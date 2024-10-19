أفضل 20 أداة برمجية للتسويق بين الشركات B2B لعام 2025

B2B هو الطريق الصحيح. إن بيع منتجك إلى شركات أخرى بدلاً من المستهلكين له مزاياه، ولكن هناك فن لهذه الاستراتيجية.

يمكن أن يكون المستهلكون مجموعة متقلبة، وغالباً ما يتخذون قراراتهم بناءً على عدد من العوامل المختلفة. في حين أن الشركات تتخذ خيارات أكثر عملية متجذرة في البيانات والمنطق. فهم يريدون منتجاً جيداً يناسب احتياجات أعمالهم وميزانيتهم. البساطة.

ومع ذلك، لا يزال الوصول إلى عملاء B2B... معقداً.

إذا كنت تبيع للمستهلكين وكان جمهورك المستهدف من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، فلديك شبكة أوسع بكثير من العملاء المحتملين مقارنةً بالعملاء الذين يستهدفون حصرياً كبار مسؤولي التسويق في الشركات التي تضم أكثر من 200 موظف.

ولكن بغض النظر عن مدى اتساع جمهورك أو تحديده، يمكن أن يساعدك برنامج التسويق بين الشركات المناسب في العثور على عملاء جدد، والوصول إليهم في الوقت المناسب، وإتمام المزيد من الصفقات. فهو يعتني بالجزء الصعب من التسويق بين الشركات حتى تتمكن من التركيز على الجزء السهل: شرح سبب كون منتجك هو الأفضل.

إليك 20 أداة تسويقية لمساعدتك في جذب المزيد من عملاء B2B في عام 2024.

ما هو التسويق بين الشركات؟

التسويق بين الشركات B2B هو اختصار للتسويق بين الشركات. إنه عندما - بدلاً من محاولة جذب المستهلكين الأفراد - تبحث الشركة عن شركات أخرى لشراء منتجاتها.

في التسويق بين الشركات، يكون جمهورك المستهدف في التسويق بين الشركات هو الشركات الأخرى، ويكون العملاء المحتملون هم صانعو القرار في تلك الشركات. قد يشمل ذلك رؤساء الأقسام أو مديري المرافق أو المديرين التنفيذيين.

برامج التسويق بين الشركات B2B هي في الواقع مثال فائق على التسويق بين الشركات. إنهم يحاولون جذب عملك لشراء برامجهم. لذلك في أي وقت تشاهد فيه إعلانًا أو تتلقى بريدًا إلكترونيًا أو تقرأ مقالًا عن برنامج تسويق جديد، فأنت تشهد تسويق B2B في العمل. حتى هذه المقالة، التي تقرأها الآن، هي شكل من أشكال التسويق بين الشركات. 🤯

ما الذي تبحث عنه في أدوات التسويق B2B

تخدم برامج التسويق B2B المختلفة أغراضاً مختلفة وتحل مشاكل مختلفة. قد ينتهي بك الأمر إلى اختيار برنامجين أو ثلاثة برامج بميزات مختلفة لتغطية جميع احتياجاتك التسويقية - واحد للمحتوى، والآخر للبريد الإلكتروني، وهكذا. ولكن مع أي برنامج تشتريه، يجب أن تبحث عن هذه الصفات الثلاث للتأكد من أنه مقاوم للمستقبل:

قابلة للتطوير: بمجرد أن تبدأ جهودك التسويقية في تحقيق نتائج إيجابية، ستحتاج إلى إضافة المزيد من الحسابات إلى منصة إدارة علاقات العملاء وإرسال المزيد من رسائل البريد الإلكتروني مع كل حملة تسويق عبر البريد الإلكتروني. تأكد من أن الخطة التي اخترتها تتضمن بعض المساحة للنمو الفوري وأن البرنامج يسمح لك بترقية خطتك كلما زادت احتياجاتك

بمجرد أن تبدأ جهودك التسويقية في تحقيق نتائج إيجابية، ستحتاج إلى إضافة المزيد من الحسابات إلى منصة إدارة علاقات العملاء وإرسال المزيد من رسائل البريد الإلكتروني مع كل حملة تسويق عبر البريد الإلكتروني. تأكد من أن الخطة التي اخترتها تتضمن بعض المساحة للنمو الفوري وأن البرنامج يسمح لك بترقية خطتك كلما زادت احتياجاتك ملائمة للميزانية: قد تكون بعض أقوى أدوات التسويق بين الشركات بعيدة عن متناول ميزانيات الشركات الصغيرة. إذا كنت لا تستطيع تحمل تكلفة أكثر الأنظمة شمولاً، فابحث عن برامج ذات نماذج تسعير مجانية لتبدأ بها وتسمح لك بالترقية مع نموك

قد تكون بعض أقوى أدوات التسويق بين الشركات بعيدة عن متناول ميزانيات الشركات الصغيرة. إذا كنت لا تستطيع تحمل تكلفة أكثر الأنظمة شمولاً، فابحث عن برامج ذات نماذج تسعير مجانية لتبدأ بها وتسمح لك بالترقية مع نموك لا توجد وظائف مكررة: لست بحاجة إلى الدفع مقابل نفس الشيء مرتين. لذا ابدأ بأداة تغطي معظم احتياجاتك التسويقية، ولا تضيف إلى مجموعتك التقنية إلا إذا كانت هناك أداة أخرى تؤدي وظيفة منفصلة تمامًا.

