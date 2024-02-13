10 نماذج أساسية لحالات الاختبار الأساسية لاختبار البرمجيات والمنتجات

في عالم تطوير البرمجيات سريع الوتيرة، تعتبر المنتجات والميزات والاختبارات والتحديثات الجديدة جزءًا من القاعدة اليومية. يمكن أن يؤدي تطوير عملية اختبار موثوقة لبرمجياتك ومنتجاتك إلى تحسين كفاءة الاختبار وتنفيذ الاختبار.

وبذلك، يمكنك الحفاظ على سير سيناريوهات الاختبار الخاصة بك بسلاسة والاستعداد دائمًا للجولة التالية من الاختبار اليدوي.

ومع ذلك، مع كل الخطوات التي تنطوي عليها سيناريوهات الاختبار، فإن تطوير أفضل عملية وسياسة اختبار يمكن أن يكون مكلفاً ويستغرق وقتاً طويلاً. إلا إذا كنت تعمل مع نماذج مثبتة مسبقاً من الدرجة الأولى لحالات الاختبار.

في هذا الدليل، نلقي نظرة على 10 من أفضل القوالب الحالية، لمساعدتك في اختيار قوالب حالات الاختبار المناسبة لاختبار برمجياتك.

ما هو قالب حالة الاختبار؟

قالب حالة الاختبار هو نموذج أو مستند موحد يستخدمه مختبرو البرمجيات والمنتجات لتتبع حالة اختبار حالات الاختبار الفردية أو المتعددة لتطبيقات البرمجيات.

هناك أنواع عديدة من القوالب لسيناريوهات اختبار مختلفة، وإصدارات مختلفة، لمساعدتك في إدارة أنواع مختلفة من حالات الاختبار في مراحل مختلفة.

في هذا الدليل، ستجد جميع الأنواع، بدءاً من مستندات حالات الاختبار التي تحتوي على قوائم مراجعة وملاحظات إلى تلك المصممة للإبلاغ عن نتائجك أو حتى إدارة مشاريع اختبار متعددة.

يحتوي القالب العام لحالات الاختبار على مناطق لتسجيل خطوات الاختبار، والشروط المسبقة، وبيانات الاختبار، والنتائج المتوقعة مقابل الاختبار المنفذ، والنتائج الفعلية، و (بالطبع) حالة النجاح أو الفشل. فيما يلي، سنعرض لك أدناه عينة من جميع الأنواع المختلفة، من المبتدئين إلى المتقدمين، حتى تتمكن من اختيار حالة الاختبار الأفضل لفريقك.

ادمج نموذجك لحالات الاختبار مع أدوات إدارة المنتج , قوالب مستندات متطلبات المنتج و أفضل أدوات اختبار ضمان الجودة الحديثة للحصول على مجموعة قوية من الأدوات للارتقاء بأحدث إصداراتك إلى المستوى التالي.

ما الذي يجعل قالب حالة الاختبار جيدًا؟

يكون القالب الجيد لوصف حالة الاختبار سهل الاستخدام ويغطي جميع الأسس اللازمة لتتبع مشروعك من البداية إلى النهاية.

القوالب الجيدة لإدارة حالة الاختبار هي تلك التي ترشدك نحو عمليات سيناريو اختبار فعالة، وتساعدك على تسجيل وتحليل بيانات الاختبار المهمة، وإنتاج التقارير ومشاركتها بسهولة مع أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة.

ابحث أيضاً عن النماذج التي تناسب حجم واحتياجات فريقك. إذا كنت جديدًا في اختبار البرمجيات وتحتاج فقط إلى اختبار منتج واحد في السنة، فربما تكون على ما يرام مع نموذج جدول بيانات بسيط.

