أفضل 10 برامج لتأهيل الموظفين لفرق الموارد البشرية في عام 2025

بعد أن قدت العديد من فرق العمل خلال مسيرتي المهنية، يمكنني القول دون أدنى شك أن مرحلة التأهيل يمكن أن تبدو في كثير من الأحيان وكأنها السير على حبل مشدود. فالموازنة بين سيل من الأعمال الورقية، وسلسلة من رسائل البريد الإلكتروني، والمهام المتكررة، مع ضمان الحد الأدنى من الأخطاء البشرية، يمكن أن يكون أمراً مرهقاً للغاية - ليس فقط للموظفين الجدد ولكن لنا نحن المديرين وموظفي الموارد البشرية أيضاً.

لهذا السبب تحديدًا يبدو ظهور برامج التأهيل بمثابة نسمة هواء منعشة. 🧘

لقد نجحت هذه الحلول البرمجية المجهزة لإحداث انتقال سلس لكل موظف جديد، في القضاء على سير العمل الورقي القديم، مما يوفر ساعات لا حصر لها في هذه العملية.

سنقوم هنا بالتعمق في أفضل 10 حلول برمجية لإعداد الموظفين الجدد، والتي تضمن لك الانتقال بتجربة موظفيك (ومهام الموارد البشرية) من "ميه" إلى "مبهرة"! 🤩

## أفضل 10 برامج لتأهيل الموظفين لاستخدامها في عام 2024

لا يجب أن تكون عملية تأهيل الموظفين مروعة. بدلاً من ذلك، يمكنك تعزيز مشاركة الموظفين من خلال تجربة تأهيل قوية - كل ذلك بمساعدة بعض برامج الموارد البشرية القوية والقابلة للتخصيص.

فيما يلي قائمتنا المختارة لأفضل 10 أدوات برمجية للتأهيل في السوق - تمت مراجعة كل منها بعناية لمعرفة الميزات الرئيسية والقيود والأهم من ذلك، ملاحظات المستخدمين لتوجيه عملية اتخاذ القرار.

1. ClickUp - الأفضل لدمج الموظفين

تقدم ClickUp جميع القوالب التي تحتاجها لإعداد الموظفين بشكل فعال

هل سمعت من قبل بالمثل القائل كل طعام كلبك بنفسك ?

حسناً، في ClickUp، نحن في ClickUp، نأخذها على محمل الجد. Our Onboarding Team Uses ClickUp لتعيين أعضاء جدد في الفريق كل شهر. وهذا يؤكد ثقتنا في ClickUp's Strong HR Capabilities ويثبت أنه من الممكن إدارة مجموعة من التعيينات الجديدة بسلاسة في وقت واحد! 🏆

والآن، بالحديث عن الميزات القوية، دعنا نتعمق في المكان الذي يبدأ منه كل شيء: نماذج ClickUp .

أنشئ النموذج الذي تحلم به وحسِّن عملية الاستقبال الخاصة بك باستخدام ميزة النموذج القابل للتخصيص في ClickUp

تُعد هذه الميزة مُغيِّرة لقواعد اللعبة عندما يتعلق الأمر بجمع وتنظيم جميع المعلومات الضرورية عن الموظفين الجدد. بالإضافة إلى ذلك، فهي طريقة رائعة لجمع الملاحظات بمجرد اكتمال عملية تأهيل الموظفين الجدد، مما يتيح لك تحسين العملية للموجة التالية من التعيينات.

وبالانتقال من جمع الملاحظات إلى مشاركة المعلومات، فإن ClickUp لا يخيب ظنك أيضاً. تعرّف على مستندات ClickUp الأداة التي تجعل إدارة المستندات أمرًا سهلاً.

يتيح ClickUp Docs التنسيق المنسق و أوامر الشرطة المائلة للعمل بكفاءة أكبر

باستخدام هذا، يمكنك إنشاء ومشاركة الموارد مثل مواد تدريب الموظفين، وكتيبات الموظفين، و إجراءات التشغيل القياسية (SOPs) . من خلال الاحتفاظ بكل شيء في مكان واحد، يمكن للموظفين الجدد العثور بسرعة على ما يحتاجون إليه منذ يومهم الأول. 🔎

يوفر ClickUp أيضًا إدارة المهام نظام لتبسيط تدفقات الإعداد و مساعدة فريقك على البقاء منظمًا وعلى المسار الصحيح. استخدم الحقول المخصصة لالتقاط تفاصيل مهمة محددة مثل المُعيَّن وتاريخ الاستحقاق والأولوية والتقدم.

