بطريقة منظمة.

كليك أب كتابة الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعدك المساعد في الكتابة بشكل أفضل وأسرع من خلال أدوات لإنشاء المحتوى، وتحسين كتابتك، وتبسيط اللغة المعقدة. عند إقرانه مع ClickUp Docs أصبح إنتاج محتوى الوسائط الاجتماعية وتنظيمه أمرًا سهلاً للغاية!

تمنحك لوحة معلومات ClickUp Dashboard نظرة شاملة على نشاطك على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك المنشورات القادمة والمهام المجدولة والتحليلات. يمكن أن يساعدك ذلك على البقاء منظماً وعلى رأس استراتيجية الوسائط الاجتماعية الخاصة بك.

تتيح لك طريقة عرض التقويم في ClickUp رؤية جميع منشوراتك على الوسائط الاجتماعية في شكل تقويم، مما يسهل تخطيط وجدولة المحتوى الخاص بك. يمكنك أيضاً استخدام عرض التقويم لإنشاء تقويمات محتوى للعديد من منصات الوسائط الاجتماعية.

يمكن أن تساعدك أتمتة ClickUp Automations على أتمتة المهام المتكررة مثل جدولة المنشورات ورسائل الوسائط الاجتماعية.

ClickUp أداة قوية لإدارة حملات الوسائط الاجتماعية عبر منصات متعددة. يمكن أن تساعد فرق التسويق على:

التعاون في إنشاء محتوى وسائل التواصل الاجتماعي وجدولته

تتبع تحليلات وأداء وسائل التواصل الاجتماعي

إدارة ميزانيات وموارد وسائل التواصل الاجتماعي

أتمتة المهام المتكررة

إنشاء استراتيجيات وسائل التواصل الاجتماعي وتنفيذها

ClickUp هو بديل ممتاز ل Hootsuite يمكن لفرق التسويق من جميع الأحجام استخدامه لتبسيط سير عمل إدارة الوسائط الاجتماعية وتعزيز إنتاجية الفريق.

أفضل ميزات ClickUp

يسمح لك بإدارة جميع حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي في مكان واحد، بما في ذلك جدولة المنشورات ونشرها، وتتبع التحليلات، والتعاون مع أعضاء الفريق

قابل للتخصيص بدرجة كبيرة، بحيث يمكنك إنشاء سير عمل يتناسب تمامًا مع احتياجاتك.

استمتع بمزايا المشروع الشامل و إدارة المهام عند استخدامك لمنصة ClickUp وإنشاء تقويم وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بك مع مجموعة منقوالب مفيدة قيود ClickUp

عادةً ما يأتي مع منحنى تعليمي، لذا قد يستغرق الأمر بعض الوقت لتعلم كيفية استخدام جميع ميزاته بفعالية

أبلغ بعض مستخدمي ClickUp عن مشاكل في الأداء، مثل بطء أوقات التحميل ومواطن الخلل

في جوهره هو منصة لإدارة المهام والمشاريع، لذا فهو لا يقدم ميزات أكثر تقدمًا مثل الاستماع إلى وسائل التواصل الاجتماعي أو النشر

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI: 5 دولارات إضافية لأي خطة مدفوعة

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8566 تقييمًا)

: 4.7/5 (أكثر من 8566 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (3,796+ تقييمات)

مكافأة: اطلع على قائمتنا لأفضل بدائلالجدولالمشترك

2. سبراوت سوشيال

عبر سبراوت سوشيال يعد Sprout Social أحد أقوى بدائل Hootsuite، حيث يقدم أدوات شاملة لوسائل التواصل الاجتماعي من أجل استراتيجيات تسويق فعالة عبر الإنترنت، بما في ذلك مشاركة المنشورات، ومراقبة التغذية، وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي، وإدارة الفريق.

أدوات الاستماع الاجتماعي، وإعداد التقارير الاجتماعية، وأدوات التعاون الجماعي ممتازة، ويحظى دعم العملاء بإشادة كبيرة من المراجعين. بالإضافة إلى ذلك، تقويم وسائل التواصل الاجتماعي من Sprout Social يجعل من السهل الاطلاع على جدول النشر لإجراء التغييرات بشكل سريع.

