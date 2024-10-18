أفضل 10 أدوات تسويق للشركات الناشئة في عام 2025 (مجانية ومدفوعة)

إدارة شركة ناشئة أمر مثير ومرهق في نفس الوقت. هناك عالم من الفرص المتاحة أمامك، ولكن هناك أيضًا كومة ضخمة من الأشياء التي يجب أن تخوض فيها على مكتبك.

لا شك أن بعض البنود في قائمة مهامك تتعلق بالتسويق. من تعزيز تصنيف محرك البحث الخاص بك إلى اختيار برنامج إدارة المشاريع ، هناك الكثير لإنجازه.

لحسن الحظ، هناك الكثير من أدوات التسويق للشركات الناشئة لجعل الحياة أسهل.

في هذا المنشور، سوف نشاركك أفضل 10 أدوات تسويق للشركات الناشئة وكيف يمكنك استخدامها لإطلاق عملك في عالم الستراتوسفير. ☄️

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات التسويق للشركات الناشئة؟

ليست كل أدوات التسويق للشركات الناشئة متشابهة. بعضها رائع للشركات الناشئة ذات التوجه التقني شركات البرمجيات كخدمة في حين أن البعض الآخر أكثر ملاءمة للعلامات التجارية لنمط الحياة.

بغض النظر عن الأداة التي تحتاجها، إليك ما يجب البحث عنه عند اختيار أداة تسويق لشركتك الناشئة:

التعاون : لا شيء أسوأ من العمل مع فريق مفكك. اختر أداة تقدم التعاون في الوقت الفعلي حتى يظل الجميع على اطلاع دائم وعلى نفس الصفحة في بيئة الشركات الناشئة سريعة التغير

: لا شيء أسوأ من العمل مع فريق مفكك. اختر أداة تقدم التعاون في الوقت الفعلي حتى يظل الجميع على اطلاع دائم وعلى نفس الصفحة في بيئة الشركات الناشئة سريعة التغير التخصيص: يجب أن تتكيف الشركات الناشئة وتتصرف بسرعة. ابحث عن الأدوات التي توفر إمكانية التخصيص لإجراء تعديلات وإنشاء حلول خاصة باحتياجاتك

تعاون مع العملاء أو الفرق الداخلية بفعالية أكبر باستخدام السبورات البيضاء الافتراضية لتحفيز الابتكار

التكاملات : يجب أن تعمل أدواتك بشكل جيد مع بعضها البعض. ابحث عن أدوات التسويق التي تتكامل مع برامج الإدارة والتصميم اليومية الأخرى الخاصة بك

: يجب أن تعمل أدواتك بشكل جيد مع بعضها البعض. ابحث عن أدوات التسويق التي تتكامل مع برامج الإدارة والتصميم اليومية الأخرى الخاصة بك النماذج: توفر لك أدوات التسويق الفعالة الوقت والمال. اختر منصة تقدم قوالب لإنجاز المهام المتكررة بشكل أسرع

أفضل 10 أدوات تسويقية للشركات الناشئة لاستخدامها في عام 2024

إليك قائمتنا لأفضل الأدوات لفرق التسويق والشركات الناشئة. من البحث عن الكلمات الرئيسية إلى النشر على وسائل التواصل الاجتماعي، هناك أداة مدفوعة أو مجانية لكل شركة ناشئة واستراتيجية تسويق.

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اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

ClickUp هو برنامج إدارة المشاريع للشركات الناشئة الذي يجعل جدولة المهام وتعيين المسؤوليات وإدارة العمليات اليومية أسهل من أي وقت مضى. فرق التسويق استخدم ClickUp لإنشاء المقالات التحريرية و تقويمات التسويق وإدارة جداول النشر

استخدم ClickUp لتخصيص طريقة العرض الخاصة بك لتصور وتخطيط المواد التسويقية مثل المحتوى والوسائط عبر مؤسستك

ولكن انتظر، هناك المزيد. 👀

يمكنك التعاون في الوقت الفعلي في كل شيء بدءاً من المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى الإعلانات المدفوعة. تبادل الأفكار مع فريقك لتطوير حملات جديدة أو استخدام طرق العرض المختلفة للتعمق في التحليلات. قم بأتمتة المهام لتعيين المشاريع على الفور لأعضاء الفريق المعنيين وتقليل الوقت الذي تقضيه في العمل المزدحم.

