أفضل 10 بدائل ومنافسين لـ CoSchedule في عام 2025

تبرز CoSchedule كواحدة من أكثر أدوات إدارة العمل شيوعًا بين محترفي التسويق. 📈

إنها منصة موثوق بها مع خيارات لبناء وتنظيم و

إدارة وسائل التواصل الاجتماعي

وحملات المحتوى. تقويمات CoSchedule، والذكاء الاصطناعي

مساعد الكتابة

، وحلول التعاون الاستثنائية تتيح لك البقاء على اطلاع دائم على آخر المستجدات في مجال التسويق في جميع الأوقات وتمنع حدوث اختناقات.

ومع ذلك، فإن المنصة ليست السمكة الوحيدة في البحر. هناك الكثير من بدائل CoSchedule مع إمكانية ملاءمة احتياجاتك الخاصة بشكل أفضل. يقدم بعضها إمكانات تكامل أكثر قوة، في حين أن البعض الآخر لديه هيكل تسعير أكثر مرونة.

مهما كانت أسباب استكشاف برامج إدارة التسويق الأخرى، سنقدم لك يد العون ونساعدك في العثور على البديل المثالي لـ CoSchedule. سنناقش أفضل 10 بدائل ونتعمق في ميزاتها لمساعدتك في العثور على الحل المناسب لجهودك التسويقية.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل CoSchedule؟

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

لا يمكن لأي برنامج أن يملأ مكان CoSchedule، ناهيك عن تقديم شيء أكثر من ذلك. للحصول على بديل عالي الجودة، ابحث عن الخصائص التالية:

تقويمات قوية : يجب أن تسمح لك أداتك التالية بتخطيط استراتيجيات المحتوى الخاص بك وتقديم نظرة عامة واضحة حسب التسلسل الزمني لحملاتك في أي لحظة جدولة المهام الخيارات: يجب أن تسمح لك بتعيين المهام لفريقك ببضع نقرات, إدارة أعباء العمل وتتبع التقدم المحرز بسهولة ميزات التعاون: يجب أن يكون بديل CoSchedule الصحيح مزودًا بميزات مثل التحرير في الوقت الفعلي، واللوحات البيضاء الرقمية، و أدوات التدقيق التي تبقي فريقك على نفس الصفحة النماذج: يجب أن تقدم مجموعة مختارة من أفضل القوالب لتطوير الاستراتيجيات, إدارة الحملات التسويقية و إنشاء تقويمات المحتوى خيارات قوية لإعداد التقارير والتحليل: يجب أن تحتوي المنصة على لوحة تحكم مفصلة تصور التقدم المحرز نحو أهدافك وتساعدك على تحديد مجالات التحسين عمليات التكامل: يجب أن تتصل بدقة مع الأدوات والبرامج الشائعة للحفاظ على مركزية عملك ومنع التنقل بين التطبيقات لإكمال مهامك أدوات الذكاء الاصطناعي : يجب أن توظف الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى لحملاتك وتوليد الأفكار وموجزات التصميم لرسائل البريد الإلكتروني والمقالات والمدونات ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي

أفضل 10 بدائل لـ CoSchedule لاستخدامها في عام 2024

لقد قمنا بتحليل العشرات من بدائل CoSchedule ووضعنا قائمة مختصرة بأفضل 10 بدائل يمكن أن تساعدك في الحفاظ على مزامنة فريقك والوصول إلى نجوم التسويق. دعنا ندخل في صلب الموضوع ونرى ما تقدمه الأدوات المختارة. 💪

1. انقر فوق

نظّم المشاريع، وخطط الجداول الزمنية، وتصور عمل فريقك على تقويم مرن يبقي الجميع على نفس الصفحة

كواحد من أفضل بدائل برنامج CoSchedule، فإن ClickUp يقدم لك مجموعة من المزايا القوية من خلال مجموعة من

ميزات التسويق التعاوني

.

يعمل بمثابة مركز مركزي لجميع جهودك التسويقية. يمكنك إنشاء الخطط والمستندات المتعلقة بالحملة باستخدام

مستندات ClickUp

وربطها بمهام ومشاريع محددة للحفاظ على تنظيم معلوماتك بدقة. للحصول على رؤى أكبر حول تأثير جهودك التسويقية وجهودك على وسائل التواصل الاجتماعي، استخدم

لوحات معلومات ClickUp

لإعداد تقارير فورية وحديثة عالية المستوى. حتى استخدام البيانات التي تم جمعها مسبقًا لـ

إنشاء خطط رقمية

للمستقبل ورفع مستوى لعبتك!

