10 أدوات برمجية لتحليلات التسويق في 2025

في عصر الابتكار الرقمي هذا، أصبح دور تحليلات التسويق أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنسبة لفرق التسويق. فخلف كل حملة تسويقية ناجحة يكمن الكثير من التحليلات التي تكشف عن رؤى قيّمة تدفع القرارات وتدفع عجلة النمو.
ومع ذلك، قد يكون الإبحار في عالم البيانات التسويقية الواسع أمرًا مربكًا لفرق التسويق، خاصةً بدون أفضل أدوات تحليلات التسويق للمساعدة. وهنا يأتي دور هذه الأدوات العشر الرائدة في مجال تحليلات التسويق، وهي جاهزة لتحويل بيانات التسويق الأولية إلى معلومات استخباراتية قابلة للتنفيذ.
في هذا الدليل، نسلط الضوء على أفضل أدوات تحليلات التسويق التي تمكّن المسوقين!
ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات تحليلات التسويق؟
عند اختيار أفضل أدوات تحليلات التسويق لنشاطك التجاري، يجب أن تسترشد بعدة عوامل رئيسية في
عملية اتخاذ القرار
. من خلال تحديد أولويات هذه الجوانب في بحثك عن أدوات تحليلات التسويق، يمكنك العثور على الأداة التي تتوافق تمامًا مع
أهدافك التسويقية
.
- إمكانات تكامل البيانات: ابحث عن أدوات تحليلات التسويق التي تتكامل بسلاسة مع مصادر بيانات التسويق المختلفة، بما في ذلك جميع قنوات التسويق ومنصات التواصل الاجتماعي وتحليلات الموقع الإلكتروني وأدوات تحليلات التسويق عبر البريد الإلكتروني و أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) . وهذا يضمن لك رؤية شاملة لجهودك التسويقية ويتيح اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات
- التقارير ولوحات المعلومات في الوقت الحقيقي: تُعد أداة التحليلات ذات الرؤى في الوقت الحقيقي أمرًا حيويًا ل التسويق السريع الاستراتيجيات. اختر أدوات تحليلات التسويق التي تقدم تقارير ديناميكية و لوحات معلومات تفاعلية مما يتيح لك مراقبة الأداء التسويقي لحملاتك التسويقية وتحديد الاتجاهات لكل قناة من قنواتك التسويقية وإجراء تعديلات سريعة حسب الحاجة
- ميزات التحليلات المتقدمة: ابحث عن أدوات تحليلات التسويق التي تتجاوز المقاييس الأساسية لقنواتك التسويقية. ابحث عن أدوات تحليلات الويب، والتحليلات التنبؤية، وقدرات التعلم الآلي، والخوارزميات القائمة على الذكاء الاصطناعي لاكتساب رؤى أعمق وإطلاق العنان للفرص الخفية
- التخصيص وقابلية التوسع: لكل شركة احتياجاتها الفريدة، لذا يجب أن تكون أدوات تحليلات التسويق مرنة بما يكفي للتكيف مع متطلباتك الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، ضع في اعتبارك قابلية الأداة للتطوير لاستيعاب جهودك التسويقية مع نمو أعمالك
- واجهة سهلة الاستخدام: يمكن أن تعيق برامج تحليلات التسويق المعقدة الإنتاجية. اختر أدوات تحليلات التسويق التي تتميز بتجربة مستخدم سهلة الاستخدام، مما يسهل على المسوقين من جميع مستويات المهارة التنقل والاستخدام بفعالية
- أمن البيانات والامتثال: غالبًا ما تحتوي بيانات التسويق على معلومات حساسة. تأكد من أن أدوات تحليلات التسويق الخاصة بك تلتزم بأحدث معايير أمان البيانات وتتوافق مع اللوائح ذات الصلة لحماية بياناتك التسويقية والحفاظ على ثقة العملاء
- دعم العملاء وتدريبهم: يعد دعم العملاء القوي وموارد التدريب أمرًا بالغ الأهمية لعملية تأهيل سلسة ونجاح مستمر مع أداة التحليلات الخاصة بك. ابحث عن مزودي الخدمة الذين يقدمون مساعدة شاملة لجهودك التسويقية
أفضل 10 أدوات لتحليلات التسويق الرقمي لاستخدامها في عام 2024
1. ClickUp
اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك
الأفضل لتحليلات المشاريع التسويقية
تتيح منصة ClickUp القابلة للتخصيص بدرجة كبيرة لمديري التسويق إمكانية دمجها مع أدوات تحليلات التسويق المناسبة من أجل تتبع
الحملات التسويقية
والمشاريع والمبادرات على نطاق واسع.
