أفضل 10 أدوات برمجيات تسويق داخلي في عام 2025

في السنوات القليلة الماضية، حدث تغيير كبير في التسويق الرقمي. اتجاهات جديدة، مثل أدوات الذكاء الاصطناعي (AI) لديها القدرة على إصلاح أجزاء كبيرة من عملية التسويق.

ولكن في جوهرها، لا تزال استراتيجية التسويق تتعلق بالتركيز على الأساسيات. يتعلق الأمر بإيجاد الفلسفة الأساسية الصحيحة لتوجيه جهودك. وبالنسبة للعديد من الشركات، فإن هذه الفلسفة هي التسويق الداخلي.

من تحسين المحتوى لمحركات البحث، إلى التسويق عبر البريد الإلكتروني والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يمكنك الوصول إلى عدد أكبر من العملاء المحتملين وإقناعهم أكثر من استراتيجيات التسويق الخارجي التقليدية.

مع وجود أدوات التسويق الداخلي الصحيحة، فإنك تهيئ استراتيجيتك التسويقية للنجاح على المدى الطويل.

ويمكن للأدوات الصحيحة أتمتة ذلك، وتحويل تحليلاتك إلى رؤى قابلة للتنفيذ، ومساعدتك في الحصول على المزيد من العملاء المحتملين والمبيعات من استراتيجية التسويق الداخلي الخاصة بك.

ما هو التسويق الداخلي؟

التسويق الداخلي هو فلسفة تسويقية تحاول جذب العملاء المحتملين من خلال إنشاء محتوى قيّم يرغبون في قراءته واستهلاكه.

أي استراتيجية تسويق داخلي هي استراتيجية متعددة القنوات. تتطلب منك أن تجمع كل جهودك التسويقية مع التركيز على بعض المكونات الأساسية:

تسويق المحتوى، مع استراتيجية شاملة لتحسين محركات البحث SEO والبحث المكثف عن الكلمات المفتاحية لجذب حركة المرور العضوية إلى موقعك الإلكتروني

إدارة وسائل التواصل الاجتماعي لإشراك جمهورك المستهدف وزيادة التفاعل مع مرور الوقت

إنشاء محتوى مولد للعملاء المحتملين يستخدم أنظمة إدارة المحتوى ومحتوى عالي الجودة لجذب عملاء محتملين جدد وجذب عملاء جدد

أتمتة التسويق التي يمكنها أتمتة أي شيء، مثل منشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي والحملات التنقيطية في التسويق عبر البريد الإلكتروني

وبفضل هذه التعقيدات، يجب أن تتضمن كل استراتيجية تسويق داخلي شاملة عملية تخطيط تسويقية شاملة . ولكن مع وجود العملية الصحيحة في مكانها الصحيح، يمكن أن تنجح جهودك في التسويق الداخلي نجاحًا هائلاً.

من خلال التسويق الداخلي، يمكنك مواءمة رسائلك مع رحلة العميل. يؤدي إنشاء محتوى مفيد إلى بناء علاقات مع العملاء بدلاً من مجرد ملء الجزء العلوي من مسار المبيعات. وعندما تصل إلى العملاء المناسبين في السوق المستهدف، فإن الفوائد التي تعود على خط مبيعاتك تكون هائلة.

### التسويق الداخلي مقابل التسويق الخارجي

يختلف التسويق الداخلي عن التسويق الخارجي بطريقة واحدة بسيطة: فالأول يجذب زوار الموقع الإلكتروني المهتمين والعملاء المحتملين بينما يقوم الثاني بإرسال رسائل المبيعات.

يأمل التسويق الخارجي في تحقيق مكاسب سريعة، ومن المسلم به أنه يمكن أن يحقق نتائج سريعة نسبيًا.

ولكن بفضل تركيزه على المحتوى ذي الصلة وإدارة العملاء المحتملين، فإن التسويق الداخلي هو الذي يجذب العملاء بثقة فورية ورغبة في إنشاء علاقات طويلة الأمد.