ومع ذلك، قد تكون أسعار Sprout باهظة الثمن، خاصة للشركات الصغيرة التي تحاول إدارة عدد قليل من حسابات الوسائط الاجتماعية.

أفضل ميزات سبروت سوشيال أفضل ميزات سبروت سوشيال

تحليلات الوسائط الاجتماعية الشاملة وخصائص الإدارة

أدوات رائعة للاستماع الاجتماعي والمراقبة الاجتماعية التي يحبها مديرو وسائل التواصل الاجتماعي

تشتهر الشركة بدعمها الممتاز للعملاء

قيود سوشيال سبروت الاجتماعية

أكثر تكلفة من بعض منصات إدارة الوسائط الاجتماعية الأخرى وبدائل Hootsuite

لديها واجهة مستخدم ومنحنى تعليمي أكثر تعقيداً من بعض منصات إدارة الوسائط الاجتماعية الأخرى

يمكن أن تقيد قيود واجهة برمجة تطبيقات الشبكة بعض الميزات، مثل نشر مقاطع الفيديو على تيك توك وريلز إنستغرام

تسعير سبراوت سوشيال

قياسي : 249 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 249 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي : 399 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 399 دولارًا شهريًا لكل مستخدم متقدم : 499 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

: 499 دولاراً شهرياً لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Sprout Social

G2 : 4.4/5 (2,580+ تقييمات)

: 4.4/5 (2,580+ تقييمات) Capterra: 4.4/5 (559+ تقييمات)

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3. eClincher

عبر إكلينشر EClincher هي أداة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي وبديل ل Hootsuite. ولكن أداة الوسائط الاجتماعية هذه تتألق في تحليلاتها المتكاملة وقدرات النشر التلقائي. وهي الأنسب للشركات الصغيرة ورواد الأعمال.

أفضل مزايا أداة إي كلينشر الإلكترونية

يقدم مجموعة غنية من الأدوات والميزات مثل الاستماع الاجتماعي، وتحليلات الوسائط الاجتماعية المباشرة غير المحدودة، وقوائم انتظار النشر التلقائي و RSS

يوفر دعمًا مباشرًا عبر الدردشة المباشرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويشتهر بدعم العملاء المتميز

أقل تكلفة من Hootsuite وبعض منافسيه الآخرين

قيود eClincher الإلكترونية

تكامل محدود مع أدوات التسويق الأخرى

أقل سهولة في الاستخدام من بعض المنصات الأخرى

أدوات إعداد التقارير محدودة مقارنة ببدائل Hootsuite الأخرى

التسعير #### تسعير eClincher

أساسي : 65 دولارًا شهريًا

: 65 دولارًا شهريًا الرئيسية : 175 دولارًا شهريًا

: 175 دولارًا شهريًا الوكالة : 425 دولاراً شهرياً

: 425 دولاراً شهرياً المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات eClincher الإلكترونية

G2 : 4.6/5 (413+ تقييمات)

: 4.6/5 (413+ تقييمات) Capterra: 4.7/5 (222+ تقييمات)

4. أجورابولس

عبر أجورابولس بفضل صندوق الوارد الاجتماعي الموحّد، والنشر البديهي، وميزات الاستماع الاجتماعي، تُعد Agorapulse أداة وسائط اجتماعية قوية مصممة خصيصًا لمساعدة الشركات والوكالات متوسطة الحجم على إدارة منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

نظرًا لأن أدواته ووظائفه وخصائصه مصممة خصيصًا لهذا الحجم المحدد من الشركات، فقد يكون Agorapulse الخيار الأفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة.

