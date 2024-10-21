أفضل 10 برامج لبناء الروابط لفرق تحسين محركات البحث في عام 2025

تكتب مقالة رائعة عن موضوع ما وتراها مدفونة في الصفحة 5 من نتائج بحث جوجل لأسابيع.

حتى بعد إنفاق آلاف الدولارات على كتّاب محترفين، ما زلت لا تحصل على ترتيب للكلمة الرئيسية التي تريدها.

لقد مررنا جميعاً بهذا الموقف. إذن، ما هي المشكلة الحقيقية؟

إذا لم يكن موقعك يحتوي على الروابط الصحيحة التي تشير إلى الصفحات الصحيحة، فقد تتأثر تصنيفاتك. في الوقت الحاضر، تفضل خوارزميات البحث جهود بناء الروابط المشروعة على التكتيكات المشبوهة أو سلطات الموقع الأضعف.

فكّر في الأمر - تتنافس جوجل بين أطنان من المحتوى من الدرجة الأولى، وتتنافس على تلك المكانة المرغوبة في مختلف المجالات. فهو يراقب استراتيجياتك على الصفحة وخارج الصفحة لمنح المستخدمين أفضل نتائج البحث.

يخبر ملف تعريف الروابط الخلفية القوي وإعداد الروابط الداخلية جوجل أن المحتوى الخاص بك له صدى لدى جمهورك المستهدف، مما يجعل موقعك أكثر ملاءمة وقيمة للمستخدمين.

هل تستثمر ثروة في استراتيجية المحتوى و الحملات الإعلانية ولكن إهمال أدوات بناء الروابط الصحيحة؟ هذا فقط يزيد من مخاطرك. وفّر على نفسك المال والوقت والمتاعب باستخدام أدوات بناء الروابط المجانية.

لقد اخترنا لك أفضل برامج بناء الروابط التي تتقن استراتيجية المحتوى باستمرار. دعنا نتعمق فيها على الفور!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج بناء الروابط؟

قبل الغوص في أفضل اختياراتنا، إليك بعض الصفات التي تميز أداة بناء الروابط الجيدة:

البساطة : يجب أن تكون سهلة الإعداد والتنقل دون صعوبات تقنية

: يجب أن تكون سهلة الإعداد والتنقل دون صعوبات تقنية موثوقية البيانات: تأكد من أنها توفر بيانات موثوقة وفورية ودقيقة عن الروابط المحتملة للمساعدة في اتخاذ قرارات قائمة على البيانات

تأكد من أنها توفر بيانات موثوقة وفورية ودقيقة عن الروابط المحتملة للمساعدة في اتخاذ قرارات قائمة على البيانات القابلية للتطوير: الوصول إلى معظم الميزات الشائعة المعروفة للمساعدة في خطوط أنابيب استراتيجية المحتوى

الوصول إلى معظم الميزات الشائعة المعروفة للمساعدة في خطوط أنابيب استراتيجية المحتوى الفعالية من حيث التكلفة: يجب أن تكون الأسعار مرنة لتلائم ميزانية عملك و الأهداف التسويقية الفعالية الوظيفية: يجب أن يكون مناسبًا لحملات التوعية, تحليل المنافسين والتتبع وقياس الاستجابة

يجب أن تكون الأسعار مرنة لتلائم ميزانية عملك و الأهداف التسويقية سهولة التكامل: تأكد من تكامله مع أدوات تحسين محرك البحث وإدارة علاقات العملاء وأدوات البحث عن الكلمات الرئيسية بسلاسة

## أفضل 10 أدوات لبناء الروابط لاستخدامها في عام 2024

1. Ahrefs

عبر Ahrefs Ahrefs هو برنامج قوي مع وظائف بناء الروابط المثيرة للإعجاب. وقد صُمم في البداية للتحقق من الروابط الخلفية، ثم تطور ليصبح قاعدة بيانات رائدة في فئته للكلمات الرئيسية والروابط الخلفية في السنوات الأخيرة.

يقسم معظم خبراء تحسين محركات البحث على أن Ahrefs هو أحد أفضل "أدوات فحص الروابط الخلفية" عند دمجه مع أدوات أخرى من الدرجة الأولى.

