أفضل 10 برامج لمراجعة أداء الموظفين في عام 2025

تعتبر مراجعات أداء الموظفين مهمة لكل من الشركات والموظفين. فهي توفر فرصة للمديرين لتقديم ملاحظات بنّاءة للموظفين، وتوضح هذه الملاحظات للموظفين كيفية مساهمة عملهم في تحقيق أهداف الشركة وتساعدهم على النمو والتطور المهني.

تتيح مراجعات الأداء أيضًا للشركات وضع توقعات واضحة للأداء وتقدير إنجازات الموظفين لتعزيز ثقافة التقدير.

هل تتطلع إلى تحسين عمليات مراجعة الأداء في شركتك؟ فكر في تجربة برنامج مراجعة الأداء. اطلع على هذه القائمة المنسقة لأفضل خيارات برامج مراجعة أداء الموظفين المتاحة لفرق العمل في عام 2024.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج مراجعة الأداء؟

عند البحث عن برنامج مراجعة الأداء المناسب، يجب أن تفكر في عوامل مثل:

سهولة الاستخدام : تريد منصة يمكن لكل من المديرين والموظفين التنقل فيها بسهولة

: تريد منصة يمكن لكل من المديرين والموظفين التنقل فيها بسهولة خيارات التخصيص : ابحث عن برنامج مراجعة الأداء الذي يمكنك تكييفه مع مقاييس وأهداف الأداء الفريدة لمؤسستك

: ابحث عن برنامج مراجعة الأداء الذي يمكنك تكييفه مع مقاييس وأهداف الأداء الفريدة لمؤسستك إمكانيات التكامل : ابحث عن البرامج التي تتكامل بسلاسة مع الأدوات الأخرى التي تستخدمها مؤسستك، مثل إدارة المشاريع أو أنظمة الموارد البشرية، للتخلص من الحاجة إلى نقل البيانات يدوياً

: ابحث عن البرامج التي تتكامل بسلاسة مع الأدوات الأخرى التي تستخدمها مؤسستك، مثل إدارة المشاريع أو أنظمة الموارد البشرية، للتخلص من الحاجة إلى نقل البيانات يدوياً ميزات قوية لإعداد التقارير والتحليلات: استفد من الرؤى المستندة إلى البيانات التي تكشف عن الاتجاهات ونقاط القوة ومجالات التحسين داخل القوى العاملة لديك # ## أفضل 10 برامج لمراجعة الأداء لاستخدامها في عام 2024

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توفر طرق عرض ClickUp التي يزيد عددها عن 15 طريقة عرض للمؤسسات حلاً شاملاً لكل فريق

ClickUp هو حل فريد من نوعه لأنه متعدد الاستخدامات بشكل لا يصدق. إنه ليس برنامجًا لمراجعة أداء الموظفين على وجه التحديد، ولكنه قوي ومتعدد الاستخدامات بما يكفي لاستخدامه كبرنامج لمراجعة الأداء من قبل متخصصي الموارد البشرية في الشركات من أي حجم ونوع.

يمكن استخدام ClickUp كبرنامج قوي برنامج الموارد البشرية الذي يساعدك على إجراء وتحليل وتنفيذ مراجعات أفضل لأداء الموظفين. تستخدم العديد من الشركات برنامج ClickUp كبرنامج لإدارة الأداء، في الواقع، هذا قالب مراجعة الأداء هو أحد أكثر القوالب التي يتم تنزيلها داخل المنصة.

يقدم ClickUp العديد من قوالب مجانية لمراجعة الأداء مما يجعل من السهل البدء في إعداد عمليات مراجعة الأداء وتخصيصها لتناسب احتياجات فريقك.

ClickUp أفضل الميزات

أهداف ClickUp تتيح للموظفين التواصل مع عملهم وأصحاب العمل لتتبع تقدمهم. يمكنك تعيين جداول زمنية وأهداف وأتمتة تتبع التقدم المحرز. أنشئ مجلدات لتتبع أهداف فريقك وأهدافك الفردية في مكان واحد. يتكامل ClickUp أيضًا بشكل جيد مع مجموعة واسعة من برامج تحديد الأهداف قوالب المخطط التنظيمي تساعدك على تصور هيكل فريقك بالكامل. اعرف دائمًا من هم قادة فريقك وأعضاء الفريق المسؤولين عن المهام والمشاريع. عندما تكون المسؤولية والتسلسل الهرمي واضحين في إدارة الفريق ، يكون من الأسهل تصميم مراجعات أداء ذات صلة وذات مغزى

أدوات مراقبة الموظفين لا توفر لك تتبع الوقت فحسب، بل توفر لك أيضًا تقارير مفصلة عن الإنتاجية. يتلقى المديرون بيانات الأداء في الوقت الفعلي والرؤى القابلة للتنفيذ (راجع دليلنا حول أفضل أدوات مراقبة الموظفين لنظام التشغيل Mac للمستخدمين!)

