أفضل 10 برامج لتحرير الصور في عام 2025 (المراجعات والأسعار)

حتى أكثر المصورين الفوتوغرافيين ومصممي الجرافيك والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي الموهوبين في العالم يحتاجون إلى بعض المساعدة في تعديل صورهم حتى تصبح (اعذرني على التورية) مثالية.

في حين أن الإضاءة والزوايا مهمة بالتأكيد، إلا أن برامج تحرير الصور لا تزال ضرورية للحصول على المظهر الصحيح. ✨

من التحسينات الدقيقة إلى التحولات الدراماتيكية، تمنح أدوات تحرير الصور الصحيحة المحترفين والهواة القدرة على تحويل صورهم ببضع نقرات فقط.

ولكن ما هي برامج تحرير الصور التي تستحق وقتك ومالك؟ 💸

سنوضح لك كيفية اكتشاف برامج تحرير الصور الاحترافية عالية الجودة ومشاركة أفضل 10 أدوات لتحرير الصور لهذا العام - بالإضافة إلى أداة إضافية لتنظيم وإدارة مشاريعك المرئية.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات تحرير الصور؟

بالتأكيد، قد يكون تطبيق تحرير الصور الأصلي في هاتفك الذكي مناسبًا لصور السيلفي على Instagram، لكنك تحتاج إلى شيء أكثر فعالية. 🥊

إذا كنت تبحث عن بعض برامج تحرير الصور الأخرى، فابحث عن هذه الميزات:

ميزات التحرير : ما أنواع التعديلات التي تجريها على صورك؟ ميزات مثل إزالة الخلفية وتصحيح الألوان وتغيير الحجم ومعالجة الصور من الميزات الشائعة التي لا بد من توفرها. قد توفر الحلول المتقدمة تحرير صور HDR، وتصحيح العدسات، والتحرير المستند إلى طبقات، لذا اعرف مقدار القوة التي تريدها قبل أن تتسوق

ما أنواع التعديلات التي تجريها على صورك؟ ميزات مثل إزالة الخلفية وتصحيح الألوان وتغيير الحجم ومعالجة الصور من الميزات الشائعة التي لا بد من توفرها. قد توفر الحلول المتقدمة تحرير صور HDR، وتصحيح العدسات، والتحرير المستند إلى طبقات، لذا اعرف مقدار القوة التي تريدها قبل أن تتسوق سهولة الاستخدام الواجهة: هذا أمر لا بد منه، خاصة للمبتدئين. ابحث عن برنامج سهل الاستخدام مع وظائف السحب والإفلات وسهولة الوصول إليه عبر تطبيق الهاتف المحمول

هذا أمر لا بد منه، خاصة للمبتدئين. ابحث عن برنامج سهل الاستخدام مع وظائف السحب والإفلات وسهولة الوصول إليه عبر تطبيق الهاتف المحمول التوافق: بعض من أفضل برامج تحرير الصور في العالم مخصص لنظام أندرويد أو iOS فقط، وليس لكليهما. قبل أن تشترك، تأكد من أن الأداة تعمل مع نظام تشغيل سطح المكتب والجهاز المحمول الخاص بك

بعض من أفضل برامج تحرير الصور في العالم مخصص لنظام أندرويد أو iOS فقط، وليس لكليهما. قبل أن تشترك، تأكد من أن الأداة تعمل مع نظام تشغيل سطح المكتب والجهاز المحمول الخاص بك دعم متعدد التنسيقات: يمكن لأدوات تحرير الصور الاحترافية التعامل مع تنسيقات ملفات مختلفة، بما في ذلك ملفات JPG وPNG وRAW

يمكن لأدوات تحرير الصور الاحترافية التعامل مع تنسيقات ملفات مختلفة، بما في ذلك ملفات JPG وPNG وRAW الأتمتة: ابحث عن الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تبسّط المهام المعقدة مثل إزالة الأجسام واستبدال السماء. كما توفر الإعدادات المسبقة بنقرة واحدة والتعديلات التلقائية الكثير من الوقت

