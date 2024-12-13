استكشف أمثلة اختبار A/B لاتخاذ قرارات أفضل للأعمال التجارية

_الجودة ليست فعلًا، بل هي عادة

أرسطو

بصفتك مسوقًا، ربما واجهت هذا السيناريو المحير مرة واحدة على الأقل: حملتك التسويقية ضعيفة الأداء، وأنت تعلم أنك بحاجة إلى تغيير الأمور، ولكن من أين تبدأ؟

هل يجب عليك تغيير المحتوى أولاً؟ ربما تحتاج إلى التركيز على اختيار قنوات تسويقية مختلفة بدلاً من ذلك. أو ربما تكون المشكلة ببساطة هي تطور أذواق المستهلكين.

وبالطبع، فإن تجربة العديد من هذه التغييرات واحداً تلو الآخر تستغرق وقتاً طويلاً وليست دائماً الخيار الأفضل. لحسن الحظ، هناك حل يتيح لك اختبار خيارات مختلفة في وقت واحد - اختبار أ/ب.

اختبار A/B هو منهجية راسخة ومثبتة تتضمن اختبار خيارات مختلفة في وقت واحد لمقارنة أدائها. استُخدمت في البداية في مجالات مختلفة، وهي الآن استراتيجية أساسية في التسويق. تناقش هذه المقالة بعضًا من أفضل الممارسات والأمثلة على اختبار A/B.

👀 هل تعلم؟ اليوم، العديد من الشركات الرائدة تجري أكثر من 10,000 اختبار A/B سنويًا والتي يشارك في العديد منها ملايين المستخدمين.

ما هو اختبار A/B؟

يقارن اختبار أ/ب بين نسختين من شيء ما لتحديد أيهما أفضل أداءً. تم تأسيس مبادئه في عشرينيات القرن العشرين على يد الإحصائي رونالد فيشر واعتمده المسوقون فيما بعد في الستينيات والسبعينيات لتقييم تجربة المستخدم للحملة .

ظهر اختبار A/B الحديث، كما نعرفه، في أوائل التسعينيات. وعلى الرغم من أن المفاهيم الأساسية لم تتغير، إلا أن النطاق قد تحول - تصل الاختبارات الآن إلى ملايين المستخدمين، ويتم تشغيلها في الوقت الفعلي، وتقدم نتائج فورية.

هل تتساءل ما الذي ستحصل عليه من اختبار A/B؟ دعنا نستكشف الفوائد وكيف يمكن أن تؤدي إلى اتخاذ قرارات مؤثرة في عملك.

فوائد اختبار أ/ب

إن فهم فوائد اختبار أ/ب يسلط الضوء على سبب ضرورة وجوده في مجموعة أدواتك التسويقية.

دعنا نلقي نظرة على مزاياه الرئيسية.

قياس تفاعل المستخدم: اختبر الأشكال المختلفة للعناصر مثل صفحات الويب وعبارات الحث على اتخاذ إجراءات، وسطور موضوع البريد الإلكتروني لقياس تأثيرها على سلوك المستخدم

اختبر الأشكال المختلفة للعناصر مثل صفحات الويب وعبارات الحث على اتخاذ إجراءات، وسطور موضوع البريد الإلكتروني لقياس تأثيرها على سلوك المستخدم اتخاذ قرارات قائمة على البيانات: تحقيق نتائج ذات دلالة إحصائية، وإلغاء التخمين من قراراتك

تحقيق نتائج ذات دلالة إحصائية، وإلغاء التخمين من قراراتك زيادة معدلات التحويل: زيادة معدلات التحويل في الحملات التسويقية من خلال اختبار A/B المنتظم

زيادة معدلات التحويل في الحملات التسويقية من خلال اختبار A/B المنتظم تبسيط التحليل: تحديد مقاييس مثل تفاعل المستخدم، ومعدلات التحويل، وحركة المرور على الموقع، وما إلى ذلك، بسهولة للتمييز بين نجاح اختباراتك وفشلها

تحديد مقاييس مثل تفاعل المستخدم، ومعدلات التحويل، وحركة المرور على الموقع، وما إلى ذلك، بسهولة للتمييز بين نجاح اختباراتك وفشلها احصل على نتائج فورية: احصل على نتائج سريعة لتحسين أسرع حتى مع مجموعات البيانات الصغيرة

احصل على نتائج سريعة لتحسين أسرع حتى مع مجموعات البيانات الصغيرة اختبار جميع العناصر: اختبر جميع العناصر: اختبر العناوين أو أزرار الحث على الشراء أو حتى الميزات الجديدة - عبر الإعلانات أو التطبيقات أو المواقع الإلكترونية - لتحسين سلوك الزائرين والتحويلات. يمكن الموافقة على كل فكرة أو رفضها استنادًا إلى رؤى المستخدم من الاختبار

الآن بعد أن تعرفت على فوائد استخدام هذا النوع من الاختبارات، دعنا نلقي نظرة على المكونات الرئيسية اللازمة لتنفيذه.

