أفضل 10 بدائل ومنافسين لـ ActiveCollab في عام 2025

بغض النظر عن مجال عملك، فإن إدارة المشاريع الفعالة هي مفتاح نجاح شركتك. 🔑
إن تبسيط إدارة المشاريع يحافظ على التواصل، ويحسن الربحية، ويمنع تكرار العمل، وينجز المشاريع في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية. إذا كنت تبحث عن نظام لإدارة المشاريع ليحل محل ActiveCollab، تابع القراءة.
لقد حصلنا على أفضل بدائل ActiveCollab لإبقاء فريقك في مهمة.
ما هو بديل ActiveCollab؟
ActiveCollab هي منصة للفرق لتنظيم المشاريع الداخلية والمشاريع التي تواجه العملاء. لذا فإن بدائل ActiveCollab هي برنامج إدارة المشاريع التي تستخدمها الشركات للعمل بكفاءة أكبر. 🤩
عبر أكتيف كولاب تقوم أفضل بدائل ActiveCollab بتعيين المهام والمهام الفرعية، وتعيين المواعيد النهائية، وتعزيز التواصل بين الفريق، وتحديد الأولويات، وأتمتة المهام المتكررة. وببساطة، تساعد منصات إدارة المشاريع في الحفاظ على تنظيم المهام، وإنجاز المهام في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية (أو أقل منها). ⏰
ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل ActiveCollab؟
هل تبحث عن نظام جديد لإدارة المشاريع؟ في حين أن احتياجاتك المحددة ستختلف حسب مجال عملك وعملائك وميزاتك التنافسية، فإن أفضل بدائل ActiveCollab تأتي مع هذه الميزات:
- إدارة المشاريع المبسطة: يجب أن توفر جميع أدوات إدارة المشاريع ميزات رئيسية لتعيين المهام والمهام الفرعية بسهولة، وتحديد المواعيد النهائية، وتشغيل تتبع الوقت، ورؤية جميع المشاريع بزاوية 360 درجة
- طرق العرض المخصصة: يستوعب الزملاء المختلفون المعلومات بطرق مختلفة، لذا فإن أفضلأدوات إدارة المشاريع تسمح لأعضاء الفريق بالاطلاع على الأولويات من القائمة والتقويم والجدول الزمني وطرق عرض البطاقات
- سير العمل الأتمتة : مدراء المشاريع الفعالة لديهم عملية مبسطة من البداية إلى النهاية، لذا فإن الأداة التي تسمح لك بإنشاء سير عمل آلي ستُنجز مشاريعك بكفاءة
- التكاملات : لا ينبغي أن تكون الإدارة الفعالة للمشاريع منعزلة. ابحث عن منصة توفر عمليات أتمتة مدمجة لتتبع الوقت أو الفواتير أو المراسلة الفورية أو غيرها من المنصات
- مجموعات الأذونات المخصصة: حافظ على سير مشاريعك بسلاسة من خلال ضمان حصول أعضاء الفريق على الصلاحيات التي يحتاجونها. ابحث عن نظام أساسي يتيح لك تعيين أدوار ومستويات أذونات فريدة لمختلف المهام والمشاريع أو لإدارة مشاريع العملاء
أفضل 10 بدائل لبرنامج ActiveCollab لاستخدامها في عام 2024
ابحث عن نظام أساسي جديد لتبسيط إدارة المشاريع في شركتك من خلال قائمتنا لأفضل 10 بدائل لبرنامج ActiveCollab، حتى يتمكن فريقك من إنجاز المزيد من المهام في وقت أقل.
1. انقر فوق
قم بإنشاء جداول زمنية لجمع وعرض الوقت المتتبع عبر المهام والمواقع للحصول على رؤى سريعة حول تقدمك انقر فوق إدارة المشروع هي منصة سهلة الاستخدام تتيح لك التخطيط لأي مشروع وتتبعه والتعاون في تنفيذه. ابدأ أي مشروع مع ClickUp Whiteboards وتحويل العصف الذهني إلى إجراءات ملموسة.