ومع خيارات العرض المختلفة، يمكن للجميع إعداد وتصور مساحة العمل الخاصة بهم بما يتناسب مع تفضيلاتهم.

ClickUp أفضل الميزات:

واجهة سهلة الاستخدام يسهل إعدادها والتنقل فيها

ClickUp Brain إلىإدارة سير عمل الموارد البشرية باستخدام الذكاء الاصطناعي يمكن الوصول إليها عبر الويب وعبر جميع أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة

حالات مخصصة تتيح لك تتبع مراحل تقدم الموظفين الجدد

تسمح إدارة المهام بإسناد مهام التأهيل للموظفين الجدد

عمليات سير العمل التلقائية للتخلص من المهام المتكررة

أكثر من 15 طريقة عرض للمهام بما في ذلك القائمة واللوحة والتقويم وجانت والجدول الزمني

دردشة وتعليقات في الوقت الفعلي لتسهيلتواصل الفريق التكامل مع أكثر من 90 أداة مثل Slack وGoogle Sheets وMicrosoft Teams

لوحات معلومات قابلة للتخصيص لتحليل المقاييس الرئيسية وتتبع التقدم المحرز في برنامج التهيئة بسهولة

العشرات من الأدوات المفيدةقوالب تأهيل الموظفين,قوالب دليل الموظف,قوالب إجراءات التشغيل الموحدةوقوالب الموارد البشرية حتى تتمكن من إعداد مهام سير العمل الخاصة بالتأهيل بسرعة

قالب كتيب دليل الموظف ClickUp

قيود ClickUp:

ميزات ClickUp الواسعة النطاق لها منحنى تعليمي بعض الشيء

تقتصر الباقة المجانية على 100 ميغابايت من السعة التخزينية

أسعار #### ClickUp:

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم تدفع سنويًا؛ 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم تدفع شهريًا

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم تدفع سنويًا؛ 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم تدفع شهريًا الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات:

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8,200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن ClickUp for onboarding؟

2. BambooHR - الأفضل لمركزية معلومات الموظفين

عبر BambooHR BambooHR هو برنامج شامل للموارد البشرية وأداة لإشراك الموظفين يعمل على مركزية معلومات الموظفين وتبسيط مختلف مهام الموارد البشرية ومهام التأهيل. ويشمل ذلك كل شيء بدءاً من تتبع مقدمي الطلبات والإعداد المسبق والإلحاق بالوظيفة، وتتبع الوقت، ومعالجة كشوف المرتبات، و تقييم الأداء s.

أفضل جزء؟ يمكنك الوصول إلى جميع هذه الميزات من خلال تطبيق الويب الخاص ببرنامج تأهيل الموظفين على الويب أو أثناء التنقل باستخدام تطبيق الهاتف المحمول الخاص به. 📱

BambooHR أفضل الميزات:

تجربة مستخدم تفاعلية وسهلة التنقل للمشرفين والموظفين الجدد

يسمح لك بإنشاء إعلانات الوظائف الشاغرة وتخصيصها، وتتبع الطلبات، وإدارة مقابلات الموظفين والتفاعلات مع المرشحين يحتوي على ميزة الخدمة الذاتية للموظفين لعرض وتحديث بياناتهم والوصول إلى مستندات الشركة وتقديم طلبات الإجازة

ميزة تتبع الوقت لتسجيل ساعات العمل والمهام التي تم العمل عليها

تشمل التقارير والتحليلات مسارات المتقدمين ورضا الموظفين ومراجعات الأداء

قيود BambooHR:

لا توجد خطة مجانية أو نسخة تجريبية مجانية

التسعير غير متاح للجمهور

يمكن أن تتأخر المنصة في بعض الأحيان

تسعير BambooHR:

اتصل بفريق BambooHR للحصول على عرض أسعار مخصص

BambooHR التقييمات والمراجعات:

G2: 4.5/5 (1,400+ تقييم)

4.5/5 (1,400+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

3. ديل - الأفضل لتأهيل الموظفين الدوليين

عبر ديل Deel هي منصة عالمية لكشوف الرواتب والامتثال تُزيل المتاعب من عملية التوظيف الدولية - بدءاً من إنشاء العقود وإنهاء التعيينات وكل ما بينهما - كل ذلك مع الحفاظ على امتثالك التام.

