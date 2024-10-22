أفضل 10 بدائل لبدائل Google Meet لعقد مؤتمرات الفيديو في 2025

انطلقت مؤتمرات الفيديو في أوائل عام 2020 مع تحول العديد من المؤسسات إلى العمل من المنزل. وفجأة أصبحت فرق العمل عن بُعد في حاجة فورية إلى أدوات الاجتماعات عبر الإنترنت مصممة لتبسيط الاتصال والتواصل عن بُعد.

بدأت الشركات العملاقة في مجال البرمجيات مثل جوجل على الفور في الدخول في اللعبة، حيث قدمت Google Meet ومجموعة أدوات مؤتمرات الفيديو لتحسين آداب الاجتماع الافتراضي .

لكن منصة اجتماعات Google ليست خيارك الوحيد. تم تصميم الكثير من بدائل Google Meet لتقديم العديد من الميزات الرئيسية نفسها، من مشاركة الشاشة إلى تسجيل الاجتماعات والمزيد. دعنا نستكشف أفضل بدائل Google Meet للشركات الصغيرة والفرق الكبيرة وكل شيء بينهما.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Google Meet؟

بطبيعة الحال، أنت تريد أداة تجعل من السهل تشغيل الاجتماعات عبر الإنترنت والمشاركة فيها. لكن أفضل بدائل Google Meet تقدم أيضًا بعض الميزات الأخرى التي تجعلها مناسبة تمامًا لتلبية احتياجاتك أهداف التواصل الخاصة بك وتعزيز إدارة الفريق بما في ذلك:

سهولة الاستخدام: كلما كان من الأسهل على فريقك عن بُعد المشاركة في الاجتماعات الافتراضية، كان ذلك أفضل

كلما كان من الأسهل على فريقك عن بُعد المشاركة في الاجتماعات الافتراضية، كان ذلك أفضل جودة الصوت والفيديو: إن القدرة على رؤية زملائك وسماعهم بسهولة أمر ضروري لجودة التعاون في مكان العمل -خاصة أثناء العمل عن بُعد عندما يكون التواصل غير اللفظي أكثر صعوبة

الميزات المحسّنة: يمكن لمشاركة الملفات ومشاركة سطح المكتب وميزة الدردشة المباشرة أن تحدث فرقاً، سواء كان الفريق بأكمله أو جزء منه فقط يعمل عن بُعد

يمكن لمشاركة الملفات ومشاركة سطح المكتب وميزة الدردشة المباشرة أن تحدث فرقاً، سواء كان الفريق بأكمله أو جزء منه فقط يعمل عن بُعد الإدماج: يمكنك بسهولة أن تأخذ ملاحظات الاجتماع أو دمج الأداة مع برنامج محاضر الاجتماعات ? هل هناك تكامل مع حلول التخزين مثل Google Drive لتسهيل مشاركة الملفات؟

يمكنك بسهولة أن تأخذ ملاحظات الاجتماع أو دمج الأداة مع برنامج محاضر الاجتماعات ? هل هناك تكامل مع حلول التخزين مثل Google Drive لتسهيل مشاركة الملفات؟ تسجيل الاجتماعات: كلما كان من الأسهل على المشاركين تسجيل الاجتماعات مع الاستمرار في تقديم إشعارات الخصوصية لأي شخص في اجتماع الفيديو، كان ذلك أفضل

في نهاية المطاف، يجب أن توفر أفضل البدائل لـ Google Meet إمكانية الاجتماع عبر الإنترنت بسهولة. يتضمن ذلك خيارات مؤتمرات الفيديو والصوت التي تحول الأداة إلى منصة تواصل شاملة لجميع المستخدمين.

## أفضل 10 بدائل لـ Google Meet لاستخدامها في عام 2024

حان وقت العمل إذا كنت تبحث عن أفضل بديل متاح لـ Google Meet، فمن المحتمل أن تجد أداة مؤتمرات الفيديو المناسبة لاحتياجاتك في هذه القائمة.

