أفضل 10 أدوات لتحليل المنتجات في عام 2025 (المراجعات والأسعار)

لماذا لا تحظى بعض الميزات في منتجك بالاهتمام الذي تستحقه؟ هل هذا أمر يزعجك؟
لست وحدك.
إن فهم سلوك المستخدم واستخدام المنتج ورحلات العملاء أمر صعب ولكنه ضروري. وهنا يمكن لأداة تحليلات المنتج أن تساعدك! فهي تراقب كيفية تفاعل المستخدمين مع المنتج، وتكشف عن الميزات الأكثر شيوعًا، والوقت الذي يقضيه المستخدم في كل ميزة، وغير ذلك الكثير.
باستخدام تحليلات المنتج، ستتعرف على منتجك من جديد. خاصةً المجالات التي تحتاج إلى إصلاح.
وبفضل كل هذه البيانات النوعية والكمية، يصبح من الأسهل تحديد الميزات التي تحتاج إلى تحسين أو ترقية أو إعادة تصميم كاملة.
علاوة على ذلك، سيساعدك استخدام إمكانيات التقسيم لهذه الأدوات على صياغة رسائل مخصصة تساعد عملاءك على المضي قدمًا في رحلة الشراء.
بالتأكيد، يمكنك تحسين منتجك والاحتفاظ بقاعدة عملائك الحاليين. ولكن هذه هي البداية فقط. دعنا نحدد ونحلل كيف تساعدك أدوات تحليلات المنتجات على تحقيق مبيعات أفضل.
ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات تحليل المنتجات؟
قبل استكشاف أفضل اختياراتنا لأدوات تحليل المنتج، دعنا نلقي نظرة على بعض الميزات التي يحتاجها فريقك لتحقيق أقصى استفادة من الاستثمار:
- واجهة مستخدم بديهية: واجهة سهلة الاستخدام تتيح للمستخدمين التقنيين وغير التقنيين على حد سواء التنقل واستخراج الرؤى
- تتبع الأحداث المخصصة: يجب أن تتمتع الأداة التحليلية بالقدرة على تحديد وتتبع الأحداث المخصصة المصممة خصيصًا لأهداف عملك المحددة
- عمليات التكامل: تأكد من أن الأداة تتكامل مع مصادر البيانات وقواعد البيانات الموجودة لديك والمنصات الأخرى ذات الصلة
- أمن البيانات: تأكد من أن الأداة تتوافق مع لوائح حماية البيانات وتتبع أفضل الممارسات لأمن البيانات
- تحليلات الهاتف المحمول: إن أمكن، تأكد من قدرة الأداة على تحليل وتتبع سلوك المستخدم داخل تطبيقات الهاتف المحمول بفعالية
- تصور البيانات: ابحث عن خيارات تصور قوية لتوصيل الرؤى بشكل واضح وفعال
- قابلية التوسّع: يجب أن تتوسع الأداة التي تختارها مع زيادة قاعدة المستخدمين وحجم البيانات
- دعم العملاء والتدريب: توفر دعم العملاء والوصول إلى المواد التدريبية أمر بالغ الأهمية لمساعدة فريقك على تحقيق أقصى استفادة من الأداة
أفضل 10 أدوات لتحليل المنتجات لاستخدامها في عام 2024
والآن بعد أن عرفنا ما الذي نبحث عنه في أدوات تحليل المنتجات، دعنا نراجع أفضل 10 خيارات.
1. تحليلات جوجل
عبر تحليلات جوجل يتصدر Google Analytics تقريرنا عن أفضل برامج تحليلات المنتجات، حيث يقدم العديد من الأدوات المجانية لتحليل بيانات الأعمال بشكل متعمق. سواءً كان موقعك الإلكتروني أو تطبيقك، يمكّنك Google Analytics من التدقيق في البيانات عبر المنصات المختلفة، مما يوفر رؤى قيّمة حول قاعدة المستخدمين لديك.
ميزات مثل الأهداف الذكية تسهل تتبع الأهداف لضمان توافق جهودك مع أهدافك. والجزء الأفضل؟ يمكنك الوصول إلى الرؤى التي لا يمكن أن يقدمها لك سوى Google.
نظرًا لأن Google تأتي مع العديد من المنتجات المختلفة، مثل إعلانات Google و Google Publisher، يمكنك الاتصال واستخدام هذه الرؤى للحصول على نتائج أفضل.