أفضل ميزات Agorapulse

تحليلات شاملة وسهلة الفهم

تتيح رؤى حول الاستراتيجيات الاجتماعية للمنافسين

صندوق الوارد الاجتماعي الموحّد يتيح للمستخدمين إدارة جميع رسائل وسائل التواصل الاجتماعي والتعليقات والمراجعات في مكان واحد

قيود Agorapulse

أدوات وميزات تعاون محدودة مقارنة ببدائل Hootsuite الأخرى في هذه القائمة

يفتقر إلى واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة، مما يؤدي إلى تكامل محدود مع جهات خارجية

يفتقر بديل Hootsuite هذا إلى بعض الميزات المتقدمة، مثل تحديد المؤثرين

تسعير أجورابولس

مجاني

قياسي : 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي : 79 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 79 دولارًا شهريًا لكل مستخدم متقدم : 119 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 119 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مخصص: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Agorapulse #### تقييمات ومراجعات Agorapulse

G2 : 4.5/5 (915+ تقييمات)

: 4.5/5 (915+ تقييمات) Capterra: 4.6/5 (702+ تقييمات)

5. ميت إدجار

عبر ميت إدغار MeetEdgar هو تطبيق لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي يدعم 25 حساباً على وسائل التواصل الاجتماعي، ويقدم محتوى غير محدود للمكتبة، ويوفر دعماً ممتازاً وموارد تعليمية.

يساعدك تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي أيضاً على إعادة تدوير المحتوى القديم وجدولته للنشر في المستقبل، بحيث يمكنك قضاء وقت أقل على وسائل التواصل الاجتماعي ووقت أطول في عملك.

MeetEdgar أفضل الميزات

يوفر مكتبة محتوى لتخزين المحتوى الخاص بك حتى تتمكن من إعادة استخدامه وإعادة توظيفه بسهولة

يولد أشكالاً مختلفة من منشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي

أسعار معقولة مقارنة ب Hootsuite والمنافسين الآخرين

قيود MeetEdgar

لا تدعم أداة التواصل الاجتماعي إلا عددًا محدودًا من منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تويتر وفيسبوك ولينكد إن وإنستغرام

لا تقدم ميزات الاستماع لوسائل التواصل الاجتماعي

يفتقر إلى أدوات التعاون الجماعي وقد لا يكون مثاليًا للفرق التي تحتاج إلى العمل معًا

تسعير MeetEdgar

إيدي 29.99 دولارًا/شهرًا 5 حسابات اجتماعية

29.99 دولارًا/شهرًا 5 حسابات اجتماعية إيدجار: 49.99 دولارًا/شهرًا 25 حسابًا اجتماعيًا

تقييمات ومراجعات MeetEdgar

G2 : 4.2/5 (52+ تقييمات)

: 4.2/5 (52+ تقييمات) Capterra: غير متاح

6. سينديبل

عبر قابل للإرسال Sendible هي أداة إدارة وسائط اجتماعية قابلة للتطوير وبأسعار معقولة تقدم ميزات التعاون والتحليلات وقدرات النشر والدعم البشري الممتاز.

إذا كنت تبحث عن بديل لـ Hootsuite يوفر دعم عملاء متميز، وميزات أكثر شمولية، وأسعار أفضل، قد يكون Sendible خيارًا جيدًا!

أفضل ميزات Sendible

مجموعة واسعة من الميزات، بما في ذلك الاستماع إلى الوسائط الاجتماعية، وتنظيم المحتوى، وأدوات التعاون الجماعي

معروف بتقديم دعم عملاء من الدرجة الأولى

خطط أسعار معقولة مقارنة بالمنافسين الآخرين

قيود Sendible

يشكو المستخدمون من أن تطبيق الهاتف المحمول قد يكون به خلل

يقول المراجعون إن المنصة عرضة للتباطؤ ومواطن الخلل

أبلغ بعض المستخدمين عن صعوبة الحصول على المساعدة من دعم العملاء

تسعير Sendible

المنشئ : 29 دولارًا في الشهر

: 29 دولارًا في الشهر الجر : 89 دولارًا في الشهر

: 89 دولارًا في الشهر أبيض علامة : 240 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 240 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مخصص: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Sendible

G2 : 4.5/5 (851+ تقييم)

: 4.5/5 (851+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (122+ تقييم)

7. العازلة

عبر المخزن المؤقت هل تتطلع إلى جدولة المنشورات ونشرها على العديد من منصات التواصل الاجتماعي في وقت واحد؟ تقدم Buffer مجموعة متنوعة من الميزات، بما في ذلك تقويم الوسائط الاجتماعية، والتحليلات، وأدوات التعاون الجماعي. تشتهر المنصة بسهولة الاستخدام والأسعار المعقولة.