يمنح ClickUp AI فريقك مزيدًا من الثقة في اتصالاتهم من خلال تدقيق أو اختصار أو صياغة نسخة البريد الإلكتروني

إحدى أكثر الميزات إثارة هي ClickUp AI مساعد كتابة مصمم لجعل التسويق أكثر كفاءة وفعالية. تم تصميمه خصيصًا لحالات استخدام مختلفة، يمكنك استخدامه لصياغة حملات البريد الإلكتروني، أو كتابة ملخصات المحتوى، أو إنتاج منشورات المدونة، أو توليد الأفكار أثناء البحث عن الكلمات الرئيسية. والأفضل من ذلك كله، يمكنك القيام بذلك لتتناسب مع صوت علامتك التجارية المحدد.

ClickUp أفضل الميزات:

تتيح لك الأتمتة العمل بشكل أسرع من خلال إنشاء مهام متكررة على الفور وإسنادها إلى أعضاء الفريق المسؤولين

تتيح أداة الكل في واحد التواصل وتبسط سير العمل من أجل عمليات أكثر سلاسة

الآلاف من القوالب تجعل حياة بدء التشغيل أسهل سواء كنت تقوم بصياغة خطة تسويقية أو إجراء تحليل للمساهمين للمشاريع القادمة

قيود ClickUp:

يجد بعض المستخدمين أن الوظائف الهائلة التي يوفرها البرنامج مخيفة بعض الشيء في البداية، ولكن هناك الكثير من الدعم لتوجيه المستخدمين الجدد

لا تتضمن الباقة المجانية إمكانية الوصول إلى أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة ولكن تكلفتها 5 دولارات فقط إذا اخترت الباقة المدفوعة

تسعير #### ClickUp:

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم تدفع سنويًا

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم تدفع سنويًا شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp:

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

2. كيوفايندر

عبر KWFinder بصفتك شركة ناشئة، فإن بناء وجودك على الإنترنت أمر لا بد منه. واحدة من أفضل الطرق لتأسيس علامتك التجارية هي تحسين محركات البحث (SEO) على صفحات موقعك ومدونتك. الخطوة الأولى في هذه العملية هي إجراء بحث عن الكلمات الرئيسية. 🔍

KWFinder هي أداة تسويقية للشركات الناشئة تساعدك على استهداف الكلمات المفتاحية المناسبة للوصول إلى جمهورك. استخدم هذه الأداة لمعرفة المصطلحات التي يتم ترتيب منافسيك عليها، والحصول على حجم البحث لكلمات مفتاحية محددة، وتحديد المصطلحات التي يمكنك البدء في ترتيبها بسرعة.

أفضل ميزات #### KWFinder:

تمنحك ميزة SERPWatcher نظرة ثاقبة على ترتيب الكلمات المفتاحية بمرور الوقت حتى لا تضطر إلى إنفاق موارد قيمة على أدوات المراقبة

يراقب SiteProfiler سلطة علامتك التجارية ويراقب مقاييس تحسين محركات البحث الرئيسية مثل الروابط الخلفية والمحتوى الذي يجذب أكبر عدد من الزيارات

يعني مدقق تقلبات SERP أنك ستبقى على اطلاع على تحديثات Google الأساسية والتغييرات الأخرى التي تؤثر مباشرةً على حركة المرور على موقعك

قيود KWFinder:

هناك حدود قصوى للكلمات المفتاحية ذات الصلة لجميع الخطط، وهو أمر مقيد للشركات الناشئة التي ترغب في النمو السريع

لا توجد أداة لتحليل الفجوات في الكلمات المفتاحية، لذا ستحتاج إلى أداة أخرى مثل Google Analytics لتحديد المجالات التي قد تفتقد فيها محتوى قيِّم

تسعير KWFinder:

