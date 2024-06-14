أفضل 30 أداة عمل عن بُعد للتعاون الجماعي في 2025

نحن نعلم أن الاستقرار في العمل عن بُعد قد يبدو وكأنه إبحار في مياه مجهولة على الرغم من أنه أصبح هو القاعدة.

هناك الكثير من التحديات، بما في ذلك التقلبات في الإنتاجية، والشعور بالعزلة والانفصال، وفقدان التواصل، والصراع من أجل تحقيق التوازن الذهبي بين العمل والحياة.

ولكن باستخدام الأدوات المناسبة عن بُعد، يمكنك تحويل الفوضى إلى انسجام والعزلة إلى تعاون. سواء كان المرء يرغب في التكيف مع سياسة العمل الهجين، أو إدارة فريق من البدو الرحل الرقميين، أو تعزيز الإنتاجية اليومية، فإن بناء مجموعة الأدوات المثالية هو المفتاح لتحويل تحديات العمل عن بُعد إلى فرص.

ولكن كيف يمكنك غربلة أدوات البرامج المختلفة للعثور على الأفضل لفريقك؟

مثل اختيارالتطبيق المثالي للتعاون عن بُعد ، يتوقف اختيار أفضل الأدوات على فهم ما يتطلبه فريقك عن بُعد.

سيساعدك هذا الدليل النهائي لاختيار أفضل أدوات العمل عن بُعد لتعاون الفريق على اختيار المجموعة المناسبة - أو ربما تطبيق واحد فقط يقوم بكل شيء.

هل أنت مستعد لاستكشاف أفضل الأدوات التي تجعل العمل عن بُعد أقل بُعداً؟

لنبدأ.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات العمل عن بُعد؟

عند اختيارأدوات العمل من المنزل ، يجب عليك مراعاة جانبين: ما الذي يجعل يوم عملك أكثر سلاسة ويجعل فريقك أكثر قرباً.

إليك بعض الميزات التي يجب وضعها في الاعتبار:

ميزات الاتصال الشاملة: تساعد الأدوات التي تحتوي على ميزات اتصال متنوعة، مثل مكالمات الفيديو والمراسلة الفورية، على تكرار أجواء العمل داخل المكتب وإبقاء الجميع على اتصال وإطلاع على كل ما هو جديد بغض النظر عن مكان وجودهم. وهذا أمر بالغ الأهمية لـالحفاظ على المشاركةأثناء اجتماعات الفريق

تساعد الأدوات التي تحتوي على ميزات اتصال متنوعة، مثل مكالمات الفيديو والمراسلة الفورية، على تكرار أجواء العمل داخل المكتب وإبقاء الجميع على اتصال وإطلاع على كل ما هو جديد بغض النظر عن مكان وجودهم. وهذا أمر بالغ الأهمية لـالحفاظ على المشاركةأثناء اجتماعات الفريق إمكانات التكامل: ابحث عن أدوات العمل عن بُعد التي تتكامل بسلاسة مع التطبيقات الأخرى لتجنب التنقل بين البرامج والتركيز على إنجاز المهام، وتعزيزعادات عمل أفضل القابلية للتوسع: اختر الأدوات التي يمكن أن تنمو مع فريقك، بحيث تتكيف مع احتياجاتك مع توسع فريقك

ابحث عن أدوات العمل عن بُعد التي تتكامل بسلاسة مع التطبيقات الأخرى لتجنب التنقل بين البرامج والتركيز على إنجاز المهام، وتعزيزعادات عمل أفضل التدابير الأمنية: تأمين المعلومات الحساسة أمر غير قابل للتفاوض في عالم تشيع فيه انتهاكات البيانات. تأكد من أن أدواتك تحتوي على تدابير أمنية قوية مثل التشفير للحفاظ على أمان بيانات فريقك أثناء العمل عن بُعد

تأمين المعلومات الحساسة أمر غير قابل للتفاوض في عالم تشيع فيه انتهاكات البيانات. تأكد من أن أدواتك تحتوي على تدابير أمنية قوية مثل التشفير للحفاظ على أمان بيانات فريقك أثناء العمل عن بُعد ميزات إدارة المشروع: الأدوات التي تساعدك على تتبع التقدم المحرز وتحديد المواعيد النهائية وإدارة المهام يمكن أن تغير قواعد اللعبة بالنسبة لإنتاجية فريقك، خاصة عند استخدام أدوات مبسطةقوالب خطة العمل دعم التعاون عن بُعد: تحتوي أفضل أدوات العمل عن بُعد على ميزات مثل التقويمات المشتركة واللوحات البيضاء التعاونية، والتي يمكن أن تساعد في خلق تجربة العمل جنباً إلى جنب، مما يشجع العمل الجماعي والإبداع

الأدوات التي تساعدك على تتبع التقدم المحرز وتحديد المواعيد النهائية وإدارة المهام يمكن أن تغير قواعد اللعبة بالنسبة لإنتاجية فريقك، خاصة عند استخدام أدوات مبسطةقوالب خطة العمل سهولة الاستخدام وواجهة المستخدم: ابحث عن واجهة يمكنك أنت وفريقك التنقل فيها بشكل طبيعي منذ اليوم الأول لضمان سرعة الإعداد والعمل

يتمحور اختيار الأدوات المناسبة حول تحسين كل يوم عمل، وليس فقط ملء مجموعة أدواتك التقنية. من خلال التركيز على هذه الأساسيات، فإنك تهيئ فريقك للنجاح، بغض النظر عن مكان تسجيل الدخول.

أفضل 10 أدوات للعمل عن بُعد لاستخدامها في عام 2024

يمكن أن يؤدي العثور على الأدوات المناسبة إلى تحويل تحديات العمل عن بُعد إلى فرص أكبر للإنتاجية والمشاركة. دعنا نتعمق في أفضل الأدوات التي تجعل الإدارة والتعاون عن بُعد أمراً سهلاً.

أفضل أداة شاملة للعمل عن بُعد

1. ClickUp - مركز قيادة العمل عن بُعد النهائي

ClickUp هي منصة تحتوي على جميع أدوات الإنتاجية التي تحتاجها عادةً!

يمكن أن يصبح مركز قيادة فريقك لإدارة المشاريع، وتوزيع المهام، ومراقبة الوقت الذي تستغرقه المهمة - وهو أمر مفيد للغاية لتتبع الإنتاجية.

تبسيط تواصل فريقك وتحويل المحادثات إلى مهام قابلة للتنفيذ باستخدام ClickUp Remote Work Project Management

مع فريق ClickUp's Remote Team تحصل على ميزات التعاون والإنتاجية وأدوات إدارة المشاريع المصممة خصيصًا للعمل عن بُعد.

قم بتسجيل مقاطع الفيديو ومشاركتها مع فريقك باستخدام ClickUp Clips

تعيين المهام لفريقك

تنظيم مشاريعك بسلاسة، مع ضمان تتبع كل التفاصيل وإدارتها بكفاءة باستخدام مهام ClickUp Tasks

يجعل ClickUp من السهل جداً تعيين المهام لكل فرد في فريقك عن بُعد. يمكنك ذلك:

إضافة مهام وتعيينها لأعضاء فريق محددين

تقسيم المهام إلى مهام فرعية لتسهيل إدارتها

تحديد أولويات المهام لضمان إكمال المشاريع المهمة أولاً

تخصيص الوصول للأمان

يمكنك تخصيص حقوق الوصول داخل ClickUp. يمكنك مشاركة المهام والرسائل مع الموظفين بدوام كامل والموظفين المستقلين والعملاء، مما يضمن وصول الجميع دون المساس بالأمان.

تتبع التقدم المحرز

تصوَّر تقدمك، مصممة خصيصًا لتناسب سير عمل كل فريق مع طرق عرض ClickUp

أصبح تتبع التقدم المحرز في مشروعك أمرًا سهلاً مع طرق عرض ClickUp . اختر من بين:

ال عرض اللوحة الذي يعرض المهام والمشاريع بأسلوب كانبان

ال ListView التي تُظهر المهام في قائمة تحقق من المهام، مما يجعل تتبع التقدم المحرز أمرًا بسيطًا

مراقبة نشاط الفريق

مع عرض فريق ClickUp يمكنك رؤية ما يعمل عليه كل عضو من أعضاء الفريق ومراقبة تقدمهم. طريقة العرض هذه مثالية لمديري المشاريع الذين يجب عليهم مراقبة أعباء العمل وإعادة توزيع المهام حسب الضرورة.

