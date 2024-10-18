أفضل 10 بدائل ومنافسين لـ ActiveCollab في عام 2025

بغض النظر عن مجال عملك، فإن إدارة المشاريع الفعالة هي مفتاح نجاح شركتك. 🔑

إن تبسيط إدارة المشاريع يحافظ على التواصل، ويحسن الربحية، ويمنع تكرار العمل، وينجز المشاريع في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية. إذا كنت تبحث عن نظام لإدارة المشاريع ليحل محل ActiveCollab، تابع القراءة.

لقد حصلنا على أفضل بدائل ActiveCollab لإبقاء فريقك في مهمة.

ما هو بديل ActiveCollab؟

ActiveCollab هي منصة للفرق لتنظيم المشاريع الداخلية والمشاريع التي تواجه العملاء. لذا فإن بدائل ActiveCollab هي برنامج إدارة المشاريع التي تستخدمها الشركات للعمل بكفاءة أكبر. 🤩

عبر أكتيف كولاب تقوم أفضل بدائل ActiveCollab بتعيين المهام والمهام الفرعية، وتعيين المواعيد النهائية، وتعزيز التواصل بين الفريق، وتحديد الأولويات، وأتمتة المهام المتكررة. وببساطة، تساعد منصات إدارة المشاريع في الحفاظ على تنظيم المهام، وإنجاز المهام في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية (أو أقل منها). ⏰

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل ActiveCollab؟

هل تبحث عن نظام جديد لإدارة المشاريع؟ في حين أن احتياجاتك المحددة ستختلف حسب مجال عملك وعملائك وميزاتك التنافسية، فإن أفضل بدائل ActiveCollab تأتي مع هذه الميزات:

إدارة المشاريع المبسطة: يجب أن توفر جميع أدوات إدارة المشاريع ميزات رئيسية لتعيين المهام والمهام الفرعية بسهولة، وتحديد المواعيد النهائية، وتشغيل تتبع الوقت، ورؤية جميع المشاريع بزاوية 360 درجة

يجب أن توفر جميع أدوات إدارة المشاريع ميزات رئيسية لتعيين المهام والمهام الفرعية بسهولة، وتحديد المواعيد النهائية، وتشغيل تتبع الوقت، ورؤية جميع المشاريع بزاوية 360 درجة طرق العرض المخصصة: يستوعب الزملاء المختلفون المعلومات بطرق مختلفة، لذا فإن أفضل أدوات إدارة المشاريع تسمح لأعضاء الفريق بالاطلاع على الأولويات من القائمة والتقويم والجدول الزمني وطرق عرض البطاقات

يستوعب الزملاء المختلفون المعلومات بطرق مختلفة، لذا فإن أفضل أدوات إدارة المشاريع تسمح لأعضاء الفريق بالاطلاع على الأولويات من القائمة والتقويم والجدول الزمني وطرق عرض البطاقات سير العمل الأتمتة : مدراء المشاريع الفعالة لديهم عملية مبسطة من البداية إلى النهاية، لذا فإن الأداة التي تسمح لك بإنشاء سير عمل آلي ستُنجز مشاريعك بكفاءة

مدراء المشاريع الفعالة لديهم عملية مبسطة من البداية إلى النهاية، لذا فإن الأداة التي تسمح لك بإنشاء سير عمل آلي ستُنجز مشاريعك بكفاءة التكاملات : لا ينبغي أن تكون الإدارة الفعالة للمشاريع منعزلة. ابحث عن منصة توفر عمليات أتمتة مدمجة لتتبع الوقت أو الفواتير أو المراسلة الفورية أو غيرها من المنصات

: لا ينبغي أن تكون الإدارة الفعالة للمشاريع منعزلة. ابحث عن منصة توفر عمليات أتمتة مدمجة لتتبع الوقت أو الفواتير أو المراسلة الفورية أو غيرها من المنصات مجموعات الأذونات المخصصة: حافظ على سير مشاريعك بسلاسة من خلال ضمان حصول أعضاء الفريق على الصلاحيات التي يحتاجونها. ابحث عن نظام أساسي يتيح لك تعيين أدوار ومستويات أذونات فريدة لمختلف المهام والمشاريع أو لإدارة مشاريع العملاء

أفضل 10 بدائل لبرنامج ActiveCollab لاستخدامها في عام 2024

ابحث عن نظام أساسي جديد لتبسيط إدارة المشاريع في شركتك من خلال قائمتنا لأفضل 10 بدائل لبرنامج ActiveCollab، حتى يتمكن فريقك من إنجاز المزيد من المهام في وقت أقل.