1. زووم

عبر تكبير قد يكون Zoom هو البديل الأكثر شيوعًا لـ Google Meet، وهو بلا شك منصة رائعة لاجتماعات الفيديو الخاصة بك. يأتي الفيديو عالي الدقة بشكل قياسي، بالإضافة إلى التسجيل السحابي الذي يتم حفظه تلقائيًا مع نصوص الفيديو وعروض الشبكة والمتحدثين.

على الرغم من أن Zoom قد يفتقر إلى جميع ميزات Google Meet والتكاملات العديدة التي يوفرها Google Meet، إلا أن كفاءة Zoom الأساسية - الاجتماعات عالية الجودة عبر الإنترنت - لا يعلى عليها.

أفضل ميزات زووم زووم

جودة فيديو رائعة، مما يجعل اجتماعات Zoom رائعة بشكل خاص للاجتماعات المهمة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين

تُعد اللوحات البيضاء التفاعلية المدمجة أداة رائعة للفرق عن بُعد للتعاون فيما يتجاوز الاجتماعات البسيطة عبر الإنترنت

التشفير المتكامل الذي يجعل غرف زووم آمنة ومأمونة لجميع المشاركين

وظائف متعددة المنصات، مع إمكانية إجراء دردشة الفيديو على أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة على حد سواء

قيود Zoom

تقتصر الباقة المجانية على 40 دقيقة لكل مكالمة، مما يجعل من الصعب استخدام اجتماعات Zoom كحل احترافي لعقد مؤتمرات الفيديو

محدودية الميزات التي تتجاوز مكالمات الفيديو، مثل الافتقار إلى المراسلة الفورية ومشاركة الملفات خارج السياق المباشر لغرفة الاجتماعات

تسعير زووم

أساسي: مجانًا

مجانًا المحترف: 149.99 دولارًا في السنة لكل مستخدم

149.99 دولارًا في السنة لكل مستخدم الشركات: 199.99 دولارًا في السنة لكل مستخدم

199.99 دولارًا في السنة لكل مستخدم الشركة بلس: 250.00 دولارًا في السنة لكل مستخدم

250.00 دولارًا في السنة لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات زووم

G2: 4.5/5 (أكثر من 53,000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 53,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

2. زوهو

عبر زوهو على الرغم من أنه جزء من مجموعة أعمال أكبر، إلا أن Zoho Meeting هو أداة مؤتمرات فيديو قوية في حد ذاته. سواء أكنت بحاجة إلى حل احترافي لعقد المؤتمرات عبر الإنترنت أو مكالمات فيديو غير رسمية مع اتصالاتك الشخصية، فإن Zoho يوفر تجربة سهلة الاستخدام لاجتماعاتك الافتراضية.

أفضل ميزات Zoho

تسجيل سهل للمكالمات يلتقط الفيديو والصوت ومشاركة الشاشة ونسخة من المكالمة

خيار البث المباشر لإرسال مكالمة الفيديو إلى الويب باستخدام رابط اجتماع بسيط

ندوات فيديو مدمجة عبر الإنترنت يمكن أن تكون مناسبة بشكل خاص لفرق المبيعات

إصدار مجاني قوي نسبيًا يتضمن حدودًا للاجتماعات مدتها 60 دقيقة، ومشاركة الملفات، وميزات رئيسية أخرى عادةً ما تكون مخصصة للخطط المدفوعة

قيود Zoho

أبلغ بعض المستخدمين عن مشكلات في جودة الصوت، خاصةً في المكالمات الأكبر حجماً

إصدار الهاتف المحمول محدود أكثر من بعض بدائل Google Meet الأخرى في هذه القائمة

تسعير Zoho

مجانًا للأبد

الاجتماع القياسي: يبدأ من 1 دولار شهريًا لكل مضيف لما يصل إلى 10 مشاركين

يبدأ من 1 دولار شهريًا لكل مضيف لما يصل إلى 10 مشاركين اجتماع احترافي: يبدأ من 3 دولارات شهريًا لكل مضيف لما يصل إلى 10 مشاركين