اجمع مهامك في ClickUp لتصور عملك بسهولة أو قم بتخصيص قائمتك حسب رغبتك

إذا كنت تعمل في فريق كبير يدير منتجات متعددة وتتطلع إلى تبسيط سير عملك، فستحتاج إلى البحث عن قوالب أكثر تعقيدًا وسهلة الاستخدام يمكنها مواكبة الطلبات العالية بطريقة فائقة التنظيم والتفصيل.

إذا كنت أنت وفريقك البرمجي تأخذ نهج العقلية الرشيقة , أدوات عدم الترميز لمديري المنتجات سيكون مكملاً جيداً لقالب حالة الاختبار الخاص بك.

أفضل القوالب هي تلك التي تناسب احتياجات فريقك بشكل مثالي، مع طرق عرض تسمح لك بإجراء تقييمات سريعة وخيارات تخصيص تسمح لك بتخصيص العملية.

10 نماذج لحالات الاختبار لاستخدامها في عام 2024

في هذا القسم، سنلقي نظرة على 10 من أكثر قوالب حالات الاختبار شيوعًا التي يمكنك استخدامها في 2024. العديد من القوالب قابلة للتخصيص والمرونة ويمكن تكييفها لتناسب احتياجات مشروعك المحدد.

1. قالب إدارة اختبار ClickUp

قالب إدارة اختبار ClickUp

إذا كان فريق ضمان الجودة الخاص بك يبحث عن قالب إدارة حالة الاختبار الذي يمكن أن يساعد في إدارة عملية الاختبار بأكملها من البداية إلى النهاية، فستحتاج إلى الاطلاع على نموذج إدارة اختبار ClickUp Test Management .

يساعدك نموذج نموذج حالة الاختبار هذا على إدارة جميع حالات الاختبار من البداية إلى النهاية. من وضع استراتيجية إلى إنشاء حالات الاختبار، وتعيينها للمختبرين، وتسجيل ملاحظات المستخدمين, تتبع أهداف المشروع واستخدام أدوات إدارة الاختبار، وإنشاء التقارير، يساعدك هذا القالب على تتبع وتسجيل كل ما هو مهم في كل خطوة على الطريق.

عندما تعمل باستخدام قوالب ClickUp، ستحظى دائمًا بتعاون متميز و أدوات إدارة المشاريع في متناول يدك، بالإضافة إلى القدرة على تخصيص القوالب وتكييفها مع مشاريعك.

استمتع بوسائل العرض التي تسهل عليك مراجعة مجموعة بيانات الاختبار التي تحتاجها، بما في ذلك القائمة واللوحة واللوحة واللوحة البيضاء والخريطة الذهنية وغيرها الكثير.

يساعد قالب ClickUp Test Management على ضمان موثوقية منتجك (منتجاتك) وجاهزيته للإصدار مع نظام سهل لإدارة العملية بأكملها. تنزيل هذا القالب

2. قالب حالة اختبار ClickUp

قالب حالة اختبار ClickUp

قالب حالة اختبار ClickUp هو قالب مناسب للمبتدئين يتيح لك تتبع تقدم حالات الاختبار الفردية عن كثب.

هل تريد تطوير مشاريعك وتنظيمها وتحديد أولوياتها حتى تتمكن من مراجعة النتائج بسهولة واتخاذ قرارات مستنيرة في كل خطوة على الطريق؟ هذا القالب يساعدك على القيام بذلك.

يوفر نموذج نموذج حالة الاختبار أدوات إدارة الاختبار التي تتضمن الحقول الأساسية لحالة اختبار رشيقة، مثل معرف حالة الاختبار، واسم وصف حالة الاختبار، وخطوات الاختبار، والنتائج المتوقعة، والنتائج الفعلية. كما أنه قابل للتخصيص ليناسب احتياجاتك الخاصة.

وهو يأتي مع مجموعة واسعة من طرق العرض، والتخصيص، وقابلية التوسع، مما يجعل ClickUp أحد أفضل الخيارات لأي نوع من أنواع إدارة المشاريع.