حرّك المشاريع مع مستندات ClickUp للتعاون في مستند واحد وإضافة التعليقات عليه وتعيين المهام داخل مستند واحد. انقر فوق تتبع الوقت يجعل من السهل على الفرق وضع الميزانية والجداول الزمنية المحورية خلال كل مشروع. ومع أتمتة ClickUp لن تستهلك المهام المتكررة المزيد من وقتك الثمين.
والأفضل من ذلك كله، يمكن لمديري المشاريع دمج ClickUp مع منصات أخرى لإنجاز المزيد في وقت أقل. 👏
ClickUp أفضل الميزات
- إنشاء الخطوط العريضة أو كتابة المستندات أو التلخيصملاحظات الاجتماع مع ClickUp AI
- إنشاء سير عمل المشروع في أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص لإدارة المشاريع
- اختر من35+ انقر فوق التطبيقات لتخصيص إعدادات إدارة مشروعك
- تعيين المهام أو إضافة تعليقات أو مشاركة المرفقات على مستندات ClickUp أو اللوحات البيضاء
- منع انقطاع التواصل عن طريق إضافة سلاسل التعليقات إلى أي مهمة
- إنشاءخريطة ذهنية للحصول على مخطط مرئي لأي مشروع
- إنشاء جداول زمنية تبدأ من مكتبة من قوالب إدارة المشاريع واستخدام طرق العرض هذه لتتبع التقدم المحرز عبر مشاريع متعددة
قيود ClickUp
- بعض الميزات الرئيسية غير متوفرة على تطبيق الهاتف المحمول
- قد يكون النظام الأساسي مربكاً للمستخدمين الجدد لبرامج إدارة المشاريع
تسعير #### ClickUp
- مجاني للأبد
- غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
- ClickUp Brain: متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر
ClickUp التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)
2. أسانا
عبر أساناأسانا هو برنامج شامل منصة إدارة المشاريع وبديل ActiveCollab مما يسمح للتسويق وتكنولوجيا المعلومات والعمليات والأقسام الأخرى بالعمل بكفاءة أكبر. باستخدام Asana، تتعاون الفرق في فريق متعدد الوظائف الحملات وتعيين المهام والمهام الفرعية، والحفاظ على التواصل من خلال التعليق على المشاريع الجارية.
بالإضافة إلى ذلك، توفر طرق العرض القابلة للتخصيص لمنظمي المشروع وأعضاء الفريق نظرة عامة شاملة لكل مرحلة من مراحل المشروع.
أفضل ميزات Asana
- إنشاء حقول مخصصة لفرز كل مهمة وتصفيتها والإبلاغ عنها
- تنظيم المشاريع كقوائم، أو تقاويم، أو جداول زمنية، أو مخططات جانت، أو لوحات كانبان
- اطلع على جميع أولوياتك في مكان واحد في لوحة معلومات "مهامي"
- احصل على تحديثات حول كل مهمة أو مشروع في صندوق الوارد الخاص بك في Asana
قيود أسانا
- الميزات المتقدمة مثل الحقول المخصصة والحافظات وعروض الجدول الزمني متاحة فقط في الخطط المدفوعة
- الكم الهائل من الميزات والإشعارات الرئيسية مربك لبعض المستخدمين
تسعير #### تسعير أسانا
- الأساسية: 0 دولار
- القسط: 10.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم
- الأعمال: 24.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات أسانا
- G2: 4.3/5 (أكثر من 9,000 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 12,000 تقييم)
3. وريك
عبر وريكوريك هو برنامج لإدارة المشاريع مصمم للتعاون الفعال بين فرق العمل. مع Wrike، يمكن للفرق تخصيص سير العمل وطرق العرض ومساحات العمل لكل مشروع. بالإضافة إلى أن أعضاء الفريق توفير الوقت من خلال أتمتة عمليات الموافقة ونماذج الطلبات والمخططات باستخدام أداة التعاون.
توفر ميزاته الرئيسية تتبع الوقت وإدارة المهام وتتبع تقدم المشروع لإدارة المشاريع عبر مختلف الفرق.