يبدأ من 3 دولارات شهريًا لكل مضيف لما يصل إلى 10 مشاركين ندوة قياسية عبر الإنترنت: تبدأ بسعر 8 دولارات شهرياً لكل منظم لما يصل إلى 10 مشاركين

تبدأ بسعر 8 دولارات شهرياً لكل منظم لما يصل إلى 10 مشاركين ندوة احترافية عبر الإنترنت: تبدأ من 16 دولارًا شهريًا لكل منظم لما يصل إلى 10 مشاركين

تقييمات ومراجعات زوهو

G2: 4.5/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 700 تقييم)

3. مايكروسوفت تيمز

عبر فرق مايكروسوفت يتم إدراجه بشكل متكرر كأحد أفضل تطبيقات Google Meet و بديل التكبير ، تمثل Microsoft Teams غزوة أخرى لعملاق التكنولوجيا في لعبة حلول مؤتمرات الفيديو. فكر في الأمر على أنه تقاطع بين المراسلة الفورية ومشاركة الملفات السحابية ومؤتمرات الويب، وكلها مستضافة في منصة اتصال شاملة مصممة للتعاون عن بُعد.

أفضل ميزات Microsoft Teams

التكامل مع وظائف الدردشة والملفات في MS Teams يجعل من السهل مشاركة المستندات ذات الصلة والرجوع إليها لتحسين مشاركة المعرفة

تكامل أصلي كامل مع Microsoft 365، بما في ذلك MS Word وExcel وPowerPoint وOneDrive وغيرها من أدوات الإنتاجية الشائعة

تصميم بديهي يسهل على المستخدمين الجدد بدء مؤتمرات الفيديو واستخدام الميزات المتقدمة مثل مشاركة الشاشة

يمكن تدوين ملاحظات الاجتماع ومشاركتها عبر OneNote لسهولة المتابعة والخطوات التالية

قيود Microsoft Teams

تكامل محدود مع أدوات مثل Google Workspace وGoogle Hangouts بسبب العلاقة التنافسية بين Google وMicrosoft

على الرغم من أن روابط الاجتماعات تمكّن الدعوات لمستخدمي Microsoft Teams من غير مستخدمي Microsoft Teams، إلا أن الواجهة المستندة إلى الويب قد تكون غير متقنة

تسعير Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم

4 دولارات شهرياً لكل مستخدم Microsoft 365 Business Basic: 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم

6 دولارات شهرياً لكل مستخدم Microsoft 365 Business Standard: 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مايكروسوفت 365 بريميوم للأعمال: 22.00 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Microsoft Teams

G2: 4.3/5 (أكثر من 14,000 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 14,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4. الذهاب إلى الاجتماع

عبر الذهاب إلى الاجتماع GoTo Meeting هو أحد أقدم اللاعبين في لعبة الاجتماعات عبر الإنترنت، ولكن هذا لا يجعله أقل فعالية. فهو لا يزال أحد أفضل البدائل التي ستجدها ل Google Meet، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى بساطته وتكامله القوي وميزاته المتقدمة مثل مشاركة الشاشة وتسجيل المكالمات والمزيد.

GoTo Meeting أفضل الميزات

مساعد ذكاء اصطناعي يقوم تلقائيًا بنسخ الاجتماعات عبر الإنترنت وحفظها للرجوع إليها لاحقًا

تكامل المكالمات الذي يسمح للمشاركين بالانضمام من هواتفهم كما يفعلون في اجتماعات المؤتمرات الصوتية التقليدية

وظيفة التعليقات التوضيحية واللوحات البيضاء لإضفاء طابع تفاعلي على اجتماعات الفيديو

وظيفة جدولة مدمجة لتسهيل العثور على وقت لعقد مؤتمرات الفيديو الخاصة بك

قيود GoTo Meeting

لا توجد عمليات تكامل قائمة على المتصفح، وبدلاً من ذلك تتطلب تنزيلًا لكل مشارك في اجتماع عبر الإنترنت