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت بحاجة إلى مساعدة لإثارة الأفكار أو صياغة الحملات أو المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو رسائل البريد الإلكتروني أو الملخصات، فلديك

ClickUp AI

في زاويتك. إنه فريد من نوعه

مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي

الذي يمكنه أن يأخذ مهام الكتابة بأكملها من بين يديك مع القليل من المدخلات من جانبك.

مع

أكثر من 15 مشاهدة لـ ClickUp

وابقَ على رأس كل مهمة ومشروع وحملة - ستحبّ

عرض التقويم

يتيح لك

تخطيط الأنشطة حسب اليوم

أو الأسبوع أو الشهر. ناهيك عن إنشاء

تقويمات تسويقية

واستراتيجيات محتوى الوسائط الاجتماعية لم تكن أسهل من أي وقت مضى، وذلك بفضل قوالب النقر على النماذج التي يمكنك تخصيصها حسب تفضيلاتك. 🗓️

ClickUp أفضل الميزات

أكثر من 15 طريقة عرض لتصور سير عملك

ألواح بيضاء رقمية مثالية للعصف الذهني والتعاون

مستندات ClickUp التعاونية

قوالب سهلة الاستخدام

أكثر من 1,000 تكامل مع أدوات العمل الأخرى

تحليلات قوية وميزات إعداد التقارير

ClickUp AI لإنشاء المهام ورسائل البريد الإلكتروني التسويقية وموجزات الحملات والمزيد

قيود ClickUp

قد يكون منحنى التعلم صعبًا بعض الشيء للمستخدمين الجدد

لا تتوفر جميع طرق العرض في تطبيق الجوال حتى الآن

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : الاتصال لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

: الاتصال لمعرفة الأسعار

*جميع الأسعار المدرجة تشير إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8500 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

2. كراودفاير

عبر كراودفاير هل تبحث عن منصة تتمحور حول إدارة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك؟ إذًا قد يكون Crowdfire مناسبًا لك! 🔥

صُمم هذا التطبيق لتبسيط العملية بأكملها - من التخطيط والصياغة إلى جدولة ونشر محتوى وسائل التواصل الاجتماعي - وجعلها خالية من الإجهاد.

يقدم Crowdfire قسم مقالات حيث يمكنك اكتشاف محتوى منسق لوسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك بناءً على المواضيع التي تهمك (والتي يمكنك تحديدها بالنقر على خيار "المواضيع" من الشريط العلوي). يساعدك ذلك على إبقاء وسائط التواصل الاجتماعي الخاصة بك مليئة بمحتوى جديد وملائم طوال الوقت.

باستخدام Crowdfire، يمكنك إنشاء محتوى مخصص لكل شبكة من شبكات التواصل الاجتماعي. يمكنك حتى إلقاء نظرة خاطفة على شكل منشوراتك قبل أن تضغط على النشر وجدولتها لتحقيق التوقيت المثالي وأقصى تأثير.

يحتوي Crowdfire على خيارات تحليل وتقارير رائعة. اختر البيانات التي تهتم بها، وأنشئ تقريراً شاملاً يغطي جميع حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي، وراقب منافسيك لتبقى في المقدمة.

أفضل ميزات Crowdfire

إنشاء محتوى مخصص لشبكات التواصل الاجتماعي المختلفة

اقتراحات المحتوى بناءً على موضوعات محددة مسبقًا

معاينات المحتوى

جدولة النشر

ميزات قوية لإعداد التقارير

قيود Crowdfire

ذكر بعض المستخدمين أنهم تلقوا اقتراحات محتوى غير ذات صلة

يمكن الاستفادة من المزيد من عمليات التكامل

تسعير Crowdfire

مجانًا : 0 دولار (حتى ثلاثة حسابات)

: 0 دولار (حتى ثلاثة حسابات) بالإضافة إلى : 7.48 دولار لخمسة حسابات

: 7.48 دولار لخمسة حسابات قسط : 37.48 دولارًا مقابل 10 حسابات

: 37.48 دولارًا مقابل 10 حسابات VIP: 74.98 دولارًا أمريكيًا ل 25 حسابًا

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Crowdfire

G2 : 4/5 (أكثر من 80 تقييم)

: 4/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 30 تقييم)

3. ستوريشيف

عبر رئيس القصة قد يؤدي التنقل بين منصات التسويق المتعددة لإدارة المحتوى، والنشر على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة، وكتابة النصوص، والتعاون، ووضع تقويمات المحتوى إلى وضع صبر أي شخص على المحك. لحسن الحظ، هناك تطبيق يمكن أن ينهي هذه الفوضى - StoryChief.