فكر في التسويق الداخلي كنظام قائم على الجذب. تولد استراتيجية المحتوى الخاص بك حركة بحث ونشاطًا على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يجعل العملاء المحتملين يرغبون في الاطلاع على ما يتحدث عنه الجميع.

لهذا السبب بدأت وكالات التسويق في الانجذاب نحو هذا الخيار. وهو أيضًا سبب رئيسي لتداخل أي قائمة بأفضل برامج التسويق الداخلي بشكل كبير مع برامج وكالات التسويق .

## أفضل 10 أدوات تسويق داخلي 2024

بالطبع، تحتاج استراتيجيات التسويق الداخلي الفعالة إلى أدوات التسويق المناسبة. ولأن هذا الموضوع شامل جدًا، فمن المحتمل أنك سترغب في تطبيق أكثر من أداة واحدة للارتقاء بـ حملاتك التسويقية .

على سبيل المثال، تتطلب إدارة وسائل التواصل الاجتماعي أساليب وأدوات مختلفة عن إدارة الصفحات المقصودة. أدوات تحسين محركات البحث هي وسيلة أخرى لإنشاء استراتيجية فعالة للمحتوى.

لهذا السبب تتنوع قائمة أفضل منصات التسويق الداخلي على نطاق واسع من حيث الميزات، مما يتيح لك بناء مجموعة من الخيارات التي يمكنك الاستفادة منها لتحسين استراتيجية التسويق الداخلي الخاصة بك.

1.

ClickUp

قم بتحسين نهج التسويق الداخلي الخاص بك باستخدام منصة ClickUp القابلة للتخصيص وقوالبها

يتميز مركز إدارة العمل بتعدد استخداماته. ClickUp لفرق التسويق ملائم بشكل خاص لحملات التسويق الداخلي بفضل الأدوات التي تتضمن طرق عرض التقويم، ولوحات كانبان، ولوحات المعلومات و التعاون في الوقت الفعلي الفرص

هذا هو برنامج تسويق المؤسسات بامتياز. بمجرد إنشاء حساب مجاني، يمكنك إدارة أنشطتك التسويقية بشكل أفضل وأتمتة المهام المتكررة.

أفضل ميزات #### ClickUp

مكتبة واسعة من القوالب القابلة للتخصيص ذات الصلة، مثل قوالب رحلة العميل التي تحوّل التحليلات المتقدمة إلى رؤى قابلة للتنفيذ

ميزات إدارة علاقات العملاء (CRM) في ClickUp التي تسمح بإدارة أفضل للعملاء المحتملين وتتبع العملاء المحتملين عبر مسار التحويل

ClickUp AI Assistant الذي يعمل على تبسيط عملية إنشاء الصفحات المقصودة ومنشورات المدونة والمحتويات الأخرى

عمليات تكامل واسعة النطاق تُمكِّن ClickUp من الاتصال مباشرةً بأدوات التسويق الأخرى لديك

قيود ClickUp

ليس أداة تحليلات؛ ستظل بحاجة إلى أدوات تسويقية أخرى لتحليل الروابط الخلفية وتحليل المنافسين وأبحاث السوق المتقدمة

لا توجد عمليات تكامل مع وسائل التواصل الاجتماعي أو إمكانيات النشر المباشر لمنشورات المدونة

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

2. هب سبوت

عبر هبسبوت HubSpot هي شركة رائدة في مجال التسويق الداخلي، حتى أنها تدعي أنها اخترعت هذا المصطلح. ليس من المستغرب، إذن، أنها قد تكون الأداة الأكثر شمولاً في السوق في مجال التسويق الداخلي.

ولكن هذا تقليل من شأنها. HubSpot هو في الواقع مزيج من أدوات التسويق، بما في ذلك خيارات لتحسين عمليات فريق المبيعات، وإدارة علاقات العملاء، واستراتيجيات التسويق الداخلي.