أفضل ميزات Google Analytics
- تحليل البيانات النوعية والكمية بوضوح باستخدام أدوات قوية لإعداد التقارير والتصورات
- فهم أداءالحملات التسويقية مع تحليل مسار التحويل
- تبسيط عملية إضافة أكواد التتبع باستخدام مدير إشارات Google
- الكشف عن الأنماط والحالات الشاذة باستخدام الاكتشاف الذكي للحالات الشاذة
قيود Google Analytics
- يستخدم فقط البيانات التي تم أخذ عينات منها
- لا يمكن الوصول إلى البيانات الأولية
- من الصعب إجراء تحليلات معقدة
- الحد الأقصى للنجاح هو 10 ملايين
تسعير تحليلات جوجل أناليتكس
- مجانًا
- Google 360: تسعير مخصص
تقييمات ومراجعات Google Analytics
- G2: 4.5/5 (أكثر من 6240 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 7,760 تقييم)
2. القصة الكاملة
عبر القصة الكاملة يعد Fullstory خيارًا شائعًا في برامج التحليلات التي تستكشف المجالات المحددة التي قد يسبب فيها موقعك الإلكتروني أو تطبيقك أو برنامجك مشاكل للزائرين. سيساعدك تحديد المشكلات على إجراء تحسينات.
يعمل برنامج تحليلات المنتج هذا على حل المشاكل بفعالية مثل صفحات الخطأ 404 والعلامات المفقودة، مما يضمن تجربة رقمية أكثر سلاسة.
هذا ليس كل شيء؛ يجب أن تعمل أدوات التحليلات الخاصة بك بكفاءة مع الأدوات الأخرى في ترسانتك. يتكامل Fullstory مع برامج إدارة المشاريع مثل Slack، Trello، وغيرها.
فولستوري أفضل الميزات
- احصل على رؤى فورية حول تفاعلات المستخدمين وسلوكياتهم من خلال التقارير في الوقت الفعلي
- احصل على فهم أفضل لقاعدة عملائك من خلال التحليل المستهدف باستخدام التقسيم إلى شرائح
- ربط إجراءات محددة بمستخدمين فرديين مع تحديد هوية المستخدم
- احصل على سجل مفصّل لكل نقرة يقوم بها المستخدمون باستخدام مسارات نقرات دقيقة
قيود Fullstory
- أكثر تركيزًا على تتبع مواقع الويب، وأقل كفاءة للتطبيقات
- تعتبر مكلفة نسبياً مقارنة بالأدوات المماثلة
تسعير Fullstory
- المؤسسات: تسعير مخصص
- متقدم: تسعير مخصص
- الأعمال: تسعير مخصص: تسعير مخصص
تقييمات ومراجعات القصة الكاملة
- G2: 4.5/5 (أكثر من 350 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 65 تقييم)
3. ميكسبانيل
عبر ميكسبانيل إذا كنت ترغب في مراقبة كل جانب من جوانب سلوك المستخدم، فإن Mixpanel سيساعدك. فهو يحلل البيانات، ويحدد الاتجاهات، ويوفر تحديثات في الوقت الفعلي، ويساعدك على تصور البيانات بسهولة باستخدام المخططات والرسوم البيانية التفصيلية.
ما يميز Mixpanel هو نهجها سهل الاستخدام لاستكشاف البيانات - لا حاجة إلى معرفة SQL. التوسع ليس مشكلة؛ فالمنصة تنمو مع حجم البيانات المتزايد.
أفضل ميزات Mixpanel
- إجراء تجارب فعّالة باستخدام اختبار A/B
- احصل على فهم واضح للنتائج من خلال التصور متعدد الاستخدامات للبيانات
- جمع ملاحظات المستخدمين لإجراء تعديلات باستخدام استبيانات الهاتف المحمول
- أتمتة تتبع تفاعلات المستخدم باستخدام ميزات التتبع التلقائي
قيود Mixpanel
- يمكن أن يكون تنسيق لوحة التحكم أكثر سهولة في الاستخدام
- يعتبر منحنى التعلم صعبًا من قبل بعض المستخدمين
- بعض المستخدمين يجدون أن ميزات التوثيق قديمة
تسعير Mixpanel
- مجاني
- النمو: يبدأ من 20 دولارًا شهريًا
- المؤسسات: تبدأ من 833 دولارًا شهريًا
تقييمات ومراجعات ميكسبانيل
- G2: 4.6/5 (أكثر من 1080 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 120 تقييم)
4. كاميرا UXCam
عبر كاميرا UXCam تبرز UXCam كواحدة من أفضل أدوات برامج تحليل المنتجات المصممة خصيصًا لمراقبة سلوك المستخدم في تطبيقات الأجهزة المحمولة. فهو يعطي نظرة عامة واضحة عن كيفية تفاعل المستخدمين مع تطبيقك، مما يساعدك على تحسين التفاعل العام.
