كيفية إنشاء قائمة مراجعة إطلاق الموقع الإلكتروني (+ النماذج)

بصفتك مسوقًا رقميًا، فقد بذلت أسابيع وشهورًا من الجهد في تصميم الموقع الإلكتروني المثالي. والآن، أنت تنتظر يوم الإطلاق بفارغ الصبر. سيكون موقعك الإلكتروني الجديد هو واجهة عملك، لذا مع اقتراب موعد الإطلاق، قد تكون مشغولاً بمجموعة من الأسئلة المتوترة، مثل

"ماذا لو تعطل موقعي الجديد؟"

"ماذا لو لم تعمل الرسومات؟"

"ماذا لو لم يتم تحميل الصفحات بسرعة كافية؟"

"كيف أعرف من أين يأتي الزوار؟"

لكي يؤدي الموقع الإلكتروني ما يفترض به أن يكون المكتب الرئيسي الافتراضي لعلامتك التجارية - يجب أن تعمل عدة أمور بشكل مثالي: من تصميم تجربة المستخدم وأمان الواجهة الخلفية إلى تحسين محرك البحث. لا يمكنك أبدًا أن تكون حريصًا جدًا على مقدار التخطيط والعناية التي يجب أن تكون عليه.

وهنا يأتي دور قائمة مراجعة إطلاق الموقع الإلكتروني. فهي تضمن عدم إهمال المعلومات المهمة. من خلال التحقق من كل عنصر من العناصر، نضمن لك إطلاقًا ناجحًا.

في هذا المنشور، سنساعدك في تجهيز موقعك الإلكتروني للنشر. سنناقش أيضًا كيف يدعمك ClickUp، من خلال نموذج قائمة مراجعة الموقع الإلكتروني ومجموعة ميزات إدارة المشروع، في هذه الرحلة.

جاهز؟ هيا بنا! 🚀

قائمة مراجعة ما قبل الإطلاق: المحتوى، وتحسين محركات البحث، والتصميم، والإعداد التقني

1. مراجعة محتوى الموقع الإلكتروني

يتضمن الموقع الإلكتروني عادةً ما يلي:

عروض المنتجات وفوائدها

قسم "من نحن

صفحات السياسة (في التذييل)

الوسائط المتعددة (مثل الصور ومقاطع الفيديو وصور GIF)

قوائم التنقل (بما في ذلك فتات الخبز)

أزرار الدعوة لاتخاذ إجراء (CTA) ونماذج الاتصال

راجع كل جزء من المحتوى على كل صفحة ويب في موقعك الإلكتروني الجديد بمشط دقيق للتأكد من خلوها من الأخطاء المطبعية والإملائية وقراءتها بشكل جيد. اطلب من أعضاء الفريق قراءته مرة ثانية وثالثة قبل تحميل المحتوى إلى نظام إدارة المحتوى للتأكد من عدم وجود أي شيء غير مدقق.

إن وجود محتوى خالٍ من الأخطاء أمر بالغ الأهمية لإظهار الاحترافية والمصداقية، لذلك لا تتخطى هذه الخطوة.

انتبه بشكل خاص لصفحات الويب التي تحتوي على تفاصيل مثل معلومات الاتصال - فأنت تريد أن يتمكن زوار موقعك الإلكتروني من الوصول إليك. وإذا كانت هناك أي نسخة لا تتماشى تمامًا مع هوية علامتك التجارية وعروضك، فقم بتعديلها حسب الحاجة.

وتأكد أيضًا من أن أزرار الحث على الشراء تحتوي على النص الصحيح وأن تكون جذابة بما يكفي لزيادة فرص النقر عليها.

لجذب حركة المرور إلى موقعك الإلكتروني، استخدم ClickUp كـ برنامج تسويق المحتوى .

يمكنك تحويل كل صفحة من صفحات الموقع الإلكتروني أو مجموعة من الصفحات إلى مهام النقر فوق المهام ومراقبة حالتها بسهولة من خلال إنشاء حقول مخصصة، مثل "مسودة" و"قيد المراجعة" و"نهائي" و"معتمد" سيساعدك ذلك على ضمان عدم تفويتك أنت أو فريقك فرصة تحسين واحدة.

تضمن التعليقات المعينة عدم فقدان عناصر الإجراءات، بغض النظر عن مكان إنشائها

2. فحص متعمق لتحسين محركات البحث لمحركات البحث

تأكَّد من تغطية جميع أساسيات تحسين محركات البحث على الصفحة قبل أن تضغط على "نشر" على موقعك الإلكتروني الجديد.