تسهيل التواصل

يمكن لأعضاء الفريق مشاركة الملفات والروابط وغيرها من المعلومات لإبقاء الجميع على اطلاع على آخر المستجدات من خلال الرسائل في عرض الدردشة .

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك وضع علامة على أعضاء الفريق و تعيين التعليقات لضمان اتخاذ إجراء فوري.

دمج بسلاسة

تعزيز كفاءة سير عملك، وربط جميع أدواتك الأساسية في منصة واحدة مع تكاملات ClickUpتكاملات ClickUp تتيح لك دمج أكثر من 1000 أداة على منصة واحدة - أدوات مثل Dropbox وSlack وFigma وZoom وGmail وغيرها - في مساحة عمل ClickUp الخاصة بك.

تتبع الإنتاجية باستخدام أدوات مدمجة لتتبع الوقت

يحتوي ClickUp على إمكانات تتبع الوقت التي تراقب الوقت المستغرق في المشاريع والمهام. يمكنك لاحقًا تحليل هذه البيانات من خلال لوحات المعلومات القابلة للتخصيص. استخدم هذه الرؤى لتحديد الاختناقات ومساعدة فريقك على تحسين سير العمل.

ابدأ عملياتك عن بُعد وقم بتبسيط جهود فريقك باستخدام نموذج خطة العمل عن بُعد ClickUp

نموذجقالب خطة العمل عن بُعد ClickUp يساعد في تنظيم وتتبع العمل عن بُعد لمن يعملون مع فريق عمل مختلط أو عن بُعد.

اقرأ أيضًا: راجع هذهالقوالب المستقلة لتحسين الإنتاجية.

ClickUp أفضل الميزات

التعاون في المهام مع فريقك عبر أجهزة متعددة من خلال المزامنة في الوقت الفعلي

تصور المشاريع وإنشاء مهام سير العمل مع فريقك من خلال ClickUp Whiteboards قم بإنشاء مستندات المشروع وتنظيمها ومشاركتها باستخدام مستندات ClickUp قم بأتمتة المهام المتكررة والتقارير والتحديثات والمزيد باستخدام أتمتة ClickUp Automations راقب إنتاجية فريقك واكتسب رؤى لتحسينها من خلال لوحات معلومات ClickUp الوصول إلىمكتبة تضم أكثر من 1000 قالب لبدء العمل دون الحاجة إلى البدء من الصفر



قيود ClickUp

قد يواجه المستخدمون الجدد منحنى تعليمي بسبب ميزات ClickUp الشاملة وخيارات التخصيص الخاصة به

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات/مستخدم شهريًا

: 7 دولارات/مستخدم شهريًا للشركات : 12 دولار/مستخدم شهرياً

: 12 دولار/مستخدم شهرياً المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

برنامج الدردشة في مكان العمل

2. Slack-مركز تواصل الفريق

عبرSlack يوفر Slack طرق اتصال متعددة: الرسائل المباشرة والقنوات الجماعية والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو. تحتوي الأداة أيضًا على واجهة سهلة الاستخدام، مما يجعل من السهل مشاركة الملفات وتبادل الأفكار والتعاون في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات سلاك #### سلاك

إنشاء قنوات لكل مشروع أو موضوع أو فريق. يحافظ هذا الإعداد على المناقشات مرتبة ومنظمة، حتى لا يضيع أي شيء في الفوضى

دمج العديد من الأدوات الأخرى داخل Slack، مما يجعله مركز قيادتك لكل ما يتعلق بالعمل

مشاركة الملفات أو بدء محادثات صوتية أو حتى إجراء مكالمات فيديو سريعة

قم بتعيين مشغلات للإشعارات والردود التلقائية للحفاظ على سلاسة وسرعة التواصل بين أعضاء الفريق

قيود سلاك

قد يؤدي التدفق المستمر للرسائل والإشعارات إلى تشتيت انتباه أعضاء الفريق عن عملهم

يمكن أن يصبح تسعير سلاك تكلفة كبيرة للشركات

تسعير سلاك

مجاني

إيجابي 7 دولارات/مستخدم شهرياً

7 دولارات/مستخدم شهرياً شركة + : 11.70 دولار/مستخدم شهرياً

: 11.70 دولار/مستخدم شهرياً شبكة المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات سلاك

G2 : 4.5/5 (أكثر من 30,000 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 30,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 20,000 تقييم)

3. Microsoft Teams - مجموعة التعاون المتكاملة من Microsoft Teams

عبر Microsoft Teams مايكروسوفت Teams هو خيارك المفضل إذا كنت بالفعل في نظام Microsoft Office البيئي. فهو مصمم لضمان قدرتك على الدردشة والمشاركة والتعاون دون مغادرة بيئة Office. تعد Teams ممتازة للفرق البعيدة لأنها تتضمن المراسلة في الوقت الفعلي والاجتماعات والمكالمات وتطبيقات Office 365 وأدوات الطرف الثالث في مكان مركزي واحد، مما يجعل الإنتاجية أسهل للفرق الموزعة.

أفضل ميزات Microsoft Teams

التكامل مع Microsoft 365 والعمل على المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية دون تبديل التطبيقات

الدردشة والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو والأحداث المباشرة مع ما يصل إلى 10,000 شخص

إنشاء قنوات مخصصة بعلامات تبويب للمستندات والتطبيقات الأكثر استخداماً لتبسيط مساحة العمل الخاصة بك

تعيين رسائل الحالة للإشارة إلى التوافر والأنشطة، مثل "خارج المكتب حتى ..." أو "في اجتماع

قيود Microsoft Teams

قد يجد المستخدمون الجدد أن الواجهة مزدحمة ومربكة، مما يؤدي إلى منحنى تعليمي حاد

تعتمد جودة مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية بشكل كبير على استقرار الإنترنت وعرض النطاق الترددي، وهو ما قد يكون عائقاً في المناطق ذات الاتصال الضعيف

أسعار Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials : 4.80 دولار/مستخدم شهرياً

: 4.80 دولار/مستخدم شهرياً Microsoft 365 Business Basic : 7.20 دولار/مستخدم شهرياً

: 7.20 دولار/مستخدم شهرياً مايكروسوفت 365 Business Standard: 15 دولاراً/مستخدماً شهرياً

تقييمات ومراجعات Microsoft Teams

G2 : 4.3/5 (أكثر من 14,000 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 14,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4. Google Chat-تواصل مبسّط لفرق العمل

عبرGoogle Chat إذا كنت أنت وفريقك مشتركين بالفعل في نظام Google البيئي، فإن Google Chat يجعل البقاء على اتصال أمرًا سهلاً للغاية. ويتمحور الأمر كله حول المراسلة المباشرة والتعاون السلس بين أعضاء الفريق.

فكّر في هذا التطبيق على أنه وسيلة للمحادثات والمناقشات السريعة، مع الحفاظ على المزامنة مع تطبيقات Google الأخرى. إنه مثالي للفرق التي تريد طريقة بسيطة ومتكاملة للتواصل دون ضجة إضافية.

أفضل ميزات Google Chat

العمل مع فريقك باستخدام Google Drive والمستندات وجداول البيانات والشرائح والتقويم من Google Drive مباشرةً من الدردشة

قم بإعداد مساحات لكل مشروع أو فريق لمشاركة الملفات وتعيين المهام ومراقبة التقدم المحرز في مكان واحد

تحديد موقع الرسائل والملفات السابقة باستخدام خاصية البحث المتقدِّم من Google، مع الاحتفاظ بكل المعلومات التي تحتاج إليها في متناول يدك

قيود دردشة Google

يُعد Google Chat رائعًا للاستخدام الداخلي ولكنه يفتقر إلى الميزات اللازمة للتواصل الخارجي الأوسع، على عكس Slack أو Microsoft Teams

قد يجد البعض أن Google Chat بسيط للغاية، ويفتقر إلى وظائف إدارة المشاريع المتقدمة والتكامل مع منتجات أخرى غير Google

تسعير محادثة Google Chat

مبتدئ الأعمال : 6 دولارات/مستخدم شهريًا

: 6 دولارات/مستخدم شهريًا الأعمال القياسية : 12 دولارًا/مستخدم شهريًا

: 12 دولارًا/مستخدم شهريًا الأعمال الإضافية : 18 دولارًا/مستخدم شهريًا

: 18 دولارًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات محادثة Google Chat

G2: غير متوفر

غير متوفر Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2000 تقييم)

أدوات الذكاء الاصطناعي للعمل عن بُعد

5. Otter.ai-التحويل الصوتي إلى نص مبتكر

عبرOtter.ai تُحدث Otter.ai ثورة في تدوين الملاحظات وكفاءة الاجتماعات من خلال خدمات تحويل الصوت إلى نص.

