10 نماذج مجانية للمراجعة ربع السنوية للأعمال (QBR) لعام 2025

تتحرك المؤسسات بوتيرة أسرع من أي وقت مضى، حيث يجتمع المزيد من الأشخاص والإدارات والتكنولوجيا لتحقيق أهداف كبيرة وطموحة. وتوفر عمليات تقييم الأداء النوعي منتدى منظماً للفرق من أجل التوافق على الأهداف وتحميل أنفسهم المسؤولية والتعاون والتحسين المستمر.

من خلال إجراء تقييمات منتظمة لتقييم الجودة والمساءلة، يمكن للمؤسسات تحسين أدائها ومواصلة التركيز على أهدافهم، وضمان تقديم قيمة لعملائهم وأصحاب المصلحة.

ما هو نموذج QBR؟

قالب مراجعة الأعمال ربع السنوية هو مستند منظم أو لوحة معلومات أو عرض تقديمي منسق للشركات لمراجعته بسهولة أداء الأعمال خلال الربع الماضي والتخطيط للربع القادم. كحد أدنى، سيتضمن نموذج ربع سنوي نموذجي نظرة عامة على المقاييس الرئيسية , التقدم نحو تحقيق الأهداف وتحديثات حول المبادرات الرئيسية، وأي قضايا أو تحديات تحتاج إلى معالجة.

تم تصميم هذا النوع من النماذج بشكل أساسي لجعل اجتماعات مراجعة الأعمال الفصلية مثمرة قدر الإمكان. يجب أن تسهل الوثيقة النقاش بين أصحاب المصلحة الرئيسيين مثل المديرين التنفيذيين ورؤساء الأقسام وقادة الفرق.

في نهاية كل اجتماع ربع سنوي، يجب أن يكون الجميع على نفس الصفحة وأن يكون لديهم فهم واضح لكيفية أداء الأعمال وما يجب القيام به للتحسين خلال الربع التالي.

ما الذي يجعل نموذج مراجعة الأعمال الفصلية جيدًا؟

يشبه قالب المراجعة الربع سنوية الجيدة بطاقة تقرير للشركة، حيث يقدم درجة واضحة عن أداء الشركة. ومع ذلك، على عكس بطاقة التقرير، تم تصميم قالب المراجعة الربع سنوية للأعمال لتلخيص أداء الأشهر الثلاثة الماضية في خطة عمل لما يجب القيام به من أجل تحسين الأداء خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

بصرف النظر عن مجرد مراقبة الأداء و تخطيط الحساب من أجل التحسين، فإن أفضل نماذج تخطيط جودة الأداء تجمع الأعمال معًا، وتحشد المديرين التنفيذيين ورؤساء الأقسام وقادة الفرق حول الأهداف المشتركة.

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سواء كنت تستضيف عرضك التقديمي الأول في QBR أو المائة، فإن القالب المتين سيجعل من محادثتك وتخطيطك وتنفيذك لـ QBR قيمة مضافة منتظمة للعمل. ضع في اعتبارك العناصر التالية أدناه، وهي العناصر الأساسية التي يجب أن يتضمنها أي قالب جيد للرد على استفسارات العملاء.

المقاييس ذات الصلة: يجب أن يتضمن القالب مقاييس ذات صلة تساعد في تتبع أداء الشركة. من المهم اختيار المقاييس التي تتماشى مع أهداف الشركة وغاياتها. على سبيل المثال، إذا كنت تدير عملية المبيعات QBR، فيجب أن يتضمن القالب مقاييس تتعلق بالإيرادات والعملاء المحتملين ومعدلات التحويل.

يجب أن يتضمن القالب مقاييس ذات صلة تساعد في تتبع أداء الشركة. من المهم اختيار المقاييس التي تتماشى مع أهداف الشركة وغاياتها. على سبيل المثال، إذا كنت تدير عملية المبيعات QBR، فيجب أن يتضمن القالب مقاييس تتعلق بالإيرادات والعملاء المحتملين ومعدلات التحويل. الوضوح: تتضمن QBRs الكثير من البيانات والمعلومات، لذا يجب أن يجعل القالب الخاص بك كل هذا التعقيد سهل القراءة والفهم. إن القدرة على تضمين المخططات والرسوم البيانية ستجعل حياتك أسهل بكثير عند محاولة جعل المعلومات أكثر جاذبية بصريًا وأسهل في الاستهلاك.