أفضل ميزات Wrike
- إنشاء عدد غير محدود من المجلدات والمشاريع والمهام والمهام الفرعية
- الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحويل ملاحظات العمل إلى مهام فرعية لمشروعك
- إنشاء نماذج استلام ديناميكية لعملائك
- ابدأ العمل بشكل أسرع مع مكتبة من قوالب إدارة المشاريع المبنية مسبقًا
قيود Wrike
- قد تكون عملية الإعداد صعبة بالنسبة للمستخدمين الجدد لأداة إدارة المشاريع
- بعض الميزات الأكثر تقدماً متوفرة فقط في الخطط الأعلى سعراً
تسعير #### تسعير Wrike
- الخطة المجانية : 0 دولار
- الفريق: 9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم
- الشركات: 24.80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
- Pinnacle: اتصل لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات Wrike
- G2: 4.2/5 (أكثر من 3000 تقييم)
- Capterra: 4.3/5 (أكثر من 2,000 تقييم)
4. الإثنين
عبر الاثنينالإثنين هو بديل ActiveCollab الذي يستخدم مجموعة متنوعة من استراتيجيات إدارة المشاريع لتبسيط العمل وزيادة الإنتاجية. استخدم يوم الاثنين مع فريقك من أجل تحديد الأهداف والغايات وإنشاء مهام سير عمل مخصصة، والحصول على المزيد من الوقت من خلال الأتمتة.
بالإضافة إلى ذلك، يأتي يوم الاثنين مع نظام CRM مدمج، لذا ستحافظ على مواءمة فرق التسويق والمبيعات وإدارة المشاريع في جميع الأوقات. كما أنه يوفر أدوات لتتبع الوقت وإدارة المهام وغيرها من الميزات الرئيسية الأخرى فكرة للأعمال بأكملها أو لمجموعات محددة مثل فرق العمل الرشيقة.
الاثنين أفضل الميزات
- حدد كيفية تصورك للمشاريع من خلال أكثر من 10 طرق عرض مخصصة
- اكتساب فهم أعمق لمشاريعك من خلال أكثر من 30 أداة على لوحة التحكم
- قم بإعداد مهام سير العمل بشكل أسرع من خلال الكتل البرمجية الإنشائية الخالية من التعليمات البرمجية
- تبسيط مشاريعك من خلال أكثر من 200 تكامل
قيود يوم الاثنين
- قد يستغرق منحنى التعلم وقتاً طويلاً مقارنة ببعض برامج إدارة المشاريع
- تحتوي لوحة التحكم على تخصيصات محدودة
أسعار يوم الاثنين
- مجاني: 0 دولار
- أساسي: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- قياسي: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- المحترف: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار
الاثنين التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)
5. باسيكامب
عبر BasecampBasecamp هو برنامج لإدارة المشاريع و أداة تعاون الفريق مصممة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة. باستخدام Basecamp، يعرض المتعاونون الأفكار على لوحة الرسائل، ويشاركون جداول البيانات والملفات، ويتحادثون مع أعضاء الفريق الآخرين.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل منشورات تسجيل الوصول التلقائية على إبقاء المشاريع على المسار الصحيح في جميع أنحاء الشركة بأكملها. توفر أداة التعاون ميزات قوية لإدارة المهام لإدارة تقدم المشاريع.
Basecamp أفضل الميزات
- استخدم جدول البطاقات لإنشاء سير عمل ونقل البطاقات عبر الأعمدة
- إنشاء تقارير إنتاجية مخصصة لإبقاء فريقك على المسار الصحيح
- تبسيط إدارة المهام من خلال تعيين المهام وتحديد تواريخ الاستحقاق والدردشة مع الزملاء
- احصل على نظرة عامة رفيعة المستوى على جميع المشاريع من خلال طريقة عرض التشكيلة
قيود Basecamp
- لا يوجد متتبع وقت مدمج
- هناك خيارات محدودة للتشغيل الآلي وسير العمل
تسعير باسكامب
- نسخة تجريبية مجانية: 30 يومًا
- Basecamp : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- Basecamp البرنامج الاحترافي غير المحدود: 299 دولارًا شهريًا لمستخدمين غير محدودين
تقييمات ومراجعات Basecamp Basecamp
- G2: 4.1/5 (أكثر من 5,000 تقييم)
- Capterra: 4.3/5 (أكثر من 14,000 تقييم)
6. العمل الجماعي
عبر العمل الجماعيالعمل الجماعي هو بديل ActiveCollab المستند إلى السحابة المصمم حصريًا لأعمال خدمة العملاء. استخدم Teamwork لموازنة قدرات فريقك وتنظيم أصول العميل والجداول الزمنية وتحديد أولويات الفريق. بالإضافة إلى تحسين ربحية المشروع من خلال تتبع الساعات المدفوعة ومراقبة أداء المشروع.
