كيفية إجراء تحليل المنافسين (+قالب)

هل تساءلت يومًا ما الذي يفعله منافسوك من وراء الكواليس للبقاء في المقدمة؟ جيد 74% من قادة الأعمال يدركون أهمية تحسين معلومات السوق، إلا أن العديد منهم لا يزالون يجدون صعوبة في البقاء في المقدمة.

يمكن أن يكون تعلم كيفية إجراء تحليل المنافسين هو الحل. فهو يمنحك السبق الصحفي الداخلي، ويكشف لك عن مزايا منافسيك وعيوبهم واستراتيجياتهم - وهو مفتاح لإطلاق العنان لنمو أعمالك التجارية!

قد لا تتمتع هذه الطريقة بالإثارة التي تتسم بها أفلام التجسس القديمة، ولكنها قد تكون مفيدة بنفس القدر وتساعدك على اكتشاف الثغرات في السوق.

في هذا الدليل، سنرشدك في هذا الدليل إلى خطوات إجراء تحليل المنافسين بفعالية والاستفادة من تلك المعرفة لتعزيز استراتيجية عملك. هل أنت مستعد لمعرفة ما يخطط له منافسوك؟ هيا بنا!

جرب ClickUp لتحليل السوق بشكل متعمق

## ⏰ ملخص 60 ثانية

لإجراء تحليلك التنافسي الخاص بك

حدد أكبر منافسيك - المنافسين المباشرين وغير المباشرين

جمع بيانات عن منتجاتهم وخدماتهم وأسعارهم واستراتيجيات التسويق الخاصة بهم

تتبع أداءهم عبر الإنترنت باستخدام أدوات مثل Google Analytics أو ClickUp Dashboards

تحليل آراء العملاء وحصتهم في السوق

تقييم نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات (SWOT)

اطّلع على سلوك المستهلكين وتعليقاتهم لفهم تصورات المنافسين

اكتشف الثغرات في السوق وحسِّن استراتيجية عملك بناءً على الرؤى

اختر أداة مثل ClickUp التي تعمل على تحسين عملية التحليل التنافسي بميزات وقوالب مميزة

ما هو التحليل التنافسي؟

التحليل التنافسي هو عملية تقييم منافسيك لفهم نقاط قوتهم وضعفهم وموقعهم في السوق.

يتعلق الأمر كله بإلقاء نظرة أعمق على كيفية عمل منافسيك وطريقة عملهم في التسويق والبيع. يمكن أن تساعدك هذه الأفكار على تحسين عروضك بشكل أفضل.

على سبيل المثال عندما دخلت Netflix مساحة البث فقد فهمت بوضوح ما كان منافسها، بلوكباستر، يفعله، والأهم من ذلك، ما لم يكن يفعله.

هدفت نتفليكس إلى سد الثغرات من خلال تقديم أسعار قائمة على الاشتراك، والراحة من خلال التوصيل عبر البريد (والبث التدفقي لاحقًا)، والتركيز على تجربة العملاء. ومن خلال معالجة نقاط الألم هذه، اكتسبت نتفليكس قوة جذب سريعة وأحدثت تحولاً في صناعة الترفيه.

التحليل التنافسي هو ورقة الغش الاستراتيجية التي تساعدك:

الحصول على رؤية واضحة للمشهد التنافسي

إلقاء نظرة جديدة على نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات الخاصة بك (مرحبًا بتحليل SWOT!)

معرفة أفضل طريقة لوضع منتجك في مكانته

إنه جزء أساسي من استراتيجية الذكاء التنافسي الأوسع نطاقاً.

👀 هل تعلم؟ قامت شركتا كوكا كولا وبيبسي بتحليل تحركات بعضهما البعض لأكثر من قرن من الزمان. في سبعينيات القرن الماضي، أجرت شركة بيبسي اختبار التذوق الأعمى "تحدي بيبسي" الشهير لتسليط الضوء على حلاوة منتجهم. ردت شركة كوكاكولا بإطلاق "كوكاكولا الجديدة" في عام 1985 - فقط لتعود إلى صيغتها الأصلية بعد احتجاج الجمهور. يُظهر هذا التنافس كيف يمكن للتحليل التنافسي أن يثير خطوات جريئة (وأحياناً دروساً كبيرة)!