1. انقر فوق

قم بإنشاء جداول زمنية لجمع وعرض الوقت المتتبع عبر المهام والمواقع للحصول على رؤى سريعة حول تقدمك انقر فوق إدارة المشروع هي منصة سهلة الاستخدام تتيح لك التخطيط لأي مشروع وتتبعه والتعاون في تنفيذه. ابدأ أي مشروع مع ClickUp Whiteboards وتحويل العصف الذهني إلى إجراءات ملموسة.

حرّك المشاريع مع مستندات ClickUp للتعاون في مستند واحد وإضافة التعليقات عليه وتعيين المهام داخل مستند واحد. انقر فوق تتبع الوقت يجعل من السهل على الفرق وضع الميزانية والجداول الزمنية المحورية خلال كل مشروع. ومع أتمتة ClickUp لن تستهلك المهام المتكررة المزيد من وقتك الثمين.

والأفضل من ذلك كله، يمكن لمديري المشاريع دمج ClickUp مع منصات أخرى لإنجاز المزيد في وقت أقل. 👏

ClickUp أفضل الميزات

إنشاء الخطوط العريضة أو كتابة المستندات أو التلخيص ملاحظات الاجتماع مع ClickUp AI

إنشاء سير عمل المشروع في أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص لإدارة المشاريع

اختر من 35+ انقر فوق التطبيقات لتخصيص إعدادات إدارة مشروعك

تعيين المهام أو إضافة تعليقات أو مشاركة المرفقات على مستندات ClickUp أو اللوحات البيضاء

منع انقطاع التواصل عن طريق إضافة سلاسل التعليقات إلى أي مهمة

إنشاء خريطة ذهنية للحصول على مخطط مرئي لأي مشروع

إنشاء جداول زمنية تبدأ من مكتبة من قوالب إدارة المشاريع واستخدام طرق العرض هذه لتتبع التقدم المحرز عبر مشاريع متعددة

قيود ClickUp

بعض الميزات الرئيسية غير متوفرة على تطبيق الهاتف المحمول

قد يكون النظام الأساسي مربكاً للمستخدمين الجدد لبرامج إدارة المشاريع

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. أسانا

عبر أساناأسانا هو برنامج شامل منصة إدارة المشاريع وبديل ActiveCollab مما يسمح للتسويق وتكنولوجيا المعلومات والعمليات والأقسام الأخرى بالعمل بكفاءة أكبر. باستخدام Asana، تتعاون الفرق في فريق متعدد الوظائف الحملات وتعيين المهام والمهام الفرعية، والحفاظ على التواصل من خلال التعليق على المشاريع الجارية.

بالإضافة إلى ذلك، توفر طرق العرض القابلة للتخصيص لمنظمي المشروع وأعضاء الفريق نظرة عامة شاملة لكل مرحلة من مراحل المشروع.

أفضل ميزات Asana

إنشاء حقول مخصصة لفرز كل مهمة وتصفيتها والإبلاغ عنها

تنظيم المشاريع كقوائم، أو تقاويم، أو جداول زمنية، أو مخططات جانت، أو لوحات كانبان

اطلع على جميع أولوياتك في مكان واحد في لوحة معلومات "مهامي"

احصل على تحديثات حول كل مهمة أو مشروع في صندوق الوارد الخاص بك في Asana

قيود أسانا

الميزات المتقدمة مثل الحقول المخصصة والحافظات وعروض الجدول الزمني متاحة فقط في الخطط المدفوعة

الكم الهائل من الميزات والإشعارات الرئيسية مربك لبعض المستخدمين

تسعير #### تسعير أسانا

الأساسية: 0 دولار

0 دولار القسط: 10.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

10.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم الأعمال: 24.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

24.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات أسانا

G2: 4.3/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

3. وريك

عبر وريكوريك هو برنامج لإدارة المشاريع مصمم للتعاون الفعال بين فرق العمل. مع Wrike، يمكن للفرق تخصيص سير العمل وطرق العرض ومساحات العمل لكل مشروع. بالإضافة إلى أن أعضاء الفريق توفير الوقت من خلال أتمتة عمليات الموافقة ونماذج الطلبات والمخططات باستخدام أداة التعاون.