يتأثر بجودة الإنترنت الرديئة أكثر من الأدوات الأخرى في هذه القائمة، مما يعقد عقد مؤتمرات الفيديو لجميع المشاركين

تسعير اجتماع GoTo Meeting

المحترفين: 12 دولاراً/منظم لكل مستخدم

12 دولاراً/منظم لكل مستخدم الشركات: 16 دولارًا أمريكيًا/منظم لكل مستخدم

16 دولارًا أمريكيًا/منظم لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

GoTo Meeting التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 13,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

5. اجتماعات سيسكو ويبيكس

عبر ويبكس بالنسبة لأولئك الذين يعرفون شركة Cisco كمزود رائد للأجهزة، لن يكون من المفاجئ معرفة أن الشركة تقدم أيضًا أحد أفضل حلول مؤتمرات الفيديو للاستفادة من التكنولوجيا التي تنتجها. على غرار Google Meet، يتألق Webex بجودة الصوت والفيديو، وأدوات التعاون، والقدرة المباشرة على استضافة الاجتماعات عبر الإنترنت وتشغيلها عند العمل عن بُعد.

أفضل ميزات اجتماعات Cisco Webex Meetings من Cisco Webex

ربما تكون أفضل ميزات الأمان في هذه القائمة، مع التشفير المتقدم من طرف إلى طرف الذي يجعل مؤتمرات الفيديو آمنة بشكل افتراضي

إصدار مجاني يساعدك على اختبار الميزات المتقدمة مثل السبورة البيضاء دون التزام مالي

عمليات تكامل متقدمة من خلال Zapier، بما في ذلك القدرة على إضافة روابط Webex تلقائيًا إلى دعوات الاجتماعات

فيديو عالي الدقة يتألق مقارنةً بمعظم الأدوات الأخرى في هذه القائمة

قيود اجتماعات Cisco Webex من Cisco Webex

يتم فصل القدرة على استضافة ندوات عبر الإنترنت عن أداة مؤتمرات الفيديو العادية

أبلغ بعض المستخدمين عن مشاكل في برامج تشغيل الفيديو والصوت، مما يؤدي إلى تعقيدات تقنية قد تؤخر الاجتماعات

تسعير اجتماعات Cisco Webex Meetings

ويبكس مجانًا

Webex Meet: 14.50 دولارًا شهريًا لكل ترخيص

14.50 دولارًا شهريًا لكل ترخيص Webex Suite: 25 دولارًا/شهريًا لكل ترخيص

25 دولارًا/شهريًا لكل ترخيص المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات اجتماعات Cisco Webex Meetings

G2: 4.3/5 (أكثر من 21,000 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 21,000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 6,000 تقييم)

6. حرف العلة

عبر حرف العلة من نواحٍ عديدة، يبدو Vowel وكأنه تطور لأدوات مثل Zoom وGoogle Meet. فهي تحتوي على الكثير من ميزات اجتماعات الفيديو القياسية ولكنها تضيف أجزاءً حول الحواف تجعل الأمور أفضل قليلاً.

سيحتل هذا الحل الجديد نسبيًا قريبًا مكانه الصحيح كواحد من أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للاجتماعات . ومع وجود خطة مجانية يمكن أن تصمد أمام أي بديل، فإن Vowel يستحق أن تضعه في اعتبارك لاجتماعك القادم عبر الإنترنت.