أفضل 20 خيارًا لبرامج تسويق B2B في عام 2024

البرامج الجيدة مثل عضو الفريق الجيد: وجودها يجعل مهام الجميع أسهل وأكثر متعة. لذا، استعد لمقابلة برنامج VIP (برنامج مهم جدًا) التالي لفريق التسويق B2B الخاص بك لأن هذه الأدوات العشرين ستغير طريقة عملك.

تجعل وظائف الذكاء الاصطناعي في ClickUp من السهل على فرق التسويق إنتاج مستندات مهمة بسرعة مثل دراسة الحالة

إذا كنت ترغب في تبسيط جهودك التسويقية بين الشركات مع تحسين تعاون الفريق وتوحيد جميع أعمالك في منصة واحدة، فأنت بحاجة إلى ClickUp - برنامج الإنتاجية المثالي. 🛠️

يحتوي ClickUp على مجموعة من الميزات الديناميكية من أجل فرق إدارة علاقات العملاء وفرق المبيعات و فرق التسويق كل ذلك في مكان واحد. سواء كنت تبحث عن طريقة أكثر فعالية لتصور مسار المبيعات أو كتابة نصوص المبيعات أو إنشاء تقويم المحتوى الخاص بك، فإن ClickUp هو الحل المناسب لك. تم تصميم هذه المنصة القوية للشركات في مختلف المجالات، وهي مصممة للشركات في مختلف الصناعات، وتجمع الفرق معًا من خلال أدوات تعاون مدمجة متنوعة، وأكثر من 15 طريقة عرض مرنة، وأكثر من 1000 عملية تكامل، ومكتبة قوالب واسعة.

بكل بساطة: يحتوي ClickUp على كل ما تحتاجه لإطلاق حملة B2B ناجحة.

أفضل الميزات

مستندات ClickUp تسمح لك بالتعاون مع فريقك في خطة التسويق، ونصوص المبيعات، ودليل الأسلوب، وإرشادات التواصل، وأي مستندات مكتوبة أخرى

لوحات معلومات ClickUp تعرض لك المقاييس الرئيسية في لمحة سريعة، حتى تتمكن من مراقبة معدلات التحويل لأحدث حملاتك، أو القيمة الدائمة للعملاء في نظام إدارة علاقات العملاء، أو مؤشرات الأداء الرئيسية الأخرى

أتمتة ClickUp اجعل عملك أكثر فعالية من خلال التعامل تلقائيًا مع أعمالك المشغولة، مثل تعيين المهام وتحديث حالات العملاء وإعادة تنظيم البيانات

ClickUp AI مصمم خصيصًا لأدوار محددة في مؤسستك. يمكن أن يساعد فريقك في كتابة المحتوى وتحريره وتنسيقه، وطرح أفكار الحملات الإعلانية وتسمية المنتجات الجديدة وغير ذلك الكثير

القيود

نظرًا لأن ClickUp يحتوي على العديد من الميزات، فقد يكون هناك منحنى تعليمي للمستخدمين الجدد

بعض الميزات الموجودة على تطبيق الويب غير متوفرة على تطبيق الجوال حتى الآن

التسعير

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات لكل مستخدم شهرياً

7 دولارات لكل مستخدم شهرياً الشركات: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,705 تقييمات)

4.7/5 (أكثر من 8,705 تقييمات) Capterra: 4.7/5 (3,795+ تقييم)

2. هب سبوت

عبر هبسبوت HubSpot يشبه الحصول على ست أدوات تسويق B2B مدمجة في أداة واحدة. إنه في الأساس برنامج تسويق بوريتو. 🌯

HubSpot عبارة عن منصة CRM مع "محاور" مختلفة لفرق التسويق والمبيعات ودعم العملاء والمحتوى والعمليات وفرق التجارة الإلكترونية. إن وجود جميع فرقك على منصة واحدة سيجعل من السهل المتابعة مع العملاء في الوقت المناسب ويمنع فرقك من العمل في صوامع. سيتمكن الجميع من الوصول إلى نفس المعلومات، لذلك سيكون من الأسهل إنشاء نظام متسق خطة اتصال متسقة عبر كل نقطة اتصال مع العملاء - لأن التواصل هو المفتاح. 🗝️

أفضل الميزات

تسمح لك أدوات توليد العملاء المحتملين على الموقع الإلكتروني بالدردشة مع زوار موقعك الإلكتروني أو جمع معلومات الاتصال الخاصة بهم

تساعدك أدوات أتمتة التسويق المضمنة في تنفيذ خطة التسويق الخاصة بك بكفاءة أكبر

تتيح لك أدوات إعداد التقارير مراقبة نجاح حملاتك التسويقية

القيود

يشكو العديد من المستخدمين من أن بعض أفضل ميزات HubSpot متاحة فقط مع خطط الأسعار الأعلى

يشعر بعض المستخدمين أنه قد يكون من الصعب إنشاء تقارير مخصصة وجمع البيانات التي تحتاج إليها

التسعير

مركز التسويق فقط:

خطة مجانية

المبتدئين: 18 دولارًا شهريًا

18 دولارًا شهريًا الاحترافية: 800 دولار شهريًا

مجموعة CRM من جميع الأدوات:

خطة مجانية

البداية: 20 دولارًا شهريًا

20 دولارًا شهريًا الاحترافية: 1,600 دولار شهريًا

التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 10,105 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 10,105 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 5,650 تقييم)

3. أكتيف كامبين

عبر ActiveCampaign تحتوي منصة أتمتة التسويق بين الشركات على أدوات لفرق التسويق والمبيعات والتجارة الإلكترونية. باستخدام الأتمتة، يمكنك تخصيص اتصالاتك والاستجابة بشكل أسرع وإرسال العملاء المحتملين إلى أعضاء الفريق المناسبين.