هذه المنصة الإنتاجية المتكاملة هي أداة التحليلات المفضلة لـ
فرق التسويق
لأنه يمكن تصميمه بسهولة لدعم الفرق متعددة الوظائف. بعض الميزات البارزة مثل
ClickUp Dashboards
وتساعد عمليات تكامل المنصة مع أدوات التحليلات الهامة في تحسين التسويق
سير العمل
بشكل ملحوظ.
ClickUp أفضل الميزات
- يتيح لك ClickUp إنشاء لوحات معلومات المشروع التي تتضاعف كأداة إعداد تقارير ومدير مهام. تحرير المهام وإضافة الملاحظات والتواصل بشأن المشروع في مكان واحد
- يتكامل ClickUp بسهولة مع العديد من أدوات التحليلات ذات الصلة ويساعد في تبسيط جميع عملياتك في سير عمل واحد سهل التنقل
- الوصول إلى الآلاف من القوالب القابلة للتخصيص التي يمكنك استخدامها لتحليل تقارير حملتك بسرعة وسلاسة (راجع هذه قوالب QBR !)
- تتيح ميزة السبورة البيضاء لمديري التسويق وضع خريطة مرئية لاستراتيجيتهم
- يمكن للفرق والأفراد إدارة تقويم التسويق باستخدام ميزة عرض التقويم في ClickUp
قيود ClickUp
- لا تتوفر جميع طرق العرض على تطبيق الجوال، حتى الآن
- منحنى تعلُّم حاد بسبب المجموعة الواسعة من الوظائف
تسعير #### ClickUp
- مجاني للأبد
- غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: أسعار مخصصة متاحة
- ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً
ClickUp تقييمات العملاء
- G2: 4.7/5 (أكثر من 6,700 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3600 تقييم)
2. تابلو
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الأفضل لتصور البيانات
Tableau عبارة عن منصة ذكاء الأعمال التي تساعد المؤسسات على تصور وفهم بيانات التسويق الخاصة بها من أجل تنفيذ مشاركة العملاء عالية التحويل.
يركز برنامج التحليلات المرئية هذا على تعزيز تدفق التحليلات وجعل المعلومات في متناول أصحاب المصلحة المعنيين من خلال التصور.
أفضل ميزات برنامج Tableau
- إدارة بيانات التسويق والتحليلات المضمنة
- التقويم المالي التفاعلي
- أكثر من 1,400 مصدر تعليمي
- وظائف الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي
- التكامل مع أدوات تحليلات التسويق مثل Salesforce وSlack وMulesoft والمزيد
قيود تابلو
- صعوبة تعديل طرق عرض لوحة المعلومات وترتيباتها
- هناك حاجة إلى بعض المعرفة بلغة بايثون لإعداد أتمتة البيانات على المنصة
- تتوفر معظم التنسيقات وإعدادات التصور المتقدمة على إصدار سطح المكتب الخاص بالبرنامج، بينما يفتقر الإصدار السحابي الخاص به إليها
- محدودية خيارات البرمجة المتاحة للنمذجة التنبؤية ومعالجة البيانات
تسعير Tableau
- المنشئ
- سحابة: 70 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- خادم 70 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- مستكشف
- السحابة: 42 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم
- الخادم: 35 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم
- المستعرض
- سحابة سحابية: 15 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم
- الخادم: 12 دولار/شهرياً لكل مستخدم
Tableau تقييمات العملاء
- G2: 4.3/5 (1,800+ تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,100 تقييم)
3. تحليلات جوجل
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الأفضل لتحليلات الموقع الإلكتروني
تُعد Google Analytics جزءًا لا يتجزأ من منصة Google للتسويق، وتوفر أدوات وحلولاً مجانية لتحليلات التسويق لجمع بيانات الموقع الإلكتروني وتحليلها. تُنشئ أداة تحليلات التسويق هذه تقارير تحليلات مهمة للمواقع الإلكترونية والتطبيقات التي تقدم رؤى ذات صلة، مما يمكّن الشركات من اتخاذ قرارات تجارية أكثر ذكاءً واستنارة.