وهي مثالية للفرق التي تحتاج إلى اجتماعات أو محاضرات أو تفريغ دقيق للمحتوى المنطوق. يتكامل Otter AI مع Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams وأدوات الاجتماعات الأخرى لتسهيل تسجيل ملاحظات الاجتماعات وتدوينها ومشاركتها، مما يعزز الكفاءة بين الفرق الموزعة.

أفضل ميزات Otter.ai

استخدام ذكاء اصطناعي متقدم لتدوين الملاحظات في الوقت الفعلي وبدقة عالية لالتقاط الفروق الدقيقة في المحادثة

تسجيل الاجتماعات وتدوينها من خلال التكامل السلس مع Zoom والأدوات الأخرى

مشاركة النصوص وإبرازها والتعليق عليها لتعزيز التعاون بين أعضاء الفريق

قيود Otter.ai

يدعم Otter.ai اللغة الإنجليزية بشكل أساسي، وهو ما قد لا يناسب الفرق متعددة اللغات أو السياقات الدولية

قد يؤدي تدوين الاجتماعات الحساسة تلقائياً إلى مخاطر أمنية دون ضوابط صارمة على المستخدم

تسعير Otter.ai.ai

أساسي: مجاناً

مجاناً المحترف: 16.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

16.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا الشركات : 30 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 30 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

Otter.ai التقييمات والمراجعات

G2 : 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.5/5 (50+ تقييم)

6. Jasper AI- شريكك الإبداعي في كتابة الإعلانات بالذكاء الاصطناعي

عبرJasper AI تتفوق Jasper AI في إنشاء محتوى مكتوب عالي الجودة، بدءاً من النسخ التسويقية إلى المدونات، مما يساعد الفرق على تعزيز الإنتاجية والإبداع. وهو مثالي لفرق العمل عن بُعد التي تتطلع إلى زيادة احتياجاتها من إنتاج المحتوى.

نصيحة: هناك العديد من البدائل ل Jasper AI التي يمكنك استكشافها أيضًا. جرّب ClickUp Brain إذا كنت بحاجة إلى مساعد كتابة ذكاء اصطناعي مُحسَّن مُدرَّب على السياقات الاحترافية.

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي لـ Jasper AI

إنتاج محتوى متنوع وجذاب، واختصار وقت الكتابة

التكيف مع أنماط الكتابة المختلفة لتناسب صوت علامتك التجارية

طرح الأفكار وتحسين المحتوى الخاص بك باستخدام محرك ذكاء اصطناعي قادر على ذلك

قيود الذكاء الاصطناعي لجاسبر

تحتاج المسودات في كثير من الأحيان إلى تنقيح يدوي من حيث الأسلوب والدقة

يستغرق إتقان مطالبات الكتابة التي تؤدي إلى نتائج جيدة وقتًا طويلاً

تسعير جاسبر للذكاء الاصطناعي

المنشئ: 49 دولارًا/شهرًا لكل مقعد

49 دولارًا/شهرًا لكل مقعد المحترف: 69 دولارًا شهريًا لكل مقعد

69 دولارًا شهريًا لكل مقعد الشركة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات جاسبر للذكاء الاصطناعي

G2 : 4.7/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 1500 تقييم)

7. ChatGPT - ذكاء اصطناعي متقدم للمحادثة

عبرChatGPT OpenAI's ChatGPT هي أداة دردشة مجانية تعمل بالذكاء الاصطناعي. وهي تُنشئ ردوداً شبيهة بالإنسان بناءً على مدخلاتك ويمكنها فهم السياق والإجابة عن الأسئلة وتقديم التفسيرات.

تُعد ChatGPT أداة رائعة لفرق العمل عن بُعد - خاصةً الأفراد - لأنها يمكن أن تبسّط المهام بشكل كبير مثل كتابة وثائق البرامج، وتوليد الأفكار، وتحرير النصوص.

يمكن ل ChatGPT إنتاج نص صحيح نحويًا بسرعة، مما يوفر الوقت للمهام الأكثر تعقيدًا وإبداعًا. ومع ذلك، هناك العديد من القيود، مثل المعلومات المحدودة والقديمة (في الإصدار المجاني) وانخفاض مستويات الدقة في سياقات معينة.

أفضل ميزات ChatGPT

توليد مجموعة متنوعة من أشكال المحتوى، مثل البريد الإلكتروني، ونسخ الإعلانات، وأوصاف المنتجات، وغيرها

الانخراط في تفاعلات شبيهة بالتفاعلات البشرية، حيث يحاكي ChatGPT المحادثات الحقيقية مع فهم السياق والاستجابات

تلخيص واستخلاص رؤى دقيقة من أجزاء النص الطويلة، مما يؤدي إلى توفير وقت كبير

قيود ChatGPT

قد يسيء أحياناً تفسير الاستفسارات المعقدة أو يقدم إجابات غير ذات صلة إذا لم يكن السياق واضحاً

يتطلّب تحديثات وضبطاً منتظماً ليبقى دقيقاً وملائماً لأنه يتعلم من التفاعلات

تسعير ChatGPT

خطة مجانية

الخطة الإضافية: 20 دولارًا/مستخدم شهريًا

20 دولارًا/مستخدم شهريًا خطة الفريق: 30 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

30 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا خطة المؤسسات: أسعار مخصصة

ChatGPT التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 50 تقييم)

أدوات مشاركة الشاشة والتسجيل

8. لوم-مراسلة الفيديو بدون مجهود للفرق

عبر تلوح في الأفق Loom هي أداة متعددة الاستخدامات لتسجيل الشاشة تعزز التعاون بين فرق العمل عن بُعد من خلال تبادل مقاطع الفيديو على منصة بسيطة وسهلة الاستخدام.

يمكنك التقاط صوت وفيديو خالٍ من العلامات المائية عبر الأنظمة الأساسية، والتعليق على تسجيلات الشاشة في الوقت الفعلي، ومشاركة مقاطع الفيديو دون تنزيل.

امتداد Loom's Chrome مفيد. فهو يسمح لك بتسجيل شاشتك دون فتح وحدة تحكم أخرى.

نصيحةإحترافية:_ هناك العديد منبدائل تلوح في الأفق والتي يقدم بعضها ميزات متقدمة حتى في خطتها المجانية، مثل ClickUp Clips .

لوم أفضل الميزات

سجّل شاشتك وصوتك ونفسك (بكاميرا الويب) لإنشاء مقاطع فيديو جذابة لشرح الأفكار المعقدة أو تقديم تعليمات واضحة لفرقك

مشاركة مقاطع الفيديو الخاصة بك عن طريق إنشاء رابط يمكن إرساله عبر الدردشة أو البريد الإلكتروني أو تضمينه في المستندات

تتبع من شاهد مقاطع الفيديو الخاصة بك وجمع بيانات المشاركة لفهم كيفية أداء مقاطع الفيديو الخاصة بك

القيود التي تلوح في الأفق

يحدد الإصدار المجاني وقت التسجيل ب 5 دقائق و25 مقطع فيديو، وهو ما قد لا يكفي للعروض التقديمية المفصلة

أدوات التحرير البسيطة في Loom قد لا تناسب أولئك الذين يحتاجون إلى إنتاج مقاطع فيديو متقدمة

تسعير #### تلوح في الأفق

المبتدئين: مجانًا

مجانًا الشركات: 12.50 دولارًا أمريكيًا/مبدع شهريًا (تُدفع سنويًا)

12.50 دولارًا أمريكيًا/مبدع شهريًا (تُدفع سنويًا) المؤسسات: أسعار مخصصة

لوم التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 1500 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 1500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

9. Wistia-استضافة فيديو احترافية للشركات

عبرWistia يعد Wistia مثاليًا للشركات الحريصة على استضافة مقاطع الفيديو التسويقية لأنه يخزن مقاطع الفيديو الخاصة بك ويبحث في التحليلات لإظهار كيفية تفاعل المشاهدين معها.

