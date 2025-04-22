10 قوالب مجانية لتقارير ClickUp و Google Analytics

هل مكتبك مليء بالملاحظات اللاصقة والمطبوعات، كل منها تحمل رسائل غامضة؟ هل تقضي ساعات في صراع مع جداول البيانات، محاولًا يائسًا العثور على إشارة وسط كل هذا الضجيج؟ يبدو مألوفًا، أليس كذلك؟

تكافح الشركات في كل مكان للعثور على الرؤى التي تدفعها لاتخاذ القرارات في هذا البحر من المعلومات. ولكن انتظر! هناك بصيص أمل — مجموعة متنوعة من أدوات وقوالب التحليل المتاحة لاستخلاص رؤى تجارية مفيدة دون بذل جهد يدوي شاق.

سواء كنت ترغب في قياس أداء موقعك الإلكتروني أو أداء منافسيك، أو أداء الأعمال الفصلية، أو أداء المنتجات، فهناك قوالب جاهزة للاستخدام لتسهيل مهمتك وأتمتتها.

تابعنا بينما نقدم لك مختلف قوالب التحليلات المجانية من Google و ClickUp.

ما هي قوالب التحليلات؟

تتيح لك قوالب التحليلات تمثيل البيانات في تنسيق مرئي موحد حتى تتمكن من تفسيرها بشكل أفضل. يمكنك استخدام قوالب التحليلات في وظائف الأعمال المختلفة، مثل المبيعات والتسويق ودعم العملاء والمالية وتحليلات المنتجات وما إلى ذلك، لتسريع إعداد تقاريرك الشهرية.

يمكنهم مساعدتك في:

ضمان اتباع نهج منظم في العمل وعدم إغفال أي شيء

يوفر تنسيقًا متسقًا للبيانات، خاصة في المؤسسات الكبيرة حيث يعمل العديد من المحللين معًا في مشروع واحد

يلغي المهام المتكررة مثل تنظيم البيانات، مما يتيح لك التركيز على تحليل البيانات عالية المستوى واتخاذ القرارات

اجعل البيانات متاحة لأي شخص في الفريق. يمكن لمدير المنتج استخدام قوالب التحليلات لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية لإدارة المنتجات أو قياس احتياجات العملاء وتخطيط متطلبات المنتجات

ما الذي يجعل قالب التحليلات جيدًا؟

يمكنك استخدام قالب تحليلات لأي عملية تجارية تقريبًا. ولكن كيف تختار قالب تحليلات لشركتك؟ إليك بعض النصائح لإرشادك.

حدد احتياجاتك: بمجرد تحديد هدفك، ستتمكن من اختيار القالب الأنسب له

سهولة الاستخدام: تذكر أن محللي الأعمال قد لا يكونون خبراء في التكنولوجيا. لذا، اختر نموذجًا سهل الاستخدام، حتى بالنسبة للأشخاص غير التقنيين

المرونة والتخصيص: على الرغم من أن نموذج التحليلات يوفر أساسًا لإنشاء تقريرك، يجب أن تتمكن من تخصيصه ليتوافق بشكل أفضل مع متطلباتك. اختر نموذجًا يتيح المرونة والتخصيص

تصور واضح: أحد المتطلبات الأساسية لقوالب التحليلات هو مدى جودة تمثيلها للبيانات المعقدة. اختر قالبًا يوفر تصورًا واضحًا للبيانات

10 قوالب تحليلية مجانية لكل شركة

على الرغم من أن القوالب يمكن استخدامها في أي شركة أو وظيفة، إلا أن الحجم الواحد لا يناسب الجميع عندما يتعلق الأمر بالتحليلات!

لذلك، اخترنا 10 من قوالب التحليلات المجانية المفضلة لدينا والمزودة بأفضل الميزات والأدوات الضرورية وروابط التنزيل حتى تتمكن من البدء على الفور.

جاهز؟ هيا بنا 🚀

1. قالب ClickUp Analytics

تنزيل هذا النموذج قم بإدارة جميع مقاييس وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك في مكان واحد باستخدام قالب ClickUp Social Media Analytics

قالب ClickUp لتحليل وسائل التواصل الاجتماعي هو أداة لا غنى عنها لفريق التسويق لديك إذا كنت تخطط لبناء حضور قوي لعملك على وسائل التواصل الاجتماعي. بفضل الفئات الفرعية القابلة للتخصيص بالكامل، يمكنك تعديل القالب وفقًا لاحتياجاتك، بغض النظر عن مجال عملك.

جدول الأداء هو ميزة مفيدة في القالب. فهو يقدم نظرة شاملة على المعلمات التي تحتاج إلى تحسين وتلك التي تلبي التوقعات.