باستخدام Google Analytics، يمكن للشركات معرفة المزيد عن زوار موقعها الإلكتروني، وكيفية تصرفهم، وأفضل الطرق لتحويلهم إلى عملاء مخلصين.
أفضل ميزات Google Analytics
- قدرات تنبؤية من خلال نماذج التعلُّم الآلي الآمنة من حيث الخصوصية التي صممها Google Analytics
- الاطلاع على تقارير الاستحواذ والمشاركة وتحقيق الدخل في الوقت الفعلي في Google Analytics
- يتميز Google Analytics بمساحة عمل إعلانية لفهم التسويق العائد على الاستثمار واتخاذ قرارات الميزانية المستندة إلى البيانات
- جمع البيانات وواجهات برمجة التطبيقات الإدارية
- تصدير Google BigQuery
- يحتوي Google Analytics على عمليات تكامل مع Google Ad Manager وGoogle Data Studio وSearch Console وSalesforce والمزيد
قيود Google Analytics
- صعوبة إعداد شرائح دقيقة
- عملية تحليل بيانات Google Analytics ليست سهلة للمبتدئين مقارنةً بأدوات تحليلات التسويق الأخرى
- لا يتوفر دعم مباشر للعملاء
تسعير Google Analytics
- مجانًا
- مدفوعة: اتصل بفريق مبيعات الشركة لمزيد من التفاصيل
تقييمات عملاء Google Analytics
- G2: 4.5/5 (أكثر من 6100 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 7500 تقييم)
4. تحليلات الكومة
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الأفضل لتتبع سلوك المستخدم
إذا كنت تتطلع إلى مراقبة رحلة عميلك الرقمية وتحليل سلوك المستخدم وتحسين الاحتفاظ به، فإن Heap Analytics من بين أفضل أدوات تحليلات التسويق. فهي تتيح لك سهولة تقسيم عملائك المهمين إلى شرائح ذات صلة حيث يمكنك مراقبتها بشكل منفصل واستخدام الرؤى لتحسين رحلة أو تجربة العميل بشكل أفضل.
هيب أناليتيكس أفضل الميزات
- حوكمة البيانات والأمان والخصوصية
- لوحات معلومات تحليل البيانات، والرسوم البيانية، وكتب التشغيل
- خرائط الحرارة وإعادة تشغيل الجلسات لمراقبة سلوك المستخدم ورحلات العملاء على المواقع الإلكترونية وتطبيقات الأجهزة المحمولة
قيود تحليلات الكومة #### قيود تحليلات الكومة
- صادرات البيانات لأداة التحليلات هذه محدودة
- تحتاج إلى شكل من أشكال التدريب لتنفيذها بالكامل
تسعير #### Heap Analytics
- مجانًا
- النمو: قم بالتسجيل وتثبيت المقتطف المجاني للحصول على تقدير
- محترف: تسعير الجلسة المخصصة
- القسط: تسعير الجلسة المخصصة
هيب أناليتيكس تقييمات العملاء
- G2: 4.3/5 (أكثر من 900 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم)
5. واتسغراف
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الأفضل لإنشاء التقارير
Whatagraph عبارة عن أداة تحليلات تسويقية شاملة حيث يمكن لوكالات التسويق والمحترفين تصور البيانات ومشاركتها واستيرادها لتعزيز جهود التسويق. تأسس هذا البرنامج في عام 2015 مع التركيز على تقليل التعقيدات مقارنةً بأدوات تحليلات التسويق الأخرى عندما يتعلق الأمر بتفسير البيانات وإنشاء تقارير ثاقبة.
