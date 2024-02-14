أفضل 10 أدوات لتحليل المنتجات في عام 2025 (المراجعات والأسعار)

لماذا لا تحظى بعض الميزات في منتجك بالاهتمام الذي تستحقه؟ هل هذا أمر يزعجك؟

لست وحدك.

إن فهم سلوك المستخدم واستخدام المنتج ورحلات العملاء أمر صعب ولكنه ضروري. وهنا يمكن لأداة تحليلات المنتج أن تساعدك! فهي تراقب كيفية تفاعل المستخدمين مع المنتج، وتكشف عن الميزات الأكثر شيوعًا، والوقت الذي يقضيه المستخدم في كل ميزة، وغير ذلك الكثير.

باستخدام تحليلات المنتج، ستتعرف على منتجك من جديد. خاصةً المجالات التي تحتاج إلى إصلاح.

وبفضل كل هذه البيانات النوعية والكمية، يصبح من الأسهل تحديد الميزات التي تحتاج إلى تحسين أو ترقية أو إعادة تصميم كاملة.

علاوة على ذلك، سيساعدك استخدام إمكانيات التقسيم لهذه الأدوات على صياغة رسائل مخصصة تساعد عملاءك على المضي قدمًا في رحلة الشراء.

بالتأكيد، يمكنك تحسين منتجك والاحتفاظ بقاعدة عملائك الحاليين. ولكن هذه هي البداية فقط. دعنا نحدد ونحلل كيف تساعدك أدوات تحليلات المنتجات على تحقيق مبيعات أفضل.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات تحليل المنتجات؟

قبل استكشاف أفضل اختياراتنا لأدوات تحليل المنتج، دعنا نلقي نظرة على بعض الميزات التي يحتاجها فريقك لتحقيق أقصى استفادة من الاستثمار:

واجهة مستخدم بديهية: واجهة سهلة الاستخدام تتيح للمستخدمين التقنيين وغير التقنيين على حد سواء التنقل واستخراج الرؤى

واجهة سهلة الاستخدام تتيح للمستخدمين التقنيين وغير التقنيين على حد سواء التنقل واستخراج الرؤى تتبع الأحداث المخصصة: يجب أن تتمتع الأداة التحليلية بالقدرة على تحديد وتتبع الأحداث المخصصة المصممة خصيصًا لأهداف عملك المحددة

يجب أن تتمتع الأداة التحليلية بالقدرة على تحديد وتتبع الأحداث المخصصة المصممة خصيصًا لأهداف عملك المحددة عمليات التكامل: تأكد من أن الأداة تتكامل مع مصادر البيانات وقواعد البيانات الموجودة لديك والمنصات الأخرى ذات الصلة

تأكد من أن الأداة تتكامل مع مصادر البيانات وقواعد البيانات الموجودة لديك والمنصات الأخرى ذات الصلة أمن البيانات: تأكد من أن الأداة تتوافق مع لوائح حماية البيانات وتتبع أفضل الممارسات لأمن البيانات

تأكد من أن الأداة تتوافق مع لوائح حماية البيانات وتتبع أفضل الممارسات لأمن البيانات تحليلات الهاتف المحمول: إن أمكن، تأكد من قدرة الأداة على تحليل وتتبع سلوك المستخدم داخل تطبيقات الهاتف المحمول بفعالية

إن أمكن، تأكد من قدرة الأداة على تحليل وتتبع سلوك المستخدم داخل تطبيقات الهاتف المحمول بفعالية تصور البيانات: ابحث عن خيارات تصور قوية لتوصيل الرؤى بشكل واضح وفعال

ابحث عن خيارات تصور قوية لتوصيل الرؤى بشكل واضح وفعال قابلية التوسّع: يجب أن تتوسع الأداة التي تختارها مع زيادة قاعدة المستخدمين وحجم البيانات

يجب أن تتوسع الأداة التي تختارها مع زيادة قاعدة المستخدمين وحجم البيانات دعم العملاء والتدريب: توفر دعم العملاء والوصول إلى المواد التدريبية أمر بالغ الأهمية لمساعدة فريقك على تحقيق أقصى استفادة من الأداة

أفضل 10 أدوات لتحليل المنتجات لاستخدامها في عام 2024

والآن بعد أن عرفنا ما الذي نبحث عنه في أدوات تحليل المنتجات، دعنا نراجع أفضل 10 خيارات.