اقرأ أيضًا: أفضل 20 أداة برمجية للتسويق بين الشركات B2B

المكونات الرئيسية لاختبار A / B

يعد تصميم اختبار A / B عملية دقيقة.

هناك العديد من المكونات الرئيسية التي تحتاج إلى أخذها في الاعتبار لتحقيق نتائج مناسبة:

الفرضية: حدد بوضوح بيانًا محددًا حول تأثير التغيير الذي تختبره

حدد بوضوح بيانًا محددًا حول تأثير التغيير الذي تختبره مجموعات التباين والمجموعات الضابطة: تعيين إصدارات مختلفة لمجموعات منفصلة، مع ضمان الحد الأدنى من التباين في التركيبة السكانية والسلوك لتجنب التحيز

تعيين إصدارات مختلفة لمجموعات منفصلة، مع ضمان الحد الأدنى من التباين في التركيبة السكانية والسلوك لتجنب التحيز حجم العينة: حدد أحجام المجموعات بناءً على التأثيرات المتوقعة والدلالة الإحصائية لاكتشاف الاختلافات ذات المغزى

حدد أحجام المجموعات بناءً على التأثيرات المتوقعة والدلالة الإحصائية لاكتشاف الاختلافات ذات المغزى التعمية: تحديد ما إذا كان يجب إخفاء التباين عن المشاركين أو الباحثين أو كليهما للحد من التحيز

تحديد ما إذا كان يجب إخفاء التباين عن المشاركين أو الباحثين أو كليهما للحد من التحيز المدة: تحديد المدة الزمنية التي سيستغرقها جمع البيانات المهمة بما يكفي لإنتاج رؤى قيمة. قم بإجراء الاختبارات لفترة طويلة بما يكفي لجمع بيانات جوهرية ولكن تجنب الإفراط في التمدد لمنع التأثيرات غير ذات الصلة

تحديد المدة الزمنية التي سيستغرقها جمع البيانات المهمة بما يكفي لإنتاج رؤى قيمة. قم بإجراء الاختبارات لفترة طويلة بما يكفي لجمع بيانات جوهرية ولكن تجنب الإفراط في التمدد لمنع التأثيرات غير ذات الصلة المقياس الأساسي: حدد متغيراً قابلاً للقياس يعكس الفرضية بشكل مباشر

حدد متغيراً قابلاً للقياس يعكس الفرضية بشكل مباشر المقاييس الثانوية: تتبع مقاييس إضافية للحصول على رؤى أعمق في النتائج

تتبع مقاييس إضافية للحصول على رؤى أعمق في النتائج طريقة التحليل: حدد طريقة اختبار لـ إجراء التحليل لتحديد الدلالة الإحصائية

حدد طريقة اختبار لـ إجراء التحليل لتحديد الدلالة الإحصائية عملية إعداد التقارير: إنشاء طريقة مباشرة لمشاركة النتائج والرؤى والتوصيات مع أصحاب المصلحة التي يمكن أن تقود التخطيط للاختبارات المستقبلية وقرارات العمل المهمة

اقرأ أيضًا: يوم في حياة مدير تسويق: رؤى الخبراء والآن، دعنا نستكشف العملية التي تجمع كل هذه المكونات الرئيسية معًا للاختبار العملي.

عملية اختبار A/B

يتضمن اختبار A/B توليد رؤى ذات مغزى، مثل جمع البيانات, إنشاء حالات اختبار وتحليل النتائج. دعنا نستعرض إطار عمل مباشر يمكنك استخدامه لجميع استراتيجيات اختبار A / B الخاصة بك:

الخطوة #1: جمع البيانات

استخدم أدوات مثل Google Analytics لإنشاء تقارير وتكوين فرضية من خلال جمع بيانات الجودة.

ابدأ بالصفحات ذات الزيارات المرتفعة لجمع الرؤى بسرعة، مع التركيز على المناطق ذات معدلات الارتداد أو التسرب المرتفعة. يمكن أن تكشف طرق مثل الخرائط الحرارية وتسجيلات الجلسات والاستطلاعات عن مجالات للتحسين.

