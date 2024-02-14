10 قوالب مجانية لخطة 30-60-90 يومًا في PPT &؛ ClickUp

قد يكون بدء وظيفة جديدة أمراً مرهقاً. ما الذي يفترض أن تفعله بالضبط؟ من الذي يمكنك طلب المساعدة؟ وكيف يمكنك معرفة ما إذا كنت تلبي التوقعات؟ 👀

كلما زاد الوضوح والتوجيه لدى الموظف الجديد، زادت احتمالية أن يكون قادراً على الانطلاق في العمل والبدء في المساهمة في العمل بأسرع وقت ممكن. وهنا يأتي دور نموذج خطة ال 30-60-90 يومًا الذي يساوي وزنه ذهبًا، سواء بالنسبة للموظفين الجدد أو لمديري التوظيف. ✨

ما هو نموذج خطة 30-60-90 يومًا؟

يصف قالب خطة ال 30-60-90 يوماً جميع المهام التي يجب القيام بها في الأشهر الثلاثة المقبلة، مع استكمال الأهداف والغايات، مع تحديد المراحل الرئيسية في 30 و60 و90 يوماً. 🛠️

يمكن استخدام نموذج خطة 30-60-90 يومًا من قبل مديري التوظيف للمساعدة في الإشراف على الموظفين الجدد أو من قبل الموظفين الجدد أنفسهم. لكن هذه الأنواع من القوالب لا تقتصر على الموظفين الجدد - في الواقع، يمكن استخدام قالب خطة 30-60-90 يومًا من قبل أي شخص يحتاج إلى خطة المشروع مع معالم واضحة.

في سياق عملية التوظيف، تكون هذه بمثابة قوالب تحديد الأهداف لدعم الموظفين الجدد حتى يتمكنوا من التأقلم بسرعة مع بيئة عملهم وثقافة الشركة الجديدة. يمكن أن يساعدهم نموذج خطة مدتها 30-60-90 يومًا على فهم نطاق عمل دورهم الجديد.

قم بفرز مهامك بسرعة وسهولة، وأنشئ طرق عرض متتالية بنقرة واحدة للبقاء في المقدمة وتحديد الأولويات المهمة

يمكن أن يساعد هذا النوع من القوالب أيضًا الموظفين الجدد على تعلم كيفية تحديد أولويات المهام واكتساب المعرفة حول من هم أصحاب المصلحة الرئيسيين في هيكل إدارة المشروع حتى يتمكنوا من البدء في بناء العلاقات. مع وجود توقعات واضحة، يعرف الموظفون الجدد ما يجب عليهم فعله بالضبط منذ البداية، مما يقلل من التوتر والإرهاق, تعزيز الانضباط الذاتي وإعدادهم للنجاح.

بالنسبة لمديري التوظيف، يساعدهم نموذج خطة الـ 30-60-90 يومًا على تمكين الموظفين الجدد أثناء عملية التعيين. فهو يضمن أن الموظفين الجدد يعملون على المهام الصحيحة بما يتماشى مع أهداف الشركة. وهو بمثابة أداة مراقبة الموظفين أيضًا، وهي مفيدة جدًا عند إعداد تقييمات الأداء.

في سياق أوسع، يمكن لمديري المشاريع ورواد الأعمال أيضًا استخدام نموذج خطة 30-60-90 يومًا كـ أداة تخطيط استراتيجي لمساعدتهم تحديد أولويات المشاريع إنشاء نطاق العمل وضع أهداف رئيسية قابلة للقياس, وتتبع التقدم المحرز في مبادراتهم الجديدة. 📚

ما الذي يجعل قالب خطة 30-60-90 يومًا مجانًا جيدًا؟

قالب خطة 30-60-90 يومًا الجيد قابل للتحرير ويساعد على تبسيط المهام وتحسين الإنتاجية في المواءمة مع خطة العمل . النموذج:

يحدد مهمة الشركة وكيف يساهم دور عضو الفريق الجديد في تحقيقها

يقسم الأهداف طويلة المدى إلى أهداف قصيرة المدى يمكن تحقيقها في الثلاثين والستين والتسعين يومًا القادمة

التأكد من أن جميع الأهداف هي أهداف محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وواقعية ومحددة زمنيًا