أجب عن الأسئلة التالية كجزء من قائمة التحقق قبل الإطلاق:

هل قمت بدمج الكلمات الرئيسية بشكل طبيعي في محتوى الويب الخاص بك؟

هل تتضمن عناوين صفحتك الكلمات المفتاحية التي تريد ترتيبها في الترتيب؟

هل قمت بتضمين نص بديل لصورك؟

هل تم تحسين الأوصاف التعريفية لصفحتك ؟

تساعد الكلمات المفتاحية محركات البحث مثل Google وBing في تحديد ما إذا كان محتوى موقعك الإلكترونيّ ذا صلة بالموضوع أم لا. يمكنك إجراء بحث عن الكلمات المفتاحية باستخدام أداة مثل Ahrefs أو SEMrush أو مخطط الكلمات المفتاحية من جوجل.

3. راجع تصميم موقعك الإلكتروني

اعمل عن كثب مع مصمم تجربة المستخدم الخاص بك للتأكد من ملاءمة موضوع التصميم العام والهيكل بشكل جيد. يمكنك القيام بذلك بشكل منهجي من خلال استخدام مجموعة متنوعة من استراتيجيات لإدارة مشاريع التصميم .

قبل الإطلاق، قم بجس نبض سريع من مختلف أعضاء الفريق لمعرفة ما إذا كان الموقع الإلكتروني يحتوي على تخطيط وموضوع متماسك يتماشى مع عملك. وتأكد من أن كل المحتوى (النصي والمرئي) يتمحور حوله أيضًا. يتأكد مصمم تجربة المستخدم من أن كل صفحة تستخدم نفس ألوان الخلفية وألوان النص والخطوط والمساحة البيضاء وتنسيق التعليق على الصور وما إلى ذلك.

لتحسين التحويلات وزيادة التأثير، حاول تجنب استخدام صور المخزون؛ وبدلاً من ذلك، اختر صورًا عالية الجودة التقطها مصور محترف خصيصًا لعلامتك التجارية، أو رسومات مصممة خصيصًا. ولضمان تحميلها بسرعة عبر الأجهزة، استخدم أداة مثل TinyPNG لضغط أحجام الصور دون المساس بالجودة.

يحب معظم الزوار تجربة موقع ويب نظيفة، لذا تأكد من عدم ازدحام صفحاتك بالمحتوى. صمم كل صفحة كمزيج حكيم من النصوص والعناصر المرئية والمساحات الفارغة، وقم بتضمين عبارات الحث على اتخاذ إجراء حيثما كان ذلك مناسبًا.

يجب عليك أيضًا تضمين نسخة عالية الدقة من شعار موقعك الإلكتروني في رأس الصفحة وتذييلها ومناطق حيوية أخرى لإثبات شهرة علامتك التجارية.

قم بدمج أصول التصميم الخاصة بك مع أدوات تصميم الويب فيجما و InVision في النقر فوق للوصول إلى جميع ملفات التصميم الخاصة بك مباشرةً داخل المنصة. وهذا يسمح لفريقك بمراجعة التصميمات والتعليق عليها والتعاون بشأنها بسهولة دون التبديل بين الأدوات.

💡 نصيحة احترافية: ضع في اعتبارك استخدام تكاملات ClickUp لتوصيل ClickUp بنظام إدارة المحتوى، ومنشئ الموقع الإلكتروني، وأدوات تحليلات الموقع الإلكتروني، ومنصة التصميم، وأي أدوات أخرى في مجموعتك التقنية.

4. تقييم نظام إدارة المحتوى الخاص بك

اختر نظام إدارة المحتوى المناسب لموقعك الإلكتروني. منشئو مواقع الويب بالذكاء الاصطناعي مثل WordPress و Joomla و Drupal توفر منصات قوية مع إمكانات تخصيص واسعة النطاق وواجهات سهلة الاستخدام.

وهي مزودة بوظيفة السحب والإفلات التي تتيح لك إعداد مجموعة واسعة من الإضافات والقوالب، مما يجعل من السهل الحصول على موقع بمظهر احترافي حتى لو لم تكن مصممًا أو مطورًا بالتدريب.

قبل إطلاق الموقع الإلكتروني:

تحقق من صحة عملية تكامل المحتوى

تأكَّد من اختبار وظائف نظام إدارة المحتوى بدقة

تحقق من أنه يفي بمتطلبات أداء موقعك ومتطلبات الأمان

💡 نصيحة احترافية: عند إطلاق موقع الويب الخاص بشركتك، فإن شراء نطاقك أمر غير قابل للتفاوض. تتضمن معظم منصات CMS ومنشئي المواقع الإلكترونية خططًا لـ خدمات استضافة المواقع ، لذا قم بشراء اسم النطاق الخاص بك، وقم بربطه بموقعك على الويب، وستكون جاهزًا تمامًا.

5. تقييم تجربة المستخدم للموقع وإمكانية الوصول

بغض النظر عن المجال، يجب أن يتسم تصميم موقعك الإلكتروني بالتوازن الدقيق بين الجماليات والوظائف العامة. اختبر موقعك الإلكتروني عبر الأجهزة والمتصفحات وأنظمة التشغيل للتأكد من أنه يعمل بسلاسة في كل مكان.

