مراجعة Toggl: إيجابيات وسلبيات استخدام Toggl Track في عام 2025

هل شعرت يومًا ما أن يوم عملك أصبح ثقبًا أسود من الملهيات والمهام الجانبية والمهام المستهلكة للوقت؟ لقد مررنا جميعاً بهذا الشعور يا صديقي. إن إدارة الوقت ليست لضعاف القلوب، لكنها ضرورية لاستعادة وقتك والحصول على الإنتاجية وترك العمل في مكانه الصحيح - في المكتب.

سواءً كنت مدير مشروع أو مساهمًا فرديًا، فإن برنامج تتبع الوقت مثل Toggl Track سيغير قواعد اللعبة. يقدم Toggl مجموعة من الميزات المصممة خصيصًا لإدارة المشاريع والتخطيط وحتى التوظيف.

مثل أي أداة، فإن Toggl له إيجابياته وسلبياته. في مراجعة Toggl هذه، سنلقي نظرة متعمقة على أكثر ميزات Toggl شيوعًا ونقيّم إيجابياتها وسلبياتها. دعنا نختبر Toggl!

ما هو توجل؟ توجل هي أداة لتتبع الوقت تعمل على تبسيط مراقبة وإدارة إدخالات الوقت، سواء للأفراد أو الفرق. في جوهرها، تساعدك Toggl على تتبع وقت المشروع والفواتير بدقة، بالإضافة إلى أنها تمنحك نظرة ثاقبة على إنتاجيتك وكفاءتك. 📊

Toggl أكثر بكثير من مجرد أداة تعقب الوقت القياسية. إنه حل يجمع بين:

إدارة المشاريع

إعداد الفواتير

تحسين سير العمل

يحب المستخدمون تعدد استخدامات المنصة. تعمل Toggl مع العاملين المستقلين الذين يتتبعون العمل المستقل الذي يمكن فوترته وحتى لقادة الفرق الذين يحتاجون إلى إدارة وقت المشروع والربحية. بغض النظر عن مهامك أو مجال عملك أو مهامك اليومية، فإن حل Toggl المتكامل مثالي لضبط الوقت بدقة.

### ميزات Toggl الرئيسية

يوفر Toggl تطبيقًا لسطح المكتب لنظامي التشغيل Windows وMac، وتطبيقًا للجوال لنظامي iOS وAndroid، وامتدادًا لمتصفح Chrome. يمكن الوصول إليه في كل مكان تقريبًا، مما يمنحك حرية العمل في أي مكان وفي أي وقت. تتضمن منصة Toggl العديد من الميزات عبر مجموعة حلولها.

1. توجل تراك

عبر توجل Toggl Track هو منتج Toggl الرئيسي. هذا منتج غير تدخلي تطبيق تعقب الوقت للفرق من جميع الأحجام والذي يعمل على الكمبيوتر المحمول الخاص بالعمل، والهاتف الذكي، وأي جهاز آخر تستخدمه لإنجاز الأعمال.

يحتوي Toggl Track على الكثير من الميزات المفيدة، بما في ذلك:

التقارير الزمنية: إما أن تسحب تقارير الإنتاجية المفضلة لديك يدويًا أو تطلب من Toggl إرسال تقارير مخصصة إلى صندوق بريدك الإلكتروني وفقًا لجدول زمني محدد مسبقًا. جميع تقارير Toggl قابلة للمشاركة، مما يجعل من السهل إعادة مشاركة الجداول الزمنية لفريقك مع عملائك أو كبار المسؤولين في الشركة

إما أن تسحب تقارير الإنتاجية المفضلة لديك يدويًا أو تطلب من Toggl إرسال تقارير مخصصة إلى صندوق بريدك الإلكتروني وفقًا لجدول زمني محدد مسبقًا. جميع تقارير Toggl قابلة للمشاركة، مما يجعل من السهل إعادة مشاركة الجداول الزمنية لفريقك مع عملائك أو كبار المسؤولين في الشركة فواتير الوقت: لا تفوّت أبدًا ساعة قابلة للفوترة مرة أخرى. يمنح Toggl المديرين القدرة على الموافقة على الجداول الزمنية للموظفين ومراقبة ساعات عملهم المفوترة من خلال التتبع في الوقت الفعلي