يجعل الأولويات واضحة حتى يتمكن الموظفون من التعامل مع المهام العاجلة والمهمة أولاً

يحدد المقاييس الرئيسية التي تعمل كمؤشرات أداء، مما يجعل المنجزات للوظيفة الجديدة قابلة للقياس

تسمية أصحاب المصلحة الرئيسيين وتوضيح أدوارهم

يسرد الموارد التي يمكن للموظفين الجدد اللجوء إليها للحصول على الدعم

في الجملة، يوفر توقعات واضحة للغاية، مما يسهل على الموظف الجديد - أو مدير المشروع أو رائد الأعمال الذي يستخدم نموذج خطة 30-60-90 يومًا - تحقيقها. 🤩

10 قوالب مجانية لخطة 30-60-90 يومًا لاستخدامها في عام 2024

الخبر السار هو أنك لست مضطرًا للبدء من الصفر عند وضع خطتك التي تستغرق 30-60-90 يومًا. هناك الكثير من القوالب المجانية المتاحة على الإنترنت، ولكل منها تركيز مختلف قليلاً.

اختر قالب خطتك المجانية من 30-60-90 يوماً بناءً على أهدافك ومقدار التفاصيل التي تريد تضمينها.

لا يمكنك تحديد النموذج الأفضل بالنسبة لك؟ لا تقلق، نحن هنا لمساعدتك. إليك ملخصنا لأفضل قوالب الخطط المجانية لمدة 30-60-90 يومًا. ✨

1. ClickUp قالب خطة 30-60-90 يومًا

قالب خطة ClickUp 30-60-90-90 يومًا

نموذج قالب خطة ClickUp 30-60-90 يومًا نعمة لمديري التوظيف. فهو يساعد في إنشاء هيكل لتهيئة الموظفين الجدد بحيث يكونون على دراية تامة خلال الأشهر الثلاثة الأولى.

توفر خطة التأهيل خارطة طريق لهم لاتباعها، وتقسيم الأهداف المحددة إلى مهام محددة سينجزونها في الشهر الأول والشهر الثاني والشهر الثالث. وفي الوقت نفسه، تعرض لوحة Onboarding Board تذكيرات ودية بما يهدفون إلى تحقيقه. وبفضل الحقول المخصصة التي تحدد مرحلة التهيئة ومن المسؤول عن كل مهمة، سيشعر الموظفون الجدد بالدعم منذ يومهم الأول.

يتضمن القالب أيضاً تقويماً لـ المساعدة في جدولة جميع مهام الإعداد ، وميزة الدردشة حتى يتمكن العاملون من الاتصال بأعضاء فريقهم الجدد والتواصل بسرعة للحصول على المساعدة عندما يحتاجون إليها.

وللحصول على نظرة عامة سريعة على جميع مهام الموظف الجديد، تعرض أربع علامات تبويب ملونة المهام المكتملة، والجاري تنفيذها، والمهام التي لا يزال يتعين القيام بها، والمهام التي لا تزال قيد التنفيذ، والمهام التي تنتظر مدخلات من شخص آخر. 📚 تنزيل هذا القالب

2. قالب الهدف اليومي لـ ClickUp

قالب الهدف اليومي لـ ClickUp

يشبه إلى حد كبير قالب خطة 30-60-90 يومًا، هذا القالب الملائم للمبتدئين قالب الهدف اليومي ل ClickUp يساعدك أنت وموظفك الجديد على تحديد أهدافهم للأيام الثلاثين أو الستين أو التسعين القادمة - أو أيًا كانت المدة التي تريدها - ثم تحديد المهام التي تساعدهم على تحقيقها.

يمكن أن تكون هذه الأهداف أهداف أداء مهني أو أهداف شخصية. على طول الطريق، يذكرك النموذج بالتأكد من أن الأهداف محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وواقعية ومحددة زمنياً (بمعنى آخر، لها تاريخ مستهدف للإنجاز).

تظهر المهام في الملاحظات اليومية. بالنسبة لكل ملاحظة، يمكنك إضافة مرفقات وتحديد نوع الملاحظة، على سبيل المثال، ما إذا كانت مهمة أو تأمل أو فكرة أو امتنان.

