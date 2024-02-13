10 قوالب دفتر الأستاذ العام المجانية في Excel و ClickUp

نحن نعلم أنك تحب الكمال. ونعلم أنه عندما يتعلق الأمر بحساب الأرقام، فأنت لا يمكن إيقافك.

ولكننا نعلم أيضًا أن الوقت قد حان للتوقف... عن صياغة دفاتر الأستاذ العام من الصفر! بالتأكيد، مهاراتك المجنونة مثيرة للإعجاب، ولكن لماذا لا تستمتع بمتعة القوالب؟

عندما يتعلق الأمر بإدارة السجلات المالية وتنظيمها، فإن دفتر الأستاذ العام قالب هو السر المطلق لمسك الدفاتر سلاح. قل وداعًا للرتابة الرتيبة ودع الروتين الرتيب ودع قوتك الذهنية تركز على ما يهم حقًا - الحفاظ على تلك الأرقام تحت السيطرة. 📈

لذا دعنا نبسط لك الأمور من خلال 10 قوالب مجانية لدفتر الأستاذ العام التي ستقضي على مهام جداول البيانات المملة للعقل وتوفر لك الدقة والمزيد من وقت الفراغ! 🙌

ما هو قالب دفتر الأستاذ العام؟

بصفتك محترفًا، فأنت تعلم أن دفتر الأستاذ العام هو سجل شامل لجميع المعاملات المالية وأرصدة الحسابات داخل الشركة أو المؤسسة. قالب دفتر الأستاذ العام هو إطار عمل مُعد مسبقًا يوفر تنسيقًا موحدًا لتسجيل وتنظيم هذه المعاملات المالية.

تُنشئ قوالب دفتر الأستاذ العام بسرعة أساسًا لسجلات محاسبية دقيقة وشاملة، وغالبًا ما تجمع هذه الوظيفة مع أدوات أخرى لتسهيل عملك. كل هذا يسمح بممارسات مسك الدفاتر بكفاءة واتساق مع قدر أقل من الملل.

تغطي قوالب دفتر الأستاذ العام التي يتم إنشاؤها عادةً في Excel، الأصول والخصوم وحقوق الملكية والإيرادات والمصروفات وجميع الجوانب الأخرى للشؤون المالية للأعمال. وبالطبع الأعمدة المقابلة للتواريخ والأوصاف والمبالغ والأرقام المرجعية.

لكل نشاط تجاري احتياجات ومتطلبات مختلفة، لذا فإن أفضل قوالب دفتر الأستاذ العام تسمح بالتخصيص والتكيف.

كما أن قوالب دفتر الأستاذ العام في Excel ليست هي الطريقة الوحيدة أيضاً. برنامج إدارة المشاريع مثل ClickUp يمكن أن يكون بمثابة منصة مركزية لدفاتر الأستاذ العامة، والمهام اليومية، وأي شيء آخر يمكن أن يطلبه المحاسب المشغول.

غالبًا ما يتم تحسين قوالب دفتر الأستاذ العام لإنشاء البيانات المالية، وتحليل الأداء المالي، وضمان دقة ممارسات مسك الدفاتر. ✨

ما الذي يجعل قالب دفتر الأستاذ العام جيدًا؟

لا تخف من رفع مستوى الأداء عند البحث عن قالب دفتر الأستاذ العام الرائع. مع حلو أتمتة العمليات التجارية ، يمكنك في الواقع الاستمتاع بحفظ السجلات وتحويل الممل إلى ممتع بشكل أسرع بكثير! 🤩

إليك ما يجعل قالب دفتر الأستاذ يتألق:

قابلة للتخصيص: يجب أن يجعل قالب دفتر الأستاذ العام الجيد من السهل تنظيم معلوماتك المالية بخيارات تخصيص متنوعة. من النفقات إلى الإيرادات إلى الأصول، يجب أن يتيح لك القالب تسجيل كل ما تحتاجه دون أن تشغل شاشتك بأشياء لا تستخدمها