تتضمن QBRs الكثير من البيانات والمعلومات، لذا يجب أن يجعل القالب الخاص بك كل هذا التعقيد سهل القراءة والفهم. إن القدرة على تضمين المخططات والرسوم البيانية ستجعل حياتك أسهل بكثير عند محاولة جعل المعلومات أكثر جاذبية بصريًا وأسهل في الاستهلاك. رؤى قابلة للتنفيذ: لا ينبغي أن يوفر قالب تقرير الأداء الجغرافي نظرة عامة على أداء الشركة فحسب، بل يجب أن يسلط الضوء أيضًا على الرؤى الرئيسية والتوصيات القابلة للتنفيذ للتحسين.

لا ينبغي أن يوفر قالب تقرير الأداء الجغرافي نظرة عامة على أداء الشركة فحسب، بل يجب أن يسلط الضوء أيضًا على الرؤى الرئيسية والتوصيات القابلة للتنفيذ للتحسين. المرونة: تتغير الأولويات والاستراتيجيات من ربع إلى ربع، وغالبًا ما تتغير بشكل متكرر. يجب أن يكون القالب الخاص بك مرنًا بما يكفي لاستيعاب التغييرات المنتظمة دون الحاجة إلى إعادة تصميم كيفية تطوير تقريرك الفصلي بالكامل.

تتغير الأولويات والاستراتيجيات من ربع إلى ربع، وغالبًا ما تتغير بشكل متكرر. يجب أن يكون القالب الخاص بك مرنًا بما يكفي لاستيعاب التغييرات المنتظمة دون الحاجة إلى إعادة تصميم كيفية تطوير تقريرك الفصلي بالكامل. خاص بالجمهور: أخيراً، يجب أن يكون قالب التقرير ربع السنوي مصمماً خصيصاً ليناسب الجمهور المحدد الذي سيراجعه. وهذا يعني أيضاً المرونة. من الناحية المثالية، لا ينبغي أن تضطر إلى إنشاء تقرير QBR مختلف لكل صاحب مصلحة، بل يجب عليك ببساطة تصفية المعلومات نفسها وصياغتها بطرق مختلفة لكل من يقوم بمراجعتها.

مكافأة:_

**[قوالب 30-60-90 يومًا_](_https://clickup.com/ar/blog/66245/undefined/) يقود التحسين المستمر من خلال مراجعة الأداء بانتظام، وتحديد مجالات النمو والتطوير، ووضع خطط عمل لتحسين الأداء.

10 نماذج مراجعة الأعمال الفصلية

هناك العديد من الأنواع المختلفة من نماذج المراجعة الفصلية للأعمال المتاحة. واعتمادًا على احتياجاتك وأهدافك المحددة، تركز بعض النماذج هنا على الأداء المالي، بينما قد يستند البعض الآخر على مقاييس أكثر نوعية، مثل رضا العملاء أو مشاركة الموظفين .

يجب أن يكون نموذج QBR الخاص بك مصمماً خصيصاً لاحتياجاتك وأهدافك، ويجب مراجعته وتحديثه بانتظام ليستمر في الفعالية. إليك قائمة بـ 10 قوالب QBR التي تحتاج إلى تجربتها الآن:

1. قالب ClickUp QBR

قالب ClickUp QBR

لإنشاء رؤية واضحة وعمل منسق عبر الكثير من القطع المتحركة، فإن قالب ClickUp QBR يجمع جميع مقاييس أداء الأعمال الأساسية وحالات المهام والعمليات في مركز واحد. ونظراً لأنه مدمج في ClickUp، يوفر القالب طرق عرض وفلاتر وتصورات مختلفة بحيث يمكن تصميم معلومات QBR لتناسب احتياجات المراجعة لكل صاحب مصلحة وفريق عمل.