## أفضل 10 أفضل برامج تحرير الصور لاستخدامها في 2024

تتغير برامج التحرير المرئية طوال الوقت، ولكن هناك بعض البرامج الفائزة الواضحة في السوق. تحقق من هذه القائمة للعثور على أفضل تطبيقات تحرير الصور لتلبية احتياجاتك. 🏆

1. أدوبي فوتوشوب

عبر أدوبي لا يوجد اسم أشهر في تحرير الصور الرقمية من Adobe Photoshop. لا يقتصر هذا التطبيق القوي لتحرير الصور على الأدوات المتقدمة التي يعرفها محترفو التصوير الفوتوغرافي ويحبونها فحسب، بل إن الإصدار الحالي من Photoshop يتضمن أيضًا الذكاء الاصطناعي التوليدي ودمج الصور والتحويلات بنقرة واحدة. 🖱️

أفضل ميزات فوتوشوب

إضافة محتوى جديد إلى الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

أدوات التنقيح مثل فرشاة معالجة البقع لإزالة أي عيوب

إنشاء صور مركبة عن طريق وضع صورتين أو أكثر على بعضهما البعض

هل تحتاج إلى خلفية أفضل؟ استخدم الإعدادات المسبقة لاستبدال السماء لتعديل الصور بشكل أكبر

قيود برنامج فوتوشوب

يقول العديد من المستخدمين إن البرنامج يحتوي على العديد من الميزات لدرجة أنه من الصعب أن تشعر بأنك ستتقن هذه الأداة

يقول آخرون إن أحجام تخزين الملفات المطلوبة محدودة، على الرغم من أنه يمكنك إصلاح ذلك من خلال الاشتراك في خطة فوتوشوب المستندة إلى السحابة (ولكن لا توجد نسخة مجانية)

تسعير فوتوشوب

التصوير الفوتوغرافي (1 تيرابايت): 19.99 دولارًا شهريًا

19.99 دولارًا شهريًا التصوير الفوتوغرافي 22.99 دولارًا شهريًا

22.99 دولارًا شهريًا سحابة إبداعية جميع التطبيقات: 59.99 دولارًا في الشهر

تصنيفات ومراجعات Photoshop

G2: 4.6/5 (أكثر من 12,800 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 12,800 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

2. أدوبي لايت روم

عبر أدوبي Lightroom هو برنامج قوي آخر لتعديل الصور من Adobe يستخدمه المبدعون المرئيون لتعديل صورهم وتنظيمها. إذا كنت بحاجة إلى تعديل الفلاتر والإضاءة والتعريض الضوئي بكميات كبيرة، فإن Adobe Lightroom هو السبيل الأمثل. إنه برنامج مساعد رائع لبرنامج Photoshop: قم بإجراء تغييرات كبيرة في Photoshop ثم انقل عملك إلى Lightroom لتعديل الطبقات للحصول على صور احترافية خالية من العيوب. 🖼️

لايت روم أفضل الميزات

استخدم أدوات معالجة Lightroom لإزالة الشوائب أو الأهداف غير المرغوب فيها

جرب الإعدادات المسبقة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للتحرير المجمّع أو للارتقاء بمهاراتك في تحرير الصور إلى أبعد من ذلك

أدوات الإخفاء تجعل من السهل تعديل أجزاء معينة من صورك

إذا كنت تريد شيئًا مخصصًا أكثر، يتيح لك Lightroom تحميل الفلاتر الخاصة بك

نظّم صورك بسرعة باستخدام التخزين السحابي لسير عمل أكثر انسيابية

لايت روم القيود

يقول بعض الأشخاص أن لايت روم يمكن أن يكون عربات التي تجرها الدواب

يُفضّل استخدام الفوتوشوب لمعالجة الصور الثقيلة

لايت روم الأسعار

التصوير الفوتوغرافي (20 جيجابايت): 9.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

9.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر لايت رووم (1 تيرابايت): 9.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

9.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر التصوير الفوتوغرافي (1 تيرابايت): 19.99 دولارًا/شهرًا

لايت روم التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 3100 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 3100 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 260+ تقييم)

3. جيمب

عبر GIMP يمكن القول إن GIMP هو أفضل برنامج مجاني لتحرير الصور في السوق. يعمل محرر الصور مفتوح المصدر هذا على أنظمة لينكس وماك وويندوز. وبما أنه مفتوح المصدر، فأنت حر في تعديل شيفرته المصدرية وإعداداته كيفما تشاء.

