أهم 20 مؤشر أداء رئيسي لتسويق المحتوى يجب تتبعها في 2025

هل تساءلت يومًا كيف يتفاعل جمهورك المستهدف مع المحتوى المنشور؟ أو هل يحقق المحتوى الخاص بك أهدافك ويجذب الجمهور المناسب في المقام الأول؟

يجب أن تكون استراتيجية المحتوى الخاص بك مبنية على البيانات لجذب العملاء المحتملين المناسبين واكتساب الجاذبية. يتذبذب مستوى تفاعل الجمهور على منصة ما لأسباب مختلفة، مما يؤثر في كثير من الأحيان على جهودك التسويقية.

ومع ذلك، عندما تقوم بتشريح الاستراتيجيات وقياسها مع جمهورك المستهدف، يصبح تسويق المحتوى أسهل.

تعمل مؤشرات الأداء الرئيسية لتسويق المحتوى (KPIs) بمثابة رادارك المباشر، حيث تقدم رؤى في الوقت الفعلي حول كيفية تأثير المحتوى الخاص بك على سلوك الجمهور. تساعدك مؤشرات الأداء الرئيسية هذه على تلميع صورة علامتك التجارية وزيادة معدلات التحويل بشكل كبير.

إذا كنت هنا لتتعرف على مؤشرات الأداء الرئيسية التي يجب قياسها، فلنبدأ بأهم 20 مقياسًا مهمًا لإنجاح استراتيجية المحتوى الخاصة بك أو إفسادها.

ما هي مؤشرات الأداء الرئيسية لتسويق المحتوى؟ مؤشرات الأداء الرئيسية لتسويق المحتوى (مؤشرات الأداء الرئيسية) هي قيم قابلة للقياس تُستخدم لقياس فعالية ونجاح استراتيجية تسويق المحتوى. إنها تساعدك على تتبع أهداف وغايات محددة، مثل المشاركة أو التحويلات أو الوصول إلى الجمهور، لتقييم أداء تسويق المحتوى الخاص بك بشكل أكبر.

تعمل مؤشرات الأداء الرئيسية لحملة تسويق المحتوى التسويقية كمؤشرات جودة لتقييم مدى جودة أداء استراتيجية المحتوى الخاصة بك. يتوقف اختيار مؤشرات الأداء الرئيسية المناسبة على أهداف استراتيجية المحتوى الخاصة بك.

يساعدك تتبع هذه المقاييس وتحليلها بانتظام على اتخاذ خيارات أكثر ذكاءً لتحسين أداء المحتوى الخاص بك باستخدام البيانات.

ما أهمية تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية لتسويق المحتوى؟

تمهد مؤشرات الأداء الرئيسية الطريق إلى النجاح من خلال تحديد أهداف قائمة على البيانات وضمان توافقها مع أهداف الشركة الأكبر.

وضوح الاتجاه : يوفر تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية التوجيه والتركيز من خلال تسليط الضوء على مجالات الأداء المهمة ذات الصلة بأعمالك. تساعد مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق تحديد الأهداف للمهام لتحقيق أهدافك التسويقية

: يوفر تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية التوجيه والتركيز من خلال تسليط الضوء على مجالات الأداء المهمة ذات الصلة بأعمالك. تساعد مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق تحديد الأهداف للمهام لتحقيق أهدافك التسويقية رؤى الجمهور : تساعدك مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية على فهم كيفية مشاهدة جمهورك المستهدف لموادك وكيفية تفاعلهم معها

: تساعدك مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية على فهم كيفية مشاهدة جمهورك المستهدف لموادك وكيفية تفاعلهم معها تعاون أفضل: تعمل مؤشرات الأداء الرئيسية الواضحة على تعزيز التواصل والتعاون بشكل أفضل بين الفرق من خلال خلق فهم مشترك لما يجب تحقيقه ومساعدة الفريق على العمل على تحقيق هذه الأهداف

قبل أن تقرر مؤشرات الأداء الرئيسية لحملة تسويق المحتوى، يجب أن تعرف الأنواع المختلفة. وبهذه الطريقة، يمكنك اختيار المقاييس التي تناسب أهداف عملك، مما يسهل عليك قياس النجاح بدقة ووضع استراتيجيات أفضل.

أنواع مؤشرات الأداء الرئيسية لتسويق المحتوى

تغطي مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق بالمحتوى المقاييس التي تقيس مدى جودة المحتوى أهداف التسويق وأداء الاستراتيجيات. تنقسم إلى أربعة أنواع، يبحث كل منها في جوانب محددة من فعالية تسويق المحتوى.

