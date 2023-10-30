9 طرق مثبتة لتحسين أدائك في العمل

هل تريد تحسين أداء العمل؟ ستحتاج إلى تعلم ترتيب الأولويات، وتفويض المهام، والتحكم في جدولك الزمني. والجزء الأفضل؟ القيام بذلك يمكن أن يمنعك من إضاعة الوقت مع الحفاظ على رفاهيتك.

وفقًا لـ 2020 من قبل FlexJobs ، 75% من الموظفين عانوا من الإرهاق في العمل. تجنب الاحتراق النفسي المخيف لا يتعلق فقط بالبقاء على قيد الحياة، بل يتعلق بالازدهار. لقد حان الوقت لاكتشاف كيف يمكنك تحقيق المزيد من الإنجازات دون تقييد نفسك بسلاسل إلى مكتبك لساعات إضافية.

هل أنت مستعد للغوص بعمق في عالم الأداء في العمل والمهارات المبتكرة التي يمكن أن تساعدك على إتقان أسبوع عملك؟ دعنا ننطلق في هذه الرحلة معًا نحو تحقيق توازن صحي أكثر إنتاجية وتوازنًا وإشباعًا بين العمل والحياة الشخصية. 👊

ما هو أداء العمل؟

يقيس أداء العمل مدى فعالية إنجازك لمهامك دورك ومسؤولياتك في العمل يقوم القادة بتقييم أداء الموظف في العمل من خلال جودة العمل وكميته - والوقت الذي استغرقه لإنجازه. ⏰

يتطلب تحسين أداء العمل جهدًا على المستوى الفردي والتنظيمي. على المستوى التنظيمي، تحتاج قيادة الشركة إلى:

وضع مؤشرات أداء رئيسية معقولة: مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) هي مقاييس قابلة للقياس الكمي لتحقيق أهداف محددة. تساعد مؤشرات الأداء الرئيسية كل موظف على معرفة ما هو متوقع منه وكيف تساهم واجباته في تحقيق أهداف الشركة بشكل عام

مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) هي مقاييس قابلة للقياس الكمي لتحقيق أهداف محددة. تساعد مؤشرات الأداء الرئيسية كل موظف على معرفة ما هو متوقع منه وكيف تساهم واجباته في تحقيق أهداف الشركة بشكل عام إنشاء إطار عمل للتواصل: مهارات التواصل الفعال ضرورية لنجاح المؤسسة. يجب أن تقوم قيادة الشركة بإعداد اجتماعات منتظمة بين جميع الموظفين واجتماعات فردية لتقديم الملاحظات ومساعدة الموظفين على تحسين الأداء الوظيفي

مهارات التواصل الفعال ضرورية لنجاح المؤسسة. يجب أن تقوم قيادة الشركة بإعداد اجتماعات منتظمة بين جميع الموظفين واجتماعات فردية لتقديم الملاحظات ومساعدة الموظفين على تحسين الأداء الوظيفي مساعدة الموظفين على تحديد مجالات التحسين: كل عضو في الفريق لديه نقاط قوة ونقاط ضعف فريدة من نوعها. يستثمر المديرون العظماء في التطوير المهني والشخصي لزملائهم، ويعلمونهم كيفية تسخير نقاط قوتهم وتحسين نقاط ضعفهم

كل عضو في الفريق لديه نقاط قوة ونقاط ضعف فريدة من نوعها. يستثمر المديرون العظماء في التطوير المهني والشخصي لزملائهم، ويعلمونهم كيفية تسخير نقاط قوتهم وتحسين نقاط ضعفهم تفويض المهام بإنصاف: يستحيل التطوير المهني إذا شعر الموظفون بالإرهاق. قيادة الشركة مسؤولة عن توزيع عبء العمل بشكل عادل وضمان أن يشعر كل عضو من أعضاء الفريق بالتحدي مع القدرة على إنهاء المهام الموكلة إليه

عزز الإنتاجية من خلال إدارة المهام التعاونية عن طريق تعيين المهام ووضع علامات على التعليقات ومشاركة تسجيلات الشاشة في منصة واحدة

على المستوى الفردي، يحتاج الموظفون إلى تحديد أهداف واضحة، وكتابة قوائم المهام، وتسخير مهاراتهم في إدارة الوقت، وإلغاء ترتيب التقويمات الخاصة بهم.

ولكن ما الذي يمكن للمديرين فعله أيضاً لتحسين التطوير المهني لفرقهم واستيعاب الملاحظات البناءة بشكل أفضل؟ سنتعمق في كل ذلك أدناه!

