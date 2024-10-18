كيفية إنشاء قائمة مراجعة إنشاء المحتوى

قوائم المراجعة ليست فقط لمديري المشاريع أو قادة الأعمال. إنها أدوات مفيدة للغاية لأي شخص يحتاج إلى التأكد من إنجاز مهمة أو مشروع بشكل كامل ومتسق - بل هي أدوات مفيدة للغاية لأي شخص يحتاج إلى التأكد من إنجاز مهمة أو مشروع بشكل كامل ومتسق - خاصةً إذا كنت تعمل في مهام متعددة أو تعمل كمسوق.

فكر في الأمر: إنشاء منشور مدونة أو فيديو أو حتى منشور اجتماعي يتضمن الكثير من الخطوات.

هناك الكثير مما يجب تتبعه، من البحث والتخطيط إلى التحرير والنشر والترويج. ثم هناك جميع أصحاب المصلحة - أخصائيو تحسين محركات البحث، والكتّاب، ومدققي الحقائق، وفرق عمليات المحتوى، والمصممين، والمحررين، وغيرهم. من السهل أن تسقط الأشياء من خلال الشقوق.

لا تقلق. في هذه المقالة، سنناقش كيفية إنشاء قائمة مراجعة مثالية لإنشاء المحتوى لفريقك ومشاركة بعض النصائح التكتيكية والأدوات و قالب قائمة المراجعة اقتراحات لإنشاء محتوى قيّم.

هل أنت مستعد لإنشاء قائمة ووضع علامة عليها؟

لماذا تحتاج إلى قائمة مراجعة لإنشاء المحتوى؟

قبل أن ندخل في قائمة التحقق الفعلية لتسويق المحتوى، دعنا نستعرض بسرعة كيف يمكن لقائمة التحقق هذه أن تفيد فريقك:

تنظيم سير عملك : من خلال تقسيم جهود تسويق المحتوى إلى مهام أصغر يمكن إدارتها، يمكن أن تساعدك قوائم المراجعة في الحفاظ على تركيزك وتجنب الإرهاق

: من خلال تقسيم جهود تسويق المحتوى إلى مهام أصغر يمكن إدارتها، يمكن أن تساعدك قوائم المراجعة في الحفاظ على تركيزك وتجنب الإرهاق يضمن اتساق صوت العلامة التجارية : يمكن أن تساعد قائمة المراجعة في الحفاظ على نبرة صوت متسقة عبر جميع أفكار المحتوى والمدونات، مما يعزز هوية علامتك التجارية

: يمكن أن تساعد قائمة المراجعة في الحفاظ على نبرة صوت متسقة عبر جميع أفكار المحتوى والمدونات، مما يعزز هوية علامتك التجارية تضمن الجودة : يساعد التأكد من اكتمال جميع الخطوات الضرورية (على سبيل المثال، التحقق من التنسيق ومراجعات التصميم وتحسين المحتوى) في الحفاظ على معايير عالية الجودة

: يساعد التأكد من اكتمال جميع الخطوات الضرورية (على سبيل المثال، التحقق من التنسيق ومراجعات التصميم وتحسين المحتوى) في الحفاظ على معايير عالية الجودة تحسّن التعاون: يمكن أن تساعد قوائم المراجعة جميع أعضاء فريقك على البقاء على نفس الصفحة - كل شخص يعرف دوره ومتى سيشارك في العملية

يمكن أن تساعد قوائم المراجعة جميع أعضاء فريقك على البقاء على نفس الصفحة - كل شخص يعرف دوره ومتى سيشارك في العملية تقلل من إعادة العمل : من خلال توفير خارطة طريق واضحة مع معايير محددة لفحوصات الجودة ومراجعات التصميم وغير ذلك، تساعدك قوائم المراجعة على إنجاز الأمور بشكل صحيح من المرة الأولى، مما يقلل من المراجعات والتأخيرات

: من خلال توفير خارطة طريق واضحة مع معايير محددة لفحوصات الجودة ومراجعات التصميم وغير ذلك، تساعدك قوائم المراجعة على إنجاز الأمور بشكل صحيح من المرة الأولى، مما يقلل من المراجعات والتأخيرات تجعل عملية التأهيل أسهل بكثير: سواء كنت تقوم بتأهيل زميل جديد في الفريق أو موظف مستقل أو وكالة، يمكن أن تساعدك قائمة مراجعة إنشاء المحتوى على تحديد توقعات جودة المحتوى والعمليات التشغيلية

لذا، سواء كنت منشئ محتوى مستقلاً أو جزءًا من فريق تسويق كبير يرغب في إنشاء محتوى جذاب، يمكن أن تكون قائمة المراجعة أداة رائعة لتبسيط سير عملك وإنتاج محتوى عالي الجودة وتعزيز حركة المرور العضوية.