أفضل ميزات HubSpot

المواءمة الوثيقة بين فرق التسويق والمبيعات، بفضل أدوات مثل برنامج إدارة علاقات العملاء محررات السحب والإفلات للصفحات المقصودة والتسويق عبر البريد الإلكتروني وتسويق المحتوى

أداة بحث متكاملة للكلمات الرئيسية لتحسين ظهورك على الإنترنت

التتبع والتحليل المتعمق لزوار موقعك الإلكتروني لتحسين عملية التسويق والمبيعات

قيود هاب سبوت

يمكن أن تكون عمليات سير عمل أتمتة التسويق معقدة ولها منحنى تعليمي حاد

يمكن أن يكون إنشاء صفحات الهبوط خارج القوالب الخاصة به أمرًا صعبًا، مما يتطلب ترميزًا يدويًا

لا يوجد تحليل حقيقي لبيانات محركات البحث

تسعير HubSpot

أدوات مجانية

المبتدئين: تبدأ من 18 دولارًا شهريًا ل 1,000 جهة اتصال تسويقية

تبدأ من 18 دولارًا شهريًا ل 1,000 جهة اتصال تسويقية SCRM Suite Starter: تبدأ من 20 دولارًا شهريًا مقابل 1,000 جهة اتصال تسويقية

تبدأ من 20 دولارًا شهريًا مقابل 1,000 جهة اتصال تسويقية المحترفون: يبدأ من 800 دولار/شهرًا ل 2,000 جهة اتصال تسويقية

تقييمات ومراجعات HubSpot

G2: 4.4/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 10,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 5,500 تقييم)

3. سيرفر

عبر راكب الأمواج كأحد أفضل أدوات تحسين محركات البحث في السوق، يعد Surfer بمساعدة الشركات على الوصول إلى الصفحة الأولى من نتائج محركات البحث. وتتمثل العملية الأساسية للوصول إلى هناك في تحليل آلي للمحتوى للتحقق من أدائه مقارنةً بالمنافسين، إلى جانب محرر في الوقت الفعلي يعرض الكلمات المفتاحية ذات الصلة لتحسين المحتوى أثناء كتابته.

أفضل ميزات Surfer

يوفر محرر محتوى سيرفر توصيات للمحتوى والكلمات المفتاحية والعناوين الرئيسية لتسجيل النص الخاص بك مقابل منافسيك في الوقت الفعلي

تساعدك أداة بحث شاملة للكلمات المفتاحية على فهم أفضل لأنواع الموضوعات والعبارات التي يمكن أن تصنف المحتوى الخاص بك على محركات البحث

أداة الكتابة التلقائية للذكاء الاصطناعي، وهي أداة كتابة تلقائية، تتيح لك إنشاء مقالات فورية ذات ترتيب جيد

تتيح لك قدرات تدقيق تحسين محركات البحث تقييم موقعك الإلكتروني بالكامل بناءً على قدرته على جذب العملاء

قيود سيرفر

لا يمكن للمستخدمين تحرير الكلمات المفتاحية في محرر المحتوى بعد إنشاء المحتوى

يمكن أن تستغرق بعض التحليلات وقتًا طويلاً قبل أن تعود بنتائج قابلة للتنفيذ

تسعير المتصفح

أساسي: 69 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

69 دولارًا أمريكيًا/شهريًا متقدم: 149 دولارًا في الشهر

149 دولارًا في الشهر الحد الأقصى: 249 دولارًا أمريكيًا في الشهر

249 دولارًا أمريكيًا في الشهر مخصص: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات راكبي الأمواج

G2: 4.8/5 (460+ تقييم)

4.8/5 (460+ تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 370+ تقييم)

4. العازلة

عبر المخزن المؤقت تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورًا مهمًا في عنصر أتمتة التسويق في التسويق الداخلي، ويعد Buffer من بين أفضل الخيارات في هذا المجال. بمجرد إضافة منصات الوسائط الاجتماعية إلى واجهته، يمكنك جدولة منشوراتك تلقائيًا وتخطيط حملات التسويق الداخلي الخاصة بك في وقت مبكر.

