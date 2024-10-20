10 أدوات برمجية لتحليلات التسويق في 2025

في عصر الابتكار الرقمي هذا، أصبح دور تحليلات التسويق أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنسبة لفرق التسويق. فخلف كل حملة تسويقية ناجحة يكمن الكثير من التحليلات التي تكشف عن رؤى قيّمة تدفع القرارات وتدفع عجلة النمو.

ومع ذلك، قد يكون الإبحار في عالم البيانات التسويقية الواسع أمرًا مربكًا لفرق التسويق، خاصةً بدون أفضل أدوات تحليلات التسويق للمساعدة. وهنا يأتي دور هذه الأدوات العشر الرائدة في مجال تحليلات التسويق، وهي جاهزة لتحويل بيانات التسويق الأولية إلى معلومات استخباراتية قابلة للتنفيذ.

في هذا الدليل، نسلط الضوء على أفضل أدوات تحليلات التسويق التي تمكّن المسوقين!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات تحليلات التسويق؟

عند اختيار أفضل أدوات تحليلات التسويق لنشاطك التجاري، يجب أن تسترشد بعدة عوامل رئيسية في

عملية اتخاذ القرار

. من خلال تحديد أولويات هذه الجوانب في بحثك عن أدوات تحليلات التسويق، يمكنك العثور على الأداة التي تتوافق تمامًا مع

أهدافك التسويقية

.

إمكانات تكامل البيانات: ابحث عن أدوات تحليلات التسويق التي تتكامل بسلاسة مع مصادر بيانات التسويق المختلفة، بما في ذلك جميع قنوات التسويق ومنصات التواصل الاجتماعي وتحليلات الموقع الإلكتروني وأدوات تحليلات التسويق عبر البريد الإلكتروني و أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) . وهذا يضمن لك رؤية شاملة لجهودك التسويقية ويتيح اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات

ابحث عن أدوات تحليلات التسويق التي تتكامل بسلاسة مع مصادر بيانات التسويق المختلفة، بما في ذلك جميع قنوات التسويق ومنصات التواصل الاجتماعي وتحليلات الموقع الإلكتروني وأدوات تحليلات التسويق عبر البريد الإلكتروني و أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) . وهذا يضمن لك رؤية شاملة لجهودك التسويقية ويتيح اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات التقارير ولوحات المعلومات في الوقت الحقيقي: تُعد أداة التحليلات ذات الرؤى في الوقت الحقيقي أمرًا حيويًا ل التسويق السريع الاستراتيجيات. اختر أدوات تحليلات التسويق التي تقدم تقارير ديناميكية و لوحات معلومات تفاعلية مما يتيح لك مراقبة الأداء التسويقي لحملاتك التسويقية وتحديد الاتجاهات لكل قناة من قنواتك التسويقية وإجراء تعديلات سريعة حسب الحاجة

تُعد أداة التحليلات ذات الرؤى في الوقت الحقيقي أمرًا حيويًا ل التسويق السريع الاستراتيجيات. اختر أدوات تحليلات التسويق التي تقدم تقارير ديناميكية و لوحات معلومات تفاعلية مما يتيح لك مراقبة الأداء التسويقي لحملاتك التسويقية وتحديد الاتجاهات لكل قناة من قنواتك التسويقية وإجراء تعديلات سريعة حسب الحاجة ميزات التحليلات المتقدمة : ابحث عن أدوات تحليلات التسويق التي تتجاوز المقاييس الأساسية لقنواتك التسويقية. ابحث عن أدوات تحليلات الويب، والتحليلات التنبؤية، وقدرات التعلم الآلي، والخوارزميات القائمة على الذكاء الاصطناعي لاكتساب رؤى أعمق وإطلاق العنان للفرص الخفية