القائمة المرجعية الكاملة لإنشاء المحتوى

الآن بعد أن عرفنا سبب حاجتك إلى قائمة مراجعة لإنشاء المحتوى، دعنا نستكشف كيفية إنشاء واحدة. سوف نغطي كل خطوة من خطوات إنشاء المحتوى - من التخطيط إلى الترويج - بالإضافة إلى نصائح إضافية حول كيفية تخصيص قائمة التحقق لتناسبك.

لكن أولاً، إليك ملخص سريع لقائمة مراجعة إنشاء المحتوى.

1. حدّد شكل المحتوى وأهدافه وجمهورك

حدد بوضوح لمن تنشئ المحتوى

حدد ما تريد تحقيقه من خلال المحتوى الخاص بك (على سبيل المثال، زيادة عدد زيارات الموقع الإلكتروني، وتوليد عملاء محتملين، وتحسين الوعي بالعلامة التجارية)

حدد أفضل تنسيق للمحتوى الخاص بك (على سبيل المثال، منشور مدونة، فيديو، رسم بياني)

2. إجراء بحث شامل

ابحث عن الكلمات الرئيسية التي يبحث عنها جمهورك المستهدف

فهم ما يقوم به منافسوك وتحديد الفرص المتاحة

استعن بالشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على عروض أسعار من الخبراء

3. حدد هيكلية المحتوى الخاص بك

أنشئ موجزًا تفصيليًا للمحتوى يتضمن الموضوعات والجمهور والكلمات الرئيسية ومتطلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة

ابدأ بمخطط هيكلي بنسبة 10% ثم توسع تدريجياً إلى 30% للحصول على نظرة عامة أكثر تفصيلاً للنقاط التي يتم تناولها

4. إنشاء محتوى عالي الجودة

تأكد من أن المحتوى الخاص بك غني بالمعلومات وموثوق به ومدروس جيدًا

اكتب محتوى وثيق الصلة بالموضوع ويوفر رؤى متعمقة

5. تحرير المحتوى الخاص بك وتدقيقه لغويًا

قم بتدقيق المحتوى الخاص بك بحثاً عن الأخطاء النحوية والإملائية وعلامات الترقيم

تأكد من أن مسودتك تتوافق مع موجز المحتوى وأطروحة الموضوع

دمج الكلمات الرئيسية بشكل طبيعي وتحسينها لمحركات البحث

6. وضع اللمسات الأخيرة على المرئيات

تصميم أو العثور على صور أو رسومات أو مقاطع فيديو عالية الجودة

تأكد من أن صورك المرئية مُحسّنة لمختلف المنصات ومتوافقة مع الأجهزة المحمولة

7. نشر المحتوى الخاص بك والترويج له

حدد المنصة المناسبة (مثل الموقع الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني)

شارك المحتوى الخاص بك على وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال التسويق عبر البريد الإلكتروني والقنوات الأخرى

8. قم بتحليل أداء المحتوى الخاص بك

مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية مثل عدد زيارات الموقع الإلكتروني والمشاركة والتحويلات

قم بإجراء استطلاعات الرأي لجمع التعليقات النوعية من القراء

الخطوة 1: حدد شكل المحتوى الخاص بك وأهدافه وجمهورك

هذا هو المكان الذي يبدأ فيه كل شيء - حدد من الذي تكتب له، والقناة التي تخطط لاستخدامها، وكيف يمكنك أن تتفاعل بشكل أفضل مع نقاط الألم لدى الجمهور المستهدف. في حين أن المبتدئين يفضلون الأدلة الإرشادية، فإن الفرق القيادية يفضلون على الأرجح قراءة تقارير الصناعة أو مقابلات الخبراء.

بالإضافة إلى ذلك، قد يتجاوب جمهور جيل Z وعملاء B2C مع محتوى TikTok والمحتوى القائم على الميمات، بينما قد يفضل جيل الألفية الأكبر سنًا وشركات الأعمال بين الشركات محتوى مدعومًا بالأبحاث.

نقترح أن تبدأ بطرح هذه الأسئلة على نفسك:

لمن هذا المحتوى؟ حدد بوضوح جمهورك المستهدف. سيشكل ذلك نبرة المحتوى الخاص بك وأسلوبه ورسائله

حدد بوضوح جمهورك المستهدف. سيشكل ذلك نبرة المحتوى الخاص بك وأسلوبه ورسائله ما المشكلة التي يحلها؟ يجب أن يقدم المحتوى الخاص بك قيمة لجمهورك. حدد المشكلة المحددة التي يعالجها المحتوى أو الحاجة التي يلبيها

يجب أن يقدم المحتوى الخاص بك قيمة لجمهورك. حدد المشكلة المحددة التي يعالجها المحتوى أو الحاجة التي يلبيها كيف سيتم قياس نجاح هذا المحتوى؟ ضع مقاييس واضحة لقياس فعالية المحتوى الخاص بك. قد يشمل ذلك عدد زيارات الموقع الإلكتروني أو المشاركة أو التحويلات أو الوعي بالعلامة التجارية