1. تحليلات جوجل

عبر تحليلات جوجل يتصدر Google Analytics تقريرنا عن أفضل برامج تحليلات المنتجات، حيث يقدم العديد من الأدوات المجانية لتحليل بيانات الأعمال بشكل متعمق. سواءً كان موقعك الإلكتروني أو تطبيقك، يمكّنك Google Analytics من التدقيق في البيانات عبر المنصات المختلفة، مما يوفر رؤى قيّمة حول قاعدة المستخدمين لديك.

ميزات مثل الأهداف الذكية تسهل تتبع الأهداف لضمان توافق جهودك مع أهدافك. والجزء الأفضل؟ يمكنك الوصول إلى الرؤى التي لا يمكن أن يقدمها لك سوى Google.

نظرًا لأن Google تأتي مع العديد من المنتجات المختلفة، مثل إعلانات Google و Google Publisher، يمكنك الاتصال واستخدام هذه الرؤى للحصول على نتائج أفضل.

أفضل ميزات Google Analytics

تحليل البيانات النوعية والكمية بوضوح باستخدام أدوات قوية لإعداد التقارير والتصورات

فهم أداء الحملات التسويقية مع تحليل مسار التحويل

تبسيط عملية إضافة أكواد التتبع باستخدام مدير إشارات Google

الكشف عن الأنماط والحالات الشاذة باستخدام الاكتشاف الذكي للحالات الشاذة

قيود Google Analytics

يستخدم فقط البيانات التي تم أخذ عينات منها

لا يمكن الوصول إلى البيانات الأولية

من الصعب إجراء تحليلات معقدة

الحد الأقصى للنجاح هو 10 ملايين

تسعير تحليلات جوجل أناليتكس

مجانًا

Google 360: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Google Analytics

G2: 4.5/5 (أكثر من 6240 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 6240 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 7,760 تقييم)

2. القصة الكاملة

عبر القصة الكاملة يعد Fullstory خيارًا شائعًا في برامج التحليلات التي تستكشف المجالات المحددة التي قد يسبب فيها موقعك الإلكتروني أو تطبيقك أو برنامجك مشاكل للزائرين. سيساعدك تحديد المشكلات على إجراء تحسينات.

يعمل برنامج تحليلات المنتج هذا على حل المشاكل بفعالية مثل صفحات الخطأ 404 والعلامات المفقودة، مما يضمن تجربة رقمية أكثر سلاسة.

هذا ليس كل شيء؛ يجب أن تعمل أدوات التحليلات الخاصة بك بكفاءة مع الأدوات الأخرى في ترسانتك. يتكامل Fullstory مع برامج إدارة المشاريع مثل Slack، Trello، وغيرها.

فولستوري أفضل الميزات

احصل على رؤى فورية حول تفاعلات المستخدمين وسلوكياتهم من خلال التقارير في الوقت الفعلي

احصل على فهم أفضل لقاعدة عملائك من خلال التحليل المستهدف باستخدام التقسيم إلى شرائح

ربط إجراءات محددة بمستخدمين فرديين مع تحديد هوية المستخدم

احصل على سجل مفصّل لكل نقرة يقوم بها المستخدمون باستخدام مسارات نقرات دقيقة

قيود Fullstory

أكثر تركيزًا على تتبع مواقع الويب، وأقل كفاءة للتطبيقات

تعتبر مكلفة نسبياً مقارنة بالأدوات المماثلة

تسعير Fullstory

المؤسسات: تسعير مخصص

تسعير مخصص متقدم: تسعير مخصص

تسعير مخصص الأعمال: تسعير مخصص: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات القصة الكاملة

