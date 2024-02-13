أفضل 11 نموذجًا من أفضل قوالب المؤثرين لإدارة التواصل في 2025

لقد أصبح التسويق عبر المؤثرين وسيلة رئيسية للشركات لبناء الوعي بالعلامة التجارية والتواصل مع الجماهير المستهدفة. لكن الشراكة مع المؤثرين تتطلب الكثير من العمل - بدءًا من استراتيجية التواصل مع المؤثرين إلى تنفيذ خطة التسويق الخاصة بك .

لا تحتاج فقط إلى التواصل مع المؤثر المناسب لعلامتك التجارية، ولكنك تحتاج أيضًا إلى الحفاظ على علاقة مثمرة ومهنية على طول الطريق.

استخدم هذه النماذج الخاصة بالمؤثرين لتحسين استراتيجيتك التسويقية وتقليل الوقت الذي تستغرقه لإطلاق مؤثر ناجح حملة تسويقية .

ما هو قالب المؤثر؟

قالب المؤثر هو أي مستند تستخدمه لتبسيط وتوحيد تفاعلاتك مع المؤثرين. فبدلاً من البدء من الصفر في كل مرة، يمكنك ببساطة تخصيص مخططك أو قالبك لكل مؤثر محتمل تتواصل معه.

تتضمن بعض قوالب المؤثرين الأكثر شيوعًا ما يلي:

قالب البريد الإلكتروني للتواصل مع المؤثرين : استخدم هذا القالب لبدء التواصل مع المؤثرين لأول مرة. إذا كنت ستتواصل معهم عبر الرسائل المباشرة، فأنشئ قالب رسالة مباشرة بدلاً من قالب البريد الإلكتروني

استخدم هذا القالب لبدء التواصل مع المؤثرين لأول مرة. إذا كنت ستتواصل معهم عبر الرسائل المباشرة، فأنشئ قالب رسالة مباشرة بدلاً من قالب البريد الإلكتروني قالب بريد إلكتروني للمتابعة : استخدم هذا القالب للمتابعة مع المؤثرين الذين لم تتلقَ منهم رداً أو الذين أبدوا اهتماماً بمشروعك

: استخدم هذا القالب للمتابعة مع المؤثرين الذين لم تتلقَ منهم رداً أو الذين أبدوا اهتماماً بمشروعك قالب موجز حملة المؤثرين قالب موجز الحملة: يشرح موجز الحملة نطاق حملتك والغرض منها والجدول الزمني لحملتك للمؤثرين المحتملين

يشرح موجز الحملة نطاق حملتك والغرض منها والجدول الزمني لحملتك للمؤثرين المحتملين قالب عقد المؤثرين المؤثر الخاص بك قالب العقد يجب أن يوضح شروط وأحكام شراكة المؤثرين الخاصة بك، مثل عدد منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تتوقع منهم أن ينشئوها كل أسبوع أو شهر 📅

المؤثر الخاص بك قالب العقد يجب أن يوضح شروط وأحكام شراكة المؤثرين الخاصة بك، مثل عدد منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تتوقع منهم أن ينشئوها كل أسبوع أو شهر 📅 قالب خطة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي: يساعد هذا النوع من القوالب على إبقائك أنت والمؤثر الخاص بك على نفس الصفحة أثناء تقدم حملتك

ما الذي يجعل قالب المؤثرين جيداً؟

يجب أن يشتمل نموذج التسويق المؤثر الجيد على المعلومات الأساسية مع سهولة تكييفه مع كل مؤثر تتواصل معه. على سبيل المثال، يمكنك تضمين نفس المعلومات حول عملك في كل رسالة بريد إلكتروني ولكن يمكنك تخصيص سطر الموضوع واسم المؤثر.