الأمر المثير للاهتمام هو أنك تحصل على نظرة ثاقبة لبيانات سلوك المستخدم وفهم سبب عدم تفاعل المستخدمين مع ميزات مثل خرائط الحرارة وإعادة تشغيل الجلسة.
أفضل ميزات #### UXCam
- عرض مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) وتحليلها باستخدام لوحات معلومات قابلة للتخصيص
- تحسين رحلة العميل باستخدام تحليلات مسار التحويل
- حدد بالضبط أين يتوقف المستخدمون في تطبيقك باستخدام تدفقات الشاشة
- تخصيص البيانات من خلال تحليلات الأحداث للحصول على رؤى مخصصة
قيود UXCam
- يمكن أن تستفيد لوحات المعلومات من وظائف أكثر قوة ومرونة
- مصممة حصريًا لتطبيقات الأجهزة المحمولة، وليس تطبيقات الويب
- تعتبر باهظة الثمن نسبياً
- مشاكل عرضية في التحميل البطيء
تسعير UXCam
- مجاناً: ما يصل إلى 3,000 جلسة
- النمو: تسعير مخصص
- المؤسسات: تسعير مخصص
UXCam التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 150 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 20 تقييم)
5. السعة
عبر السعة تبرز Amplitude كأداة تحليلية من الدرجة الأولى للمنتجات، حيث تقدم رؤى قيّمة حول كيفية تنقل المستخدمين في تطبيقك وميزاتهم المفضلة والمزيد لتعزيز الاحتفاظ بهم. تساعدك هذه الرؤى على تحسين استراتيجية المنتج .
واجهة سهلة الاستخدام تميز Amplitude، مما يجعل منحنى التعلم أكثر سلاسة مقارنة ببرامج تحليلات المنتجات الأخرى.
أفضل ميزات #### Amplitude
- التفاعل مع البيانات من خلال التصور
- تتبّع انخفاض عدد المستخدمين من خلال تحليلات مسار التحويل الفعالة
- التعمق في البيانات للحصول على رؤى قيمة
- واجهة سهلة الاستخدام مناسبة للمستخدمين المبتدئين وغير التقنيين
قيود السعة
- يقتصر التحليل على البيانات التي تم جمعها خلال 365 يومًا الماضية
- ليس الأنسب للمستخدمين التقنيين الذين يبحثون عن وظائف متقدمة
- حدود عبر شرائح المستخدمين، والمعاينة في تدفقات المستخدمين، وعدد الأحداث للمخطط الواحد
تسعير #### السعة
- مجاني
- بالإضافة: تبدأ من 49 دولارًا شهريًا
- النمو: تسعير مخصص
- المؤسسات: أسعار مخصصة
تقييمات ومراجعات السعة
- G2: 4.5/5 (أكثر من 2,010 تقييمات)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 60+ تقييم)
6. جلاس بوكس
عبر الصندوق الزجاجي Glassbox هي إحدى أدوات تحليلات المنتجات التي تمنحك معلومات عن كيفية تفاعل المستخدمين مع منتجك الرقمي عبر القنوات المختلفة. لا يتعلق الأمر فقط بما يفعلونه ولكن لماذا يفعلون ذلك.
هذه الرؤية الواضحة تماماً تسرّع عملية اتخاذ القرار. وإذا كانت عملية اتخاذ القرار تميل إلى أن تكون حجر عثرة في عملية اتخاذ القرار، ففكر في استخدام قوالب مجانية لاتخاذ القرارات لتحسين نتائجك
ميزات #### Glassbox
- تعمّق مع خرائط الرحلات المعززة وإعادة تشغيل الجلسات لفهم سلوك المستخدم
- احصل على تصورات في الوقت الفعلي سهلة الاستخدام، وتغطي البيانات عبر تطبيقات الويب والجوال على حد سواء
- اكتساب رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات أسرع
- طوِّر الميزات الأساسية بناءً على ما يستخدمه عملاؤك ويحتاجونه باستخدام البيانات السلوكية
قيود Glassbox
- خيارات محدودة لتخصيص طرق عرض التقارير وعناصرها
- قد يجد المستخدمون صعوبة في البحث عن أسماء الصفحات بدون مستودع مركزي
- أبلغ بعض المستخدمين عن سرعة عمل أبطأ
تسعير #### Glassbox
يحتوي Glassbox على نماذج تسعير مخصصة لمتطلباتك الخاصة.