G2: 4.5/5 (أكثر من 350 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 350 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 65 تقييم)

3. ميكسبانيل

عبر ميكسبانيل إذا كنت ترغب في مراقبة كل جانب من جوانب سلوك المستخدم، فإن Mixpanel سيساعدك. فهو يحلل البيانات، ويحدد الاتجاهات، ويوفر تحديثات في الوقت الفعلي، ويساعدك على تصور البيانات بسهولة باستخدام المخططات والرسوم البيانية التفصيلية.

ما يميز Mixpanel هو نهجها سهل الاستخدام لاستكشاف البيانات - لا حاجة إلى معرفة SQL. التوسع ليس مشكلة؛ فالمنصة تنمو مع حجم البيانات المتزايد.

أفضل ميزات Mixpanel

إجراء تجارب فعّالة باستخدام اختبار A/B

احصل على فهم واضح للنتائج من خلال التصور متعدد الاستخدامات للبيانات

جمع ملاحظات المستخدمين لإجراء تعديلات باستخدام استبيانات الهاتف المحمول

أتمتة تتبع تفاعلات المستخدم باستخدام ميزات التتبع التلقائي

قيود Mixpanel

يمكن أن يكون تنسيق لوحة التحكم أكثر سهولة في الاستخدام

يعتبر منحنى التعلم صعبًا من قبل بعض المستخدمين

بعض المستخدمين يجدون أن ميزات التوثيق قديمة

تسعير Mixpanel

مجاني

النمو: يبدأ من 20 دولارًا شهريًا

يبدأ من 20 دولارًا شهريًا المؤسسات: تبدأ من 833 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات ميكسبانيل

G2 : 4.6/5 (أكثر من 1080 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 1080 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 120 تقييم)

4. كاميرا UXCam

عبر كاميرا UXCam تبرز UXCam كواحدة من أفضل أدوات برامج تحليل المنتجات المصممة خصيصًا لمراقبة سلوك المستخدم في تطبيقات الأجهزة المحمولة. فهو يعطي نظرة عامة واضحة عن كيفية تفاعل المستخدمين مع تطبيقك، مما يساعدك على تحسين التفاعل العام.

الأمر المثير للاهتمام هو أنك تحصل على نظرة ثاقبة لبيانات سلوك المستخدم وفهم سبب عدم تفاعل المستخدمين مع ميزات مثل خرائط الحرارة وإعادة تشغيل الجلسة.

أفضل ميزات #### UXCam

عرض مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) وتحليلها باستخدام لوحات معلومات قابلة للتخصيص

تحسين رحلة العميل باستخدام تحليلات مسار التحويل

حدد بالضبط أين يتوقف المستخدمون في تطبيقك باستخدام تدفقات الشاشة

تخصيص البيانات من خلال تحليلات الأحداث للحصول على رؤى مخصصة

قيود UXCam

يمكن أن تستفيد لوحات المعلومات من وظائف أكثر قوة ومرونة

مصممة حصريًا لتطبيقات الأجهزة المحمولة، وليس تطبيقات الويب

تعتبر باهظة الثمن نسبياً

مشاكل عرضية في التحميل البطيء

تسعير UXCam

مجاناً : ما يصل إلى 3,000 جلسة

: ما يصل إلى 3,000 جلسة النمو : تسعير مخصص

: تسعير مخصص المؤسسات: تسعير مخصص

UXCam التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 20 تقييم)

5. السعة

عبر السعة تبرز Amplitude كأداة تحليلية من الدرجة الأولى للمنتجات، حيث تقدم رؤى قيّمة حول كيفية تنقل المستخدمين في تطبيقك وميزاتهم المفضلة والمزيد لتعزيز الاحتفاظ بهم. تساعدك هذه الرؤى على تحسين استراتيجية المنتج .