ضع مقاييس واضحة لقياس فعالية المحتوى الخاص بك. قد يشمل ذلك عدد زيارات الموقع الإلكتروني أو المشاركة أو التحويلات أو الوعي بالعلامة التجارية ما هي الرؤية الجديدة التي سيغطيها هذا المحتوى؟ تأكد من أن المحتوى الخاص بك يقدم شيئًا فريدًا أو قيمًا لم يره جمهورك من قبل. يمكن أن يكون هذا منظورًا جديدًا أو نصيحة عملية أو حلاً مبتكرًا لمشكلة قائمة

💡 نصيحة احترافية: أضف هذه الأسئلة إلى قائمة المراجعة كنقاط فرعية. يمكن بعد ذلك تكليف استراتيجي المحتوى الخاص بك (أو مسؤول المحتوى) بالإجابة على هذه الأسئلة ودمجها في مخطط المحتوى أو الموجز. ويوفر ذلك إطار عمل آمن لتخطيط محتوى هادف وجذاب يلقى صدى لدى جمهورك ويحقق النتائج.

الخطوة 2: إجراء بحث شامل

بمجرد تحديد أهدافك وجمهورك، حان الوقت للدخول في مرحلة البحث.

فيما يلي تفصيل للمجالات الرئيسية التي يمكنك استكشافها:

1. البحث عن الكلمات الرئيسية

هذه هي خطوتك الأولى لأي محتوى يعتمد على تحسين محركات البحث - منشور مدونة أو كتاب إلكتروني أو ورقة بيضاء. بعض النقاط التي يمكنك أن تطلب من فريقك التحقق منها في هذه المرحلة هي إذا كان لديهم:

تحديد الكلمات المفتاحية الأساسية والثانوية

تحليل مقصد البحث (الهدف من البحث (المعاملات، التنقل، المعلوماتية)

تضمين كلمات رئيسية طويلة الذيل لمزيد من الزيارات المستهدفة

2. تحليل المنافسين

هذا هو المكان الذي تحدد فيه الثغرات في أجزاء محتوى منافسيك حول نفس الموضوع. هل هناك أي مواضيع لم يقوموا بتغطيتها؟ هل يمكنك تقديم منظور فريد أو رؤى إضافية؟

من خلال فهم نقاط قوة منافسيك ونقاط ضعفهم، يمكنك وضع المحتوى الخاص بك لتتميز وتقدم قيمة أكبر لجمهورك.

يمكنك إبقاء هذه الخطوة بسيطة وسؤال فريق المحتوى الخاص بك عما إذا كانوا قد أكملوا التحليل التنافسي أو تقسيمها إلى خطوات مثل

هل قمت بتحليل ترتيب مدونة المنافسين للكلمات الرئيسية ذات الصلة؟

هل حددت الثغرات في محتواهم، مثل المواضيع المفقودة أو وجهات النظر القديمة؟

هل قمتَ بقياس مستوى التفاعل الذي يتلقاه المحتوى الخاص بهم (على سبيل المثال، المشاهدات والإعجابات والمشاركات والتعليقات)؟

هل توصلت إلى كيفية جعل مقالك متميزًا عن مقالهم، سواء كان ذلك من خلال تقديم منظور فريد، أو تقديم معلومات أكثر عمقًا، أو استخدام تنسيق مختلف؟

3. خبراء الموضوع (الشركات الصغيرة والمتوسطة)

إذا كنت تكتب عن مواضيع تقنية أو معقدة، أو تقارير صناعية، أو مقالات قيادية فكرية، فإن الحصول على رؤى من خبراء في الموضوع أمر غير قابل للتفاوض. هذه ليست عملية من خطوة واحدة.

إذا كنت تستعين برؤى الخبراء المتخصصين في المحتوى الخاص بك، فيمكنك إنشاء قائمة مرجعية منفصلة وأكثر تفصيلاً. سيؤدي ذلك إلى تزويد كتابك بنهج منظم للعملية، مما يضمن اتباعهم لجميع الخطوات اللازمة.

يمكنك بعد ذلك إضافة الرابط كملاحظة إلى خانة الاختيار "هل أجريت مقابلات مع الشركات الصغيرة والمتوسطة؟ سيؤدي ذلك إلى تذكير فريقك بالرجوع إلى قائمة التحقق من مصادر الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على إرشادات محددة.

إليك ما يمكنك إضافته إلى قائمة المراجعة الخاصة بك:

تحديد الشركات الصغيرة والمتوسطة المحتملة

صياغة أسئلة مدروسة

جدولة المقابلات

إجراء المقابلات

دمج رؤى الشركات الصغيرة والمتوسطة

الحصول على الموافقة

إخطار الشركة الصغيرة والمتوسطة بالنشر

💡 نصيحة احترافية: أضف ملاحظة إلى قائمة المراجعة الخاصة بك لتحديد أنواع البحث المطلوبة لكل نوع من أنواع المحتوى حتى يعرف فريقك ما يجب التركيز عليه.

الخطوة 3: حدد هيكل المحتوى الخاص بك

اعتمادًا على عملية إنشاء المحتوى الخاص بك، قد يحتاج فريقك إلى إنشاء موجز للمحتوى وعدة أنواع من الخطوط العريضة قبل الوصول إلى المسودة الفعلية.