الخطوة #2: إنشاء فرضية

بعد أن تكون البيانات جاهزة، ضع اللمسات الأخيرة على هدف اختبار A/B. ضع فرضية تستند إلى الأفكار الجديدة وكيف يمكن أن تتفوق على الإصدار الحالي.

يجب أن تكون فرضية الاختبار الخاصة بك

تحديد المشكلة أو التحدي بوضوح

اقتراح حل محدد بدقة

تحديد الأثر المتوقع للحل

الخطوة #3: إنشاء الاختلافات

بعد أن تكون فرضيتك جاهزة، قم بإنشاء اختلافات اختبارية عن طريق تغيير عناصر مثل لون الزر أو نسخة الموقع الإلكتروني أو موضع الحث على الشراء. لتبسيط العملية، استخدم أدوات اختبار A/B مع المحررين المرئيين.

الخطوة #4: قم بإجراء الاختبار

في هذه المرحلة، قم بتشغيل تجربتك، وتوليد رؤى من سلوك الزائر. يمكنك تعيين زوار الموقع الإلكتروني بشكل عشوائي لعينة مجموعة التحكم أو مجموعة التباين.

كما تعلم، فإن إجراء اختبارات A/B يتطلب الدقة والتركيز - فالكثير من الأجزاء المتحركة يمكن أن تجعل من الصعب البقاء على المسار الصحيح.

يمكن تنظيم جميع بياناتك باستخدام الأدوات المناسبة. إحدى هذه الأدوات هي ClickUp أداة إدارة مشروع متعددة الاستخدامات يمكنها تحسين عملية الاختبار الخاصة بك. دعنا نستكشف ميزاتها معًا.

قالب اختبار A / B ClickUp A / B

خذ على سبيل المثال قالب اختبار ClickUp A/B . يمكّنك هذا القالب من مراقبة اختبارك بكفاءة وتتبع وتصور الجدول الزمني والاختلافات ومقاييس تحسين معدل التحويل وغير ذلك الكثير.

قالب اختبار ClickUp A/B

إليك كيفية تبسيط اختبار A/B الخاص بك باستخدام هذا القالب:

تنظيم سير عمل الاختبار: استخدم طرق عرض القائمة واللوحة مع الحقول والحالات المخصصة للحفاظ على تنظيم مبادرات الاختبار الخاصة بك وإدارتها بسهولة

استخدم طرق عرض القائمة واللوحة مع الحقول والحالات المخصصة للحفاظ على تنظيم مبادرات الاختبار الخاصة بك وإدارتها بسهولة تصوير الجداول الزمنية: تخطيط وضبط تواريخ البدء والانتهاء دون عناء باستخدام طرق عرض التقويم والجدول الزمني

تخطيط وضبط تواريخ البدء والانتهاء دون عناء باستخدام طرق عرض التقويم والجدول الزمني تتبع المقاييس الرئيسية: استخدم الحقول المخصصة لمراقبة التقدم المحرز ونتائج الاختبار ومعدلات التحويل والتفاصيل الأساسية الأخرى

استخدم الحقول المخصصة لمراقبة التقدم المحرز ونتائج الاختبار ومعدلات التحويل والتفاصيل الأساسية الأخرى تحسين العمليات: ابق على اطلاع دائم بمراحل الاختبار باستخدام الحالات المخصصة، بدءًا من التخطيط والانطلاق إلى تحليل النتائج

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام أتمتة ClickUp لأتمتة المهام غير المنتجة وزيادة وقتك. يمكنك إنشاء أتمتة لتغيير الحالات بناءً على مشغلات محددة. يمكنك أيضًا إعداد مشغلات للحصول على تقارير المشروع التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

اقرأ أيضًا: أفضل 10 أدوات CRO لتعزيز تحويل الموقع الإلكتروني

الخطوة #5: انتظر النتائج

دع التجربة تأخذ مجراها. تعتمد المدة على حجم جمهورك المستهدف. ستعرف أن النتائج جاهزة للتحليل عندما تكون النتائج مهمة إحصائيًا وجديرة بالثقة. وإلا فمن الصعب تحديد ما إذا كان التغيير قد أحدث تأثيرًا أم لا.

تذكير ودي: لا تتعجل أو تتأخر في الحصول على النتائج. هذا أمر بالغ الأهمية لأنه لكي يكون اختبار A / B مهمًا من الناحية الإحصائية، يجب عليك الانتظار حتى تظهر البيانات أنماطًا.