إلى جانب كونها منصة تسويق فيديو شاملة، تقدم Wistia ميزات مثل تخصيص مشغل الفيديو، وخيارات إمكانية الوصول المدمجة، والتكامل السلس، وأدوات توليد العملاء المحتملين، والمزيد.

أفضل ميزات Wistia

استضافة مقاطع فيديو بمشغلات قابلة للتخصيص تتناسب مع علامتك التجارية

تتبُّع تفاعلات المشاهدين وتحليلها باستخدام تحليلات المشاركة التفصيلية، بما في ذلك خرائط الحرارة ومعدلات المشاركة

الحصول على عملاء محتملين وزيادة التحويلات من خلال دمج النماذج والعبارات التي تحث على اتخاذ إجراء مباشرة في مقاطع الفيديو

قيود Wistia

يمكن أن تؤدي إضافة المزيد من مقاطع الفيديو والتحليلات التفصيلية إلى زيادة التكاليف بسرعة

مناسبة بشكل أساسي للتسويق، وليست مثالية للاتصالات الداخلية أو التدريب

تسعير Wistia

مجاني (حتى 10 مقاطع فيديو)

(حتى 10 مقاطع فيديو) بالإضافة: 24 دولارًا في الشهر

24 دولارًا في الشهر المحترف : 99 دولارًا شهريًا

: 99 دولارًا شهريًا Advanced:$399/month

تقييمات ومراجعات Wistia

G2 : 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

10. فيديارد-أداة فيديو قوية للمبيعات والتسويق

عبرVidyard Vidyard هي عبارة عن منصة فيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعدك على إنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة لشاشات الكمبيوتر والهاتف، مثل الدورات التدريبية وموارد تعليم العملاء والعروض التوضيحية للمنتجات وغيرها.

تعمل هذه الأداة بشكل أفضل للمسوقين وفرق التسويق، حيث يمكنها زيادة العملاء المحتملين وتسريع بناء خطوط الإنتاج وتحسين رضا العملاء.

توفر Vidyard تجربة مستخدم ممتازة. يمكن للمستخدمين التعاون في الوقت الفعلي لإنتاج مقاطع الفيديو وتحريرها ونشرها.

أفضل ميزات Vidyard

إنشاء مقاطع فيديو وتخصيصها باستخدام أدوات مصممة للإنتاج السريع لمحتوى عالي الجودة وجذاب

تخزين مقاطع الفيديو وتوزيعها عبر المنصات أو مشاركتها مباشرةً مع العملاء عبر البريد الإلكتروني

استخرج الرؤى من تحليلات أداء الفيديو لتحسين استراتيجيات التسويق والمحتوى

قيود Vidyard

قد تكون المجموعة الواسعة من الميزات مربكة للمستخدمين الجدد أو الفرق الصغيرة التي لا تملك موارد مخصصة لتسويق الفيديو

الوصول الكامل إلى الميزات المتقدمة يتطلب اشتراكاً مدفوعاً، وهو ما قد يكون استثماراً كبيراً للشركات الصغيرة

أسعار فيديارد

مجاني

المحترف: 29 دولارًا في الشهر

29 دولارًا في الشهر بالإضافة إلى: 89 دولارًا أمريكيًا في الشهر

89 دولارًا أمريكيًا في الشهر الشركة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات فيديارد

G2 : 4.5/5 (أكثر من 700 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

أدوات مؤتمرات الفيديو

11. أداة عقد مؤتمرات الفيديو Zoom-Premier

عبرZoom يعد Zoom اسمًا مألوفًا لمؤتمرات الفيديو، وهو معروف بصوته الواضح جدًا وموثوقيته. بالإضافة إلى عقد مؤتمرات الفيديو، يقدم Zoom ميزات مثل اللوحات البيضاء والمحادثات الجماعية وتسجيل مكالمات الفيديو والنسخ التلقائي.

إنه سهل الاستخدام للغاية ويوفر العديد من أدوات التعاون المفيدة، مما يجعله ضرورياً لأي فريق يعقد اجتماعات منتظمة عن بُعد.

أفضل ميزات #### Zoom

تقديم مقاطع فيديو وصوت فائقة الوضوح، مما يجعل التعاون مع فرق العمل عن بُعد ممتعاً ومريحاً

التعامل مع قابلية التوسع بسلاسة، بدءًا من الاجتماعات الفردية إلى المؤتمرات الكبيرة مع خيارات لما يصل إلى 1,000 مشارك و10,000 مشاهد

قم بتأمين اجتماعاتك من خلال التشفير من طرف إلى طرف وعناصر تحكم شاملة في المضيف

قيود التكبير/التصغير

على الرغم من التحسينات، واجه Zoom تدقيقًا بشأن الخصوصية، فيما يتعلق بكيفية تعامل Zoom مع المعلومات الحساسة

تعتمد جودة مكالمات Zoom بشكل كبير على الاتصال بالإنترنت، وهو ما قد يمثل مشكلة في المناطق ذات الاتصال الضعيف

تسعير زووم

الأساسي: مجانًا

مجانًا المحترف: 14.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

14.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا الشركات: 21.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

21.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا الشركة بلس: تسعير مخصص

تسعير مخصص المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات زووم

G2 : 4.6/5 (أكثر من 50,000 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 50,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

12. جوجل ميت-مؤتمرات الفيديو بدون انقطاع من جوجل

عبرGoogle Meet Google Meet هو أداة مؤتمرات فيديو موثوق بها لا تتطلّب أي ضجة، وتتناسب مع نظام Google البيئي. إذا كنت تستخدم Google Workspace بالفعل، فسيكون من السهل الانتقال إليها وبدء الاجتماعات.

يحظى Google Meet بإعجاب Google Meet بفضل واجهته البسيطة، وسلاسة أداء الجهاز، والتحقق من جودة الفيديو والصوت قبل الاجتماع.

أفضل ميزات Google Meet

جدولة الاجتماعات والانضمام إليها من تقويم Google ومشاركة روابط الاجتماعات عبر الأجهزة

الحصول على فيديو وصوت واضحين، حتى عبر الاتصالات البطيئة، وهو أمر ضروري للفرق الافتراضية

استخدام التعليقات في الوقت الفعلي أثناء الاجتماعات باستخدام ميزة التعرُّف على الكلام من Google، وهي ميزة ممتازة لإمكانية الوصول

مشاركة علامة تبويب Chrome أو نافذة أو شاشتك بالكامل

قيود Google Meet

يفتقر إلى الميزات المتقدمة الموجودة في الأدوات الأكثر تخصصًا

أفضل أداء داخل خدمات Google، مما يحدّ من وظائف المستخدمين من خارج Google

تسعير Google Meet

مبتدئ الأعمال : 6 دولارات/مستخدم شهريًا

: 6 دولارات/مستخدم شهريًا الأعمال القياسية : 12 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

: 12 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا الأعمال الإضافية : 18 دولارًا/مستخدم شهريًا

: 18 دولارًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Google Meet

G2 : 4.6/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

13. GoToMeeting-حل احترافي للاجتماعات عبر الإنترنت

عبرGoToMeeting Aبديل التكبير صُمم GoToMeeting خصيصًا للاستخدام في مجال الأعمال، وهو عبارة عن منصة اجتماعات موثوقة وآمنة عبر الإنترنت. وتشمل ميزاته الرئيسية اجتماعات الفيديو عالية الوضوح ومشاركة الشاشة وإمكانيات التسجيل وغرف الاستراحة.

وتكتسب ميزات الأمان أهمية خاصة: إن تشفير AES-256-bit وتوافقه مع قانون HIPAA يجعله مثاليًا للمؤتمرات واجتماعات الفريق وسيناريوهات العمل عن بُعد.