إليك ما تبدو عليه هذه العملية:

يجب أن يقوم أخصائي تحسين محركات البحث (أو استراتيجي المحتوى) بإنشاء موجز محتوى يخبر الكاتب بالموضوعات التي يجب تغطيتها، ومن هم الجمهور، والكلمات الرئيسية التي يجب تضمينها، وإذا كنت بحاجة إلى عروض أسعار من الشركات الصغيرة والمتوسطة

ثم يقوم كاتب المحتوى بعد ذلك بصياغة مخطط تفصيلي بنسبة 10٪ (من الناحية المثالية 10٪ من إجمالي عدد الكلمات) يغطي أطروحة المدونة والخطاف التمهيدي والعناوين الرئيسية

بمجرد الموافقة على ذلك، يمكنهم توسيع المخطط التفصيلي إلى 30٪، مع تقديم نظرة عامة مفصلة عن كل قسم

تساعد هذه العملية على مواءمة أصحاب المصلحة وتقلل من الأخذ والرد خلال مرحلة الكتابة (والتحرير).

💡 نصيحة احترافية: كما هو الحال مع قائمة المراجعة الفرعية لمقابلة الشركات الصغيرة والمتوسطة، يمكنك أيضًا إنشاء قوائم مراجعة فردية لموجز المحتوى وكل نوع من أنواع المخطط التفصيلي.

الخطوة 4: إنشاء محتوى عالي الجودة

الآن، نأتي إلى الجزء الرئيسي - إنتاج محتوى عالي الجودة محبوب من قبل كل من البشر ومحركات البحث. بشكل عام، فيما يلي ثلاثة عوامل رئيسية تساهم في إنتاج محتوى عالي الجودة:

I. السرد المقنع

هل تتحدث بسلطة عن الموضوع؟

هل جميع الأبحاث مستقاة من مصادر موثوقة؟

II. الصلة بالموضوع

هل أنت متعاطف مع التحديات التي يواجهها جمهورك ونقاط الألم التي يعاني منها؟

هل تتجاوز التفسيرات السطحية؟

III. التصميم

هل أضفت لقطات شاشة ومرئيات أخرى إلى المدونة، إلى جانب التسميات التوضيحية والنص البديل؟

هل قمت بإضافة "موجز تصميم" لفريق التصميم حول العناصر المرئية التي ستحتاجها للقطعة؟

من خلال التركيز على هذه المجالات، يمكنك إنشاء محتوى لا يقتصر على المعلومات فحسب، بل يجذب جمهورك أيضًا.

الخطوة 5: تحرير وتدقيق المحتوى الخاص بك

كتابة المحتوى الخاص بك هي الخطوة الأولى فقط. الخطوة التالية هي مراجعته بدقة للتأكد من أنه يفي بمعاييرك. يمكن أن يساعدك إطار العمل المنظم (المعروف أيضًا باسم قائمة مراجعة التحرير والتدقيق اللغوي) على توحيد عملية المراجعة هذه والحفاظ على جودة متسقة.

إليك بعض النقاط التي يجب تضمينها:

I. التوافق مع الموجز

هل غطيت جميع المواضيع المذكورة في الموجز؟

هل كل قسم مرتبط بأطروحة المدونة؟

II. سهولة القراءة

هل استخدمت العناوين، والعناوين الفرعية، والنقاط النقطية لتحسين سهولة القراءة؟

هل استخدمت لغة واضحة وموجزة؟

هل قمت بتدقيق مسودتك بدقة؟

III. العلامة التجارية

هل حافظت على نبرة وأسلوب متسق يتماشى مع علامتك التجارية (والجمهور المستهدف)؟

هل قمت بمواءمة المحتوى الخاص بك مع قيم علامتك التجارية ورسالتها؟

IV. تحسين محركات البحث

هل أدرجت الكلمات المفتاحية ذات الصلة بشكل طبيعي في المحتوى الخاص بك؟

هل قمت بتحسين عنوان التعريف والوصف الخاص بك؟

في الروابط

هل قمت بتضمين جميع الروابط الداخلية المذكورة في موجز المحتوى؟

هل جميع المصادر المرتبطة أقل من 4 سنوات؟

هل قمت بإزالة معلمات UTM من الروابط الخارجية؟

السادس. الحث على اتخاذ إجراء (CTAs)

هل قمت بتضمين دعوة أساسية واضحة ومقنعة للحث على اتخاذ إجراء؟

هل أضفت أي عبارات دعوة للحث على الحث على اتخاذ إجراء لدفع القراء إلى أجزاء أخرى من المحتوى مثل النماذج أو الأدوات المجانية؟

هل أضفت أداة تعقب UTM إلى روابط الدعوة للحث على اتخاذ إجراء؟

بصرف النظر عن هذا، يمكنك أيضًا إضافة قسم يسأل الكتّاب عما إذا كانوا قد فحصوا مسوداتهم بواسطة مدقق الانتحال أو كاشف محتوى الذكاء الاصطناعي.