: ابحث عن أدوات تحليلات التسويق التي تتجاوز المقاييس الأساسية لقنواتك التسويقية. ابحث عن أدوات تحليلات الويب، والتحليلات التنبؤية، وقدرات التعلم الآلي، والخوارزميات القائمة على الذكاء الاصطناعي لاكتساب رؤى أعمق وإطلاق العنان للفرص الخفية التخصيص وقابلية التوسع: لكل شركة احتياجاتها الفريدة، لذا يجب أن تكون أدوات تحليلات التسويق مرنة بما يكفي للتكيف مع متطلباتك الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، ضع في اعتبارك قابلية الأداة للتطوير لاستيعاب جهودك التسويقية مع نمو أعمالك

لكل شركة احتياجاتها الفريدة، لذا يجب أن تكون أدوات تحليلات التسويق مرنة بما يكفي للتكيف مع متطلباتك الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، ضع في اعتبارك قابلية الأداة للتطوير لاستيعاب جهودك التسويقية مع نمو أعمالك واجهة سهلة الاستخدام: يمكن أن تعيق برامج تحليلات التسويق المعقدة الإنتاجية. اختر أدوات تحليلات التسويق التي تتميز بتجربة مستخدم سهلة الاستخدام، مما يسهل على المسوقين من جميع مستويات المهارة التنقل والاستخدام بفعالية

يمكن أن تعيق برامج تحليلات التسويق المعقدة الإنتاجية. اختر أدوات تحليلات التسويق التي تتميز بتجربة مستخدم سهلة الاستخدام، مما يسهل على المسوقين من جميع مستويات المهارة التنقل والاستخدام بفعالية أمن البيانات والامتثال: غالبًا ما تحتوي بيانات التسويق على معلومات حساسة. تأكد من أن أدوات تحليلات التسويق الخاصة بك تلتزم بأحدث معايير أمان البيانات وتتوافق مع اللوائح ذات الصلة لحماية بياناتك التسويقية والحفاظ على ثقة العملاء

غالبًا ما تحتوي بيانات التسويق على معلومات حساسة. تأكد من أن أدوات تحليلات التسويق الخاصة بك تلتزم بأحدث معايير أمان البيانات وتتوافق مع اللوائح ذات الصلة لحماية بياناتك التسويقية والحفاظ على ثقة العملاء دعم العملاء وتدريبهم: يعد دعم العملاء القوي وموارد التدريب أمرًا بالغ الأهمية لعملية تأهيل سلسة ونجاح مستمر مع أداة التحليلات الخاصة بك. ابحث عن مزودي الخدمة الذين يقدمون مساعدة شاملة لجهودك التسويقية

أفضل 10 أدوات لتحليلات التسويق الرقمي لاستخدامها في عام 2024

1. ClickUp

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

الأفضل لتحليلات المشاريع التسويقية

تتيح منصة ClickUp القابلة للتخصيص بدرجة كبيرة لمديري التسويق إمكانية دمجها مع أدوات تحليلات التسويق المناسبة من أجل تتبع

الحملات التسويقية

والمشاريع والمبادرات على نطاق واسع.

هذه المنصة الإنتاجية المتكاملة هي أداة التحليلات المفضلة لـ

فرق التسويق

لأنه يمكن تصميمه بسهولة لدعم الفرق متعددة الوظائف. بعض الميزات البارزة مثل

ClickUp Dashboards

وتساعد عمليات تكامل المنصة مع أدوات التحليلات الهامة في تحسين التسويق

سير العمل

بشكل ملحوظ.

ClickUp أفضل الميزات

يتيح لك ClickUp إنشاء لوحات معلومات المشروع التي تتضاعف كأداة إعداد تقارير ومدير مهام. تحرير المهام وإضافة الملاحظات والتواصل بشأن المشروع في مكان واحد

يتكامل ClickUp بسهولة مع العديد من أدوات التحليلات ذات الصلة ويساعد في تبسيط جميع عملياتك في سير عمل واحد سهل التنقل

الوصول إلى الآلاف من القوالب القابلة للتخصيص التي يمكنك استخدامها لتحليل تقارير حملتك بسرعة وسلاسة (راجع هذه قوالب QBR !)