GoToMeeting أفضل الميزات

استفد من مشاركة الشاشة المتقدمة، واللوحات البيضاء، وتحرير المستندات التعاونية للعمل الجماعي الفعال

تأمين المحادثات بإجراءات أمنية قوية مثل التشفير وأقفال الاجتماعات للحفاظ على الخصوصية

نقل التحكم في لوحة المفاتيح والماوس إلى الحاضرين أثناء الاجتماعات، وهو أمر مفيد للتعاون

قيود GoToMeeting

أقل سهولة من الأدوات الأحدث، مما قد يعيق اعتمادها

أغلى من البدائل، خاصة للفرق الصغيرة التي لا تحتاج إلى ميزات متقدمة

تسعير GoToMeeting

المحترفين: 14 دولارًا أمريكيًا/المستخدم شهريًا

14 دولارًا أمريكيًا/المستخدم شهريًا للشركات : 19 دولاراً/مستخدماً شهرياً

: 19 دولاراً/مستخدماً شهرياً المؤسسات: أسعار مخصصة

GoToMeeting التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 10000 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 10000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 10000 تقييم)

السبورة البيضاء وأدوات رسم الخرائط الذهنية

14. ميرو-سبورة بيضاء تفاعلية للتعاون الجماعي

عبرMiro Miro هو مساحة عمل رقمية ممتازة تتيح للفرق عن بُعد التعاون بصريًا من خلال أدوات وميزات مختلفة، بما في ذلك السبورات البيضاء ورسم الخرائط الذهنية وإدارة المشاريع. كما يتيح لك استضافة اجتماعات الفيديو، مما يعزز التعاون والتواصل.

الميزة البارزة في Miro هي السبورة البيضاء عبر الإنترنت، وهي أداة مثالية عندما تحتاج الفرق إلى وضع الأفكار أو التخطيط أو مجرد الإبداع معاً. يمكنك استخدام هذه اللوحة البيضاء لإنشاء مهام سير العمل، أو لتصميم المنتجات، أو لإنشاء إطارات شبكية للمواقع الإلكترونية.

ميرو أفضل الميزات

المزامنة مع أدوات مثل Slack وAsana وGoogle Workspace لتعزيز وظائفها في سير عملك

التصور والتعاون بسهولة مع الملاحظات اللاصقة وأدوات الرسم والقوالب لمساعدة الفرق

استضافة عدد غير محدود من المستخدمين، وهو مثالي للفرق الكبيرة والمشروعات المعقدة

استخدم المؤقِّت المدمج ووظيفة التصويت والدردشة المرئية وتطبيق التقدير لتشغيل جلسات تعاون مثمرة

قيود ميرو

قد يجد المستخدمون الجدد أن المجموعة الواسعة من الميزات والأدوات مربكة للغاية

يمكن أن تواجه اللوحات ذات المحتوى الواسع في بعض الأحيان تأخراً في بعض الأحيان، مما يؤثر على تجربة المستخدم في الفرق الكبيرة

تسعير ميرو

مجاني

المبتدئين: 10 دولارات/عضو شهريًا

10 دولارات/عضو شهريًا الشركات: 20 دولار/عضو شهريًا

20 دولار/عضو شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

ميرو التقييمات والمراجعات

G2 : 4.8/5 (أكثر من 5000 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1000 تقييم)

15. جدارية-التعاون البصري للفرق المبتكرة

عبرMural الجدارية هي عبارة عن منصة تعاون مبنية حول لوحة بيضاء غنية بالميزات، مثلها مثلالبديل، ميرو .

الأداة عبارة عن مساحة عمل رقمية للتعاون المرئي، مما يتيح لفرق تصميم المنتجات والفرق الأخرى ابتكار الأفكار وتنفيذها معًا. تساعد إضافة التعليقات والملاحظات اللاصقة والأيقونات في التواصل غير المتزامن بين أعضاء الفريق.

تعتبر الجدارية فعالة بشكل خاص لاستضافة ورش العمل وسباقات التصميم.

جدارية #### أفضل الميزات

إشراك المشاركين وتسهيل التعاون أثناء ورش العمل من خلال التصويت والمؤقتات وأدوات الاحتفال

الوصول إلى مجموعة واسعة من القوالب وأطر العمل التي تدعم المنهجيات المختلفة، مثل التفكير الرشيق والتفكير التصميمي والتخطيط السريع

دعوة المتعاونين الخارجيين (مثل العملاء والبائعين) للعمل على المشاريع دون توسيع العضوية الكاملة

القيود الجدارية

قد يجد بعض المستخدمين أن الواجهة مزدحمة، خاصة عند التعامل مع المشاريع المعقدة ذات العناصر الكثيرة

يمكن أن تكون جدارية متطلبة على موارد النظام، مما قد يؤدي إلى بطء الأداء على الأجهزة الأقل قوة

أسعار جدارية

مجاني

فريق + : 12 دولارًا/عضو شهريًا

: 12 دولارًا/عضو شهريًا الشركات: 17.99 دولارًا أمريكيًا/عضو شهريًا (تُدفع سنويًا)

17.99 دولارًا أمريكيًا/عضو شهريًا (تُدفع سنويًا) المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات جدارية

G2: 4.6/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

16. لوسيدشارت-تخطيط متقدم وتواصل مرئي

عبرLucidchart Lucidchart هي أداة رسم تخطيطي متعددة الاستخدامات تمكن المستخدمين من إنشاء مخططات تقنية معقدة ومخططات انسيابية وخرائط عمليات وإطارات سلكية للمنتجات، مما يسهل التواصل المرئي الواضح بين الفرق.

تعزز هذه الأداة التعاون في الوقت الحقيقي وغير المتزامن مع العديد من الأدوات المفيدة: التأليف المشترك في الوقت الحقيقي، ومربعات الدردشة داخل المحرر، والمؤشرات التعاونية، والتعليقات، وغيرها.

Lucidchart أفضل الميزات

إنشاء مخططات معقدة باستخدام مجموعة واسعة من القوالب والأشكال

تحرير المخططات مع فريقك في الوقت الحقيقي، مع دردشة وتعليقات مدمجة

التكامل مع مساحة عمل Google وMicrosoft Office وJira

قيود Lucidchart

خيارات تخصيص أقل للتصاميم مقارنة بأدوات الرسم التخطيطي المتخصصة

قد لا تتطابق وظائف الهاتف المحمول مع تجربة سطح المكتب، مما يؤثر على سهولة الاستخدام أثناء التنقل

تسعير لوسيدتشارت

مجاني

الترخيص الفردي: 7.95 دولار شهريًا (تُدفع سنويًا)

7.95 دولار شهريًا (تُدفع سنويًا) فريق (3 تراخيص جماعية): 27 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

27 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات لوسيدتشارت #### تقييمات ومراجعات لوسيدتشارت

G2: 4.5/5 (أكثر من 5000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2000 تقييم)

أجنحة المكاتب عبر الإنترنت

17. جوجل مساحة عمل-جناح متكامل للتعاون السلس

عبرGoogle Workspace يدمج Google Workspace، الذي كان يُعرف سابقًا باسم G Suite، جميع أدوات Google السحابية الشائعة في حزمة واحدة أنيقة. وتجد الفرق أن Google Workspace لا يُقدَّر بثمن بفضل مجموعة واسعة من الأدوات المستندة إلى السحابة التي تعزِّز الإنتاجية والعمل الجماعي: Gmail، والمستندات، وجداول البيانات، وجداول البيانات، وDrive، والتقويم، والاجتماعات، وغيرها.

تُسهِّل هذه المجموعة الشاملة من الأدوات العمليات اليومية بسلاسة، مما يتيح الوصول السريع إلى المستندات والتواصل السلس مع الزملاء وجدولة الاجتماعات دون عناء.

وكما هو الحال مع Clickup، تعمل المجموعة الكاملة من أدوات الإنتاجية والتعاون مع المؤسسات الكبيرة كما تعمل مع الفرق الصغيرة والأفراد.