واجهة سهلة الاستخدام تميز Amplitude، مما يجعل منحنى التعلم أكثر سلاسة مقارنة ببرامج تحليلات المنتجات الأخرى.

أفضل ميزات #### Amplitude

التفاعل مع البيانات من خلال التصور

تتبّع انخفاض عدد المستخدمين من خلال تحليلات مسار التحويل الفعالة

التعمق في البيانات للحصول على رؤى قيمة

واجهة سهلة الاستخدام مناسبة للمستخدمين المبتدئين وغير التقنيين

قيود السعة

يقتصر التحليل على البيانات التي تم جمعها خلال 365 يومًا الماضية

ليس الأنسب للمستخدمين التقنيين الذين يبحثون عن وظائف متقدمة

حدود عبر شرائح المستخدمين، والمعاينة في تدفقات المستخدمين، وعدد الأحداث للمخطط الواحد

تسعير #### السعة

مجاني

بالإضافة: تبدأ من 49 دولارًا شهريًا

تبدأ من 49 دولارًا شهريًا النمو: تسعير مخصص

تسعير مخصص المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات السعة

G2 : 4.5/5 (أكثر من 2,010 تقييمات)

: 4.5/5 (أكثر من 2,010 تقييمات) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 60+ تقييم)

6. جلاس بوكس

عبر الصندوق الزجاجي Glassbox هي إحدى أدوات تحليلات المنتجات التي تمنحك معلومات عن كيفية تفاعل المستخدمين مع منتجك الرقمي عبر القنوات المختلفة. لا يتعلق الأمر فقط بما يفعلونه ولكن لماذا يفعلون ذلك.

هذه الرؤية الواضحة تماماً تسرّع عملية اتخاذ القرار. وإذا كانت عملية اتخاذ القرار تميل إلى أن تكون حجر عثرة في عملية اتخاذ القرار، ففكر في استخدام قوالب مجانية لاتخاذ القرارات لتحسين نتائجك

ميزات #### Glassbox

تعمّق مع خرائط الرحلات المعززة وإعادة تشغيل الجلسات لفهم سلوك المستخدم

احصل على تصورات في الوقت الفعلي سهلة الاستخدام، وتغطي البيانات عبر تطبيقات الويب والجوال على حد سواء

اكتساب رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات أسرع

طوِّر الميزات الأساسية بناءً على ما يستخدمه عملاؤك ويحتاجونه باستخدام البيانات السلوكية

قيود Glassbox

خيارات محدودة لتخصيص طرق عرض التقارير وعناصرها

قد يجد المستخدمون صعوبة في البحث عن أسماء الصفحات بدون مستودع مركزي

أبلغ بعض المستخدمين عن سرعة عمل أبطأ

تسعير #### Glassbox

يحتوي Glassbox على نماذج تسعير مخصصة لمتطلباتك الخاصة.

تقييمات ومراجعات Glassbox Glassbox

G2: 4.9/5 (580+ تقييم)

كابيترا: 5/5 (أكثر من 40+ تقييم)

7. بيندو

عبر بيندو Pendo هي واحدة من أشهر أدوات تحليل المنتجات في السوق. لا حاجة للخبرة التقنية - يمكنك الغوص وجمع بيانات التطبيق وسلوك المستخدم. الجزء الرائع؟ تتيح لك التحليلات بأثر رجعي أيضاً التعلم من البيانات السابقة - وهي قدرة تستخدمها فرق المنتجات والتسويق على نطاق واسع.

اجعل عملية اتخاذ القرار بشكل أسرع مع هذه الرؤى. تقدم Pendo أيضًا المعجزات لفريقك من خلال تحليلات العمليات. استخدم البيانات لتعديل وتبسيط التطبيقات التي يستخدمها فريقك كل يوم.