إليك أربعة أشياء يجب تضمينها في رسائل التواصل مع المؤثرين:

سطر الموضوع: كلما كان اسم المؤثر أكثر شهرة، زاد عدد الرسائل الإلكترونية التي يتلقونها. استخدم سطر موضوع جذاب لجذب انتباه المؤثر وزيادة معدلات فتح البريد الإلكتروني

كلما كان اسم المؤثر أكثر شهرة، زاد عدد الرسائل الإلكترونية التي يتلقونها. استخدم سطر موضوع جذاب لجذب انتباه المؤثر وزيادة معدلات فتح البريد الإلكتروني قيم العلامات التجارية : يحب المؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي الشراكة مع العلامات التجارية التي تتوافق مع قيمهم. زد من فرص نجاحك من خلال تسليط الضوء على مدى توافق منتجك أو عملك مع جمهورهم

: يحب المؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي الشراكة مع العلامات التجارية التي تتوافق مع قيمهم. زد من فرص نجاحك من خلال تسليط الضوء على مدى توافق منتجك أو عملك مع جمهورهم عينة مجانية : إذا لم يكن اسم علامتك التجارية معروفاً على نطاق واسع، اعرض عليهم تقديم عينات مجانية من المنتج حتى يتمكنوا من رؤية ماهية منتجك بأنفسهم 🎁

إذا لم يكن اسم علامتك التجارية معروفاً على نطاق واسع، اعرض عليهم تقديم عينات مجانية من المنتج حتى يتمكنوا من رؤية ماهية منتجك بأنفسهم 🎁 مجموعة أدوات إعلامية: إذا كان المؤثر الخاص بك مدوناً أو مراجعاً، قدم مجموعة أدوات إعلامية مع جميع المواد الترويجية الخاصة بك حتى لا يضطروا للبحث عنها

11 نموذجًا للمؤثرين لاستخدامها في عام 2024

من المحتمل أنك ستحتاج إلى الاتصال بالعديد من المؤثرين قبل إنشاء شراكة ناجحة لعلامتك التجارية. ستوفر لك هذه القوالب المجانية الوقت في كل خطوة على الطريق، بدءًا من التواصل الأولي إلى إنشاء وسائل التواصل الاجتماعي تقويم المحتوى .

ما عليك سوى تنزيل القوالب التي تحتاجها وتخصيصها لكل استراتيجية تسويق جديدة.

1. قالب عقد المؤثرين في ClickUp

صمم عقدك التالي باستخدام نموذج مستند عقد المؤثرين من ClickUp

استخدم هذا قالب عقد المؤثرين في ClickUp لتوثيق اتفاقية رسمية مع أحد المؤثرين أو منشئي المحتوى. ابدأ بملء اسم المؤثر وتفاصيل الاتصال وعنوان المنزل. ثم املأ الجدول بمقابضهم على كل من إدارة مشروع وسائل التواصل الاجتماعي منصة (فيسبوك، إنستجرام، تيكتوك، وما إلى ذلك)، إلى جانب عدد متابعيهم.

بمجرد إنشاء العقد، يمكنك إرساله إليهم بالبريد الإلكتروني لمراجعته، ويمكن للطرفين التوقيع على المستند رقمياً. قم بتصدير استراتيجية التواصل مع المؤثرين كملف PDF لسهولة حفظ السجلات.

لا يعمل هذا العقد كاتفاقية ملزمة فحسب، بل ستجد أنه من السهل تتبع جميع المؤثرين الذين تعمل معهم، وذلك بفضل صورة الملف الشخصي ومقابض وسائل التواصل الاجتماعي التي تظهر على الصفحة الأولى مباشرةً.

4. قالب إعلان ClickUp

يساعدك قالب إعلان ClickUp هذا على تتبع حالة المواد التسويقية الخاصة بك

هذا القالب قالب إعلان ClickUp يمكن أن يساعدك في تطوير إعلان جديد لحملتك التسويقية الرقمية من البداية إلى النهاية. ابدأ بتحديد الهدف التسويقي والمواد التسويقية وحالة التسويق (مثل "قيد التطوير").

بعد ذلك، قسّم عملية التطوير إلى مراحل، مثل "اكتملت المسودة الأولى" و"اكتملت المسودة النهائية" و"تمت الموافقة عليها من قبل الشؤون القانونية" بمجرد الموافقة على إعلانك من قبل فريقك التنفيذي والفريق القانوني وفريق التسويق، يمكنك إرساله إلى المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي والشركات التابعة الأخرى لبدء جهودك التسويقية.

يمكن استخدام نموذج الإعلان هذا لمعظم حملات التسويق عبر المؤثرين، بالإضافة إلى البرامج التابعة وبرامج سفراء العلامات التجارية.

