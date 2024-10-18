أفضل 10 برامج لجدولة الإنتاج في عام 2025 (مجاني ومدفوع)

هل تشد شعرك وأنت تحاول جدولة عمليات التصنيع الخاصة بك ? إذا كان الأمر كذلك، فأنت لست وحدك. يمكن أن يكون تخطيط الإنتاج وجدولته أمرًا صعبًا، خاصةً في مشهد الأعمال سريع الخطى والتنافسي اليوم.

لحسن الحظ، يمكن لبرنامج جدولة الإنتاج أن يجعل حياتك أسهل. يمكن لبرنامج جدولة الإنتاج الصحيح أن يحسن عملياتك ويعزز الإنتاجية ويزيد من استخدام الموارد .

نحن هنا لتسليط الضوء على أفضل 10 خيارات لبرامج جدولة الإنتاج. سنوضح نقاط القوة والضعف في كل منها مع التطرق أيضًا إلى خيارات التسعير والتقييمات.

بحلول نهاية هذه المقالة، يجب أن تكون لديك فكرة أفضل بكثير عن البرامج التي يجب استخدامها للمساعدة في تجديد عمليات تخطيط الإنتاج الخاصة بك!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج جدولة الإنتاج؟

عند البحث عن برنامج مثالي لجدولة الإنتاج، هناك الكثير من العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها.

أولاً، ستحتاج إلى النظر في الوظائف. ابحث عن البرامج التي توفر ميزات شاملة مثل الجدولة في الوقت الحقيقي، وتخطيط السعة، وتخصيص الموارد، والقدرة على التعامل مع البرامج المعقدة قيود الموارد . 🛠️

قابلية التوسع هي جانب مهم آخر. فأنت تريد برنامجًا يمكنه النمو والتكيف مع أعمالك. كما أن وجود قدرات تكامل مع أنظمة أخرى مثل تخطيط موارد المؤسسات (ERP) أو إدارة علاقات العملاء (CRM) أمر لا بد منه.

لا تغفل سهولة الاستخدام! إذا كان البرنامج يتطلب شهرًا كاملاً من التدريب، فمن المحتمل أنه ليس البرنامج المناسب - فلديك عمل يجب أن تصل إليه! تحقق أيضاً من قدرات البرنامج في إعداد التقارير والتحليلات. يمكن أن تكون هذه هي سلاحك السري لتحسين كفاءة الإنتاج. 🙌

أخيرًا، ستحتاج إلى التفكير في عوامل مثل دعم العملاء ونماذج التسعير للتأكد من أن الحل البرمجي يلبي احتياجاتك الفريدة لجدول الإنتاج الخاص بك.

أفضل 10 برامج لجدولة الإنتاج لاستخدامها في عام 2024

الآن بعد أن أصبح لديك فهم أفضل لما يجب أن تبحث عنه في الإنتاج برنامج التخطيط ، دعنا نلقي نظرة فاحصة على أفضل 10 خيارات لنفكر في الاختيار من بينها.

1.

انقر فوق

قم بإدارة جميع جداولك الزمنية ومراحل الإنتاج في مكان واحد باستخدام طريقة عرض قائمة ClickUp

إذا كنت قد سئمت من التعامل مع تعقيدات إدارة جداول الإنتاج، فإن ClickUp هو الحل الأمثل لك. ClickUp هو برنامج من الدرجة الأولى

برنامج جدولة الإنتاج

مصمم لإحداث ثورة في سير عملك. تجمع منصتنا المتكاملة بسلاسة بين وظائف المساعد الشخصي، ومدير المشروع، وضابط الوقت، وكلها مجمعة بدقة في واجهة واحدة مريحة. 🤩

يمكّنك ClickUp من توديع حوادث تخطيط الإنتاج واستعادة السيطرة على عمليات الإنتاج الخاصة بك. تعمل واجهتنا سهلة الاستخدام على تبسيط عملية إنشاء الجداول الزمنية وإدارتها، مما يسمح لك بتعيين المهام وتحديد المواعيد النهائية ومراقبة التقدم المحرز بأقل جهد ممكن. حتى أولئك الذين لا يتمتعون بخبرة تكنولوجية كبيرة سيجدون سهولة كبيرة في التنقل والاستفادة من ميزات ClickUp الشاملة.