النوع 1: مؤشرات الأداء الرئيسية لتسويق المحتوى للوعي بالعلامة التجارية

تقيس مؤشرات الأداء الرئيسية هذه تأثير الاستراتيجيات المصممة لإبراز العلامة التجارية والتعريف بها. وهي تتبع مقاييس مثل عدد الزيارات العضوية للموقع الإلكتروني ومشاهدات الصفحة والروابط الخلفية والإشارات إلى العلامة التجارية ومصادر الإحالة والتغطية الإعلامية.

يساعدك النظر إلى هذه المقاييس على فهم مدى نجاح جهودك في تسويق المحتوى في تعزيز شهرة علامتك التجارية. قم بمطابقة هذه المقاييس مع أهداف عملك لتتبع الوعي بالعلامة التجارية واستمر في تعديل استراتيجيتك للحصول على نتائج أفضل.

النوع 2: مؤشرات الأداء الرئيسية لإدارة المشاركة في تسويق المحتوى

يوفر تتبع المقاييس مثل تفاعل الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الإعجابات والمشاركات والتعليقات، رؤى حول صدى المحتوى.

يخبرك التحقق من مدة الجلسة، ونسب النقر إلى الظهور، والوقت الذي يقضيه الجمهور على الصفحة، والاشتراكات في الرسائل الإخبارية بمدى تفاعل الأشخاص مع المحتوى الخاص بك.

تقيس هذه المقاييس التفاعل بالنسبة لمسوّقي المحتوى وتوجه استراتيجيات المحتوى الخاص بك نحو إنتاج مواد أكثر جاذبية لجمهورك.

النوع 3: مؤشرات الأداء الرئيسية لتعزيز توليد العملاء المحتملين والمبيعات من خلال التسويق بالمحتوى

يعد التحقق من معدلات التحويل، وتكاليف اكتساب العملاء، وعدد العملاء المحتملين المؤهلين من المشاركة في المحتوى أمرًا بالغ الأهمية للحصول على رؤى. تعد متابعة العملاء المحتملين من البداية إلى البيع أمرًا ضروريًا لتقييم مدى جودة أداء برنامج تسويق المحتوى الخاص بك.

هل يقوم الأشخاص بتحويل اهتمامهم إلى فعل، والنقر على الروابط، والشراء بعد التسجيل؟ الهدف النهائي هو زيادة الوعي بالعلامة التجارية وتحويل الزائرين المهتمين إلى عملاء، لذلك تحتاج إلى فهم كيفية تفاعل جمهورك مع المحتوى الخاص بك.

النوع 4: دور مؤشرات الأداء الرئيسية في الاستبقاء من خلال تسويق المحتوى

يساعدك معدل الاحتفاظ على تتبع التقدم المحرز والعثور على الثغرات التي تعيق ولاء العملاء. يساعدك تتبع معدل الاحتفاظ على اكتشاف ما إذا كان المحتوى الخاص بك يحافظ على تفاعل القراء على المدى الطويل.

تعطينا مقاييس مثل معدل الاحتفاظ بالعملاء والقيمة الدائمة ومعدل تكرار الشراء وصافي نقاط المروجين فكرة عن مدى سعادة العملاء وولائهم. وتساعدنا مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية هذه على معرفة مدى نجاح المحتوى الخاص بك في الحفاظ على اتصالات العملاء.

هناك المئات من مقاييس مؤشرات الأداء الرئيسية لمراقبتها، ولكن قد لا تتناسب جميعها مع أهداف حملتك التسويقية بالمحتوى. حدد أهداف المحتوى الخاص بك قبل الحملة التسويقية للحصول على السبق.

20 مؤشر أداء رئيسي لتسويق المحتوى

فيما يلي قائمة بـ 20 مؤشر أداء رئيسي لتسويق المحتوى تشير إلى مدى نجاح استراتيجية تسويق المحتوى لديك.

مؤشرات الأداء الرئيسية لتسويق المحتوى للوعي بالعلامة التجارية

على الرغم من أن حملات التوعية بالعلامة التجارية قد لا تزيد من الإيرادات بسرعة، إلا أنها تزيد من الوعي بالعلامة التجارية واستدعائها وظهورها. وبالتالي، كلما اكتسبت علامتك التجارية شهرة أكبر، يصبح من الأسهل على جمهورك المستهدف التعرف عليها عند الشراء.

صمم محتوى يتوافق مع أهداف شركتك وقيمها ورسالتها لتعزيز الوعي بالعلامة التجارية. تأكد من أنه جذاب لجذب الجمهور الذي يحتاج إلى التعرف عليه.