كيفية إجراء تحليل تنافسي

الميزة التنافسية المستدامة الوحيدة هي أن تتعلم أسرع من منافسيك وأن تكون قادرًا على التصرف بناءً على ما تعلمته

جاك ويلش، الرئيس التنفيذي السابق لشركة جنرال إلكتريك

بفضل مجموعة من البرمجيات وتطوير برامج أدوات الذكاء الاصطناعي ، لم يكن إجراء تحليل تنافسي أكثر سهولة من أي وقت مضى.

أحد الخيارات البارزة هو انقر فوق تطبيق كل شيء للعمل يساعدك على تنظيم جميع أبحاثك ورؤاك في مكان واحد. وبفضل ميزات مثل تتبع المهام، ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص، ومشاركة المستندات، يضمن لك ClickUp تحقيق أقصى استفادة من تحليلك التنافسي.

والآن، دعنا نتعرف على كيفية إجراء تحليل تنافسي يهيئ لك الفوز!

الخطوة 1: تحديد المنافسين

الخطوة الأولى لإجراء تحليل المنافسين هي تحديد منافسيك وجمع التفاصيل الأساسية عن عملك التجاري.

إليك ما تحتاج إلى أخذه بعين الاعتبار:

المنافسون المباشرون : الشركات التي تقدم منتجات أو خدمات مماثلة لنفس الجمهور المستهدف. يتنافسون على نفس الحصة السوقية وقاعدة العملاء

: الشركات التي تقدم منتجات أو خدمات مماثلة لنفس الجمهور المستهدف. يتنافسون على نفس الحصة السوقية وقاعدة العملاء المنافسون غير المباشرين : الشركات التي تقدم بدائل قد تلبي نفس احتياجات العملاء، حتى لو لم تكن نفس المنتج أو الخدمة

: الشركات التي تقدم بدائل قد تلبي نفس احتياجات العملاء، حتى لو لم تكن نفس المنتج أو الخدمة المنافسون الصاعدون : اللاعبون الجدد الذين يدخلون السوق بحلول مبتكرة يمكن أن تعطل الصناعة

: اللاعبون الجدد الذين يدخلون السوق بحلول مبتكرة يمكن أن تعطل الصناعة تموضع السوق: فهم موقف المنافسين في السوق - من هو الرائد ومن هو المتخلف عن الركب

وبمجرد تحديدهم، يمكنك التحقق من استراتيجياتهم وأسعارهم وأساليبهم التسويقية ومشاركة العملاء لتحسين وضع عملك التجاري لتحقيق النجاح. لتجميعها كلها في مكان واحد، فكر في استخدام مستندات ClickUp .

ClickUp Docs

استخدم مستندات ClickUp Docs لتعيين المهام لأعضاء فريقك باستخدام رؤى من تحليلك التنافسي

باستخدام مستندات ClickUp Docs، يمكنك إنشاء مستندات ديناميكية تنظم رؤاك التنافسية. يمكن أن تتضمن هذه المستندات صفحات متداخلة وقوالب وجداول مضمنة.

عندما تجد نقطة قوة أحد المنافسين التي تحتاج إلى نشرها، ضع علامة على فريقك في التعليقات وقم بتعيين المهام لهم. بهذه الطريقة، يمكنك تحويل فكرتك إلى خطوة قابلة للتنفيذ! بالإضافة إلى ذلك، يمكنك ربط المستندات بالمهام وتتبع التحديثات وإدارة المشاريع مباشرةً داخل مستنداتك. يتيح لك مركز المستندات فرز المستندات والبحث والوصول إلى مستندات الويكي والقوالب التي تم التحقق منها بسهولة.

يمكنك أيضًا إدارة الأذونات ومشاركة المستندات بأمان مع فريقك أو ضيوفك أو حتى الجمهور.

🧠 حقيقة ممتعة: يمكن لعقلك أن يستوعب 3-5 عناصر فقط في المرة الواحدة. قراءة مستند مليء بالأفكار؟ الاحتمالات أنك ستنسى الكثير. قم بتعيين المهام أثناء عملك لتجنب فقدان التفاصيل المهمة!

الخطوة 2: إجراء أبحاث السوق

بمجرد تحديد منافسيك المباشرين، حان الوقت لبدء أبحاث السوق. تساعدك هذه الخطوة على فهم المشهد الأوسع للصناعة ومكانة منافسيك فيها.