توفر ميزاته الرئيسية تتبع الوقت وإدارة المهام وتتبع تقدم المشروع لإدارة المشاريع عبر مختلف الفرق.

أفضل ميزات Wrike

إنشاء عدد غير محدود من المجلدات والمشاريع والمهام والمهام الفرعية

الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحويل ملاحظات العمل إلى مهام فرعية لمشروعك

إنشاء نماذج استلام ديناميكية لعملائك

ابدأ العمل بشكل أسرع مع مكتبة من قوالب إدارة المشاريع المبنية مسبقًا

قيود Wrike

قد تكون عملية الإعداد صعبة بالنسبة للمستخدمين الجدد لأداة إدارة المشاريع

بعض الميزات الأكثر تقدماً متوفرة فقط في الخطط الأعلى سعراً

تسعير #### تسعير Wrike

الخطة المجانية : 0 دولار

0 دولار الفريق: 9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم

9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم الشركات: 24.80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

24.80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار Pinnacle: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Wrike

G2: 4.2/5 (أكثر من 3000 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 3000 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4. الإثنين

عبر الاثنينالإثنين هو بديل ActiveCollab الذي يستخدم مجموعة متنوعة من استراتيجيات إدارة المشاريع لتبسيط العمل وزيادة الإنتاجية. استخدم يوم الاثنين مع فريقك من أجل تحديد الأهداف والغايات وإنشاء مهام سير عمل مخصصة، والحصول على المزيد من الوقت من خلال الأتمتة.

بالإضافة إلى ذلك، يأتي يوم الاثنين مع نظام CRM مدمج، لذا ستحافظ على مواءمة فرق التسويق والمبيعات وإدارة المشاريع في جميع الأوقات. كما أنه يوفر أدوات لتتبع الوقت وإدارة المهام وغيرها من الميزات الرئيسية الأخرى فكرة للأعمال بأكملها أو لمجموعات محددة مثل فرق العمل الرشيقة.

الاثنين أفضل الميزات

حدد كيفية تصورك للمشاريع من خلال أكثر من 10 طرق عرض مخصصة

اكتساب فهم أعمق لمشاريعك من خلال أكثر من 30 أداة على لوحة التحكم

قم بإعداد مهام سير العمل بشكل أسرع من خلال الكتل البرمجية الإنشائية الخالية من التعليمات البرمجية

تبسيط مشاريعك من خلال أكثر من 200 تكامل

قيود يوم الاثنين

قد يستغرق منحنى التعلم وقتاً طويلاً مقارنة ببعض برامج إدارة المشاريع

تحتوي لوحة التحكم على تخصيصات محدودة

أسعار يوم الاثنين

مجاني: 0 دولار

0 دولار أساسي: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم قياسي: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم المحترف: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

الاثنين التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

5. باسيكامب

عبر BasecampBasecamp هو برنامج لإدارة المشاريع و أداة تعاون الفريق مصممة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة. باستخدام Basecamp، يعرض المتعاونون الأفكار على لوحة الرسائل، ويشاركون جداول البيانات والملفات، ويتحادثون مع أعضاء الفريق الآخرين.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل منشورات تسجيل الوصول التلقائية على إبقاء المشاريع على المسار الصحيح في جميع أنحاء الشركة بأكملها. توفر أداة التعاون ميزات قوية لإدارة المهام لإدارة تقدم المشاريع.

Basecamp أفضل الميزات

استخدم جدول البطاقات لإنشاء سير عمل ونقل البطاقات عبر الأعمدة

إنشاء تقارير إنتاجية مخصصة لإبقاء فريقك على المسار الصحيح

تبسيط إدارة المهام من خلال تعيين المهام وتحديد تواريخ الاستحقاق والدردشة مع الزملاء

احصل على نظرة عامة رفيعة المستوى على جميع المشاريع من خلال طريقة عرض التشكيلة

قيود Basecamp

لا يوجد متتبع وقت مدمج

هناك خيارات محدودة للتشغيل الآلي وسير العمل

تسعير باسكامب

نسخة تجريبية مجانية: 30 يومًا

30 يومًا Basecamp : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Basecamp البرنامج الاحترافي غير المحدود: 299 دولارًا شهريًا لمستخدمين غير محدودين