يجب أن يجعل قالب دفتر الأستاذ العام الجيد من السهل تنظيم معلوماتك المالية بخيارات تخصيص متنوعة. من النفقات إلى الإيرادات إلى الأصول، يجب أن يتيح لك القالب تسجيل كل ما تحتاجه دون أن تشغل شاشتك بأشياء لا تستخدمها قابلة للطباعة : يبدو أن العالم يعمل على التخزين السحابي ومشاركة الملفات، ولكننا نحتاج أحيانًا إلى نسخ مادية من المستندات المالية، لذا ابحث عن خيار قابل للطباعة

يبدو أن العالم يعمل على التخزين السحابي ومشاركة الملفات، ولكننا نحتاج أحيانًا إلى نسخ مادية من المستندات المالية، لذا ابحث عن خيار قابل للطباعة بساطة : الهدف الأساسي من القوالب هو تبسيط حياتك، لذا ابحث عن نموذج يسهل عليك تنظيم معاملاتك التجارية وتتبع التدفق النقدي وتبسيط بياناتك أو بياناتك المالية. يجب ألا تكون البرامج التعليمية الملائمة للمبتدئين وأدلة البدء اختيارية

: الهدف الأساسي من القوالب هو تبسيط حياتك، لذا ابحث عن نموذج يسهل عليك تنظيم معاملاتك التجارية وتتبع التدفق النقدي وتبسيط بياناتك أو بياناتك المالية. يجب ألا تكون البرامج التعليمية الملائمة للمبتدئين وأدلة البدء اختيارية محدد: ابحث عن نوع قالب دفتر الأستاذ الذي يناسب احتياجاتك الخاصة، سواء كان ذلك دفتر يومية عام، أو ميزانية حسابات القبض، أو دفتر حسابات فرعي, تقرير المبيعات أو ورقة عمل التقرير المالي، أو كل ما سبق

ابحث عن نوع قالب دفتر الأستاذ الذي يناسب احتياجاتك الخاصة، سواء كان ذلك دفتر يومية عام، أو ميزانية حسابات القبض، أو دفتر حسابات فرعي, تقرير المبيعات أو ورقة عمل التقرير المالي، أو كل ما سبق متعة: نعم، لقد قرأت ذلك بشكل صحيح - لقد قلنا متعة! لا يجب أن تكون قوالب دفتر الأستاذ مملة. ابحث عن الخيارات التي تتيح لك إضافة لمسة من الألوان والملاحظات المليئة بالرموز التعبيرية وبعض المتعاونين المهرة لمرافقتك 🌻

خمسة أشياء فقط؟ نعم. لأننا هنا لمساعدتك في معرفة كيف تكون أكثر إنتاجية وليس كيف تكون أكثر انشغالاً.

تذكر أن قوالب دفتر الأستاذ العام لا تتعلق فقط بالأعمدة والأرقام. إنها تتعلق بإضفاء الدقة والفعالية و(نجرؤ على القول) البهجة على محاسبة أعمالك.

10 قوالب دفتر الأستاذ العام لاستخدامها في عام 2024

هل أنت مستعد للوصول إلى الأشياء الجيدة؟ نحن كذلك! بدون مزيد من اللغط، إليك اختياراتنا لأفضل 10 قوالب مجانية لدفتر الأستاذ العام في Excel و ClickUp.

1. قالب دفتر الأستاذ العام ClickUp

قالب دفتر الأستاذ العام ClickUp

نموذج قالب دفتر الأستاذ العام ClickUp مصمم ليكون قاعدتك الأساسية لرحلتك المذهلة المعروفة باسم مسك الدفاتر. إنه قالب قائمة مناسب للمبتدئين مصمم لتبسيط ملء الأرقام ومساعدتك على الاحتفاظ بمخطط منظم للحسابات دون عناء. 🛠️

يمكن استخدام هذا القالب لتتبع المعاملات الدائنة والمدينة ومقارنة الأصول والخصوم والحفاظ على نظام محاسبة أعمالك منظمًا - وهو يفعل ذلك بأناقة! كل شيء قابل للتخصيص وملون وملائم للمتعاونين.

يتميز قالب دفتر الأستاذ العام ClickUp بعروض مريحة، بما في ذلك المعاملات، وجداول الميزانية، والبيانات المالية للأرباح والخسائر، و(بالطبع) دفتر الأستاذ العام. يمكنك أيضًا استخدام حالات مخصصة، مثل:

الإيصال

عنوان الحساب

ائتمان

الخصم

DrCr

تاريخ المعاملة

نوع الحساب

رقم القيد

نوع دفتر اليومية

مثل كل شيء من ClickUp، يأتي الاشتراك لاستخدام هذا القالب مع مكافأة كبيرة - الوصول إلى أكثر من 100 أداة مجانية. بالتأكيد، هذه إضافة مخجلة، ولكننا فخورون بمجانية برنامج CRM .