إحدى الميزات التي ستعجبك هي تقويم المحتوى الشامل الذي يتيح لك رؤية الصورة الكبيرة والتفاصيل التي تدخل فيها. نظّم حملاتك، وقم بجدولة المنشورات على مختلف القنوات، وابدأ حضورك على الإنترنت في لمح البصر!

مع خيارات إدارة المحتوى القوية في StoryChief، يمكنك التحكم الكامل. استخدم خيارات التصفية للتركيز على المحتوى ذي الصلة، وتحقق من مدى توافق مقالاتك ومنشوراتك مع جمهورك، وتتبع المواعيد النهائية والمتعاونين والموافقات على الحالة.

تقدم StoryChief وضع قوة الذكاء الاصطناعي ، وهي أداة قوية تساعدك على التغلب على عوائق الكاتب وإنشاء محتوى ملائم وجذاب. استخدمها لإنشاء حملات مقنعة، وتعزيز حضورك التسويقي على وسائل التواصل الاجتماعي، وترجمة مدوناتك ومنشوراتك إلى لغات متعددة. 🤖

أفضل ميزات StoryChief

تقويم محتوى قوي مع خيارات التعاون

إدارة المحتوى دون عناء

وضع الطاقة بالذكاء الاصطناعي

أكثر من 1,000 عملية تكامل

قيود StoryChief

قد تكون الأسعار باهظة للغاية بالنسبة للأفراد أو الشركات الصغيرة

يمكن أن يكون أكثر ملاءمة للجوال

تسعير StoryChief

تحقق من الموقع الإلكتروني لمعرفة تفاصيل التسعير، حيث توجد عدة مستويات وخيارات إضافية

تقييمات ومراجعات StoryChief

G2 : 4.6/5 (أكثر من 30 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

4. فيدهايف

عبر فيدهايف تعرّف على FeedHive، موقع أداة إدارة وسائل التواصل الاجتماعي التي تجني فوائد الذكاء الاصطناعي لمساعدتك على تعزيز وجودك على الإنترنت وإشراك جمهورك.

تأتي المنصة مزوّدة بأدوات قوية للتخطيط و

توسيع نطاق المحتوى

. استخدم واجهة السحب والإفلات لإضافة محتوى إلى التقويم الخاص بك، ومعاينة المنشورات، وتخصيصها لمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة ببضع نقرات.

هناك ميزة أخرى مريحة وموفرة للوقت وهي صندوق الوارد الاجتماعي - فهو يجمع كل التعليقات والإشارات والردود من وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك ويتيح لك الرد من مكان واحد.

نجم المنصة هو مساعد الكتابة الذي يُسمى FeedHive Al. استخدمه لتوليد أفكار المنشورات، والتنبؤ بأداء المحتوى الخاص بك، والتحقق من أفضل وقت للنشر من حيث الوصول، وتحليل النقاط الساخنة.

أفضل ميزات FeedHive

تقويم المحتوى بالسحب والإفلات

صندوق الوارد الاجتماعي لتركيز التفاعلات مع المتابعين

FeedHive AI

أكثر من 3,000 قالب قابل للتخصيص

قيود FeedHive

عوائق التحقق من حين لآخر

يمكن لفريق الدعم الخاص بالمنصة أن يكون أكثر استجابة

FeedHive التسعير

المُنشئ : 15 دولارًا شهريًا لما يصل إلى أربعة حسابات اجتماعية

: 15 دولارًا شهريًا لما يصل إلى أربعة حسابات اجتماعية العلامة التجارية : 22 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 10 حسابات اجتماعية

: 22 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 10 حسابات اجتماعية الشركة : 69 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 100 حساب اجتماعي

: 69 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 100 حساب اجتماعي الوكالة: 239 دولاراً شهرياً لما يصل إلى 500 حساب اجتماعي

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات FeedHive

G2 : 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 80 تقييم)

5. سوشيال بي

عبر سوشيال بي حوّل شركتك إلى نحلة اجتماعية على الإنترنت مع SocialBee! واكب تواجدك على وسائل التواصل الاجتماعي، وتفاعل مع المتابعين، وانشر محتوى مناسب يجذب الجمهور كما تجذب الدببة إلى العسل. 🐝

تتميز أداة إدارة وسائل التواصل الاجتماعي هذه بلوحة تحكم سهلة الاستخدام - جميع شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بك تظهر على الصفحة الرئيسية، ويمكنك تخصيص منشوراتك وإنشاء جداول زمنية فردية وتعيين إشعارات لكل منها.