أفضل ميزات Buffer

تمكّنك أدوات النشر والجدولة من تحسين محتوى الوسائط الاجتماعية عبر رحلة العميل

تُظهر تحليلات وتقارير وسائل التواصل الاجتماعي العائد على الاستثمار (ROI) للجهود الخاصة بالقنوات الخاصة والمتعددة القنوات

يساعد مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج في إعادة كتابة الجمل، وتوليد الأفكار، وتحسين مواعيد النشر

تساعدك إدارة التعليقات المركزية على إشراك جمهورك وجذب العملاء

قيود المخزن المؤقت

تم الإبلاغ عن بعض العوائق في تكامل Instagram والتي يمكن أن تجعل الجدولة صعبة

مكلفة نسبيًا مقارنة بمنصات أتمتة التسويق الأخرى لوسائل التواصل الاجتماعي

تسعير المخزن المؤقت

مجاناً

الأساسية: 6 دولارات شهريًا لكل قناة

6 دولارات شهريًا لكل قناة الفرق: 12 دولار/شهرًا لكل قناة

12 دولار/شهرًا لكل قناة الوكالة: 120 دولارًا شهريًا لكل 10 قنوات

التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (980+ تقييم)

4.3/5 (980+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 1400 تقييم)

5. كانفا

عبر كانفا يتطلب التسويق الداخلي الناجح أصولاً مرئية. فالرسومات، والرسوم البيانية، والرسوم البيانية، وتسويق الفيديو هي مكونات أساسية لأي تكتيك تسويق داخلي. وهنا يأتي دور Canva. إنه برنامج تصميم وقوالب بديهية يمكنك استخدامه لإنشاء أصول مرئية بسرعة وكفاءة.

أفضل ميزات كانفا

واجهة سحب وإفلات بديهية تتيح لأي شخص إنشاء تصميمات فعالة

قوالب معدة مسبقًا وقابلة للتخصيص تحافظ على هوية علامتك التجارية متسقة عبر حملات وقنوات التسويق الداخلي

أدوات تحرير الفيديو البسيطة التي تعزز تسويق الفيديو الخاص بك دون الحاجة إلى خبرة واسعة

وظائف متعددة الاستخدامات يمكنك حتى استخدامها كـ أداة تخطيط العمليات لرحلة عميلك

قيود كانفا

محرر التصميم بسيط ولكنه يفتقر إلى بعض الميزات المتقدمة لأدوات التسويق الأخرى، مثل Adobe Creative Suite

يتم قفل الأصول المرئية بعد التنزيل، مما يجعل من المستحيل إجراء تعديلات مستقبلية دون الوصول إلى البرنامج مرة أخرى

أسعار كانفا

كانفا مجاني

كانفا برو : 14.99 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد

: 14.99 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد كانفا للفرق : 29.99 دولارًا شهريًا لأول خمسة مستخدمين

: 29.99 دولارًا شهريًا لأول خمسة مستخدمين كانفا للمنظمات غير الربحية: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات وتقييمات كانفا

G2: 4.7/5 (أكثر من 4,200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 4,200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

6. تحليلات جوجل

عبر تحليلات جوجل لطالما كانت مجموعة تحليلات جوجل هي المعيار الذهبي لتحليلات الويب، ولسبب وجيه. فهي من بين أهم أدوات التسويق الداخلي لأي نشاط تجاري. استخدمها لتحليل حركة مرور الويب أو تحديد الكلمات الرئيسية التي بحث عنها المستخدمون للعثور على المحتوى الخاص بك. يمكنك حتى إضافة بعض الأتمتة التسويقية إلى عمليات التحليلات الخاصة بك من خلال إعداد التقارير وتحديد الأهداف.

أفضل ميزات تحليلات جوجل أناليتكس

مجموعة تحليلات قوية تتعقب مصادر الزيارات وتدفقات سلوك المستخدم عبر موقعك الإلكتروني

تسمح لك ميزات الهدف وقيمة الهدف بتقدير عائد الاستثمار للحملات الفردية من خلال تحديد قيمة كل تحويل بالضبط

تتيح عمليات تكامل التجارة الإلكترونية إمكانية التتبع المتعمق لعمليات الشراء ورحلات العملاء نحو تلك المشتريات

تعمل بيانات التعلّم الآلي على تحسين التقارير وتسمح بالتحليلات التنبؤية - بدلاً من البيانات التاريخية فقط - لتوجيه استراتيجية التسويق الداخلي الخاصة بك