لا تفوّت أبدًا ساعة قابلة للفوترة مرة أخرى. يمنح Toggl المديرين القدرة على الموافقة على الجداول الزمنية للموظفين ومراقبة ساعات عملهم المفوترة من خلال التتبع في الوقت الفعلي تتبع المشروع: على الرغم من أنه متعقب للوقت في جوهره، إلا أن Toggl لديه بعض الأساسيات لوحة معلومات إدارة المشروع إمكانيات. قم بتوصيل مهامك ومشاريعك الفرعية وتعيين المهام للموظفين على نفس المنصة. من هناك، سيستخدم Toggl بياناتك للتنبؤ، وإنشاء الميزانيات، ومراقبة خطط المشروع إدارة عبء عمل الفريق: ما الذي يعمل عليه فريقك الآن؟ بدلًا من طلب تسجيلات يومية (إدارة دقيقة كثيرًا؟)، تحقق من بيانات Toggl الخاصة بفريقك لمعرفة من لديه مساحة في جدول أعماله. يتمتع المديرون أيضًا بالقدرة على إنشاء مجموعات المستخدمين وإدارة الوصول حسب المجموعة، مما يوفر عليك الكثير من النقرات غير الضرورية

على الرغم من أنه متعقب للوقت في جوهره، إلا أن Toggl لديه بعض الأساسيات لوحة معلومات إدارة المشروع إمكانيات. قم بتوصيل مهامك ومشاريعك الفرعية وتعيين المهام للموظفين على نفس المنصة. من هناك، سيستخدم Toggl بياناتك للتنبؤ، وإنشاء الميزانيات، ومراقبة خطط المشروع

2. خطة توجل

عبر توجل Toggl Track رائع وكل شيء، لكنه يفتقر إلى التصورات المفيدة وموازنة عبء العمل والأدوات الأخرى لمديري المشاريع. وهنا يأتي دور Toggl Plan. تأتي هذه الأداة محملة بمزيد من الميزات لمديري المشاريع وفرقهم. ولكن لا داعي للقلق - تتكامل الأداة "بلان" و"تراك" معًا بسلاسة، لذا لن تحتاج إلى التبديل بين الأدوات.

تأتي Toggl Plan مع ميزات لـ

تصوُّر المشاريع والوقت والمهام في مخطط جانت، والتقويم، وعروض أخرى مفيدة

جدولة أعضاء الفريق

موازنة أعباء العمل

3. توظيف توجل

عبر توجل التوظيف ليس بالأمر السهل، و Toggl تدرك ذلك. لقد أضافوا Toggl Hire إلى مجموعة منتجاتهم لمنح محترفي الموارد البشرية المزيد من الثقة في كفاءة موظفيهم المحتملين. أما الجانب السلبي فهو أنه لا يتكامل مع Toggl Track أو Plan لأن حالة استخدامه مختلفة تمامًا، لذا ستحتاج على الأرجح إلى التنقل بين منصات مختلفة إذا كنت تستخدم Toggl Hire.

ومع ذلك، هناك الكثير مما يعجبك في Toggl Hire. تساعد منصة تقييم المهارات هذه محترفي الموارد البشرية على إعداد عمليات توظيف آلية تعتمد على البيانات التي توفير الوقت وتقليل التحيز. يأتي مُحملاً مسبقاً بقوالب تقييم مقاومة للغش لكل من المهارات التقنية والشخصية. ارسم خريطة مرئية لعملية التوظيف الخاصة بك وأتمتة بعض المهام، مثل الفرز ودعوات المقابلات، لتوفير المزيد من الوقت. كما يدعم Toggl Hire مقاطع فيديو لاكتشاف المرشحين، وهي أكثر متعة من قراءة مئات الرسائل التعريفية. 👀

Toggl Track التسعير

مجاني

خطة البداية : 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا الخطة المميزة : 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا المؤسسة الخطة: اتصل للحصول على الأسعار

## إيجابيات استخدام Toggl

سواء أكنت بحاجة إلى مساعدة جادة في تتبع وقت فريقك أو ترغب في تحسين يوم عملك، فهناك الكثير مما يعجبك في Toggl. في مراجعتنا لتطبيق Toggl، وجدنا أن المستخدمين يعجبون بالتطبيق الإنتاجي لعدة أسباب.

