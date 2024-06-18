أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي للبحث عن الكلمات المفتاحية في 2025 (المراجعات والأسعار)

كانت عملية البحث عن الكلمات المفتاحية في السابق مليئة بالغموض والتخمين والأمل في العثور على فرصة خفية لم يكتشفها أحد غيرك حتى الآن. الآن لدينا أدوات الذكاء الاصطناعي (AI) للبحث عن الكلمات المفتاحية لجعل العملية أسهل وأسرع وأكثر فعالية.

في هذا الدليل، سنستكشف في هذا الدليل بعض أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للبحث عن الكلمات المفتاحية المتوفرة ونقدم توصيات بشأن الأدوات التي يجب أن تفكر في استخدامها في عام 2024. 🔍

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أداة الذكاء الاصطناعي للبحث عن الكلمات المفتاحية؟

تعمل أدوات البحث عن الكلمات المفتاحية بالذكاء الاصطناعي على تبسيط هذه العملية التي تستغرق وقتًا طويلاً، وتكشف عن فرص الكلمات المفتاحية، وتسهّل عليك تخطيط وكتابة ونشر المحتوى المصمم لتحقيق نتائج جيدة في تصنيفات البحث.

عندما تفكر في أدوات البحث عن الكلمات المفتاحية المختلفة بالذكاء الاصطناعي، إليك ما يجب أن يكون في ذهنك:

الوظائف: هل تساعد هذه الأداة في البحث عن الكلمات المفتاحية، أم أنها أفضل لجزء مختلف من عملية المحتوى؟

هل تساعد هذه الأداة في البحث عن الكلمات المفتاحية، أم أنها أفضل لجزء مختلف من عملية المحتوى؟ البيانات والرؤى: هل تزودك الأداة ببيانات مفيدة مثل أحجام البحث وتكلفة النقرة (CPC) ودرجات صعوبة الكلمات المفتاحية؟

هل تزودك الأداة ببيانات مفيدة مثل أحجام البحث وتكلفة النقرة (CPC) ودرجات صعوبة الكلمات المفتاحية؟ السمعة: هل هي أداة معروفة؟ هل تتمتع بسمعة إيجابية داخل مجتمع تحسين محركات البحث؟

هل هي أداة معروفة؟ هل تتمتع بسمعة إيجابية داخل مجتمع تحسين محركات البحث؟ ميزات إضافية: هل تقوم الأداة بأكثر من مجرد البحث عن الكلمات المفتاحية؟

هل تقوم الأداة بأكثر من مجرد البحث عن الكلمات المفتاحية؟ سهولة الاستخدام: هل الأداة سهلة التصفح والاستخدام والفهم؟ هل يمكن لجميع أعضاء فريقك استخدامها بثقة؟

هل الأداة سهلة التصفح والاستخدام والفهم؟ هل يمكن لجميع أعضاء فريقك استخدامها بثقة؟ التسعير: هل هذه الأداة مجانية للبحث عن الكلمات المفتاحية؟ هل الأداة ميسورة التكلفة؟ هل الوظائف محدودة في الإصدار المجاني؟

سيكون لكل فريق ومؤسسة هدف مختلف قليلاً، لذا فكّر في هدفك الرئيسي والمقاييس الأكثر أهمية بالنسبة لك، واختر الأداة التي ستوصلك إلى هدفك.

أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي للبحث عن الكلمات المفتاحية لاستخدامها في عام 2024

أنت تعرف ما الذي تبحث عنه، ولكن من لديه الوقت للبحث ومراجعة واختبار المئات من أدوات البحث عن الكلمات المفتاحية المختلفة للذكاء الاصطناعي؟ لقد قمنا بالعمل الشاق من أجلك وقمنا بتجميع هذه القائمة التي تضم أفضل أدوات البحث عن الكلمات المفتاحية لتجربتها في عام 2024 🤓

1. ClickUp #### الأفضل لإدارة شاملة لمشروع تحسين محركات البحث SEO

استخدم ClickUp Brain لإنشاء منشور مدونة في ClickUp Docs من مطالبة بسيطة

يقدم ClickUp لفرق التسويق شيئًا لا تقدمه الأدوات الأخرى: مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم خصيصًا لدورك وأهدافك واحتياجاتك. ClickUp Brain يتعامل مع مجموعة كبيرة ومتنوعة من المهام في جميع مراحل عملية تسويق المحتوى، بما في ذلك البحث عن الكلمات الرئيسية.