وهو مصمم للشركات الكبيرة والصغيرة على حد سواء، مع أكثر من 1000 تكامل وميزة تجعل كل جانب من جوانب عملك أسهل، من التعاون إلى مسك الدفاتر. وليس لديك ما تخسره بتجربته.

تحقق من هذه

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2. قالب دفتر اليومية ودفتر الأستاذية ClickUp

قالب دفتر اليومية ودفتر الأستاذ ClickUp

القالب قالب دفتر اليومية ودفتر الأستاذية ClickUp هو قالب على شكل مجلد يجعل من السهل على الجميع - بما في ذلك المبتدئين - تسجيل المعاملات التجارية وتنظيمها بدقة، وتتبع البيانات المالية، والحفاظ على خطة الإنفاق الخاصة بك، واكتساب نظرة ثاقبة على الصحة المالية لشركتك.

يتيح لك هذا القالب إنشاء إدخالات سريعة في دفتر اليومية لتتبع إجمالي الأرصدة الدائنة وإجمالي الأرصدة المدينة والأرصدة الدائنة. يمكنك إدخال أسماء الحسابات وأنواع الحسابات ومعرّفات المهام وأسماء المهام وأي شيء آخر تحتاجه لتبسيط حساباتك. ✨

نظرًا لأن ClickUp يتكامل مع Excel وجداول بيانات Google والعديد من الأدوات الأخرى، يمكنك جمع كل بياناتك على لوحة تحكم واحدة بسيطة. ما رأيك في ذلك بالنسبة للمحاسبة المبسطة؟ تنزيل هذا القالب

3. نموذج ClickUp للإدارة المالية

قالب إدارة الشؤون المالية ClickUp

القالب نموذج ClickUp للإدارة المالية هو حلك المحاسبي الشامل. إنه مساحة قابلة للتخصيص بالكامل ومثالية للجميع بدءًا من الشركات الصغيرة وحتى المتداولين الوحيدين. مع طرق عرض مثل القائمة والتقويم، بالإضافة إلى دليل البدء، لا داعي للقلق بشأن منحنى التعلم.

يمكن أن تساعدك هذه الأداة التعاونية في إنشاء عروض الأسعار والفواتير، وتتبع الحسابات النقدية، وتنظيم أرقام الحسابات، وإنشاء التقارير، والحفاظ على دقة بيان الدخل. يحتوي على ميزات تشمل تتبع الوقت، والأولويات، والعلامات، والمكلفين المتعددين، وتحذيرات التبعية، وتقديرات الوقت، والمزيد.

يتيح لك هذا القالب أتمتة عناصر من سير عمل إدارة علاقات العملاء مع الحقول والحالات المخصصة بناءً على معايير مختلفة لجعل الحياة أسهل بكثير. تنزيل هذا القالب

4. قالب ClickUp الحسابات المستحقة الدفع

قالب الحسابات المستحقة الدفع ClickUp

النموذج قالب ClickUp الحسابات المستحقة الدفع هو عنصر نائب مناسب للمبتدئين لسجلات أوامر الفواتير. يضمن لك هذا القالب بنمط القائمة عدم تفويت مواعيد الدفع النهائية وتتبع كل عملية شراء.

كن المحترف الذي يكون على رأس كل شيء مع حقول مخصصة لأشياء مثل الأرصدة المستحقة ومبالغ الفواتير وتواريخ استحقاق الدفع الأولية وتواريخ استحقاق الرصيد الإجمالي والدفعات النهائية وأنواع الدفع ورسائل البريد الإلكتروني وشروط الدفع. يمكنك التبديل بين طرق العرض مثل عملية الدفع ونوع الدفع والحسابات الدائنة حسب الحاجة.