يغطي Ahrefs جميع القواعد الخاصة بك: البحث، ونشر المواقع التي تربط، وتتبع، وإعادة توجيه المحتوى. إنه منجم ذهب لدراسة استراتيجيات الربط الخاصة بمنافسيك والتصرف بناءً عليها.

أفضل ميزات Ahrefs

ملخص شامل للموقع : تحقق من نظرة عامة على الموقع لإلقاء نظرة مفصلة على تصنيفات المجال وعناوين URL. استكشف الملف الشخصي الشامل الذي يكشف عن أنواع الروابط في الوقت الحقيقي، والجودة، ونطاقات الإحالة، ومقاييس بناء الروابط المفيدة، وملفات الروابط الخلفية، وفرص بناء الروابط ذات الصلة، والروابط الخارجية، وفرص بناء الروابط المعطلة، ومصادر الزيارات، والعديد من ميزات حملة بناء الروابط الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على رسوم توضيحية بيانية واضحة تُظهر نمو الروابط الخاصة بنطاق ما بمرور الوقت

: تحقق من نظرة عامة على الموقع لإلقاء نظرة مفصلة على تصنيفات المجال وعناوين URL. استكشف الملف الشخصي الشامل الذي يكشف عن أنواع الروابط في الوقت الحقيقي، والجودة، ونطاقات الإحالة، ومقاييس بناء الروابط المفيدة، وملفات الروابط الخلفية، وفرص بناء الروابط ذات الصلة، والروابط الخارجية، وفرص بناء الروابط المعطلة، ومصادر الزيارات، والعديد من ميزات حملة بناء الروابط الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على رسوم توضيحية بيانية واضحة تُظهر نمو الروابط الخاصة بنطاق ما بمرور الوقت مقارنة النطاقات : ضع عنوان URL الخاص بأحد المنافسين بجانب عنوان URL آخر وانظر كيف يتراكمان. قارن بين نقاط قوة الروابط والصلاحيات والكلمات المفتاحية الخاصة بهما، واكتشف أي فجوات بينهما

: ضع عنوان URL الخاص بأحد المنافسين بجانب عنوان URL آخر وانظر كيف يتراكمان. قارن بين نقاط قوة الروابط والصلاحيات والكلمات المفتاحية الخاصة بهما، واكتشف أي فجوات بينهما روابط متقاطعة : استخرج معلومات مفصّلة وقيّمة حول نطاقات الإحالة

: استخرج معلومات مفصّلة وقيّمة حول نطاقات الإحالة تفاصيل الروابط المعطلة : ابحث عن صفحات الأخطاء التي تؤثر على النطاق حتى تتمكن من معالجتها أو التعاون بشكل أكثر فعالية

: ابحث عن صفحات الأخطاء التي تؤثر على النطاق حتى تتمكن من معالجتها أو التعاون بشكل أكثر فعالية الإشارات : استخدم ميزة مستكشف المحتوى لمراقبة الروابط الخلفية واكتشاف الإشارات غير المرتبطة بسرعة. ما عليك سوى إدخال علامتك التجارية وتفعيل فلتر "تمييز النطاقات غير المرتبطة" لمعرفة ما إذا كانت تلك الصفحات مرتبطة بك

: استخدم ميزة مستكشف المحتوى لمراقبة الروابط الخلفية واكتشاف الإشارات غير المرتبطة بسرعة. ما عليك سوى إدخال علامتك التجارية وتفعيل فلتر "تمييز النطاقات غير المرتبطة" لمعرفة ما إذا كانت تلك الصفحات مرتبطة بك تحليل فجوة المحتوى: ابحث عن فرص الكلمات المفتاحية المفيدة التي من شأنها توسيع نطاق استراتيجية المحتوى الخاص بك

قيود أهريفز

إذا كانت ميزانيتك محدودة، فقد لا تحصل على قيمة كبيرة لأنك قد تستهلك بسرعة نظام الرصيد الجديد

لا يوفر تحليلات حركة المرور للنطاقات المتنافسة

تسعير Ahrefs

مجاني

لايت : 99 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد

: 99 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد معيار : 179 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد

: 179 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد متقدم : 399 دولارًا شهريًا لثلاثة مستخدمين

: 399 دولارًا شهريًا لثلاثة مستخدمين الوكالة: 999 دولاراً شهرياً لخمسة مستخدمين

مراجعات وتقييمات Ahrefs

G2 : 4.5/5 (494 تقييم)

: 4.5/5 (494 تقييم) Capterra: 4.8/5 (540 تقييم)

لينكويسبر يُعد Link Whisper أداة موثوقة لبناء الروابط الداخلية. فهي تتحقق من مدى ملاءمة المحتوى الخاص بك وتقترح بشكل ملائم أفضل بنية ربط داخلية لتحسين محركات البحث على الصفحة على لوحة التحكم.