صُمم القالب لتحقيق المرونة والاتساق، وينظم القالب أنشطة QBR في خمسة حقول مخصصة أساسية: الحالة والقسم والنوع والفئة ومعدل الإنجاز.

بالنسبة للحالة، يتم تمييز الأنشطة حسب "قيد التنفيذ" أو "قيد التنفيذ" أو "مكتمل"، مما يمنح كل من يراجع عرض تقرير الإبلاغ عن جودة الأداء نظرة سريعة على وضع كل نشاط. يوضح حقل "القسم" الوظيفة التي يمتلكها فريق المبيعات أو نجاح العملاء أو التسويق أو ما إلى ذلك، وهو المسؤول عن تنفيذ النشاط وإعداد التقارير بشأنه.

تحت الفئات، يتم تنظيم كل نشاط من أنشطة QBR حسب "الأشخاص" أو "العملية" أو "التكنولوجيا" بحيث يمكن للمؤسسات بسهولة تحديد مجموعات المجموعات الكبيرة التي يتتبعها كل نشاط وقسم. وضمن كل فئة، يتم تصنيف المهام بـ "نوع QBR" الذي يوضح ما إذا كانت المهمة تحتاج إلى مراجعة، أو تسبب مشكلة، أو تمثل أهدافًا جديدة، أو تحتاج إلى أن تصبح عنصر عمل للربع المستقبلي.

أخيرًا، لكل مهمة معدل إنجاز مرتبط بها بحيث يحصل المساهمون والمشاهدون على نظرة شاملة عن مقدار العمل الذي يجب القيام به لإغلاق النشاط. تنزيل هذا القالب

2. قالب قالب لوحة ClickUp QBR Lane Board (عرض اللوحة)

قالب قالب لوحة حارة ClickUp QBR (عرض اللوحة)

تتغير أولويات العمل بانتظام، مما يجعل من المهم للفرق أن تعرف ما هي المتطلبات التي لا تزال قيد التنفيذ، وأيها تمحورت، وأيها تم إيقافه تمامًا. بدون مواءمة واضحة حول الأهداف الحالية والمستقبلية، يمكن للفرق بسهولة قضاء الوقت في العمل الخاطئ.

يجب أن يتضمن أي جدول أعمال لتقييم الأداء ربع السنوي وقتًا كافيًا لمراجعة مؤشرات الأداء الرئيسية من الأرباع السابقة وكيف يمكن أن تؤثر مؤشرات الأداء الرئيسية هذه على التغييرات في الأهداف والأولويات للربع القادم.

لإدخال محادثات التغيير في اجتماعات تقييم الأداء ربع السنوي, قالب لوحة حارة ClickUp's QBR الخاصة ب QBR ينظم المهام في أربع فئات وصفية: " "ابدأ" و"إيقاف" و"متابعة" و"تغيير ." يستخدم القالب لوحة كانبان لإنشاء عرض عمودي واضح لكل فئة من الفئات بحيث لا يحتاج صانعو القرار إلى التخمين أثناء عرض QBR.

يمكن بسهولة سحب العناصر الموجودة في لوحة كانبان وإسقاطها في مسارات مختلفة مع تغير أولويات العمل، مما يسهل على الفرق متابعة الخطوات التالية. تنزيل هذا النموذج

3. قالب ClickUp QBR حسب الفئة (عرض القائمة)

قالب ClickUp QBR حسب الفئة (عرض القائمة)

تحتاج مراجعة QBR الجيدة إلى تقديم المعلومات الهامة بطريقة تسمح لصانعي القرار بالمراجعة السريعة والاستجابة بسرعة. يحتاج القادة إلى معرفة ما إذا كان نشاط ما قد يؤثر على أداء المبيعات أو إنتاجية الموظفين أو حتى على أعمال عميل مهم.