سواء كنت تقوم بتعيين موظفين بدوام كامل أو موظفين مستقلين أو متعاقدين في الخارج، فإن Deel يتعامل مع التعقيدات حتى تتمكن من التركيز على ما تقوم به بشكل أفضل - بناء فرق عمل عالية الأداء عن بُعد لتنمية أعمالك. 📈

أفضل ميزات Deel:

قم بتعيين موظفين جدد بسرعة في أكثر من 150 دولة للحصول على تجربة تأهيل متناسقة

إدارة الامتثال لقوانين العمل الدولية بسهولة عند التوظيف على مستوى العالم

الاندماج مع أكثر من 20 أداة خارجية مثل Quickbooks وXero وNetsuite

ادفع لفريقك بأكثر من 120 عملة مختلفة

اسمح لفريقك بسحب الأرباح عبر طرق مدعومة مثل PayPal وPayoneer وWise وRevolut وBinance وCoinbase وغيرها

قيود ديل:

قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يشعر المستخدمون الجدد بالراحة مع عملية تأهيل الموظفين والمنصة

اشتكى بعض المستخدمين من ضعف دعم العملاء

هناك عدد قليل من عمليات التكامل الأصلية

ديل التسعير:

ديل للموارد البشرية (إدارة المهام الإدارية للعاملين): يبدأ مجانًا

يبدأ مجانًا EOR (تعيين موظفين دوليين في أكثر من 100 دولة): يبدأ من 599 دولارًا شهريًا

يبدأ من 599 دولارًا شهريًا المتعاقدون (إدارة التعاقدات الدولية): يبدأ من 49 دولارًا شهريًا

يبدأ من 49 دولارًا شهريًا كشوف المرتبات العالمية (إدارة كشوف المرتبات عبر أكثر من 100 دولة): اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار الهجرة (إدارة تأشيرات الكفالة في أكثر من 25 دولة): اتصل لمعرفة الأسعار

ديل التقييمات والمراجعات:

G2: 4.6/5 (703 تقييمات)

4.6/5 (703 تقييمات) Capterra: 4.2/5 (79 تقييمًا)

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/120222/undefined/ تحقق من البدائل *% ! _

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6. إيدي - الأفضل لتتبع مقدمي الطلبات

عبر إيدي إيدي هو برنامج سهل الاستخدام أداة الموارد البشرية تجمع بين وظائف متعددة لتبسيط عمليات الموارد البشرية. وهي توفر ميزات مثل نشر الوظائف، ونظام تتبع المتقدمين للوظائف، وتخزين المستندات، والمراسلة الآلية مع المرشحين.

ويُعجب المستخدمون بحل "إيدي" للتأهيل، الذي يتيح لهم دعوة الموظفين الجدد، وإرسال رسائل ترحيب، والتعامل مع الأعمال الورقية الرقمية بالتوقيعات الإلكترونية. ✍️

أفضل ميزات إيدي:

واجهة مستخدم نظيفة وخالية من الفوضى وتجربة تأهيلية نظيفة وخالية من الفوضى

فريق دعم عملاء متجاوب ومتعاون

سهولة وصول الموظفين إلى معلومات ملفهم الشخصي، مما يسمح لهم بإجراء تحديثات على تفاصيلهم

القدرة على إنشاء قائمة مهام للموظفين الجدد وتتبع التقدم الذي يحرزونه أثناء إكمالهم لها في عملية التأهيل

سهولة إدارة طلبات الإجازات من الموظفين والموافقة عليها

قيود

لا توجد خطة مجانية

لا يدعم الجدولة

ميزات محدودة لإعداد التقارير

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يبدأ من 6 دولارات للفرد في الشهر، اتصل بفريق إيدي للحصول على عرض أسعار مخصص

تقييمات ومراجعات إيدي

G2: 4.8/5 (19 تقييم)

4.8/5 (19 تقييم) Capterra: 4.6/5 (40 تقييم)

7. يوم العمل - الأفضل للشركات الكبيرة

عبر يوم العمل Workday هو حل موارد بشرية مصمم للشركات الكبيرة وسريعة النمو. وهو يوفر مجموعة من الميزات لإدارة مهام الموارد البشرية مثل اكتساب المواهب، وبرامج التأهيل، وإدارة بيانات الموظفين، وإدارة المزايا, إدارة الأداء والتعلم والتطوير.

بالإضافة إلى الوظائف الأساسية للموارد البشرية، يوفر Workday خدمات متقدمة التحليلات وأدوات إعداد التقارير التي توفر رؤى قيمة حول اتجاهات القوى العاملة ومقاييس الأداء و مشاركة الموظفين .