شامل تتبع الوقت

يحظى Toggl Track بشعبية كبيرة لأن نسخته المجانية تقدم تتبعاً بسيطاً وفعالاً للوقت. لك الحرية إما في التتبع في الوقت الفعلي أو تعديل إدخالات الوقت بأثر رجعي، سواء عبر الإنترنت أو دون اتصال بالإنترنت. يتتبع هذا الحل كل ثانية قابلة للفوترة لضمان دقة الفواتير. كما أن مؤقِّت بومودورو وأداة اكتشاف وقت الخمول رائعان أيضاً لتعزيز التركيز. وداعًا لساعات العمل المشتتة ومرحبًا بالربحية.

سهولة الاستخدام

يُعرف Toggl بكونه أحد أكثر أدوات تتبع الوقت بديهية وسهولة في الاستخدام. فهو يتميز بواجهة بسيطة وواضحة تتيح لك بدء مؤقت بنقرة واحدة أو إدخال ساعات العمل يدويًا. يعمل Toggl على تبسيط أعباء العمل المعقدة من خلال ميزات الجداول الزمنية وأدوات إدارة المشاريع وتتبع أعضاء الفريق.

التوافق عبر المنصات

مع تطبيقات لنظام التشغيل Windows وMac وiOS وAndroid وامتداد متصفح لمتصفح Chrome، يمكن الوصول إلى Toggl في كل مكان تقريبًا. من السهل تتبع وقتك، بغض النظر عن الجهاز الذي تستخدمه للعمل.

مثير للإعجاب التكاملات

يحتوي Toggl على عمليات تكامل لحلول شائعة مثل Asana و Trello و Jira و Slack و ClickUp (ahem)، مما يجعل استخدام المنصة أسهل. هذه التكاملات تجعل من السهل أيضًا مزامنة المهام وتتبع الوقت عبر منصات متعددة.

تقارير قابلة للتخصيص

لا يسمح الإصدار المجاني من التطبيق بنفس القدر من التخصيص، ولكن حتى مع ذلك، فإن تقارير Toggl Track مفيدة جدًا. اطلب تقارير يومية أو مخصصة أو أسبوعية لفهم كيف تقضي وقتك. يجعل Toggl من السهل تحليل إدخالات الوقت ووقت المشروع لتحديد أنماط العمل واتخاذ قرارات أكثر استنارة.

نقاط الألم الشائعة التي يواجهها مستخدمو Toggl

على الرغم من إعجاب الناس بهذه المنصة، إلا أن مراجعتنا لمنصة Toggl كشفت عن بعض السلبيات التي تواجهها Toggl.

مشاكل المزامنة مشاكل المزامنة

يسمح Toggl Track بعدم الاتصال بالإنترنت إدارة الوقت ، ولكن هناك مشكلة واحدة فقط: ما زلت بحاجة إلى الوصول إلى الإنترنت لمزامنة البيانات غير المتصلة بالإنترنت عبر الأجهزة. ربما يكون هذا جيدًا إذا كنت منفصلاً لفترة وجيزة عن شبكة Wi-Fi، ولكن هذا غير مريح إذا كنت تعمل بشكل متكرر دون اتصال بالإنترنت لساعات في كل مرة.

التتبع اليدوي

أحد أصعب الأمور في استخدام Toggl هو تذكر تتبع وقتك يدويًا. منافسو Toggl مثل RescueTime قادرون على تتبع الوقت تلقائيًا، لكن وظيفة Toggl ليست بنفس الجودة.

يمكنك تتبع البيانات تلقائيًا باستخدام إضافة Toggl Track Chrome، والتي تبدأ وتوقف المؤقت بناءً على علامات تبويب المتصفح التي تفتحها في الوقت الحالي. ومع ذلك، فهو ليس حلاً مثالياً، ويقول بعض المستخدمين إنه يصبح مزعجاً بعد فترة من الوقت. 🤷

تعقيد متعدد المشاريع

انظر، Toggl Plan رائع وكل شيء، لكن Toggl ليس حلاً لإدارة المشاريع. يقدم Toggl أدوات لإدارة المشاريع المختلفة، ولكنه يواجه صعوبة في التعامل مع المشاريع المعقدة المتعددة. إذا حاولت توسيع نطاق هذه المنصة، فهناك فرصة جيدة لأن ترى خلطًا مربكًا وإدخالات زمنية فوضوية.