استخدم ClickUp Brain ضمن مستندات ClickUp لتوليد أفكار الكلمات المفتاحية ذات الصلة وإنشاء مجموعات الكلمات المفتاحية. تعاون مع أعضاء فريق العمل داخل مستنداتك لمناقشة الأفكار ووضع اللمسات الأخيرة على قائمتك، ثم حوّل هذه الأفكار إلى عمل باستخدام مهام ClickUp .

يقوم ClickUp بأكثر من مجرد عرض أفكار كلمات مفتاحية عالية الجودة. إنها أداة قوية ل إدارة مشروع تحسين محركات البحث أيضًا. تصور مجموعات الموضوعات باستخدام انقر فوق اللوحات البيضاء استخدم انقر فوق الحقول المخصصة لتخصيص قاعدة البيانات وسير العمل الخاص بك، واستخدام انقر فوق قوائم المراجعة المتكررة للتأكد من عدم تفويت أي خطوة في عملية تحسين محركات البحث مرة أخرى. ✅

ClickUp أفضل الميزات

إنشاء قوائم ذات صلة عالية من الكلمات المفتاحية باستخدام ClickUp Brain منشئ قائمة الكلمات المفتاحية تحويل مجموعات كلماتك المفتاحية إلى ملخصات وموجزات محتوى

إنشاء جدول زمني للنشر مع متعدد الاستخداماتقوالب تقويم المحتوى التعاون مع أعضاء الفريق والموظفين المستقلين في المستندات

مراقبة التقدم المحرز في تحسين محركات البحث على مستنداتك المخصصة لوحات معلومات ClickUp استخدم ClickUp كمرجع لكأداة الإنتاجية لإدارة المشاريع والمساءلة

استخدمقالب إدارة وأبحاث تحسين محركات البحث SEO من ClickUp للبقاء منظمًا

حدد المواعيد النهائية وتتبع تصنيفاتك وإدارتها من خلال قالب إدارة وأبحاث تحسين محركات البحث في ClickUp

قيود ClickUp

ClickUp عبارة عن منصة شاملة تحتوي على مجموعة كبيرة من الميزات وخيارات التخصيص، والتي قد تكون مربكة في البداية

على الرغم من أن ClickUp Brain يولد أفكارًا للكلمات المفتاحية، إلا أنه ليس أداة بحث تقليدية للكلمات المفتاحية مع تضمين بيانات البحث

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,200 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3900 تقييم)

2. سيمروش

الأفضل لتحليل الكلمات الرئيسية التنافسية وتعيين ثغرات المحتوى

عبر سمروشسمروش هي عبارة عن منصة للتسويق الرقمي وتحسين محركات البحث (SEO) مع مجموعة من الأدوات والميزات التي تركز على تحسين محركات البحث، بما في ذلك البحث عن الكلمات الرئيسية والتحليل التنافسي. تسمح لك أدوات البحث عن الكلمات المفتاحية في Semrush باكتشاف الثغرات في الكلمات المفتاحية والبحث عن الكلمات المفتاحية للمنافسين وإنشاء قوائم الكلمات المفتاحية في وقت قصير. 🙌

أفضل ميزات Semrush

بناء قوائم بآلاف الكلمات المفتاحية طويلة الذيل من كلمة مفتاحية أولية واحدة

البحث عن فرص الكلمات المفتاحية التنافسية وفجوات المحتوى مع تحليل المنافسين

احصل على رؤى قيّمة حول خوارزمية البحث وتصنيفات الكلمات المفتاحية وبيانات الإحالة المرجعية مع Google Analytics