ابدأ بجمع البيانات عن اتجاهات الصناعة وحجم السوق والنمو. انظر إلى المعلومات الديموغرافية من خلال البحث الأولي (الاستطلاعات والمقابلات ومجموعات التركيز) والبحث الثانوي (تقارير الصناعة وتحليل المنافسين والدراسات الأكاديمية) لجمع رؤى قيمة

بالإضافة إلى ذلك، قم بتقييم كل من نقاط التكافؤ (السمات المشتركة مع المنافسين) و نقاط التمايز (ما يميزك عن غيرك).

نماذج ClickUp

إحدى طرق جمع المعلومات والاحتفاظ بجميع بياناتك في مكان واحد هي استخدام نماذج ClickUp . إنه مثالي لتصميم ومشاركة الاستبيانات والتعليقات من جمهورك المستهدف، مما يجعل العملية بسيطة وفعالة.

اجمع الرؤى دون عناء مع نماذج ClickUp - حوّل الردود إلى مهام قابلة للتنفيذ اليوم

إليك كل ما يمكنك فعله باستخدام النماذج:

حوِّل الردود على الاستبيانات إلى مهام تتكامل بسهولة مع مهام سير العمل لديك، مما يجعل المشاريع تسير بشكل أسرع

استخدم المنطق الشرطي لالتقاط البيانات الأكثر صلة فقط، مما يجعل عملية الاستقبال بسيطة

قم بتخصيص نماذج ClickUp لأي احتياجات، بدءًا من ملاحظات المنتج إلى توجيه عملاء المبيعات المحتملين، مما يضمن لك جمع الرؤى الصحيحة

تحويل الملاحظات إلى مهام قابلة للتنفيذ وتخصيصها تلقائيًا لأعضاء الفريق المناسبين، مما يسرع من تحسينات المنتج

👀 هل تعلم؟ وجدت دراسة أجرتها شركة هانوفر للأبحاث أن 91% من الشركات أبلغت عن زيادة في المبيعات بعد استخدام بيانات أبحاث السوق.

الخطوة 3: تحليل قدرات المنافسين ووضعهم في السوق

يُعد فهم نقاط قوة منافسيك ومكانتهم في السوق خطوة حاسمة في إنشاء استراتيجية التوجه إلى السوق .

تتضمن هذه الخطوة تقييم كفاءتها التشغيلية وعروض منتجاتها وجهودها التسويقية وموقعها العام في السوق.

استكشف مقاييس مثل الحصة السوقية واستراتيجيات التسعير والوصول إلى العملاء لتحديد ما تتفوق فيه الشركة وأين تقصر فيه. ركز على مجالات مثل جودة المنتج وسمعة العلامة التجارية والابتكار لقياس قدرتها التنافسية.

ClickUp Dashboards

ألن يكون من الرائع عرض كل هذه البيانات في مكان واحد؟ لوحات معلومات ClickUp تساعدك على تحويل الرؤى المعقدة بسرعة إلى مرئيات قابلة للتنفيذ.

حوِّل رؤى المنافسين إلى استراتيجيات قابلة للتنفيذ باستخدام ClickUp Dashboards - الحل المتكامل لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً

باستخدام ClickUp، يمكنك إنشاء لوحة تحكم المنافسين بواسطة:

تخصيص الأدوات المصغّرة : أضف المخططات والجداول والأدوات المخصصة لتتبع المقاييس الرئيسية مثل الحصة السوقية وأسعار المنافسين وأداء الحملة - كل ذلك في الوقت الفعلي

: أضف المخططات والجداول والأدوات المخصصة لتتبع المقاييس الرئيسية مثل الحصة السوقية وأسعار المنافسين وأداء الحملة - كل ذلك في الوقت الفعلي تصوير الاتجاهات : استخدم الرسوم البيانية الخطية أو الشريطية لمقارنة معدلات نمو المنافسين ومراقبة اتجاهات الصناعة، واتخاذ قرارات مبنية على البيانات بسهولة

: استخدم الرسوم البيانية الخطية أو الشريطية لمقارنة معدلات نمو المنافسين ومراقبة اتجاهات الصناعة، واتخاذ قرارات مبنية على البيانات بسهولة تتبع الأداء : راقب مؤشرات الأداء الرئيسية مثل معدلات مشاركة المنافسين أو إطلاق المنتجات باستخدام أدوات قياس مصممة خصيصًا لاستراتيجيتك