سيساعدك هذا القالب على:

التخطيط والتنفيذ بفعالية: يوفر إطار عمل منظم لتطوير وتنفيذ حالات الاختبار

يوفر إطار عمل منظم لتطوير وتنفيذ حالات الاختبار تتبع وتصور التقدم الذي تحرزه : يقدم مجموعة متنوعة من طرق العرض التي يمكنك استخدامها لتتبع التقدم المحرز في نتائج الاختبار وتحديد المشاكل المحتملة في وقت مبكر

: يقدم مجموعة متنوعة من طرق العرض التي يمكنك استخدامها لتتبع التقدم المحرز في نتائج الاختبار وتحديد المشاكل المحتملة في وقت مبكر تعاون مع فريقك : يمنحك موقعاً مركزياً يمكنك من خلاله التعاون مع فريقك

: يمنحك موقعاً مركزياً يمكنك من خلاله التعاون مع فريقك تتبع وتحديد: يتضمن مجموعة متنوعة من التقارير التي يمكن استخدامها لتتبع النتائج وتحديد نقاط القوة والضعف.

ستعجبك بساطة نموذج حالة الاختبار من ClickUp، مما يسهل على الفريق بأكمله العمل بسرعة! تحميل هذا القالب

3. قالب تقرير اختبار ClickUp

نموذج تقرير اختبار ClickUp Test Report

قم بإنشاء تقارير اختبار شاملة باستخدام هذا نموذج تقرير اختبار ClickUp Test Report الذي يساعدك على كتابة حالات الاختبار والعيوب مع تنظيم النتائج وتحليلها بسرعة.

يوفر قالب تقرير الاختبار هذا الوقت من خلال توفير إطار عمل بسيط وموحد للاتصال مناسب لكل من المختبرين وأصحاب المصلحة. يتيح لك إنشاء التقارير بسرعة أكبر مع ضمان تحديد المشكلات التي تحتاج إلى تحسين ومعالجتها.

يسمح لك قالب تقرير الاختبار، مثل قوالب اختبار ClickUp الأخرى، بتخصيص طرق العرض والحالات والحقول.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحسين التتبع بميزات مثل:

تسجيل الشاشة

الإشعارات الآلية

الذكاء الاصطناعي

للحصول على أقصى استفادة من قالب تقرير اختبار ClickUp، يمكنك

إنشاء مشروع، وتعيين المهام، والتعاون مع أصحاب المصلحة.

تعيين إشعارات لإبقائك على اطلاع دائم بآخر التطورات

تتبع تقدمك من خلال فئات منظمة

عقد اجتماعات منتظمة ومراقبة التقدم المحرز

سواء كنت مختبِر برمجيات أو مطور أو مدير مشروع، يمكن أن يساعدك قالب ClickUp Test Report في إنشاء تقارير اختبار واضحة وموجزة تساعدك على تحسين جودة برمجياتك. تحميل هذا القالب

4. قالب اختبار قابلية الاستخدام ClickUp

قالب اختبار قابلية الاستخدام ClickUp

النموذج نموذج اختبار قابلية الاستخدام ClickUp أداة شاملة يمكن أن تساعدك في تخطيط وتنظيم وتنفيذ اختبارات قابلية الاستخدام لمنتجك أو موقعك الإلكتروني أو تطبيقك. يتضمن القالب مجموعة متنوعة من الميزات لمساعدتك:

يعمل مستند حالة الاختبار هذا على تبسيط عملية اختبار قابلية الاستخدام من خلال نهج موحد وقابل للتخصيص في نفس الوقت يسمح لك بما يلي:

تخطيط وتنظيم جلسات اختبار المستخدم: يمنحك إطار عمل منظم لتخطيط وتنظيم جلسات اختبار المستخدم التي تضمن إكمال جميع المهام الضرورية

يمنحك إطار عمل منظم لتخطيط وتنظيم جلسات اختبار المستخدم التي تضمن إكمال جميع المهام الضرورية يجمع الملاحظات المهمة : يوفر لك استبيانات ومقابلات وجلسات اختبار قابلية الاستخدام التي يمكن استخدامها لتحسين منتجك.