يمكنك أيضًا الرجوع للخلف لرؤية الصورة الأكبر في قائمة الملاحظات الكاملة. تمنحك أيقونات الحالة الملونة فهماً سريعاً للمهام التي تم إكمالها، والمهام التي تمت مراجعتها من قبل أصحاب المصلحة الآخرين، والمهام التي لا يزال يتعين القيام بها، حتى تتمكن من دعم عضو الفريق الجديد أثناء تحركه نحو أهدافه. تنزيل هذا النموذج

3. نموذج ClickUp لإعداد الموظفين

قالب تأهيل الموظف ClickUp على متن الطائرة

نموذج قالب تأهيل الموظفين في ClickUp يجعل فريقك بأكمله على نفس الصفحة عندما يكون لديك موظف جديد. علاوة على ذلك، فإنه يحافظ على توافق الجميع مع أهداف الفريق أثناء عملية التأهيل.

سيحدد هذا النوع من القوالب بوضوح الوصف الوظيفي للموظف الجديد، بما في ذلك الرسالة والرؤية الخاصة بالمنصب والمسؤوليات الرئيسية لهذا المنصب الجديد. يتم إدراج أهداف التأهيل للإطار الزمني المختار، إلى جانب المهام الرئيسية القادمة.

يتيح لك الحقل المخصص تحديد المهام التي يجب أن تتم خلال كل أسبوع من الإعداد، بينما تساعدك ClickApps على تحديد الأولويات، وتقدير الأطر الزمنية، وإدراج مهام متعددة عند الضرورة، وإبراز أي تبعيات متعلقة بالمهام.

تجعل علامات التبويب الملونة من السهل معرفة المهام التي اكتملت والمهام التي لا تزال قيد التنفيذ والمهام التي لا يزال يتعين القيام بها. يمكن للموظفين الجدد أيضًا وضع علامة على الأعمال الجاهزة للمراجعة أو التي تحتاج إلى مساعدة. 👀 تنزيل هذا النموذج

4. انقر فوق قالب خطة عمل الهدف الذكي SMART Goal Plan

قالب قالب خطة عمل الأهداف الذكية ClickUp SMART Goal Action Plan

قالب خطة عمل الأهداف الذكية من ClickUp يساعدك على تحديد الأهداف مع موظفك الجديد ثم يساعده على متابعة أهدافه.

تسمح لك الحقول المخصصة بتحديد نوع المهمة، وتحديد الأولويات، وسرد أي عقبات قد تعترض طريق أهداف الأداء.

يمنحك الجدول الزمني نظرة عامة على المشروع بأكمله، بينما تُظهر لك حقول الحالة الملونة ما إذا كانت المهمة في مرحلة التخطيط، أو جاهزة للبدء ولكنها لم تبدأ بعد، أو في طور التنفيذ، أو مكتملة، أو في مرحلة التقييم.

يمكنك أيضًا معرفة مدى سلامة الهدف - ما إذا كان في الوقت المحدد وضمن الميزانية - وتتبع معدل إنجاز المهمة. تنزيل هذا القالب

5. قالب خطة عمل الموظف ClickUp

قالب خطة عمل الموظف ClickUp قالب خطة عمل الموظف

ادعم فريقك في تطويرهم المهني من خلال قالب خطة عمل الموظف ClickUp .

كنوع من أداة مراقبة الموظفين ، يمكن استخدام هذا القالب البسيط بواسطة مدراء الفرق أو أخصائيي الموارد البشرية لمساعدة أعضاء الفريق على تحديد أهداف التعلم ووضع خطة عمل لتطويرهم الوظيفي.

تُعد أقسام تقرير الحوادث والنتائج ومؤشرات التقدم مفيدة لتسجيل المعلومات حول أداء الموظف أو سلوكه قبل مراجعة الأداء مع التقارير المباشرة. هناك أيضًا قسم للمبادرات التصحيحية التي يمكن استخدامها لتحديد أهداف واقعية وقياس النجاح كأساس لـ خطة تحسين الأداء . 🛠️ تنزيل هذا القالب

6. قالب خطة عمل ClickUp

قالب خطة عمل ClickUp

نوع آخر من قوالب خطة العمل من 30-60-90 يومًا، وهو قالب قالب خطة عمل ClickUp ، هو قالب يشبه اللوحة البيضاء يساعدك على تحديد الأهداف وإدارة مشاريعك، سواء كان ذلك في عملية تأهيل الموظفين, خطة مبيعات أو خطة التسويق، أو جدول النشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

أضف ملاحظة لاصقة لكل مهمة ونقل المهام بين أقسام المهام التي يجب القيام بها والمهام المنجزة والمُنجزة أثناء عمل الموظف الجديد عليها.