تقييمات ومراجعات Glassbox Glassbox
- G2: 4.9/5 (580+ تقييم)
- كابيترا: 5/5 (أكثر من 40+ تقييم)
7. بيندو
عبر بيندو Pendo هي واحدة من أشهر أدوات تحليل المنتجات في السوق. لا حاجة للخبرة التقنية - يمكنك الغوص وجمع بيانات التطبيق وسلوك المستخدم. الجزء الرائع؟ تتيح لك التحليلات بأثر رجعي أيضاً التعلم من البيانات السابقة - وهي قدرة تستخدمها فرق المنتجات والتسويق على نطاق واسع.
اجعل عملية اتخاذ القرار بشكل أسرع مع هذه الرؤى. تقدم Pendo أيضًا المعجزات لفريقك من خلال تحليلات العمليات. استخدم البيانات لتعديل وتبسيط التطبيقات التي يستخدمها فريقك كل يوم.
أفضل ميزات Pendo
- اكتشف بسرعة ميزات المنتج التي يحبها عملاؤك
- تصوَّر البيانات لمعرفة أين يمكن للمستخدمين الوصول إلى العوائق أو الانقطاع عن العمل
- التكامل مع إدارة علاقات العملاء وأدوات مثل Salesforce وSlack وWordPress وغيرها
قيود Pendo
- خيارات التخصيص لميزات التحليلات ولوحات المعلومات محدودة إلى حد ما
- هناك حاجة إلى بعض المعرفة التقنية، خاصة في وضع العلامات
تسعير #### تسعير Pendo
- مجاني
- النمو: تسعير مخصص
- المحفظة: تسعير مخصص
تقييم ومراجعات بيندو
- G2: 4.4/5 (1350+ تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم)
8. لوجروكيت
عبر لوجروكيت يفك Logrocket شفرة "لماذا" وراء مقاييسك الرئيسية ومؤشرات الأداء الرئيسية، مما يسهل عليك تصور السلوكيات المهمة وتتبع الاتجاهات دون عناء. يحبها معظم المستخدمين لأنها تتطلب الحد الأدنى من المعرفة التقنية. يوفر الذكاء الاصطناعي إجابات المنتج التي تحتاجها في ثوانٍ
علاوة على ذلك، فإن رؤى مسار التحويل تتعمق في سبب توقف المستخدمين عن استخدام منتجك، مما يساعدك على فهم الميزات التي تضيف القيمة الأكبر للمستخدمين. وهذا يجعلها واحدة من أفضل أدوات تحليلات المنتجات في القائمة لزيادة اعتماد المستخدمين.
أفضل ميزات Logrocket
- تتبع الأخطاء والأخطاء
- يبحث في كل من البيانات النوعية والكمية للحصول على رؤى ثاقبة
- يسمح بالتعاون بين الفرق لتحديد مشكلات تجربة المستخدم وحلها
- يتضمن إعادة تشغيل الجلسة للحصول على نظرة تفصيلية
قيود لوجروكيت
- منحنى تعليمي حاد
- يمكن الاستفادة من استبعاد الأخطاء التي تأتي من الإضافات المثبتة من قبل المستخدم
- لا يوجد خيار للعثور على أقسام محددة من جلسات المستخدم التي يستغرق تصفحها وقتاً طويلاً جداً
تسعير #### تسعير Logrocket
- مجاني للأبد
- الفريق: يبدأ من 69 دولارًا شهريًا
- احترافي: يبدأ من 295 دولارًا شهريًا
- المؤسسات: أسعار مخصصة
تقييم ومراجعات لوجروكيت
- G2: 4.6/5 (1180+ تقييم)
- Capterra: 4.9/5 (أكثر من 20 تقييم)
9. كومة
عبر كومة التحليلات
يتميز Heap ببساطته في جمع وتحليل دورة حياة المنتجe البيانات . من خلال واجهة Heap البديهية، يصبح التنقل عبر تعقيدات البيانات أمرًا بسيطًا، مما يجعلها واحدة من أكثر أدوات تحليلات المنتجات سهولة في هذه القائمة للأشخاص غير التقنيين.