قيود Semrush

قد تضع خطط التسعير الخاصة ب Semrush بعيدًا عن متناول الشركات والوكالات الأصغر حجمًا

يشير بعض المستخدمين إلى أن مجموعة الميزات تعني وجود منحنى تعليمي لفهم كيفية استخدام البرنامج بفعالية

تسعير سمروش

المحترف: 129.95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

129.95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 249.95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

249.95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 499.95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Semrush

G2: 4.5/5 (1,800+ تقييم)

4.5/5 (1,800+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,100 تقييم)

3. مخطط الكلمات المفتاحية من جوجل

الأفضل للشركات التي تستهدف حملات جوجل الإعلانية

عبر مخطط الكلمات المفتاحية من جوجل يُعدّ مُخطِّط الكلمات المفتاحية في إعلانات Google أداة لا غنى عنها إذا كنت تدير حملات إعلانية على Google، ولكنها مفيدة أيضًا في حد ذاتها. استخدم الأداة للعثور على كلمات مفتاحية جديدة، والحصول على رؤى وتوصيات، والسماح لهذه المعرفة بتعزيز حملاتك الإعلانية. 📊

أفضل ميزات مُخطِّط الكلمات المفتاحية من Google

إنشاء خطة الكلمات المفتاحية الخاصة بك لإعلانات Google

الاطلاع على عدد زيارات البحث المتوقَّعة وعدد النقرات أو مرات الظهور أو التحويلات المتوقَّعة التي قد تحصل عليها

تحويل خطتك إلى حملة فعّالة في إعلانات Google ببضع نقرات

قيود مُخطِّط الكلمات المفتاحية من Google

نظرًا لأن هذه أداة لاستكشاف الكلمات المفتاحية من Google، ستتمكن فقط من رؤية بيانات البحث العضوية المتوقعة لمصطلحات بحث Google

إذا كنت لا تخطط لتشغيل حملات إعلانية على Google، فقد تكون أداة أخرى ذات مجموعة ميزات أوسع مفيدة

تسعير مخطط الكلمات المفتاحية من Google

مجانًا

تقييمات ومراجعات مُخطِّط الكلمات المفتاحية من جوجل

التقييمات أدناه خاصة بمنصة إعلانات Google بشكل عام:

G2: 4.3/5 (أكثر من 1900 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 1900 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 800 تقييم)

4. سيرفر

الأفضل لإنشاء المحتوى وتدقيقه مع تحسين محركات البحث SEO

عبر راكب الأمواج سيرفر هو تحسين محرك البحث و أداة إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي التي لا تمنح الفرق القدرة على البحث عن الكلمات المفتاحية فحسب، بل إنشاء المحتوى ومراجعة المحتوى الحالي أيضًا. بالإضافة إلى أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي أداة كتابة الإعلانات ، يقدم سيرفر أيضًا امتدادًا مجانيًا لمتصفح كروم يتيح لك البحث عن جميع الكلمات المفتاحية التي تحتاجها دون مغادرة جوجل. 🏄

سيرفر أفضل الميزات

الكشف عن مجموعات الموضوعات ذات الصلة بناءً على مجال تخصصك

تحليل هدف البحث، والاطلاع على درجات صعوبة الكلمات المفتاحية، والتحقق من أحجام البحث الشهرية

إجراء بحث سريع عن الكلمات المفتاحية باستخدام ملحق متصفح الكلمات المفتاحية

قيود #### سيرفر

يقترح المستخدمون أنه لا يمكنك تعديل مجموعات الموضوعات بمجرد إنشائها

أفاد بعض المستخدمين أن وظيفة البحث عن الكلمات المفتاحية أساسية أكثر من البدائل الأخرى

تسعير #### سيرفر

أساسي: 69 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 2 مستخدمين

69 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 2 مستخدمين الذكاء الاصطناعي الأساسي: 119 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 2 مستخدمين