9 طرق لتحسين أداء العمل

هل تبحث عن خطوات بسيطة قابلة للتنفيذ لتحسين أداء عملك؟ استفد من هذه النصائح والحيل لتقليل التوتر، وتحرير قدرتك الذهنية، وإنجاز المزيد من الأعمال في نهاية اليوم. 🤩

1. تفويض المهام للمشاريع الكبيرة

يمكنك أن تنجز كفريق عمل أكثر مما يمكنك إنجازه بمفردك. الترجمة: إذا كنت ترغب في تحسين أداء عملك، فأنت بحاجة إلى تعلم فن التفويض.

قم بتجميع المهام في لوحة كانبان حسب الحالة والحقول المخصصة والأولوية والمزيد في طريقة عرض لوحة ClickUp

أكثر من ذلك، يتطلب تحسين أداء العمل حقًا الأدوات المناسبة. مع مهام ClickUp يمكنك تقسيم المشاريع الكبيرة إلى مهام صغيرة الحجم.

يجعل ClickUp من السهل تعيين عدة أعضاء من الفريق للمهام، أو التعليق على عناصر الإجراءات، أو منع سوء التواصل مع تسجيلات الشاشة . بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام طرق عرض مختلفة لرؤية جميع المهام والمهام الفرعية (أي كل إجراء من بداية المشروع إلى نهايته) في مكان واحد.

2. وضع أهداف SMART والتواصل بفعالية

أهداف SMART هي أهداف محددة، وقابلة للقياس، وقابلة للتحقيق، وذات صلة، ومحددة زمنيًا - ويساعدك ClickUp على تحديد جميع المتطلبات الخمسة.

اختر من بين أنواع الأهداف المختلفة للقياس بالعملة والنسب المئوية والأرقام والصواب أو الخطأ

مع أهداف النقر يمكنك وضع جداول زمنية واضحة، وقياس النتائج الأسبوعية، وإضافة مهام من فرق مختلفة في هدف واحد قابل للتحقيق. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تتبع تقدمك باستخدام الأهداف العددية والصحيحة/الصحيحة والنقدية.

للمساعدة حافظ على تنظيم فريقك ، فكر في إضافة أوصاف لكل هدف وغاية، حتى تعرف المهام التي يتم التعامل معها من قبل أي زميل. أهداف واضحة وقابلة للتحقيق مساعدة الفرق على رؤية خط النهاية بدلاً من جعل نقطة النهاية بعيدة عن الأنظار. يتطلب ذلك التواصل الواضح مع فريقك حتى تقلل من التوتر وتمنع المشروع المثير من التحول إلى إرهاق كامل.

3. ارفع مستوى التكنولوجيا الخاصة بك باستخدام الأدوات المناسبة

لا شيء يعطل يوم عمل مثمر مثل التكنولوجيا التي لا تعمل. لتجنيب نفسك إضاعة ساعات العمل الثمينة في الاتصال بقسم تكنولوجيا المعلومات، استخدم الأدوات التي تعزز إنتاجية الموظفين.

قم بالوصول إلى شريط أدوات الإجراءات في طريقة عرض القائمة ClickUp 3.0 ClickUp 3.0 للتنقل بسرعة بين طرق العرض والمستندات والمزيد

على سبيل المثال، في ClickUp، نقوم في ClickUp بتجديد بنيتنا التحتية باستمرار من أجل الموثوقية والأداء . في ClickUp 3.0، شهدنا أداءً سريعًا في المهام والإشعارات، وأصلحنا أدوات سبرينت Widgets، وشهدنا تحسّنًا في الأتمتة بنسبة 20%.

الترجمة: ستحصل على وصول أسرع وأكثر موثوقية إلى الأدوات التي أحببتها.

4. اكتب قائمة مهامك في الليلة السابقة للحفاظ على تركيزك

إذا كنت ترغب في التعامل مع صباحك بنجاح، فتأكد من معرفة أهم أولوياتك لحظة جلوسك على مكتبك. كيف تفعل ذلك؟ لا تنتظر حتى صباح اليوم لكتابة قائمة مهامك. إذا كنت ترغب في تجنب تعدد المهام، فإن نقطة البداية الرائعة هي أن تبدأ يومك بقائمة مهام للحد من التشتت.