الخطوة #6: تحليل نتائج الاختبار

اكتملت التجربة! والآن، حان الوقت لرؤية النتائج. توفر أداة اختبار A / B الخاصة بك بيانات حول كيفية أداء كل إصدار. لتقييم النتائج، تحقق من الدلالة الإحصائية. استخدم الرؤى من كل من النجاحات والإخفاقات لتحسين الاختبارات المستقبلية. يمكنك اتباع هذه العملية لجميع الاختبارات المستقبلية.

ClickUp Dashboards

ميزة أخرى رائعة هي لوحات معلومات ClickUp . يقدم مجموعة متنوعة من قوالب لوحات المعلومات لتحليلك. يمكنك تخصيص لوحة معلومات التسويق الخاصة بك استنادًا إلى مقاييس North Star ومؤشرات الأداء الرئيسية المحددة.

إنشاء رؤى وتحليلات جذابة بصريًا باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

بمجرد أن يصبح التحليل جاهزًا، يمكنك تقديم المعلومات إلى جميع أصحاب المصلحة.

التواصل الفعال هو المفتاح هنا، لأنك قد لا تكون قد أشركت بعض أصحاب المصلحة في العملية، وسيعتمدون فقط على التحليل لاتخاذ القرارات.

_ كان توصيل حالة وأداء حملاتنا التسويقية العالمية والإقليمية إلى وحدات أعمالنا بعيدًا عن المستوى الأمثل. وبفضل لوحات المعلومات الجديدة لدينا، أصبحنا نوفر الوقت وأصبح بإمكان أصحاب المصلحة لدينا الوصول في الوقت الفعلي إلى المعلومات التي يحتاجون إليها متى احتاجوا إليها

يورج كلوكمان، نائب رئيس التسويق، فيناسترا

ClickUp Chat

بمجرد أن تصبح نتائجك جاهزة، شارك تحليلك مع أقرانك وأصحاب المصلحة. يمكن جعل ذلك أسهل مع ClickUp Chat . مع الدردشة، لن تحتاج إلى التبديل إلى منصة أخرى للسؤال عن السياق أو الحديقة. كل ذلك مدمج في سير عملك بسلاسة.

تواصل مع أصحاب المصلحة باستخدام ClickUp Chat

يتيح لك ClickUp Chat مركزية التواصل حول اختبارات A/B، وربط المناقشات مباشرةً بالمهام من أجل التعاون في الوقت الفعلي.

كما أنه يجعل إعداد التقارير أسهل من خلال تحويل رؤى الدردشة الرئيسية إلى عناصر قابلة للتنفيذ، ويوفر ملخصات تلقائية لإبقاء أصحاب المصلحة على اطلاع، حتى لو فاتتهم محادثات سابقة. يساعد ذلك على ضمان تنظيم أفضل واتخاذ قرارات أسرع خلال عملية الاختبار.

مجموعات اختبار A/B للمسوقين

قد يكون اختبار أ/ب مرهقًا بدون الأدوات المناسبة. تتوفر العديد من مجموعات اختبار أ/ب لتبسيط العملية.

تتضمن هذه المجموعات عادةً ما يلي:

دليل اختبار A/B

أداة لمساعدتك في إنشاء إصدارات مختلفة من العنصر الذي تريد اختباره

أداة اختبار أ/ب لتصميم وإدارة اختبارك بفعالية

آلة حاسبة للأهمية

قوالب أو أدوات لإدارة المشروع لتتبع الاختبار وتحسينه

يمكن أن يساعدك استخدام مثل هذه المجموعة وأدوات مثل ClickUp في اختبار A/B لسير عملك وإدارة النتائج بكفاءة.

اقرأ أيضًا: اكتشف، وحلل، وانجح: أفضل 10 نماذج لأبحاث السوق

أمثلة لاختبار A/B في العالم الحقيقي

حان الوقت لإلقاء نظرة على أمثلة عملية حول كيفية مساعدة اختبار A/B للشركات على تحسين استراتيجياتها وعناصرها. قبل استعراض هذه الأمثلة، يجب أن تفهم أنه يمكنك تطبيق اختبار A/B في سياقات مختلفة.

إليك نظرة عامة سريعة على هذه السياقات.