GIMP أفضل الميزات

هل تعرف كيفية البرمجة؟ استخدم C و C++C و Python ولغات أخرى لتخصيص GIMP

تخصيص GIMP بسرعة لعرض الأدوات التي تستخدمها أكثر من غيرها ⚒️

تحسين الصور باستخدام الوضع التصحيحي وتشويه المنظور والمزيد

استخدم أداة الاستنساخ لإزالة الكائنات غير المرغوب فيها أو إصلاح العيوب الصغيرة باستخدام أداة المعالجة

GIMP القيود

يقول العديد من المستخدمين أن واجهة GIMP قديمة بعض الشيء

يقول مستخدمون آخرون إن أداة التحديد وأداة الاقتصاص والطبقات صعبة الاستخدام

GIMP الأسعار

مجاني

GIMP التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (1,400+ تقييم)

4.3/5 (1,400+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 3,400 تقييم)

4. كابتشر وان

عبر التقاط واحد Capture One أداة لتحرير الصور مصممة للمحترفين المشغولين. فهو لا يحتوي فقط على مجموعة كاملة من ميزات تحرير الصور والذكاء الاصطناعي، ولكنه يدير أيضاً سير عمل التصوير الفوتوغرافي. شارك الصور واحصل على تعليقات من فريقك، وقم بتطبيق التعديلات تلقائيًا والمزيد في هذه المنصة البديهية. ✅

التقاط واحد أفضل الميزات

انتقل إلى الوضع المباشر لتتمكن على الفور التعاون مع فريقك استخدم الإعدادات المسبقة للنمط لتحرير الصور بسرعة

هل تحتاج إلى استعراض الكثير من الصور؟ استخدم التحرير السريع لإجراء تعديلات مجمعة ببضع ضغطات على المفاتيح

يأتي Capture One مع خاصية الإزالة التلقائية للغبار لإزالة بقع الغبار في الصور

التقاط واحد القيود

يقول المصورون المحترفون إن البرنامج لا يدعم تكديس HDR أو المكونات الإضافية

يحتوي Capture One على خيارات محدودة لتصدير الملفات

التقاط واحد التسعير التسعير

Capture One سطح المكتب الاحترافي : 14.92 دولاراً في الشهر، تُدفع سنوياً

: 14.92 دولاراً في الشهر، تُدفع سنوياً حزمة الكل في واحد 21.58 دولارًا أمريكيًا في الشهر، تُدفع سنويًا

21.58 دولارًا أمريكيًا في الشهر، تُدفع سنويًا التقاط واحد رخصة احترافية دائمة 299 دولارًا أمريكيًا

التقاط واحد التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

4.6/5 (أكثر من 60 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 60 تقييم)

5. كانفا

عبر كانفاكانفا هو برنامج تحرير الصور بالسحب والإفلات المفضل لدى الجميع. سواء كنت في المكتب أو أثناء التنقل، فإن قوالب Canva الرسومية المعدة مسبقًا توفر الكثير من الوقت. إنه بديهي بشكل لا يصدق ويعمل بشكل رائع للأشخاص الذين ليس لديهم خبرة في تصميم الجرافيك. 🙌