أفضل ميزات Google Workspace

التبديل بين إرسال البريد الإلكتروني، والتحرير، والجدولة مع تكامل أدوات Google الموحّدة

العمل معًا على المستندات مع إمكانية الحفظ السحابي الفوري

حماية بياناتك باستخدام إجراءات أمان قوية مثل المصادقة الثنائية

قيود مساحة عمل Google

يمكن أن يكون نظام Google البيئي مقيدًا لمعظم احتياجات إدارة المشاريع

تفتقر تطبيقات جوجل إلى الوظائف المتقدمة وخيارات التخصيص الموجودة في بعض البرامج المتخصصة

تسعير Google Workspace

مبتدئ الأعمال : 7.20 دولار/مستخدم شهرياً

: 7.20 دولار/مستخدم شهرياً الأعمال القياسية : 14.40 دولار/مستخدم شهرياً

: 14.40 دولار/مستخدم شهرياً الشركة بلس : 21.60 دولار/مستخدم شهريًا

: 21.60 دولار/مستخدم شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Google Workspace

G2 : 4.6/5 (أكثر من 40,000 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 40,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 15,000 تقييم)

18. Zoho Workplace-أداة شاملة للاتصالات التجارية

عبرZoho Workplace يجمع Zoho Workplace بين كل ما يحتاجه فريقك ليكون متصلاً ومنتجاً ومنظماً - رسائل البريد الإلكتروني، وإدارة الملفات، وإنشاء المستندات وتخزينها، وإدارة المهام، واستضافة البريد الإلكتروني، ومؤتمرات الفيديو - على منصة واحدة مريحة.

كما يوفر Zoho Workplace أيضًا ميزات إدارة المشاريع مثل تتبع المهام ومخططات جانت والتقويمات والجداول الزمنية.

على الرغم من محدودية إمكانيات إدارة المشاريع، فإن Zoho Workplace ممتاز للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث يمزج بين القدرة على تحمل التكاليف والوظائف.

أفضل ميزات Zoho Workplace

تجميع البريد الإلكتروني والمراسلة الفورية ومؤتمرات الفيديو في مكان واحد لتحسين الاتصال والعمل الجماعي

استفد من المجموعة المكتبية الشاملة، بما في ذلك أدوات معالجة النصوص وجداول البيانات والعروض التقديمية، وكلها متوافقة مع تنسيقات Microsoft Office

استخدام خيارات تخصيص واسعة النطاق والتكيف بسهولة مع نمو أعمالك، مما يضمن تجربة قابلة للتخصيص والتوسع

قيود Zoho Workplace

يجد بعض المستخدمين أن واجهة المستخدم أقل سهولة مقارنةً بمجموعات البرامج المكتبية الأخرى

على الرغم من أن التكامل مع الأدوات والخدمات الخارجية قد يكون محدودًا في بعض الأحيان رغم أنه ممتاز داخل نظامه البيئي

تسعير Zoho Workplace

قياسي: 3 دولارات/مستخدم شهريًا

3 دولارات/مستخدم شهريًا احترافي: 6 دولارات/مستخدم شهريًا

6 دولارات/مستخدم شهريًا البريد فقط: 1 دولار/مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا)

Zoho Workplace التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 2000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 2000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 10 مراجعات)

19. Microsoft Office 365-أدوات أساسية لأماكن العمل الحديثة

عبر Microsoft Office 365 يجمع Microsoft Office 365، الذي أعيدت تسميته الآن باسم Microsoft 365، بين تطبيقات Office مثل Word وExcel وPowerPoint وخدمات سحابية قوية مثل OneDrive وMicrosoft Teams.

يمكن للشركات إنشاء الأعمال والتواصل والتعاون بشكل أكثر فعالية أينما كانت.

على الرغم من أنبديل Google Workspace قد يكون السعر باهظًا للفرق الصغيرة.

أفضل ميزات Microsoft Office 365

الوصول إلى مجموعة تطبيقات شاملة، بما في ذلك التطبيقات المتوافقة مع معايير الصناعة مثل Word وExcel وPowerPoint وOutlook، مع ميزات يتم تحديثها باستمرار

مزامنة تحميل الملفات تلقائياً إلى OneDrive، مما يتيح سهولة الوصول والتعاون من أي جهاز ومن أي مكان

ضمان حماية البيانات من خلال تدابير أمنية متقدمة، مما يضمن الامتثال للمعايير العالمية

قيود Microsoft Office 365

أغلى من منافسيه

يمكن أن تكون المجموعة الواسعة من الميزات والإعدادات مربكة للمستخدمين الجدد أو الفرق الصغيرة التي لا تتمتع بدعم مخصص لتكنولوجيا المعلومات

تسعير Microsoft Office 365

Microsoft 365 Business Standard: 12.50 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

12.50 دولاراً شهرياً لكل مستخدم مايكروسوفت 365 بريميوم للأعمال: 22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم تطبيقات مايكروسوفت 365 للأعمال: 8.25 دولار شهرياً لكل مستخدم

مايكروسوفت أوفيس 365 التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 5000 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

أدوات التقويم للفرق البعيدة

20. كاليندلي-جدولة مبسطة للمحترفين

عبرCalendly يخلصك Calendly من متاعب جدولة الاجتماعات من خلال السماح للآخرين بحجز المواعيد بناءً على مدى توفرك. وهو يحظى بتقدير واسع النطاق لبساطته واللمسة الاحترافية التي يضيفها إلى جدولة التفاعلات.

إنه أداة ممتازة للعاملين لحسابهم الخاص والوكالات ومقدمي الخدمات المهنية وموظفي التوظيف.

نصيحة احترافية: بواسطة دمج Calendly في مساحة عمل ClickUp الخاصة بك فإنك تحصل على جدول زمني قوي ومزيج قوي لإدارة المشاريع، وهو مثالي لبيئات العمل عن بُعد.

Calendly أفضل الميزات

تخلص من عناء البحث عن خانات اجتماعات مناسبة من خلال السماح لفريقك بالاختيار من الخانات المتاحة في تقويمك

المزامنة بسلاسة مع تقويمك (Google وOutlook وOffice 365) والتكامل مع أدوات مثل ClickUp وSalesforce وSlack

قم بإعداد رسائل تأكيد مخصصة، وتذكيرات ومتابعات لتحسين تجربة الاجتماع لجميع المشاركين

قيود Calendly

الإصدار المجاني محدود إلى حد ما من حيث الميزات، ويحتاج المستخدمون إلى الاشتراك المدفوع لإتاحة المزيد من الوظائف

كونه منصة قائمة على الويب، فإنه يتطلب اتصالاً ثابتاً بالإنترنت لإدارة الحجوزات والوصول إليها

تسعير #### تسعير Calendly

مجاناً

قياسي: 12 دولارًا/مقعد شهريًا

12 دولارًا/مقعد شهريًا الفرق: 20 دولارًا/مقعد شهريًا

20 دولارًا/مقعد شهريًا المؤسسات: تبدأ من 15,000 دولار أمريكي

تقييمات ومراجعات كاليندلي

G2 : 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

21. مايكروسوفت أوتلوك - أداة شاملة للبريد الإلكتروني والتقويم

عبرMicrosoft Outlook Microsoft Outlook هو أكثر من مجرد برنامج بريد إلكتروني. إنه حل متكامل لرسائل البريد الإلكتروني والتقويمات وجهات الاتصال والمهام المصممة لتعزيز الإنتاجية في الإعدادات الشخصية والمهنية.الوصول إلى البريد الوارد صفر يصبح أسهل مع أدوات مثل Outlook و ClickUp، التي تساعد في إدارة البريد الإلكتروني والجدولة وأتمتة المهام.

أفضل ميزات Microsoft Outlook

إدارة رسائل البريد الإلكتروني والمهام والمواعيد من نفس التطبيق، مما يعزز الإنتاجية والتنظيم

استفد من الأدوات الفعالة لإدارة رسائل البريد الإلكتروني، مثل الفئات والعلامات والقواعد، والتي ستساعدك في الحفاظ على صندوق الوارد الخاص بك نظيفاً ومنظماً

العمل بسلاسة عبر جميع الأجهزة ومع مختلف خدمات البريد الإلكتروني، مما يوفر تجربة متسقة أينما كنت تستخدمه

قيود Microsoft Outlook

قد يجد المستخدمون الجدد أن مجموعة الميزات والإعدادات مرعبة في البداية

يمكن أن تكون ثقيلة على موارد النظام، خاصة عند إدارة كميات كبيرة من رسائل البريد الإلكتروني أو دمج حسابات متعددة

تسعير مايكروسوفت أوتلوك

متضمن في اشتراكات Microsoft 365

تقييمات ومراجعات مايكروسوفت Outlook

G2 : 4.5/5 (أكثر من 2000 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 2000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 1000 تقييم)

22. تقويم جوجل-أداة فعالة لإدارة الوقت

عبرGoogle Calendar يُقدِّم تقويم Google، وهو جزء من Google Workspace، حلاً مباشراً لإدارة جداول مواعيد فريقك. تحافظ هذه الأداة على تنظيمك دون ضجة.