عندما يشتمل العرض التقديمي لـ QBR على مجموعة من البيانات والمهام والمعلومات، فمن الصعب الكشف عن الصورة الكبيرة. إن قالب ClickUp QBR حسب الفئة يضع كل نشاط في السياق الأوسع لأولويات العمل، من خلال تنظيم المهام حسب "الأشخاص" أو "العملية" أو "التكنولوجيا"

إن رؤية كيفية تأثير كل نشاط على أحد المكونات الأساسية الثلاثة للأعمال يمكن أن يجيب بشكل أفضل على الأسئلة الرئيسية مثل، هل نحتاج إلى التركيز أكثر على الموظفين والثقافة؟ هل هناك مخاطر في عملياتنا التنظيمية؟ هل هناك ثغرات في مجموعتنا التقنية أو بنيتنا التحتية؟ قم بتنزيل هذا النموذج

4. انقر فوق مراجعة الأعمال الفصلية مع قالب عناصر العمل (عرض القائمة)

تنزيل هذا القالب

ClickUp مراجعة الأعمال الفصلية مع قالب عناصر العمل (عرض القائمة)

يجب ألا يقتصر اجتماع المراجعة الفصلية الفعالة للأعمال على تقديم نظرة عامة على مؤشرات الأداء الرئيسية للشركة فحسب، بل يجب أن يكشف أيضًا عن الرؤى والإجراءات الرئيسية التي يجب معالجتها قبل اجتماع المراجعة الفصلية للأعمال التالي.

في الواقع مراجعة الأعمال الفصلية من ClickUp مع نموذج عناصر العمل يفعل ذلك بالضبط. استنادًا إلى الحقل المخصص "نوع OKR"، يسلط القالب الضوء فقط على العناصر من اجتماع مراجعة الأعمال الفصلية مع عناصر العمل التي تم تحديدها على أنها "عناصر عمل" ثم يتم تنظيم عناصر الإجراءات هذه في عرض قائمة حسب حالة كل منها: "قيد التنفيذ" أو "قيد التنفيذ" أو "مكتمل"

ضمن طريقة العرض السهلة المسح قائمة عناصر العمل طريقة العرض، يمكن لصانعي القرار رؤية محرك النشاط، والفريق المسؤول عن النشاط، ومعدل إنجاز كل نشاط. تسهّل هذه النظرة الشاملة لعناصر الإجراءات على القادة تقييم الأنشطة التي تحتاج إلى اهتمام ومن يجب العمل معه للتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة. تنزيل هذا النموذج

5. قالب التقرير ربع السنوي لـ ClickUp

قالب التقرير ربع السنوي لـ ClickUp

من الأجزاء الرئيسية لاجتماعات التقرير الربع سنوي تقييم البيانات المالية للشركة، بما في ذلك النفقات والإيرادات والتدفقات النقدية. وهذا الأمر مهم بشكل خاص لاجتماعات المبيعات وتقييمات المراجعة الربعية للمبيعات، وتقييمات المراجعة الربعية لنجاح العملاء، وتقييمات التسويق والموارد البشرية. من خلال تجميع و مراجعة المعلومات المالية ، يمكن لقادة الأعمال تقييم الصحة المالية للشركة من خلال النظر في مؤشرات الأداء المالية الرئيسية.

إن نموذج تقرير ClickUp ربع السنوي ينشئ عرضًا ربع سنويًا للبيانات المالية للشركة، ويقسم الأرباح والخسائر (P&L) إلى أربع فئات: التكلفة غير المباشرة والإيرادات والفواتير والتدفقات النقدية.

عند التعامل مع البيانات المالية، ستحتاج إلى إجراء الكثير من العمليات الحسابية. يتضمن القالب توجيهات للصيغ الرئيسية حتى تتمكن بسهولة من أتمتة الحسابات المهمة مثل المتوسطات السنوية، والوتيرة، وما إذا كان الربح والخسارة على المسار الصحيح أم لا.