تحتوي منصتنا أيضًا على مجموعة من الميزات المتقدمة مثل

ClickUp Gantt View

وإدارة الموارد والتعاون في الوقت الفعلي. تصور الجدول الزمني للإنتاج بسهولة,

تحسين تخصيص الموارد

وتعزيز العمل الجماعي السلس داخل منصة واحدة موحدة. ودِّع جداول البيانات غير العملية وتبنَّ الكفاءة الانسيابية التي يوفرها ClickUp.

أفضل ميزات ClickUp

استخدم قوالب خارطة طريق المنتج وميزات السحب والإفلات لجدولة عملية التصنيع بالكامل

دمج البيانات من طرف ثالث لتتبع الوقت وإدارة الموارد ومنصات الاتصالات

تتبع المواد الخام و المشتريات من المواد الأخرى بحيث يمكنك التخطيط بشكل صحيح لطلبات التصنيع القادمة

مخططات جانت و Agile و Kanban و عرض تقويم ClickUp مدعومة، مما يتيح لك اختيار النهج الذي يناسب عمليات التصنيع لديك 🗓️

إضافة المهام وإنشاء تذكيرات مباشرةً من خط الإنتاج عبر تطبيقات الهاتف المحمول، المتوفرة لكل من iOS و Android 📲

قيود ClickUp

اعتمادًا على CRMs التي تقوم باستيراد الملفات المجمعة والعملاء المحتملين منها، قد تتغير بعض التنسيقات عند جلب البيانات إلى ClickUp

هناك العديد من الميزات القابلة للتخصيص المتوفرة في ClickUp، مما قد يجعل المنتج مربكًا لأولئك الذين ليسوا على دراية ببرنامج جدولة الإنتاج

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة بلس: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8,200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

2. ماستر كنترول

عبر

التحكم الرئيسي

تتمثل إحدى نقاط القوة الرئيسية في MasterControl في قدرته على أتمتة عمليات الجدولة مما يقلل الوقت والجهد اللازمين للتخطيط اليدوي. يستخدم برنامج تخطيط الإنتاج خوارزميات متقدمة وتقنيات التحسين لتوليد جداول الإنتاج المثلى، مما يقلل من وقت التعطل ويزيد من الإنتاجية.

كما أنه يدعم التكامل مع الأنظمة الأخرى مثل برامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وأنظمة تنفيذ التصنيع (MES)، مما يتيح تبادل البيانات ومزامنتها بسلاسة عبر منظومة الإنتاج.

يتيح لك MasterControl، بفضل إمكانات إعداد التقارير والتحليلات القوية، إمكانية تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) وتحديد مجالات التحسين، مما يساعد على استمرار تحسين العمليات .

MasterControl أفضل الميزات

يتم إصدار مهام التدريب كلما قام المستخدم بإدخال إجراء تصحيحي، مما يساعد على زيادة الكفاءة إلى أقصى حد من خلال الحفاظ على سلامة أرضية المتجر

أتمتة وإدارة حدث الجودة، وتصميم المنتج، ووثائق الامتثال الهامة

ربط جميع عمليات إدارة جودة الموردين، بما في ذلك طلبات الإجراءات التصحيحية للموردين (SCARs)، والإجراءات التصحيحية والوقائية (CAPAs)، والانحرافات، وإدارة التدقيق

قيود MasterControl

قد يكون البرنامج هو الأنسب للعاملين في مجال علوم الحياة أو الصناعات الطبية 💉

أبلغ المستخدمون عن عدم توفر العديد من الميزات بدون ترخيص كامل

تسعير برنامج MasterControl

اتصل بالمبيعات للحصول على أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات MasterControl

G2: 4.4/5 (أكثر من 140 تقييمًا)

4.4/5 (أكثر من 140 تقييمًا) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 230 تقييم)

3. أودو

عبر

أودو

أودو هو برنامج جدولة إنتاج متعدد الاستخدامات وغني بالمميزات يقدم مجموعة شاملة من الأدوات لإدارة عمليات التصنيع بفعالية. وبفضل تصميمه المعياري وطبيعته القابلة للتخصيص، يسمح أودو للشركات بتكييف البرنامج حسب احتياجاتها الإنتاجية المحددة.