تتيح ميزة السبورة البيضاء لمديري التسويق وضع خريطة مرئية لاستراتيجيتهم

يمكن للفرق والأفراد إدارة تقويم التسويق باستخدام ميزة عرض التقويم في ClickUp

قيود ClickUp

لا تتوفر جميع طرق العرض على تطبيق الجوال، حتى الآن

منحنى تعلُّم حاد بسبب المجموعة الواسعة من الوظائف

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة متاحة

أسعار مخصصة متاحة ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

ClickUp تقييمات العملاء

G2: 4.7/5 (أكثر من 6,700 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 6,700 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3600 تقييم)

2. تابلو

عبر

تابلو

الأفضل لتصور البيانات

Tableau عبارة عن منصة ذكاء الأعمال التي تساعد المؤسسات على تصور وفهم بيانات التسويق الخاصة بها من أجل تنفيذ مشاركة العملاء عالية التحويل.

يركز برنامج التحليلات المرئية هذا على تعزيز تدفق التحليلات وجعل المعلومات في متناول أصحاب المصلحة المعنيين من خلال التصور.

أفضل ميزات برنامج Tableau

إدارة بيانات التسويق والتحليلات المضمنة

التقويم المالي التفاعلي

أكثر من 1,400 مصدر تعليمي

وظائف الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي

التكامل مع أدوات تحليلات التسويق مثل Salesforce وSlack وMulesoft والمزيد

قيود تابلو

صعوبة تعديل طرق عرض لوحة المعلومات وترتيباتها

هناك حاجة إلى بعض المعرفة بلغة بايثون لإعداد أتمتة البيانات على المنصة

تتوفر معظم التنسيقات وإعدادات التصور المتقدمة على إصدار سطح المكتب الخاص بالبرنامج، بينما يفتقر الإصدار السحابي الخاص به إليها

محدودية خيارات البرمجة المتاحة للنمذجة التنبؤية ومعالجة البيانات

تسعير Tableau

المنشئ سحابة : 70 دولارًا شهريًا لكل مستخدم خادم 70 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

مستكشف السحابة : 42 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم الخادم : 35 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

المستعرض سحابة سحابية: 15 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم الخادم: 12 دولار/شهرياً لكل مستخدم



Tableau تقييمات العملاء

G2: 4.3/5 (1,800+ تقييم)

4.3/5 (1,800+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,100 تقييم)

3. تحليلات جوجل

عبر

تحليلات جوجل

الأفضل لتحليلات الموقع الإلكتروني

تُعد Google Analytics جزءًا لا يتجزأ من منصة Google للتسويق، وتوفر أدوات وحلولاً مجانية لتحليلات التسويق لجمع بيانات الموقع الإلكتروني وتحليلها. تُنشئ أداة تحليلات التسويق هذه تقارير تحليلات مهمة للمواقع الإلكترونية والتطبيقات التي تقدم رؤى ذات صلة، مما يمكّن الشركات من اتخاذ قرارات تجارية أكثر ذكاءً واستنارة.

باستخدام Google Analytics، يمكن للشركات معرفة المزيد عن زوار موقعها الإلكتروني، وكيفية تصرفهم، وأفضل الطرق لتحويلهم إلى عملاء مخلصين.

أفضل ميزات Google Analytics

قدرات تنبؤية من خلال نماذج التعلُّم الآلي الآمنة من حيث الخصوصية التي صممها Google Analytics

الاطلاع على تقارير الاستحواذ والمشاركة وتحقيق الدخل في الوقت الفعلي في Google Analytics

يتميز Google Analytics بمساحة عمل إعلانية لفهم التسويق العائد على الاستثمار واتخاذ قرارات الميزانية المستندة إلى البيانات

جمع البيانات وواجهات برمجة التطبيقات الإدارية

تصدير Google BigQuery

يحتوي Google Analytics على عمليات تكامل مع Google Ad Manager وGoogle Data Studio وSearch Console وSalesforce والمزيد