مدخل مانغولز : 29 دولارًا في الشهر

: 29 دولارًا في الشهر مانجولز بيسك : 49 دولارًا في الشهر

: 49 دولارًا في الشهر مانجولز بريميوم : 69 دولارًا في الشهر

: 69 دولارًا في الشهر وكالة مانجولز: 129 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات KWFinder:

G2 : 4.5/5 (أكثر من 5 تقييمات)

: 4.5/5 (أكثر من 5 تقييمات) Capterra: غير متاح

3. هوتسويت

عبر هوتسويت Hootsuite هي أداة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي تجعل من السهل نشر المحتوى على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بشركتك الناشئة. استخدمها للتواصل لبناء علاقات مع عملائك، والترويج لمحتوى مدونتك، وإطلاق منتجات جديدة.

أفضل ميزات Hootsuite:

جدولة المنشورات عبر جميع حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي في مكان واحد

تتيح لك ميزات التتبع معرفة أنواع المحتوى الأفضل أداءً مع جمهورك المستهدف

تتيح لك طريقة عرض التقويم رؤية جدول النشر بالكامل وتعديل التوقيت الذي من المرجح أن يكون المستخدمون قد سجلوا دخولهم على الأرجح

قيود Hootsuite:

بعض المستخدمين الذين يفضلون طرق العرض المنفصلة يجدون أن لوحة التحكم الشاملة مزدحمة قليلاً

العديد من الميزات تعني أن هناك منحنى تعليمي أكبر؛ قد يحتاج المسوقون المبتدئون والشركات الناشئة إلى وقت للارتقاء بالسرعة

تسعير Hootsuite:

احترافي : 99 دولاراً شهرياً

: 99 دولاراً شهرياً فريق : 249 دولارًا شهريًا

: 249 دولارًا شهريًا شركة : 739 دولاراً شهرياً

: 739 دولاراً شهرياً مخصص للمؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Hootsuite:

G2 : 4.1/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

: 4.1/5 (أكثر من 4,000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 3400 تقييم)

4. كانفا

عبر كانفا التسويق الرقمي لا يتعلق فقط بالمحتوى المكتوب - فأنت بحاجة إلى رسومات وفيديو للوصول إلى الجماهير المتطورة اليوم. أدوات التصميم مثل Canva تجعل إنشاء كل شيء من الإعلانات المدفوعة إلى لافتات وسائل التواصل الاجتماعي أسهل من أي وقت مضى.

توفر لك النسخة المجانية إمكانية الوصول إلى آلاف الصور والرسومات والقوالب، بينما تمنحك النسخة المدفوعة المزيد من التخصيص والخيارات. استخدم Canva لإنشاء أصول العلامة التجارية، والتعاون مع أعضاء فريق التصميم الآخرين، ونشر إبداعاتك أو تنزيلها ببضع نقرات فقط.

أفضل ميزات كانفا:

تجعل القوالب من السهل إنشاء مواد تسويقية مثل دعوات إطلاق المنتجات، وإعلانات المبيعات، والرسوم البيانية للمدونة

تتيح لك ميزات التعاون في الوقت الحقيقي - بما في ذلك المجلدات والجداول الزمنية وأدوات التعليق المدمجة - إشراك الفريق بأكمله في عملية التصميم

يعمل محرر الفيديو والرسوم المتحركة المدمجة على تسهيل إنشاء محتوى جذاب للجمهور الذي يتمتع بفترة انتباه أقصر

قيود كانفا:

يجد بعض المستخدمين أن الواجهة بها مواطن خلل حيث لا يصطف المحتوى بشكل مثالي أو أن ميزات السحب والإفلات تعمل بشكل متقطع

ويجد مستخدمون آخرون أن جودة القوالب المجانية محدودة، مما يجعل من الصعب إنشاء محتوى متنوع دون الترقية إلى خطة مدفوعة

تسعير كانفا:

مجاني

محترف : 119.99 دولارًا في السنة لشخص واحد

: 119.99 دولارًا في السنة لشخص واحد الفرق: 149.90 دولارًا أمريكيًا في السنة لأول خمسة أشخاص

تقييمات ومراجعات Canva:

G2 : 4.7/5 (أكثر من 4,200 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 4,200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 11,300 تقييم)

5. العازلة

عبر المخزن المؤقت Buffer أداة تسويق رقمي أخرى مصممة لجعل التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي أسرع وأكثر فعالية. من إنشاء تقويم تسويقي لتتبع التحليلات، تعد هذه الأداة مفيدة للشركات الناشئة والمؤثرين الذين يرغبون في تحسين طريقة مشاركتهم مع الجماهير.