بالمقارنة مع Hootsuite، تعد Buffer منصة أبسط وأكثر انسيابية. إنها خيار جيد للشركات الصغيرة والأفراد الذين يحتاجون إلى منصة أساسية لإدارة الوسائط الاجتماعية.

أفضل ميزات #### أفضل ميزات Buffer

سهلة الاستخدام مع واجهة مستخدم سهلة الاستخدام

معقولة التكلفة وتتضمن باقة مجانية

تقويم ممتاز لمحتوى الوسائط الاجتماعية المرئي

قيود المخزن المؤقت

منصات اجتماعية محدودة، بما في ذلك تويتر، وفيسبوك، وإنستغرام، ولينكد إن، وبنترست

أدوات التعاون الجماعي ليست قوية مثل بعض منصات إدارة الوسائط الاجتماعية الأخرى

خصائص التحليلات وإعداد التقارير ليست شاملة مثل بعض منصات إدارة الوسائط الاجتماعية الأخرى، مثل Hootsuite

تسعير #### العازلة

مجاني

أساسي : 6 دولارات شهرياً

: 6 دولارات شهرياً الفريق : 12 دولارًا/شهريًا

: 12 دولارًا/شهريًا الوكالة: 120 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات المخزن المؤقت

G2 : 4.3/5 (986+ تقييمات)

: 4.3/5 (986+ تقييمات) Capterra: 4.5/5 (1,431+ تقييم)

8. CoSchechedule

عبر الجدول الزمني المشترك تساعدك منصة تقويم التسويق CoSchedule على التخطيط والتعاون والنشر لوسائل التواصل الاجتماعي والمدونات والبريد الإلكتروني. إنها سهلة الاستخدام وتتيح للفرق العمل بكفاءة أكبر.

قد يكون CoSchedule خيارًا جيدًا للشركات التي تدير العديد من قنوات التسويق، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي والمدونات والبريد الإلكتروني. فهو يقدم مجموعة شاملة من الميزات لتخطيط وإنشاء ونشر المحتوى والتعاون مع أعضاء الفريق.

أفضل ميزات CoSchedule

أدوات تعاون الفريق الممتازة تجعله خيارًا جيدًا لفرق التسويق

ميزات رائعة لإدارة المحتوى لتطوير وإنشاء ونشر المحتوى على قنوات متعددة من مكان واحد

يوفر طرق عرض مفصلة للتقويم، مما يساعد على تصور الأنشطة التسويقية

قيود CoSchedule

ميزات التحليلات وإعداد التقارير ليست شاملة مثل بعض منصات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، مثل Hootsuite أو Sprout Social

أبلغ بعض مستخدمي CoSchedule عن وجود صعوبة في الحصول على المساعدة من دعم العملاء

تسعير CoSchedule

التقويم المجاني

التقويم الاجتماعي: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم تقويم المحتوى: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار جناح التسويق: اتصل للحصول على الأسعار

CoSchedule التقييمات والمراجعات

G2 : 4.4/5 (149+ تقييمات)

: 4.4/5 (149+ تقييمات) Capterra: 4.4/5 (104+ تقييمات)

9. بالي

عبر بالي Pallyy هي أداة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي سهلة الاستخدام. إنها أداة مبسطة وميسورة التكلفة ومليئة بالتحليلات الثاقبة، مما يجعلها الأداة المثالية للشركات الصغيرة والأفراد الذين يرغبون في إدارة وجودهم على وسائل التواصل الاجتماعي بكفاءة.