: يوفر لك استبيانات ومقابلات وجلسات اختبار قابلية الاستخدام التي يمكن استخدامها لتحسين منتجك. تتبع التقدم والنتائج: يقدم مجموعة متنوعة من الطرق لتتبع التقدم المحرز ونتائج اختبارات قابلية الاستخدام الخاصة بك، حتى تتمكن من تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين

سواء كنت مصممًا لتجربة المستخدم/واجهة المستخدم أو مطورًا أو مسوقًا، يمكن أن يساعدك قالب اختبار قابلية الاستخدام من ClickUp على تحسين تجربة المستخدم لمنتجك. تحميل هذا القالب

5. قالب اختبار ClickUp A/B

قالب اختبار ClickUp A/B

إذا كنت مسوّقًا أو مدير منتج أو مطورًا، فإن نموذج قالب اختبار ClickUp A/B سيساعدك على تصميم وتنفيذ وتحليل جميع مشاريع اختبار A/B الخاصة بك.

هل ستطلق حملة جديدة؟ سواءً كانت وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلانات أو الصفحات المقصودة أو أي نوع من الحملات الرقمية، سيساعدك هذا القالب على تسجيل النتائج وتحليلها بطريقة تحقق أقصى استفادة من جهودك.

يمنحك قالب اختبار A/B من ClickUp نظرة عامة عالية المستوى لجميع حملات A/B الخاصة بك مع خيارات عرض وتخصيص لا يمكن أن تتفوق عليها. ستستمتع بعروض القائمة واللوحة والتقويم والجدول الزمني مع حقول وعلامات وحالات قابلة للتخصيص والمزيد.

يوفر قالب قالب اختبار A/B أيضًا:

إطار عمل منظم لمساعدتك في تحديد المتغيرات المناسبة للاختبار

المساعدة في إعداد الاختبار بطريقة سليمة إحصائيًا

إرشادات حول التنفيذ الفعال لاختبارات A/B

تحليل اختبار أ/ب (والنتائج المتوقعة) لمساعدتك على تحديد المتغير الفائز واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن موقعك الإلكتروني أو تطبيقك أو حملتك التسويقية

بالنسبة لأي حملة تسويقية، يُعد نموذج اختبار أ/ب من ClickUp طريقة ممتازة لإبقاء فريقك بأكمله على نفس الصفحة وتحسين نتائج اختباراتك. تحميل هذا القالب

6. قالب اختبار مصفوفة تتبع النقر فوق مصفوفة التتبع

قالب اختبار مصفوفة التتبع ClickUp Traceability Matrix Testing

عندما تحتاج إلى قالب على غرار جدول بيانات لمساعدتك في تتبع التقدم المحرز في جهود الاختبار وأنواع الاختبارات، والتأكد من اختبار جميع المتطلبات، فإن قالب قالب اختبار مصفوفة تتبع مصفوفة ClickUp جاهز لك!

بعض الأعمدة المضمنة في هذا القالب هي:

المتطلبات

معرّف حالة الاختبار

الحالة

المانع

معايير النجاح

إجمالي الاختبارات المكتملة

معدل النجاح

الموافق عليه

كما يتضمن أيضًا العديد من الحقول المخصصة التي يمكنك استخدامها لتتبع حالات الاختبار، مثل أولوية المتطلب أو تاريخ إنشاء نتيجة الاختبار أو الحالة الفعلية.

يمكن استخدام قالب اختبار مصفوفة تتبع مصفوفة ClickUp للاختبار من قبل أي شخص يشارك في عملية الاختبار، بما في ذلك المختبرين والمطورين ومديري المشاريع. إنها أداة قيمة تساعد في ضمان تلبية جميع متطلبات الاختبار وتتبعها بشكل صحيح.