وبدلاً من ذلك، عندما تغلق عملك في الليلة السابقة، قم بتفصيل هذه الأمور الثلاثة:

ما أنجزته في ذلك اليوم ما كنت تأمل في إنهائه ولكنك لم تنجزه أهم مهامك في صباح اليوم التالي

قم بتعيين المهام المتكررة في ClickUp لتبسيط الأعمال المتكررة

لتهيئة نفسك للنجاح، استفد من إحدى الميزات العديدة قوالب قائمة المهام من ClickUp . باستخدام ClickUp، يمكنك إنشاء نظام قائمة مهام موثوق به من خلال الاستفادة من طريقة عرض القائمة، وترميز مهامك بالألوان، وجدولة المهام المتكررة، أو حتى إعداد مهام سير العمل التلقائي لإكمال المهام بشكل سريع.

5. تعيين مؤقت

هل سبق لك أن جلست للقيام بمهمة مخيفة ... فقط لتحدق في جهاز الكمبيوتر الخاص بك لعدة ساعات؟

لا أحد مثالي، وتميل المماطلة إلى التسلل حتى إلى أكثر البشر إنتاجية. لكسر جمود المماطلة، جرب هذا الاختراق: اضبط مؤقتًا.

يوفر لك ضبط المؤقت لفترة زمنية معقولة (لا تزيد عن 90 دقيقة) الحافز اللازم لإكمال المهمة الموكلة إليك. أو إذا كنت تحتاج حقًا إلى إنهاء منافسة التحديق مع جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فقم بتعيين مؤقت لتذكير نفسك بأخذ فترات راحة قصيرة طوال يوم العمل.

تسجيل الوقت المستغرق في المهام والمشروعات بدقة في ClickUp تتبع وقت ClickUp يسمح لك بتعيين مؤقت من أي جهاز. لمساعدتك في الحفاظ على تنظيم نفسك والبقاء على اطلاع على الفواصل الزمنية القصيرة، يمكنك إضافة ملاحظات أو تصنيفات أو فلاتر لتتبع الوقت. في هذا الصدد، لا يؤدي ضبط المؤقت إلى خلق إحساس بالإلحاح فحسب - بل يساعدك على البقاء على رأس إدارة المشروع، ويذكرك كيف قضيت يوم عملك.

6. اطلب ملاحظات بناءة من رؤسائك

كما يقول المثل، إذا كنت أذكى شخص في الغرفة، فأنت في الغرفة الخطأ.

يمكن لكل شخص داخل الشركة - حتى الفريق التنفيذي - أن يتعلم شيئًا أو اثنين من زملائه. ولذلك، إذا كنت تشاهد بذهول أعضاء فريقك وهم ينجزون مهمة تلو الأخرى، فاطلب منهم التوجيهات بشأن ما يفعلونه لتحسين الأداء.

كل واحد من زملائك لديه مجموعة مهاراته الفريدة، ويمكنهم تقديم النصائح والحيل حول كيف تكون أكثر إنتاجية طوال يوم العمل

مع وضع ذلك في الاعتبار، تعلم أن تتطلع إلى مراجعات الأداء. بالتأكيد، قد تكون مراجعات الأداء مخيفة، لكنها فرصة للحصول على نصائح من فريق الإدارة.

يساعد قالب ClickUp لمراجعة أداء الموظفين فرق العمل على مشاركة الملاحظات والتحسينات القابلة للتنفيذ بشكل أفضل

مع أدوات وقوالب مراجعة الأداء في ClickUp ، يمكن للمشرفين تحديد الأهداف وإنشاء تقارير إنتاجية لتقاريرهم المباشرة، وبالتالي إبقاء الفريق بأكمله على المسار الصحيح. بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم إنشاء تقارير فردية للموظفين خطة تحسين الأداء لمساعدة فرقهم على تحقيق أهدافهم.

يجب أن يكون أداؤك في العمل ملحوظًا - خاصةً إذا كنت تحاول تحسينه بشكل كبير. يمكن أن تساعدك مراجعات الأداء في الحصول على هذا الوضوح.

7. تعيين تذكيرات آلية

مع تراكم العمل، يصبح من الصعب بشكل متزايد تذكر كل ما يجب القيام به. لتحرير القدرة الذهنية, تعيين تذكيرات آلية حتى لا تنسى المهام المزعجة.