يمكن ل Pallyy جدولة المنشورات ونشرها على جميع منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بك في وقت واحد. كما يتيح لك التعاون مع أعضاء الفريق في إنشاء المحتوى وجدولته. يمكن لفريقك تتبع أداء وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك بسهولة من خلال تحليلات متعمقة والحصول على رؤى حول جمهورك وما يتفاعلون معه.

بالي أفضل الميزات

يشتهر بواجهته البسيطة وسهلة الاستخدام، مما يجعل من السهل البدء في الاستخدام

يركز على الشركات الصغيرة والأفراد

يعد بديل هوتسويت أقل تكلفة من منصات النشر على وسائل التواصل الاجتماعي الأكبر حجمًا

قيود بالي

تتعطل أحيانًا بسبب كونها أداة جدولة جديدة لجدولة الوسائط الاجتماعية

يواجه بعض المستخدمين صعوبة في معرفة كيفية أداء الوظائف الأساسية

محدودية المنصات والتحليلات وأدوات التعاون مقارنة بمنافسيه الكبار

تسعير بالي

مجاني

قسط: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات بالي

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: 4.8/5 (أكثر من 56 تقييم)

10. زوهو سوشيال

عبر زوهو سوشيال Zoho Social هو أداة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي ميسورة التكلفة وسهلة الاستخدام للشركات الصغيرة والأفراد.

تقدم خصائص أساسية مثل جدولة الوسائط الاجتماعية والنشر على الوسائط الاجتماعية، وتتبع التحليلات، والتعاون مع أعضاء الفريق. بالمقارنة مع Hootsuite، يعد Zoho Social أقل تكلفة وأسهل في الاستخدام ولكنه يقدم خصائص أقل.

أفضل ميزات Zoho Social

واجهة مستخدم بسيطة وبديهية تجعلها سهلة الاستخدام، حتى للمبتدئين في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي

تستخدم خاصية SmartQ الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بأفضل وقت لنشر منشوراتك لتحقيق أقصى قدر من المشاركة

يسمح لك بمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي بحثًا عن الإشارات المتعلقة بعلامتك التجارية ومجال عملك ومنافسيك

قيود Zoho Social

مقاييس وسائل التواصل الاجتماعي المقدمة ليست متعمقة مثل العديد من منصات المنافسين

لا توفر أدوات لإنشاء المحتوى، مما قد يحد من المستخدمين الذين يتطلعون إلى التعاون مع فرق العمل

عمليات تكامل محدودة، قد لا تتكامل مع جميع المنصات أو الأدوات التي قد تستخدمها بعض الشركات

تسعير Zoho Social

قياسي : 10 دولارات شهريًا

: 10 دولارات شهريًا احترافي : 30 دولارًا في الشهر

: 30 دولارًا في الشهر قسط: 40$/شهرياً

Zoho Social التقييمات والمراجعات

G2 : 4.6/5 (2,494+ تقييم)

: 4.6/5 (2,494+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (2,941+ تقييمات)

ارفع مستوى لعبتك في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع ClickUp

عندما يتعلق الأمر بإدارة تواجدك على وسائل التواصل الاجتماعي، هناك الكثير من البدائل لـ Hootsuite التي يمكن أن تساعدك على تحسين استراتيجيتك على الإنترنت.

ومع ذلك، يعتمد اختيار الأداة المناسبة على احتياجاتك الخاصة. ضع في اعتبارك برنامج إدارة الحملات لتبسيط جهودك التسويقية أو استكشاف أفضل أدوات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي للوكالات إذا كنت تدير عدة حسابات عملاء.

ولا تنسى أهمية وجود أداة فعالة سير عمل وسائل التواصل الاجتماعي

إنه العمود الفقري لأي استراتيجية ناجحة لوسائل التواصل الاجتماعي، ويمكن للأداة المناسبة أن تحدث فرقًا كبيرًا!

هل أنت مستعد لاستكشاف بديل قوي ومرن لهوتسويت؟ تقدم ClickUp مجموعة شاملة من أدوات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي التي يمكنها تبسيط سير العمل وتعزيز الإنتاجية.

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