عندما تبحث عن طريقة لتحسين عملية الاختبار الخاصة بك، فإن قالب اختبار مصفوفة التتبع من ClickUp هو خيار رائع. إنها أداة بسيطة وفعالة لإدارة الاختبار يمكن أن تساعدك على ضمان اختبار متطلبات برنامجك بدقة. تحميل هذا القالب

7. قالب قائمة مراجعة اختبار قبول المستخدم ClickUp

قالب قائمة مراجعة اختبار قبول المستخدم عند النقر فوق "انقر فوق

هل أنت مستعد لطرح كل شيء ومعرفة رأي المستخدم النهائي؟ إن قالب قائمة مراجعة اختبار قبول المستخدم في ClickUp يساعدك على اختبار تجربة المستخدم وتقييمها قبل الإطلاق وبعده.

يقدم القالب على شكل قائمة عرض جانت لاختبار قبول المستخدم لمساعدتك على تنظيم ومراقبة وتحليل جميع مهامك في كل مرحلة (مكتمل، قيد التنفيذ، قيد التنفيذ، قيد الانتظار، قيد التنفيذ، قيد التنفيذ).

إنها أداة لا تقدر بثمن تساعدك على التأكد من اكتمال جميع الخطوات في عملية اختبار UAT حتى يكون برنامجك جاهزًا للإصدار.

استخدمها لـ

تتبع عملية اختبار التشغيل التجريبي في جميع المراحل

التأكد من عدم تفويت أي خطوات مهمة

تحديد العيوب في وقت مبكر من العملية

توفير الشفافية لأصحاب المصلحة

تحسين الجودة الإجمالية لمنتجك

يمكن استخدام قالب قائمة مراجعة اختبار قبول المستخدم ClickUp من قبل أي شخص يشارك في خطوة الاختبار في عملية اختبار قبول المستخدم، بما في ذلك المختبرين والمطورين ومديري المشاريع. تحميل هذا القالب

8. نموذج إدارة واختبار محتوى ClickUp A/B لإدارة واختبار المحتوى

نموذج إدارة واختبار محتوى ClickUp A/B لإدارة واختبار المحتوى

يتطلب نشر المحتوى الكثير من الاختبارات. لذا ألن يكون من الأسهل إدارة المحتوى الخاص بك من نفس المكان؟ باستخدام نموذج إدارة واختبار محتوى ClickUp A/B لإدارة واختبار المحتوى يمكنك القيام بذلك!

يرتقي هذا القالب بقالب اختبار A/B المذكور سابقًا من ClickUp إلى مستوى أعلى من خلال إضافة إمكانيات إدارة المحتوى.

يساعدك هذا القالب على إدارة حملات اختبار A/B بأدوات وميزات تجعل من السهل (والممتع!) إنشاء اختبارات A/B وتشغيلها وتحليلها، بما في ذلك:

طريقة عرض قائمة لتتبع جميع اختبارات A/B الخاصة بك

عرض لوحة لتصور سير عمل الاختبار وأولوياته

طريقة عرض التقويم لجدولة مهام الاختبار

طريقة عرض الجدول الزمني لتتبع مدة اختباراتك الآلية

حقول مخصصة لتتبع المعلومات الإضافية حول اختباراتك، مثل الهدف من الاختبار، والجمهور المستهدف، والمقاييس التي تتبعها

من خلال طرق عرض القائمة واللوحة والجدول الزمني والتقويم، لن تواجه أي مشكلة في تنظيم المحتوى الخاص بك بسلاسة وإجراء اختبارات A/B. إذا كنت تتطلع إلى دمج إدارة المحتوى مع اختبار A/B، جرب نموذج إدارة واختبار محتوى ClickUp A/B اليوم! تحميل هذا القالب

9. قالب حالة اختبار Excel بواسطة Guru99

قالب حالة الاختبار هو مستند مصمم بشكل جيد لتطوير وفهم أفضل لبيانات حالة الاختبار لسيناريو حالة اختبار معينة

إن قالب حالة اختبار Excel بواسطة Guru99 عبارة عن مستند سيناريو اختبار مصمم بشكل جيد (لبرنامجي Excel وWord) يساعدك في خطة الاختبار الخاصة بك ويتيح لك تنظيم جهودك في اختبار البرمجيات لفهم أفضل للعملية أثناء سيرها.