يزيل Link Whisper عناء البحث عن الموارد الداخلية المناسبة للربط في مقالاتك. إذا كان ووردبريس هو نظام إدارة المحتوى الخاص بك، فإنه يحدد بسرعة الصفحات اليتيمة ويصلح الروابط المعطلة ويعالج أخطاء 404، مما يعزز في النهاية تحسين موقعك على الويب لتحسين محركات البحث.

أفضل ميزات Link Whisper

الوصول الفوري إلى توصيات الروابط الداخلية المناسبة للصفحات والمنشورات

تحليل ملف تعريف الارتباط الداخلي الخاص بك من عدد الروابط الداخلية في منشوراتك إلى حالات الروابط الخاصة بك

اكتشاف مصدر ووجهة كل رابط معطل وإصلاح أو حذف الروابط المعطلة ببضع نقرات

قيود همس الروابط

خيارات محدودة لتصفية توصيات الروابط أو فرزها أو تحديد أولوياتها بناءً على تفضيلاتك أو معاييرك

وظائف مقيدة لأنه يعمل فقط داخل نظام إدارة المحتوى في ووردبريس

تسعير الرابط ويسبر

77 دولارًا أمريكيًا لترخيص موقع واحد سنويًا

117 دولاراً لثلاثة تراخيص مواقع سنوياً

167 دولارًا أمريكيًا لعشرة تراخيص مواقع سنويًا

مراجعات وتقييمات Link Whisper

G2 : تقييمات غير كافية

: تقييمات غير كافية Capterra: تقييمات غير كافية

3. بازستريم

عبر باز ستريم BuzzStream هو نظام إدارة علاقات العملاء و أداة توعية التي تساعدك في الحفاظ على اتساق عملية بناء الروابط. أرسل طلبات الروابط وتتبعها، وقم بتخصيص وترتيب رسائل البريد الإلكتروني للتوعية في موقع مركزي.

يقوم Buzzstream تلقائيًا بوضع قائمة مختصرة بمقاييس الروابط الخلفية للمواقع الإلكترونية وتفاصيل الاتصال بالعملاء المحتملين. يساعد في بناء قاعدة بيانات موثوقة للمسوقين، مما يعزز فرصك في الحصول على مقاييس أفضل للروابط. من السهل إطلاق حملات توعية لبناء الروابط إذا كنت تتطلع إلى تسريع تحقيق أهدافك الاستراتيجية.

أفضل ميزات BuzzStream

كثّف عمليات البحث عن جهات الاتصال، وإدراج العملاء المحتملين، وتحليل الروابط، وإنشاء البريد للحملات باستخدام سمات مخصصة - في مكان واحد!

تنظيم المهام، ووضع علامات على العملاء المحتملين، وتعيين التذكيرات، وتصفية العملاء المحتملين وفقًا للتفضيلات

قم بتخصيص الحملات من خلال ميزة الحقول المخصصة للتواصل المخصص

قيود BuzzStream

واجهة غير متقنة؛ تتطلب المزيد من الوقت لتعلم كيفية استخدام البرنامج

تسعير BuzzStream

بداية : 24 دولارًا شهريًا (مستخدم واحد و24 دولارًا لكل مستخدم إضافي)

: 24 دولارًا شهريًا (مستخدم واحد و24 دولارًا لكل مستخدم إضافي) النمو : 124 دولارًا شهريًا (3 مستخدمين و40 دولارًا لكل مستخدم إضافي)

: 124 دولارًا شهريًا (3 مستخدمين و40 دولارًا لكل مستخدم إضافي) محترف : 299 دولارًا شهريًا (6 مستخدمين و50 دولارًا لكل مستخدم إضافي)

: 299 دولارًا شهريًا (6 مستخدمين و50 دولارًا لكل مستخدم إضافي) مخصص: 999 دولارًا شهريًا (أكثر من 15 مستخدمًا)

تقييمات ومراجعات BuzzStream

G2 : 4.1/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

: 4.1/5 (أكثر من 150 تقييمًا) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

4. بازسومو

عبر بازسومو يساعدك BuzzSumo على تحديد وتقييم المحتوى الأكثر شهرة وملاءمة لأي موضوع أو كلمة رئيسية. ستكتشف الموضوعات الشائعة، وأفكار المحتوى، وفرص نشر الضيوف، والإشارات إلى العلامات التجارية، والمؤثرين المتخصصين، والمزيد.