💡 نصيحة احترافية: بدلاً من تعيين قوائم مراجعة فردية لكتّابك ومحرّريك، أضف عملية مراجعة ذاتية. اطلب من كتّابك استخدام قائمة المراجعة لتقييم عملهم قبل تمريره إلى المحرر. يمكن للمحرر بعد ذلك مراجعة المحتوى باستخدام قائمة المراجعة نفسها، وتقديم ملاحظات واقتراحات مستهدفة للتحسين. يمكن لهذا النهج تسريع عملية المراجعة وجعلها أكثر تعاونية.

الخطوة 6: وضع اللمسات الأخيرة على المرئيات

حتى إذا كان لدى فريق التصميم الخاص بك قائمة مرجعية خاصة به، فمن الممارسات الجيدة تضمين خطوات التصميم الرئيسية في عملية إنشاء المحتوى بشكل عام، خاصةً إذا كنت تقوم بتعيين مصادر لصورك.

إليك بعض النقاط التي يجب تتبعها:

موجز التصميم: هل تم إنشاء موجز تصميم واضح يحدد النمط والألوان والجمالية العامة المطلوبة؟

هل تم إنشاء موجز تصميم واضح يحدد النمط والألوان والجمالية العامة المطلوبة؟ الأصول المرئية: هل تم الحصول على جميع العناصر المرئية الضرورية أو تم إنشاؤها (مثل الصور والرسوم البيانية والأيقونات ومقاطع الفيديو)؟

هل تم الحصول على جميع العناصر المرئية الضرورية أو تم إنشاؤها (مثل الصور والرسوم البيانية والأيقونات ومقاطع الفيديو)؟ ملاحظات التصميم: هل قدمت ملاحظات أو طلبت مراجعات من فريق التصميم؟

هل قدمت ملاحظات أو طلبت مراجعات من فريق التصميم؟ المواعيد النهائية: هل تم الالتزام بالمواعيد النهائية للتصميم؟

هل تم الالتزام بالمواعيد النهائية للتصميم؟ التوافق: هل ملفات التصميم بالصيغة الصحيحة، وذات أبعاد مناسبة، ومتوافقة مع الأجهزة المحمولة؟

الخطوة 6: نشر المحتوى الخاص بك والترويج له

بمجرد الانتهاء من المحتوى والمرئيات الخاصة بك، حان الوقت لنشر وترويج مقالك.

1. النشر

أنشئ قوائم مراجعة لكل مهمة في خطة تسويق المحتوى للتأكد من أن لديك كل شيء في مكانه الصحيح للمدونات: صور الشعارات والعلامات الوصفية وتحسين محرك البحث لرسائل البريد الإلكتروني: كود HTML، سطر الموضوع، دعوة لاتخاذ إجراء لوسائل التواصل الاجتماعي: المنصة والمرئيات والتعليقات التوضيحية والهاشتاغات

نشر المحتوى الخاص بك على المنصة التي اخترتها

تحقق من أن النسخة المنشورة دقيقة وخالية من الأخطاء

2. الترويج

في حين أن الخطوة الأولى هنا هي إنشاء استراتيجية الترويج للمحتوى الخاص بك، فإن الخطوات التالية يمكن أن تختلف حسب قناة الترويج الخاصة بك.

فعلى سبيل المثال، إذا كنت تروج لمدونة على وسائل التواصل الاجتماعي، فأنت بحاجة إلى

تحديد منصات التواصل الاجتماعي التي يكون جمهورك المستهدف أكثر نشاطاً عليها

تطوير منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تلخص المحتوى الخاص بك وتشجع على النقرات

استخدم الهاشتاجات ذات الصلة لزيادة الظهور.

من ناحية أخرى، يعني التوزيع عبر البريد الإلكتروني

تقسيم قائمة بريدك الإلكتروني بناءً على اهتمامات الجمهور أو نشاطه

إنشاء سطر موضوع يجذب الانتباه ويشجع على فتح البريد الإلكتروني

تحويل نص بريدك الإلكتروني إلى كود HTML

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الخطوة 7: تحليل أداء المحتوى الخاص بك

أخيرًا، حان الوقت للتحقق مما إذا كان لديك استراتيجية تسويق المحتوى ناجحة. أعد النظر في الأهداف التي حددتها للمحتوى الخاص بك وحدد ما إذا كان قد حقق تلك الأهداف أو تجاوزها. للحصول على صورة كاملة، قم بتضمين كل من النتائج الكمية والنوعية.

المقاييس الكمية

راقب الزيادة في عدد زيارات الموقع الإلكتروني من المحتوى الخاص بك

قياس مقاييس المشاركة مثل الإعجابات والمشاركات والتعليقات والوقت الذي تقضيه على الصفحة

تتبع التحويلات (على سبيل المثال، عمليات الاشتراك والمشتريات والتنزيلات).