أفضل ميزات Pendo

اكتشف بسرعة ميزات المنتج التي يحبها عملاؤك

تصوَّر البيانات لمعرفة أين يمكن للمستخدمين الوصول إلى العوائق أو الانقطاع عن العمل

التكامل مع إدارة علاقات العملاء وأدوات مثل Salesforce وSlack وWordPress وغيرها

قيود Pendo

خيارات التخصيص لميزات التحليلات ولوحات المعلومات محدودة إلى حد ما

هناك حاجة إلى بعض المعرفة التقنية، خاصة في وضع العلامات

تسعير #### تسعير Pendo

مجاني

النمو: تسعير مخصص

تسعير مخصص المحفظة: تسعير مخصص

تقييم ومراجعات بيندو

G2: 4.4/5 (1350+ تقييم)

4.4/5 (1350+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم)

8. لوجروكيت

عبر لوجروكيت يفك Logrocket شفرة "لماذا" وراء مقاييسك الرئيسية ومؤشرات الأداء الرئيسية، مما يسهل عليك تصور السلوكيات المهمة وتتبع الاتجاهات دون عناء. يحبها معظم المستخدمين لأنها تتطلب الحد الأدنى من المعرفة التقنية. يوفر الذكاء الاصطناعي إجابات المنتج التي تحتاجها في ثوانٍ

علاوة على ذلك، فإن رؤى مسار التحويل تتعمق في سبب توقف المستخدمين عن استخدام منتجك، مما يساعدك على فهم الميزات التي تضيف القيمة الأكبر للمستخدمين. وهذا يجعلها واحدة من أفضل أدوات تحليلات المنتجات في القائمة لزيادة اعتماد المستخدمين.

أفضل ميزات Logrocket

تتبع الأخطاء والأخطاء

يبحث في كل من البيانات النوعية والكمية للحصول على رؤى ثاقبة

يسمح بالتعاون بين الفرق لتحديد مشكلات تجربة المستخدم وحلها

يتضمن إعادة تشغيل الجلسة للحصول على نظرة تفصيلية

قيود لوجروكيت

منحنى تعليمي حاد

يمكن الاستفادة من استبعاد الأخطاء التي تأتي من الإضافات المثبتة من قبل المستخدم

لا يوجد خيار للعثور على أقسام محددة من جلسات المستخدم التي يستغرق تصفحها وقتاً طويلاً جداً

تسعير #### تسعير Logrocket

مجاني للأبد

الفريق: يبدأ من 69 دولارًا شهريًا

يبدأ من 69 دولارًا شهريًا احترافي: يبدأ من 295 دولارًا شهريًا

يبدأ من 295 دولارًا شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييم ومراجعات لوجروكيت

G2: 4.6/5 (1180+ تقييم)

4.6/5 (1180+ تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 20 تقييم)

9. كومة

عبر كومة التحليلات

يتميز Heap ببساطته في جمع وتحليل دورة حياة المنتج e البيانات . من خلال واجهة Heap البديهية، يصبح التنقل عبر تعقيدات البيانات أمرًا بسيطًا، مما يجعلها واحدة من أكثر أدوات تحليلات المنتجات سهولة في هذه القائمة للأشخاص غير التقنيين.

ما يميز Heap عن غيره هو قدرته على توفير رؤى أساسية تلبي توقعات العملاء وتتجاوزها، مما يؤدي إلى تحسين معدل الاحتفاظ بالعملاء.

هيب أفضل الميزات

إعداد بسيط لبدء التشغيل بدون متاعب

عمليات إعادة تشغيل مثيرة للإعجاب للجلسة تحدد المستخدمين بدقة

ملاحظات سريعة بعد الإعداد دون تعقيدات

فريق دعم قوي يدعمك

قيود كومة

يفتقر إلى الجولات الإرشادية واللافتات واستطلاعات NPS مقارنة ببعض البدائل

مشاكل في الدقة مع بعض الأحداث التي يتم التقاطها وتصنيفها تلقائيًا

يركز فقط على تفاعلات الواجهة الأمامية، مما يتطلب أداة أخرى للتعامل مع الواجهة الخلفية