هذا التسويق برنامج التشغيل الآلي ستعمل على تبسيط سير العمل التسويقي وجعل فرقك أكثر إنتاجية. حتى تتمكن من العمل بذكاء أكثر وليس بجهد أكبر، ولا يزال لديك وقت لساعة سعيدة. 🍹

أفضل الميزات

تتيح لك أتمتة البريد الإلكتروني إنشاء سلسلة ترحيبية أو استخدام التجزئة لإرسال رسائل متابعة مخصصة والتواصل بشأن التخلي عن عربة التسوق

تساعدك نقاط الاتصال على تتبع تفاعل العملاء حتى يتمكن فريق المبيعات من المتابعة في الوقت المناسب

عمليات التكامل مع Slack وSellack وSalesforce وShopify وCalendly وGoogle Analytics وClekUp وغيرها من الميزات التي تجعل الأتمتة ممكنة عبر سير عملك بالكامل

القيود

أفاد العديد من المستخدمين أن هذا البرنامج لديه منحنى تعليمي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن صياغة النظام الأساسي ليست بديهية

أبلغ بعض المستخدمين أن فريق دعم العملاء في ActiveCampaign يستغرق عدة أيام للرد على الطلبات

التسعير

أدوات التسويق فقط:

بالإضافة إلى: 49 دولارًا شهريًا

49 دولارًا شهريًا احترافي: 149 دولارًا شهريًا

149 دولارًا شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

أدوات المبيعات فقط:

بالإضافة إلى: 19 دولاراً لكل مستخدم شهرياً

19 دولاراً لكل مستخدم شهرياً احترافي: 49 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

49 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

باقة التسويق والمبيعات:

بالإضافة إلى: 93 دولارًا أمريكيًا شهريًا

93 دولارًا أمريكيًا شهريًا احترافي: 386 دولاراً شهرياً

386 دولاراً شهرياً المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 10350 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 10350 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,250 تقييم)

4. ليدفيدر

عبر مغذي الرصاص شركة Leadfeeder مملوكة الآن لشركة Dealfront، وهي مزود برمجيات يقدم العديد من أدوات ذكاء المبيعات وتوليد العملاء المحتملين. لكن Leadfeeder هي الأداة الأكثر لمعاناً في صندوق الأدوات. 🔧

يمنحك هذا البرنامج عملاء محتملين ذوي جودة عالية من خلال تحديد زوار موقعك على الويب والشركات التي يعملون بها (حتى لو كان موظفوها يعملون عن بُعد). حتى تتمكن من معرفة الشركات المهتمة بالفعل بمنتجك، ويمكن لفريق المبيعات الخاص بك المتابعة.

أفضل الميزات

تحديد زوار موقعك الإلكتروني والاطلاع على سلوكهم الدقيق أثناء استكشافهم لموقعك الإلكتروني

استخدام التجزئة لتسجيل العملاء المحتملين بناءً على نيتهم الشرائية والقيمة المحتملة

حدد أفضل شخص يمكن الاتصال به في الشركات التي تزور موقعك الإلكتروني

القيود

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود أخطاء عند استيراد Leadfeeder للبيانات إلى إدارة علاقات العملاء الخاصة بهم

يشعر البعض الآخر أن فريق دعم العملاء في Dealfront بطيء في الاستجابة

التسعير

مجاني

مدفوع: 139 دولارًا شهريًا

التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 765 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 765 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 120 تقييم)

5. أهريفز

عبر Ahrefs البيانات هي القوة. وعندما يتعلق الأمر باستراتيجيتك لتحسين محركات البحث، يوفر Ahrefs بيانات قوية. سيمكنك برنامج البحث والتحليلات والتدقيق المتكامل لتحسين محركات البحث هذا من اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن استراتيجية المحتوى الخاص بك. فهو يحتوي على أدوات للعثور على فرص محتوى جديدة، وإجراء تحسينات فنية على موقعك، وحتى الزحف على أهم الكلمات الرئيسية لمنافسيك. 🧟

أفضل الميزات

تعرض لك لوحة التحكم مقاييس تحسين محركات البحث المهمة في لمحة سريعة حتى تتمكن من تتبع أداء موقعك

يسمح لك مستكشف الموقع بتتبع تصنيفات الكلمات الرئيسية والروابط الخلفية لمنافسيك

يساعدك مستكشف الكلمات المفتاحية على تخطيط استراتيجية المحتوى الخاص بك والعثور على فرص جديدة

القيود

يمكن أن تكون تقارير الروابط الخلفية بطيئة في التحميل، ويشكو بعض المستخدمين من أنها لا تتطابق دائمًا مع الروابط الخلفية في Google Analytics

نظرًا لأن هذا البرنامج يتضمن العديد من الميزات، فقد يكون من الصعب العثور على الميزة التي تحتاج إليها داخل واجهة المستخدم

التسعير

لايت: 99 دولارًا شهريًا

99 دولارًا شهريًا معتدل: 199 دولارًا شهريًا

199 دولارًا شهريًا متقدم: 399 دولارًا شهريًا

399 دولارًا شهريًا المؤسسات: 999 دولاراً شهرياً

التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 485+ تقييم)

4.6/5 (أكثر من 485+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 525 تقييم)

6. سبروت سوشيال

عبر سبراوت سوشيال إذا كانت وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دورًا مهمًا في جهودك التسويقية بين الشركات (B2B)، فإن Sprout Social يمكنها تبسيط عملية إنشاء المحتوى والنشر والتحليل.