تتكامل الأداة مع العديد من قنوات التواصل الاجتماعي بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام ولينكد إن لينكد إن وماستودون وتيك توك وشوبيفي.

أفضل ميزات #### Buffer:

يساعدك الذكاء الاصطناعي المدمج في تحديد متى وماذا تنشر بناءً على جمهورك المستهدف

التقارير الآلية توفير الوقت عندما يتعلق الأمر بمعرفة المحتوى الذي يحقق أداءً جيدًا

مستويات الأذونات المختلفة تجعل من السهل منح حق الوصول لأعضاء الفريق حتى تتمكنوا من العمل معًا

قيود المخزن المؤقت:

يجد بعض المستخدمين أن المنشورات تفشل في النشر - أحياناً بسبب مشاكل في منصات التواصل الاجتماعي وليس بسبب المخزن المؤقت نفسه - مما يعني أنه يتعين عليهم النشر يدوياً على أي حال

إن تحليلات التسويق تقدم نظرة عامة أساسية، لكنك ستحتاج إلى أداة مختلفة إذا كنت تريد رؤى أكثر تعمقًا

تسعير المخزن المؤقت:

مجاني

الأساسيات : 6 دولارات شهريًا لقناة واحدة

: 6 دولارات شهريًا لقناة واحدة فريق : 12 دولارًا شهريًا لقناة واحدة

: 12 دولارًا شهريًا لقناة واحدة الوكالة: 120 دولارًا شهريًا ل 10 قنوات

تقييمات ومراجعات المخزن المؤقت

G2 : 4.3/5 (أكثر من 900 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 1400 تقييم)

6. محرر همنغواي

عبر همنغواي

محرر همنغواي هو تطبيق أداة قوية لتسويق المحتوى للشركات الصغيرة والشركات الناشئة. يتيح لك المحرر المجاني عبر الإنترنت التحقق من المحتوى بحثًا عن الأخطاء النحوية الشائعة لتنظيف المحتوى الخاص بك في لمح البصر. كما أنه يحسن قابلية القراءة من خلال تسليط الضوء على الجمل التي تستخدم صيغة المبني للمجهول بدلاً من المبني للمعلوم.

قم بإجراء التعديلات مباشرةً في التطبيق واستخدم أدوات التنسيق لإضافة رؤوس ونقاط وروابط لجعل المحتوى الخاص بك أكثر جاذبية وإفادة. ✍️

محرر همنغواي أفضل الميزات:

يستخدم الإصدار المجاني عبر الإنترنت أدوات تمييز بألوان مختلفة حتى يسهل معرفة المحتوى الذي يجب معالجته

تساعدك درجة سهولة القراءة وعدد الكلمات على قياس ما إذا كانت مثالية لجمهورك المستهدف

قيود محرر همنغواي:

ملاحظات التحرير أساسية إلى حد ما، لذلك ستحتاج إلى استخدام دليل الأسلوب والاستخدام لمحتوى أكثر تعقيدًا

لا يحتوي الإصدار عبر الإنترنت على وظيفة الحفظ

لا يمكنك إدخال صوت أو نمط معين مفضل لديك

تسعير محرر همنغواي:

مجاني : أداة تحرير عبر الإنترنت

: أداة تحرير عبر الإنترنت $19.99: الدفع لمرة واحدة للتطبيق

محرر همنغواي التقييمات والمراجعات:

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: 4.4/5 (أكثر من 10 مراجعات)

7. سلاك

عبر سلآك إذا كانت شركتك الناشئة تتطلب التعاون والتواصل على أساس يومي، فانتقل إلى سلاك . هذا التطبيق هو المعيار الذهبي للدردشة مع أعضاء الفريق وإنجاز العمل.