فيما يلي بعض مقاييس الأداء المهمة التي يجب مراقبتها لحملات التوعية بعلامتك التجارية:

1. زيارات الموقع الإلكتروني ومشاهدات الصفحة

تشير زيارات الموقع الإلكتروني إلى عدد المرات التي يزور فيها المستخدمون موقعك الإلكتروني، مما يعكس إجمالي عدد الزيارات والاهتمام. وفي الوقت نفسه، تقيس مشاهدات الصفحة عدد الصفحات التي يستكشفها المستخدمون خلال زياراتهم.

يوفر تتبع هذه المقاييس رؤى حول مشاركة المستخدمين وتفاعلهم مع المحتوى الخاص بك. يشير المزيد من الزيارات العضوية أو زيارات الموقع الإلكترونيّ إلى زيادة التعرض والظهور لجمهور أوسع.

بالإضافة إلى ذلك، يشير ارتفاع عدد مشاهدات الصفحات إلى أن المستخدمين يستكشفون أقسامًا متعددة من موقعك الإلكتروني، مما يشير إلى تفاعل أعمق واهتمام أكبر بمحتوى علامتك التجارية وعروضها.

تتبع عدد مشاهدات الصفحات على الصفحات المقصودة الرئيسية لمعرفة مدى نجاح المحتوى الخاص بك في جذب الزوار وتعزيز ظهور علامتك التجارية والتعرف عليها.

2. الروابط الواردة (الروابط الخلفية) وإشارات العلاقات العامة

الروابط الخلفية، أو الروابط الواردة، هي روابط تشعبية من مواقع إلكترونية أخرى توجه حركة المرور إلى موقعك. يمكن أن تؤثر هذه الروابط بشكل إيجابي على تحسين محركات البحث (SEO) للموقع من خلال الإشارة إلى المصداقية والسلطة والأهمية لمحركات البحث.

تعكس الروابط الخلفية كيف يتحقق موقع إلكتروني آخر من قابلية تطبيق المحتوى الخاص بك وملاءمته ويغري قرائه بزيارة صفحتك. تعمل هذه الروابط بمثابة تصويت على الثقة، مما يعزز سلطة موقعك الإلكتروني ويجذب حركة المرور العضوية.

تتبع عدد هذه الروابط وجودتها باستخدام أدوات مثل SEMrush أو Ahrefs. قم بتحليل المواقع التي ترتبط بك - هل هي ذات صلة وذات سمعة طيبة، وهل تؤدي إلى زيادة عدد الزيارات والتحويلات؟

إن العلاقات العامة أو العلاقات العامة، من مدونات الصناعة إلى المنافذ الإخبارية الرئيسية، هي بمثابة مكبرات صوت لرسالتك. تعمل أدوات مثل Google Alert أو Brand24 أو Meltwater على تضخيم هذه الإشارات، مما يكشف عن رؤى قيمة حول الأداء.

اشترك في هذه الأدوات، واطلع على من يتحدث، وأين يتحدثون، وما الذي يثير المشاركة.

3. المشاركات الاجتماعية

تُعتبر مشاركة اجتماعية عندما يقوم الأشخاص بمشاركة المحتوى أو إعادة نشره مع شبكتهم على منصات مثل فيسبوك وتويتر ولينكد إن وإنستغرام وغيرها. تساعد المشاركة الاجتماعية على زيادة مدى وصول المحتوى، وتعزز الظهور، ويمكن أن تجلب المزيد من الزيارات إلى المحتوى الأصلي الخاص بك.

تعمل كل مشاركة على منشورك بمثابة تصويت مصغر. افحص المحتوى الذي يولد عددًا كبيرًا من المشاركات لفهم المحتوى الذي يلقى صدى لدى جمهورك.

انظر إلى ما وراء الأرقام وركّز على من يشارك المحتوى الخاص بك. إن الأفراد أو المجموعات التي تشارك المحتوى الخاص بك مهمون لأنهم يشيرون إلى الجمهور النهائي الذي يناسب ملف تعريف العميل المثالي (ICP).

هل يشملون المؤثرين في المجال أو العملاء المخلصين أو العملاء المحتملين الجدد؟ إن معرفة ذلك يكشف لك من هم أكثر الأشخاص الذين يتردد صداها في المحتوى الخاص بك، مما يرشدك في استهداف وتشكيل المحتوى المستقبلي لتحقيق نتائج أفضل لمؤشرات الأداء الرئيسية.

4. العلامات والإشارات

عندما يشير الأشخاص إلى علامتك التجارية أو يذكرونها على وسائل التواصل الاجتماعي، فإنهم يناقشونها أو يشيرون إليها في منشوراتهم أو تعليقاتهم.

لنفترض أن شخصًا ما يشير إلى علامتك التجارية في صورة مشتركة أو يذكر علامتك التجارية في تغريدة أو تعليق. كل إشارة تعزز رسالتك، وتوضح من يتحدث، وأين، وما الذي ينقر عليه الجمهور.