موقع الويب: تركز الاختبارات على تغيير عناصر مثل الصفحات المقصودة لزيادة عدد الزيارات أو زيادة عمليات الاشتراك

تركز الاختبارات على تغيير عناصر مثل الصفحات المقصودة لزيادة عدد الزيارات أو زيادة عمليات الاشتراك البريد الإلكتروني: يتم إرسال إصدارات مختلفة من البريد الإلكتروني إلى جماهير منفصلة لتحسين معدلات النقر إلى الظهور أو جمع الرؤى

يتم إرسال إصدارات مختلفة من البريد الإلكتروني إلى جماهير منفصلة لتحسين معدلات النقر إلى الظهور أو جمع الرؤى الوسائط الاجتماعية: تُستخدم بشكل أساسي في التسويق الرقمي لاختبار الاختلافات التي تهدف إلى زيادة الإيرادات

تُستخدم بشكل أساسي في التسويق الرقمي لاختبار الاختلافات التي تهدف إلى زيادة الإيرادات الجوال: يركز على تطبيقات الجوال أو مواقع الويب لزيادة مشاركة المستخدمين

سنلقي نظرة على دراسات الحالة بناءً على هذه السياقات لمساعدتك على فهمها بشكل أفضل.

1. أمثلة على اختبار A/B للموقع الإلكتروني

هذه بعض الأمثلة على الشركات التي قررت تقسيم عناصر الاختبار على مواقعها الإلكترونية.

غرين

نجحت شركة Grene، وهي علامة تجارية إلكترونية بولندية متخصصة في المنتجات الزراعية، في تطبيق اختبار A/B على موقعها الإلكتروني. تضمن أحد اختباراتها تجديد صفحة عربة التسوق الصغيرة لتحسين تجربة المستخدم.

المشكلة: حدد فريق Grene العديد من المشكلات في صفحة عربة التسوق المصغرة: اعتقد المستخدمون خطأً أن ملصق "التوصيل المجاني" يمكن النقر عليه للحصول على مزيد من التفاصيل، ولم يتمكنوا من رؤية تكاليف السلعة، واضطروا إلى التمرير لأسفل للعثور على زر "الانتقال إلى عربة التسوق". أثرت هذه العوامل سلباً على تجربة المستخدم والتحويلات.

هكذا بدت نسخة التحكم من هذه الصفحة:

عبر جرين الحل: قام الفريق بتحسين عربة التسوق المصغرة بإضافة زر "الانتقال إلى عربة التسوق" في الأعلى، وعرض تكاليف العنصر وزر إزالة، وزيادة حجم الزر السفلي لجعله بارزًا عن ملصق "التوصيل المجاني". تهدف هذه التغييرات إلى تحسين التنقل وتجربة المستخدم بشكل عام.

هذا ما بدا عليه شكلها المختلف:

عبر جرين النتيجة: شهد غرين نتائج مهمة مثل زيادة في عدد زيارات صفحة عربة التسوق، وزيادة في معدل التحويل من 1.83% إلى 1.96%، وزيادة مضاعفة في إجمالي كمية المشتريات.

ShopClues

ShopClues، علامة تجارية صاعدة في مجال التجارة الإلكترونية للملابس في الهند، تتنافس مع عمالقة مثل Flipkart وAmazon. وعلى الرغم من كونها جديدة، إلا أنها تجري تجارب نشطة على موقعها الإلكتروني لتحسين منتجاتها وخدماتها.

المشكلة: تهدف ShopClues إلى زيادة عدد الزيارات للطلب من صفحتها الرئيسية. بعد تحليل عناصر الصفحة الرئيسية، وجدوا أن روابط شريط التصفح الرئيسي في الشريط العلوي كانت تحصل على نقرات كبيرة، خاصةً قسم البيع بالجملة. أدركوا أن توجيه الزيارات إلى صفحات الفئات سيكون أكثر فعالية من السماح للمستخدمين بتصفح الصفحة الرئيسية.

هذه هي نسخة التحكم الخاصة بهم:

عبر VWO الحل: وضع الفريق فرضية استبدال فئة البيع بالجملة بفئات أخرى مثل بازار التوفير الفائق وإعادة وضع زر البيع بالجملة من الأعلى إلى اليسار. كان الهدف هو تحسين المحاذاة البصرية وتوجيه الزوار بشكل أكثر كفاءة إلى صفحات الفئات.

إليك كيف قرروا تجديد الصفحة:

عبر VWO النتيجة: هذا الاختبار زيادة عدد الزيارات إلى الطلب بنسبة 26% وتحسين نسبة النقر إلى الظهور لزر "البيع بالجملة".