الإخطار الزائد

يقول بعض المستخدمين إن إشعارات Toggl مبالغ فيها بعض الشيء. حيث يقوم النظام بإخطار الموظفين إذا لم يقوموا بتتبع الوقت في اليوم، وهو ما قد يكون مزعجًا بعض الشيء إذا كنت، على سبيل المثال، في إجازة قصيرة. إذا كانت الإشعارات تزعجك، فقم بتعديل إعدادات Toggl أو اضبط جهازك على "عدم الإزعاج" لإكمال العمل دون تشتيت مستمر للإشعارات.

خدمة العملاء

من الجدير بالذكر أن بعض المستخدمين لديهم مشاكل مع دعم عملاء Toggl. يبدو أن الدعم في الوقت المناسب هو التحدي الأكبر، فإذا كانت لديك مشكلة فنية طارئة، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت لتلقي رد من أحد الأشخاص.

## مراجعات Toggl على موقع Reddit

يستخدم آلاف الأشخاص Toggl، ولكن قد يكون من الصعب الحصول على معلومات متوازنة ودقيقة عن التطبيق. لجأنا إلى الأشخاص الطيبين في Reddit للحصول على تقييم عادل لإمكانيات Toggl.

بشكل عام، المستخدمون سعداء جدًا بـ Toggl. "أعتقد أن Toggl جيد جدًا، خاصةً عندما يمكنني مزامنته مع الكثير من الأشياء، ويمكنه التكامل مع العديد من الأدوات التي أستخدمها (Jira، GitHub، ولديه تطبيق لسطح المكتب والجوال، إلخ)" يقول أحد المستخدمين . ومع ذلك، فهم لا يحبون استخدام أصحاب العمل لـ Toggl كأداة لمراقبة الموظفين. 🕵️

حقق مستخدم آخر نجاحًا كبيرًا في التعامل مع Toggl كأداة تعقب على غرار بومودورو لأكبر مهامهم. "أركز على تتبع جلسات التركيز لمدة 25 دقيقة (بومودورو) باستخدام Toggl. يعمل Toggl بالنسبة لي بشكل جيد كوسيلة تجعلني "آكل ضفدعي" وأقوم بشيء لا أريد القيام به. عليّ فقط أن أجعلها X دقيقة" يقولون .

بالطبع، ليس كل شيء مشرقًا ومشرقًا. أبلغ أحد المستخدمين عن مشاكل في تكامل Toggl، قائلاً: "كنت متحمسًا لرؤية تكامل Toggl لأنه سيمنحني أداة بدء/إيقاف تشغيل/إيقاف مرئية دائمًا على هاتفي الذي يعمل بنظام Android. عند تجربته، يبدو التكامل محبطًا."

واتفق مستخدم آخر على أن Toggl ليس الحل الأكثر استقرارًا. "هل أنا وحدي أم أن Toogl [sic ] أصبح غير مستقر للغاية خلال العام الماضي، مع انقطاع الاتصال ومشاكل المزامنة كل يوم تقريبًا؟ يقول المستخدم .

بشكل عام، ريديت سعيد جدًا بميزات Toggl الأساسية، ولكن في اللحظة التي تجرب فيها شيئًا خياليًا، مثل تكامل طرف ثالث، لا تكون التجربة جيدة تمامًا.

## بديل أدوات تتبع الوقت لاستخدامها بدلًا من Toggl

تحاول Toggl أن تصبح كل شيء للجميع من خلال إضافة Toggl Plan و Toggl Hire إلى مجموعة منتجاتها. نحن نحترم ذلك، ولكن يقول المستخدمون أن ميزات المنصة ليست على المستوى المطلوب.

لهذا السبب الرحل الرقميون اختر ClickUp. لدينا منصة عمل شاملة تجمع بين إدارة المشاريع وإدارة الوقت وحتى التوظيف في منصة واحدة. ومليار الأشياء الأخرى، مثل تكنولوجيا المعلومات والمبيعات وخدمة العملاء، على سبيل المثال لا الحصر. 🛠️

إذا كنت تبحث عن بديل قوي لـ Toggl مع جميع الميزات التي تبسط عبء العمل الخاص بك، فلا تبحث عن ميزات ClickUp المذهلة هذه.