Vowel أفضل الميزات

تفريغ الاجتماعات المدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى لغات متعددة، بما في ذلك التعليقات المباشرة التي تُحفظ تلقائيًا للاستخدام المستقبلي

ميزات مبتكرة مثل عداد وقت التحدث لإعطاء مساحة متساوية لكل مشارك في الاجتماع وميزات الذكاء الاصطناعي التي تم إنشاؤها عناصر العمل بعد الاجتماع

محتوى الاجتماع القابل للبحث والإشارات المرجعية للرجوع إليها في المستقبل

قد تكون أفضل خطة مجانية في هذه القائمة، حيث تتيح الوصول إلى الكثير من الميزات المتقدمة مثل التسجيل الفوري والنصوص المباشرة والمزيد

قيود حرف العلة

تجعل العديد من الميزات المتقدمة من الصعب استخدام Vowel في الاجتماعات غير الرسمية أو الشخصية

النسخ التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي وملخصات الاجتماعات ليست دقيقة دائمًا

تسعير #### Vowel

مجانًا

الشركات: 16.49 دولارًا شهريًا لكل مضيف

16.49 دولارًا شهريًا لكل مضيف المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (180+ تقييم)

4.6/5 (180+ تقييم) Capterra: 4.0/5 (1+ مراجعة)

7. سلاك

عبر سلاك لطالما عُرف سلاك بأنه الحل الأمثل للدردشة بين الشركات، ولكن سلاك يحقق تقدماً كمنصة اجتماعات فيديو مع تقديمه لـ Slack huddles. قد لا ترقى ميزات الفيديو الخالصة التي توفرها هذه الاجتماعات إلى مستوى Google Meet أو بعض البدائل الأخرى في هذه القائمة، ولكن تكامل الدردشة المباشرة لا يزال يجعل Slack خياراً جديراً بالاهتمام في هذه القائمة.

أفضل ميزات سلاك #### أفضل ميزات سلاك

التكامل المباشر بين مكالمات الفيديو والدردشة، باستخدام طرق العرض جنباً إلى جنب لمواصلة التعاون

الدردشات والمستندات التي تتم مشاركتها في مكالمة فيديو تُحفظ تلقائياً في قناة Slack الأكثر صلة للرجوع إليها لاحقاً

التكامل مع جميع تقويمات الأعمال الشائعة لجدولة الاجتماعات بسهولة أكبر داخل الفريق

Google Workspace وMicrosoft OneDrive و تكامل دروب بوكس لمشاركة الملفات بسهولة

قيود Slack

يقتصر عدد المشاركين على 15 مستخدمًا، مما يجعل سلاك صعبًا على بعض الفرق الكبيرة

مجموعة ميزات محدودة نسبياً مقارنة بمعظم الخيارات الأخرى في هذه القائمة

تسعير سلاك

مجاني

المحترف: 7.50 دولار في الشهر

7.50 دولار في الشهر الشركة+: 12.50 دولار/شهريًا

12.50 دولار/شهريًا شبكة المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات سلاك

G2: 4.5/5 (أكثر من 32,000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 32,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

8. لوحة المفاتيح

عبر لوحة المفاتيح تقدم Switchboard في نسختها التجريبية حاليًا، الكثير من اللمحات عن السبب الذي قد يجعلها يومًا ما من أفضل منافسي Google Meet في المستقبل. تعمل الأداة عن قصد على تحويل التركيز من الرؤساء المتكلمين التقليديين للاجتماعات عبر الإنترنت إلى المرئيات التي تساعدهم على العمل معًا. استخدم أدوات مثل اللوحات البيضاء وتدفقات المشروع والمزيد.

أضف خطة مجانية قوية و التعاون في الوقت الحقيقي ويمكنك أن تبدأ في رؤية كيف يمكن ل Switchboard أن يُحدث ثورة في طريقة تفكيرنا في الاجتماعات عبر الإنترنت.

أفضل ميزات Switchboard

غرف اجتماعات افتراضية تعمل كأجهزة سطح المكتب، مع سهولة سحب الملفات الفردية والتعاون فيها

القدرة على حفظ المشاريع والملفات والغرف بين الاجتماعات حتى تتمكن دائماً من المتابعة من حيث توقفت

تضمن مساحات العمل غير المتزامنة عدم توقف التعاون بين الاجتماعات

تتيح المتصفحات التفاعلية المشتركة التعاون دون مشاركة الشاشات الفردية

قيود لوحة المفاتيح

لا تزال في نسختها التجريبية، مما يعني أنه يجب على المستخدمين توقع بعض الأخطاء التي تحتاج إلى تسوية