يمكنك أيضًا تتبع اتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي ومراقبة قنوات التواصل الاجتماعي التي تحقق أداءً جيدًا وتلك التي تحتاج إلى تحسين، مما يتيح لك تعديل استراتيجياتك التسويقية وفقًا لذلك.

تساعدك الفئات الفرعية التفصيلية لهذا النموذج على فهم جمهورك المستهدف بشكل أفضل وتخصيص حملاتك.

2. قالب ClickUp لتتبع الحملات والتحليلات

تنزيل هذا النموذج استخدم قالب ClickUp لتتبع الحملات والتحليلات للحصول على تتبع وتحليلات أعمق للحملات

بينما يوفر لك النموذج السابق أساسًا جيدًا لإعداد تحليلات وسائل التواصل الاجتماعي، يمكنك التعمق أكثر في حملاتك باستخدام نموذج تتبع الحملات والتحليلات من ClickUp.

إنه تطبيق نموذجي متوسط المستوى يحتوي على أربعة أنواع من العرض — عرض القائمة، وعرض التقويم، وعرض المستندات، وعرض الجدول الزمني في شاشة واحدة. يتيح لك هذا العرض الموحد تحديد أولويات المهام الأكثر أهمية وتوفير الوقت.

ومع ذلك، فإن أكبر ميزة لهذا النموذج هي 10 خيارات للحقول المخصصة التي تتيح لك تتبع ميزانيتك وتكلفة الاكتساب (CPA) ودورة تحويل النقد (CCC) والنقرات والتحويلات. وبذلك تحصل على رؤية تفصيلية للميزانية والإنفاق والأداء التسويقي العام من خلال عرض واحد.

3. نموذج تقرير حملة ClickUp

تنزيل هذا النموذج أنشئ وتحرر تقرير حملتك الأول باستخدام نموذج تقرير الحملة من ClickUp

يوفر لك نموذج تقرير حملة ClickUp الأساس لإنشاء تقارير مخصصة لحملتك الأولى بتنسيق أنيق.

يمكنك استخدامه للحصول على نظرة عامة سريعة على إجمالي التكاليف والإيرادات والتحويلات والنقرات من لوحة تحكم واحدة. كما يوفر لك رؤى قائمة على القنوات، بما في ذلك تكلفة إعلانات Google وإنفاق الإعلانات وأداء الإعلانات، حتى تعرف القناة التي تحقق أداءً جيدًا وتلك التي تحتاج إلى اهتمامك.

استخدم عرض الجدول لفهم أداء حملتك على القنوات المختلفة. يعرض هذا العرض أيضًا تفاصيل كل قناة من حيث عدد مرات الظهور، والنقرات لكل تكلفة، والتحويلات، والتكلفة لكل نقرة، بحيث يمكنك الحصول على جميع المعلومات في عرض واحد، بغض النظر عن عدد الحملات التي تديرها.

إذا كنت وكالة تدير حملات متعددة لعملائك، فستستمتع بالعمل مع هذا النموذج.

4. قالب تقرير تحليل البيانات من ClickUp

تنزيل هذا النموذج قدم جميع تقارير التحليل الخاصة بك في تنسيق أنيق باستخدام قالب تقرير تحليل البيانات من ClickUp

يحتوي نموذج تقرير تحليل البيانات من ClickUp على جميع الموارد اللازمة لتحليل أي بيانات تجارية.

سواء كان فريق المبيعات لديك بحاجة إلى توقعات أو كنت ترغب في إجراء تحليلات لاتخاذ قرارات تجارية مهمة، ستجد هذا النموذج مفيدًا.

يأتي القالب مع حالات مخصصة تتيح لك تتبع المراحل المختلفة في مشاريع تحليل البيانات. يمكنك تصنيف البيانات وإضافة سمات إليها للحصول على مزيد من الوضوح باستخدام الحقول المخصصة.

تتيح لك طرق العرض المخصصة إنشاء سير العمل الخاص بك مثل قائمة أو مخطط جانت أو حجم العمل أو التقويم، مما يتيح لك تصور بياناتك بشكل أفضل.

بمجرد حصولك على البيانات في سير العمل المطلوب، استخدم ميزات Clickup المتقدمة مثل ClickUp Clips لتسجيل الشاشة أو ClickUp Automations لمشاركة المورد مع فريقك والعمل بشكل تعاوني.

5. قالب تقرير التسويق من ClickUp

تنزيل هذا النموذج استخدم قالب تقرير التسويق ClickUp هذا وتخلص من جميع القوالب الأخرى

نحن نتفهم الصعوبات التي تواجهها كمسوق. من إنشاء الحملات إلى تتبع مقاييس العملاء إلى التحويل، إنشاء العناصر المرئية والتقارير هو عمل شاق!