أفضل ميزات يوم العمل

مصمم للتعامل مع تدفقات عمل الموارد البشرية المعقدة

تحديد أهداف الفريق وتتبع التقدم المحرز ومراقبة أداء الفريق

إدارة كشوف المرتبات العالمية عبر الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا

تتضمن ميزة تتبع الوقت ميزة تحديد الموقع الجغرافي، والتي تسمح بالتتبع بناءً على حدود الموقع الفعلي

الاستفادة من تحليلات Workday القوية لإجراء تحسينات استراتيجية في اكتساب المواهب وتجربة الموظفين

تدعم وحدة التعلُّم التطوير المهني المستمر للموظفين

قيود Workday:

لا توجد خطة مجانية

إعداد معقد

تسعير غير شفاف

قد يتعطل تطبيق الهاتف المحمول في بعض الأحيان

تسعير #### تسعير Workday:

اتصل بفريق Workday للحصول على عرض أسعار مخصص

تقييمات ومراجعات Workday:

G2: 4.0/5 (1,200+ تقييم)

4.0/5 (1,200+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (1,200+ تقييم)

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/124624/بدائل-يوم-العمل/ بدائل يوم العمل %/%href/_

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8. التموج - الأفضل للشركات متوسطة الحجم

عبر التموج توفر Rippling منصة موارد بشرية قائمة على الحوسبة السحابية مع ميزات تشمل تأهيل الموظفين، وتتبع الإجازات، وإدارة الرواتب العالمية، واستقطاع الضرائب، وإدارة المزايا. وهو خيار مثالي للشركات متوسطة الحجم التي تبحث عن مزيج من الميزات القوية والواجهة سهلة الاستخدام. 🌻

أفضل ميزات #### Rippling:

عملية إعداد سهلة

يتيح لك أتمتةتأهيل الموظفينوالانتقال، وعمليات الانتقال، وعمليات إلغاء التعيين

يضمن الامتثال للوائح المحلية والولائية والفيدرالية حتى لا تضطر إلى التعامل مع المشكلات القانونية

يتكامل مع الأدوات الشائعة مثل Google Workspace وGitHub وGitHub وGreenhouse وJira وZendesk

قيود التموج:

لا توجد خطة مجانية أو نسخة تجريبية

خطط تسعير خفية

بعض الميزات الرئيسية يجب شراؤها كإضافات

التسعير #### تسعير الريبلينج:

يبدأ من 8 دولارات لكل مستخدم/شهرًا، اتصل بفريق Rippling للحصول على عرض أسعار مخصص

تقييمات ومراجعات Rippling:

G2: 4.8/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/121105/undefined/ بدائل التموج *%/%href/_

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9. Zenefits - الأفضل للشركات الصغيرة

عبر Zenefits Zenefits هي أداة للموارد البشرية للشركات الصغيرة التي تتطلع إلى إدارة وظائف الموارد البشرية الخاصة بها، بما في ذلك التأهيل والإلحاق وإدارة المزايا وكشوف المرتبات إدارة العمليات وتتبع الوقت والحضور، وإدارة الامتثال. يعمل على أتمتة مهام الموارد البشرية الرئيسية (على سبيل المثال، الترقيات ونقل الفريق وإنهاء الخدمة)، مما يتيح لك البقاء منظمًا مع توفير الوقت الثمين.

أفضل ميزات Zenefits:

سهولة الإعداد والتنقل بين المنصة

دعم العملاء المتجاوب والمفيد

يعمل مع أجهزة أندرويد وiOS المحمولة

إنشاء وتخزين خطابات العروض ومستندات الضرائب وكشوف المرتبات وغيرها تلقائيًا

ميزة الخدمة الذاتية للموظفين لإدارة معلوماتهم الشخصية

إمكانية إدارة مزايا الموظفين مثل التأمين الصحي، و401 (ك) ق، وHSAs، وFSAs

قيود Zenefits:

لا توجد خطة مجانية

تتم محاسبة الخطط المدفوعة على 5 موظفين على الأقل

يجب شراء الميزات الرئيسية مثل كشوف المرتبات وإدارة المزايا والتوظيف كوظائف إضافية

أبلغ بعض المستخدمين عن صعوبات في التكامل مع التطبيقات الخارجية مثل Quickbooks و Xero

تسعير Zenefits:

الأساسيات: 10 دولارات لكل موظف شهريًا

10 دولارات لكل موظف شهريًا النمو: 20 دولارًا لكل موظف شهريًا

20 دولارًا لكل موظف شهريًا زين: 27 دولارًا أمريكيًا/موظف شهريًا

27 دولارًا أمريكيًا/موظف شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات Zenefits:

G2: 4.0/5 (453 تقييم)

4.0/5 (453 تقييم) Capterra: 4.2/5 (813 تقييم)