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5. قالب موجز حملة ClickUp

استخدم هذا القالب الموجز للحملة لتحديد الميزانية والجمهور المستهدف والمعالم الرئيسية المتعلقة بحملة المؤثرين الخاصة بك

قبل الدخول في شراكة تسويقية مع المؤثرين، استخدم نموذج نموذج موجز حملة ClickUp للحملة لوضع الجميع على نفس الصفحة وتنسيق جهود التوعية الخاصة بك.

املأ الجدول مع السائق والمساهمين والموافقين على المشروع (باستخدام مقابض وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم حتى تتمكن من العثور عليهم بسهولة عبر الإنترنت). قم بتضمين اسم المنتج والشعار ووصف المنتج الذي تريد الإعلان عنه.

يتضمن هذا القالب أيضًا قسمًا للرسائل حيث يمكنك وصف عبارة الحث على اتخاذ إجراء (CTA). هل منتجك مناسب تمامًا للعائلات التي لديها أطفال أو لأصحاب الحيوانات الأليفة؟ أضف صورة لعميلك المثالي في قسم الجمهور المستهدف.

يساعدك قسم الميزانية على تقسيم ميزانية حملتك إلى مكونات مثل كتابة الإعلانات وإنتاج الفيديو والتحليل، بينما يساعدك قسم المراحل الرئيسية على البقاء على المسار الصحيح مع تواريخ الاستحقاق لكل خطوة في حملتك.

أخيرًا، اختتم التسويق المؤثر بقسم خاص بالمفتاح المنجزات والموارد الإضافية لفريقك للرجوع إليها.

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6. قالب تتبع حملة ClickUp

تتبع تقدم الحملات التسويقية المتعددة من البداية إلى النهاية باستخدام قالب تتبع الحملات التفصيلي هذا

هذا القالب قالب تتبع حملة ClickUp يساعدك على تتبع أداء حملاتك التسويقية المؤثرة. من التسويق عبر البريد الإلكتروني إلى التسويق بالعمولة، استخدم هذا القالب لعرض جميع حملاتك الجارية في مكان واحد.

عيّن حالة إطلاق الحملة على "مجدولة" أو "تم إطلاقها"، وأضف مُعيّنًا ومدير حملة لكل مهمة حتى تعرف من المسؤول عنها. استخدم العلامات المفيدة مثل البودكاست والموقع الإلكتروني والإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي حتى تعرف المنصة التي تظهر عليها كل حملة تسويقية.

بمجرد إطلاق حملتك، تتبّع مقاييس الميزانية والإنفاق والانطباعات والنقرات والتحويلات. يمكنك التبديل بين طريقة عرض القائمة وطريقة عرض اللوحة وطريقة عرض التقويم وغير ذلك حسب الطريقة التي تريد أن تعرض بها بياناتك.

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7. قالب تسويق المحتوى ClickUp

يسمح لك قالب تسويق المحتوى هذا بتجميع المهام حسب الشهر، ووضع علامة على مستوى أولويتها، وتسمية أنواع المحتوى المختلفة، والمزيد

يتطلب تسويق المحتوى التنسيق بين فريق التسويق والمؤثرين وأصحاب المصلحة الآخرين. استخدم نموذج قالب تسويق المحتوى ClickUp لتبسيط إنشاء المحتوى، سواء كان ذلك مقاطع فيديو أو مقالات أو منشورات مدونة أو رسوم بيانية. 📹

استخدم حقولاً مثل الجهد المبذول وجودة المخرجات لتحديد أنواع المحتوى الأكثر فعالية من حيث التكلفة، ووضع علامة على المهام على أنها مكتملة أو مهملة أو قيد الإنجاز.

تعد هذه فرصة رائعة لتطلب من المؤثرين المحتملين المشاركة في مراجعة منتج أو هبة أو أي نوع آخر من الحملات التسويقية.

تأكد من ذكر ذلك في قوالب البريد الإلكتروني للتواصل مع المؤثرين حتى يعرفوا ما يمكن توقعه من التعاون.

انظر كيف أدوات التسويق بالذكاء الاصطناعي يمكنها تبسيط سير عمل التسويق المؤثر لديك!

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8. نموذج اقتراح تسويق ClickUp للتسويق

عرض خدماتك التسويقية على العملاء من خلال عرض تسويقي رائع

هذا نموذج اقتراح تسويق ClickUp للتسويق يمكن استخدامه من قبل المسوقين المنفردين أو فرق التسويق المؤثر لعرض خدماتهم على العملاء المحتملين. تحتوي الصفحة الأولى على اسم الشركة ووصف موجز لها، يليه قسم يقدم أعضاء الفريق وأدوار كل منهم.