فهو يحتوي على تقويم محتوى مدمج وأدوات تعاون، ويتكامل مع جميع قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بك - إنستغرام وفيسبوك وتيك توك وX وLinkedIn وPinterest وYouTube وواتساب وفيسبوك مسنجر ورسائل جوجل للأعمال - لسهولة النشر والجدولة. حتى أنه يحتوي على أدوات استماع اجتماعية لذا، عندما يتعلق الأمر بسمعتك على الإنترنت، يمكنك أن تكون كل آذان صاغية. 👂

أفضل الميزات

إنشاء خطة المحتوى الخاص بك مع مكتبة أصول مشتركة، وتقويم المحتوى، والتعليق، والموافقات

تحسين المحتوى ونشره على منصات وسائط اجتماعية متعددة في نفس الوقت

استخدم المزايا المدمجة أدوات أتمتة التسويق وسير العمل القابل للتخصيص للاستجابة والتواصل مع العملاء بشكل أسرع

القيود

يشعر بعض المستخدمين أن ميزات الأتمتة ليست قابلة للتخصيص أو محددة بما فيه الكفاية

يجد البعض الآخر أن أدوات الاستماع الاجتماعي لا تسمح لهم بتتبع ما يكفي من الإشارات أو الكلمات الرئيسية أو العبارات

التسعير

قياسي: 249 دولارًا شهريًا

249 دولارًا شهريًا احترافي: 399 دولارًا شهريًا

399 دولارًا شهريًا متقدم: 499 دولارًا شهريًا

499 دولارًا شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (2,570+ تقييم)

4.4/5 (2,570+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 555+ تقييم)

7. تحليلات جوجل

عبر تحليلات جوجل إذا كنت تريد فهم حركة المرور على موقعك الإلكتروني، فأنت بحاجة إلى تحليلات جوجل. يمكنك إعداده لمراقبة بيانات الموقع الإلكتروني الأكثر أهمية بالنسبة لك - بدءًا من نمو حركة المرور العضوية إلى القنوات التي يأتي منها زوار موقعك الإلكتروني إلى أنواع العملاء الذين يزورون موقعك الإلكتروني في أغلب الأحيان. لا يجب أن تكون حركة المرور على موقعك الإلكتروني لغزاً. 🚦🚗

أفضل الميزات

تتيح لك لوحة التحكم القابلة للتخصيص تنظيم وتصور ومشاركة البيانات الأكثر أهمية بالنسبة لك

تُظهر لك البيانات في الوقت الفعلي رحلات العملاء المباشرة على موقعك وتعرض لك من أين تأتي زياراتك الواردة

تعرض معلومات الجمهور الخصائص الديموغرافية لعملائك واهتماماتهم وموقعهم وسلوكهم وقيمة عمرهم

القيود

أفاد العديد من المستخدمين أن إعداد النظام الأساسي لعرض البيانات والرؤى التي تريدها يستغرق وقتًا طويلاً

نظرًا لأن Google تجمع بيانات المستخدم، يشعر بعض المستخدمين بالقلق بشأن مشكلات الخصوصية

التسعير

مجاني

التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 6,180 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 6,180 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 7,580 تقييم)

8. وحدة تحكم بحث جوجل

عبر وحدة تحكم بحث جوجل لنكن واقعيين: نعمل جميعًا على إنشاء محتوى مُحسَّن لتصنيفات محرك البحث بشكل أساسي لصالح جوجل. لذا، قد نحصل على تعليماتنا مباشرةً من رئيسنا (المعروف أيضًا باسم روبوتات جوجل). 🤖

يوضح لك Google Search Console كيفية تحسين المحتوى الخاص بك ويشرح لك المشكلات التي تمنع موقعك من الترتيب. فهو يوفر لك المعلومات التي تحتاجها للظهور على صفحات نتائج محرك البحث - مجانًا.

أفضل الميزات

مراقبة حركة المرور العضوية وأداء موقعك

إرسال خريطة موقعك أو عناوين URL الفردية ليتم الزحف إليها وترتيبها بشكل أسرع

اطلع على المشكلات التي تمنع موقعك من الترتيب

القيود

يفتقر إلى خيارات التخصيص

لا يوفر بيانات في الوقت الفعلي - معظم البيانات سيكون عمرها بضعة أيام

التسعير

مجاني

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (215+ تقييم)

4.7/5 (215+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 165 تقييم)