أفضل ميزات BuzzSumo

اكتشف اتجاهات المحتوى الشائعة استنادًا إلى المشاركات والتفاعلات في أي كلمة رئيسية أو مجال أو موضوع

راقب الويب ووسائل التواصل الاجتماعي والمدونة لاكتشاف المشاعر والإشارات على كلماتك الرئيسية

البحث عن المحتوى وتتبعه ومقارنته من مختلف المجالات والكلمات المفتاحية والموضوعات بسهولة

قيود BuzzSumo

لا يحتوي على بريد إلكتروني، وبالتالي، لا يمكنك أتمتة حملات التوعية لبناء الروابط.

تسعير BuzzSumo

إنشاء المحتوى : 199 دولارًا شهريًا (1 مستخدم)

: 199 دولارًا شهريًا (1 مستخدم) العلاقات العامة والاتصالات : 299 دولارًا شهريًا (5 مستخدمين)

: 299 دولارًا شهريًا (5 مستخدمين) جناح : 499 دولارًا شهريًا (10 مستخدمين)

: 499 دولارًا شهريًا (10 مستخدمين) المؤسسات: 999 دولارًا شهريًا (30 مستخدمًا)

تقييمات ومراجعات BuzzSumo

G2 : 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 140 تقييم)

5. SEMrush

عبر سمروش SEMrush هي أداة شائعة للبحث عن الكلمات المفتاحية والروابط. وهي تساعد المسوّقين على التعامل مع تحسين محركات البحث، والدفع بالنقرة، وجميع جوانب استراتيجية المحتوى من خلال تحديد فرص بناء الروابط.

مع أكثر من 39 خاصية فريدة من نوعها، تواصل SEMrush تحديث نفسها بوظائف جديدة لتعزيز سلطة نطاق الموقع الإلكتروني وظهوره على الإنترنت.

أفضل ميزات SEMrush

أبحاث وأدوات قوية لتحسين محركات البحث : قم بإجراء تحليل غني وشامل على أي موقع إلكتروني لفهم الروابط التي تؤثر على تصنيفاته. وكذلك تقييم جودة تلك الروابط وحالتها

: قم بإجراء تحليل غني وشامل على أي موقع إلكتروني لفهم الروابط التي تؤثر على تصنيفاته. وكذلك تقييم جودة تلك الروابط وحالتها تدقيق الموقع : اكتشف المشكلات التي يمكن أن تضر بترتيب محرك البحث الخاص بك

: اكتشف المشكلات التي يمكن أن تضر بترتيب محرك البحث الخاص بك أدوات البحث عن الكلمات المفتاحية العضوية وأدوات البحث عن الكلمات المفتاحية PPC : تتبع الكلمات الرئيسية التي تجذب أكبر عدد من الزيارات إلى موقع الويب، سواء من خلال البحث المدفوع أو النتائج العضوية

: تتبع الكلمات الرئيسية التي تجذب أكبر عدد من الزيارات إلى موقع الويب، سواء من خلال البحث المدفوع أو النتائج العضوية تحسين محركات البحث على الصفحة : ما عليك سوى لصق مقالتك في أداة مُحسِّن المحتوى في SEMrush لتحسين الترتيب المحتمل لطلبات البحث المستهدفة

: ما عليك سوى لصق مقالتك في أداة مُحسِّن المحتوى في SEMrush لتحسين الترتيب المحتمل لطلبات البحث المستهدفة تحليل المنافسين : تعرّف على الروابط والكلمات الرئيسية التي يستخدمها منافسوك في مجال عملك لصالحهم

: تعرّف على الروابط والكلمات الرئيسية التي يستخدمها منافسوك في مجال عملك لصالحهم مقارنة النطاقات : ضع عنوان URL الخاص بأحد المنافسين بجانب عنوان آخر وانظر كيف يتراكمان. قارن بين نقاط قوتهم، مثل الروابط والسلطات والكلمات الرئيسية، واكتشف أي ثغرات بينهم