بعد صفحة "نبذة عنا" يأتي الاقتراح نفسه، إلى جانب عرض تفصيلي للعملية يصف كيف سيكون العمل معك.

يمكنك استخدام هذا الاقتراح التسويقي لعرض فكرة عن المؤثرين ذوي الصلة ومحتواهم، أو هاشتاج لحملة على وسائل التواصل الاجتماعي، أو أي فكرة أخرى لتسويق المحتوى.

إنه مشابه لقالب البريد الإلكتروني للتواصل مع المؤثرين والتعاون معهم من حيث أن هدفه هو تقديم فريقك ومجموعة مهاراتك ورؤيتك بطريقة واضحة وجذابة.

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9. انقر فوق بدء وكالة تسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي قالب وكالة تسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي

أطلق وكالة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك مع هذا القالب الشامل

نموذج ClickUp بدء نموذج وكالة تسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو أداة قوية لمساعدتك على زيادة عدد وكالة وسائل التواصل الاجتماعي من الألف إلى الياء. هذا القالب الوسيط متوافق مع ClickUp Spaces لمزيد من الميزات التعاونية المتقدمة.

يمكنك إنشاء لوحة معلومات شاملة مع أنواع عرض متعددة، بما في ذلك اللوحة والقائمة ومهامي ومهامي والمستحق هذا الأسبوع. استفد من 30 حالة مرمزة بالألوان، مثل قيد المراجعة، ونشط، ومعلق، ومنشور، ويحتاج إلى مراجعة، والمزيد.

سيكون لديك أيضًا إمكانية الوصول إلى 12 تطبيقًا مختلفًا من تطبيقات النقر، والتي تغطي كل شيء بدءًا من تتبع الوقت ومسابقات السرعة إلى الأولويات وحدود WIP وتحذيرات التبعية.

مع وجود العديد من الميزات، من السهل نقل المهام من مرحلة الفكرة أو الاقتراح وصولاً إلى النشر. تتبع العديد من العملاء والمؤثرين بنفس القالب من خلال وضع علامات لكل مهمة حسب العميل والقناة ونوع المحتوى.

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10. قالب كليك أب لوسائل التواصل الاجتماعي المتقدمة

استخدم قالب الوسائط الاجتماعية المتقدمة من ClickUp لتبسيط جهود إدارة المحتوى الخاص بك وتنظيمها

إن القالب المتقدم لوسائل التواصل الاجتماعي ClickUp هو قالب متقدم يمكنه مساعدتك في رفع مستوى حملاتك على وسائل التواصل الاجتماعي. وهو يأتي مع 16 نوعاً مختلفاً من الحالات، مثل تصميم، ومنشور/مباشر، ومطلوب تحديث، ومنشور مسحوب، بحيث يمكنك تتبع المنشورات الحديثة والمنشورات القادمة في نفس الوقت.

ابدأ بإنشاء قائمة بالمحتوى القادم، مثل منشور مدونة أو قصة على إنستغرام. أضف تاريخ الاستحقاق والشخص المعين لكل مهمة، واستخدم تسميات مرمزة بالألوان لتحديد قناة التواصل الاجتماعي وفئة المحتوى (مثل الأخبار أو النصائح أو البرنامج التعليمي).

بمجرد نشر المنشور، ارفع ملفات المحتوى وأضف رابطًا إلى عنوان URL المباشر حتى تتمكن من مراجعته أو تحديثه في أي وقت. يمكنك استخدام القالب نفسه لتتبع المنشورات التي ينشرها المؤثرون الصغار أو حتى سفير العلامة التجارية على ملفاتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.

ألست من محبي لوحات كانبان؟ لا تقلق: يمكنك التبديل بسهولة إلى عرض الجدول الزمني حتى تتمكن من رؤية مشاركاتك القادمة على تقويم التسويق .

التجربة

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11. سير عمل استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي ClickUp

استخدم قالب سير عمل استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي القابل للتخصيص من ClickUp لتخطيط وإنجاز المهام المهمة المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي

نموذج سير عمل سير عمل استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي ClickUp هو نموذج وسيط يبسّط عملية التخطيط للمسوقين على وسائل التواصل الاجتماعي. قم بتقسيم كل شيء إلى مهام ومهام فرعية، وقم بتسميتها بحالات مرمزة بالألوان مثل مكتمل أو محظور أو يحتاج إلى مراجعة أو يحتاج إلى موافقة أو قيد التنفيذ.