أفضل ميزات العمل الجماعي
- افهم أين يذهب وقت أعضاء الفريق من خلالأداة تتبع الوقت
- احصل على رؤية كاملة للنطاق الترددي لفريقك من خلال عرض عبء العمل
- استخدم ميزة المحفظة لإدارة مشاريع متعددة في وقت واحد
- تبسيط فوترة العميل من خلال تتبع ساعات العمل المدفوعة من أجل التعاون النهائي للمشروع
قيود العمل الجماعي
- هناك عدد قليل من عمليات تكامل واجهة برمجة التطبيقات الأصلية - يجب تشغيل معظمها من خلال Zapier
- قد تستغرق عملية الإعداد الأولية وقتًا طويلاً مقارنة ببرامج إدارة المشاريع الأخرى
تسعير العمل الجماعي
- مجاني: 0 دولار
- البداية: 5.99 دولار شهريًا لكل مستخدم
- التسليم: 9.99 دولار/شهرًا لكل مستخدم
- النمو: 19.99 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم
- النطاق: اتصل لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات فريق العمل الجماعي
- G2: 4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 800 تقييم)
7. تريلو
عبر تريلوتريلو هو موقع على شبكة الإنترنت أداة لإدارة المشاريع المعروفة بواجهة المستخدم البسيطة. تحافظ لوحات Trello على تنظيم المشاريع وتسمح لمديري المشاريع بإضافة المهام من خلال القوائم والبطاقات. بالإضافة إلى ذلك، يأتي Trello بمكتبة القوالب الخاصة به وسوق المكونات الإضافية لتخصيص المنصة لتناسب احتياجاتك.
إذا كنت تتطلع إلى إضافة خاصية تتبع الوقت لإدارة المشاريع بشكل أفضل، سيكون عليك الحصول على خاصية تتبع الوقت وإعداد التقارير للقيام بذلك.
أفضل ميزات Trello
- استخدم الأتمتة لتعيين القواعد، أو إنشاء أزرار، أو إنشاء الأوامر
- استخدم إضافات Trello للربط بأدوات أخرى مثل Jira وSlack وGoogle Drive وInVision
- تعمق أكثر في المشاريع باستخدام طرق عرض الجدول واللوحة والجدول الزمني والتقويم والخريطة
- استمر في أداء مهامك أثناء التنقل باستخدام تطبيقات Trello للأجهزة المحمولة التي تعمل بنظامي iOS وAndroid
قيود Trello
- العديد من الميزات والتكاملات غير متوفرة في الإصدار المجاني
- لا تحتوي المشاريع على العديد من طرق العرض المخصصة مثل المنصات الأخرى
تسعير #### تسعير Trello
- مجاني: $0
- قياسي: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- القسط: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسة: 17.50 دولار/شهرياً لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات Trello
- G2: 4.4/5 (أكثر من 13,000 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 22,000 تقييم)
8. بروفهاب
عبر بروفهاب ProofHub هي منصة إدارة العمل التي تحافظ على تنظيم فرق العمل. تعزز ProofHub التعاون في الوقت الحقيقي من خلال طرق العرض المخصصة وسير العمل الآلي ومشاركة الملفات. بالإضافة إلى ذلك، يمنع هذا البديل ActiveCollab سوء التواصل أثناء تخطيط المشروع من خلال ميزاته متعددة اللغات وجداول الأعمال اليومية ومشاركة الملفات والمناقشات المترابطة.