كانفا أفضل الميزات

من يحتاج إلى ميدجورني؟ استخدم Canva AI لإنشاء صور مع مطالبات مكتوبة

تحويل الصور بسرعة باستخدام Magic Edit AI

تعاون مع فريقك في مستندات Canva والعروض التقديمية ومقاطع الفيديو والمزيد

تمتع بالوصول إلى قوالب للرسومات، ومكتبة ضخمة للصور، ومستودع للصور المتجهة

كانفا القيود

لا يمكنه التعامل مع التحرير المتقدم للصور مثل الفوتوشوب

يتمنى العديد من المستخدمين أن يقدم Canva المزيد من القوالب القابلة للتخصيص

كانفا كانفا التسعير

كانفا مجاناً

كانفا محترف : 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم كانفا للفرق: 29.99 دولارًا شهريًا لأول خمسة أشخاص

كانفا التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 4400 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 4400 تقييم) Canva: 4.7/5 (أكثر من 11,500 تقييم)

6. سكيلوم لومينار نيو

عبر سكيلوم Luminar Neo هي أداة تحرير للصور مدعومة بالذكاء الاصطناعي تسهّل إزالة الأجسام من الصور أو توسيع الصور أو تغيير السماء أو حتى تبديل مواضيع الصور. ولكن لا تقلق: تمنحك المنصة أيضًا الكثير من القدرة على إعادة تلوين صورك يدويًا وتصفية الصور وتعديلها. 💡

لومينار نيو أفضل الميزات

استخدم Relight AI لإضافة إضاءة احترافية إلى صورك

احصل على مكون Luminar Neo الإضافي وأضف قدرات الذكاء الاصطناعي إلى فوتوشوب

ابتكر مظهرًا متناسقًا عبر جميع الصور باستخدام إعدادات Luminar Neo المسبقة متعددة الأشكال

تدعم هذه الأداة ملفات JPEG وPNG وTIFF وأنواع الملفات الأخرى

لومينار نيو القيود

يقول بعض المستخدمين أن ميزات الذكاء الاصطناعي غير دقيقة

ويقول آخرون إن المنصة تواجه تأخيرات

لومينار نيو الأسعار

شهر واحد: 14.95 دولارًا في الشهر

14.95 دولارًا في الشهر 12 شهرًا : 9.92 دولارًا أمريكيًا في الشهر، تُدفع سنويًا

: 9.92 دولارًا أمريكيًا في الشهر، تُدفع سنويًا 24 شهرًا: 7.46 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع كل سنتين

لومينار نيو التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

4.2/5 (أكثر من 70 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 5 مراجعات)

7. DxO PhotoLab

عبر DxO يصف DxO PhotoLab بأنه برنامج كامل لتحرير الصور بملفات RAW للمصورين المحترفين. قد يكون هذا البرنامج أكثر من اللازم بالنسبة لملصقات إنستجرام اليومية، ولكن إذا كنت تريد بعض القوة النارية الجادة في التصوير الفوتوغرافي، فهذا هو المكان المناسب. 📸

أفضل ميزات PhotoLab

تحسين وضوح الصور مع تقليل التشويش

تضبط DxO Smart Lighting الظلال والإضاءات بسرعة

استخدم أداة ReTouch لإزالة الانحرافات والعيوب بنقرة من المعصم

قم بإنشاء أقنعة ذكية - بدون طبقات - باستخدام U Point™

قيود قيود مختبر الصور

يقول بعض المستخدمين إن واجهة المستخدم غير عملية

ويقول آخرون إنهم يشعرون بخيبة أمل بسبب نقص التخصيص

تسعير مختبر الصور

$229

تقييمات ومراجعات مختبر الصور

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: 4.4/5 (أكثر من 10 تقييمات)

8. منتصف الرحلة

عبر منتصف الرحلةمنتصف الرحلة في عالم التصميم الجرافيكي، مستفيدةً من الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT. تُنشئ أداة الذكاء الاصطناعي هذه صورًا مفصّلة بشكل لا يصدق مع مطالبات نصية تقدمها إلى روبوت الدردشة الآلي. استخدم الأداة إما إنشاء صور مرئية جديدة من الصفر أو قم بتحميل صورك الخاصة لتحريرها بالذكاء الاصطناعي. 🤖