ما يميز Heap عن غيره هو قدرته على توفير رؤى أساسية تلبي توقعات العملاء وتتجاوزها، مما يؤدي إلى تحسين معدل الاحتفاظ بالعملاء.
هيب أفضل الميزات
- إعداد بسيط لبدء التشغيل بدون متاعب
- عمليات إعادة تشغيل مثيرة للإعجاب للجلسة تحدد المستخدمين بدقة
- ملاحظات سريعة بعد الإعداد دون تعقيدات
- فريق دعم قوي يدعمك
قيود كومة
- يفتقر إلى الجولات الإرشادية واللافتات واستطلاعات NPS مقارنة ببعض البدائل
- مشاكل في الدقة مع بعض الأحداث التي يتم التقاطها وتصنيفها تلقائيًا
- يركز فقط على تفاعلات الواجهة الأمامية، مما يتطلب أداة أخرى للتعامل مع الواجهة الخلفية
تسعير كومة
- مجاني
- نمو: تسعير مخصص
- محترف: تسعير مخصص
- ممتاز: تسعير مخصص
هيب التقييمات والمراجعات
- G2: 4.4/5 (أكثر من 1070 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 40+ تقييم)
10. متري الكم
عبر متري الكم يختتم Quantum Metric قائمتنا كلاعب مؤثر بين أفضل أدوات تحليلات المنتجات. وهو يغطي مجموعة واسعة من مؤشرات الأداء الرئيسية، سواء كانت تقنية أو سلوكية أو موجهة للأعمال.
تركز المنصة على التحديد السريع لأي تغييرات في مؤشرات الأداء الرئيسية هذه لإبقائك على اطلاع، خاصةً عند ظهور حالات شاذة مثل مشكلات التحويل. يمكن أن يؤدي اكتشاف هذه المشكلات ومعالجتها في الوقت الفعلي إلى تحسين الاحتفاظ بالعملاء بشكل كبير.
وبالحديث عن الاحتفاظ بالعملاء، يساعدك أيضًا على الغوص في نقاط بيانات شريحة سلوك العملاء. وهناك، يمكنك تحديد احتياجاتهم التي لم تتم تلبيتها والتصرف وفقًا لذلك.
أفضل الميزات #### مقاييس الكم
- تتبع الاستخدام الشامل
- اكتشاف المشكلات في مرحلة مبكرة من خلال نهج استقصائي
- تحليلات مخصصة من خلال لوحات معلومات قابلة للتخصيص
- رؤى مباشرة مع تطبيقات مرئية، تقدم خرائط حرارية وعمق التمرير على موقعك
قيود المقاييس الكمية
- لا يوجد تكامل مع جداول بيانات جوجل
- هناك مجال للتحسين في عرض التفاعل
- يمكن أن تكون واجهة التقارير المخصصة أكثر سهولة في الاستخدام
تسعير #### تسعير مقاييس الكم
لا تظهر تفاصيل التسعير على المنصة.
تقييمات ومراجعات مقاييس الكم
- G2: 4.6/5 (أكثر من 220 تقييم)
- Capterra: لا توجد تقييمات كافية
أدوات المنتج الأخرى
بينما تركز منصات مثل Google Analytics على استخلاص رؤى قابلة للتنفيذ من بيانات المنتج، فإن المنصات المتقدمة مثل حلول إدارة المنتجات مثل انقر فوق الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي لتسهيل وضع خارطة طريق متماسكة لتعزيز تعاون الفريق وتوليد ملاحظات المستخدمين بكفاءة. ويمكنه بسهولة مضاعفة ومنافسة أفضل أدوات تحليل المنتجات في هذه القائمة.