9. زووم

عبر تكبير ما لم تكن مختبئًا تحت صخرة على مدار السنوات الثلاث الماضية (وهو ما لن نلومك عليه)، فمن المحتمل أنك سمعت عن Zoom واستخدمته على الأرجح. إنها واحدة من أفضل منصات عقد مؤتمرات الفيديو، وقد تم توسيعها لتشمل موارد أفضل لاستضافة الأحداث والندوات الكبيرة عبر الإنترنت. فهي تتيح لك الالتقاء وجهاً لوجه مع العملاء في جميع أنحاء العالم - دون الحاجة إلى طائرة خاصة. 🛩️

أفضل الميزات

تسمح الاجتماعات الافتراضية لفريق المبيعات وفريق دعم العملاء بالتفاعل مع العملاء بغض النظر عن مكان وجودهم في العالم

تسمح لك منصة الفعاليات باستضافة مؤتمرات أو دورات تدريبية أو معارض تجارية افتراضية كجزء من مبادرات التسويق للفعاليات ومبادرات إشراك العملاء

يسهِّل برنامج جدولة المواعيد دعوة العملاء ومشاركة رابط للانضمام

القيود

الخطة المجانية ستنهي اجتماعك تلقائياً بعد 40 دقيقة

واجهت المنصة مشكلات تتعلق بالأمان والخصوصية في الماضي، لذلك قد لا تكون الخيار الأفضل لمشاركة المعلومات الحساسة

التسعير

أساسي: مجانًا

مجانًا المحترف: 149.90 دولارًا

149.90 دولارًا الأعمال: 199.90 دولارًا أمريكيًا

199.90 دولارًا أمريكيًا أعمال بلس: 250 دولارًا أمريكيًا

التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 53,510 تقييمات)

4.5/5 (أكثر من 53,510 تقييمات) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 13,630 تقييم)

10. بازسومو

عبر بازسومو BuzzSumo هو أداة شاملة لتحسين محرك البحث وتسويق المحتوى وإدارة السمعة. يمكن لفريق تسويق المحتوى الخاص بك استخدامه لتخطيط تقويم المحتوى الخاص بك وجلب المزيد من الزيارات العضوية، ويمكن لفريق العلاقات العامة الخاص بك استخدامه لإدارة سمعتك على الإنترنت وبناء الوعي بعلامتك التجارية. يمكنك حتى استخدامه للتحقق من منافسيك والبقاء في المقدمة. 🏈

أفضل الميزات

تساعدك أدوات الاكتشاف والبحث في العثور على الكلمات المفتاحية وموضوعات تسويق محتوى تحسين محركات البحث، ثم الاطلاع على المقالات الأعلى تصنيفًا حول تلك الموضوعات

تسمح لك ميزات المراقبة بتتبع الروابط الخلفية الجديدة وتعيين تنبيهات حول الإشارات إلى العلامة التجارية والمواضيع المهمة بالنسبة لك

قاعدة بيانات للمؤلفين والمبدعين والصحفيين تساعدك على التواصل مع المؤثرين الذين لديهم اهتمامات ذات صلة بعروض علامتك التجارية

القيود

يشعر بعض المستخدمين أن ميزات إعداد التقارير يمكن أن تكون أكثر سهولة وسلاسة في الاستخدام

هناك منحنى تعليمي حاد إذا كنت ترغب في استخدام جميع ميزات البرنامج إلى أقصى إمكاناتها

التسعير

إنشاء المحتوى: 199 دولاراً شهرياً

199 دولاراً شهرياً العلاقات العامة والاتصالات: 299 دولارًا شهريًا

299 دولارًا شهريًا الجناح: 499 دولاراً شهرياً

499 دولاراً شهرياً المؤسسات: 999 دولاراً شهرياً

التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 140 تقييم)

11. ليدبيجيس

عبر الصفحات الرئيسية صمم موقع الويب الخاص بك مع مراعاة توليد العملاء المحتملين باستخدام Leadpages. هذه المنصة هي منشئ مواقع الويب المثالي للشركات الصغيرة B2B. فهي تجعل من السهل إنشاء موقع الويب الخاص بك دون أي خبرة أو معرفة بالبرمجة. وكل صفحة محسنة للمبيعات. حتى المبتدئين سيعتقدون أنه لا يحتاج إلى تفكير. 🧠

أفضل الميزات

مئات من قوالب مواقع الويب المحسّنة لتسجيل العملاء المحتملين والتحويلات

تقنية الذكاء الاصطناعي تساعدك على إنشاء نصوص وصور لصفحات الويب الخاصة بك في دقائق

أداة إنشاء صفحات الهبوط تساعدك على شرح فوائد منتجك

القيود

أبلغ المستخدمون عن خيارات تخصيص محدودة

يشعر بعض المستخدمين أن نماذج العملاء المحتملين المدمجة لا تجمع معلومات كافية عن العملاء المحتملين

التسعير

قياسي: 37 دولارًا شهريًا

37 دولارًا شهريًا المحترف: 74 دولارًا شهريًا

74 دولارًا شهريًا متقدم: تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 210 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 210 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 290 تقييم)

12. سومو

عبر سومو هل تعرف تلك النوافذ المنبثقة التي تظهر على كل موقع ويب على ما يبدو وتطلب منك إعطاء عنوان بريدك الإلكتروني مقابل شيء ما (رمز خصم، كتاب إلكتروني، مورد تعليمي مجاني)؟ هناك احتمالات كبيرة أنها صُنعت باستخدام السومو.