أفضل ميزات الرحلة الوسطى

تصميم الصور باستخدام جماليات معدة مسبقًا مثل "الفوضى" و"الغرابة"

جرب أدوات المطالبة المتقدمة مثل التباديل وإعادة التشكيل والبذور

استخدم أمر الفيديو لتحويل شبكة صورك إلى مقطع فيلم قصير

قم بتبديل نسب أبعاد الصورة وأحجامها والمزيد باستخدام بعض الأوامر النصية فقط

قيود منتصف الرحلة

تقوم أدوات الذكاء الاصطناعي أحيانًا بتوليد قطع أثرية غريبة، مثل الأصابع أو العيون الإضافية، لذا قم بإثبات عملك بعناية 👀

لا يمكنك استخدام ميدجورني إلا إذا انضممت إلى خادم الدردشة الآلية على ديسكورد

تسعير ميدجورني

الخطة الأساسية: 10 دولارات شهريًا

10 دولارات شهريًا الخطة القياسية: 30 دولارًا أمريكيًا في الشهر

30 دولارًا أمريكيًا في الشهر الخطة الاحترافية: 60 دولارًا شهريًا

60 دولارًا شهريًا الخطة الضخمة: 120 دولاراً شهرياً

تقييمات ومراجعات منتصف الرحلة

G2: 4.4/5 (أكثر من 70 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 70 تقييم) Capterra: غير متاح

9. صور التقارب

عبر صورة التقارب هل تعمل على أجهزة وأنظمة تشغيل متعددة؟ إذا كان الأمر كذلك، فقد يكون برنامج Affinity Photo هو برنامج تحرير الصور المتوافق الذي تحلم به. هذا هو برنامج تحرير الصور كامل الميزات الوحيد المتوفر لنظامي macOS وWindows وiPad. صُمم برنامج Affinity Photo للمحترفين، ويأتي مزوداً بأدوات سير عمل مدمجة من أجل دعم التعاون في التصميم .

أفينيتي فوتو أفضل الميزات

تنقيح البشرة باستخدام أدوات مثل إزالة الشوائب والحرق والتصحيح والاستنساخ

التقط صورًا بتنسيق RAW وأظهر كل التفاصيل في Affinity Photo

اختر من مكتبة من الإعدادات المسبقة للفرشاة أو قم بتحميل إعداداتك الخاصة

يدعم Affinity Photo التركيبات المعقدة والكبيرة مع تأثيرات وطبقات متعددة

أفينيتي فوتو القيود

لا يدعم برنامج Affinity Photo معالجة RAW المجمعة

يقول بعض المستخدمين إن دعم العملاء غير كافٍ بعض الشيء

أفينيتي فوتو الأسعار

MacOS : 69.99 دولارًا أمريكيًا

: 69.99 دولارًا أمريكيًا Windows : 69.99 دولارًا أمريكيًا

: 69.99 دولارًا أمريكيًا آي باد: 18.49 دولارًا أمريكيًا

أفينيتي فوتو التقييمات والمراجعات

G2 : 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 80 تقييم)

10. سايبرلينك فوتو دايركتور 365

عبر سايبرلينك يُعدّ Cyberlink's PhotoDirector 365 أداة تحرير أخرى مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وهي سهلة الاستخدام أكثر من حلول مثل Photoshop، حيث تتيح لك تحسين الصور بنقرة واحدة بفضل الذكاء الاصطناعي.

أفضل ميزات فوتو دايركتور 365

يقوم PhotoDirector 365 بتنقيح الصور الشخصية والهيئات تلقائيًا

استخدم مولد فن الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور ورسومات مخصصة

إنشاء إعدادات ممتعة باستخدام مولد مشهد الذكاء الاصطناعي

نظف صورك باستخدام أداة إزالة الضوضاء

قيود PhotoDirector 365

الترخيص مدى الحياة متاح فقط على نظام ويندوز

يقول بعض المستخدمين إن الاستيراد والتصدير بطيء بعض الشيء

تسعير PhotoDirector 365

ترخيص مدى الحياة ل PhotoDirector 2024 Ultra: 99.99 دولارًا أمريكيًا

99.99 دولارًا أمريكيًا ترخيص مدى الحياة لبرنامجي PowerDirector 2024 Ultimate و PhotoDirector 2024: 169.99 دولارًا أمريكيًا