119 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 2 مستخدمين متقدم: 149 دولاراً شهرياً لما يصل إلى 5 مستخدمين

149 دولاراً شهرياً لما يصل إلى 5 مستخدمين ذكاء اصطناعي متقدم: 239 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 5 مستخدمين

239 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 5 مستخدمين الحد الأقصى: 249 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 10 مستخدمين

249 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 10 مستخدمين الحد الأقصى للذكاء الاصطناعي: 419 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 10 مستخدمين

419 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 10 مستخدمين المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

سيرفر التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 300 تقييم)

5. أفكار الكلمات المزدوجة

الأفضل لاستهداف الكلمات المفتاحية المتخصصة وتحليل الاتجاهات

عبر أفكار مزدوجة Twinword Ideas هي أداة بحث عن الكلمات المفتاحية بالذكاء الاصطناعي مصممة للبحث في اتجاهات البحث وتجلب لك أفضل الكلمات المفتاحية فقط. بدلاً من مراجعة قوائم طويلة من الكلمات المفتاحية يدويًا، استخدم أداة توليد الكلمات المفتاحية بالذكاء الاصطناعي هذه للحصول على مجموعة مختارة أكثر ملاءمة من العبارات المحتملة لاستهدافها. 💡

أفضل ميزات #### أفكار الكلمات الرئيسية المزدوجة

الاطلاع على بيانات دقيقة للكلمات المفتاحية، بما في ذلك حجم البحث، وحركة المرور العضوية، وتكلفة النقرة (CPC)

توفير الوقت في إنشاء قائمة الكلمات المفتاحية ذات الصلة من خلال التجميع التلقائي للكلمات المفتاحية

اعرض نتائج الكلمات المفتاحية وقم ببناء حملتك حول أفضل فرص ترتيبك في تحسين محركات البحث

قيود أفكار الكلمات الرئيسية المزدوجة

هذه أداة بحث عن الكلمات المفتاحية فقط، لذلك قد تحتاج الفرق التي تبحث عن منصة ذات محتوى آخر أو ميزات تحسين محركات البحث إلى التفكير في بديل

تبدو أداة البحث عن الكلمات المفتاحية أساسية مقارنةً ببعض أدوات البحث عن الكلمات المفتاحية الأخرى المتاحة

تسعير #### تسعير Twinword Ideas

مجاناً

بالإضافة: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الوكالة: 59 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 5 مستخدمين

تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات Twinword Ideas

G2: 4.5/5 (مراجعة واحدة)

4.5/5 (مراجعة واحدة) Capterra: غير متوفر

6. دردشةGPT

الأفضل للبحث عن الكلمات المفتاحية التخاطبية بمساعدة الذكاء الاصطناعي

عبر ChatGPTدردشةGPT هو نظام ذكاء اصطناعي يتيح للمستخدمين الوصول إلى نموذج تعليمي كبير (LLM) يقوم بأي شيء تقريبًا - بما في ذلك إنشاء قائمة بالكلمات الرئيسية ذات الصلة لمشروع محتوى أو موقع ويب. 🤖

ChatGPT أفضل الميزات

الكشف عن اقتراحات الكلمات المفتاحية بناءً على مطالباتك ومدخلاتك

طرح أسئلة على روبوت الدردشة الآلي بطريقة أكثر طبيعية

استخدم الأداة لإنشاء قوائم الكلمات المفتاحيةقوالب خطة التسويقواستراتيجيات المحتوى

قيود الدردشةGPT

قد يكون من الأنسب للمستخدمين الذين يفضلون أداة بحث أكثر تقليدية دون واجهة على غرار روبوت الدردشة الآلية استخدام أداة بديلة

قد يكون من الصعب تحديد دقة مخرجات ChatGPT، لذلك قد تفضل الفرق استخدام أداة إضافية للتحقق من الحقائق قبل تأكيد استراتيجية تحسين محركات البحث

تسعير ChatGPT

مجاناً

ChatGPT Plus: 20 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ChatGPT

G2: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم)