يمكن للمستخدمين تتبع التقدم المحرز في كل مهمة بسهولة، ومراقبة توافر الموارد، وتحديد الاختناقات أو التأخيرات في جدول الإنتاج. تشجع ميزات Odoo التعاونية أيضًا على التواصل والتنسيق بين أعضاء الفريق. إن المزيد من المواءمة والرؤية في عملية الإنتاج والجدول الزمني يعد دائمًا مكسبًا. 💯

أفضل ميزات أودو

سهولة إنشاء ومتابعة جداول الإنتاج مع وظيفة السحب والإفلات

القدرة على تحديد أوامر العمل، وتعيين الموارد، وتعيين الأولويات لتحسين إدارة الموارد يسمح برنامج عملية الإنتاج بتكامل وظائف تخطيط متطلبات المواد (MRP)، مما يتيح إدارة المخزون وعمليات الشراء بسلاسة



قيود Odoo

قد يتم طرح الميزات قبل أن يتم تصحيحها بالكامل، مما يؤثر على تجربة المستخدم

أشار بعض المستخدمين إلى أنهم كانوا يتمنون تحسين مؤشرات الأداء الرئيسية للأداء

تسعير أودو

واحد التطبيق : مجانًا

مجانًا قياسي: 31.10 دولار/شهريًا لكل مستخدم

31.10 دولار/شهريًا لكل مستخدم مخصص: 46.80 دولار/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات أودو

G2: 4.2/5 (أكثر من 220 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 220 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 700 تقييم)

4. نت سويت

عبر

نت سويت

NetSuite هو نظام شامل قائم على السحابة برنامج إدارة الأعمال الذي يوفر إمكانات جدولة إنتاج قوية. بفضل مجموعة تطبيقاته المتكاملة، يوفر NetSuite حلاً شاملاً لـ إدارة عمليات التصنيع .

يتيح البرنامج للمستخدمين إنشاء جداول إنتاج مفصلة والحفاظ عليها مع مراعاة المتغيرات مثل توافر الموارد والمهل الزمنية وأولويات الطلبات. تعمل واجهة السحب والإفلات في NetSuite على تسهيل ضبط الجداول الزمنية وتخصيص الموارد وتتبع تقدم كل مهمة في الوقت الفعلي.

قد تستفيد أيضًا من NetSuite إذا كنت تتطلع إلى الحصول على رؤى قيمة فيما يتعلق بأداء الإنتاج لديك. يمكن أن تساعدك قدرات النظام الأساسي القوية في إعداد التقارير والتحليلات على اتخاذ قرارات قائمة على البيانات.

أفضل ميزات NetSuite

بالإضافة إلى ميزات جدول الإنتاج، يوفر البرنامج إدارة المخزون، وإدارة سلسلة التوريد، والمالية أدوات إعداد التقارير لتخطيط الإنتاج

تتيح التحليلات المدمجة للمستخدمين التكامل عبر حلول التصنيع والتجارة الإلكترونية وإدارة علاقات العملاء وتخطيط موارد المؤسسات

تتيح رؤية المخزون في الوقت الفعلي للمستخدمين إدارة عمليات الشراء مع التركيز على التوجيه المطلوب للمواد الخام

قيود NetSuite

كانت هناك مؤشرات على أن خدمة عملاء NetSuite محدودة

يمكن أن يؤدي تعقيد تخصيصات NetSuite إلى صعوبة استخدام المنتج

تسعير NetSuite

اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار المخصصة

تقييمات ومراجعات NetSuite

G2: 4/5 (أكثر من 2,500 تقييم)

4/5 (أكثر من 2,500 تقييم) Capterra: 4.1/5 (1,300+ تقييم)

5. إم آر بي سهل

عبر

MRPeasy

MRPeasy هو برنامج لجدولة الإنتاج يقدم مجموعة من الميزات المصممة خصيصاً للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم. باستخدام MRPeasy، يمكنك تخطيط أوامر الإنتاج وجدولتها مع مراعاة أمور مثل توافر الموارد، والمهل الزمنية وأولويات الطلبات. يمكن للمستخدمين تتبع التقدم المحرز في كل مهمة بسهولة. ليس هناك شعور أفضل من معرفة أن أوامر الإنتاج الخاصة بك يتم تنفيذها في الوقت المحدد!