ما هي أفضل ميزات برنامج #### Whatagraph
- التكامل مع BigQuery
- أكثر من 40 تكاملاً أصليًا مع أدوات تحليلات التسويق الأخرى لسحب البيانات منها
- ميزة المنشئ الذكي التي تنشئ تقارير مخصصة حول سلوك المستخدم
- تقرير مباشر ومشاركة تلقائية
قيود فقرة ما
- بطء استجابة خدمة العملاء
- لا يمكن اكتشاف الميزات بسهولة
- خلل بسيط في البرامج
تسعير #### ما الفقرة
- المحترف: 223 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم
- الممتاز: 335 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- مخصص: اتصل ب Whatagraph لمعرفة الأسعار
تقييمات العملاء #### تقييمات عملاء واتسغراف
- G2: 4.5/5 (أكثر من 250 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 80 تقييم)
6. إيزي إنسايت
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الأفضل لتحليل البيانات
Easy Insight هي أداة ذكاء الأعمال التي تتيح للمؤسسات الصغيرة والكبيرة تحقيق رؤية فورية لإدارة المخزون ومعدلات التحويل وسلوك المستخدم والجداول الزمنية للمشروعات. وببضع نقرات فقط، يمكنك استخدام Easy Insight لربط تطبيقاتك السحابية وفتح رؤى قابلة للتنفيذ وتحويل البيانات إلى لوحات معلومات جذابة بصريًا وسهلة القراءة.
أفضل ميزات Easy Insight
- مصادر بيانات مخصصة
- تخصيص شكل ومظهر التقارير من خلال البرمجة النصية الميدانية
- سهولة دمج البيانات من مصادر متعددة
- خيار تصدير التقارير ولوحات المعلومات عبر البريد الإلكتروني
- إنشاء لوحات معلومات العمليات لتتبع العمليات الإبداعية
قيود سهولة الاستبصار
- صعوبة الجمع بين البيانات من قواعد بيانات متعددة
- خطر انكشاف البيانات المخفية للعملاء
تسعير إيزي إنسايت
- الفريق: 49 دولارًا شهريًا
- الاحترافية: 149 دولارًا شهريًا
- الممتازة: 299 دولارًا شهريًا
- المؤسسة: 499 دولارًا شهريًا: 499 دولارًا شهريًا
- غير محدود: 1,499 دولارًا أمريكيًا/شهريًا
Easy Insight تقييمات العملاء
- G2: 4.5/5 (1 تقييم)
- Capterra: 4.9/5 (أكثر من 10 تقييمات)
7. كليبفوليو
عبر
الأفضل لذكاء الأعمال
Klipfolio هو أداة قائمة على السحابة لإعداد التقارير ولوحات المعلومات مصممة لمساعدة الشركات على دمج وتحليل وتصور البيانات من مختلف أدوات تحليلات التسويق والمصادر الأخرى في الوقت الفعلي. تأسس هذا البرنامج في عام 2001، وقد نما هذا البرنامج ليصبح لاعبًا رائدًا في جمع وتحليل ذكاء الأعمال.
كليبفوليو أفضل الميزات
- مقاييس وتصورات بيانات أفضل من العديد من أدوات تحليلات التسويق
- تخزين البيانات وتاريخها
- الأمان والخصوصية وضوابط الوصول
- حلول إعداد تقارير العملاء
قيود كليبفوليو
- يعمل ببطء عند إجراء التحليل على مجموعات البيانات الكبيرة
- واجهة المستخدم غير ودية بعض الشيء مقارنة بأدوات تحليلات التسويق الأخرى
تسعير كليبفوليو
- مجاني
- مجانًا: 90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المحترف: 225 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- الشركات: 800 دولار شهريًا لكل مستخدم
كليبفوليو تقييمات العملاء
- G2: 4.5/5 (أكثر من 250 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 180 تقييم)
8. تطبيق يساوي
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الأفضل للوحات معلومات قاعدة البيانات
Equals هو برنامج تحليلات تسويقية مع جدول بيانات مدمج يسمح
للشركات الناشئة بإجراء أنواع مختلفة من تحليلات التسويق
. بفضل ميزاته البسيطة، وسير العمل البديهي، واتصالات مصادر البيانات المتعددة، جعل Equals إنشاء لوحات معلومات قواعد البيانات أمرًا سلسًا.