استخدم ClickUp لإدارة دورة حياة منتجك من خلال أكثر من 15 طريقة عرض، وقوالب مصممة مسبقًا، والعديد من ميزات التعاون بكفاءة
ClickUp ClickUp AI يغير الطريقة التي تتعامل بها مع الأزمات الفورية في إدارة المنتجات. على سبيل المثال، إذا أطلق منافسك منتجًا مشابهًا لمنتجك قبل أن تطلقه أنت، فأنت بحاجة إلى اتخاذ إجراء سريع. ينتقل الإطلاق الذي كان مقرراً في الشهر التالي فجأة إلى الأسبوع التالي. الكثير من العمل ولكن الوقت قليل جداً. هذا هو المكان الذي يجعل فيه ClickUp AI الأمر أسهل من خلال:
- إنشاء خطة إطلاق السوق وتعيين المسؤوليات لمختلف الأقسام مثل فرق المنتج والتسويق والمبيعات والخدمات وتحسين محركات البحث والهندسة وغيرها
- يعمل ClickUp AI على أتمتة المهام التي يحتاج كل قسم إلى القيام بها. على سبيل المثال، إذا قمت بتحديد تصميم، يمكنك إدراج المطالبات، وسيساعدك على العصف الذهني لرحلات المستخدم المحتملة، وسيتوفر لفريق التصميم لديك كل ما يحتاجونه للبدء
- لا يترك التواصل والتعاون السريع بين الأقسام المختلفة مجالاً للارتباك
يمكنك أتمتة كتابة الوثائق باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومراقبة التقدم المحرز من خلال المخططات والمسابقات السريعة وحل أخطاء الترميز بسرعة باستخدام ClickUp
بينما يعمل ClickUp على أتمتة معظم مهام إدارة المنتج، إليك بعض الميزات الإضافية التي تساعدك:
أفضل ميزات ClickUp ClickUp
- الحصول على تمثيل مرئي لـالجداول الزمنية للمشروع والمعالم الرئيسية مع خرائط الطريق
- استخدم قوالبها العديدة لصياغة ملخصات المنتج بسرعة وخارطة طريق المنتج وإدارة سكروم الرشيقة وتتبع الأخطاء والمشكلات
- مركزية تفاصيل المشروع ومتطلباته ومواصفاته مع التوثيق
- قم بتعيين وتتبع وإدارةأهداف المشروع لضمان التوافق مع الهدف العام للمشروع
- استخدام أدواته للتخطيط السريع وإدارة الأعمال المتراكمة وتتبع التقدم المحرز
استخدم ClickUp لتتبع التقدم المحرز باستخدام الأهداف العددية والنقدية والصواب/الخطأ وأهداف المهام
- تحديد أولويات المهام وتنظيمها من أجل تنفيذ سباق السرعة بكفاءة
- احصل على لوحة تحكم مركزية للوصول الفوري إلى مقاييس المشروع والتقدم المحرز ومؤشرات الأداء الرئيسية
- إنشاء تقارير مخصصة لتحسين تحليل البيانات
- استخدم أدواته المرئية، مثل المخططات والرسوم البيانية، لتفسير بيانات المشروع بسهولة
- تعاون والتخطيط الاستراتيجي مع أعضاء فريقك بغض النظر عن مواقعهم
- يجتمع ClickUpإدارة المشاريع الرشيقة يحتاج إلى التكيف مع المتطلبات المتغيرة لفرقك
قيود ClickUp
- مربكة للمستخدمين الجدد بسبب العديد من الميزات والوظائف المختلفة
- التغييرات في البطاقات تستغرق أحيانًا وقتًا أطول قليلاً لتنعكس
تسعير #### ClickUp
تقدم ClickUp خمس خطط تسعير مختلفة لتلبية احتياجات الفرق المتنوعة:
- خطة مجانية للأبد
- خطة غير محدودة: **7 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- الشركة خطة 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- شركة بالإضافة إلى خطة: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات الخطة: أسعار مخصصة
ملاحظة: يتوفر ClickUp AI مقابل 5 دولارات لكل مساحة عمل على جميع الخطط المدفوعة.
ClickUp التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)
اعثر على البيانات التي تحتاجها على الفور باستخدام الأدوات في لوحات معلومات ClickUp Dashboards
احتضن النجاح القائم على البيانات: اختيار أداة تحليلات المنتجات المناسبة لنموك
بينما تمضي قدمًا في الكشف عن رؤى مثيرة حول منتجك، استكملها بأدوات تجعل إدارة المنتج أسهل، تمامًا كما تفعل ClickUp بميزاتها المتنوعة.
ففي نهاية المطاف، لا يتعلق الأمر بجمع البيانات وتفسيرها فحسب، بل يتعلق أيضًا بأتمتة العمليات التالية وتحسين التعاون بين أعضاء فريقك.
مع أدوات تحليلات المنتج المناسبة، لن تضطر بعد الآن إلى التساؤل عما إذا كانت المنافسة ستستحوذ عليك. فأنت على استعداد لاتخاذ إجراءات سريعة وفعالة عند الحاجة.
/ctaBtn/purple
https://clickup.com/
جرّب ClickUp مجانًا الآن!
/%ctaBtntn/