لهذا السبب أنشأنا هذا النموذج الذي ستحب استخدامه كلما احتجت إلى قياس أداء أي حملة. باستخدام نموذج تقرير التسويق من ClickUp، يمكنك إنشاء وإدارة مشاريع تقارير التسويق من خلال تحديد أهداف واضحة وتعيين المهام والتعاون مع أصحاب المصلحة.

ستتيح لك ميزات التصور الشاملة للقالب مراقبة التقدم بشكل فعال، وإبقاء أصحاب المصلحة الرئيسيين على اطلاع، وإنشاء تقارير شاملة. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في عرض مشاريعك بناءً على جدول زمني أو عرض تقويمي، فانتقل إلى عرض التقويم في القالب.

يمكن أن يكون هذا النموذج مفيدًا بشكل خاص عند تصور مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق مثل زيارات الموقع الإلكتروني وديموغرافيات العملاء وأرقام المبيعات. يمكنك استخدام لوحات معلومات ClickUp أو عرض الجدول لإنشاء عرض مخصص بناءً على الاحتياجات الفريدة للفريق.

6. تقرير ClickUp لمقاييس وسائل التواصل الاجتماعي

تنزيل هذا النموذج قم بقياس جميع مقاييس وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك في تقرير ClickUp Social Media Metrics Report

بالنسبة لمسوقي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يحتاجون إلى تتبع جميع حملات وسائل التواصل الاجتماعي، سواء كانت إحصاءات Facebook أو Twitter، سيساعدك تقرير ClickUp Social Media Metrics Report على البقاء على اطلاع على جميع مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق. يمكنك تتبع أداء كل حملة وتحليلها وتحسينها باستخدام تحليلات تصويرية قوية.

سواء كنت تدير 10 حملات على منصة واحدة أو 6 منصات، يتيح لك هذا النموذج قياس النجاح بسهولة ومقارنة تقارير الأداء. يتيح لك النموذج إنشاء مهام بحالات مخصصة مثل "مكتمل" و"قيد المراجعة" و"مهام مطلوبة" وما إلى ذلك، حتى تتمكن من تتبع تقدم المقاييس بسهولة.

ومع ذلك، فإن أهم ما يميز هذا النموذج هو الحقول المخصصة، حيث تتوفر 10 سمات مخصصة مختلفة مثل المتابعون والأعضاء وزيارات الملف الشخصي ومعدل الترويج الصافي ومعدل التضخيم وإجراءات النقر لحفظ المعلومات الهامة حول أداء وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك وتصور بياناتك بسهولة.

توفر لك طرق عرض التقارير المخصصة خيارات عرض مختلفة، مثل جدول المقاييس، ونموذج تقرير المقاييس، وعرض وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث يسهل الوصول إلى جميع المعلومات وتبقى منظمة بشكل جيد.

7. تقرير مبيعات ClickUp الشهري

تنزيل هذا النموذج استخدم نموذج التقرير الشهري للمبيعات من ClickUp لتحديد أفضل وكلاء المبيعات لديك وعدد المكالمات التي تم إجراؤها ومعدل التحويل

إذا كنت مدير مبيعات، فستحب قالب التقرير الشهري للمبيعات من ClickUp، الذي سيساعدك على تتبع جميع المكالمات التي يجريها فريق المبيعات كل شهر.

ستتيح لك الرؤية الواضحة لأنشطة المبيعات من خلال هذا النموذج تحليل ما ينجح وما تحتاج إلى التدخل فيه. النموذج مفيد لتحديد أفضل الموظفين أداءً، وعدد المكالمات التي تم إجراؤها، ومعدل التحويل، وكيف أثر ذلك على إجمالي إيرادات الشركة.

يتيح لك هذا النموذج تسجيل جميع المقاييس الرئيسية لنشاط المبيعات، بما في ذلك الإيرادات والمصروفات والأرباح/الخسائر. ويوفر تنسيقات مرئية قوية في شكل رسوم بيانية ومخططات حتى تتمكن من الحصول على رؤى سريعة وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين.

تعد الحالات المخصصة مفيدة لتصفية بيانات أداء المبيعات بناءً على مراحل محددة من عملية تأهيل العملاء المحتملين. بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك الحقول المخصصة تصنيف وإضافة سمات لإدارة أداء المبيعات وتتبع التقدم المحرز.

هذا النموذج التقرير السهل الاستخدام للمبتدئين مثالي للمحترفين الجدد والمحترفين في مجال المبيعات الذين يرغبون في الحصول على جميع تقارير المبيعات في متناول أيديهم.