إنها أشبه بحلقة تغذية راجعة مباشرة، مما يعطي نظرة ثاقبة حول مدى إثارة علامتك التجارية للمحادثات الطبيعية، مما يساعد في قياس الوعي والمشاعر تجاه علامتك التجارية.

يشير الكثير من الإشارات، خاصةً الإيجابية منها، إلى أن المحتوى الخاص بك يلقى صدى. إذا كان المؤثرون يتحدثون عنك، فهذا يعني أن سلطة علامتك التجارية آخذة في الارتفاع. ومع ذلك، لا تتجاهل الإشارات السلبية. فهي فرص لتحسين وكسب الثقة.

5. الإحالات

زوار موقعك الإلكتروني الذين يصلون إلى موقعك الإلكتروني من خلال النقر على رابط من موقع إلكتروني آخر أو منصة تواصل اجتماعي أو أي مصدر عبر الإنترنت إلى جانب محرك بحث رئيسي هم إحالات. تحصل على زيارات الإحالة عندما يتم توجيه المستخدمين إلى موقعك من موقع إلكتروني آخر من خلال رابط قابل للنقر.

من خلال مراقبة حركة زيارات الإحالات، ستفهم مدى جودة أداء التسويق والشراكات والروابط الخلفية والتواجد العام على الإنترنت. عند تتبع الإحالات، ركز على مقياسين أساسيين: المشاركة والتحويل.

لمعرفة كيف يتفاعل الأشخاص مع المحتوى الخاص بك، استخدم Google Analytics لتتبع حركة مرور الموقع الإلكتروني وسلوك المستخدم في الوقت الفعلي، مثل من أين يأتون وماذا يفعلون. تحقق من Facebook وTwitter Analytics وInstagram Insights لمعرفة مدى تفاعل المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي.

استخدم روابط تتبع فريدة لكل جزء من المحتوى أو حملة الإحالة لقياس أدائها بدقة. راجع بيانات الإحالة بانتظام لتحديد الاتجاهات وفهم ما ينجح وتعديل استراتيجية المحتوى الخاص بك.

مؤشرات الأداء الرئيسية لإدارة المشاركة في تسويق المحتوى

يأتي بعد ذلك بناء علاقة تفاعلية ودائمة بين علامتك التجارية ومتابعيها في خطة تسويق المحتوى .

كيف تقيس مدى تفاعل متابعيك مع رسالة علامتك التجارية؟ في الوقت الحاضر، أصبحت مدة انتباه الناس أقل، مما يجعل إنشاء محتوى جدير بالتفاعل أمرًا ضروريًا.

لهذا السبب يعد تحليل كيفية تفاعل الأشخاص مع علامتك التجارية أمرًا ضروريًا من خلال إجراء حملة تفاعلية ومراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية التالية:

6. الوقت على الصفحة

يكشف Google Analytics عن الوقت الذي يقضيه كل زائر على صفحة الويب الخاصة بك. إنها إشارة واضحة لكيفية وصول المحتوى الخاص بك إلى جمهورك.

إذا كان الناس يقضون الكثير من الوقت على المحتوى الخاص بك، فهذه إشارة جيدة - إنها علامة جيدة - إنها مثيرة وغنية بالمعلومات. لا تتوتر إذا كان معدل الارتداد مرتفعًا؛ انظر عن كثب إلى صفحات معينة لفهم ما يحدث.

إذا كان الزوار يقضون وقتًا قليلًا في صفحات المنتج، فقد يشير ذلك إلى سلاسة التصفح. ولكن بالنسبة للمحتوى الأطول، فكّر في إضافة عوامل جذب الانتباه أو تحسين قابلية القراءة للحفاظ على تفاعلهم.

لنفترض أن لديك هذه المدونة الضخمة المكونة من 6000 كلمة عن برنامج سير عمل المحتوى . يتلقى 100,000 مشاهدة شهرية، ولكن يبقى الأشخاص لمدة 20 إلى 25 ثانية في المتوسط. بالنسبة لمنشور مطوّل، تشير هذه الأرقام إلى أن المحتوى الخاص بك لا يستحوذ على اهتمام الجمهور بموضوعك أو أسلوب كتابتك.

يساعدك تتبع الوقت المستغرق في المحتوى على تحسين استراتيجيتك وتكوين رابطة أعمق مع علامتك التجارية خطوة بخطوة.

7. متوسط مدة الجلسة

يوضح متوسط مدة الجلسة مقدار الوقت الذي يقضيه المستخدمون على موقع إلكتروني أو تطبيق جوال أو منصة في كل جلسة. ولحساب ذلك، تقوم بقسمة إجمالي عدد الجلسات خلال فترة محددة على المدة الكاملة لجميع الجلسات.