: راقب مؤشرات الأداء الرئيسية مثل معدلات مشاركة المنافسين أو إطلاق المنتجات باستخدام أدوات قياس مصممة خصيصًا لاستراتيجيتك دمج مصادر البيانات : اجمع البيانات من أدوات متعددة في عرض واحد موحد، مما يمنحك لمحة شاملة عن المشهد التنافسي لديك

: اجمع البيانات من أدوات متعددة في عرض واحد موحد، مما يمنحك لمحة شاملة عن المشهد التنافسي لديك التعاون في الوقت الفعلي: مشاركة لوحات المعلومات مع فريقك، وتحديث الرؤى بشكل تعاوني، وتعيين عناصر الإجراءات مباشرةً من لوحة المعلومات

استخدام ClickUp كأداة لإدارة المنتجات. إدارة حساب عملائنا على نطاق واسع وأخذ متابعتهم أيضًا مفيد في جزء التحليل. وتساعدنا لوحة التحكم الخاصة به في تصوير البيانات بطريقة ذات معنى، كما أنها توفر الوقت أيضًا. يمكنني أيضًا إنشاء مساحات مختلفة حيث يمكنني العمل مع جزء المشكلات والتحسينات. علاوة على ذلك، يمكن أيضًا مراقبة عملنا اليومي، ويساعدنا أيضًا تتبع الوقت الذي نقضيه في مهمة معينة على تحسين كفاءة العمل. الإشعارات، والتفكير، والمحادثات اليومية المنتظمة تجعل المسار أسهل بكثير _

ماناسوي دويفيدي، محلل تطوير أعمال، شركة سيدكوس تكنولوجيز المحدودة.

الخطوة 4: مقارنة جهود التسويق

هل تريد أن تتفوق على منافسيك؟

تعرف على استراتيجياتهم التسويقية - وهو جزء أساسي من التحليل التنافسي. افهم وجودهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وأداء تحسين محركات البحث، والحملات الإعلانية الرقمية، وجهود تسويق المحتوى

حدِّد ما الذي يلقى صدى لدى جمهورهم وأين يقصرون في ذلك. تساعد هذه المقارنة على تحسين عمليات تدقيق وسائل التواصل الاجتماعي وتنقيح عملية التخطيط التسويقي لإشراك السوق المستهدف بفعالية

الحقول المخصصة

باستخدام ClickUp، يمكنك إنشاء الحقول المخصصة على لوحة تحكم المنافسين لتتبع المقاييس المهمة مثل المشاركة الاجتماعية وتصنيفات الكلمات المفتاحية واستراتيجية المحتوى.

ابق على اطلاع على استراتيجيتك التسويقية مع ClickUp، مما يسهل تتبع الأداء ومقارنته بدقة

يمكنك تخصيص هذه الحقول لمراقبة أنشطة المنافسين أو تقييم استراتيجيتك الخاصة. على سبيل المثال، أنشئ حقولاً مخصصة لتتبع مقاييس مثل تفاعل وسائل التواصل الاجتماعي أو تصنيفات الكلمات الرئيسية لتحسين محركات البحث أو أداء الإنفاق الإعلاني.

الخطوة 5: تقييم سلوك المستهلك وتجربة العملاء

وفقًا لـ Forbes, 53% من المستهلكين يقولون إن تجربة الشركة ضرورية تمامًا مثل منتجاتها أو خدماتها. وهذا يسلط الضوء على الحاجة إلى تحليل آراء العملاء وملاحظاتهم بدقة.

ابدأ بجمع البيانات حول عادات الشراء وسلوك التصفح والتعليقات من خلال الاستبيانات ووسائل التواصل الاجتماعي وأدوات التحليل. انظر إلى عوامل مثل عدد مرات شراء العملاء، وما الذي يؤثر على قراراتهم، ومستوى تفاعلهم مع حملاتك التسويقية.

يتضمن تحليل تجربة العملاء تقييم مدى سهولة تصفح العملاء لموقعك الإلكتروني، وإجراء عمليات الشراء، والتفاعل مع فريق الدعم الخاص بك.