يمكنك تبسيط إدارة المحتوى باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي منصة SocialBee، الذي يمكنه إنشاء صور وتعليقات توضيحية أثناء قيامك بمهام أخرى. وبفضل تكامل المنصة السلس مع Canva، أصبح استحضار الصور الجذابة أمرًا سهلاً للغاية!

عندما يتعلق الأمر بتنظيم المحتوى، فإن SocialBee يدعمك. فهو يتيح لك إعداد فئات المحتوى وجدولة المنشورات على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة في أوقات محددة. ويمكنك إيقاف النشر التلقائي مؤقتًا وقتما تشاء - الأمر كله يتعلق بالمرونة والتحكم.

يساعدك صندوق الوارد المركزي للمنصة على تتبع التعليقات والإشارات وإبقاء متابعيك سعداء بالردود السريعة. ويمكنك إنشاء لوحات Engage لكل منصة للحفاظ على تنظيم كل شيء وضمان عدم انزلاق أي تعليق أو إشارة من خلال الشقوق.

أفضل ميزات SocialBee الاجتماعية

لوحة تحكم بديهية

مساعد ذكاء اصطناعي قوي

صندوق بريد مركزي

لوحات تفاعل

قيود SocialBee الاجتماعية

يمكن أن تستفيد واجهة المستخدم من الترقية

قد يكون إعداد المنشورات التلقائية بطيئاً

تسعير SocialBee

التمهيد : 24.20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 24.20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم تسريع : 40.80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 40.80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم محترف: 82.50 دولار/شهرياً لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات SocialBee الاجتماعية

G2 : 4.8/5 (أكثر من 250 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 250 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 30 تقييم)

6. بوستوبلان

عبر بوستوبلان تعتمد استراتيجيات التسويق الناجحة عادةً على 5 نقاط للنجاح -التخطيط السليم يمنع ضعف الأداء. هذه هي الفلسفة التي تستند إليها Postoplan، حيث تتمحور حول تخطيط وجدولة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي من أجل

توفير الوقت

وزيادة الإنتاجية.

مع Postoplan، يمكن للمسوّقين على وسائل التواصل الاجتماعي أن يكونوا رؤساء للمحتوى الخاص بك عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، كل ذلك من مكان واحد. فجدولة المنشورات، ورؤية معايناتها، وتحرير أوقات النشر ليست سوى بضع نقرات. بفضل الجدولة الجماعية، يمكنك التخطيط للمحتوى الخاص بك قبل أشهر وتجنب الاختناقات.

يتيح لك بوستوبلان التواصل مع متابعيك عبر الرسائل المباشرة والتعليقات من صندوق بريد مركزي، بحيث يمكنك أن تنسى التنقل بين التطبيقات للحفاظ على الاستجابة.

تحتوي المنصة على محررين مدمجين للرسومات مع مكتبة تضم أكثر من مليوني صورة، مما يجعل إنشاء صور مذهلة سريعة وبسيطة.

يساعدك Postoplan، المدعوم بالذكاء الاصطناعي، في العثور على أفضل الأوقات لنشر المحتوى وجذب جمهور أكبر.

أفضل ميزات Postoplan Postoplan

جدولة المحتوى بسهولة

خيارات الجدولة الجماعية

صندوق بريد مركزي لسهولة التواصل

محررو رسومات من الدرجة الأولى

اقتراحات نشر مدعومة بالذكاء الاصطناعي

قيود Postoplan

قد يكون الاتصال مع إنستغرام بطيئاً

يمكن الاستفادة من الاتصالات بمنصات التواصل الاجتماعي الأقل شعبية

تسعير بوستوبلان

البداية : 69 دولاراً في السنة لحسابين

: 69 دولاراً في السنة لحسابين الشركات: 99 دولارًا في السنة لخمسة حسابات

تقييمات ومراجعات بوستوبلان

Trustpilot : 4.8/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

: 4.8/5 (أكثر من 50 تقييمًا) G2: 4.7/5 (10 مراجعات)

7. زلزالي (بيركوليت)

عبر الزلازل يُعد إنشاء محتوى مخصص مناسب لجمهورك بانتظام أحد أكبر التحديات التسويقية. فمع Seismic (المعروف سابقًا باسم Percolate)، تصبح كرة المحتوى في ملعبك. 🎾

تقدم المنصة ميزة فريدة تسمى مخطط التمكين. فهي تساعدك أنت وفريقك على فهم المحتوى الذي يهتم به جمهورك وإنشاء خطط شاملة تساعدك على تحقيق أهدافك.