قم بإعداد التذكيرات بسهولة باستخدام الأمر "R" في ClickUp

مع تذكيرات ClickUp يمكنك تعيين تذكير لأي مهمة تقريباً، من أي جهاز. يمكنك إنشاء تذكيرات من مهمة أو إشعار موجود، أو البدء من الصفر. ويمكنك عرض جميع التذكيرات من شاشتك الرئيسية، ثم تأجيلها أو إعادة جدولتها أو تفويضها لضمان عدم ضياع أي مهمة في خلط المهام.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إضافة تواريخ الاستحقاق والمرفقات والجداول الزمنية المتكررة إلى التذكيرات للمساعدة في تحسين أدائك العام.

8. تنفيذ حظر الوقت لإلغاء فوضى التقويم الخاص بك

يؤدي القفز المستمر من مهمة إلى أخرى إلى إجهاد ذهني غير ضروري، مما قد يؤدي إلى الإرهاق. إن محاولة حشر الكثير من المهام غير المرتبطة ببعضها البعض في يوم عمل واحد يشبه محاولة أداء 25 تمرينًا مختلفًا في صالة الألعاب الرياضية: إنها ترهقك بسرعة ولكنها لا تقدم أفضل النتائج.

لاستعادة السيطرة على التقويم الخاص بك، جرب حظر الوقت لتحسين الأداء في العمل. إن حجب الوقت هو أسلوب لإدارة الوقت حيث تقوم بتجميع المهام المتشابهة. على سبيل المثال، يمكنك أن تختار حشر جميع اجتماعاتك في يومين فقط في الأسبوع - الثلاثاء والخميس - لتحرير مساحة من الوقت في الأيام الثلاثة المتبقية.

قم بإدارة أسبوع العمل الخاص بك وإتقان حظر الوقت باستخدام قالب حظر الجدول الزمني ClickUp

أو، إذا كنت تعمل في مجال قائم على الخدمات (مثل وكالة تسويق)، فربما تختار العمل على التسليمات لعميل واحد فقط في اليوم (مقابل كل عميل في قائمتك). لا تعرف من أين تبدأ؟

تقدم ClickUp العديد من قوالب حظر الوقت للمساعدة في تحسين التوازن بين العمل والحياة.

9. ضع معالم بارزة وتذكر أن تحتفل بها!

أثناء عملك على تحسين أداء العمل، تذكر هذا: الكمال بعيد المنال. وفي الواقع، قد يكون السعي وراء الكمال ضارًا بإنتاجيتك.

ولحماية مستويات طاقتك وتجنب الإرهاق، تذكر أن تحتفل بكل إنجاز تحققه، وتذكر أن تحتفل بكل إنجاز. يمكن أن يكون الاحتفال مجرد استراحة قصيرة لتمديد ساقيك والمشي حول المبنى. أو يمكنك دعوة أحد زملائك لعقد اجتماع في المقهى مقابل الدردشة في غرفة الاجتماعات.

حدد النقاط المهمة في مشروعك بسهولة باستخدام ClickUp Milestones واستخدم الرموز الماسية العريضة للحفاظ على تركيز الجميع على الأهداف الرئيسية

بينما تحتفل بأحد المعالم الرئيسية وتنتقل إلى المرحلة التالية، تذكّر ما يلي معالم ClickUp Milestones عرضًا مرئيًا للمهام الأكثر إلحاحًا في مشروعك. ما عليك سوى تجميع المهام المختلفة، ثم تخصيص طريقة العرض للحصول على نظرة عالية المستوى على المراحل الرئيسية لمشروعك.

5 قوالب لمساعدتك على تحسين الأداء في العمل

هل تريد إنجاز المزيد من المهام مع تحديد أولويات قدرتك الذهنية؟ جرّب قوالب الأداء الخمسة هذه من ClickUp لتحسين أدائك العام في العمل. 📚

1. قالب ClickUp KPI

احصل على نظرة عامة رفيعة المستوى لمؤشرات الأداء الرئيسية المكتملة أو التي تسير على المسار الصحيح أو المعرضة للخطر باستخدام هذا القالب المفيد من ClickUp

هل تريد معرفة ما إذا كان كل قسم يسير على المسار الصحيح لتحقيق أهداف هذا الربع؟ قالب مؤشرات الأداء الرئيسية لـ ClickUp يفصل كل مؤشرات الأداء الرئيسية في الشركة، مرتبة حسب القسم.

ومن هناك، يمكنك الاستفادة من نظام مرمّز بالألوان لفهم ما إذا كان الفريق قد أكمل هدفاً ما أو أنه في طور الإنجاز أو أنه قد خرج عن مسار تحقيق أهدافه. بالإضافة إلى ذلك، أضف ملاحظات ومهام فرعية للمساعدة في إبقاء فريقك على المسار الصحيح.