يتيح لك القيام بذلك فهم المجالات التي يتألق فيها المنافسون أو يتعثرون فيها واستخدام هذه الرؤى للارتقاء بتجربة عملائك.

الخطوة 6: استخدام التخطيط الإدراكي وتحليل الأرباح

هل تريد أن ترى أين تقف في السوق؟ *التخطيط الإدراكي هو أداة مرئية تقارن علامتك التجارية بالمنافسين الرئيسيين بناءً على السمات الأساسية مثل السعر والجودة والخدمة.

هناك طريقة أخرى قيّمة وهي تحليل الأرباح، والتي تتضمن تحليل البيانات المالية - مثل التسعير والتكاليف والحصة السوقية - لتقييم الربحية وتحديد مجالات التحسين.

إليك كيفية استخدام هذه الأدوات بفعالية:

لـ رسم الخرائط الإدراكية: * اختر سمتين ذات صلة بسوقك، مثل السعر مقابل الجودة

ارسم علامتك التجارية ومنافسيك على رسم بياني بسيط ثنائي الأبعاد بناءً على تصورات العملاء

حدد الثغرات في السوق، مع تسليط الضوء على المجالات التي يمكنك التميز فيها أو تحسينها

لتحليل الربح:

مراجعة التقارير المالية العامة، مثل نماذج التسعير وهياكل التكاليف

قارن بيانات مبيعاتك وحصتك السوقية مع المنافسين لتحديد الاتجاهات

استخدم هذه المعلومات لتعديل استراتيجيات التسعير، أو خفض التكاليف غير الضرورية، أو استهداف شرائح أكثر ربحية

يوفر رسم الخرائط الإدراكية وتحليل الأرباح رؤية واضحة لوضعك في السوق وأين يمكن أن تؤدي التحسينات إلى زيادة الربحية والمكانة السوقية

💡 نصيحة احترافية: قم بإقران التحليل التنافسي مع تحليل الفجوة لاكتشاف مواطن التأخر والتركيز على سد تلك الثغرات للحصول على ميزة أكثر حسماً.

الخطوة 7: تحديد الفرص والتهديدات

لكي تبقى في المقدمة، تحتاج إلى تحديد الفرص التي تدفعك إلى الأمام والتهديدات التي يمكن أن تعيقك. قد تكون الفرص مخفية في الأسواق الجديدة أو المنافذ غير المستغلة، بينما قد تكمن التهديدات في تحركات المنافسين أو التحولات في الصناعة.

من الطرق الممتعة للبقاء في القمة إجراء تحليل SWOT -دراسة نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات.

على سبيل المثال، في إدارة المشاريع، قد تكتشف فرصة لتعزيز الكفاءة باستخدام أداة جديدة أو تهديدًا حيث يقوم أحد المنافسين بتخفيض أسعار خدماتك. من خلال هذه الرؤية، يمكنك تحويل التحديات إلى انتصارات والحفاظ على استراتيجيتك حادة!

📮 نظرة ثاقبة: 37% من العمال يرسلون مذكرات متابعة أو محاضر اجتماعات لتتبع بنود العمل، لكن 36% منهم لا يزالون يعتمدون على طرق أخرى مجزأة.

وفقًا لـ بحث أجراه ClickUp ، بدون نظام موحد لالتقاط القرارات، قد تُدفن الرؤى الرئيسية التي تحتاجها في قنوات الاتصال مثل الدردشات أو رسائل البريد الإلكتروني أو جداول البيانات. باستخدام ClickUp، يمكنك تحويل المحادثات على الفور، خاصةً المحادثات المهمة المتعلقة باكتساب ميزة تنافسية، إلى مهام قابلة للتنفيذ عبر جميع مهامك ومحادثاتك ومستنداتك - مما يضمن عدم وقوع أي شيء في الشقوق.

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أمثلة على التحليل التنافسي

إن التحليل التنافسي الجيد التنفيذ يمنح الشركات الرؤى التي تحتاجها لاتخاذ قرارات مستنيرة والبقاء في المقدمة.