قيود Google Analytics

صعوبة إعداد شرائح دقيقة

عملية تحليل بيانات Google Analytics ليست سهلة للمبتدئين مقارنةً بأدوات تحليلات التسويق الأخرى

لا يتوفر دعم مباشر للعملاء

تسعير Google Analytics

مجانًا

مدفوعة: اتصل بفريق مبيعات الشركة لمزيد من التفاصيل

تقييمات عملاء Google Analytics

G2: 4.5/5 (أكثر من 6100 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 6100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 7500 تقييم)

4. تحليلات الكومة

عبر

تحليلات الكومة

الأفضل لتتبع سلوك المستخدم

إذا كنت تتطلع إلى مراقبة رحلة عميلك الرقمية وتحليل سلوك المستخدم وتحسين الاحتفاظ به، فإن Heap Analytics من بين أفضل أدوات تحليلات التسويق. فهي تتيح لك سهولة تقسيم عملائك المهمين إلى شرائح ذات صلة حيث يمكنك مراقبتها بشكل منفصل واستخدام الرؤى لتحسين رحلة أو تجربة العميل بشكل أفضل.

هيب أناليتيكس أفضل الميزات

حوكمة البيانات والأمان والخصوصية

لوحات معلومات تحليل البيانات، والرسوم البيانية، وكتب التشغيل

خرائط الحرارة وإعادة تشغيل الجلسات لمراقبة سلوك المستخدم ورحلات العملاء على المواقع الإلكترونية وتطبيقات الأجهزة المحمولة

قيود تحليلات الكومة #### قيود تحليلات الكومة

صادرات البيانات لأداة التحليلات هذه محدودة

تحتاج إلى شكل من أشكال التدريب لتنفيذها بالكامل

تسعير #### Heap Analytics

مجانًا

النمو: قم بالتسجيل وتثبيت المقتطف المجاني للحصول على تقدير

قم بالتسجيل وتثبيت المقتطف المجاني للحصول على تقدير محترف: تسعير الجلسة المخصصة

تسعير الجلسة المخصصة القسط: تسعير الجلسة المخصصة

هيب أناليتيكس تقييمات العملاء

G2: 4.3/5 (أكثر من 900 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم)

5. واتسغراف

عبر

Whatagraph

الأفضل لإنشاء التقارير

Whatagraph عبارة عن أداة تحليلات تسويقية شاملة حيث يمكن لوكالات التسويق والمحترفين تصور البيانات ومشاركتها واستيرادها لتعزيز جهود التسويق. تأسس هذا البرنامج في عام 2015 مع التركيز على تقليل التعقيدات مقارنةً بأدوات تحليلات التسويق الأخرى عندما يتعلق الأمر بتفسير البيانات وإنشاء تقارير ثاقبة.

ما هي أفضل ميزات برنامج #### Whatagraph

التكامل مع BigQuery

أكثر من 40 تكاملاً أصليًا مع أدوات تحليلات التسويق الأخرى لسحب البيانات منها

ميزة المنشئ الذكي التي تنشئ تقارير مخصصة حول سلوك المستخدم

تقرير مباشر ومشاركة تلقائية

قيود فقرة ما

بطء استجابة خدمة العملاء

لا يمكن اكتشاف الميزات بسهولة

خلل بسيط في البرامج

تسعير #### ما الفقرة

المحترف: 223 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

223 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم الممتاز: 335 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

335 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مخصص: اتصل ب Whatagraph لمعرفة الأسعار

تقييمات العملاء #### تقييمات عملاء واتسغراف

G2: 4.5/5 (أكثر من 250 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 250 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 80 تقييم)

6. إيزي إنسايت

عبر

إيزي إنسايت

الأفضل لتحليل البيانات

Easy Insight هي أداة ذكاء الأعمال التي تتيح للمؤسسات الصغيرة والكبيرة تحقيق رؤية فورية لإدارة المخزون ومعدلات التحويل وسلوك المستخدم والجداول الزمنية للمشروعات. وببضع نقرات فقط، يمكنك استخدام Easy Insight لربط تطبيقاتك السحابية وفتح رؤى قابلة للتنفيذ وتحويل البيانات إلى لوحات معلومات جذابة بصريًا وسهلة القراءة.