إن تحقيق الشفافية المالية عبر وظائف الأعمال هو المفتاح لبناء علاقات قوية بين قادة الأقسام وفريق الشؤون المالية. وتساعد مراجعة الشؤون المالية الفصلية القادة الوظيفيين على تحسين القدرة على التنبؤ بنفقات فريقهم وتسهيل حصولهم على الموافقة على الاستثمارات والميزانيات الجديدة. تنزيل هذا النموذج

6. قالب مراجعة الأداء ربع السنوي لـ ClickUp

قالب مراجعة الأداء ربع السنوي لـ ClickUp

توفر المراجعات الفصلية فرصة لبناء العلاقات عبر المؤسسة وداخل كل فريق. ويتم ذلك من خلال المراجعات المتعمقة لأداء الموظفين. يضمن ربط أداء الموظفين بأهداف العمل أن يعمل الجميع على تحقيق نفس الأهداف.

على سبيل المثال، تحاول المؤسسات بلا كلل أو ملل خلق قيمة للعملاء، لذلك من المنطقي أن يرتبط أداء مديري نجاح العملاء ومديري المبيعات بهذا الهدف. يمكن أن تكون هذه الأهداف أي شيء بدءًا من إعطاء الأولوية لأفضل الصفقات من العملاء الجدد، أو تطوير برنامج تدريبي لبناء علاقات أقوى مع العملاء، أو ببساطة تحسين عرض المبيعات.

ومهما كان تقييم الموظف، فإن ربطه بالأهداف الشاملة للشركة، فإن ذلك يسهل تقديم ملاحظات ملموسة ويخلق شعوراً بالملكية لدى الموظفين حيث يمكنهم رؤية كيف يدعم عملهم الأعمال.

إن قالب مراجعة الأداء ربع السنوي لـ ClickUp يجعل من السهل ربط أداء الموظفين بأداء الأعمال. يركز القالب على أربع فئات للمراجعة: نظرة عامة على الأداء، وإنجاز الأهداف، وتحسين العمليات، وأخلاقيات العمل. يأتي كل قسم مع مكونات منسقة مسبقًا لتقدير المخرجات من "ممتاز" إلى "ضعيف"، بالإضافة إلى قسم للمديرين لتضمين ملاحظات مفصلة ومكتوبة تشرح التقييم.

يوجد في الجزء السفلي من نموذج مراجعة الأداء قسم للإقرار حيث يقوم كل من الموظف والمدير بتضمين تعليقاتهما الإجمالية بالإضافة إلى توقيعهما الذي يؤكدان فيه أنهما قد قرآ المراجعة والتزما بها. تنزيل هذا النموذج

7. قالب خارطة الطريق ربع السنوية لـ ClickUp

قالب خارطة الطريق الربع سنوية لـ ClickUp

ستتحول الاجتماعات الفعالة للتقرير ربع السنوي إلى خطط عمل قوية للربع القادم. وللتأكد من تحقيق هذه الإجراءات بحلول ربع السنة التالي، تحتاج الفرق إلى خارطة طريق واضحة.

إن قالب خارطة الطريق ربع السنوية لـ ClickUp يستخدم طريقة عرض الجدول الزمني الذي يجمع الإجراءات المستقبلية الضرورية في فئات المبادرات القياسية والشهر الذي يجب إكمالها فيه. على سبيل المثال، إذا كانت هناك حاجة إلى إصدار الميزات القادمة في وقت معين من أجل اجتماع تقييم نجاح العميل التالي في الربع السنوي لنجاح العملاء، فيمكن تضمين ذلك في القالب تحت "البحث" و"البرمجيات" وتعيينه للنشر في الشهر السابق لاجتماع تقييم نجاح العميل التالي.

من خلال تنظيم الأهداف الفصلية في خارطة طريق، يمكن للمؤسسات الاستمرار في بناء علاقات قوية عبر الوظائف من خلال تطوير لغة مشتركة و الجدول الزمني حول متى و ما يحتاجون إلى تسليمه . تنزيل هذا القالب

8. قالب التقرير المالي ربع السنوي لـ ClickUp

قالب التقرير المالي ربع السنوي لـ ClickUp

لقد تطرقنا إلى التقارير المالية في النموذج رقم 5 أعلاه، ولكن التقرير المالي الربع سنوي لـ ClickUp هو غوص عميق للغاية في الأداء المالي للشركة.