تتضمن أداة إدارة الاختبار هذه الحقول الأساسية لسيناريو الاختبار، مثل معرف حالة الاختبار، ووصف حالة الاختبار، وخطوات الاختبار، والنتائج المتوقعة، والنتائج الفعلية. هذا القالب قابل للتخصيص ليناسب احتياجاتك الخاصة. إذا كنت تبحث عن حل جدول بيانات فائق البساطة يمكنك تنزيله واستخدامه دون اتصال بالإنترنت، فقد يكون قالب حالة اختبار Excel Test Case Template من Guru99 حلاً ممتازاً! قم بتنزيل هذا القالب

10. قالب حالة اختبار Excel بواسطة Artoftesting

حالة الاختبار هي مستند يحتوي على سلسلة من الإجراءات التي يتم تنفيذها للتحقق من الميزات المختلفة للتطبيق

هل تبحث عن قالب حالة اختبار لمشروع أصغر؟ إن قالب حالة اختبار Excel بواسطة Artoftesting يتيح لك تتبع الاختبار دون الحاجة إلى تكوين أو صيانة قاعدة بيانات أو تنزيل برنامج قالب حالة الاختبار.

قالب مستند حالة الاختبار هذا هو طريقة بسيطة وسهلة لكتابة حالات الاختبار باستخدام أوراق Excel. وهو يتضمن الحقول الأساسية لحالة الاختبار، مثل:

معرف حالة الاختبار

الوصف التفصيلي لحالة الاختبار

خطوات الاختبار

النتيجة المتوقعة مقابل النتيجة الفعلية لسيناريو الاختبار تنزيل هذا النموذج ## تحسين اختبار البرمجيات باستخدام القالب المثالي

تطوير البرمجيات هو مجال ديناميكي يتطلب إجراء اختبار آلي شامل وفعال.

في هذا الدليل، تناولنا عشرة قوالب متميزة، تلبي مجموعة من الاحتياجات. يمكن أن يؤثر اختيار الأفضل منها لحالتك بشكل كبير على مدى سلاسة جميع خطوات الاختبار. العديد منها مناسب كقوالب رشيقة لحالات الاختبار، بما في ذلك ClickUp و Excel و ArtofTesting مستندات حالة الاختبار.

باستخدام هذه الأدوات، يمكنك تتبع وكتابة حالة الاختبار، وتعيين أولوية الاختبار، وتلبية جميع متطلبات الاختبار، وتغيير شكل حالة الاختبار، ومشاركة النتائج المتوقعة لسيناريو الاختبار.

سواء كنت تفضل منصات شاملة مثل قالب إدارة الاختبار الخاص بـ ClickUp أو أدوات إدارة حالات الاختبار الأكثر بساطة مثل قالب حالة اختبار Microsoft Excel Test Case من Guru99، فهناك ما يناسب أهداف كل فريق ومستوى مهاراته.

هل تتطلع إلى الارتقاء بمنتجاتك إلى المستوى التالي؟ فكر في برنامج إدارة العمليات , أدوات إدارة تراكم المنتجات المتراكمة و برنامج جدولة الإنتاج لتجميع كل ذلك معًا.

هل أنت حريص على تحسين نهجك؟ اكتشف مرونة قوالب ClickUp ومهد الطريق لبيانات اختبار البرمجيات الفعالة. تعمّق في قوالب ClickUp اليوم!