يشير متوسط مدة الجلسة الأطول إلى أن جمهورك متعلق بالمحتوى الخاص بك ويجده ذا قيمة، مما يساعد على بناء ولاء للعلامة التجارية والثقة وتعميق العلاقات مع العملاء.

تتبع نقاط التوقف داخل المحتوى الأطول. هل هناك أقسام محددة تفقد اهتمامهم؟ استخدم هذه المعلومات لتعديل نهجك وتحديث المحتوى بمواد أكثر جاذبية.

8. معدلات النقر إلى الظهور (CTRs)

تتتبع معدلات النقر إلى الظهور عدد النقرات التي يحصل عليها رابط معين مقارنةً بإجمالي عدد المشاهدات، مما يسلط الضوء على الفرق بين المشاهدات والنقرات الفعلية. يعزز ارتفاع معدلات النقر إلى الظهور مشاركة العلامة التجارية أو توليد العملاء المحتملين أو المبيعات.

ومع ذلك، فإن نسب النقر إلى الظهور المنخفضة ليست نهاية العالم. ألقِ نظرة فاحصة على السياق. هل تحتاج عبارات الحث على اتخاذ إجراء إلى وضع أفضل أو أوضح؟

استخدم بيانات نسبة نقرات النقر إلى الظهور لتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين - قم بتجربة اختبار A/B لاختبار مختلف عبارات الحث على اتخاذ إجراء وتنسيقات مختلفة لتحسين مستويات المشاركة.

9. الاشتراك في النشرة الإخبارية

عندما يشترك شخص ما في رسالتك الإخبارية، فهذا يعني أنه يريد معرفة المزيد عن شركتك. وهذا يعني أيضًا أنهم يثقون بعلامتك التجارية. تشير الزيادة في قائمة المشتركين لديك إلى أن استراتيجية نمو أعمالك الحالية ناجحة.

تتبع أرقام الاشتراكات عبر الحملات أو وسائل التواصل الاجتماعي أو صفحات الويب من لوحة التحكم في تسليم البريد الإلكتروني. قم بتحليل الموضوعات والمنصات والتركيبة السكانية واهتمامات هذه الاشتراكات لفهم جمهورك المثالي وتخصيص المحتوى وفقًا لذلك.

10. التعليقات

التعليقات هي المحادثات الصغيرة ولكن الثاقبة التي يحرض عليها المحتوى الخاص بك - كلما كانت التعليقات أكثر أهمية وإيجابية، كان ذلك أفضل للعلامة التجارية.

راقب العدد الإجمالي للتعليقات عبر المنصات وأنواع المحتوى. يشير الحجم الكبير إلى التفاعل، بينما قد يشير الحجم المنخفض إلى عدم الاهتمام. حدد الموضوعات والأسئلة والطلبات المتكررة في التعليقات لاكتساب رؤى أعمق.

يكشف ذلك عن الثغرات في استراتيجية المحتوى والفرص المتاحة لتلبية احتياجات الجمهور مباشرةً. استخدم هذه البيانات لتحسين الموضوعات المستقبلية ومعالجة المخاوف وتخصيص عرض القيمة الفريدة لعلامتك التجارية (UVP).

مؤشرات الأداء الرئيسية لتعزيز توليد العملاء المحتملين والمبيعات من خلال التسويق بالمحتوى

تُعد حملات توليد العملاء المحتملين أمرًا بالغ الأهمية لأنها تجلب فرص المبيعات المحتملة إلى الشركة. فيما يلي بعض مؤشرات الأداء الرئيسية لتسويق المحتوى التي يجب مراقبتها أثناء حملات العملاء المحتملين:

11. تكلفة اكتساب العملاء (CAC)

تغطي تكلفة اكتساب العملاء (CAC) جميع عمليات التسويق الخاصة بك - وليس المحتوى فقط - للحصول على عملاء جدد. ويوضح المبلغ الذي يجب أن تستثمره لجلب عملاء جدد باستمرار.

أولاً، افهم معادلة تكلفة اكتساب العملاء. احسب تكلفة اكتساب العميل بقسمة تكاليف التسويق والمبيعات على عدد العملاء الجدد الذين تم اكتسابهم خلال فترة محددة.

لحساب تكلفة اكتساب العملاء، ضع في اعتبارك تكاليف التسويق والمبيعات، بما في ذلك جهود التسويق والعروض الترويجية والحملات وأنشطة المبيعات. ضع إطارًا زمنيًا محددًا لحساباتك.