إدارة المشاريع دون عناء

عزز الإنتاجية من خلال تبسيط المهام واستخدام طرق عرض ClickUp القابلة للتكيف لتنظيم جميع أنواع العمل ومراقبتها

يحتوي برنامج Toggl Plan على بعض الميزات لإدارة المشاريع، لكنه لا يتمتع بالكثير من المرونة. إذا كنت تبحث عن شيء يتمتع بمزيد من المرونة والقوة، فاستخدم ClickUp. ميزات إدارة المشاريع لدينا تجعل من السهل إنشاء طرق عرض مخصصة ل فرق متعددة الوظائف والمشاريع. يمكنك أتمتة العمل، وإنشاء تقارير مخصصة، وتصور عبء العمل بسرعة في طرق عرض متعددة. بصفتنا الحل المفضل لإدارة المشاريع في العالم، سنتعامل مع الأعمال الشاقة حتى تتمكن من التركيز على الاهتمام بالأعمال.

إدارة الوقت بسهولة وسلاسة

تسجيل الوقت أثناء التنقل أو إدخاله يدويًا باستخدام تتبع الوقت في ClickUp

إدارة المشاريع هي خبزنا وزبدتنا، ولكن ClickUp هو أيضًا خيار قوي لإدارة الوقت. ميزات تتبع الوقت لدينا تجعل من السهل تتبع الوقت وإنشاء تقديرات وإضافة ملاحظات وإنشاء تقارير عبر أجهزة متعددة.

ولكن إذا كنت تريد حقًا استخدام أداة خارجية مثل Toggl، فلن نمنعك. في الواقع، تتكامل ClickUp مع Toggl و Clockify وعدد لا يحصى من تطبيقات تتبع الوقت الأخرى لتوحيد أدواتك المفضلة في منصة واحدة.

وفر الوقت باستخدام القوالب

لا تبدأ عملك من الصفر - اختر خيارات معدة مسبقًا من مركز القوالب أو أنشئ قالبك الخاص الذي يمكن لفريقك استخدامه

ClickUp قابل للتخصيص إلى ما لا نهاية. ومع ذلك، يجد بعض الأشخاص أن الحرية أكثر من اللازم، لذا قمنا بطرح قوالب ClickUp لمساعدتك على توفير الوقت في تنفيذ المشاريع والجدولة والتخطيط ليومك.

استخدم قالب جدول إدارة الوقت ClickUp لفحص كيفية قضاء الوقت وإيجاد فرص للتحسين. قالب تحليل وقت النقر فوق الوقت مفيد أيضًا في إنشاء تقارير عن وقت الخمول واتخاذ خطوات للقضاء عليه في مهده. إذا كنت ترغب في تجربة حظر الوقت ، استخدم قالب حظر الوقت اليومي ل ClickUp لمواءمة المهام مع ساعات ذروة الإنتاجية.

النقر فوق التسعير

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات : 12 دولار/شهرًا لكل مستخدم

: 12 دولار/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر

## ClickUp: إن تطبيق تتبع الوقت الذي يقوم بكل شيء

في مراجعة Toggl Track هذه، قمنا بتقسيم الجيد والسيئ والقبيح لتتبع الوقت باستخدام أدوات Toggl. يحب المستخدمون التقارير المفصلة للمنصة، والخطة المجانية القوية، وتطبيق الويب البسيط. تعد Toggl خيارًا قويًا لتتبع الوقت البسيط، ولكن إذا كنت تبحث عن حل شامل يوحد إدارة الوقت مع الإنتاجية، فاختر ClickUp.

لا أحد لديه الوقت للتنقل من منصة إلى أخرى. اجمع كل بيانات تتبع وقتك وتقاريرك واتصالاتك وقوالبك ومهامك في مكان واحد لتقوم بعمل أفضل في وقت قصير.

ولكن لا تصدق كلامنا. شاهد قوة ClickUp بشكل مباشر: أنشئ مساحة عمل ClickUp المجانية الخاصة بك الآن.