مراقبة تصنيفات محركات البحث الخاصة بالمحتوى الخاص بك للكلمات الرئيسية ذات الصلة

الملاحظات النوعية

قم بإجراء استطلاعات أو استطلاعات رأي لجمع التعليقات من جمهورك

تحليل التعليقات والرسائل على المحتوى الخاص بك

نقترح مراجعة الأداء الكمي والنوعي للمحتوى الخاص بك شهريًا أو كل ثلاثة أشهر لتحديد مجالات التحسين في جهود تسويق المحتوى الخاص بك. وبهذه الطريقة، يمكنك تحليل نتائج المحتوى الخاص بك واتخاذ قرارات قائمة على البيانات لاستراتيجيات تسويق المحتوى المستقبلية.

إدارة قائمة مراجعة (وعملية) إنشاء المحتوى الخاص بك باستخدام ClickUp

وفقًا لـ استطلاع ماكينزي لعام 2023 يقضي المديرون المتوسطون أكثر من نصف وقت عملهم في الأعمال الإدارية. بالنسبة لقادة المحتوى، يمكن أن يشمل ذلك أيضًا إنشاء قوائم مراجعة المحتوى وإدارتها.

الحل؟

استخدم منصة لإدارة المشاريع مثل انقر فوق ، والذي يتيح لك إنشاء قوائم مراجعة، وحفظها كقوالب، ودمجها في عمليات إنتاج المحتوى الأكبر.

هذا يعني أنه يمكنك استخدام ClickUp كـ أداة إدارة المحتوى للقيام بكل ذلك - إدارة عمليات المحتوى، وإنشاء المحتوى، وتحليل أداء المحتوى.

كما قالت كريستينا ويلسون، مديرة المحتوى في جرافيت,

_ لم نبدأ في كتابة المقالات فحسب، بل قررنا القيام بذلك على نطاق واسع، لذلك كنا بحاجة إلى منصة قوية يمكنها التكيف بسهولة مع العدد المتزايد من المواد التي نقدمها. كان ClickUp هو الخيار الأفضل

كرستينا ويلسون، مديرة المحتوى في جرافيت

قامت شركة Graphite بتوسيع نطاق إنتاج المحتوى الخاص بها بمعدل 12 ضعفاً باستخدام ClickUp!

إليك كيفية الاستفادة من إمكانات إدارة المحتوى في ClickUp:

إنشاء قائمة مرجعية لإنشاء المحتوى الخاص بك

أولاً، يمكنك توضيح الخطوات المختلفة في عملية إنشاء المحتوى الخاص بك باستخدام قائمة مراجعة. لهذا الغرض، استخدم قوالب قائمة مراجعة ClickUp ميزة. يمكنك بسهولة إنشاء عمليات إنشاء المحتوى وإعادة استخدامها عبر فريقك.

قوالب قائمة مراجعة ClickUp

وفر الوقت من خلال إنشاء إنشاء محتوى رئيسي باستخدام قوالب قائمة مراجعة ClickUp Checklist Templates وتخصيصها لكل مشروع محتوى

إليك بعض الميزات البارزة

القوالب القابلة لإعادة الاستخدام: احفظ قائمة مراجعة إنشاء المحتوى كقالب وأعد استخدامها في مشاريع مختلفة.

احفظ قائمة مراجعة إنشاء المحتوى كقالب وأعد استخدامها في مشاريع مختلفة. التداخل والسحب والإفلات: تنظيم عناصر قائمة المراجعة عن طريق تداخلها أو تعديل الترتيب من خلال ميزة السحب والإفلات السهلة.

تنظيم عناصر قائمة المراجعة عن طريق تداخلها أو تعديل الترتيب من خلال ميزة السحب والإفلات السهلة. تعيين وتتبع التقدم المحرز: تعيين عناصر قائمة المراجعة لأعضاء فريق محددين، مما يضمن المساءلة في كل خطوة.

تعيين عناصر قائمة المراجعة لأعضاء فريق محددين، مما يضمن المساءلة في كل خطوة. حالات الاستخدام في العالم الحقيقي: قم بتطبيق قوالب قائمة المراجعة لعمليات مثل مهام ما قبل التدوين أو مهام ما بعد التدوين أو إنشاء الصفحة المقصودة أو إصدارات الميزات، مما يضمن تتبع كل خطوة بكفاءة.

قوائم مراجعة مهام ClickUp

بعد ذلك، يمكنك استخدام قوائم مراجعة مهام ClickUp لإنشاء قوائم مهام بسيطة ضمن مهمة.

قم بتوثيق جميع خطوات عملية إنشاء المحتوى باستخدام قوائم مهام ClickUp Task Checklists

إليك كيف يساعدك ذلك:

كلما بدأت مشروع محتوى جديد، قم بإنشاء قائمة مراجعة جديدة من قالب قائمة المراجعة الخاصة بك

قم بتخصيص قائمة المراجعة لتتناسب مع الشكل والأهداف المحددة لمشروعك الحالي

قم بتعيين عناصر قائمة المراجعة الفردية لأعضاء الفريق المسؤولين (على سبيل المثال، أخصائي تحسين محركات البحث، وكاتب المحتوى، وعمليات المحتوى)

لا يوفر هذا الأمر الوقت فحسب، بل يضمن أيضًا أن يكون الجميع على دراية بأدوارهم ومسؤولياتهم، مما يؤدي إلى عملية إنشاء محتوى فعالة وكفؤة.