: ضع عنوان URL الخاص بأحد المنافسين بجانب عنوان آخر وانظر كيف يتراكمان. قارن بين نقاط قوتهم، مثل الروابط والسلطات والكلمات الرئيسية، واكتشف أي ثغرات بينهم تفاصيل الروابط المعطلة: ابحث عن صفحات الخطأ التي تؤثر على النطاق وحددها، حتى تتمكن من إصلاحها أو التعاون بشكل أكثر فعالية

قيود SEMrush

واجهة المستخدم ليست الأكثر سهولة في الاستخدام

مكلفة للغاية إذا كنت تعمل بميزانية منخفضة

تسعير SEMrush

محترف 119.95 دولارًا شهريًا

119.95 دولارًا شهريًا محترف : 229.95 دولارًا شهريًا

: 229.95 دولارًا شهريًا الأعمال : 449.95 دولارًا شهريًا

: 449.95 دولارًا شهريًا مخصص: قابل للتفاوض

تقييمات ومراجعات SEMrush

G2: 4.5/5 (أكثر من 1800 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1800 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2100 تقييم)

6. بوستاجا

عبر بوستاجا Postaga هي أداة لبناء الروابط تساعدك على إنشاء روابط عالية الجودة لموقعك على الويب باستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وهي تغطي كل شيء - بدءًا من مقاييس بناء الروابط التي تحلل مدى ملاءمة المحتوى إلى العثور على جهات الاتصال والتواصل - مما يجعل بناء الروابط أسرع وأكثر فعالية.

أفضل ميزات Postaga

التكامل مع أدوات تحسين محركات البحث بما في ذلك Moz وAhrefs وHunter

إنشاء اقتراحات لحملات التوعية الخاصة بك، بما في ذلك نوع الحملة والجمهور المستهدف واستراتيجيات المتابعة

إنشاء تقارير ذات علامة بيضاء حول أداء حملاتك

قيود بوستاجا

لا يوجد ضمان لإمكانية تسليم البريد الإلكتروني؛ فقد ترتد رسائل البريد الإلكتروني أو تصل إلى مجلدات الرسائل غير المرغوب فيها

تسعير بوستاجا

محترف : 84 دولارًا شهريًا (مع 2000 جهة اتصال)

: 84 دولارًا شهريًا (مع 2000 جهة اتصال) الوكالة: 240 دولارًا (مع 15000 جهة اتصال)

تقييمات ومراجعات Postaga

G2 : تقييمات غير كافية

: تقييمات غير كافية Capterra: 4.6/5 (أكثر من 60 تقييم)

7. بيتشبوكس

عبر بيتشبوكس Pitchbox هو أداة لبناء الروابط والوصول إلى المبيعات لمنشئي الروابط ذوي الخبرة. يساعد في البحث عن العملاء المحتملين وتحديدهم وإنشاء البريد الإلكتروني وتوزيعه. تتبع المحادثات والمتابعة وقياس النتائج - كل ذلك في مكان واحد.

يوفر Pitchbox واجهة سهلة الاستخدام تبسط عملية بناء الروابط على نطاق واسع.

أفضل ميزات Pitchbox

مثالي لوكالات تسويق المحتوى الكبيرة أو الشركات التي لديها فريق عمل وفريق توعية متزايد

يعزز تعاون الفريق حيث يمكن للعديد من الأشخاص العمل على الحملة نفسها

الوصول إلى مهام سير عمل مخصصة لأتمتة عملية التواصل وتحسينها

قيود Pitchbox

يواجه المستخدمون صعوبة في التعامل مع الإمكانيات الواسعة للمنصة، حيث يجدون صعوبة في التنقل والتعامل معها

تسعير Pitchbox

احترافي : 550 دولارًا شهريًا

: 550 دولارًا شهريًا المؤسسات: 1500 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات صندوق النقرات

G2 : 4.7/5 (90+ تقييمات)

: 4.7/5 (90+ تقييمات) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

8. نينجا أوتريتش

عبر نينجا أوتريتش Ninja Outreach هي أداة لبناء الروابط والتواصل مثالية للوصول إلى العملاء المحتملين والمدونين والصحفيين والمؤثرين. وهي تبحث في العملاء المحتملين باستخدام معايير مختلفة مثل تفاصيل الاتصال والمتابعين الاجتماعيين ومنشورات المدونات وسلطة المجال والتفاعلات السابقة.