8. قالب نتائج تحليل البيانات من ClickUp

تنزيل هذا النموذج اعرض نتائج تحليلات البيانات الخاصة بك بطريقة منظمة باستخدام نموذج تقرير نتائج تحليل البيانات من ClickUp

هل تريد إقناع أصحاب المصلحة بنتائج تحليل البيانات؟ استخدم نموذج تقرير نتائج تحليل البيانات من ClickUp لتقديم حججك بطريقة منظمة.

سواء كنت ترغب في إبراز احتياجات المستخدمين أو تحسين عملية ما أو تحديد أولويات ميزة منتج تم تحديدها من خلال تحليل البيانات، فأنت بحاجة إلى نموذج تقرير شامل يتيح لك تقديم نتائجك إلى أصحاب المصلحة المعنيين بوضوح وإيجاز. وهذا هو بالضبط الغرض من هذا النموذج.

يمكنك استخدام ClickUp Docs لتحديد مشكلتك وطريقة البحث ثم إنشاء سير العمل الأفضل لفريقك. استخدم عرض اللوحة داخل القالب لعرض جميع اتجاهات البيانات بتنسيق مرئي غني.

هذا قالب سهل الاستخدام للمبتدئين، مع قوائم منسدلة سهلة الوصول لمساعدتك على تنسيق تقريرك بشكل أفضل.

9. قالب Google Analytics 4 Looker Studio من Porter

عبر بورتر

إذا كنت مدير SEO وترغب في قياس أداء الحملة أو صاحب شركة تجارة إلكترونية لديك Google Analytics وترغب في تتبع أداء موقعك الإلكتروني، فإن قالب Google Analytics 4 Studio هو ما تحتاجه.

يمكن أن يساعدك النموذج في تحليل حركة المرور على الويب ونتائج الحملات والأحداث وصفحات الهبوط والتحويلات للحصول على رؤية متعمقة لأداء الحملة/الموقع الإلكتروني.

على سبيل المثال، لوحة المعلومات سهلة الاستخدام وتتيح لك العثور على إجابات لأسئلة مهمة، مثل عدد مرات مشاهدة الصفحة التي يولدها الموقع وكيف يمكنك تحسينها بمحتوى أكثر جاذبية. أو ما هي قيمة العميل مدى الحياة لزوار موقعك. اعثر على معدل العودة للمستخدمين والعملاء، واحسب معدل التحويل لكل مصدر من مصادر الزيارات، وقم بالكثير غير ذلك.

10. قالب تقرير Google Analytics من Agency Analytics

عبر Agency Analytics

يوفر هذا النموذج حلاً شاملاً يتيح لك تبسيط تحليلات الويب. مع نموذج Google Analytics الذي يجمع بين مقاييس التسويق الأساسية مثل التحويلات ومعدلات التفاعل وجلسات الويب دون الاستثمار في برامج تحليل التسويق، ستحب هذا النموذج القوي من Agency Analytics.

ما عليك سوى تسجيل الدخول للوصول إلى النموذج الذي يسحب تلقائيًا مقاييس الموقع المهمة لتعزيز تقاريرك وتقديمها إلى أصحاب المصلحة بصيغة سهلة الفهم. يلتقط النموذج جميع العناصر الأساسية لمنح أصحاب المصلحة رؤية كاملة حول تقدم الحملة التسويقية أو أداء الموقع.

يمكن للقالب التقاط عدة مقاييس رئيسية، بما في ذلك:

تفاصيل الجلسة

إجمالي عدد المستخدمين

معدل المشاركة

معدل الارتداد

CTR

أضف إلى عربة التسوق

العناصر التي تم شراؤها

معدل التحويل

ARPU

اكتساب المستخدمين

البيانات الديموغرافية

تصور بياناتك بشكل أفضل مع ClickUp

يمكن استخدام قوالب التحليلات في أي عمل تجاري ولها استخدامات لا حصر لها. يمكن أن تفيدك جميع القوالب العشر المدرجة هنا بشكل كبير في البدء في إعداد التقارير واتخاذ قرارات تستند إلى البيانات.

ClickUp مفيد لأي فريق، بغض النظر عن حجمه أو مجال عمله. وأفضل ما في الأمر؟ أنه يحتوي على أكثر من 100 نموذج لكل احتياجات عملك. علاوة على ذلك، فهو مزود بأدوات وظيفية لبناء تحليلاتك من الصفر.

وهل أخبرناك أن هذه القوالب مجانية؟ لذا، اشترك في ClickUp واحصل على قوالبك الآن!