169.99 دولارًا أمريكيًا برنامج PhotoDirector 365: 3.75 دولار شهرياً، يتم دفعها سنوياً

3.75 دولار شهرياً، يتم دفعها سنوياً باور دايركتور سويت 365: 8.33 دولار/شهرًا، يتم دفعها سنويًا

تقييمات ومراجعات تصنيفات ومراجعات برنامجDirector 365

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: 4.4/5 (أكثر من 5 تقييمات)

أدوات تصميم أخرى

من المؤكد أن أدوات تحرير الصور في هذه القائمة ستجعل صورك تبرز صورك بشكل جذاب، لكنها لا تستطيع التعامل مع كل شيء.

تحتاج فرق المحترفين إلى المساعدة في إدارة العملية الفعلية لإنشاء الصور وتحسينها ومشاركتها. إذا كنت قد جربت العمل مع فريق إبداعي من قبل، فأنت تعلم مدى صعوبة جعل الجميع على نفس الصفحة مع وجود العديد من الأجزاء المتحركة.

لحسن الحظ، فإن أدوات مثل ClickUp تجمع الجميع في نفس المساحة، مما يجعل إدارة المشروع وأدوات الذكاء الاصطناعي وغيرها في منصة واحدة. 🌻

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احصل على أداة تحرير الصور المفضلة لديك وانتقل إلى ClickUp لإدارة جميع مشاريعك الخاصة بالتصوير الفوتوغرافي والصور. تحب فرق التصميم استخدام ClickUp لإدارة عملية التصميم وتبسيط أعباء العمل، وتسريع التعاون والموافقات.

إنشاء انقر فوق مساحة العمل لعرض جميع المشاريع والمهام والمكلفين وتواريخ الاستحقاق في مكان واحد. قم بالتبديل بين القائمة والتقويم والجدول الزمني وطرق العرض الأخرى لتصور قدرة فريقك وتواريخ الاستحقاق بسرعة. 🎯 انقر فوق الذكاء الاصطناعي هو أيضًا موفر رائع للوقت لفرق التصميم والمصورين. ما عليك سوى إخبار أداة الذكاء الاصطناعي بدورك وما تريد القيام به، وستتعامل مع كل شيء من هناك. ثق بأداة ClickUp AI لكتابة رسائل البريد الإلكتروني، وتحرير النسخ، وتلخيص الملاحظات، وتدقيق النسخ. 📝

أفضل ميزات #### ClickUp أفضل الميزات

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اجمع طلبات التصميم ورتب أولويات فريقك في واجهة سحب وإفلات بسيطة

قيود ClickUp

يحتوي ClickUp على الكثير من الميزات، لذلك قد يكون هناك منحنى تعليمي للمبتدئين

يتوفر إصدار تجريبي مجاني، ولكن بعد ذلك، لا يتوفر ClickUp AI إلا في الخطط المدفوعة

أسعار ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,200 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3900 تقييم)

إدارة المشاريع المرئية بدون منحنى التعلم

سواء أكنت مصورًا فوتوغرافيًا أو مصمم جرافيك أو نجمًا طموحًا في وسائل التواصل الاجتماعي، فإن أدوات التحرير الأساسية ضرورية.

من المؤكد أن خيارات برامج تحرير الصور العشرة في هذه القائمة ستضيف بالتأكيد بعض الأناقة إلى صورك. ولكن عندما تحتاج إلى تجميع كل مهامك الفوتوغرافية في مكان واحد، اختر ClickUp. 🤩

يجعل ClickUp من السهل تنظيم الدردشات والملفات والمهام والمشاريع والمزيد في واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام للمبتدئين. جرّب المنصة الآن: أنشئ مساحة عمل ClickUp المجانية الخاصة بك.