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2. قالب بطاقة الأداء المتوازن ClickUp

افهم كيف تساهم كل مبادرة في الرؤية والاستراتيجية العامة لشركتك مع هذا القالب سهل الاستخدام من ClickUp

هل تريد وضع أهداف قابلة للتحقيق لفريقك؟ تأكد من أن أعضاء الفريق يعرفون كيف تساهم كل مبادرة في النجاح العام للشركة.

مع هذا النموذج سهل المتابعة قالب بطاقة الأداء المتوازن من ClickUp يمكنك الاطلاع على الأهداف والمبادرات والأهداف والحوافز لأربعة مجالات في الشركة - العملاء، والتعلم والنمو، والمالية، والعمليات التجارية الداخلية.

ابدأ التعاون في ClickUp Whiteboard ثم تعامل مع قائمة مهامك باستخدام طريقة عرض التقويم أو القائمة.

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3. قالب إدارة مهام ClickUp

حدد الأولويات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية باستخدام هذا القالب الواضح من ClickUp

أحد أفضل أدوات إدارة الأداء تحت تصرفك هو تعلم تحديد الأولويات. مع قالب إدارة المهام من ClickUp ، يمكن لأي عضو في الفريق أن يرى بسهولة المهام العاجلة أو ذات الأولوية القصوى أو ذات الأولوية المنخفضة.

يمكنك ترميز القالب بالألوان وإضافة مهام فرعية وتعيين تواريخ استحقاق لمساعدة الزملاء إدارة المهام الرئيسية .

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4. قالب قالب جدول إدارة الوقت ClickUp

إتقان قائمة مهامك الأسبوعية مع هذا القالب المفصل من ClickUp

هل تواجه مشكلة في تحقيق التوازن بين حياتك الشخصية والتطور الوظيفي؟ إن نموذج جدول إدارة الوقت ClickUp لإدارة الوقت يسمح لك بتولي مسؤولية قائمة مهامك الأسبوعية من خلال تجميع الأنشطة حسب العمل أو الأنشطة الشخصية أو السفر أو غيرها من الفئات.

استخدم النظام المرمز بالألوان لتعيين مستوى الأولوية لكل مهمة، وحدد تواريخ البدء والاستحقاق، وأضف التعليقات لمساعدتك في الحفاظ على أسبوع مثمر. سيؤدي كل ذلك إلى تحسين الروح المعنوية ومستويات الطاقة - دون الحاجة إلى فقدان التركيز أو تبني مجموعة من المهارات الجديدة.

/ctaBtn/الأخضر https://app.clickup.com/signup?template=t-205471245 قم بتنزيل هذا القالب /%ctaBtntn/

5. قالب تقرير أداء ClickUp

احصل على تقييم مفصل لأداء الموظف أو البرنامج باستخدام هذا القالب من ClickUp

قياس فعالية مشروع حالي؟ وضع خطة لتحسين الأداء لتعزيز مشاركة الموظفين؟ هذا النموذج التفصيلي قالب تقرير الأداء من ClickUp يقدم رسوماً بيانية، وحسابات مدمجة، والعديد من الأقسام لقياس الأداء.

استفد من قسم "درجة المؤشر" لملاحظة العناصر التي تسير على المسار الصحيح أو العاجلة أو المتأخرة عن الجدول الزمني أو المعلقة تمامًا للمساعدة في دفع أداء المشاريع وفريق العمل إلى الأمام.

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تحسين أدائك في العمل باستخدام ClickUp

لتحسين أدائك في العمل، استخدم النصائح المذكورة أعلاه، مثل تحديد أهداف SMART، وتحديد أولوياتك مسبقًا، والاحتفال بكل إنجاز، وحجز الوقت في التقويم الخاص بك. يمكن أن يساعدك القيام بذلك على إنجاز المزيد خلال أسبوع العمل مع الحفاظ على طاقتك الذهنية. 🙌

لحسن الحظ، لدى ClickUp جميع الأدوات التي تحتاجها لتحسين أداء العمل، وتحديد أولويات المهام، ومساعدتك على تقسيم المشاريع إلى أعباء عمل قابلة للإنجاز. للوصول إلى قوالب الأداء، والاستفادة من آلاف عمليات التكامل، والاستفادة من طرق العرض القابلة للتخصيص لتتحكم في تقويمك, انضم إلى ClickUp اليوم .