بيكيت سيمونون

بيكيت سيمونون هو متجر إلكتروني للأحذية الجلدية المصنوعة يدوياً. وهو حريص على معايير العمل الأخلاقية والاستدامة.

المشكلة: أرادت الشركة زيادة معدلات التحويل وفعالية الاستحواذ المدفوع. كانت نسخة التحكم الخاصة بهم مثل أي صفحة هبوط أخرى للتجارة الإلكترونية.

عبر ماركيز الحل: بعد تحليل نوعي للموقع الإلكتروني، أدرجت الشركة رسائل تسلط الضوء على ممارساتها التجارية المستدامة، مع التركيز على جودة المنتج.

واتضح أن الاختلاف كان في الصفحة التالية:

النتيجة: صفحات ويب تحتوي على رسائل تسلط الضوء على المسؤولية الأخلاقية والاستدامة. أيضا، المنتجات شهدت زيادة هائلة بنسبة 5% في معدلات التحويل وعائد سنوي على الاستثمار بنسبة 237%.

الاتحاد العالمي للحياة البرية

الاتحاد العالمي للحياة البرية هو منظمة غير حكومية تحافظ على الحياة البرية والأنواع المهددة بالانقراض. كما أنه يعمل أيضًا على مواجهة التهديدات العالمية الأكثر أهمية مثل تغير المناخ وأزمات الغذاء والمياه، وما إلى ذلك.

المشكلة: أرادوا التركيز على زيادة معدل الاشتراك في رسائلهم الإخبارية الشهرية.

كانت صفحة الاشتراك في رسائلهم الإخبارية على النحو التالي:

عبر ماركيز الحل: أجرى الفريق تغييرين بسيطين على نموذج الاشتراك: أضافوا معاينة للنشرة الإخبارية على اليمين لمساعدة المستخدمين على فهم ما يشتركون فيه، ونقلوا زر الحث على الشراء من الوسط إلى اليسار لمواءمة أفضل مع المسار البصري للمستخدم.

كان هذا هو الاختلاف الذي قاموا بإنشائه:

النتيجة: كان الفرق بين الاشتراكات في هاتين النسختين هو بنسبة هائلة بلغت 83% .

2. أمثلة على اختبار A/B للبريد الإلكتروني

التالي هو سيناريو اختبار أ/ب للبريد الإلكتروني، والذي يوضح كيف يمكن لأبسط التغييرات في رسائل البريد الإلكتروني أن تجذب المزيد من المستخدمين

MailerLite

تقوم شركة MailerLite، وهي شركة تسويق عبر البريد الإلكتروني، بإجراء اختبارات A/B بانتظام على سطور الموضوع للحفاظ على قدرتها التنافسية وتحديد الاستراتيجيات الأكثر فعالية في جذب المستخدمين.

المشكلة: أراد الفريق التحقق مما إذا كان المشتركون يحبون سطور الموضوعات المرصعة بالمصطلحات أو ما إذا كانت المعلومات الواضحة والموجزة كافية. وقد أنشأوا فرضية اختبار الانقسام لهذه التجربة.

الحل: أرسلت الشركة إصدارات مختلفة من سطور الموضوعات إلى جماهير مختلفة لاختبار هذه الفرضية. كان مقياس النجاح في هذا الاختبار هو عدد النقرات على رابط المقال بعد أن فتح المشتركون البريد. هذا ما بدا عليه الأمر:

عبر ميلرلايت النتيجة: اتضح من التجربة أن فضّل الجمهور سطور الموضوع الواضحة والموجزة .

3. أمثلة على اختبار A/B لوسائل التواصل الاجتماعي

ستوضح دراسات الحالة هذه على وسائل التواصل الاجتماعي كيفية عمل اختبار أ/ب في استراتيجية التسويق الرقمي.

#

Vestiaire هو سوق عالمي للأزياء الفاخرة.

المشكلة: أرادت الشركة نشر الوعي بخاصية التسوق المباشر الجديدة على TikTok. كما كانوا يهدفون أيضًا إلى زيادة الوعي بها بين جمهور الجيل Z.

الحل: تواصلت وكالة التسويق الرقمي التابعة لشركة Vestiaire مع ثمانية مؤثرين مختلفين لإنشاء محتوى مع عبارات مختلفة للحث على اتخاذ إجراء تتماشى مع أهداف العلامة التجارية. ومنحت الوكالة هؤلاء المؤثرين حرية إبداعية واسعة لتطوير مجموعة من المنشورات المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي.