قيود تحليلات جوجل أناليتكس

يمكن للواجهة المعقدة أن تجعل العثور على المعلومات وإنشاء التقارير أمرًا صعبًا للمستخدمين الجدد

هناك إمكانيات تخصيص محدودة للمستخدمين الذين يتطلعون إلى تجاوز المقاييس الأساسية ومؤشرات الأداء الرئيسية

أسعار تحليلات جوجل أناليتكس

مجانًا

Analytics 360: 12,500 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات تحليلات جوجل أناليتكس

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

7. جرامرلي

عبر جرامارلي يعتمد التسويق الداخلي الناجح على المصداقية، لذلك من الطبيعي أن تساعدك إحدى أهم أدوات التسويق الداخلي في الحفاظ على تلك المصداقية الاحترافية من خلال ضمان أن كل ما تكتبه احترافي. يساعدك Grammarly على ضمان أن كل محتوياتك المكتوبة، مثل حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني، أو صفحتك المقصودة التالية، أو حتى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعروض الترويجية الفردية في عملية البيع، تبدو جيدة قدر الإمكان.

أفضل ميزات Grammarly

يتكامل بسلاسة مع MS Office وGoogle ومتصفحات الويب والتطبيقات الأخرى للتحقق تلقائيًا من المحتوى الخاص بك

يوفر اقتراحات تحرير متقدمة للمساعدة في تحسين الجمل والفقرات الصحيحة نحويًا

يقدم أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي للمساعدة في كتابة المحتوى وإعادة كتابته

يتأكد من أن كل المحتوى أصلي من خلال مدقق الانتحال

القيود النحوية

قد تؤدي بعض التصحيحات التلقائية للأسماء والكلمات الفريدة الأخرى إلى تعطيل تجربة الكتابة

العديد من الميزات، بما في ذلك اقتراحات التحرير المتقدمة والتكاملات خارج المتصفح، غير متوفرة في الإصدار المجاني

تسعير Grammarly

مجانًا

الإصدار المميز: 12 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد

12 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد الشركات: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 4,300 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 4,300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 6900 تقييم)

8. انتركم

عبر الاتصال الداخلي بفضل ظهور الذكاء الاصطناعي في أتمتة التسويق، أصبحت أدوات مثل Intercom أدوات تسويق داخلي متزايدة الأهمية. حيث يستفيد المستخدمون من الدردشة المباشرة وروبوت الدردشة الآلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتعزيز التفاعل التحادثي مع العملاء الحاليين والمحتملين.

أفضل ميزات Intercom

صندوق الوارد المشترك يتيح لفرق المبيعات والتسويق وخدمة العملاء البقاء على نفس الصفحة

تتوفر خيارات توصيل متعددة القنوات من خلال موقع إلكتروني وبريد إلكتروني ورسائل نصية قصيرة

قاعدة معرفة واسعة النطاق ومكتبة مساعدة لبناء الأداة وتحسين استخدامها بمرور الوقت

سهولة استخدام مذهلة، خاصةً مع الأخذ في الاعتبار محرك الذكاء الاصطناعي المعقد الذي يعمل في الخلفية

قيود الاتصال الداخلي

تقوم أدوات حظر الإعلانات أحيانًا بوضع علامة على أداة الاتصال الداخلي كإعلان، مما يقلل من فعاليتها

قد يكون دعم العملاء الفرديين بطيئاً

أسعار الاتصال الداخلي

المعيار: 74 دولارًا شهريًا

74 دولارًا شهريًا المحترف: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 2700 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 2700 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 970 تقييم)

9. هالو بار

عبر مرحباً بار كما يوحي اسمه الودود، فإن Hello Bar هو أداة لالتقاط العملاء المحتملين تتكامل مباشرةً مع موقعك الإلكتروني. من هناك، تساعدك خيارات النوافذ المنبثقة والشريط والمنزلق المتنوعة على جذب انتباه جمهورك وتحويلهم إلى عملاء محتملين وتحسين التسويق الداخلي.