بعد ذلك، احسب عدد العملاء الجدد الذين اكتسبتهم. قم بتعيين التكاليف المرتبطة باكتساب العملاء، مثل الإعلانات, برامج تسويق المحتوى ورواتب الفريق اختر معادلة (عادةً ما تكون إجمالي تكاليف الاستحواذ مقسومة على العملاء الجدد) لحساب تكلفة الاستحواذ على المحتوى.

تتبع CAC عبر تنسيقات المحتوى والقنوات والحملات. حدد المصادر الأكثر فعالية من حيث التكلفة للعملاء الجدد لمعرفة المحتوى الذي يلقى صدى لدى جمهورك المستهدف ويؤدي إلى التحويلات.

12. عدد المشتركين

يقوم المشتركون بالتسجيل طواعية لتلقي التحديثات أو الرسائل الإخبارية أو المحتوى منك بانتظام.

يبقون على اطلاع دائم على الأخبار أو العروض أو التحديثات من خلال تقديم تفاصيل الاتصال الخاصة بهم، مثل عناوين البريد الإلكتروني أو قنوات الاتصال المفضلة.

تتبع اكتساب المشتركين من مختلف القنوات (العضوية والمدفوعة والإحالات) وأنواع المحتوى (منشورات المدونة ورسائل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي). حدِّد فترات الزيادة السريعة أو الانخفاضات غير المتوقعة لفهم كيفية توليد جهودك للعملاء المحتملين وما الذي ينجح مع جمهورك.

13. استمارات الردود

يشير ملء النماذج إلى المشاركة النشطة من العملاء المحتملين المحتملين ويعمل كمؤشرات أداء رئيسية (KPIs) في حملات تسويق المحتوى. فهي تعزز استراتيجية المحتوى وتجمع معلومات عن العميل المحتمل.

راقب النسبة المئوية للمستخدمين الذين يبدأون النماذج ويكملونها. تشير معدلات الإكمال المنخفضة إلى أن الأسئلة تحتاج إلى محتوى أكثر وضوحًا وملاءمة أو تصميم أفضل للنماذج. قم بتحليل النماذج التي تحقق أفضل أداء لفهم المحتوى الذي يشجع على المشاركة وجمع البيانات القيمة.

انظر إلى الإجابات لتحليل الإجابات الشائعة والمواضيع المتكررة والأنماط. سيكشف لك القيام بذلك عن قيم جمهورك ونقاط الألم وتوقعات المحتوى.

14. التكلفة لكل عميل محتمل (CPL)

تعرض التكلفة لكل عميل محتمل (CPL) ما هو المحتوى الأفضل أداءً وعلى أي منصة. قم بقسمة إجمالي إنفاقك التسويقي (الإنشاء والتوزيع والترويج) على عدد العملاء المحتملين الذين تم إنشاؤهم خلال فترة محددة.

تتبع كل CPL عبر تنسيقات المحتوى والقنوات والحملات المختلفة. قارن CPL بمقاييس مثل معدلات النقر إلى الظهور ومعدلات التحويل لتحديد الاختناقات في مسار التحويل.

استنادًا إلى هذه الرؤى، قم بتحسين استراتيجيتك لتوليد عملاء محتملين: استثمر أكثر في المحتوى عالي الجودة، وحسّن المجالات ذات الأداء المنخفض، وأعطِ الأولوية للتنسيقات التي يتم تحويلها بكفاءة.

15. معدلات التحويل

حدد معدلات التحويل من خلال عدد الأشخاص الذين يتفاعلون بشكل إيجابي مع حملاتك.

كيف تحوّل الأشكال المختلفة (المدونات والكتب الإلكترونية والندوات عبر الإنترنت) أعضاء الجمهور إلى إجراءات محددة (عمليات الشراء والتنزيلات والاشتراكات) لتحديد نوع المحتوى الذي يتمتع بأعلى "جذب"

يكشف تتبع التحويل عن عدد الإحالات التي تتحول إلى عملاء يدفعون. تتبّع عدد الأشخاص الذين يصلون إلى موقعك الإلكتروني أو منصتك من مصدر الإحالة وعدد الأشخاص الذين يتخذون الإجراء المطلوب (على سبيل المثال، الشراء أو الاشتراك في رسالة إخبارية).

قسّم بيانات الجمهور هذه بناءً على التركيبة السكانية والاهتمامات ومراحل الرحلة. قم بتحليل معدلات التحويل لكل شريحة لفهم المحتوى الذي يلقى صدى لدى كل شريحة وتحسين استهدافك لتحقيق أفضل النتائج.