أفضل ميزات NinjaOutreach

تحليل وتتبع العملاء المحتملين باستخدام مقاييس مختلفة مع البقاء على اطلاع دائم على علاقاتك مع العملاء المحتملين

العمل مع فريقك للتعامل مع حملات التوعية وتطوير استراتيجيات بناء الروابط

قيود NinjaOutreach

يعاني الكثير من المستخدمين من صعوبة التنقل في برنامج بناء الروابط، وغالبًا ما تكون تجربتهم سيئة

تسعير NinjaOutreach

النينجا البرونزي : 99 دولارًا شهريًا

: 99 دولارًا شهريًا النينجا الفضي : 199 دولارًا شهريًا

: 199 دولارًا شهريًا النينجا الذهبي: 399 دولاراً شهرياً

تقييمات ومراجعات النينجا

G2 : تقييمات غير كافية

: تقييمات غير كافية Capterra: 3.8/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

9. LinkBuilder.io

عبر Linkbuilder.io LinkBuilder.io هي وكالة لبناء الروابط تؤمن روابط خلفية من الدرجة الأولى من مواقع جديرة بالثقة. يتعامل خبراؤها مع كل جانب من جوانب تطوير الروابط، بدءًا من التواصل والتفاوض وحتى التنسيب والتنقيب.

أفضل ميزات LinkBuilder

تخطيط حملات إنشاء الروابط وإدارتها في مكان واحد

مراقبة الروابط الخلفية وتقييم عائد الاستثمار لجهودك في بناء الروابط. تحقق من عدد الروابط التي تم الحصول عليها وتكلفتها وكيفية تأثيرها على حركة الزيارات وتصنيفات محرك البحث

قيود أداة إنشاء الروابط

LinkBuilder مكلف بالنسبة للشركات الصغيرة

تسعير LinkBuilder

بدء التشغيل : 2999 دولارًا شهريًا

: 2999 دولارًا شهريًا النمو : 5999 دولارًا شهريًا

: 5999 دولارًا شهريًا محترف : 9999 دولارًا شهريًا

: 9999 دولارًا شهريًا المؤسسات: 199999 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات LinkBuilder

G2 : تقييمات غير كافية

: تقييمات غير كافية Capterra: تقييمات غير كافية

10. برايت لوكال

عبر برايت لوكال BrightLocal هي منصة متخصصة لتحسين محركات البحث المحلية، تساعدك في إدارة سمعتك ومراجعاتك، وزيادة عدد الزيارات والعملاء المحتملين من عمليات البحث المحلية، وتحسين تصنيفاتك المحلية.

يضمن لك اتساق NAP (الاسم والعنوان ورقم الهاتف) على الإنترنت من خلال اكتشاف مشكلات الاقتباس وإصلاحها مثل الإدخالات المفقودة أو المكررة أو غير المتسقة.

أفضل ميزات BrightLocal

تحليل موقعك صحة تحسين محركات البحث لاكتشاف أي مشكلات أو أخطاء قد تؤثر على التصنيفات أو استراتيجية بناء الروابط أو تجربة المستخدم

إنشاء أسئلة المراجعة وجمع التعليقات من العملاء أو المستخدمين لتحسين السمعة الرقمية لموقعك

قيود BrightLocal

يعمل BrightLocal مع مواقع الويب الخاصة ب WordPress فقط لأنه مكون إضافي ل WordPress

تسعيرة برايت لوكال

تتبع : 39 دولارًا شهريًا

: 39 دولارًا شهريًا إدارة : 49 دولارًا شهريًا

: 49 دولارًا شهريًا تنمية: 59 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات BrightLocal التقييمات والمراجعات

G2 : 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 250 تقييم)

أدوات التسويق الأخرى

في حين أن أدوات بناء الروابط وأدوات تحسين محركات البحث مهمة للغاية في مجموعة التسويق الخاصة بك، إلا أنها لا تشكل سوى جزء صغير من إعداد النمو الإجمالي الخاص بك. أنت بحاجة إلى جوانب مختلفة، مثل المحتوى، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، والإعلانات المدفوعة، من بين استراتيجيات وتكتيكات أخرى، للعمل معًا لتنمية أعمالك.