أتمتة ClickUp

استخدام أتمتة ClickUp لتعيين المهمة تلقائيًا إلى أعضاء الفريق المختلفين بناءً على حالة المهمة.

على سبيل المثال، إذا قام الكاتب بنقل المدونة إلى "التحرير"، يمكنك تعيينها تلقائيًا إلى رئيس التحرير، الذي يمكنه بعد ذلك إعادة تعيينها إلى أحد المحررين.

يمكنك تسريع العمليات مثل إضافة المكلفين وجدولة تحديثات الحالة والمزيد باستخدام أتمتة سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي

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إعداد قاعدة بيانات المحتوى

الآن بعد أن أصبح لديك سير عمل إنشاء المحتوى بعد الانتهاء، فإن الخطوة التالية هي إعداد نظام لإنشاء المحتوى الخاص بك ونشره بالفعل. لهذا الغرض، يمكنك الاستفادة من النظام الجاهز للاستخدام قالب توسيع نطاق إنتاج محتوى ClickUp .

قالب تحجيم إنتاج المحتوى ClickUp ClickUp

يعتمد هذا القالب المصمم مسبقًا على عملية إنتاج المحتوى الخاصة بـ ClickUp - لذا فأنت تعلم أنه قابل للتطوير. بينما يركز القالب الافتراضي على المدونات، يمكنك تخصيصه بسهولة لاستيعاب تنسيقات المحتوى الأخرى مثل مقاطع الفيديو أو صفحات الويب.

توسيع نطاق إنتاج المحتوى الخاص بك دون عناء بنقرة واحدة باستخدام قالب توسيع نطاق إنتاج المحتوى ClickUp

إليك كيفية استخدام القالب:

المحتوى المتراكم: قم بإنشاء محتوى متراكم لتخزين جميع أفكار موضوعاتك

قم بإنشاء محتوى متراكم لتخزين جميع أفكار موضوعاتك حالات مخصصة: استخدم حالات مثل الصياغة والتحرير والتصميم والنشر والترويج لتتبع التقدم المحرز

استخدم حالات مثل الصياغة والتحرير والتصميم والنشر والترويج لتتبع التقدم المحرز المهام التفصيلية: تخصيص تفاصيل المهمة لتضمين الكاتب والمحرر والروابط ذات الصلة (قائمة التدقيق، والمخطط التفصيلي، والمسودة، وما إلى ذلك)

تخصيص تفاصيل المهمة لتضمين الكاتب والمحرر والروابط ذات الصلة (قائمة التدقيق، والمخطط التفصيلي، والمسودة، وما إلى ذلك) طرق العرض الشهرية: استفد من طرق العرض الشهرية الافتراضية في ClickUp (الشهر الماضي، هذا الشهر، الشهر القادم) لتصور جدول تسليم المحتوى الخاص بك

استفد من طرق العرض الشهرية الافتراضية في ClickUp (الشهر الماضي، هذا الشهر، الشهر القادم) لتصور جدول تسليم المحتوى الخاص بك التعليقات: أطلع فريقك على حالة المدونة واستخدم التعليقات للمناقشات داخل المهام

يعد هذا القالب خيارًا رائعًا لإدارة جميع الجوانب التشغيلية لعملية إنشاء المحتوى الخاص بك وتبسيط سير عملك - حتى تتمكن من توسيع نطاق عملية إنتاج المحتوى الخاص بك .

صياغة المحتوى الخاص بك وتحريره وتعريبه وتوطينه

سواء كان الأمر يتعلق بتوثيق بحثك، أو إنشاء ملخصات المحتوى والمخططات التفصيلية، أو صياغة المحتوى الفعلي - يمكنك القيام بكل ذلك باستخدام مستندات ClickUp ، الحل المدمج لمعالجة المستندات.

وأفضل ما في الأمر هو أن ClickUp Docs يأتي مع صفحات متداخلة - على عكس معالجات المستندات العادية - حتى تتمكن من دمج جميع مستنداتك المختلفة بسهولة. ويشمل ذلك ملخصاتك ومخططك وأبحاثك وتسجيلات مقابلاتك مع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومسوداتك وغيرها.

وعلاوة على ذلك، يأتي مستنداتClickUp Docs مع مجموعة متنوعة من خيارات التعاون مثل التعليق والتحرير المباشر والعلامات حتى تتمكن من الحصول على تعليقات أصحاب المصلحة والتأكد من أن الجميع على نفس الصفحة.