وفي الوقت نفسه، يتيح لك خيار LiveDocs سحب البيانات من نظام إدارة علاقات العملاء والمنصات الأخرى وإنشاء مستندات وعروض تقديمية تعالج مشكلات جمهورك وتتوافق مع اهتماماتهم. باستخدام Seismic، يمكنك مزج ومطابقة المحتوى لمختلف العملاء وإنشاء مئات (وآلاف!) المستندات بنقرات قليلة.

سيزميك (بيركوليت) أفضل الميزات

مخطط التمكين

LiveDocs

عمليات تكامل متنوعة مع المنصات الشائعة

أتمتة المحتوى

قيود الزلازل (بيركوليت)

ذكر بعض المستخدمين أن خيارات إعداد التقارير مربكة

منحنى تعلم أكثر حدة

تسعير سيزميك (بيركوليت)

اتصل لمعرفة الأسعار

الزلزالي (بيركوليت) التقييمات والمراجعات

G2 : 3.7/5 (أكثر من 70 تقييم)

: 3.7/5 (أكثر من 70 تقييم) TrustRadius: 8.1/10 (40+ تقييم)

8. أجورابولس

عبر أجورابولس هل أنت مستعد لعمل بعض السحر على وسائل التواصل الاجتماعي؟ Agorapulse هو حل شامل لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي يمنحك التحكم الكامل في المحتوى الخاص بك! 🧙

من تكامل كانفا إلى أداة اقتصاص الصور ومعاينات المنشورات والوسوم المحفوظة، يوفر Agorapulse لمديري وسائل التواصل الاجتماعي كل ما يحتاجونه لإنتاج محتوى سيحبه جمهورك. إذا كنت تفتقر إلى الإلهام أو كنت بحاجة إلى تحسين منشوراتك، فثق في مساعد الكتابة في المنصة لإرشادك إلى الاتجاه الصحيح.

تتميز Agorapulse بـ خيارات الاستماع الاجتماعي - "سماع" ما يقوله الناس عن عملك (ومنافسيك) والرد على المحادثات بطريقة مستنيرة.

تحمل المنصة جميع الميزات التي تحتاجها لـ تحليلات قوية تحت حزامها. اطّلع على المقاييس ذات الصلة، وتعرّف على ما يناسب جمهورك، واكتشف الاتجاهات الرئيسية، كل ذلك داخل Agorapulse.

أفضل ميزات Agorapulse

مساعد الكتابة

ميزات الاستماع الاجتماعي

التحليلات المتقدمة وخيارات إعداد التقارير

يدعم التعاون في الوقت الفعلي قيود Agorapulse

لا يدعم الشبكات الاجتماعية الأقل شعبية

يمكن أن يحدث خلل في جدولة المنشورات في بعض الأحيان

تسعير أجورابولس

قياسي : 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي : 79 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 79 دولارًا شهريًا لكل مستخدم متقدم : 119 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 119 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مخصص: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Agorapulse #### تقييمات ومراجعات Agorapulse

G2 : 4.5/5 (أكثر من 900 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 700 تقييم)

9. هوتسويت

عبر هوتسويت تكمن جاذبية Hootsuite في سهولة استخدامه، حيث تتيح لك لوحة التحكم الخاصة به سحب جميع خيوط إدارة المحتوى من مكان واحد. يمكنك إنشاء المحتوى وجدولته ونشره على قنوات مختلفة، مما يوفر الوقت ويعزز الإنتاجية في هذه العملية. 🦉

هل تنفد منك الأفكار للتعليقات أو المنشورات؟ لا تقلق، لأن OwlyWriter AI يمكنه مساعدتك. كل ما عليك فعله هو كتابة مطالبة، وسيقوم مساعد الكتابة بالرد عليك بأفكار محتوى مثيرة للاهتمام. يمكنك أيضًا استخدام مُنشئ الهاشتاج الخاص بالمنصة لضمان وصول منشوراتك إلى الأشخاص المناسبين.