7. Copy.ai

الأفضل لنشر المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي والبحث عن الكلمات الرئيسية على نطاق واسع

عبر Copy.aiCopy.ai هو أداة تسويق بالذكاء الاصطناعي مصممة لفرق المبيعات والتسويق التي ترغب في استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء المحتوى ونشره على نطاق واسع. مثل معظم مولدات الكلمات المفتاحية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، تنشئ Copy.ai قائمة بالكلمات المفتاحية المحتملة مع المطالبات الصحيحة، بحيث يكون لدى الفرق الكثير لاستخدامها في مشاريع المواقع الإلكترونية. 💻

أفضل ميزات Copy.ai

إنشاء مجموعات كلمات رئيسية وأفكار لعبارات محتملة لاستهدافها

العصف الذهني لأفكار المحتوى ووضع خطة محتوى

استخدم Copy.ai لإنشاء موجز محتوى بناءً على مطالبات كلماتك الرئيسية

قيود Copy.ai

نظرًا لأنها كاتبة محتوى بالذكاء الاصطناعي في المقام الأول، قد تجد بعض الفرق أن هذه الأداة تفتقر إلى وظيفة البحث عن كلمات رئيسية محددة

قد يجد بعض المستخدمين أن شراء أرصدة لإنشاء المحتوى أمر محبط

تسعير Copy.ai

مجانًا لمستخدم واحد (200 رصيد)

لمستخدم واحد (200 رصيد) المحترف: 36 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 5 مستخدمين (500 رصيد)

36 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 5 مستخدمين (500 رصيد) الفريق: 186 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 20 مستخدمًا (3,000 رصيد)

186 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 20 مستخدمًا (3,000 رصيد) النمو: 1,000 دولار شهريًا لما يصل إلى 75 مستخدمًا (20,000 رصيد)

1,000 دولار شهريًا لما يصل إلى 75 مستخدمًا (20,000 رصيد) النطاق: 3,000 دولار/شهر لما يصل إلى 200 مستخدم (75,000 رصيد)

Copy.ai التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييم)

8. جاسبر

الأفضل للحفاظ على اتساق العلامة التجارية في إنشاء المحتوى

عبر جاسبرجاسبر يصف نفسه بأنه مساعد طيار يعمل بالذكاء الاصطناعي لفرق التسويق في عملية البحث عن الكلمات الرئيسية، حيث يقدم مجموعة من الأدوات والميزات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز إنشاء المحتوى واتساق العلامة التجارية. جاسبر أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي تبسيط عملية موجز المحتوى للفرق. 📝

أفضل ميزات #### جاسبر

إنشاء ملخصات المحتوى والمسودات الأولى للمحتوى بناءً على كلماتك الرئيسية المحددة

تحليل المحتوى الخاص بك مقابل المنافسين في صفحات نتائج محرك البحث (SERP)

استخدم تكامل سيرفر لتحسين المحتوى بناءً على النتائج التي توصلت إليها

قيود جاسبر

على الرغم من أنه من الممكن توليد الأفكار باستخدام Jasper، إلا أنه لا يحتوي على أداة بحث تقليدية لتحسين محركات البحث عن الكلمات الرئيسية - لذا يجب على الفرق التي تتوقع بيانات البحث والرؤى أن تفكر في بديل

لا يتم تضمين تحسين محتوى تحسين محركات البحث كميزة - لهذا، ستحتاج إلى اشتراك في Surfer

أسعار جاسبر

المُنشئ: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 59 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 5 مستخدمين

59 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 5 مستخدمين الشركة: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات جاسبر

G2: 4.7/5 (1,200+ تقييم)

4.7/5 (1,200+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (1,800+ تقييم)

9. الإطار

الأفضل لمساعدة الكُتّاب في المسودات الأولى والمخططات التفصيلية

عبر الإطار Bramework عبارة عن منصة كتابة تعمل بالذكاء الاصطناعي تساعد الكتّاب وفرق المحتوى في عملية المسودة الأولى. استخدمه لإنشاء عنوان ومخطط تفصيلي والفقرات القليلة الأولى حتى لا تعمل من صفحة فارغة. ✏️