عبر Influluencer MarketingHub النتيجة: هذه أدت المنشورات إلى أكثر من 1,000 عملية تثبيت عضوية ل Vestiaire . علاوة على ذلك، أخذوا أفضل المواد الإبداعية أداءً وبدأوا في تشغيلها كإعلانات مدفوعة. وقد أدى ذلك إلى أكثر من 4000 عملية تثبيت مع انخفاض بنسبة 50% في تكلفة كل عملية تثبيت.

مجموعة فنادق بلاديوم

مجموعة فنادق البلاديوم هي مجموعة فنادق فاخرة تأسست في إسبانيا. ولديها العديد من الفنادق الفاخرة في جميع أنحاء العالم تقدم خدمات من الدرجة الأولى لعملائها.

المشكلة: أرادوا تجربة تنمية أعمالهم باستخدام خاصية مضاعف عروض الأسعار في Meta وحملة التسوق Advantage+ الخاصة بهم.

الحل: أجروا اختبار A/B، أحدهما مع حملة التسوق المعتادة Advantage+ الخاصة بهم وحملة تسوق Advantage+ المعتادة والأخرى مع مضاعفات عروض الأسعار بالإضافة إلى حملة التسوق Advantage+. عرضت كلتا الحملتين إعلانات الصور والفيديو مع توزيع الإنفاق الإعلاني بالتساوي. عرضت كلتا المجموعتين عروضًا ترويجية وتم عرضهما على البالغين في الولايات المتحدة.

النتيجة: استمر الاختبار لمدة 15 يومًا، ووجدت مجموعة الفنادق أن حملات التسوق Advantage+ تعمل بشكل أفضل بمفردها. فقد أظهرت عائدًا أعلى بنسبة 84% على الإنفاق الإعلاني، وتكلفة أقل بنسبة 50% لكل عملية شراء، وضعف عدد عمليات الشراء.

لا ريدوت

La Redoute هي علامة تجارية فرنسية للأثاث والديكور المنزلي تشتهر بتصاميمها الأنيقة والمستدامة، والتي تهدف إلى تحسين حياة العملاء العائلية.

المشكلة: أرادت العلامة التجارية الوصول إلى جمهور جديد وزيادة مبيعاتها عبر الإنترنت.

الحل: تعاونت وكالة التسويق الخاصة بـ La Redoute مع مبدعين مشهورين لتصميم إعلانات بأسلوب يناسب بكرات وسائل التواصل الاجتماعي. وقد استخدم المبدعون المؤثرات البصرية والموسيقى ورواية القصص لجعل الإعلانات جذابة ومرتبطة وممتعة للجمهور المستهدف.

ثم شرعت الوكالة بعد ذلك في اختبار A/B لاختبار حملات Advantage+ المعتادة وإعلانات وسائل التواصل الاجتماعي مقابل إعلانات "لغة البكرات" الأنيقة وتجديد حملاتها.

النتيجة: عززت الإعلانات التي يقودها المبدعون من حضور La Redoute على وسائل التواصل الاجتماعي ومبيعاتها. في غضون 35 يومًا، أدت إعلانات "لغة البكرات" إلى زيادة بنسبة 51% في عائد الإنفاق الإعلاني ومشتريات أكثر بنسبة 35%، وانخفاض تكلفة الشراء بنسبة 26%، وزيادة بنسبة 37% في عدد مرات الظهور على البكرات والقصص.

4. أمثلة على اختبار A/B على الهاتف المحمول

أخيرًا، إليك بعض الأمثلة على اختبار التقسيم في تطبيقات الجوّال وصفحات الويب المحسّنة للجوّال.

ببساطة

Simply هو تطبيق جوال يساعد الناس على تعلم الآلات الموسيقية المختلفة بطريقة ممتعة وبسيطة.

المشكلة: كانوا يهدفون إلى زيادة مبيعاتهم من خلال تجديد شاشة الشراء. كانت المشكلة المحتملة التي تم التعرف عليها هي أن الحث على الشراء لم يكن بارزًا بما فيه الكفاية. بالإضافة إلى ذلك، لم تكن الأيقونات البيضاء تترجم إلى رؤى ذات مغزى، ولم يكن الموضع الأفقي سهل الاستخدام.