تنقسم كل فئة إلى أقسام لتوضيح ما إذا كانت المهمة للمراجعة اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية أو الفصلية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك التكبير أو التصغير، اعتمادًا على ما إذا كنت تريد صورة كبيرة أو عرضًا يركز على المهام. تنزيل هذا القالب

7. قالب أهداف ClickUp SMART Goals

قالب أهداف ClickUp SMART Goals

يمكنك استخدام نموذج أهداف ClickUp SMART Goals كقالب خطة مدتها 30-60-90 يومًا أو حدد إطارًا زمنيًا خاصًا بك، على سبيل المثال، عام كامل.

إن إبقاء الأهداف محددة، وقابلة للقياس، وقابلة للتحقيق، وواقعية، ومحددة زمنياً يزيد من فرص تحقيقها من قبل موظفك الجديد، خاصةً إذا كنت تستخدم قالباً كهذا لتنظيمها معاً.

تساعد الحقول المخصصة في الإجابة عن أسئلة مهمة مثل سبب وضع هذا الهدف المحدد في الوقت الحالي، وما إذا كان موظفك الجديد يمتلك المهارات المطلوبة لتحقيقه، ومن يجب أن يكون مشمولاً به، وما إذا كان يتماشى مع الأهداف العامة لفريقك وشركتك.

لإبقاء موظفك الجديد متحمسًا، تخبره مؤشرات الحالة الملونة ما إذا كان خارج المسار الصحيح، أو على المسار الصحيح، أو أنه يسحقه تمامًا. 🤩 قم بتنزيل هذا النموذج

8. قالب باور بوينت بسيط 30-60-90-يوم من SlideModel

عبر نموذج الشريحة تم تصميم نموذج الباوربوينت البسيط هذا لتقييم مدى ملاءمة المرشح للوظيفة خلال المراحل النهائية لمقابلة العمل. وهو يسمح للمرشحين بإظهار فهمهم لوصف الوظيفة المحتملة وقدرتهم على تحديد الأولويات، كما يشير إلى مهاراتهم الشخصية وشغفهم بالوظيفة.

يتم تقديم الشريحة الأولى في شكل رسم بياني، وتستخدم الشريحة الأولى في PowerPoint أيقونات ClipArt، بينما تتيح الشريحة الثانية للمستخدم إنشاء مخطط تدفق العمليات باستخدام الأسهم. تحتوي كل شريحة على ثلاثة أقسام حتى يتمكن المرشح من سرد أهدافه للأطر الزمنية التي تمتد لـ 30 و60 و90 يومًا.

نظام الألوان الافتراضي لهذا القالب المجاني لخطة 30-60-90 يومًا لباوربوينت هو اللون الوردي والأزرق، ولكن يمكن تغييره وتخصيصه حسب تفضيلات المستخدم. تنزيل هذا القالب

9. قالب باور بوينت لخطة 30-60-90-يوم باور بوينت بواسطة SlideHunter

عبر صائد الشرائح كقالب مجاني آخر لخطة 30-60-90 يومًا لباوربوينت، هذه أداة استراتيجية مصممة لعرض الأهداف والغايات لمدة 30 و60 و90 يومًا على الجمهور.

يمكن استخدامه كجزء من عملية التوظيف لتقييم مهارات التخطيط الاستراتيجي وترتيب الأولويات لدى المرشحين أو لتحديد أهداف وخطوات عمل الموظف الجديد المحتمل لأصحاب المصلحة لديك.