أدوات مشاركة الموظفين وقوالب تشجع على تحمل المسؤولية وتقدير إنجازات الموظفين ومكافأتهم عليها. تقدم ClickUp العشرات من قوالب اجتماع واحد على واحد , القوالب المتعلقة بالموارد البشرية واستطلاعات المشاركة وخطط العمل والمزيد لإبقاء موظفيك على اطلاع دائم ومشاركين.

قيود ClickUp

يمكن أن تؤدي الميزات العديدة والتنوع العميق الذي توفره المنصة إلى القليل من منحنى التعلم

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,500 تقييم)

2. PerformYard

عبر

ساحة الأداء

PerformYard هي أداة شائعة لأداء الموظفين تتيح للشركات إنشاء مراجعات الأداء وإدارتها. كما توفر أيضًا إدارة الأهداف، وإبداء الملاحظات المنتظمة، وإجراء استبيانات المشاركة.

يركز البرنامج على مراجعة الأداء ولكنه يقدم ميزات إضافية موجهة نحو تحسين مشاركة الموظفين. إنها منصة مرنة وسهلة الاستخدام لمحترفي الموارد البشرية.

أفضل الميزات #### PerformYard

سهولة إنشاء التسلسل الهرمي وتعيين المراجعين

وحدة قوية ومتعددة الاستخدامات لتحديد الأهداف

واجهة مستخدم حديثة

قابل للتخصيص بسهولة

قيود #### قيود PerformYard

يمكن أن يوفر تكامل أفضل مع أدوات إدارة الفريق وأدوات الموارد البشرية الأكثر شيوعًا

تسعير #### PerformYard

اتصل للحصول على عرض أسعار

تقييمات ومراجعات ساحة الأداء

G2 : 4.7/5 (أكثر من 660 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 660 تقييم) Capterra: 4.8/5 (90 تقييمًا)

3. كونيكتيم

عبر

فريق الاتصال

يعد Connecteam مناسبًا جدًا للفرق الصغيرة والفرق التي تعمل عن بُعد، وهو يعالج إدارة الأداء، لكن تركيزه الرئيسي ينصب على مشاركة الموظفين.

إنه تطبيق يعتمد على الهاتف المحمول أولاً ويساعد الفرق على تحسين التواصل، وجعل العمليات أكثر كفاءة، و توفير الوقت .

Connecteam أفضل الميزات

برنامج فعال وميسور التكلفة لمراجعة الأداء

اتصالات الفريق ومواد التدريب وفيرة ويسهل العثور عليها

خدمة العملاء متجاوبة للغاية

قيود برنامج Connecteam

وحدة الجدولة في التطبيق صعبة الاستخدام والتكامل مع تطبيقات التقويم الشائعة الأخرى مقارنة ببرامج مراجعة الأداء الأخرى

أسعار تطبيق Connecteam

مجاني

الأساسي: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم متقدم: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم خبير: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

Connecteam التقييمات والمراجعات

G2 : 4.3/5 (39 تقييمًا)

: 4.3/5 (39 تقييمًا) Capterra: 4.8/5 (290 مراجعة)

4. بامبو إتش آر

عبر

BambooHR

BambooHR هو واحد من أشهر أنظمة الموارد البشرية وأكثرها توسعاً التي تستخدمها الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم للتوظيف، ومراجعات الأداء، وغير ذلك الكثير. يحتوي على ميزات إدارة الأداء ولكنه يتضمن أيضاً وظائف مهمة للموارد البشرية مثل كشوف المرتبات المتكاملة, تتبع مقدمي الطلبات وأدوات التأهيل، وتتبع الإجازات، والمزيد.

إنها واحدة من أكثر الأدوات شيوعًا للشركات التي ترغب في تزويد فرق الموارد البشرية لديها بحل شامل للموارد البشرية.

BambooHR أفضل الميزات

ميزات رائعة لتتبع الوقت وتتبع الإجازات

وحدات قوية وقابلة للتخصيص لإعداد الموظفين

مخططات تنظيمية سهلة الإنشاء

ميزات أداء الموظفين بما في ذلك عملية مراجعة الأداء

قيود BambooHR

نظراً لأن المنصة عبارة عن حل شامل للموارد البشرية، فلا يوجد الكثير من التركيز على ميزات مراجعة الأداء، على الرغم من وجودها بالفعل.

BambooHR التسعير

اتصل لمعرفة الأسعار

BambooHR التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (1,440+ تقييم)

4.5/5 (1,440+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,500 تقييم)

5. إلومي

عبر

إلومي

Eloomi هي منصة لإدارة التعلم وتجربة التعلم تعمل أيضًا كنظام لإدارة الأداء. على الرغم من أنه مصمم بشكل أساسي من أجل تدريب الموظفين وتطوير مهاراتهم ، كما يمكن أن يكون بمثابة برنامج لمراجعة الأداء.