إليك كيف كانت تبدو صفحتهم الحالية:

عبر متوسط الحل: أنشأوا خيارات متعددة لشاشة الشراء مع شهادات في شكل مقاطع فيديو أو عروض أسعار وخفضوا عدد النقرات للشراء. كما أن قائمة الأفكار كانت عمودية في التصميمات الجديدة:

عبر متوسط النتيجة: لقد راقبوا النتائج عن كثب منذ اليوم الأول ولكنهم انتظروا تحليلها حتى أصبح لديهم مجموعة عينات كبيرة بما فيه الكفاية. بمجرد أن أصبحوا جاهزين، كشف تحليلهم أن التصميم الجديد أدى إلى 10% زيادة في المشتريات .

شبكة الضيافة

Hospitality Net هو محرك لحجز الفنادق يسمح للمستخدمين بحجز الفنادق عبر الإنترنت من خلال أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو الأجهزة المحمولة.

المشكلة: بعد الجائحة، ارتفعت الحجوزات عبر الأجهزة المحمولة. وللاستفادة من هذه الزيادة، أرادت الشركة أن تختبر نسختين من محرك الحجز عبر الهاتف المحمول الخاص بها، "المبسط" و"الديناميكي"

إليك مقارنة سريعة بين نموذجي الحجز "المبسط" و"الديناميكي":

عبر شبكة الضيافة الحل: استخدموا نوع اختبار إعادة التوجيه A/B لإجراء اختبارهم. تم تقسيم جميع الجلسات بالتساوي بين محركات الحجز المبسطة والديناميكية. استمر الاختبار على مدار 34 يومًا، حيث تم جمع البيانات من 113,617 جلسة خلال الدورة.

النتيجة: توقعت الشركة فرقاً بنسبة 10-15% في معدلات التحويل بين محركي الحجز. ومع ذلك، أظهر محرك الحجز الديناميكي زيادة بنسبة 33% في التحويلات .

أخطاء اختبار A/B الشائعة التي يجب تجنبها

يتطلب اختبار A/B جهدًا وموارد كبيرة. ومن المحبط عدم تحقيق النتائج المرجوة بسبب أخطاء يمكن تجنبها. دعنا نستعرض بعض الأخطاء الشائعة التي يرتكبها أصحاب المصلحة لمساعدتك على تجنبها.

قرارات سابقة لأوانها

لا ينتظر العديد من المديرين حتى ينتهي الاختبار. نظرًا لأنه يمكنهم عرض النتائج في الوقت الفعلي، فإنهم غالبًا ما يتخذون قرارات متسرعة لتوفير الوقت. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى اتخاذ قرارات تستند إلى معلومات غير مكتملة.

اختيار المقاييس غير المركزة

إذا نظرت إلى العديد من المقاييس في وقت واحد، ستبدأ في إجراء ارتباطات زائفة. يسمح لك تصميم الاختبار المثالي باختيار المقاييس المهمة لتتبعها . إذا قررت قياس العديد من المقاييس، فإنك تخاطر برؤية تقلبات عشوائية. كما أنك تخاطر أيضًا بتشتت انتباهك عن التركيز على متغير معين والنظر إلى التغييرات التي قد تكون غير مهمة.

عدم كفاية إعادة الاختبار

لا تجري العديد من الشركات إعادة اختبار. يميل الكثير منهم إلى الاعتقاد بأن نتائجهم صحيحة. حتى مع وجود أهمية إحصائية عالية، يمكن أن تكون بعض النتائج إيجابية كاذبة.

قد يكون إجراء إعادة الاختبارات أمرًا معقدًا بشكل مقبول حيث لا يرغب المديرون عادةً في تقويض نتائجهم السابقة. ومع ذلك، كلما زادت اختبارات A/B التي تجريها، زادت فرصة أن تكون إحدى نتائجك على الأقل خاطئة.

تحويل الرؤى إلى تأثير باستخدام اختبار A/B واختبار ClickUp

يمكن أن يمنحك اختبار A/B ميزة كبيرة على منافسيك. يساعدك كل اختبار ناجح على الاقتراب أكثر من عملائك. مع كل تكرار، تجد ما هو الأفضل مع جمهورك المستهدف.

تقدم ClickUp لوحات وقوالب واسعة لتحسين عملية اختبار A/B من خلال رصد الرؤى وتصور النتائج. وهذا يمنحك المزيد من المساحة الذهنية للتركيز على المهام التي تتطلب قوة ذهنية.

يمكن لميزات مثل ClickUp Chat أن تعزز الكفاءة من خلال العمل كمساحة عمل وقناة تواصل. اشترك للحصول على حساب ClickUp مجاناً اليوم لاستخدام أفضل الأدوات في فئتها وتعزيز أعمالك!