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/123823/undefined/ بدائل المزايا %/%href/_

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10. فريش تيم - الأفضل للتهيئة

عبر فريشوركس فريش تيم هو برنامج موارد بشرية حل مصمم بشكل أساسي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. تم تطويره من قبل شركة Freshworks، وهو يساعد فرق الموارد البشرية على إدارة التوظيف، والإلحاق بالوظائف وإيقافها، والإجازات، ومعلومات الموظفين في مكان واحد. يتميز Freshteam بأنه سهل الاستخدام وبديهي ويمكنه التكامل بسهولة مع الأدوات الأخرى لجعل مهام الموارد البشرية أكثر انسيابية وكفاءة.

أفضل ميزات Freshteam:

الوصول إلى المنصة على الأجهزة المحمولة

إدارة عمليات التوظيف مثل نشر الوظائف والفرز والمتابعة والمقابلات

إعداد مهام سير عمل مخصصة لإعداد سير عمل التأهيل للموظفين الجدد

استفد من التحليلات لاكتساب رؤى القوى العاملة حول إعلانات الوظائف الشاغرة وإنتاجية الموظفين والتغيب عن العمل

تكامل بسهولة مع منتجات Freshteam مع منتجات Freshworks الأخرى مثل Freshservice و Freshdesk و Freshchat

قيود Freshteam:

الخطة المجانية محدودة للغاية

دعم العملاء غير متسق

التقارير معقدة ويصعب تخصيصها

تسعير Freshteam:

خطة مجانية

النمو: 71 دولارًا أمريكيًا في الشهر (+ 1.20 دولارًا أمريكيًا/موظف شهريًا)

71 دولارًا أمريكيًا في الشهر (+ 1.20 دولارًا أمريكيًا/موظف شهريًا) الخطة الاحترافية: 119 دولارًا شهريًا (+ 2.40 دولار/موظف شهريًا)

119 دولارًا شهريًا (+ 2.40 دولار/موظف شهريًا) المؤسسات: 203 دولار/شهرياً (+ 4.80 دولار/موظف شهرياً)

تقييمات ومراجعات Freshteam

G2: 4.4/5 (284 تقييمًا)

4.4/5 (284 تقييمًا) Capterra: 4.4/5 (207 تقييمات)

كيف يمكن لبرامج التأهيل تحسين عملية تأهيل الموظفين؟

لا يؤدي اختيار البرنامج المناسب لإعداد الموظفين إلى تبسيط المهام الإدارية فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى تشكيل الانطباع الأول للموظف الجديد عن شركتك. إليك قائمة مرجعية مفيدة لمساعدتك في العثور على النظام الأساسي المناسب لإعداد الموظفين الجدد:

واجهة بسيطة وبديهية لسهولة الإعداد والتصفح

إمكانية الوصول عبر الويب وسطح المكتب والأجهزة المحمولة

المرونة في التكيف مع عملياتك وسير العمل الخاصة بك

التكامل السلس مع البرامج الأخرى المستخدمة في شركتك

أتمتة المهام الروتينية والمتكررة

رؤى متعمقة في عملية التأهيل

تتبع المهام والإشعارات والتذكيرات لتنفيذ المهام في الوقت المناسب

أنشئ قوائم مراجعة للموظفين الجدد لإكمالها ضمن المهام وأتمتة العملية لتجنب العمل اليدوي لكل موظف جديد

اعثر على حلول برمجيات تأهيل الموظفين الجدد المناسبة لفريقك

هذا كل شيء! 🎬

هذه 10 من أفضل 10 حلول لإعداد الموظفين، لكل منها ميزات ونقاط قوة فريدة من نوعها لتلبية احتياجات العمل المحددة. ولكن مهلاً، إذا كنت تبحث عن الأداة الوحيدة التي يمكنها القيام بكل شيء، فعليك التحقق من ClickUp. 👀

ClickUp هي واحدة من أدوات التأهيل القليلة (إن لم تكن الأداة الوحيدة) التي توازن بشكل مثالي بين الواجهة البسيطة والحديثة ومجموعة قوية من الميزات لتبسيط عمليات الموارد البشرية - من التأهيل وإلغاء التأهيل إلى إدارة المهام، ومعالجة المستندات، ومراقبة الأداء. 🌻

بل والأفضل من ذلك أن ClickUp غني بالميزات وخفيف على الجيب. اشترك في باقة CickUp المجانية للأبد اليوم - سيشكرك مديرو التوظيف لديك والموظفون المستقبليون وأعمالك على ذلك.