قم بإدارة جميع وثائق المحتوى الخاص بك وتعاون مع زملائك في الفريق في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Docs

ميزة أخرى ممتازة هي ClickUp Brain مساعد الكتابة الذي يعمل بمثابة مسوق المحتوى بالذكاء الاصطناعي -مساعدتك في إنشاء مدوناتك وتوطينها بشكل أسرع. ويمكنه تصحيح الأخطاء النحوية والإملائية، وتغيير نبرة مدونتك لتتناسب مع صوت علامتك التجارية، وحتى إعادة توظيف مدونتك في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي لتوزيعها.

يمكنه أيضًا صياغة رسائل البريد الإلكتروني لعملائك لتسريع عملية المراجعة والموافقة.

تسريع عملية إنشاء المحتوى وتحريره باستخدام ClickUp Brain

يجيب ClickUp Brain بسرعة على أي أسئلة لديك حول تقدم المحتوى الخاص بك، بدءاً من العثور على قوائم مراجعة محددة إلى الوصول إلى خطط التوزيع أو البحث. جميع المعلومات الأساسية في متناول يدك، مما يوفر عليك الوقت والجهد.

💡 نصيحة احترافية: قم بتضمين قائمة مراجعة مهام إنشاء المحتوى الخاصة بالمدونة في ClickUp Docs. وبهذه الطريقة، يمكن للكتّاب الوصول بسهولة إلى قائمة المراجعة وتتبع تقدمهم، مما يضمن عدم إغفال أي خطوة.

أدخل قوائم مراجعة المهام في مستند مدونتك لسهولة الوصول إليها

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إدارة جدول النشر والتوزيع الخاص بك

بمجرد الانتهاء من صياغة المحتوى الخاص بك، فإن الخطوة التالية هي نشره.

ولكن هذا ليس بهذه البساطة. أنت لا تنشر مدونتك فحسب، بل تنشر أيضًا سلسلة من أجزاء المحتوى الأقصر لتوزيعها والترويج لها. يمكن أن يكون ذلك عبر البريد الإلكتروني، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، والمشاركة في منتديات المجتمع، وغير ذلك.

وهنا يأتي دور تقويم المحتوى يمكن أن يساعدك. فهو يوفر تمثيلاً مرئيًا لجدول النشر الخاص بك، مما يضمن لك البقاء منظمًا وتجنب تفويت المواعيد النهائية.

قالب تقويم محتوى ClickUp

نقترح استخدام قالب تقويم محتوى ClickUp لإدارة جدول النشر والترويج الخاص بك.

تتبع المواعيد النهائية للنشر باستخدام قالب تقويم المحتوى ClickUp

إليك كيفية عمل هذا القالب:

ابدأ بإضافة موضوعات المحتوى الخاص بك مع المرحلة التي وصلوا إليها في عملية إنتاج المحتوى - الكتابة والتحرير وما إلى ذلك. هذا أمر مهم لأن الحالات مرمزة بالألوان، مما يسمح لك بالحصول على خلاصة حالة المدونة في التقويم

مع المرحلة التي وصلوا إليها في عملية إنتاج المحتوى - الكتابة والتحرير وما إلى ذلك. هذا أمر مهم لأن الحالات مرمزة بالألوان، مما يسمح لك بالحصول على خلاصة حالة المدونة في التقويم أضف ركيزة المحتوى التي يندرج تحتها كل موضوع. سيحافظ هذا على توافق المحتوى الخاص بك مع استراتيجية المحتوى الشاملة الخاصة بك وتجنب الانجراف إلى مواضيع غير ذات صلة

سيحافظ هذا على توافق المحتوى الخاص بك مع استراتيجية المحتوى الشاملة الخاصة بك وتجنب الانجراف إلى مواضيع غير ذات صلة بعد ذلك، أضف تاريخ نشر منشور مدونتك وانتقل إلى عرض التقويم لتصور المواعيد النهائية القادمة. سيوفر ذلك نظرة عامة واضحة على جدول المحتوى الخاص بك

الآن، يمكنك التركيز على المواعيد النهائية القادمة والتخطيط للمشاريع وفقًا لذلك، واكتشاف التعارضات في الجدولة، ومراقبة حالة خط سير المحتوى الخاص بك. مريح للغاية، أليس كذلك؟

تبسيط عمليات المحتوى الخاص بك باستخدام ClickUp

قائمة مراجعة إنشاء المحتوى هي أداة لا غنى عنها لأي فريق محتوى أو فريق تسويق رقمي. إنها خارطة طريقك لإنتاج محتوى غير فوضوي - توجه فريقك خلال كل مرحلة من مراحل عملية إنشاء المحتوى وتضمن عدم وقوع أي شيء في الثغرات.

تكمن القوة الحقيقية لأداة ClickUp في قدرتها على جعل عملية إنشاء المحتوى بأكملها مركزية.

يمكنك استضافة قوائم المراجعة ومهام إدارة المشروع ومسودات المحتوى على نفس المنصة. لا يحتاج فريقك إلى التبديل بين أدوات متعددة.

إن دمج جميع عمليات إنشاء المحتوى الخاصة بك في ClickUp له العديد من الفوائد، ولكننا سنسمح لك برؤية ذلك بنفسك. اشترك في ClickUp مجانًا وابدأ على الفور.