دور مؤشرات الأداء الرئيسية في الاستبقاء من خلال تسويق المحتوى تؤكد فوربس أن الاستثمار في الاحتفاظ بالعملاء الحاليين أقل تكلفة بخمس مرات من جذب عملاء جدد. توضح مؤشرات الأداء الرئيسية أدناه الأهمية الحقيقية لحملة الاحتفاظ بالعملاء:

16. معدل الاحتفاظ بالعملاء (CRR)

تُعرّف نسبة المستخدمين الذين يتوقفون عن التعامل مع شركتك بعد أول عملية شراء لهم بـ CRR.

قم بتقدير معدل الاحتفاظ بالعملاء عن طريق قسمة عدد العملاء الذين فقدوا في فترة ما على إجمالي عدد العملاء في بداية تلك الفترة. يكشف هذا عن معدل فشل المحتوى الخاص بك في جذب العملاء الحاليين.

حلل سلوك العملاء قبل وبعد الانقطاع. حدد أنماط استهلاك المحتوى، ومستويات المشاركة، والتفاعلات الأخيرة لفك شفرة المواضع التي لا يلبي فيها المحتوى الخاص بك احتياجات العملاء.

استخدم الرؤى المتعلقة بالتخبط لتخصيص المحتوى للعملاء الحاليين. عالج مشاكلهم من خلال الموضوعات والتنسيقات والدعوات إلى العمل ذات الصلة.

17. القيمة الدائمة للعميل (CLV)

القيمة الدائمة للعميل هي مؤشر الأداء الرئيسي لتسويق المحتوى الذي يحسب إجمالي الإيرادات التي يجب أن تتوقعها من عميل واحد خلال شراكتك.

ولحساب القيمة السوقية المجمعة CLV، يمكنك تقدير الإيرادات من العميل بضرب متوسط قيمة مشترياته بمتوسط عدد مرات الشراء في السنة، ثم ضرب ذلك في متوسط مدة بقائه كعميل.

18. توسيع MRR (الإيرادات الشهرية المتكررة)

تشير إيرادات MRR التوسعية من العملاء الحاليين إلى الأموال الإضافية التي يجنيها منتجك من عمليات البيع الإضافية والبيع التبادلي والإضافات.

ابحث في الإيرادات الشهرية الإضافية التي يتم تحقيقها من العملاء الحاليين من خلال عمليات البيع الإضافية والبيع التبادلي والوظائف الإضافية لمعرفة من هم المتفاعلون مع علامتك التجارية والمتقبلون للولاء.

حدد ما الذي يحفز عملاءك على إنفاق المزيد من الأموال. هل هي عروض المحتوى الحصرية أو التوصيات المخصصة أو نماذج التسعير الاستراتيجية؟ ستساعدك الرؤى التي تحصل عليها هنا أنت وفريقك على تكرار النجاح واستهداف جهود زيادة المبيعات.

19. صافي نقاط المروجين

صافي نقاط المروجين (NPS) هو مؤشر أداء رئيسي يقيس ولاء ورضا جمهورك المستهدف. وعادةً ما يستخدم مقياسًا لقياس استجاباتهم.

اسأل جمهورك: "على مقياس من 0 إلى 10، ما مدى احتمالية أن توصي الآخرين بمحتوانا؟ إنه بسيط ومباشر، ويكشف عن مدى صدى المحتوى الخاص بك ويزيد من ولائهم.

قم بتجميع العملاء في ثلاث مجموعات بناءً على الإجابات: المروجون (الذين حصلوا على 9-10)، والسلبيون (الذين حصلوا على 7-8)، والمنتقدون (الذين حصلوا على 0-6). احسب NPS عن طريق طرح المنتقدين من المروجين. يمكن أن تتراوح النسبة المئوية الناتجة من -100 إلى +100، مما يشير إلى مشاعر العملاء وولائهم تجاه العلامة التجارية.

تتبع NPS عبر مختلف أنواع المحتوى والمنصات والتركيبة السكانية. حدّد المروجين المتحمسين والمنتقدين المحبطين، حيث أن الأول يؤكد صحة جهودك والثاني يشير إلى الرياضة العمياء.

عالج المخاوف الضرورية بناءً على الملاحظات، وقم بضبط استراتيجية المحتوى الخاص بك.

20. معدل تكرار الشراء

يحسب مؤشر الأداء الرئيسي هذا نسبة الأعمال المتكررة من العملاء إلى إجمالي عملائك. يشير هذا المؤشر بشكل عام إلى التزام عملائك ويقيس مدى احتفاظك بالعملاء.

اقسم عدد العملاء الذين يكررون عمليات الشراء خلال إطار زمني محدد على إجمالي عدد العملاء. يكشف هذا عن النسبة المئوية للعملاء الذين نجح المحتوى الخاص بك في تحويلهم إلى مشترين على المدى الطويل.