فهو يساعد المديرين على إنشاء رحلات تطوير آلية ويحسِّن من عمليات المراجعة من 1 إلى 1 من خلال اقتراح نقاط الحوار وعناصر العمل. وهذا يجعله حلاً رائعاً لعملية مراجعة أداء الموظفين.

إلومي أفضل الميزات

قوي وبديهي للغاية

ملاحظات 360 درجة

تحليل فجوة المهارات والدورات التدريبية الموصى بها

تحليلات متقدمة للأشخاص والبيانات

قيود إيلومي

خيارات تكامل محدودة إلى حد ما مقارنة ببرامج إدارة أداء الموظفين الأخرى

أبلغ بعض المستخدمين عن مشاكل في سير العمل المخصص

تسعير Eloomi

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات إلومي

G2: 4.7/5 (31 تقييم)

4.7/5 (31 تقييم) Capterra: 4.4/5 (90 تقييم)

6. أمب الثقافة

عبر

أمب الثقافة

إن Culture Amp عبارة عن منصة جديدة وقوية لتجربة الموظفين مع نهج يركز على الثقافة أولاً. ومن خلال ميزات مثل التنبؤ بدوران الموظفين، واستطلاعات الرأي الجاهزة، ومشاركة الموظفين، والتحليلات القوية، تتيح لأصحاب العمل بناء فهم عميق وكبير لموظفيهم.

كما يتوفر أيضاً ميزات أفضل من 1 إلى 1، وتتبع الأهداف، وميزات التعليقات متعددة المصادر. وبفضل الميزات الممتازة لتتبع الأهداف، أصبحت إدارة الأداء بسيطة وسهلة وسلسة في جميع الفرق.

أفضل ميزات #### Culture Amp

المراجعات الذاتية وملاحظات الأقران لتحسين مراجعات الأداء

المزامنة التلقائية مع برامج الموارد البشرية وأنظمة السجلات (BambooHR، Workday، Personio، Namely، إلخ)

مكتبة قوالب استبيانات غنية لمشاركة الموظفين أو لتتبع أداء الموظفين

قيود #### ثقافة أمب

منحنى تعليمي حاد إلى حد ما مقارنة ببرامج إدارة الأداء الأخرى في هذه القائمة

خيارات التوافق والتخصيص غير كافية

لا توجد نسخة تجريبية مجانية

تسعير #### ثقافة أمب

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات أمبير الثقافة

G2: 4.6/5 (576 تقييم)

4.6/5 (576 تقييم) Capterra 4.7/5 (74 مراجعة)

7. ووركهومان

عبر Workhuman

Workhuman هي شركة لإدارة رأس المال البشري تتمتع بأكثر من 20 عاماً من الخبرة في هذا المجال. ترتكز حلولها على حلول التقدير الاجتماعي، وتمكين الموظفين من مراجعة ومكافأة بعضهم البعض للمساعدة في خلق ثقافة أقوى وتحسين الاحتفاظ بالموظفين.

ميزات مراجعة الأداء الخاصة بهم متعددة الثقافات وبالتالي قابلة للتطوير، مع خيارات لأكثر من 30 لغة مختلفة.

أفضل ميزات Workhuman

حل تحليلات اجتماعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في نظام إدارة الأداء

يتكامل مع أدوات العمل الشائعة مثل Microsoft Teams وSlack وYammer

تسمح واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة بالتكامل السلس مع أنظمة متعددة

قيود Workhuman

لا توجد موارد بشرية أو كشوف رواتب تكامل البرامج مكلف للشركات الصغيرة



تسعير #### Workhuman

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Workhuman

G2: 4.3/5 (68 تقييمًا)

4.3/5 (68 تقييمًا) Capterra: 4.2/5 (4 مراجعات)

8. حجر الزاوية

عبر

حجر الزاوية

Cornerstone هي منصة تعتمد على المهارات أولاً لتمكين طرق جديدة للعمل. هذه المنصة أداة إدارة الأداء تتضمن إدارة الأداء، وإدارة التعلم، والتوظيف، والتأهيل، وتطوير الموظفين، وغير ذلك.

كبرنامج لمراجعة أداء الموظفين، يأتي Cornerstone مزودًا بميزات قابلة للتكوين بدرجة كبيرة وهو حل رائع للمحادثات والاستطلاعات والمراجعات المتكررة. يمكن أتمتة عملية المراجعة ودمجها مع الأهداف وتقييمات الكفاءة.