تسعير كومة

مجاني

نمو : تسعير مخصص

: تسعير مخصص محترف : تسعير مخصص

: تسعير مخصص ممتاز: تسعير مخصص

هيب التقييمات والمراجعات

G2 : 4.4/5 (أكثر من 1070 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 1070 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 40+ تقييم)

10. متري الكم

عبر متري الكم يختتم Quantum Metric قائمتنا كلاعب مؤثر بين أفضل أدوات تحليلات المنتجات. وهو يغطي مجموعة واسعة من مؤشرات الأداء الرئيسية، سواء كانت تقنية أو سلوكية أو موجهة للأعمال.

تركز المنصة على التحديد السريع لأي تغييرات في مؤشرات الأداء الرئيسية هذه لإبقائك على اطلاع، خاصةً عند ظهور حالات شاذة مثل مشكلات التحويل. يمكن أن يؤدي اكتشاف هذه المشكلات ومعالجتها في الوقت الفعلي إلى تحسين الاحتفاظ بالعملاء بشكل كبير.

وبالحديث عن الاحتفاظ بالعملاء، يساعدك أيضًا على الغوص في نقاط بيانات شريحة سلوك العملاء. وهناك، يمكنك تحديد احتياجاتهم التي لم تتم تلبيتها والتصرف وفقًا لذلك.

أفضل الميزات #### مقاييس الكم

تتبع الاستخدام الشامل

اكتشاف المشكلات في مرحلة مبكرة من خلال نهج استقصائي

تحليلات مخصصة من خلال لوحات معلومات قابلة للتخصيص

رؤى مباشرة مع تطبيقات مرئية، تقدم خرائط حرارية وعمق التمرير على موقعك

قيود المقاييس الكمية

لا يوجد تكامل مع جداول بيانات جوجل

هناك مجال للتحسين في عرض التفاعل

يمكن أن تكون واجهة التقارير المخصصة أكثر سهولة في الاستخدام

تسعير #### تسعير مقاييس الكم

لا تظهر تفاصيل التسعير على المنصة.

تقييمات ومراجعات مقاييس الكم

G2: 4.6/5 (أكثر من 220 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 220 تقييم) Capterra: لا توجد تقييمات كافية

أدوات المنتج الأخرى

بينما تركز منصات مثل Google Analytics على استخلاص رؤى قابلة للتنفيذ من بيانات المنتج، فإن المنصات المتقدمة مثل حلول إدارة المنتجات مثل انقر فوق الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي لتسهيل وضع خارطة طريق متماسكة لتعزيز تعاون الفريق وتوليد ملاحظات المستخدمين بكفاءة. ويمكنه بسهولة مضاعفة ومنافسة أفضل أدوات تحليل المنتجات في هذه القائمة.

استخدم ClickUp لإدارة دورة حياة منتجك من خلال أكثر من 15 طريقة عرض، وقوالب مصممة مسبقًا، والعديد من ميزات التعاون بكفاءة

ClickUp ClickUp AI يغير الطريقة التي تتعامل بها مع الأزمات الفورية في إدارة المنتجات. على سبيل المثال، إذا أطلق منافسك منتجًا مشابهًا لمنتجك قبل أن تطلقه أنت، فأنت بحاجة إلى اتخاذ إجراء سريع. ينتقل الإطلاق الذي كان مقرراً في الشهر التالي فجأة إلى الأسبوع التالي. الكثير من العمل ولكن الوقت قليل جداً. هذا هو المكان الذي يجعل فيه ClickUp AI الأمر أسهل من خلال:

إنشاء خطة إطلاق السوق وتعيين المسؤوليات لمختلف الأقسام مثل فرق المنتج والتسويق والمبيعات والخدمات وتحسين محركات البحث والهندسة وغيرها