أفضل ميزات شريط Hello Bar

مجموعة واسعة من الخيارات لجمع المزيد من العملاء المحتملين على الموقع الإلكتروني تجعلها واحدة من أكثر أدوات التسويق الداخلي المتاحة تنوعًا في جذب العملاء المحتملين

تجذب أشرطة التمرير انتباه جمهورك دون تشتيت انتباهه عن محتوى التسويق الداخلي الآخر

يمكن لتنبيهات المستخدم إرسال رسائل مستهدفة إلى زوار الموقع الإلكتروني في نقاط رئيسية في رحلتهم

يسمح لك الاستهداف المتقدم باستهداف الرسائل في أكثر النقاط ذات الصلة

قيود شريط الترحيب

يمكنه التقاط العملاء المحتملين فقط، بينما يوفر بعض منافسيه أدوات أتمتة تسويق وتسويق داخلي أكثر شمولاً

ميزة الإشعارات المحدودة عند دخول عملاء محتملين جدد إلى النظام

تسعيرة شريط مرحبًا

البداية: مجانًا للأبد

مجانًا للأبد النمو: 29 دولارًا/شهريًا

29 دولارًا/شهريًا القسط: 49 دولاراً في الشهر

49 دولاراً في الشهر الصفوة: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات شريط مرحبًا

G2: 3.5/5 (أكثر من 4 تقييمات)

3.5/5 (أكثر من 4 تقييمات) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 10 مراجعات)

10. كاليندلي

عبر كاليندلي لن تكتمل أي مناقشة حول أدوات التسويق الداخلي دون النظر على الأقل إلى تقويم التسويق . لحسن الحظ، فإن Calendly هو الأفضل في السوق عندما يتعلق الأمر بجدولة الاجتماعات عبر الإنترنت، سواء داخليًا أو مع العملاء المحتملين الذين ينتظرون منك رعايتهم والترويج لهم.

أفضل ميزات Calendly

التكامل الأصلي للتقويم الذي يتجنب الحجز المزدوج أو تداخل الجداول الزمنية ويسمح لك بوضع علامة على الاجتماعات تلقائياً في تقويمات جميع الأطراف

التكامل مع التقويمات المشتركة لفرق التسويق الداخلي الذين لا يخصصون عملاء محتملين محددين لأعضاء فريق محددين للمتابعة

مكتبة واسعة من تكامل Calendly مع أدوات التسويق الداخلي الأخرى، مثل ClickUp

إمكانات أتمتة التسويق من خلال المتابعات التلقائية والمعلومات الإضافية التي يمكنك إرسالها قبل الاجتماعات المجدولة

قيود كاليندلي

أعطال عرضية يمكن أن تعطل عملية الجدولة من كلا الجانبين

يمكن أن يواجه صعوبة في مزامنة عدد كبير من التقويمات عبر عملية التسويق الداخلي للمؤسسة

تسعير كاليندلي

الأساسي: مجاناً دائماً

مجاناً دائماً الأساسي: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم المحترفون: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الفرق: 16 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

16 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 1,900 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1,900 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,800 تقييم)

اقنع جمهورك وحوِّل جمهورك باستخدام أفضل أدوات التسويق الداخلي

إن استراتيجيات التسويق الداخلي معقدة، لذا ليس من المفاجئ أن تعرف أنه لا توجد أداة تسويق داخلي واحدة "أفضل".

بدلاً من ذلك، تستخدم أفضل الاستراتيجيات مجموعة من الأدوات وتجد طرقًا لدمجها لتحقيق الأداء الأمثل.

خذ ClickUp كمثال. لا يدّعي برنامجنا أنه يقدم جدولة وسائل التواصل الاجتماعي أو تحليلات الويب المتقدمة. لكنه يمكن أن يتكامل مع أدوات التسويق الداخلي التي تؤدي تلك الخدمات، مما يؤدي في النهاية إلى إنشاء مركز لكل ما يتعلق بالتسويق الداخلي.

فماذا تنتظر إذن؟ إذا كنت تتطلع إلى تعزيز جهودك في التسويق الداخلي، فقد حان الوقت الآن للبدء. أنشئ حسابك المجاني على ClickUp اليوم .