تقييمات ومراجعات Basecamp Basecamp

G2: 4.1/5 (أكثر من 5,000 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 5,000 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 14,000 تقييم)

6. العمل الجماعي

عبر العمل الجماعيالعمل الجماعي هو بديل ActiveCollab المستند إلى السحابة المصمم حصريًا لأعمال خدمة العملاء. استخدم Teamwork لموازنة قدرات فريقك وتنظيم أصول العميل والجداول الزمنية وتحديد أولويات الفريق. بالإضافة إلى تحسين ربحية المشروع من خلال تتبع الساعات المدفوعة ومراقبة أداء المشروع.

أفضل ميزات العمل الجماعي

افهم أين يذهب وقت أعضاء الفريق من خلال أداة تتبع الوقت احصل على رؤية كاملة للنطاق الترددي لفريقك من خلال عرض عبء العمل

استخدم ميزة المحفظة لإدارة مشاريع متعددة في وقت واحد

تبسيط فوترة العميل من خلال تتبع ساعات العمل المدفوعة من أجل التعاون النهائي للمشروع

قيود العمل الجماعي

هناك عدد قليل من عمليات تكامل واجهة برمجة التطبيقات الأصلية - يجب تشغيل معظمها من خلال Zapier

قد تستغرق عملية الإعداد الأولية وقتًا طويلاً مقارنة ببرامج إدارة المشاريع الأخرى

تسعير العمل الجماعي

مجاني: 0 دولار

0 دولار البداية: 5.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

5.99 دولار شهريًا لكل مستخدم التسليم: 9.99 دولار/شهرًا لكل مستخدم

9.99 دولار/شهرًا لكل مستخدم النمو: 19.99 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

19.99 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم النطاق: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات فريق العمل الجماعي

G2: 4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 800 تقييم)

7. تريلو

عبر تريلوتريلو هو موقع على شبكة الإنترنت أداة لإدارة المشاريع المعروفة بواجهة المستخدم البسيطة. تحافظ لوحات Trello على تنظيم المشاريع وتسمح لمديري المشاريع بإضافة المهام من خلال القوائم والبطاقات. بالإضافة إلى ذلك، يأتي Trello بمكتبة القوالب الخاصة به وسوق المكونات الإضافية لتخصيص المنصة لتناسب احتياجاتك.

إذا كنت تتطلع إلى إضافة خاصية تتبع الوقت لإدارة المشاريع بشكل أفضل، سيكون عليك الحصول على خاصية تتبع الوقت وإعداد التقارير للقيام بذلك.

أفضل ميزات Trello

استخدم الأتمتة لتعيين القواعد، أو إنشاء أزرار، أو إنشاء الأوامر

استخدم إضافات Trello للربط بأدوات أخرى مثل Jira وSlack وGoogle Drive وInVision

تعمق أكثر في المشاريع باستخدام طرق عرض الجدول واللوحة والجدول الزمني والتقويم والخريطة

استمر في أداء مهامك أثناء التنقل باستخدام تطبيقات Trello للأجهزة المحمولة التي تعمل بنظامي iOS وAndroid

قيود Trello

العديد من الميزات والتكاملات غير متوفرة في الإصدار المجاني

لا تحتوي المشاريع على العديد من طرق العرض المخصصة مثل المنصات الأخرى

تسعير #### تسعير Trello

مجاني: $0

$0 قياسي: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم القسط: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسة: 17.50 دولار/شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Trello

G2: 4.4/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 13,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 22,000 تقييم)

8. بروفهاب

عبر بروفهاب ProofHub هي منصة إدارة العمل التي تحافظ على تنظيم فرق العمل. تعزز ProofHub التعاون في الوقت الحقيقي من خلال طرق العرض المخصصة وسير العمل الآلي ومشاركة الملفات. بالإضافة إلى ذلك، يمنع هذا البديل ActiveCollab سوء التواصل أثناء تخطيط المشروع من خلال ميزاته متعددة اللغات وجداول الأعمال اليومية ومشاركة الملفات والمناقشات المترابطة.