يمكنك الاختيار من بين ثلاثة تصاميم مختلفة بألوان خلفية متنوعة، وعلى الرغم من أنه مصمم كعرض تقديمي على PowerPoint، إلا أنه يمكن استخدامه أيضاً في عرض تقديمي ورقي مطبوع. 📚 قم بتنزيل هذا القالب

10. قالب خطة محرر مستندات جوجل من 30-60-90 يومًا للمدراء الجدد بواسطة Sample.net

عبر Sample.net صُمم هذا النموذج المجاني لخطة الـ 30-60-90 يومًا المصممة للمديرين الجدد، وهو يساعدك على وضع خطة عمل لإعداد عضو جديد في الفريق. من إنشاء التركيز على التعلم في الشهر الأول إلى الممارسة والبدء في المساهمة في الشهر الثاني، وأخيرًا تطبيق ما تم تعلمه في الشهر الثالث، يرشدك هذا النموذج خلال العملية.

يمكنك تحديد الأولويات، وإنشاء الأهداف والغايات في فئات مختلفة، وإعداد مقاييس لتتبع التقدم المحرز طوال الوقت.

مع وجود أكثر من 73 نموذج خطة، لا بد أن يكون هناك قالب يناسبك. اختر من بين تنسيقات متعددة مثل Microsoft Word، ومحرّر مستندات Google بما في ذلك العروض التقديمية من Google، وصفحات Apple Pages. قم بتنزيل هذا القالب

أمثلة على خطة 30-60-90 يومًا

الآن بعد أن أصبح لديك إمكانية الوصول إلى جميع هذه القوالب، دعنا نلقي نظرة على بعض الأمثلة حول كيفية استخدامها في سيناريوهات وصناعات مختلفة.

خطة 30-60-90 يوم لمندوب مبيعات ### خطة 30-60-90 يوم لمندوب مبيعات

أول 30 يومًا الأولى:

فهم المنتج والسوق (الأسبوع 1-2): تعمق في فهم المنتج أو الخدمة التي ستبيعها. تعرّف على نقاط البيع الفريدة وفوائد المستخدم والمنافسين. شارك في جلسات التدريب والعروض التوضيحية للمنتج وتحليل المنافسين.

تعمق في فهم المنتج أو الخدمة التي ستبيعها. تعرّف على نقاط البيع الفريدة وفوائد المستخدم والمنافسين. شارك في جلسات التدريب والعروض التوضيحية للمنتج وتحليل المنافسين. التعرف على العملاء (الأسبوع 3-4): ابدأ بالتواصل مع العملاء المحتملين لفهم احتياجاتهم ومشاكلهم. الانخراط في مكالمات واجتماعات تمهيدية لبناء العلاقات.

الثلاثون يومًا التالية (30-60 يومًا):

صياغة استراتيجية المبيعات (الأسبوع 5-6): وضع استراتيجية مبيعات مخصصة بناءً على المعرفة بالمنتج ورؤى العملاء التي تم جمعها. يجب أن تحدد هذه الاستراتيجية أهداف المبيعات الخاصة بك، والتكتيكات التي ستستخدمها للوصول إليها، والجدول الزمني لتحقيق أهدافك.

وضع استراتيجية مبيعات مخصصة بناءً على المعرفة بالمنتج ورؤى العملاء التي تم جمعها. يجب أن تحدد هذه الاستراتيجية أهداف المبيعات الخاصة بك، والتكتيكات التي ستستخدمها للوصول إليها، والجدول الزمني لتحقيق أهدافك. بدء المبيعات (الأسبوع 7-8): ابدأ بتنفيذ استراتيجية المبيعات الخاصة بك. ابدأ بجهود المبيعات الأولية والمتابعة والمفاوضات.

الثلاثون يومًا الأخيرة (60-90 يومًا):

تحسين عملية المبيعات (الأسبوع 9-10): اجمع بيانات المبيعات وحلل أداءك وحدد مجالات التحسين. تحسين عملية المبيعات الخاصة بك بناءً على الرؤى المستندة إلى البيانات.

اجمع بيانات المبيعات وحلل أداءك وحدد مجالات التحسين. تحسين عملية المبيعات الخاصة بك بناءً على الرؤى المستندة إلى البيانات. تحقيق أهداف المبيعات (الأسبوع 11-12): بحلول نهاية الـ 90 يومًا، يجب أن تكون في وضع يسمح لك بتحقيق أهداف مبيعاتك الأولية. استمر في تحسين عملية المبيعات واستراتيجيتك لتحقيق نتائج أفضل.