⭐ لنفترض أننا شركة تدعى برو هيفن (Brew Haven)، نجري تحليلاً تنافسيًا لفهم سوق المقاهي المحلية بشكل أفضل وتحسين استراتيجية عملنا. منافسينا الرئيسيين هم "بين آند كو" و"أروما بليس"

*🔎 الرؤى الرئيسية:

نقاط القوة: نحن نوفر الراحة مع أسرع خدمة في المدينة وبرنامج ولاء يحفز على تكرار الزيارات. ومع ذلك، يتفوق بين آند كو في الأجواء، حيث يلبي احتياجات العاملين عن بُعد مع خدمة الواي فاي المجانية، بينما يقدم أروما بليس مشروبات متخصصة.

نحن نوفر الراحة مع أسرع خدمة في المدينة وبرنامج ولاء يحفز على تكرار الزيارات. ومع ذلك، يتفوق بين آند كو في الأجواء، حيث يلبي احتياجات العاملين عن بُعد مع خدمة الواي فاي المجانية، بينما يقدم أروما بليس مشروبات متخصصة. نقاط الضعف: يتمتع منافسونا بحضور أكبر على الإنترنت. تُشرك شركة Bean & Co العملاء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بينما تجذب مشاركات Aroma Bliss على إنستجرام جمهورًا متخصصًا. وفي الوقت نفسه، فإن وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا غير متطورة.

يتمتع منافسونا بحضور أكبر على الإنترنت. تُشرك شركة Bean & Co العملاء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بينما تجذب مشاركات Aroma Bliss على إنستجرام جمهورًا متخصصًا. وفي الوقت نفسه، فإن وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا غير متطورة. الفرص: يمكن أن يساعدنا تنفيذ الطلب عبر الإنترنت وتوسيع جهود وسائل التواصل الاجتماعي على المنافسة بشكل أكثر فعالية. يسلط نجاح أروما بليس في تقديم المشروبات المتخصصة الضوء على فرصة تقديم عناصر قائمة فريدة من نوعها، مثل المشروبات الموسمية.

🥇 الخطوات التالية: يجب علينا إطلاق نظام للطلب عبر الإنترنت وتحسين استراتيجيتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. يجب علينا أيضاً استكشاف الشراكات مع البائعين المحليين لتعزيز عروضنا. ستعمل هذه الخطوات على تعزيز مكانتنا في السوق وجذب عملاء جدد مستهدفين مع الحفاظ على قاعدتنا المخلصة.

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

حتى أكثر الاستراتيجيات ذكاءً يمكن أن تتعثر حتى إذا وقعت في أخطاء شائعة. إليك ما يجب الانتباه إليه عند الغوص في التحليل التنافسي:

التركيز فقط على المنافسين المباشرين: وسع نطاقك - يمكن أن يأتي المنافسون من أي مكان

وسع نطاقك - يمكن أن يأتي المنافسون من أي مكان استخدام بيانات قديمة: ابقَ على اطلاع دائم؛ فرؤى الأمس لن تفوز في مباراة اليوم

ابقَ على اطلاع دائم؛ فرؤى الأمس لن تفوز في مباراة اليوم تجاهل المعايير الداخلية: تتبع تقدمك إلى جانب مقاييس المنافسين

تتبع تقدمك إلى جانب مقاييس المنافسين تتبع الكثير من المقاييس: التركيز على المؤشرات الرئيسية لتجنب التحميل الزائد للبيانات

التركيز على المؤشرات الرئيسية لتجنب التحميل الزائد للبيانات تخطي الرؤى القابلة للتنفيذ: حوّل تحليلك إلى إجراءات واضحة ومؤثرة

تجنّب هذه المزالق؛ وستتمكن من تحويل تحليلك التنافسي إلى محرك نمو قوي.

تعزيز تحليلك التنافسي باستخدام الأدوات والموارد

يمكن لامتلاك الأدوات المناسبة أن يحول تحليلك التنافسي من أساسي إلى رائع. مختلف أدوات تحليل المنافسين تتفوق في مجالات محددة، لذلك من الضروري أن تتوافق اختياراتك مع أهداف عملك واحتياجاتك.

دعنا نساعدك على التخلص من الضوضاء. إليك بعض الأدوات مع أفضل قوالب التحليل التنافسي يجب أن تفكر في استخدامها:

1. انقر فوق

يتميز ClickUp بأدوات إعداد التقارير، وأكثر من 1000 نموذج، والتكاملات الأصلية المصممة خصيصًا لجعل العملية خالية من الإجهاد.