يمكنك الاشتراك في تقاويم فريقك، والعثور على خانات مشتركة لجدولة الاجتماعات، وإنشاء روابط Google Meet - وهي مثالية للفرق التي تعمل عن بُعد بشكل متماسك. علاوةً على ذلك، من خلال دمج تقويم Google في ClickUp، يمكنك الحفاظ على سير عملك بالكامل على نظام أساسي واحد.

أفضل ميزات تقويم Google

تبسيط إدارة المواعيد والجدول الزمني من خلال واجهة نظيفة وسهلة الاستخدام

زيادة الإنتاجية والتعاون من خلال التكامل بسهولة مع خدمات Google الأخرى

الوصول إلى تقويمك من أي مكان وفي أي وقت

قيود تقويم Google

على الرغم من فعاليته في الجدولة، إلا أنه يفتقر إلى بعض الميزات الأكثر تقدمًا الموجودة في أدوات إدارة المشاريع المخصصة

تعتبر إدارة المهام في تقويم Google أقل شمولاً مقارنةً بالأدوات المتخصصة، مما يجعل تتبع المهام المعقدة وإدارة المشاريع أمراً صعباً

تسعير تقويم Google

مجانًا للاستخدام مع أي حساب على Google

للاستخدام مع أي حساب على Google مضمّن في اشتراكات Google Workspace للحصول على وظائف إضافية للأعمال

تقييمات ومراجعات تقويم Google

G2: غير متوفر

غير متوفر Capterra: 4.8/5 (أكثر من 3000 تقييم)

تطبيقات إدارة الإلهاء والتركيز

23. الدب التركيز-مساعد الإنتاجية الرقمي

عبر تركيز الدب Focus Bear هو أداة إنتاجية رقمية مصممة لمساعدة المستخدمين على الحفاظ على تركيزهم وإدارة المشتتات. غالبًا ما يكون العمل عن بُعد مصحوبًا بمشتتات تعيق التركيز وتقلل من الإنتاجية، ويساعد تطبيق مثل هذا التطبيق في الحفاظ على ذلك.

هذا التطبيق مثالي للمحترفين والطلاب الذين يتطلعون إلى تعزيز تركيزهم أثناء فترات العمل أو الدراسة.

أفضل ميزات تطبيق Focus Bear

حظر المواقع والتطبيقات المشتتة للانتباه، مما يسمح للمستخدمين بالتركيز على المهمة التي بين أيديهم دون انقطاع

تعيين جلسات تركيز موقوتة تشجع فترات العمل العميق تليها فترات استراحة قصيرة، مما يعزز إيقاعاً صحياً بين العمل والاستراحة

تتبع الوقت المستغرق في المهام وتوفير رؤى حول أنماط الإنتاجية، مما يساعد المستخدمين على تحسين جداولهم الزمنية

قيود التركيز البؤري

التوفر المحدود عبر جميع الأجهزة، مما قد يكون عائقاً للمستخدمين الذين يعملون عبر منصات متعددة

قد تكون الميزات، رغم فعاليتها، أساسية للغاية بالنسبة للمستخدمين الذين يبحثون عن مجموعة إنتاجية أكثر شمولاً

تسعير #### Focus Bear

4.99 دولار شهرياً

تقييمات ومراجعات موقع #### Focus Bear

غير متوفر

24. الغابة-حافظ على تركيزك، كن حاضرًا

عبرForest فورست هو تطبيق فريد آخر يساعد المستخدمين على الحفاظ على تركيزهم من خلال التلعيب في العمل المركّز والتعزيز الإيجابي.

يمكنك أن تنمو شجرة افتراضية من خلال إكمال فترات من العمل المركز، وتبدأ الشجرة في الموت إذا غادر المستخدم التطبيق لتفقد مواقع أو تطبيقات أخرى.

غابة أفضل الميزات

حافظ على تركيزك من خلال أداة مُلعبة تنمو فيها أشجار افتراضية تمثل مدة التركيز. كلما زاد التركيز، زاد حجم الغابة

ساهم في قضايا بيئية من خلال التعاون مع المنظمات التي تزرع أشجارًا حقيقية - تأثير حقيقي في العالم الحقيقي

استفد من الدعم متعدد المنصات، وهو متاح كتطبيق للهاتف المحمول وامتداد للمتصفح، مما يسمح بسيناريوهات استخدام متعددة

قيود الغابة

قد لا تروق طبيعة التطبيق القائمة على اللعب للمستخدمين الذين يفضلون أداة إنتاجية تقليدية أكثر دون الحاجة إلى تحفيز خارجي

يركز في المقام الأول على إدارة الوقت ويفتقر إلى الميزات المتقدمة الموجودة في أدوات إدارة المشاريع الشاملة

تسعير #### تسعير فورست

تطبيق الهاتف المحمول: 3.99 دولار أمريكي للشراء لمرة واحدة على منصات الهاتف المحمول

3.99 دولار أمريكي للشراء لمرة واحدة على منصات الهاتف المحمول ملحق المتصفح: مجانًا

تقييمات ومراجعات غابة

متجر جوجل بلاي: 4.7/5 (أكثر من 669,000 تقييم)

25. تاسكاد-قوائم المهام التعاونية وإدارة المهام

عبرTaskade تاسكاد هي أداة مرنة لإدارة المشاريع والتعاون تساعد الفرق على تنظيم المهام وإدارة المشاريع وتبادل الأفكار في مساحة عمل متزامنة.

من خلال التواصل في الوقت الفعلي، والقوالب القابلة للتخصيص، وأتمتة الذكاء الاصطناعي، يمكن لمديري الفرق عن بُعد تبسيط المهام، وتفويض العمل، وتحديد المواعيد النهائية، وتتبع التقدم بسلاسة.

Taskade أفضل الميزات

العمل معًا في الوقت الفعلي، وتحرير المهام وتحديثها في نفس الوقت من أي مكان

الاستفادة من مجموعة واسعة من القوالب القابلة للتخصيص لأنواع مختلفة من المشاريع وسير العمل

التبديل بين خيارات العرض المختلفة، مثل قوائم المهام، والخرائط الذهنية، والمخططات التنظيمية، لتناسب الاحتياجات والتفضيلات المختلفة

قيود تاسكاد

كوافد جديد نسبيًا، قد لا يتمتع بنفس مستوى قدرات التكامل التي يتمتع بها المنافسون الأكثر رسوخًا

على الرغم من أنه يقدم عمليات تكامل أساسية، إلا أنه قد لا يدعم حتى الآن مجموعة واسعة من تطبيقات وخدمات الجهات الخارجية مثل الأدوات الأخرى

تسعير تاسكاد

مجاني

Taskade Pro: 10 دولارات/مستخدم شهريًا

10 دولارات/مستخدم شهريًا تاسكاد للفرق: 20 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات تاسكاد #### تقييمات ومراجعات تاسكاد

G2: 4.6/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

## أدوات تحويل الوقت للفرق البعيدة

26. WorldTimeBuddy-إدارة مبسطة للمناطق الزمنية

عبرWorldTimeBuddy WorldTimeBuddy هو الأداة المفضلة لأي شخص يقوم بالتوفيق بين الجداول الزمنية عبر مناطق زمنية مختلفة.

هذه الأداة سهلة الاستخدام هي الأداة المفضلة للمهنيين الذين يجب عليهم جدولة الاجتماعات والتعاون في المشاريع مع فرق العمل العالمية.

يمكنك تخصيص طريقة عرضك للوقت بخيارات مثل تمييز عطلة نهاية الأسبوع، وتحذيرات التوقيت الصيفي وتنسيق 12/24 ساعة مختلطة. سيضمن لك ذلك متابعة جدولك الزمني أينما كنت وكيفما كنت تعمل.