خطة الثلاثين-60-90 يومًا لأعضاء الفريق الجدد

أول 30 يومًا:

فهم ثقافة الشركة وعملياتها (الأسبوع 1-2): خذ الوقت الكافي لفهم قيم الشركة وثقافتها وعملياتها. احضر جلسات توجيهية واجتمع مع أعضاء الفريق للحصول على فهم أفضل لدورك داخل الشركة.

خذ الوقت الكافي لفهم قيم الشركة وثقافتها وعملياتها. احضر جلسات توجيهية واجتمع مع أعضاء الفريق للحصول على فهم أفضل لدورك داخل الشركة. التعرف على فريقك (الأسبوع 3-4): قم ببناء علاقات مع أعضاء فريقك ومديريك. حدد مواعيد اجتماعات فردية للتعرف على أدوارهم ومسؤولياتهم وتوقعاتهم.

الثلاثون يومًا التالية (30-60 يومًا):

تعلم متطلبات الوظيفة (الأسبوع 5-6): تعمق في فهم دورك الوظيفي ومسؤولياتك. راجع أي مواد أو كتيبات تدريبية مقدمة من الشركة. اجتمع مع مديرك لمناقشة أي أسئلة أو مخاوف.

تعمق في فهم دورك الوظيفي ومسؤولياتك. راجع أي مواد أو كتيبات تدريبية مقدمة من الشركة. اجتمع مع مديرك لمناقشة أي أسئلة أو مخاوف. الإسهام في المشاريع (الأسبوع 7-8): ابدأ المشاركة بنشاط في مشاريع الفريق. قدم رؤاك واقتراحاتك، وتولَّ المهام التي تتوافق مع مهاراتك واهتماماتك.

آخر 30 يوماً (60-90 يوماً):

تولي مسؤوليات جديدة (الأسبوع 9-10): مع فهم أفضل لدورك، تولى مسؤوليات ومهام جديدة. سيساعدك هذا الأمر على تطوير مهاراتك بشكل أكبر والمساهمة في الفريق.

مع فهم أفضل لدورك، تولى مسؤوليات ومهام جديدة. سيساعدك هذا الأمر على تطوير مهاراتك بشكل أكبر والمساهمة في الفريق. مراجعة التقدم المحرز (الأسبوع 11-12): حدد موعدًا لاجتماع مع مديرك لمراجعة التقدم الذي أحرزته ومناقشة أي مجالات للتحسين أو التطوير. خذ ملاحظاتك في الحسبان وواصل العمل من أجل التفوق في دورك.

قالب خطة 30-60-90 يوماً مجاناً هو مفتاح النجاح في عملية التأهيل

يحتاج الموظفون الجدد إلى الكثير من الدعم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عملهم حيث يتعلمون ما يحتاجون إلى القيام به ويتأقلمون مع ثقافة شركتهم الجديدة. اجعل العملية أسهل بكثير لجميع المعنيين - الموظف الجديد وأعضاء الفريق الآخرين ومديرهم - من خلال وضع خطة واضحة.

يساعدك نموذج خطة مجانية لمدة 30-60-90 يومًا على توضيح الأهداف، وتحديد أهداف SMART، وإنشاء المهام، وتتبع العملية برمتها. كما أنه يحافظ على توافق استراتيجية التهيئة مع أهداف الشركة والفريق، مع تمكين ودعم الموظف الجديد خلال أول 90 يومًا الصعبة. 🙌

حدد ما الذي تبحث عنه بالضبط في نموذج خطة الـ 30-60-90 يومًا، ثم اختر من بين الخيارات المجانية المتاحة عبر الإنترنت.

للحصول على أقصى قدر من التنوع في التخطيط الاستراتيجي وإدارة المشاريع، من الصعب التغلب على انقر فوق .

يقدم ClickUp مجموعة واسعة من القوالب لكل عملية تجارية، بما في ذلك تأهيل موظفك الجديد. إنه متجر شامل يساعدك على تحسين التخطيط والإنتاجية والعمل الجماعي - والارتقاء بعملك إلى مستوى جديد تمامًا. 🤩