أفضل ميزات Easy Insight

مصادر بيانات مخصصة

تخصيص شكل ومظهر التقارير من خلال البرمجة النصية الميدانية

سهولة دمج البيانات من مصادر متعددة

خيار تصدير التقارير ولوحات المعلومات عبر البريد الإلكتروني

إنشاء لوحات معلومات العمليات لتتبع العمليات الإبداعية

قيود سهولة الاستبصار

صعوبة الجمع بين البيانات من قواعد بيانات متعددة

خطر انكشاف البيانات المخفية للعملاء

تسعير إيزي إنسايت

الفريق: 49 دولارًا شهريًا

49 دولارًا شهريًا الاحترافية: 149 دولارًا شهريًا

149 دولارًا شهريًا الممتازة: 299 دولارًا شهريًا

299 دولارًا شهريًا المؤسسة: 499 دولارًا شهريًا: 499 دولارًا شهريًا

499 دولارًا شهريًا: 499 دولارًا شهريًا غير محدود: 1,499 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

Easy Insight تقييمات العملاء

G2: 4.5/5 (1 تقييم)

4.5/5 (1 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 10 تقييمات)

7. كليبفوليو

عبر

كليبفوليو

الأفضل لذكاء الأعمال

Klipfolio هو أداة قائمة على السحابة لإعداد التقارير ولوحات المعلومات مصممة لمساعدة الشركات على دمج وتحليل وتصور البيانات من مختلف أدوات تحليلات التسويق والمصادر الأخرى في الوقت الفعلي. تأسس هذا البرنامج في عام 2001، وقد نما هذا البرنامج ليصبح لاعبًا رائدًا في جمع وتحليل ذكاء الأعمال.

كليبفوليو أفضل الميزات

مقاييس وتصورات بيانات أفضل من العديد من أدوات تحليلات التسويق

تخزين البيانات وتاريخها

الأمان والخصوصية وضوابط الوصول

حلول إعداد تقارير العملاء

قيود كليبفوليو

يعمل ببطء عند إجراء التحليل على مجموعات البيانات الكبيرة

واجهة المستخدم غير ودية بعض الشيء مقارنة بأدوات تحليلات التسويق الأخرى

تسعير كليبفوليو

مجاني

مجانًا : 90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 225 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

225 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 800 دولار شهريًا لكل مستخدم

كليبفوليو تقييمات العملاء

G2: 4.5/5 (أكثر من 250 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 250 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 180 تقييم)

8. تطبيق يساوي

عبر

Equals

الأفضل للوحات معلومات قاعدة البيانات

Equals هو برنامج تحليلات تسويقية مع جدول بيانات مدمج يسمح

للشركات الناشئة بإجراء أنواع مختلفة من تحليلات التسويق

. بفضل ميزاته البسيطة، وسير العمل البديهي، واتصالات مصادر البيانات المتعددة، جعل Equals إنشاء لوحات معلومات قواعد البيانات أمرًا سلسًا.

أفضل ميزات تطبيق Equals

جدول بيانات مدمج متصل بمصادر البيانات الخاصة بك

لا حاجة إلى SQL لربط مصادر البيانات

قوالب قابلة للتخصيص لقياس أداء أعمالك

التكامل مع Google BigQuery وSnoflake وRedshift وغيرها

يساوي قيود التطبيق

قد يستغرق تحميل الصفحات وقتًا أطول من المطلوب

قد تحدث مواطن الخلل وأخطاء التنسيق من وقت لآخر

تسعير تطبيق Equals App

المبتدئين: 49 دولارًا شهريًا

49 دولارًا شهريًا احترافي: 149 دولارًا شهريًا

149 دولارًا شهريًا المؤسسات: اتصل ب Equals لمعرفة الأسعار

تقييمات عملاء تطبيق Equals

G2: 4.5/5 (2 تقييم)