إذا لم تكن قد لاحظت، فإن هذا البرنامج يتجاوز قليلاً قالب دفتر الأستاذ المحاسبي إلى عالم برامج إدارة علاقات العملاء الرائعة حقاً. ومع السعر المنخفض المجاني للأبد، ليس لديك ما تخسره! 👀 قم بتنزيل هذا القالب

5. انقر فوق ملخص قالب ملخص الحسابات المالية

انقر فوق ملخص قالب ملخص الحسابات المالية

نموذج ClickUp ملخص قالب الحسابات المالية مصمم للاحتفاظ بكل ما تحتاج إلى معرفته عن حسابات دفتر الأستاذ العام في قائمة واحدة ملائمة. إنه مصمم للمبتدئين والمحترفين المتمرسين على حد سواء، مما يسمح لك بتصنيف عناوين الحسابات في مجموعات الحسابات الخاصة بكل منها للحصول على عرض من أعلى إلى أسفل لأموالك.

يمكنك تنظيم قالب الملخص هذا باستخدام حقول مخصصة مثل:

دكر

ائتمان

الخصم

مجموعات الحسابات

رقم المجموعة

نوع الحساب

السيولة

من هناك، يمكنك الاختيار بين طرق العرض مثل الحسابات ومجموعات الحسابات للحفاظ على تنظيم معلوماتك المالية. هذا يجعل من السهل الحصول على رؤية شاملة للأساسيات مثل مبالغ الائتمان والسيولة الإجمالية. تنزيل هذا القالب

6. قالب مجلة المحاسبة ClickUp

قالب دفتر اليومية المحاسبية ClickUp

القالب قالب مجلة المحاسبة ClickUp تم تصميمه لمساعدتك على تتبع كل معاملة تجارية بدقة في ورقة ملائمة على شكل قائمة. سيتضمن كل قيد في دفتر اليومية معلومات تتعلق بكل حساب تؤثر عليه المعاملة لضمان عدم تفويت أي شيء.

ستحصل على عرض سريع لرقم الإدخال وتاريخ المعاملة ونوع دفتر اليومية والإيصال والخصم والائتمان المرتبط بالإدخال. ويمكنك التبديل بين طريقة عرض الدفاتر والدفتر اليومي لتسهيل الأمور.

نظرًا لأن ClickUp مصمم للتعاون دون عناء، فلن تضطر إلى تتبع كل شيء بمفردك. ادعُ أعضاء الفريق لتعديل وإدارة دفتر اليومية المحاسبية وأي شيء آخر على ClickUp لجعل كل يوم عمل أسهل. 🙌 تحميل هذا القالب

7. كليك أب الشهري قالب تقرير النفقات

تحميل هذا القالب

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قالب تقرير النفقات الشهرية ClickUp

استخدم قالب ClickUp هذا للحفاظ على تقارير النفقات الشهرية الخاصة بك في مكانها الصحيح

من قال أن تقارير النفقات يجب أن تكون مزعجة؟ إن قالب تقرير النفقات الشهرية ClickUp هو قالب مستند بسيط للغاية مصمم لتسهيل تتبع نفقاتك. فهو يحافظ على مسك دفاتر حساباتك بميزات تتيح لك تتبع تفاصيل الميزانية وتولي مسؤولية الشؤون المالية لشركتك.

من خلال طريقة عرض واحدة فقط وتصميم مناسب للمبتدئين، يمكن لأي شخص إنشاء تقرير نفقات شهري باستخدام هذه الأداة. تتبع معلومات الموظفين، وملخصات النفقات، وملاحظات حول أي تكلفة متكبدة.

ومثل كل شيء على ClickUp، فهي قابلة للطباعة بحيث يمكنك الاحتفاظ بسجلات مادية جيدة أيضًا. 📚 تحميل هذا القالب

8. قالب التقرير المالي ربع السنوي لـ ClickUp

قالب التقرير المالي ربع السنوي لـ ClickUp

نموذج نموذج التقرير المالي ربع السنوي لـ ClickUp هو حلم مسك الدفاتر - فهو يجعل من السهل تجميع تقريرك المالي ربع السنوي (QFR) الجيد، بحيث يمكنك تخطي الصداع كل ثلاثة أشهر.