WorldTimeBuddy أفضل الميزات

تحديد النطاقات الزمنية وضبطها باستخدام واجهة السحب والنقر، وإنشاء صفحات أحداث قابلة للمشاركة، ودمج أوقات الاجتماعات مباشرةً في التقويمات أو تطبيقات الويب

استخدم تطبيق الهاتف المحمول للاستمتاع براحة التحقق والجدولة أثناء التنقل

قيود WorldTimeBuddy

قد يؤدي التعامل مع مناطق زمنية متعددة إلى الفوضى والإرباك

قد تتطلب مجموعة خيارات التخصيص، مثل تنسيقات الساعات المختلطة وتمييز عطلة نهاية الأسبوع، فترة تعلم للمستخدمين الجدد للتنقل بكفاءة

تسعير WorldTimeBuddy

مجاني

تقييمات ومراجعات WorldTimeBuddy

غير متوفر

27. تطبيق ميراندا-تطبيق ميراندا-محول المناطق الزمنية البديهي

عبرMiranda App يجعل تطبيق Miranda التنقل بين المناطق الزمنية أمراً سهلاً. تم تصميم محول المناطق الزمنية لمساعدة المستخدمين على جدولة الاجتماعات والمكالمات الدولية عبر مناطق زمنية مختلفة.

إنه مثالي إذا كنت أنت وفريقك بحاجة إلى مراقبة مناطق زمنية متعددة: تساعدك خريطة العالم التفاعلية وعجلة ضبط الوقت على جدولة الاجتماعات مباشرةً من خلال التطبيق عبر البريد الإلكتروني.

أفضل ميزات تطبيق #### ميراندا

تصور عرض المنطقة الزمنية من خلال عرض خريطة العالم الجذابة بصريًا، والتي تعرض ضوء النهار والليل في الوقت الفعلي عبر مناطق زمنية مختلفة

الاستفادة من عناصر واجهة المستخدم للوصول السريع على الأجهزة المحمولة حتى تتمكن من رؤية معلومات المنطقة الزمنية في لمحة سريعة دون فتح التطبيق

تخصيص المناطق الزمنية التي يتم عرضها وكيفية تكييف التطبيق مع احتياجاتك الخاصة

قيود تطبيق ميراندا

مصمم بشكل أساسي للأجهزة المحمولة، مما قد يحد من فائدته للمستخدمين الذين يفضلون تطبيقات سطح المكتب للعمل

يركز على البساطة، مما يعني أنه قد لا يحتوي على الميزات العميقة اللازمة لاحتياجات الجدولة الأكثر تعقيداً

تسعير تطبيق ميراندا

مجاني

تقييمات ومراجعات تطبيق ميراندا

غير متوفر

عبرTimeanddate.com يمكن لفرق العمل عن بُعد استخدام أداة Timeanddate.com لتحويل المناطق الزمنية الصعبة. سواء كنت تدير الجداول الزمنية عبر الحدود لأسباب تتعلق بالعمل أو السفر أو لأسباب شخصية، ستساعدك هذه الأداة في الحصول على جميع التفاصيل التي تحتاجها.

استخدم المعلومات المستفيضة حول المناطق الزمنية، بما في ذلك تعديلات التوقيت الصيفي واختلافات التوقيت المحلي

خطط للأحداث والاجتماعات مع جمهور دولي من خلال العثور على الأوقات الأكثر ملاءمة عبر المناطق الزمنية

على الرغم من أن واجهة الويب شاملة، إلا أنها قد تكون أقل ملاءمة من تطبيق مخصص للهاتف المحمول للوصول أثناء التنقل

مجاناً

غير متوفر

أدوات الأمان للفرق البعيدة

29. 1Password-إدارة آمنة لكلمات المرور

1Password هو مدير كلمات المرور القوي الذي يحافظ على جميع كلمات مرورك وتراخيص البرامج والمعلومات الحساسة في خزنة افتراضية. كلمة مرور رئيسية واحدة تسمح لك بالدخول، مما يجعله خيارًا موثوقًا لاحتياجات الأمان الشخصية والمهنية.

أفضل ميزات 1Password

تأكد من أن جميع البيانات المخزنة آمنة من الوصول غير المصرح به مع التشفير الرائد في المجال

استخدام الأداة عبر العديد من الأجهزة في أنظمة ويندوز وماك وiOS وiOS وأندرويد ومن خلال ملحقات المتصفح

ملء كلمات المرور تلقائيًا على مواقع الويب والتطبيقات، مما يوفر لك الوقت ويحسن الأمان من خلال تجنب الاستخدام المتكرر لكلمات المرور نفسها

قيود 1Password

على عكس بعض برامج إدارة كلمات المرور الأخرى التي تقدم خدمة الشراء لمرة واحدة، يتطلب 1Password اشتراكًا شهريًا أو سنويًا

مجموعة الخصائص والإعدادات قد تكون مربكة للمستخدمين الجدد أو غير المعتادين على استخدام برامج إدارة كلمات المرور

تسعير 1Password

الأفراد: 2.99 دولار شهريًا (تُدفع سنويًا)

2.99 دولار شهريًا (تُدفع سنويًا) العائلات: 4.99 دولار شهريًا (تُدفع سنويًا)

4.99 دولار شهريًا (تُدفع سنويًا) الفرق: 19.95$/شهريًا

19.95$/شهريًا الشركات: 7.99 دولار/مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا)

1Password التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 1000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

أدوات المراسلة والاتصال

30. سيجنال - المراسلة والمكالمات الخاصة

عبرSignal يأخذ تطبيق Signal خصوصية فريقك على محمل الجد، حيث يوفر طريقة آمنة للدردشة وإجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو. إنه الخيار المفضل للأشخاص الذين يقدّرون أمنهم وقد حصل على استحسان محترفي الأمن السيبراني والمدافعين عن الخصوصية في جميع أنحاء العالم.

سيجنال أفضل الميزات

ضمان وصول المستخدمين الذين يتواصلون فقط إلى الرسائل والمكالمات من خلال التشفير من طرف إلى طرف

تعزيز خصوصية المستخدم من خلال جمع الحد الأدنى من البيانات وعدم تخزين البيانات الوصفية للرسائل أو سجلات الاتصال

قيود الإشارات

قد تحدّ قاعدة مستخدمي سيجنال الأصغر مقارنةً بتطبيقات مثل واتساب أو فيسبوك ماسنجر من التواصل مع شبكة أوسع

قد تبدو واجهة التطبيق وميزاته أقل دقة أو وظيفية مقارنةً بالتطبيقات التجارية

تسعير سيجنال

مجانًا

تقييمات ومراجعات #### سيجنال

G2 : 4.4/5 (أكثر من 400 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: غير متوفر

اختيار الأدوات المناسبة لفريقك ## اختيار الأدوات المناسبة لفريقك

قد يبدو الفرز بين مجموعة كبيرة من الأدوات المتاحة للعمل عن بُعد والتعاون والأمان أمراً مربكاً. سواء كنت تتطلع إلى تبسيط الاتصالات، أو تعزيز الإنتاجية، أو ضمان أمن البيانات، يمكن للأدوات المناسبة أن تحدث فرقاً في كيفية عمل فريقك وازدهاره في بيئة رقمية.

عند تقييم هذه الأدوات، فكّر في كيفية دمجها في سير عمل فريقك لتعزيز الإنتاجية والفعالية.

تذكر أن الإدارة الفعالة للمشروع أمر بالغ الأهمية لنجاح تعاون الفريق. ويساعد دمج أدوات مثل ClickUp في إعداداتك على تبسيط مهام الإدارة والحفاظ على التنسيق الجيد لفريقك، بغض النظر عن مكان تواجد الجميع.

إذا كنت تعمل لحسابك الخاص، استخدمحيل العمل الحر لتحسين مشاريعك المستقلة أثناء استكشاف ميزات العمل عن بُعد في ClickUp لتلبية احتياجات إدارة مشروعك. ابدأ مع ClickUp اليوم لتجربة مزايا منصة إدارة العمل المتكاملة - قم بتحويلالمكتب المنزلي إلى قوة إنتاجية.