يوفر MRPeasy أيضًا إمكانية رؤية مستويات المخزون، مما يمنع نفاد المخزون أو التخزين الزائد - لا مزيد من الرفوف القاحلة أو الفائضة! بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة الإنتاج أدوات التخطيط بحيث يمكنك استخدام كل من معداتك وموظفيك بأكثر الطرق فعالية ممكنة.

MRPeasy أفضل الميزات

يعمل هذا البرنامج، وهو حل جدولة متكامل، على تحسين عمليات التصنيع من خلال الجمع بين جدولة الإنتاج وإدارة المخزون والمشتريات وإدارة العملاء

واجهة سهلة الاستخدام والتنقل السهل يسهل على مستخدمي شركات التصنيع الصغيرة والمتوسطة الحجم إنشاء جداول الإنتاج وإدارتها

تحسين كفاءة المعدات واستخدامها مع إمكانات إعداد التقارير في الوقت الفعلي

قيود MRPeasy

أشار المستخدمون الذين يعتمدون على المواد الخام إلى أن المنصة لم تكن واسعة بما يكفي لتلبية احتياجاتهم

لم يتم دمج أنظمة التكلفة بعد

تسعير MRPeasy

المبتدئين: 49 دولارًا/شهريًا

49 دولارًا/شهريًا احترافي: 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم غير محدود: 149 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

MRPeasy التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 15 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 15 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 75 تقييم)

6. التخطيط المرئي

عبر

التخطيط المرئي

بفضل واجهته البديهية والمرئية، يتيح التخطيط المرئي للمستخدمين إنشاء جداول الإنتاج وتنظيمها بسهولة. يمكن للمستخدمين سحب المهام وإسقاطها بسهولة، وضبط الجداول الزمنية، وتعيين التبعيات لضمان سلاسة تدفق الإنتاج. يوفر التخطيط المرئي أيضًا تحديثات وإشعارات في الوقت الفعلي، مما يبقي المستخدمين على اطلاع على التقدم المحرز في كل مهمة.

تتمثل إحدى نقاط القوة الرئيسية للتخطيط المرئي في مرونته وخيارات التخصيص. يدعم التخطيط المرئي التكامل مع الأنظمة الأخرى، مثل أنظمة تخطيط موارد المؤسسات ERP أو أنظمة التحكم في الإنتاج. يمكن لعمليات التكامل أن تجعل حياتك أسهل لأن نظام الإنتاج بأكمله سيكون متزامنًا.

تعني التقارير والتحليلات المتقدمة أنه يمكنك دراسة أداء الإنتاج وتتبع المقاييس الرئيسية وتحديد مجالات التحسين. 👀

أفضل ميزات التخطيط المرئي

يسمح حل الجدولة القابل للتخصيص للمستخدمين بتخصيص العمليات وفقًا لاحتياجات التصنيع الخاصة بهم. يمكن للمستخدمين تحديد القواعد وسير العمل والقيود الخاصة بهم، مما يضمن توافق جدول الإنتاج مع متطلباتهم الفريدة

استخدام العروض الرسومية لتتبع موارد الإنتاج والمهام والجداول الزمنية بسهولة ⏲️

يتيح البرنامج القائم على السحابة للمستخدمين أخذ نظام الجدولة أينما ذهبوا

قيود التخطيط المرئي

قال المستخدمون إن النظام الأساسي يبدو قديمًا

لا يبدو أن البرنامج يُستخدم أو يُراجع على نطاق واسع على الإنترنت مثل بعض الخيارات الأخرى في قائمتنا

تسعير التخطيط المرئي

VP Desk: 55 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

55 دولارًا شهريًا لكل مستخدم بوابة VP Portal: 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم VP Go: 15 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات التخطيط المرئي

G2: 3.8/5 (4 تقييمات)

3.8/5 (4 تقييمات) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 30 تقييم)

7. شيدليزر

عبر

شيدليزر

يجعل برنامج Schedlyzer إدارة عمليات التصنيع أكثر كفاءة بفضل خوارزمياته المتقدمة وتقنيات التحسين. يأخذ البرنامج في الاعتبار عوامل مثل توافر الموارد والقدرة الإنتاجية وأولويات الطلبات والقيود لإنشاء جداول إنتاج رائعة.