يتيح لك Slack إنشاء قنوات مختلفة لمجموعات مختلفة. قم بإنشاء قناة للمحادثات الممتعة خارج العمل أو مساحات للمناقشات حول مشاريع محددة مثل تسويق المحتوى.

أرسل رسائل إلى فرق أو مجموعات كاملة أو اختر رسالة مباشرة للحفاظ على خصوصية الاتصالات. اقفز على "Huddles" - مكالمات الصوت والفيديو - لمناقشة مشكلة جديدة بسرعة أو الإجابة عن أسئلة حول إدارة موارد التسويق .

سلاك أفضل الميزات:

يتيح لك Slack Connect إضافة أشخاص من خارج مؤسستك وتقييد وصولهم إلى قنوات معينة

قم بإنشاء إشعارات مخصصة للحصول على تنبيهات حول القضايا الأكثر إلحاحًا على الفور أو كتم صوت التحديثات للتعمق في العمل دون تشتيت الانتباه

التكامل مع CRMs للشركات الناشئة وأدوات مثل Google Drive تجعل من السهل إنجاز العمل عبر الأنظمة الأساسية

قيود سلاك:

يجد بعض المستخدمين أن Slack يشتت انتباههم ولكن تخصيص الإشعارات يمكن أن يقلل من هذه المشكلة

تمنى مستخدمون آخرون لو كانت هناك ميزة لمعرفة آخر مرة كان فيها شخص ما نشطاً بدلاً من حالته الحالية فقط

تسعير سلاك:

الإيجابي: 8.75 دولار/شهرياً للشخص الواحد

8.75 دولار/شهرياً للشخص الواحد الشركة +: 15 دولاراً للشخص/شهرياً

15 دولاراً للشخص/شهرياً شبكة المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات سلاك

G2 : 4.5/5 (أكثر من 31,000 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 31,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (23,000+ تقييم)

8. جيت ريسبونس

عبر GetResponse بصفتك شركة ناشئة، فإنك ترسل الكثير من الاتصالات. سواء كنت تتواصل مع المستثمرين أو الرعاة أو العملاء، فإن البقاء على اتصال يستغرق الكثير من وقتك. يمكن لأداة تسويق عبر البريد الإلكتروني مثل GetResponse أتمتة بعض حملات البريد الإلكتروني الخاصة بك.

استخدم نماذج الاشتراك والنوافذ المنبثقة على الصفحات المقصودة والرسائل الإخبارية لتعزيز توليد العملاء المحتملين وجمع جهات الاتصال. استفد من قوالب الاستجابة التلقائية لرعاية المشتركين وكسب عملاء جدد. تتيح لك منصة التسويق عبر البريد الإلكتروني أيضًا تتبع المشاركة والمشاركة عبر قنوات مختلفة لتوسيع نطاق وصولك.

أفضل ميزات GetResponse:

أكثر من 100 عملية تكامل، بما في ذلك Gmail و Hubspot و Shopify و WordPress

يوفر مولد البريد الإلكتروني الجديد الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي الوقت من خلال إنشاء المحتوى تلقائيًا بناءً على الكلمات الرئيسية ونوع النشاط التجاري والجمهور المحدد

قيود GetResponse:

وجد بعض المستخدمين أن واجهة رسائل البريد الإلكتروني التسويقية قديمة وتتطلب التخصيص

الأدوات الأكثر تقدمًا مثل مصمم الصفحات المقصودة لها منحنى تعليمي حاد

تسعير GetResponse:

مجاني

التسويق عبر البريد الإلكتروني: 19 دولارًا شهريًا

19 دولارًا شهريًا أتمتة التسويق: 59 دولارًا في الشهر

59 دولارًا في الشهر التجارة الإلكترونية التسويق: 119 دولارًا في الشهر

تقييمات ومراجعات GetResponse:

G2 : 4.2/5 (أكثر من 800 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 400 تقييم)