يسمح لك هذا التطبيق بإضافة نافذة منبثقة لالتقاط البريد الإلكتروني إلى موقعك وزيادة قائمة المشتركين لديك مع كل زائر لموقع الويب. كل ما عليك فعله هو إعداده ثم الجلوس والاسترخاء وإرسال رسائل البريد الإلكتروني. 📩

أفضل الميزات

نافذة منبثقة تحث زوار موقعك على مشاركة بريدهم الإلكتروني حتى تتمكن من زيادة قائمة المشتركين لديك

يسمح لك الشريط الذكي بتضمين حقل جمع البريد الإلكتروني في أعلى أو أسفل صفحات الويب والمنشورات الخاصة بك

إضافات لووردبريس، و Shopify، ومدير علامات جوجل

القيود

بينما يقدم هذا التطبيق عمليات تكامل مع العديد من أدوات التسويق الأكثر شيوعًا، يشتكي بعض المستخدمين من عدم وجود عمليات تكامل لأدوات تسويق البريد الإلكتروني الأكثر تخصصًا

يعرض الإصدار المجاني علامة سومو التجارية في النافذة المنبثقة

التسعير

مجاني

المحترف: 39 دولارًا شهريًا

التقييمات والمراجعات

G2: 4.1/5 (أكثر من 50 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 65 تقييم)

13. ليموس

عبر ليموس تأخذك أداة التسويق عبر البريد الإلكتروني هذه من الفكرة إلى التسليم. 💭 📧

يمكنك استخدام Litmus لإنشاء رسائل البريد الإلكتروني والتعاون مع فريقك والحصول على الموافقة والاختبار والتخصيص والإرسال والتحليل من مكان واحد. لا يزال التسويق عبر البريد الإلكتروني من أكثر الطرق الفعالة من حيث التكلفة للإعلان عن الأعمال التجارية بين الشركات ويمكن أن تساعدك هذه الأداة على القيام بذلك بشكل صحيح.

أفضل الميزات

إنشاء مكتبة لأصول التسويق عبر البريد الإلكتروني الحالية الخاصة بك، مثل الصور والرسومات والأزرار والشعارات

إنشاء حملات البريد الإلكتروني وتخصيصها باستخدام محتوى البريد الإلكتروني المباشر والتوصيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

اختبار قابلية التسليم لتجنب أن ينتهي بك الأمر في مجلدات الرسائل غير المرغوب فيها

القيود

أبلغ بعض المستخدمين أن الصور ومعاينات اختبار البريد الإلكتروني بطيئة في التحميل

هناك خيارات تخصيص محدودة لتخطيط لوحة التحكم الخاصة بك

التسعير

الأساسي: 99 دولارًا شهريًا

99 دولارًا شهريًا الإضافي: 199 دولارًا شهريًا

199 دولارًا شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2: 3.6/5 (أكثر من 360 تقييم)

3.6/5 (أكثر من 360 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 30 تقييم)

14. موز

عبر موز عندما تكون مستعدًا لزيادة عدد الزيارات العضوية لموقعك الإلكتروني، فإن أداة تحسين محركات البحث هذه تضعك في مقعد السائق. 🏎️

مثل Ahrefs أو Semrush، Moz هو برنامج تحسين محركات البحث الذي يساعدك على تخطيط استراتيجية تسويق المحتوى B2B الخاصة بك وجذب المزيد من زوار موقعك الإلكتروني. يمكنك تحليل مدى فعالية ترتيب موقعك الإلكتروني، ومقارنة نفسك بالمنافسين، واكتشاف طرق لتحسين موقعك الإلكتروني أو توسيع نطاق المحتوى الخاص بك.

أفضل الميزات

تساعدك أداة البحث عن الكلمات الرئيسية على اكتشاف الفرص المتاحة لإنشاء محتوى مفيد بين الشركات

تُظهر لك أداة تحسين المحتوى كيفية تحسين مُحسّنات محرّكات البحث على الصفحة للحصول على ترتيب أعلى لصفحاتك المقصودة أو مدوناتك

تتبع أداة البحث عن الروابط جودة وكمية الروابط الخلفية لموقعك الإلكتروني

القيود

يشكو العديد من المستخدمين من أن التصميم ليس سهل الاستخدام مثل الأدوات المماثلة

ويجد آخرون صعوبة في تعلم أدوات التحليلات المتقدمة

التسعير

قياسي: 99 دولارًا شهريًا

99 دولارًا شهريًا متوسط: 179 دولارًا شهريًا

179 دولارًا شهريًا كبير: 299 دولارًا شهريًا

299 دولارًا شهريًا الممتاز: 599 دولاراً شهرياً

التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (385+ تقييم)

4.4/5 (385+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (340+ تقييم)

15. جوجل الإسناد

عبر إسناد جوجل أين المتبنون الأوائل؟ لأن تطبيق جوجل هذا في مراحله الأولى. 🍼

لا يزال تطبيق Google Attribution من Google في مرحلة الاختبار التجريبي، ولكن يمكن تجربته مجانًا، مما يجعله أحد أكثر أدوات التسويق فعالية من حيث التكلفة لشركات الأعمال. وهو يستخدم خوارزميات التعلُّم الآلي من Google لإسناد الفضل بدقة للنقرات على الإعلانات التي تؤدي إلى تحويلات، مما يساعدك على اتخاذ قرارات أفضل بشأن تخصيص الموارد في ميزانيتك الإعلانية المدفوعة.