وبفضل جدولة وسائل التواصل الاجتماعي، يمكنك التخطيط مسبقاً والتركيز على شيء آخر، مع العلم أن Hootsuite سينشر منشوراتك تلقائياً.

استخدم عروض التقويم والقائمة الخاصة بالمنصة لمراجعة المحتوى المنشور والمجدول واكتشاف الثغرات والفرص المحتملة.

أفضل ميزات Hootsuite

لوحة تحكم مركزية

الذكاء الاصطناعي OwlyWriter

الجدولة الجماعية لوسائل التواصل الاجتماعي

طرق عرض متعددة

قيود Hootsuite

يمكن أن تستفيد واجهة المستخدم من الترقية

انقطاع الاتصال بالحساب من حين لآخر

تسعير Hootsuite

احترافي : 99 دولاراً شهرياً لمستخدم واحد

: 99 دولاراً شهرياً لمستخدم واحد فريق : 249 دولارًا شهريًا لثلاثة مستخدمين

: 249 دولارًا شهريًا لثلاثة مستخدمين شركة : 739 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين

: 739 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Hootsuite

G2 : 4.1/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

: 4.1/5 (أكثر من 4,000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 3400 تقييم)

10. سبروت سوشيال

عبر سبراوت سوشيال دع حملاتك التسويقية تنمو وتزدهر مع Sprout Social! ☘️

هذا البديل لجدول CoSchedule قد غطّاك من الألف إلى الياء، حيث يتعامل مع كل شيء بدءًا من إنشاء أفكار المحتوى إلى نشر المنشورات والتواصل مع جمهورك.

ابحث عن شرارتك الإبداعية من خلال ميزة اقتراحات المحتوى الخاصة بالمنصة وابتكر منشورات جذابة تعكس علامتك التجارية.

إن نشر المحتوى في الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية لتحقيق التفاعل. بدلاً من تحليل وقت النشر، دع خوارزميات Sprout Social تقوم بالمهمة وتقترح أفضل توقيت للنشر.

يمكنك أنت وفريقك توحيد جهودكم والعمل معًا على تقويم المحتوى-

تحديد أولويات الأنشطة المحددة

ووضع خطط طويلة الأجل، وتحديد الثغرات لملئها بمواد قيّمة.

تتيح لك منصة إدارة وسائل التواصل الاجتماعي هذه تأمين ميزة تنافسية من خلال مهارات استماع مذهلة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. تتبّع ما يقوله الجمهور عن علامتك التجارية ومنافسيك، وتفحّص تفضيلات الجمهور، وحدد الاتجاهات، وحسّن استراتيجيتك التسويقية واستراتيجيتك على وسائل التواصل الاجتماعي وفقًا لذلك.

أفضل ميزات Sprout Social

اقتراحات المحتوى

خوارزميات تحليل أفضل الأوقات لنشر المحتوى

خيارات الاستماع

تقويم المحتوى التعاوني

قيود سبروت سوشيال

قد تبدو لوحة التحكم مزدحمة

قد يستغرق فهم ميزات المنصة بعض الوقت

تسعير سبروت سوشيال

عادي : 249 دولاراً شهرياً

: 249 دولاراً شهرياً احترافي : 399 دولارًا شهريًا

: 399 دولارًا شهريًا متقدم : 499 دولاراً في الشهر

: 499 دولاراً في الشهر المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Sprout Social

G2 : 4.4/5 (أكثر من 2,500 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 2,500 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 500 تقييم)

تعرف على هذه

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## بدائل CoSchedule - أطلق العنان لإمكانياتك التسويقية باستخدام المنصة المناسبة

إذا كنت تبحث عن منصة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي أو أداة لمساعدتك في جدولة المحتوى ونشره في الوقت المناسب، فإن أحد بدائل CoSchedule التي ناقشناها سيناسبك بالتأكيد.

التعاون في الأفكار التسويقية وإطلاق حملات ناجحة باستخدام ClickUp

ولكن إذا كنت تهدف إلى حل شامل يوفر أدوات تسويقية قوية ويضيف إدارة المهام والمشاريع من الدرجة الأولى إلى قائمة ميزاته الشاملة, جرّب ClickUp مجانًا! 💯