4.5/5 (2 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 270 تقييم)

9. سبروت سوشيال

عبر

سبراوت سوشيال

الأفضل لتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي

تُعد Sprout Social منصة تحليلات تسويقية شائعة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي لأنها تُمكِّن الفرق من تحقيق التأثير بكفاءة من خلال بيانات وسائل التواصل الاجتماعي الضخمة ولوحات المعلومات المتاحة لهم. تتيح أداة الوسائط الاجتماعية أيضاً للفرق إنشاء تقارير مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العمل المختلفة.

باستخدام أدوات تحليلات التسويق مثل Sprout Social، يمكنك أتمتة جمع بيانات وسائل التواصل الاجتماعي والتركيز على مهام أخرى عالية المستوى مثل استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي وتخطيط الحملات وتخصيص الميزانية.

أفضل ميزات Sprout Social

النشر والمراقبة المركزية عبر العديد من شبكات التواصل الاجتماعي

الاستماع إلى وسائل التواصل الاجتماعي هي ميزة إضافية في أي خطة من خطط Sprout Social

تتيح للفرق إنشاء تقارير مخصصة لوسائل التواصل الاجتماعي

التكامل مع متجر أبل وBitly وCanva وSalesForce والمزيد

يوفر سبراوت سوشيال خاصية تتبع الموقع الإلكتروني والروابط للمساعدة في مراقبة حملات الوسائط الاجتماعية

يقدم نسخة تجريبية مجانية

قيود سبراوت سوشيال

خيارات التسعير الباهظة تجعله غير مناسب للأفراد والفرق الصغيرة الذين يريدون أدوات تحليلات التسويق

غياب أدوات مهمة لإعداد التقارير والجدولة الزمنية

بالنظر إلى التسعير، لا يسمح Sprout بالتكامل مع عدد كافٍ من ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية

تسعير سبروت سوشيال

قياسي: 249 دولاراً شهرياً

249 دولاراً شهرياً احترافي: 399 دولارًا في الشهر

399 دولارًا في الشهر متقدم: 499 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

499 دولارًا أمريكيًا/شهريًا المؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار المخصصة

تقييمات عملاء Sprout Social

G2: 4.4/5 (أكثر من 2500 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 2500 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 500 تقييم)

10. أوبر

عبر

AWeber

الأفضل لتحليلات التسويق عبر البريد الإلكتروني

AWeber هي منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني مصممة لإرسال الرسائل الإخبارية والعروض الترويجية عبر البريد الإلكتروني ومراقبة تحليلات التسويق عبر البريد الإلكتروني. تم إطلاق هذا البريد الإلكتروني في عام 1998

تطبيق تسويق

هو الهدية التي تستمر في العطاء - من التقاط البيانات في قوائم البريد الإلكتروني إلى أتمتة حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني وتحليل النتائج من هذه الحملات.

أفضل ميزات AWeber

سهولة تحليل الإحصائيات لحملات البريد الإلكتروني

مجموعة واسعة من القوالب القابلة للتخصيص للاختيار من بينها

خطة مجانية متاحة

قيود AWeber #### قيود AWeber

واجهة مستخدم قديمة مقارنة بأدوات التحليلات الأخرى

محدودية ميزات الأتمتة ومرونة قوالب البريد الإلكتروني

عملية تسجيل معقدة

تسعير AWeber

مجاني

لايت : 12.50 دولار/شهرياً

: 12.50 دولار/شهرياً بالإضافة : 20 دولار/شهريًا

: 20 دولار/شهريًا غير محدود: 899 دولارًا في الشهر

تقييمات عملاء AWeber

G2: 4.2/5 (أكثر من 600 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 600 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

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