يعمل ClickUp AI على أتمتة المهام التي يحتاج كل قسم إلى القيام بها. على سبيل المثال، إذا قمت بتحديد تصميم، يمكنك إدراج المطالبات، وسيساعدك على العصف الذهني لرحلات المستخدم المحتملة، وسيتوفر لفريق التصميم لديك كل ما يحتاجونه للبدء

لا يترك التواصل والتعاون السريع بين الأقسام المختلفة مجالاً للارتباك

يمكنك أتمتة كتابة الوثائق باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومراقبة التقدم المحرز من خلال المخططات والمسابقات السريعة وحل أخطاء الترميز بسرعة باستخدام ClickUp

بينما يعمل ClickUp على أتمتة معظم مهام إدارة المنتج، إليك بعض الميزات الإضافية التي تساعدك:

أفضل ميزات ClickUp ClickUp

الحصول على تمثيل مرئي لـ الجداول الزمنية للمشروع والمعالم الرئيسية مع خرائط الطريق

استخدم قوالبها العديدة لصياغة ملخصات المنتج بسرعة وخارطة طريق المنتج وإدارة سكروم الرشيقة وتتبع الأخطاء والمشكلات

مركزية تفاصيل المشروع ومتطلباته ومواصفاته مع التوثيق

قم بتعيين وتتبع وإدارة أهداف المشروع لضمان التوافق مع الهدف العام للمشروع

استخدام أدواته للتخطيط السريع وإدارة الأعمال المتراكمة وتتبع التقدم المحرز

استخدم ClickUp لتتبع التقدم المحرز باستخدام الأهداف العددية والنقدية والصواب/الخطأ وأهداف المهام

تحديد أولويات المهام وتنظيمها من أجل تنفيذ سباق السرعة بكفاءة

احصل على لوحة تحكم مركزية للوصول الفوري إلى مقاييس المشروع والتقدم المحرز ومؤشرات الأداء الرئيسية

إنشاء تقارير مخصصة لتحسين تحليل البيانات

استخدم أدواته المرئية، مثل المخططات والرسوم البيانية، لتفسير بيانات المشروع بسهولة

تعاون و التخطيط الاستراتيجي مع أعضاء فريقك بغض النظر عن مواقعهم

يجتمع ClickUp إدارة المشاريع الرشيقة يحتاج إلى التكيف مع المتطلبات المتغيرة لفرقك

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قيود ClickUp

مربكة للمستخدمين الجدد بسبب العديد من الميزات والوظائف المختلفة

التغييرات في البطاقات تستغرق أحيانًا وقتًا أطول قليلاً لتنعكس

تسعير #### ClickUp

تقدم ClickUp خمس خطط تسعير مختلفة لتلبية احتياجات الفرق المتنوعة:

خطة مجانية للأبد

خطة غير محدودة : **7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: **7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركة خطة 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة بالإضافة إلى خطة : 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات الخطة: أسعار مخصصة

ملاحظة: يتوفر ClickUp AI مقابل 5 دولارات لكل مساحة عمل على جميع الخطط المدفوعة.

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

اعثر على البيانات التي تحتاجها على الفور باستخدام الأدوات في لوحات معلومات ClickUp Dashboards

احتضن النجاح القائم على البيانات: اختيار أداة تحليلات المنتجات المناسبة لنموك

بينما تمضي قدمًا في الكشف عن رؤى مثيرة حول منتجك، استكملها بأدوات تجعل إدارة المنتج أسهل، تمامًا كما تفعل ClickUp بميزاتها المتنوعة.

ففي نهاية المطاف، لا يتعلق الأمر بجمع البيانات وتفسيرها فحسب، بل يتعلق أيضًا بأتمتة العمليات التالية وتحسين التعاون بين أعضاء فريقك.

مع أدوات تحليلات المنتج المناسبة، لن تضطر بعد الآن إلى التساؤل عما إذا كانت المنافسة ستستحوذ عليك. فأنت على استعداد لاتخاذ إجراءات سريعة وفعالة عند الحاجة.

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