Bramework أفضل الميزات

أضف كلماتك الرئيسية وستقوم المنصة بإنشاء محتوى ذي صلة

إنشاء موجز المحتوى الخاص بك، أو المخطط التفصيلي، أو المسودة الأولى باستخدام الذكاء الاصطناعي

استخدم تكامل Semrush لإضافة وظيفة البحث عن الكلمات المفتاحية

قيود إطار العمل

لا يحتوي إطار العمل علىأداة تحسين محركات البحث بالذكاء الاصطناعي-يحتاج المستخدمون إلى اشتراك منفصل في Semrush لهذه الميزة

أفاد بعض المستخدمين أنه يمكن تحسين واجهة المستخدم (UI)

تسعير إطار عمل

التنمية: 19 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 2 مستخدمين

19 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 2 مستخدمين المحترف: 99 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 8 مستخدمين

تقييمات ومراجعات Bramework

G2: 3.7/5 (أكثر من 3 مراجعات)

3.7/5 (أكثر من 3 مراجعات) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 10 مراجعات)

10. الرواية

الأفضل للتعاون في محتوى تحسين محركات البحث

عبر السرد Narrato هي عبارة عن منصة تعاون وإنشاء محتوى بالذكاء الاصطناعي مصممة لفرق التسويق التي ترغب في جعل عملية إنشاء المحتوى مركزية. كجزء من المنصة، تقدم Narrato أدوات إضافية للتخطيط وتحسين محركات البحث، بما في ذلك البحث عن الكلمات الرئيسية. 🔎

أفضل ميزات Narrato

إنشاء قائمة بالكلمات المفتاحية ذات الصلة باستخدام كاتب الذكاء الاصطناعي في Narrato

إدخال كلماتك المفتاحية الخاصة بك لإنشاء اقتراحات ومحتوى ذي صلة

استخدم مساعد المحتوى بالذكاء الاصطناعي لتحويل كلماتك المفتاحية إلى موجز لتحسين محركات البحث

قيود Narrato

يقوم Narrato بإخراج قوائم البحث عن الكلمات المفتاحية كنص عادي داخل مستند، مما قد يجعل من الصعب على الفرق تصديرها واستخدامها بكفاءة

ينصب تركيز المنصة على التعاون في المحتوى وإنشاء المحتوى بدلاً من الكلمات الرئيسية لتحسين محركات البحث

تسعير #### تسعير ناراتو

مستخدم واحد: من 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

من 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 36 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 4 مستخدمين

36 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 4 مستخدمين الشركات: 76 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 4 مستخدمين

76 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 4 مستخدمين مخصص: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات ناراتو

G2: 4.8/5 (أكثر من 70 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 70 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 10 مراجعات)

عزّز عمليات تحسين محركات البحث لديك باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي هذه للبحث عن الكلمات الرئيسية

في مجال تحسين محركات البحث، نبحث دائمًا عن طرق للابتكار والتحرك بشكل أسرع والحصول على نتائج أفضل. وإحدى أفضل الطرق للقيام بذلك هي استخدام أدوات البحث عن الكلمات المفتاحية بالذكاء الاصطناعي لتبسيط العملية واكتشاف الفرص المذهلة وتحويل بحثك إلى محتوى قابل للنشر بشكل أسرع.

إذا لم يكن هدفك هو العثور على الكلمات المفتاحية المناسبة فحسب، بل بناء إمبراطورية محتوى وإدارتها، فاجعل ClickUp منصتك المفضلة للبحث عن الكلمات المفتاحية وإدارة تحسين محركات البحث. تمنحك منصتنا القابلة للتخصيص مكانًا واحدًا للعثور على الأفكار، وإنشاء محتوى مُحسَّن، ومراقبة تقدمك. جرّب ClickUp مجانًا اليوم . 🌻