في عمود الدور، حدد أعضاء الفريق المشاركين في كل مهمة، مثل مدير وسائل التواصل الاجتماعي ومدير التسويق واستراتيجي المحتوى.

بمجرد إعداد سير عملك، قم بالتبديل بين مرحلة الإنشاء, لوحة المزاج , إرشادات العلامة التجارية وخطوات استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي

يعمل قالب ClickUp هذا على التخلص من التخمين في استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي حتى تتمكن من إنجاز قائمة مهامك مهمة تلو الأخرى. لا تنسَ تضمين التواصل مع المؤثرين لجذب المزيد من الأنظار إلى حملتك التسويقية! 👀

/ctaBtn/الأخضر https://app.clickup.com/signup?template=t-200549659 قم بتنزيل هذا النموذج /%ctaBtnTn/

كيفية زيادة معدل استجابة التواصل مع المؤثرين

أحد أكبر التحديات في التسويق عبر المؤثرين هو الحصول على استجابة من المؤثرين المحتملين. فمع وجود العديد من العلامات التجارية التي تتنافس على جذب انتباههم، قد يكون من الصعب أن تبرز وتلفت انتباههم.

لكن لا تقلق! لدينا بعض النصائح لمساعدتك في زيادة معدل استجابة المؤثرين:

إضفاء الطابع الشخصي على رسائلك: لا تكتفي بإرسال بريد إلكتروني عام إلى كل مؤثر في قائمتك. خذ وقتك في البحث عن كل مؤثر وخصص رسالتك لهم. اذكر أعمالهم الأخيرة أو شيئًا ما يعجبك في علامتهم التجارية. قدِّم قيمة: من المرجح أن يستجيب المؤثرون إذا رأوا أن العمل معك سيفيدهم بطريقة ما. سواء كان ذلك من خلال عرض منتجات مجانية أو تعاون مدفوع أو عرض لجمهور جديد، تأكد من توصيل القيمة التي سيحصلون عليها من العمل مع علامتك التجارية. اجعلها قصيرة ولطيفة: المؤثرون أشخاص مشغولون ويتلقون الكثير من رسائل البريد الإلكتروني يومياً. اجعل رسالتك الأولية قصيرة ومباشرة. احتفظ بالتفاصيل لوقت لاحق في المحادثة. المتابعة: إذا لم تتلقَ رداً من أحد المؤثرين بعد رسالتك الأولية، لا تخف من المتابعة مع تذكير ودّي. في بعض الأحيان قد يكون صندوق الوارد الخاص بهم مزدحماً وربما لم يتلقوا رسالتك الأولى. بناء العلاقات: لا تتواصل مع المؤثرين فقط عندما تحتاج إلى شيء منهم. خذ الوقت الكافي لبناء علاقات حقيقية من خلال التفاعل مع المحتوى الخاص بهم ودعم علامتهم التجارية. هذا سيجعلهم أكثر استعداداً للاستجابة عندما تتواصل معهم من أجل التعاون.

قم ببناء الوعي بالعلامة التجارية باستخدام قوالب المؤثرين في ClickUp

المؤثر المناسب هو شخص لديه جمهور مدمج تتوافق صورته مع قيم علامتك التجارية. لكن أفضل المؤثرين مطلوبون، لذا قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تتلقى رداً منهم.

اجعل رسائلك الإلكترونية قصيرة وسريعة لتحسين معدل استجابتك، واستخدم قوالب البريد الإلكتروني من أجل توفير الوقت في عملية الصياغة.

من خلال قوالب ClickUp لرسائل البريد الإلكتروني للتواصل، ورسائل البريد الإلكتروني للمتابعة، وعقود المؤثرين، وموجزات الحملات، ستكون لديك دائمًا المستندات التي تحتاجها جاهزة للعمل. بالإضافة إلى أدوات تعاونية تجعل من السهل مشاركة المعلومات مع الأعضاء الآخرين في فريق التسويق الخاص بك حتى تعرف من المسؤول عن أي المهام.

بدءاً من التواصل مع المؤثرين إلى استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي، فإن ClickUp يوفر لك كل ما تحتاجه.

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