نحن نحب قدرات المحاكاة في Schedlyzer، والتي تتيح لك تقييم تأثير السيناريوهات المختلفة واتخاذ قرارات أفضل لتخطيط الإنتاج.

أفضل ميزات Schedlyzer

يتفوق Schedlyzer عندما يتعلق الأمر بدمج الأنظمة ومصادر البيانات الأخرى، مثل برنامج تخطيط موارد المؤسسات و MES وبيانات الإنتاج في الوقت الفعلي

يمكن للمخططين تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية، وتحديد الاختناقات، وتحليل بيانات الإنتاج مع إعداد تقارير شاملة

التعلم الآلي والتحليلات التنبؤية للتنبؤ بالطلب وتعديل الجداول الزمنية تلقائيًا لتلبية طلبات العملاء المتغيرة

قيود برنامج Schedlyzer

لا تقدم Schedlyzer عمليات محاكاة مباشرة. وبدلاً من ذلك، فإن التنبؤ بالجدولة وإعداد التقارير ثابت

قال بعض المستخدمين أن لوحات إعداد التقارير لم تكن واضحة أو موجزة مقارنة بأدوات تخطيط الإنتاج الأخرى

تسعير Schedlyzer

نسخة تجريبية مجانية

اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Schedlyzer

G2: غير متوفر

غير متوفر Capterra: 4.4/5 (أكثر من 15 تقييم)

8. أوبتيسا

عبر

أوبتيسا

إذا كنت تكافح من أجل حل تحديات الجدولة والتحسين المعقدة، فقد يكون Optessa مناسبًا لك. نحن من أشد المعجبين بقدرة Optessa على المساعدة في حل معضلات الجدولة الصعبة.

توفر المنصة واجهة مرنة وسهلة الاستخدام تسمح لك بتصور الجداول الزمنية وتعديلها، وتعيين الموارد، وتعيين القيود. تمنح Optessa الفريق بأكمله تحديثات وإشعارات في الوقت الفعلي أيضاً.

أفضل ميزات Optessa

يتفوق البرنامج في إدارة بيئات الإنتاج واسعة النطاق ذات الموارد المتعددة وسير العمل المعقد والتبعيات المعقدة

يوفر Optessa تحليلاً متقدماً لتحليل ماذا لو وتخطيط السيناريوهات، مما يسمح للمستخدمين بمحاكاة سيناريوهات الجدولة وتقييم تأثيرها

باستخدام الخوارزميات، يمكن للمستخدمين حساب عوامل متعددة مثل قيود الموارد، وقدرات الإنتاج، وأولويات الطلب، وقواعد التسلسل

قيود أوبتيسا

قال المستخدمون إن الاتصال بالمنصة ينقطع بشكل متكرر

لا يوجد تطبيق للهاتف المحمول على نظامي iOS أو Android

تسعير أوبتيسا

اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات أوبتيسا #### تقييمات ومراجعات أوبتيسا

G2: 3.5/5 (1 تقييم)

3.5/5 (1 تقييم) Capterra: 4.5/5 (4 تقييمات)

9. كاتانا MRP

عبر

كاتانا MRP

الشركات المصنعة الصغيرة والمتوسطة الحجم، لقد حان وقتك: Katana MRP هو برنامج جدولة الإنتاج المصمم خصيصًا لك. من خلال واجهته سهلة الاستخدام وسير العمل البديهي، يعمل برنامج Katana MRP على تبسيط عملية جدولة الإنتاج وتبسيط عمليات التصنيع. يوفر البرنامج رؤية في الوقت الفعلي لأوامر الإنتاج، مما يتيح لك إنشاء الجداول الزمنية وتعديلها دون عناء.