بروفهاب أفضل الميزات
- الوصول إلىأهداف التواصل من خلال ميزات الدردشة الفردية والجماعية
- استخدام أدوات الترميز لمراجعة المستندات والتعاون وإثبات صحة المستندات
- تعيين أدوار مخصصة ومجموعات أذونات للمشاريع
- قياس تقدم فريقك بأكمله من خلال التقارير المدمجة
قيود ProofHub
- قد يكون من الصعب إدارة الإشعارات
- لا توجد وظيفة مضمنة للميزانية أو الفواتير
تسعير ProofHub
- أساسي: 45 دولارًا أمريكيًا في الشهر
- التحكم الكامل: 89 دولارًا أمريكيًا في الشهر
تقييمات ومراجعات ProofHub
- G2: 4.5/5 (83 تقييمًا)
- Capterra: 4.6/5 (89 تقييمًا)
9. ساندبي
عبر SupportBee إذا كنت تعمل في خدمة العملاء، فأنت تعلم مدى صعوبة تنظيم طلبات الدعم. SupportBee هو نظام لإدارة المشاريع مصمم خصيصاً لتذاكر الدعم. مع SupportBee، تحصل فرق العمل على صندوق وارد مشترك، وبوابة للعملاء، وبرنامج قائم على المعرفة للمساعدة في الإجابة على (ومعالجة!) مخاوف العملاء.
SupportBee أفضل الميزات
- الوصول إلى تطوير البرمجيات القائمة على المعرفة لإنشاء موقع الأسئلة الشائعة والكتب الإلكترونية وقسم المساعدة والمزيد
- تصنيف تذاكر الدعم إلى تذاكر تمت الإجابة عنها وتذاكر لم تتم الإجابة عنها وأرشفتها في صندوق الوارد المشترك
- بدء التعليقات أو المناقشات بين الزملاء لطلبات الدعم الصعبة
- إنشاء بوابة مخصصة بحيث يحصل العملاء على نظرة عامة عالية المستوى لطلبات الدعم الخاصة بهم
قيود SupportBee
- تم تصميم المنصة خصيصًا لتذاكر الدعم وقد تفتقر إلى الميزات المتوقعة فيالتعاون في إدارة المشاريع المنصات
- لم تتم مراجعة المنصة بشكل كبير مثل مزودي إدارة المشاريع الآخرين
تسعير #### أسعار SupportBee
- بدء التشغيل : 13 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: 17 دولاراً شهرياً لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات SupportBee
- G2: 4.2/5 (5 تقييمات)
- Capterra: 4.3/5 (29 تقييم)
10. تجمع
عبر تجمع Huddle هو حل آمن لمشاركة المستندات SaaS مصمم للصناعات المنظمة. يمكنك مشاركة المعلومات الحساسة، ومراجعة المستندات، وإنشاء بوابات العملاء. بالإضافة إلى ذلك، تتكامل واجهة برمجة تطبيقات Huddle مفتوحة المصدر بسلاسة مع Microsoft Windows 365 وSharePoint وGoogle Workspace وغيرها من المنصات لخدمة عملائك بشكل أفضل.
أفضل ميزات #### Huddle
- مشاركة البيانات بأمان مع الزملاء من خلال واجهات برمجة تطبيقات متوافقة
- تبسيط العمل الجماعي من خلال المشاركة الآمنة للمستندات
- بناء منصة تعليم إلكتروني تتوافق مع اللوائح الحكومية
- تعزيز الثقة مع العملاء من خلال عمليات التدقيق الداخلية والخارجية
قيود Huddle
- قد تكون إدارة الإشعارات صعبة
- يجد بعض المبتدئين أن واجهة المستخدم مربكة
تسعير #### Huddle
- اتصل لمعرفة الأسعار
Huddle التقييمات والمراجعات
- G2: 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (64 تقييم)
تبسيط إدارة المشاريع باستخدام ClickUp
تعمل بدائل ActiveCollab الصحيحة على تعزيز التواصل بين الزملاء وتسهيل تعيين المواعيد النهائية والمهام وأتمتة المهام المتكررة. لهذا السبب يعد ClickUp الخيار المثالي لتبسيط إدارة المشاريع في شركتك.
ClickUp هي المنصة المتكاملة التي تأتي كاملة مع مستندات ولوحات بيضاء تعاونية، وعمليات تكامل لا حصر لها، وأتمتة سير العمل، وأدوات الذكاء الاصطناعي المفيدة، ومكتبة من القوالب لبدء العمل على مشاريعك.
لمساعدة مديري مشاريعك على العمل بذكاء وليس بجهد أكبر, جرّب ClickUp اليوم . 🙌