الآن هذا عمل جاد. التقرير المالي الربع سنوي، أو QFR، هو تجميع للبيانات المالية غير المدققة، مثل الميزانيات العمومية وبيانات الدخل، التي تنشرها الشركات كل ثلاثة أشهر. قد تتضمن هذه التقارير أيضًا نتائج سنوية ونتائج مقارنة مثل مقارنة نفس الربع من العام السابق بالربع الحالي.

يقوم قالب التقرير المالي ربع السنوي من ClickUp بإنشاء عرض سريع للإيرادات على أساس ربع سنوي وكذلك النفقات. على سبيل المثال، يتم تقسيم الإيرادات إلى فئات مثل "رسوم الخدمة" و"مبيعات المنتجات" و"مكاسب الفوائد" وما إلى ذلك، مع أقسام لإجمالي الإيرادات منذ بداية العام حتى تاريخه بالإضافة إلى مؤشرات الزيادة والنقصان.

السياق مهم دائماً عند التعامل مع البيانات المالية. يتضمن القالب أيضًا قسمًا للأحداث البارزة والمنخفضة من المبيعات والإنتاجية و من منظور الميزانية . يساعد ذلك في التأكد من أن عرضك التقديمي للميزانية المبنية على أساس الجودة يوفر سياقًا كافيًا لصناع القرار لفهم البيانات. تنزيل هذا النموذج

9. قالب SlideTeam PowerPoint QBR قالب باوربوينت QBR

عبر SlideTeam

إذا كان الباوربوينت لا يزال طريقتك المفضلة لإدارة مراجعاتك الفصلية لأعمالك، فإن قالب العرض التقديمي هذا من Slide Team قد غطى لك كل شيء. يأتي هذا القالب مع 80 شريحة PPT جاهزة تسمح لك بتوصيل وتشغيل أبرز الأحداث الفصلية والتطورات الرئيسية والملخص المالي وبيانات التدفق النقدي وغير ذلك الكثير.

يأتي قالب العرض التقديمي أيضًا مع نماذج من الشرائح لدمج الموضوعات ذات الصلة في اجتماع QBR الخاص بك مثل

خارطة طريق المنتج

, تحليل SWOT , المخططات التنظيمية وغيرها من الموضوعات التي تجلب معلومات ذات صلة ولكنها غير متكررة في اجتماعاتك . تنزيل هذا القالب

10. Template.net قالب مايكروسوفت وورد QBR

عبر Template.net

إذا كنت مايكروسوفت أوفيس المخلص، يمكنك البدء باستخدام قالب Template.net Microsoft Word QBR قالب مايكروسوفت وورد. إنه يأخذ منظورًا من منظور 30,000 قدم من منظور QBRs، مع التركيز على تصنيف مؤشرات الأداء الرئيسية مثل تنفيذ الأرباح, المواءمة الاستراتيجية والتنمية وإدارة الموارد.

يتضمن النموذج أيضًا قسم تعليقات للمراجعين لتقديم توصيات بشأن ما يجب القيام به بناءً على تقييم مؤشرات الأداء الرئيسية المذكورة أعلاه. تنزيل هذا النموذج

ابدأ باستخدام القالب الصحيح لبدء عملية QBR التالية

تأتي اجتماعات QBR في العديد من الأشكال والأحجام المختلفة. لكن الهدف سيكون دائمًا هو نفسه - تحديد المخاوف والدروس المستفادة من أداء الربع السابق ووضع خطة عمل مستنيرة للربع التالي.

يمكن أن يُحدث العثور على النموذج المناسب للعرض التقديمي التالي الخاص بك في اجتماع تقييم الأداء الربعي التالي فرقاً كبيراً في مواءمة فريقك وتحقيق أهدافك.