قم بتعيين المهام، ووضع علامات على أعضاء الفريق، وتعيين كل شيء من أجل تعاونك التالي مع ClickUp

يمكنك استخدام ClickUp من أجل:

تعيين وتتبع أهداف عملك ومؤشرات الأداء الرئيسية باستخدام أهداف ClickUp ادمج عملك على المنصة مع أكثر من 80 أداة بما في ذلك Google Drive وGoogle Analytics وSlack

تعاون في بضع نقرات فقط من خلال التعليقات والمحادثات والمستندات واللوحات البيضاء في ClickUp Spaces قم بأتمتة المهام المتكررة لتوفير الوقت وتعزيز إنتاجية الفريق باستخدام أتمتة ClickUp Automations استخدم ClickUp Brain ، المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي، لإنشاء تقارير تحليلية تنافسية وعصف ذهني للأفكار ووضع خطط قابلة للتنفيذ بسرعة



جرّب ClickUp Brain مجانًا

على سبيل المكافأة، يمكنك بدء تحليلك التنافسي على الفور باستخدام قالب التحليل التنافسي ClickUp . يجعل هذا القالب تحليل المنافسة سهلاً وجذاباً من خلال بناء مصفوفة Ansoff Matrix.

قالب التحليل التنافسي ClickUp

تتيح لك السبورة التفاعلية إضافة رؤيتك وتعديلها وترتيبها بشكل متماسك. يقارن كل ربع يقارن بين العناصر بناءً على المقاييس التي اخترتها، مسترشدًا بمفتاح واضح.

مع هذا قالب تحليل الصناعة يمكنك الكشف عن نقاط قوة المنافسين وضعفهم، وفهم مشهد السوق، وتطوير استراتيجيات للبقاء في المقدمة - سواء كنت تطلق منتجًا جديدًا أو توسع منتجًا قائمًا.

اقرأ أيضًا: قوالب مصفوفة أنسوف المجانية

2. تحليلات جوجل

عبر تحليلات جوجل يقدم Google Analytics رؤى قيّمة حول حركة المرور على موقعك الإلكتروني، ويكشف عن الخصائص الديموغرافية للزائرين وموقعهم وأنماط سلوكهم.

كما يتتبع أيضًا تفاعل المستخدمين، ويوضح الصفحات التي يتصفحونها، ومدة بقائهم، والإجراءات التي يتخذونها - مثل إتمام عملية شراء أو إرسال نموذج. تُمكِّنك هذه الرؤى من تحسين تجربة المستخدم لموقعك الإلكتروني وتعزيز التحويلات بفعالية.

💡 نصيحة احترافية: ادمج تحليلات جوجل في قالب التحليلات مع ClickUp لمقارنة أداء موقعك الإلكتروني مع المنافسين.

3. كرايون

عبر قلم تلوين يقدم Crayon مجموعة شاملة من الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل المنافسين. وتوفر نظرة عامة مفصلة على استراتيجيات المنافسين وتتبع كل شيء بدءًا من نشاط وسائل التواصل الاجتماعي إلى تحديثات الموقع الإلكتروني في الوقت الفعلي.

تشمل أهم الميزات رؤى حول التسعير والمنتجات واتجاهات السوق، مما يساعد الشركات على البقاء في طليعة التحولات في الصناعة. ومن خلال عمليات التكامل والتنبيهات في الوقت الفعلي، يضمن لك Crayon أن تكون دائماً على اطلاع على أنشطة المنافسين.

قم بتحسين تحليلك التنافسي باستخدام ClickUp

اليوم، يعني البقاء في المقدمة الاستفادة من كل أداة تحت تصرفك. يمكن أن تقصر طرق تحليل المنافسين التقليدية عن توفير المرونة والرؤى التي تحتاجها للازدهار.

وهنا يأتي دور ClickUp.

بفضل الميزات القوية مثل لوحات المعلومات المخصصة ولوحات المعلومات التعاونية والتكاملات المحسّنة، يساعدك ClickUp على تحليل منافسيك والتكيف مع الأسواق الجديدة والتصرف بسرعة.

الأمر لا يتعلق فقط بالمواكبة - بل يتعلق بالريادة. هل أنت مستعد لتحويل الرؤى إلى تأثير؟ اشترك في حساب ClickUp اليوم!