تتبع سلوك تكرار الشراء عبر أنواع المحتوى والقنوات والحملات المختلفة. اختر الموضوعات والتنسيقات والعروض الأكثر صدى لدى عملائك المتكررين لمعرفة المحتوى الذي يعزز الولاء ويحفز المشاركة المستمرة.

كيفية تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية لتسويق المحتوى؟

تذكر أن البيانات وحدها ليست هي الكنز، بل إن جودة الرؤى التي تكتشفها أمر بالغ الأهمية. لذا، تعمق أكثر وحلل رؤاك بدقة. انقر فوق يغير الطريقة التي تتبع بها مؤشرات الأداء الرئيسية لتسويق المحتوى. فهو ينقلك من جداول البيانات المبعثرة والأدوات المعزولة إلى مركز قيادة موحد وموجه نحو العمل.

كبرنامج شامل برنامج إدارة المشاريع يعزز العمل الجماعي انقر فوق يتيح لك وضع الأفكار وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية والتنظيم والتعاون في مهام التسويق.

استكشف الميزات القوية مثل الأهداف واللوحات البيضاء والمستندات. بفضل الحقول القابلة للتخصيص ولوحات المعلومات والتقارير وقوالب تتبُّع مؤشرات الأداء الرئيسية المُنشأة مسبقًا، يمكّنك ClickUp من مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية لتسويق المحتوى بفعالية.

أهداف ClickUp

حدد مقاييس نجم الشمال الخاصة بك وحققها باستخدام ClickUp أهداف ClickUp أداة قوية لمراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية. ابدأ بإعداد "هدف" حدد بوضوح النتيجة الدقيقة التي ترغب في تحقيقها من خلال هذا الهدف، مع التأكد من أنه يتبع معايير SMART: محددة، وقابلة للقياس، وقابلة للتحقيق، وذات صلة، ومحددة زمنيًا.

حدد المقاييس التي تقيس تقدمك نحو الهدف على أفضل وجه. تأكد من أن المقاييس محددة وقابلة للتنفيذ, تقديم رؤى واضحة في أدائك.

لكل مؤشر أداء رئيسي، قم بإنشاء هدف ضمن هدفك. حدد مستوى الإنجاز المطلوب لكل مقياس ضمن الإطار الزمني لهدفك. يتيح لك ClickUp تعيين أنواع مختلفة من الأهداف.

يمكنك تخصيص المقاييس التي تختارها لتتبع تلك الأهداف:

رقم: قم بإنشاء نطاق من الأرقام وتتبع الزيادة أو النقصان بينها

قم بإنشاء نطاق من الأرقام وتتبع الزيادة أو النقصان بينها صحيح/خطأ: استخدم خانة اختيار تم/لم يتم لوضع علامة اكتمل الهدف الخاص بك

استخدم خانة اختيار تم/لم يتم لوضع علامة اكتمل الهدف الخاص بك عملة: حدد هدفًا نقديًا وتتبع أي زيادات أو انخفاضات

حدد هدفًا نقديًا وتتبع أي زيادات أو انخفاضات المهمة: تتبع إكمال مهمة واحدة أو قائمة كاملة

يوفر ClickUp طرقًا مختلفة لتتبع تقدمك نحو أهدافك وغاياتك. استخدم أشرطة التقدم لتمثيل نسبة الإنجاز لكل هدف بشكل مرئي. استكشف المخططات والرسوم البيانية لتصور الاتجاهات والأداء بمرور الوقت.

استخدم ClickUp Dashboards لدمج الأهداف والغايات المختلفة في نظرة عامة واحدة.

اعثر على البيانات التي تحتاجها على الفور باستخدام الأدوات في لوحات معلومات ClickUp Dashboards

راجع تقدمك بانتظام وحلل البيانات التي تم جمعها من مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك. حدد مجالات التحسين وعدّل استراتيجياتك وفقًا لذلك.

يمكنك الإبلاغ عن النقر فوق توفر الميزات رؤى قيّمة لمساعدتك في اتخاذ قرارات قائمة على البيانات.

اكتساب المزيد من المعلومات حول أداء الفريق باستخدام تقارير ClickUp

تعاون مع فريقك عن طريق تعيين المهام من خلال مهام ClickUp وتتبع التقدم المحرز في أهدافك المشتركة. اختر من مكتبتنا التي تضم أكثر من 1000 قوالب خطة التسويق الاستراتيجي لتقسيم ميزانياتك وأهدافك وغيرها من مؤشرات الأداء الرئيسية المهمة للمحتوى في مكان واحد.

نظّم عملك وقم بإدارة المشاريع وأتمتة المهام المتكررة باستخدام ClickUp

سجِّل مجانًا اليوم وحسِّن أداء فريقك بشكل أفضل وتتبع الأهداف!

جرّب ClickUp مجانًا الآن