أفضل الميزات

إنه مجاني في حين أن معظم برامج التسويق بين الشركات ليست كذلك

يساعدك على فهم القنوات الإعلانية المدفوعة التي تتمتع بأفضل معدل تحويل

يسمح لك بتحليل التأثير المحتمل لإعادة توزيع ميزانيتك عبر القنوات الإعلانية المدفوعة المختلفة

القيود

يجد بعض المستخدمين صعوبة في تكوين البيانات وتشغيل تقارير شاملة

ويشكو آخرون من أنه لا يمكنك إضافة سوى عدد محدود من المستخدمين، لذلك قد لا يكون هذا التطبيق مناسبًا للفرق الكبيرة

التسعير

مجاني

التقييمات والمراجعات

G2: 4/5 (أكثر من 15 تقييم)

4/5 (أكثر من 15 تقييم) Capterra: غير متاح

16. هوتسويت

عبر هوتسويت Hootsuite هو أحد أكبر الأسماء في إدارة وسائل التواصل الاجتماعي. وميزاته ستجعل من إدارة حملاتك على وسائل التواصل الاجتماعي أمرًا ممتعًا! 🦉

يمكنك التخطيط والجدولة والنشر، بالإضافة إلى مراقبة الإعلانات المدفوعة والتعليقات والمحادثات ومقاييس الأداء من التطبيق. لذا، بغض النظر عن عدد قنوات التواصل الاجتماعي التي تنشر عليها، ستجد كل ما لديك في مكان واحد.

أفضل الميزات

جدولة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك تقويم المحتوى ونشر المنشورات على جميع قنواتك من مكان واحد

شاهد جميع إشعارات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك في صندوق وارد واحد

استخدم عمليات التكامل مع كل منصة وسائط اجتماعية رئيسية، وكذلك مع أدوات التسويق الشائعة مثل Mailchimp و HubSpot و Dropbox و Canva

القيود

لا تتوفر العلامات والإشارات والميزات الأخرى داخل Hootsuite لكل قناة من قنوات التواصل الاجتماعي، مما يعني أنك قد تضطر إلى تعديل المنشورات بعد نشرها

أبلغ بعض المستخدمين عن مواطن الخلل في البرنامج المدمج في أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي التسعير

للمحترفين: 99 دولارًا شهريًا

99 دولارًا شهريًا الفريق: 249 دولارًا شهريًا

249 دولارًا شهريًا الأعمال: 739 دولارًا شهريًا

739 دولارًا شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2: 4.1/5 (أكثر من 4,040+ تقييم)

4.1/5 (أكثر من 4,040+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (3,475+ تقييم)

17. ذكر

عبر اذكر إذا شعرت يومًا ما أن محاولة العثور على تعليقات وسائل التواصل الاجتماعي ذات الصلة بعلامتك التجارية تشبه محاولة العثور على إبرة في كومة قش، فأنت بحاجة إلى Mention. سيساعدك في العثور على كل إبرة في كل كومة قش على الإنترنت. 🪡

يقوم Mention بالاستماع الاجتماعي، وهو مراقبة مليارات المصادر عبر الإنترنت للعثور على إشارات لعلامتك التجارية أو الكلمات الرئيسية المتعلقة بعلامتك التجارية، مما يسهل عليك الانضمام إلى المحادثة.

أفضل الميزات

احصل على تنبيهات حول الإشارات إلى علامتك التجارية أو الكلمات المفتاحية أو موضوعات الصناعة أو منشورات محددة

اطلع على رؤى البيانات حول جمهورك أو علامتك التجارية أو منافسيك أو موضوع الصناعة

النشر على جميع قنوات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مكان واحد

القيود

ذكر بعض المستخدمين أنه من السهل أن تفوتك الإشارات إذا لم تكن دقيقاً عند إعداد التنبيهات

وذكر آخرون أن البرنامج غالبًا ما يغفل الإشارات التي تتضمن اختصارات أو مواقع إلكترونية أكثر تخصصًا

التسعير

فرد: 41 دولارًا شهريًا

41 دولارًا شهريًا المحترف: 83 دولارًا شهريًا

83 دولارًا شهريًا الإيجابي بلس: 149 دولارًا شهريًا

149 دولارًا شهريًا الشركة: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 435 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 435 تقييم) Capterra: 4.7/5 (280+ تقييم)

18. كيسميتريكس

عبر كيسميتريكس التسويق يتعلق بالأشخاص وكذلك Kissmetrics. 🕺

تقوم هذه المنصة بتتبع زوار موقعك الإلكتروني ومستخدمي تطبيقك لمساعدتك في معرفة الصفحات التي ينقرون عليها والمحتوى الذي يقرؤونه والمنتجات التي يشترونها. نعم، يمكنك استخدام Kissmetrics للاطلاع على بيانات واسعة النطاق حول موقعك الإلكتروني، مثل الصفحات التي تتمتع بأعلى معدل تحويل، ولكن يمكنك أيضًا استخدامه لمعرفة رحلة العميل الفردية منذ اللحظة الأولى التي يصل فيها هذا الشخص إلى موقعك الإلكتروني.