صُمم هذا المستند للمبتدئين والمحترفين على حد سواء، مع قالب واحد سهل الاستخدام وأداة واحدة لتقارير الربع الأول والربع الثاني والربع الثالث والربع الرابع. قد يتضمن كل بيان أيضًا النتائج المقارنة والنتائج السنوية حتى تاريخه بالإضافة إلى بياناتك ربع السنوية، بحيث يكون كل ما تحتاجه في متناول يدك.

الجزء الأفضل؟ سيساعدك هذا القالب أيضًا في جعل أرصدةك التجريبية أقل صعوبة. تنزيل هذا القالب

9. قالب دفتر أستاذ حسابات القبض في Excel بواسطة مسك الدفاتر للمبتدئين

عبر مسك الدفاتر للمبتدئين قالب دفتر الحسابات المستحقة القبض من Excel من قبل مسك الدفاتر للمبتدئين مثالي للمحاسبين الذين يريدون ورقة Excel بدلاً من قالب ClickUp. لقد فهمنا ذلك - كل عمل تجاري تخطيط العمليات مختلف

سينظم دفتر الأستاذ المجاني للحسابات المدينة هذا فواتير مبيعات عملك والمدفوعات في صفحة واحدة يمكن الوصول إليها. إنه مصمم للعملاء الذين لديهم اتفاقية الشراء الآن/الدفع لاحقًا بدلاً من الدفع الفوري للبضائع.

يتضمن القالب صفوفاً وأعمدة منسقة، ومثالاً على الصفوف والأعمدة، ومثالاً على الصفحة، وإجمالي فواتير المبيعات المستحقة الحالية، وحسابات تلقائية لتحديث كل شيء. يمكنك أيضًا تصفية المعلومات لرؤية الفواتير غير المدفوعة أو المدفوعة في ثوانٍ.

وإذا كنت لا تزال ترغب في الاحتفاظ بجميع أعمالك في مكان واحد، فإن ClickUp يتكامل مع Excel بحيث يمكنك القيام بذلك!

10. قالب تسوية دفتر الأستاذ العام في جداول بيانات Google بواسطة نماذج القوالب

عبر نماذج القوالب تم تصميم قالب تسوية دفتر الأستاذ العام في جداول بيانات Google Sheets من نماذج القوالب لضمان دقة سجلاتك المالية في كل مرة. سوف يساعدك على الحفاظ على الامتثال، وتحديد التناقضات وحلها، ويصبح بطل التقارير المالية الخارق لشركتك. ويمكنك تنزيله إما على برنامج Excel أو جداول بيانات جوجل. 🤩

يمكنك أيضًا دفع 49 دولارًا أمريكيًا لتخصيص نموذج القوالب لتخصيص قالب دفتر الأستاذ العام هذا أو دفع رسوم اشتراك شهرية لتخصيص القالب بنفسك.

نظرًا لأن ClickUp يتكامل مع كل من جداول بيانات جوجل وإكسيل، يمكنك الاحتفاظ بعملك في مكان واحد مناسب بغض النظر عن طريقة استخدامك لهذا القالب. وإذا كنت تريد المزيد من هذه القوالب، فلدينا أيضًا 10 قوالب مجانية فقط من أجل إدارة مشروع جداول بيانات جوجل !

هل أنت مستعد لفك شفرة دفتر الأستاذ؟

لقد حان الوقت لاختيار نموذجك المفضل ومشاهدة انقشاع غيوم البؤس في جداول البيانات لتكشف عن أفق مشمس. اغتنم فرصة الحصول على المزيد من وقت الفراغ لتنغمس في هواياتك، أو لتستمتع بعائلتك، أو ببساطة لتنعم بالرضا عن العمل الذي أنجزته بشكل جيد. 🌻

فقط تذكر، عندما تختار انقر فوق يمكنك التسجيل للحصول على خطة مجانية للأبد للوصول إلى أكثر من 100 أداة وأكثر من 1000 تكامل. نحن الحزمة الكاملة - أداة إدارة المشاريع المستندة إلى السحابة، ومنصة تعاون، و برنامج هيكل تقسيم العمل لكل عمل

أدوات التواصل، وأدوات التعاون، والتنبيهات، والحالات، والمهام، وشريط أدوات المهام المفيدة للغاية، و إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي ليست سوى بعض الأشياء العديدة التي يوفرها ClickUp. فماذا تنتظر إذن؟ حان الوقت لبدء تشغيل هذه القوالب!