يمكن لأصحاب العمل تحديد ثغرات المهارات بسهولة باستخدام الملاحظات والتقييمات الذاتية على مدار 180 درجة و 360 درجة. إدارة التعاقب الوظيفي أدوات متاحة أيضًا.

أفضل الميزات #### حجر الزاوية

واجهة إدارة بديهية

قوائم مراجعة ملائمة

استبيانات نبض المشاركة

قيود حجر الزاوية

عملية التأهيل معقدة

يشكو بعض المراجعين من دعم العملاء

تسعير حجر الزاوية

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات حجر الزاوية

G2: 3.9/5 (115 تقييم)

3.9/5 (115 تقييم) Capterra: 4.1/5 (35 تقييم)

9. كليركومباني

عبر

ClearCompany

ClearCompany هو حل متكامل الخدمات للموارد البشرية مع أدوات قوية لمراجعة الأداء. وهو مصمم لأتمتة عملية المراجعة وتحسينها وتبسيطها من خلال إجراء مراجعات أفضل، وتبسيط دورة المراجعة، وتعزيز تطوير الموظفين، والحصول على تعليقات أفضل.

يأتي ClearCompany مزوداً بقوالب المراجعة التي تحول التركيز من التصنيف والتقييم التحفظي إلى نمو الموظفين وإمكاناتهم. يمكن تخصيص سير عمل دورة المراجعة وتنسيقاتها ومقاييسها بسهولة، كما أن القوالب المعدة مسبقاً تجعل العملية أسرع وأكثر كفاءة.

أفضل ميزات ClearCompany

قوالب لجميع تنسيقات المراجعة القياسية

برنامج مراجعة الأداء متوافق مع الأجهزة المحمولة ومتعدد اللغات

أدوات ممتازة لتخطيط الأهداف

تقارير معدة مسبقاً

قيود ClearCompany

إعداد التقارير محدود ويتطلب بعض أعمال التنظيف

بطء دعم العملاء

بطء إلى حد ما في التكامل والإعداد

تسعير شركة ClearCompany

اتصل ب ClearCompany للحصول على عرض أسعار

تقييمات ومراجعات شركة ClearCompany

G2: 4.6/5 (286 تقييم)

4.6/5 (286 تقييم) Capterra: 4.4/5 (311 تقييم)

10. شعرية

عبر

الشبكة

Lattice عبارة عن منصة قوية لنجاح الموظفين تساعد أصحاب العمل على إجراء مراجعات الأداء وتحديد الأهداف وإجراء الاستبيانات. تسمح ميزاتها لجميع الأطراف المعنية بإنشاء جميع أشكال المراجعات القياسية والمشاركة فيها، مع دورات سريعة وسلسة من المراجعات القائمة على المشاريع إلى المراجعات الشاملة.

ويساعد برنامج مراجعة الأداء هذا على تسريع العملية من خلال تسليط الضوء على السياق من التحديثات وملاحظات الأقران، كما يسمح بإجراء تعديلات في منتصف الدورة.

أفضل ميزات #### Lattice

القواعد التلقائية، والملاحظات والعلامات المضمنة، والقوالب المُعدَّة للقراءة

تكامل سلس مع أكثر من 20 أداة من أدوات الموارد البشرية والإنتاجية

تسعير شفاف

أحد أفضل خيارات برامج إدارة الأداء للمؤسسات وفرق الموارد البشرية المتنامية

قيود الشبكة

التنقل المعقد وتجربة المستخدم المعقدة التي يمكن تحسينها

تسعير #### تسعير الشبكة

إدارة الأداء + OKRs والأهداف : 11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المشاركة : + 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: + 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم النمو : + 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: + 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم تعويض: +6$6/شهر لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 3,701 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 3,701 تقييم) Capterra: 4.5/5 (108 تقييمات)

ابحث عن أفضل منصة لإدارة الأداء لفريقك

لكل شركة عملية مراجعة أداء فريدة من نوعها. لهذا السبب من المهم جدًا العثور على برنامج يناسب احتياجات فريقك على أفضل وجه. تعمل أفضل برامج إدارة الأداء على أتمتة أهم مهامك لتوفير الوقت والجهد لكل من الموظفين وأصحاب العمل.

ClickUp هو أحد أكثر حلول إدارة الأداء الموصى بها بشدة في السوق. فهو يسمح لك بأتمتة عمليات تطوير الموظفين، وتقييمات أداء الموظفين، والتأكد من أن عملية مراجعة أداء موظفيك تسير بسلاسة في جميع الأوقات.

إذا كنت لا تزال تبحث عن الأداة المناسبة لإدارة الأداء وحل إدارة المواهب المناسب لشركتك، فجرّب ClickUp. فهو مجاني تماماً، وسهل التشغيل الآلي، ويأتي مع العشرات من القوالب الجاهزة لتعزيز عملية إدارة الأداء لديك.

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