يمكن للمستخدمين تتبع التقدم المحرز في كل مهمة بسهولة، ومراقبة مستويات المخزون، واتخاذ قرارات مستنيرة لضمان التسليم في الوقت المحدد والاستخدام الفعال للموارد.

كاتانا كاتانا MRP أفضل الميزات

تتبع توافر المواد الخام ومنع نفاد المخزون أو الإفراط في التخزين

يمكن للمستخدمين إدارة جداول الإنتاج الخاصة بهم جنبًا إلى جنب مع مستويات المخزون وطلبات أوامر الشراء عبر مركز مركزي

وظيفة السحب والإفلات تجعل من السهل تنسيق ونقل جداول الإنتاج التصنيعية

قيود نظام كاتانا MRP

يتكامل Shopify على مستوى المنتج ولكن ليس على مستوى المواد

أشار المستخدمون إلى أن المنصة واجهت أوقات تأخير

تسعير كاتانا MRP

أساسي: 99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

99 دولارًا أمريكيًا في الشهر متقدم: 299 دولاراً شهرياً

299 دولاراً شهرياً الاحترافية: 599 دولارًا شهريًا

599 دولارًا شهريًا المؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات كاتانا MRP

G2: 4.4/5 (أكثر من 35 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 35 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 145 تقييم)

10. إنك سوفت

عبر

إنك سوفت

InkSoft هو برنامج متخصص في جدولة الإنتاج مصمم لصناعة الطباعة والملابس. من خلال ميزاته الخاصة بالصناعة وواجهته البديهية، يعمل InkSoft على تبسيط عملية جدولة الإنتاج لكل ما يتعلق بالطباعة المخصصة وتزيين الملابس. 👕

يتيح البرنامج للمستخدمين إنشاء جداول الإنتاج وإدارتها، مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل مواصفات الطلب، وطرق الطباعة، وقدرات الإنتاج، ومواعيد التسليم النهائية. يوفر InkSoft لوحة تحكم مرئية توفر نظرة عامة واضحة لسير عمل الإنتاج، مما يسمح للمستخدمين بتتبع التقدم المحرز في كل طلبية بسهولة، وتخصيص الموارد، وضمان التدفق الفعال.

أفضل ميزات InkSoft

تتكامل InkSoft بسلاسة مع وظائف أخرى مثل المتاجر عبر الإنترنت وأنظمة إدارة علاقات العملاء وبرامج التصميم

إبقاء المستخدمين على اطلاع مع إشعارات في الوقت الفعلي حول تحديثات الطلبات أو التغييرات أو غيرها من المشكلات المحتملة التي قد تؤثر على جدول الإنتاج

تتيح لك ميزات إعداد التقارير والتحليلات تحليل أداء الإنتاج، وتتبع المقاييس الرئيسية، واتخاذ قرارات قائمة على البيانات لتحسين جدولة الإنتاج وتخصيص الموارد

قيود InkSoft

لا يمكن للمستخدمين الوصول إلى بيانات التسويق الخاصة بهم

هناك وسائل محدودة لتخصيص المنصة

تسعير InkSoft

InkSoft: 299 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين

299 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين InkSoft غير محدود: 399 دولارًا شهريًا لعدد غير محدود من المستخدمين

تقييمات ومراجعات InkSoft

G2: 2.7/5 (أكثر من 5 تقييمات)

2.7/5 (أكثر من 5 تقييمات) Capterra: 3.9/5 (أكثر من 10 تقييمات)

زيادة الأرباح مع أفضل برنامج لجدولة الإنتاج ## زيادة الأرباح مع أفضل برنامج لجدولة الإنتاج

يمكن أن يؤثر برنامج جدولة الإنتاج على عملك بشكل كبير. يمكن أن يساعدك البرنامج المناسب على تبسيط الجدولة، وتحسين الموارد، وتحسين احتمالية الوفاء بالمواعيد النهائية للمشروع، وزيادة الربحية.

أحد الحلول التي تستحق التفكير فيها بقوة هو ClickUp، فبفضل ميزات التخطيط والجدولة المتقدمة، يمكن أن يساعدك ClickUp على تحسين الكفاءة، وتجنب الاختناقات، والحفاظ على التسليم في الوقت المحدد.

اشترك في ClickUp اليوم

للبدء. 💥