يمكن أن تصبح ميزات التعاون في الوقت الحقيقي فوضوية عندما يساهم الجميع في نفس الوقت

تسعير #### Switchboard

مجاني

المحترف: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات لوحة التبديل

G2: لا توجد تقييمات حتى الآن

لا توجد تقييمات حتى الآن Capterra: لا توجد مراجعات حتى الآن

9. سكايب

عبر سكايب منذ أن أعطت مايكروسوفت الأولوية لعلامتها التجارية Teams، انتقلت شركة Skype التابعة لمايكروسوفت إلى الخلفية. ولكن إذا كنت تبحث فقط عن أداة بسيطة لمكالمات ومؤتمرات الفيديو، يظل Skype خيارًا بسيطًا للغاية ليحل محل استخدامك لتطبيق Google Meet.

أفضل ميزات Skype

واجهة بسيطة وبديهية تسهل على المستخدمين الجدد الدخول والانضمام إلى المكالمة

إمكانات واسعة النطاق للصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) لتوصيل مكالماتك المرئية والصوتية بالخطوط الأرضية التقليدية وشبكات الهاتف الخلوي

يضمن التعليق في الوقت الفعلي بقاء جميع المشاركين في الاجتماع على اطلاع دائم على المحادثة

تكامل رسائل الدردشة للحفاظ على استمرار التعاون والتواصل بين المكالمات

قيود Skype

جودة الفيديو والصوت يمكن أن تكون رديئة مقارنة ب Google Meet وبعض الخيارات الأخرى في هذه القائمة

مجموعة الميزات محدودة نسبيًا للتعاون الافتراضي المتقدم والفرق الأكبر حجمًا

أسعار سكايب

مجانًا

الهاتف الجوال والخط الأرضي في الولايات المتحدة: يبدأ من 2.54 دولار شهريًا

يبدأ من 2.54 دولار شهريًا المحمول والخط الأرضي في أمريكا الشمالية: يبدأ من 5.94 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات سكايب

G2: 4.3/5 (أكثر من 22,000 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 22,000 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 400 تقييم)

10. حيث

عبر حيث لا يبدو تطبيق Whereby مثل تطبيق الفيديو النموذجي للأعمال، وذلك حسب التصميم. تتيح لك الواجهة البسيطة والقابلة للتخصيص بالكامل عن قصد إنشاء بيئة تناسب أسلوبك، وليس العكس.

أفضل ميزات #### حيث من خلال

التكامل السلس مع تطبيقات الإنتاجية مثل Google Workspace وYouTube وMiro والمزيد

يسمح خيار التضمين للشركات باستخدام واجهة برمجة التطبيقات في منصة الاتصالات الخاصة بهم

سعر منخفض نسبيًا مقارنةً بالخيارات الأخرى في هذه القائمة، بما في ذلك باقة مجانية قوية مع مكالمات 1:1 غير محدودة

روابط سريعة للمتصفح تسهل بدء الاجتماعات والانضمام إليها للمستخدمين وغير المستخدمين

القيود المفروضة على "أين باي

عدم القدرة على تدوين الاجتماعات

يمكن لتسجيلات الفيديو أن تقلل من أداء الصوت والصورة وتستغرق وقتاً في المعالجة والتنزيل

من حيث التسعير

استكشاف التضمين من خلال الاستكشاف: مجانًا

مجانًا حيثما تضمين البناء: 9.99 دولار شهريًا

9.99 دولار شهريًا حيثما تضمين مخصص: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار اجتماع في أي مكان مجاناً: مجاناً

مجاناً Whereby Meeting Pro: 6.99 دولارًا شهريًا لمضيف واحد

6.99 دولارًا شهريًا لمضيف واحد في أي مكان اجتماع الأعمال: 9.99 دولارًا شهريًا لكل مضيف

تقييمات ومراجعات #### أينما كان

G2: 4.6/5 (1,000+ تقييم)