أفضل ميزات تطبيق Equals
- جدول بيانات مدمج متصل بمصادر البيانات الخاصة بك
- لا حاجة إلى SQL لربط مصادر البيانات
- قوالب قابلة للتخصيص لقياس أداء أعمالك
- التكامل مع Google BigQuery وSnoflake وRedshift وغيرها
يساوي قيود التطبيق
- قد يستغرق تحميل الصفحات وقتًا أطول من المطلوب
- قد تحدث مواطن الخلل وأخطاء التنسيق من وقت لآخر
تسعير تطبيق Equals App
- المبتدئين: 49 دولارًا شهريًا
- احترافي: 149 دولارًا شهريًا
- المؤسسات: اتصل ب Equals لمعرفة الأسعار
تقييمات عملاء تطبيق Equals
- G2: 4.5/5 (2 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 270 تقييم)
9. سبروت سوشيال
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الأفضل لتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي
تُعد Sprout Social منصة تحليلات تسويقية شائعة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي لأنها تُمكِّن الفرق من تحقيق التأثير بكفاءة من خلال بيانات وسائل التواصل الاجتماعي الضخمة ولوحات المعلومات المتاحة لهم. تتيح أداة الوسائط الاجتماعية أيضاً للفرق إنشاء تقارير مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العمل المختلفة.
باستخدام أدوات تحليلات التسويق مثل Sprout Social، يمكنك أتمتة جمع بيانات وسائل التواصل الاجتماعي والتركيز على مهام أخرى عالية المستوى مثل استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي وتخطيط الحملات وتخصيص الميزانية.
أفضل ميزات Sprout Social
- النشر والمراقبة المركزية عبر العديد من شبكات التواصل الاجتماعي
- الاستماع إلى وسائل التواصل الاجتماعي هي ميزة إضافية في أي خطة من خطط Sprout Social
- تتيح للفرق إنشاء تقارير مخصصة لوسائل التواصل الاجتماعي
- التكامل مع متجر أبل وBitly وCanva وSalesForce والمزيد
- يوفر سبراوت سوشيال خاصية تتبع الموقع الإلكتروني والروابط للمساعدة في مراقبة حملات الوسائط الاجتماعية
- يقدم نسخة تجريبية مجانية
قيود سبراوت سوشيال
- خيارات التسعير الباهظة تجعله غير مناسب للأفراد والفرق الصغيرة الذين يريدون أدوات تحليلات التسويق
- غياب أدوات مهمة لإعداد التقارير والجدولة الزمنية
- بالنظر إلى التسعير، لا يسمح Sprout بالتكامل مع عدد كافٍ من ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية
تسعير سبروت سوشيال
- قياسي: 249 دولاراً شهرياً
- احترافي: 399 دولارًا في الشهر
- متقدم: 499 دولارًا أمريكيًا/شهريًا
- المؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار المخصصة
تقييمات عملاء Sprout Social
- G2: 4.4/5 (أكثر من 2500 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 500 تقييم)
10. أوبر
عبر
الأفضل لتحليلات التسويق عبر البريد الإلكتروني
AWeber هي منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني مصممة لإرسال الرسائل الإخبارية والعروض الترويجية عبر البريد الإلكتروني ومراقبة تحليلات التسويق عبر البريد الإلكتروني. تم إطلاق هذا البريد الإلكتروني في عام 1998
تطبيق تسويق
هو الهدية التي تستمر في العطاء - من التقاط البيانات في قوائم البريد الإلكتروني إلى أتمتة حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني وتحليل النتائج من هذه الحملات.
أفضل ميزات AWeber
- سهولة تحليل الإحصائيات لحملات البريد الإلكتروني
- مجموعة واسعة من القوالب القابلة للتخصيص للاختيار من بينها
- خطة مجانية متاحة
قيود AWeber #### قيود AWeber
- واجهة مستخدم قديمة مقارنة بأدوات التحليلات الأخرى
- محدودية ميزات الأتمتة ومرونة قوالب البريد الإلكتروني
- عملية تسجيل معقدة
تسعير AWeber
- مجاني
- لايت: 12.50 دولار/شهرياً
- بالإضافة: 20 دولار/شهريًا
- غير محدود: 899 دولارًا في الشهر
تقييمات عملاء AWeber
- G2: 4.2/5 (أكثر من 600 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)
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