9. كليك فونيلز

عبر كليك فونيلز ClickFunnels هي أداة تستخدمها الشركات الناشئة لاختبار A / B والحصول على رؤى حول إدارة علاقات العملاء (CRM). تم تصميم الأداة لتوجيه المستخدمين من وسائل التواصل الاجتماعي وعمليات البحث العضوية إلى موقعك الإلكتروني ومساعدتهم في العثور على المنتجات المناسبة. 🎯

أفضل ميزات ClickFunnels:

يمكن لمنشئ الصفحات القابل للتخصيص بالسحب والإفلات زيادة التحويلات وإنشاء موقع سهل الاستخدام

لا يتطلب خبرة في البرمجة لإنشاء صفحات الهبوط ومسارات التحويل

قيود ClickFunnels:

أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني غير متوفرة في جميع الباقات

شعر بعض المستخدمين أن هناك منحنى تعليمي حاد أو أن بعض الميزات لا تعمل بسلاسة

تسعير ClickFunnels:

الأساسية: 147 دولارًا شهريًا

147 دولارًا شهريًا الإحترافي: 197 دولارًا شهريًا

197 دولارًا شهريًا نفق هاكرز: 497 دولارًا شهريًا

ClickFunnels التقييمات والمراجعات:

G2 : 4.6/5 (أكثر من 300 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 600 تقييم)

10. هوتجار

عبر هوتجار يقدم Hotjar رؤى قيمة حول رحلة العميل ومعدلات التحويل. تخبرك معظم أدوات التحليلات الأخرى بما يحدث، لكنها لا تقدم رؤى حول السبب.

يستخدم Hotjhar خرائط حرارية لإظهار كيفية تفاعل المستخدمين مع موقعك الإلكتروني وأين يتفاعلون مع موقعك الإلكتروني وأين يتحوّلون - أو أين يغادرون موقعك. باستخدام بيانات العملاء هذه، يمكنك تخصيص منتجاتك لتلبية احتياجاتهم وتعديل المحتوى الخاص بك لتحسين التحويلات.

أفضل ميزات Hotjar:

يمكنك إجراء أبحاث السوق والحصول على رؤى من عملاء حقيقيين لـ إدارة الحملات التسويقية أفضل

تتيح لك التسجيلات مشاهدة جلسات المستخدم الحقيقية لتحديد نقاط الاحتكاك

تتيح لك ميزات "اسأل" التفاعل مباشرةً مع العملاء للحصول على تعليقاتهم حول ما يعجبهم وما لا يعجبهم في المحتوى الخاص بك

قيود هوتجار:

لا يمكنك تقسيم البيانات بناءً على نطاقات التواريخ، مما يجعل من الصعب متابعة رحلة العميل إذا كنت قد أجريت تغييرات مؤخرًا

Hotjar غير متوافق مع تطبيقات الأجهزة المحمولة، لذا ستحصل فقط على رؤى حول كيفية استخدام المستخدمين لإصدار سطح المكتب من موقعك

تسعير هوتجار:

الأساسي: مجاني للأبد

مجاني للأبد الأعمال: 99 دولارًا شهريًا

99 دولارًا شهريًا الشهرية: 213 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات هوتجار

G2 : 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

ارتقِ بجهودك التسويقية إلى المستوى التالي

من خلال هذه الأدوات التسويقية المجانية والمدفوعة للشركات الناشئة، من المؤكد أنك ستحصل على ما تحتاجه للوصول إلى جمهورك.

هل تريد أدوات أتمتة التسويق التي تعمل على تبسيط نشر المحتوى؟ برامج لتحسين التنظيم والتواصل؟ أياً كان ما يدفعك، فهناك حل.

على الرغم من أن هذه الأدوات رائعة، إلا أنه من الأفضل أن تتمكن من إدارة جميع عمليات التسويق وإدارة المشاريع في منصة واحدة مريحة. وهنا يأتي دور ClickUp. 🏆

يعمل ClickUp على تحسين التعاون والتواصل والإنتاجية لتحقيق أهدافك التسويقية. اختر من بين آلاف القوالب للعثور على المواد التسويقية التي تحتاجها لبناء علامة تجارية، وإنشاء سلطة وزيادة التحويلات. ابدأ مع ClickUp اليوم -إنه مجاني إلى الأبد!