4.6/5 (1,000+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

أدوات اتصال الفيديو الأخرى

بالإضافة إلى بدائل Google Meet المباشرة، من المفيد أيضًا التفكير في بعض المنصات الأخرى التي يمكن أن تعزز تجربة مؤتمرات الفيديو بشكل عام. لا توفر مثل هذه الأدوات الفيديو بنفسها مثل الطريقة التي يوفرها Google Meet، ولكن هذه المنصات الإنتاجية تعزز إنتاجية مؤتمرات الفيديو الخاصة بك بميزات إضافية مثل الدردشات والسبورة البيضاء وإدارة المستندات.

ClickUp

مشاركة رسالة الفيديو الخاصة بك مع رابط متصفح مباشر لا يتطلب أي تنزيلات ويمكن مشاهدته على الفور بعد التسجيل

قد لا يحتوي ClickUp على ميزات مؤتمرات الفيديو الأصلية، لكن إمكانياته لا تزال تجعله تحسينًا هائلًا لـ Google Meet والأدوات الأخرى في هذه القائمة.

ابدأ بـ مقطع النقر التي تتيح للمستخدمين تسجيل شاشاتهم بسرعة وسهولة ومشاركة الفيديو مع أي عضو آخر في الفريق أو أي شخص آخر عبر رابط عام. أو فكر في إمكانية التعاون في الوقت الفعلي باستخدام خاصية عرض ClickUp Chat الذي يدمج منصة المراسلة مباشرةً في برنامج إدارة المشروع الخاص بك.

هل تبحث عن طريقة أفضل لتخطيط اجتماعاتك عبر الإنترنت؟ يمكنك استخدام قالب اجتماع ClickUp يمكن أن يساعدك. بدلاً من ذلك، إذا كنت ترغب فقط في إنشاء مستندات جاهزة للتعاون في الوقت الفعلي، يمكنك استخدام ClickUp Docs بسهولة أكبر من استخدام مستخدمي Google Meet لمحرر مستندات Google.

أفضل ميزات ClickUp ClickUp

التكامل المباشر مع مجموعة إدارة مشروعك لتخطيط المهام وعناصر الإجراءات والخطوات التالية بعد الاجتماعات

التكامل مع Zoom وأدوات الفيديو الأخرى في هذه القائمة لبدء اجتماعات Zoom مباشرةً من مهمة ClickUp

خطة مجانية قوية تتماشى تمامًا مع الإصدار المجاني من Google Meet للحصول على مجموعة تعاون بسيطة

مساعدة الذكاء الاصطناعي لتلخيص المستندات، والتدقيق النحوي والإملائي، وإنشاء عناصر العمل بشكل ديناميكي

قيود ClickUp

مصممة لتعزيز أدوات مثل Google Meet وليس لتحل محلها

قد تكون الواجهة معقدة بالنسبة للمستخدمين الذين يبحثون عن تعاون بسيط في الاجتماعات

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,800 تقييم)

قم بتعزيز اجتماعك التالي عبر الإنترنت مع ClickUp

Google Meet هو مجرد البداية. لقد استحوذت مؤتمرات الفيديو على عالم التعاون عن بُعد، وهناك الكثير من الأدوات تحت تصرفك لجعل إدارة فرقك عن بُعد أو الفرق المختلطة أمرًا سهلاً.

ولكن لا تزال هذه الأدوات بحاجة إلى أن تتناسب مع السياق الأكبر لتواصل فريقك ومشاركة المعرفة. وهنا يأتي دور ClickUp.

عندما تجمع بين خطتنا المجانية، والقدرة على الدردشة مع زملائك في الفريق، ومساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بنا الذي يتطلع إلى تبسيط عملك، فإن التكامل مع برنامج اجتماعات الفيديو المفضل لديك يجعل العمل عن بُعد أسهل.

حان الوقت لتجربة ClickUp. اشترك مجاناً اليوم لتتعرف على كيفية تعزيز اجتماعك التالي عبر الإنترنت.