بروفهاب أفضل الميزات

الوصول إلى أهداف التواصل من خلال ميزات الدردشة الفردية والجماعية

استخدام أدوات الترميز لمراجعة المستندات والتعاون وإثبات صحة المستندات

تعيين أدوار مخصصة ومجموعات أذونات للمشاريع

قياس تقدم فريقك بأكمله من خلال التقارير المدمجة

قيود ProofHub

قد يكون من الصعب إدارة الإشعارات

لا توجد وظيفة مضمنة للميزانية أو الفواتير

تسعير ProofHub

أساسي: 45 دولارًا أمريكيًا في الشهر

45 دولارًا أمريكيًا في الشهر التحكم الكامل: 89 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات ProofHub

G2: 4.5/5 (83 تقييمًا)

4.5/5 (83 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (89 تقييمًا)

9. ساندبي

عبر SupportBee إذا كنت تعمل في خدمة العملاء، فأنت تعلم مدى صعوبة تنظيم طلبات الدعم. SupportBee هو نظام لإدارة المشاريع مصمم خصيصاً لتذاكر الدعم. مع SupportBee، تحصل فرق العمل على صندوق وارد مشترك، وبوابة للعملاء، وبرنامج قائم على المعرفة للمساعدة في الإجابة على (ومعالجة!) مخاوف العملاء.

SupportBee أفضل الميزات

الوصول إلى تطوير البرمجيات القائمة على المعرفة لإنشاء موقع الأسئلة الشائعة والكتب الإلكترونية وقسم المساعدة والمزيد

تصنيف تذاكر الدعم إلى تذاكر تمت الإجابة عنها وتذاكر لم تتم الإجابة عنها وأرشفتها في صندوق الوارد المشترك

بدء التعليقات أو المناقشات بين الزملاء لطلبات الدعم الصعبة

إنشاء بوابة مخصصة بحيث يحصل العملاء على نظرة عامة عالية المستوى لطلبات الدعم الخاصة بهم

قيود SupportBee

تم تصميم المنصة خصيصًا لتذاكر الدعم وقد تفتقر إلى الميزات المتوقعة في التعاون في إدارة المشاريع المنصات

لم تتم مراجعة المنصة بشكل كبير مثل مزودي إدارة المشاريع الآخرين

تسعير #### أسعار SupportBee

بدء التشغيل : 13 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

13 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 17 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات SupportBee

G2: 4.2/5 (5 تقييمات)

4.2/5 (5 تقييمات) Capterra: 4.3/5 (29 تقييم)

10. تجمع

عبر تجمع Huddle هو حل آمن لمشاركة المستندات SaaS مصمم للصناعات المنظمة. يمكنك مشاركة المعلومات الحساسة، ومراجعة المستندات، وإنشاء بوابات العملاء. بالإضافة إلى ذلك، تتكامل واجهة برمجة تطبيقات Huddle مفتوحة المصدر بسلاسة مع Microsoft Windows 365 وSharePoint وGoogle Workspace وغيرها من المنصات لخدمة عملائك بشكل أفضل.

أفضل ميزات #### Huddle

مشاركة البيانات بأمان مع الزملاء من خلال واجهات برمجة تطبيقات متوافقة

تبسيط العمل الجماعي من خلال المشاركة الآمنة للمستندات

بناء منصة تعليم إلكتروني تتوافق مع اللوائح الحكومية

تعزيز الثقة مع العملاء من خلال عمليات التدقيق الداخلية والخارجية

قيود Huddle

قد تكون إدارة الإشعارات صعبة

يجد بعض المبتدئين أن واجهة المستخدم مربكة

تسعير #### Huddle

اتصل لمعرفة الأسعار

Huddle التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.5/5 (64 تقييم)

تبسيط إدارة المشاريع باستخدام ClickUp

تعمل بدائل ActiveCollab الصحيحة على تعزيز التواصل بين الزملاء وتسهيل تعيين المواعيد النهائية والمهام وأتمتة المهام المتكررة. لهذا السبب يعد ClickUp الخيار المثالي لتبسيط إدارة المشاريع في شركتك.

ClickUp هي المنصة المتكاملة التي تأتي كاملة مع مستندات ولوحات بيضاء تعاونية، وعمليات تكامل لا حصر لها، وأتمتة سير العمل، وأدوات الذكاء الاصطناعي المفيدة، ومكتبة من القوالب لبدء العمل على مشاريعك.

لمساعدة مديري مشاريعك على العمل بذكاء وليس بجهد أكبر, جرّب ClickUp اليوم . 🙌