أفضل الميزات

تتيح لك لوحة التحكم القابلة للتخصيص تتبع البيانات المهمة بالنسبة لك من معدل المحادثة اليومية إلى معدل أداء مسارات التسويق المختلفة

تسمح لك تقارير اختبار A/B باختبار الصفحات المقصودة الجديدة أو ميزات التطبيق لصقل المحتوى الأكثر نجاحًا

تُظهر لك الرؤى المستندة إلى المنتج الميزات والخطط التي يستخدمها عملاؤك أكثر من غيرها

القيود

يمكن أن يستغرق تحميل تقارير البيانات المتعمقة وقتًا طويلاً للتحميل

تكامل محدود مع أدوات التسويق الأخرى

التسعير

الدفع حسب الاستخدام: 0.0025 دولار أمريكي لكل حدث

0.0025 دولار أمريكي لكل حدث الفضي: 199 دولارًا شهريًا

199 دولارًا شهريًا الذهبي: 499 دولارًا شهريًا

499 دولارًا شهريًا البلاتيني: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2: 4.1/5 (أكثر من 165 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 165 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 15 تقييم)

19. البيانات الوصفية

عبر البيانات الوصفية إذا كان فريق التسويق لديك يكافح أحيانًا للوصول إلى الجمهور المستهدف المناسب، فاستعد لضرب الهدف. 🎯

تستخدم البيانات الوصفية نهجًا مزدوجًا لمساعدتك في تتبع وتحسين حملاتك التسويقية (المسار الأول) وجهودك التسويقية القائمة على الحساب (المسار الثاني). يمكنك إطلاق حملاتك التسويقية على وسائل التواصل الاجتماعي وحملاتك الإعلانية بتكلفة النقرة وإدارتها من داخل التطبيق، واستخدام استهداف الجمهور للتأكد من وصولك إلى الأشخاص المناسبين على كل منصة، بدءًا من Instagram إلى إعلانات Google.

أفضل الميزات

أنشئ ملفات تعريفية للجمهور المستهدف باستخدام أكثر من 10 مصادر بيانات مختلفة، بما في ذلك أداة إدارة علاقات العملاء أو بيانات النوايا أو البيانات الديموغرافية والديموغرافية للشركة والبيانات التقنية

استخدم مكتبة أصول الحملة لإطلاق حملاتك التسويقية الرقمية بسرعة عبر منصات متعددة

إطلاق تجارب الحملات وتتبُّع نتائجها لاختبار جمهور جديد أو رسائل أو استراتيجيات تسويقية جديدة

القيود

عمليات تكامل محدودة مع أدوات التسويق الأحدث والأكثر تخصصًا (بخلاف أدوات إدارة علاقات العملاء والقنوات الإعلانية)، ولا توجد واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة

أفاد بعض المستخدمين بأن عملية تطوير الجمهور تستغرق وقتًا طويلاً

التسعير

مركز الطلب على البيانات الوصفية: 60,000 دولار سنويًا

60,000 دولار سنويًا مخصص التسعير

التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 270+ تقييم)

4.6/5 (أكثر من 270+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 25 تقييم)

20. أولر

عبر أولر Owler هي أداة بحث متعمقة لفرق المبيعات. يمكنك استخدامها للحصول على رؤى إضافية حول العملاء الموجودين بالفعل في SaaS CRM نظام، أو يمكنك اكتشاف عملاء جدد يتطابقون مع ملف تعريف العميل المثالي لديك. سيساعدك هذا البرنامج على استكشاف جميع المعلومات التي تحتاجها عن العملاء المحتملين قبل أن تبدأ في التواصل معهم. 🕵️

أفضل الميزات

قاعدة بيانات تضم أكثر من 15 مليون شركة يمكنك تصفيتها وفرزها حسب سمات العمل

رؤى حول تمويل الشركة، وعمليات الاستحواذ، والأخبار، والاستثمارات، والتغييرات في القيادة، وغير ذلك الكثير

التكامل مع Salesforce و Hubspot و Slack و Microsoft Teams و دردشةGPT القيود

معلومات محدودة عن الشركات المتخصصة والصغيرة

تسمح لك الباقة المجانية بمتابعة 5 شركات فقط، وهو ما لا يكفي لمعظم فرق المبيعات

التسعير

المجتمع: مجانًا إلى الأبد

مجانًا إلى الأبد الإيجابي: 35 دولارًا شهريًا

35 دولارًا شهريًا الحد الأقصى: تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 445 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 445 تقييم) Capterra: 4/5 (أكثر من 3 تقييمات)

انتقل بتسويق B2B الخاص بك إلى المستوى التالي مع ClickUp

لن يساعدك برنامج تسويق B2B المناسب على التواصل مع العملاء الجدد فحسب، بل سيساعدك أيضًا على إدارة علاقاتك مع العملاء الحاليين بشكل أفضل. حتى تتمكن من بناء ولاء دائم وزيادة مبيعاتك عبر دورة حياة العميل بأكملها.

بالإضافة إلى ذلك، تجعل البرمجيات الجيدة حياة فريقك أسهل، من خلال إزالة الأعمال المزدحمة من على عاتقهم. والنتيجة عملاء أكثر سعادة، وفريق عمل أكثر سعادة، وعالم أكثر سعادة. 🌻

وإذا كنت تريد أداة تسويق B2B تجعل ميزانيتك سعيدة أيضًا، فجرّب ClickUp . لديه القدرة على استبدال العديد من أدوات التسويق المتعددة، ويمكنك البدء في استخدامه اليوم مجانًا .