إحدى هذه الأدوات هي ClickUp - التي تجمع بين جميع فرق التسويق لديك للعمل معًا لتحقيق أهدافك في تحقيق الإيرادات.

ClickUp

استخدم ClickUp لإدارة المهام والمشروعات بسهولة، والتعاون بكفاءة مع فريقك

ClickUp عبارة عن إدارة المهام والمشاريع حل يساعدك على = رفع مستوى التسويق الخاص بك. إنشاء الحملات وتتبعها باستخدام فرق كليك أب للتسويق . استخدم انقر فوق الذكاء الاصطناعي لتوليد أفكار الحملات مثل المدونات ودراسات الحالة والموجزات.

استخدم ClickUp AI للكتابة بشكل أسرع، وتلخيص النص وصقله، وإنشاء ردود على البريد الإلكتروني، والمزيد

يتضمن برنامج إدارة المهام إدارة الحملات التسويقية ClickUp نظام لمساعدتك في إنشاء وتخطيط وتنظيم وتسريع وتتبع فعالية حملتك التسويقية حملاتك التسويقية .

قم بتخطيط حملاتك التسويقية وتنظيمها وتنفيذها باستخدام قالب خطة الحملة التسويقية من ClickUp

يوفر ClickUp أيضًا مكتبة من القوالب المحددة مسبقًا للتصميم والعمليات الإبداعية في فرق التسويق. وبمساعدة هذه الأطر، يمكنك إنشاء سير عمل للتصميم يحاكي سير العمل المثالي بشكل فعال، مما يشجع الإنتاجية والإبداع.

ClickUp أفضل الميزات

تحديد أولويات المشاريع : هيكلة المشاريع أو المقارنة بين حملات بناء الروابط المختلفة باستخدام تحديد أولويات المشروع مصفوفة

: هيكلة المشاريع أو المقارنة بين حملات بناء الروابط المختلفة باستخدام تحديد أولويات المشروع مصفوفة أتمتة مخصصة : التخلص من التبعية البشرية وأتمتة عملية التخطيط

: التخلص من التبعية البشرية وأتمتة عملية التخطيط الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي : استخدم مطالبات بسيطة لإنشاء مواقع ويب أخرى مقنعة ترغب مواقع الويب الأخرى في الارتباط بها

: استخدم مطالبات بسيطة لإنشاء مواقع ويب أخرى مقنعة ترغب مواقع الويب الأخرى في الارتباط بها إعداد تقارير سلسة : أنشئ تقارير حول جهود بناء الروابط الداخلية الخاصة بك. اكتشف الروابط الأفضل أداءً وأي قيود لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً

: أنشئ تقارير حول جهود بناء الروابط الداخلية الخاصة بك. اكتشف الروابط الأفضل أداءً وأي قيود لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً تحسين الحملات: قم بتنظيم وتبسيط خطط بناء الروابط الخاصة بك، وتقييم الروابط الخاصة بك، ومراقبة الإشعارات، والبقاء على اطلاع دائم مع أداة إدارة حملات ClickUp Marketing Campaign Management

قيود ClickUp

ClickUp قابل للتخصيص بشكل كبير، مما قد يجعله شاقًا للمبتدئين

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم للشركات : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : تسعير مخصص

: تسعير مخصص ClickUp Brain: متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو في الشهر

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3500 تقييم)

رفع مستوى تحسين محركات البحث والتسويق في عام 2024

يركّز Link Whisper وغيره من أدوات بناء الروابط المتميزة على تحسين جودة الروابط والتواصل مع مواقع الويب المختلفة. وهذا يعزز من مصداقيتك على الويب ويعزز وجودك على الإنترنت - سواء كان ذلك من خلال المزيد من زيارات الموقع الإلكتروني أو الإشارات على مواقع الويب الأخرى أو وسائل التواصل الاجتماعي.

ادمج قوة هذه الأدوات مع حل متكامل مثل ClickUp لإدارة مهام التسويق، وضمان التعاون السلس بين الفرق والأدوات، وفي النهاية تعزيز الإنتاجية عبر مشاريع متعددة داخل المؤسسة. تسجيل الدخول مجاناً اليوم.