انتبه إلى رحلة التصفح وعدّل قوائمك ومواضع الأزرار لجعل التصفح أكثر سهولة. على سبيل المثال، قم بتضمين شعارك في رأس الموقع الذي يرتبط بصفحتك الرئيسية لتسهيل عودة الزوار إليها.

تؤثر تجربة المستخدم في موقعك الإلكتروني أيضًا على تصنيفات محرك البحث، مما يؤدي إلى انخفاض معدلات الارتداد، وارتفاع معدلات النقر، وزيادة مدة المكوث، وزيادة التفاعل. كل هذه المقاييس تشير إلى أن المستخدمين يجدون موقعك الإلكتروني مفيدًا.

اختبر أيضًا ميزات إمكانية الوصول بحيث يمكن تصفح موقعك الإلكتروني من قبل أولئك الذين يستخدمون برامج قراءة تحويل النص إلى كلام أو غيرها من الحلول المساعدة. توفر إرشادات إمكانية الوصول إلى محتوى الويب (WCAG) مجموعة من المعايير لمساعدتك في ذلك.

💡 نصيحة احترافية: ضع أهدافًا محددة وقابلة للقياس لهذه الخطوة باستخدام أهداف ClickUp ميزة. على سبيل المثال، لتحسين درجة سهولة الوصول إلى موقع التجارة الإلكترونية الخاص بك، أنشئ أهدافًا فرعية تتضمن مهام مثل ضمان احتواء جميع الصور على نص بديل وصفي، أو تحسين التنقل باستخدام لوحة المفاتيح، أو تحسين نسب تباين الألوان.

إنشاء لوحات معلومات مفصلة وإضافة بطاقات بسهولة لعرض التقدم المحرز في نقاط العدو، والمهام لكل حالة، والأخطاء لكل عرض

6. تكوين بنية الرابط الثابت لموقعك

لقد وصلنا جميعًا إلى عناوين URL التي تتكون من سلسلة لا نهاية لها على ما يبدو من الحروف والأرقام. ولكن لكي تكون قابلاً للبحث على النحو الأمثل، يجب عليك إعادة هيكلة عناوين URL لصفحات موقعك على الويب لتكون واضحة ووصفية.

بالنسبة للمبتدئين، يجب عليك تضمين الكلمة الرئيسية الأساسية في كل عنوان URL لصفحتك. على سبيل المثال، إذا كانت إحدى صفحاتك تدور حول الوصفات الصحية، فيجب أن يحتوي عنوان URL على الكلمة الرئيسية المختارة، "وصفات صحية لعيد الشكر"، بدلاً من السلاسل العشوائية، مثل "pageid=12345" أو "post=abcde123"

عنوان URL الصحيح: www.yourwebsite.com/healthy-recipes-for-thanksgiving

عنوان URL غير صحيح: www.yourwebsite.com/pageid=12345

7. إنشاء خريطة موقع XML

خريطة موقع XML هي ملف يحتوي على جميع عناوين URL على موقعك الإلكتروني التي تريد أن تقوم محركات البحث بفهرستها. هناك العديد من الأدوات، مثل XML Sitemap Generator و SEOptimer، متاحة على الإنترنت لمساعدتك في ذلك.

جميع ملفات XML قوالب خريطة الموقع عرض جميع عناوين URL بوضوح، لذا أصلح الأخطاء الإملائية إذا وجدت أيًا منها.

يجب عليك أيضًا إنتاج ملف robots.txt للإشارة إلى كيفية تعامل برامج زحف الموقع مع الروابط الخارجية أو حظر عوامل معينة. هذا سيجعل موقعك الإلكتروني أكثر ملاءمة لمحرك البحث ويضمن فهرسة الصفحات المناسبة فقط.

هناك طريقة أخرى لمشاركة البيانات مع محركات البحث وهي من خلال ترميز المخطط. وهذا يساعد صفحات موقعك على الظهور كمقتطفات منسقة، مما يمكن أن يحسن بشكل كبير من معدل النقر إلى الظهور (CTR)، خاصةً إذا تم عرض صفحتك كمقتطف مميز على جوجل.

خلافًا للاعتقاد الشائع، يمكن لمطوِّر موقعك الإلكتروني إعداد خريطة موقع XML وملف robots.txt وترميز المخطط أثناء مرحلة التدريج نفسها. ستصبح تعمل بكامل طاقتها بمجرد نشر الموقع.

ClickUp مثالي لأي وكالة تتطلع إلى إدارة المشاريع مع العديد من أعضاء الفريق. نستخدمه لإدارة مشاريع التصميم الإبداعي والمحتوى والوسائط الاجتماعية ومشاريع المواقع الإلكترونية ومجموعة من المشاريع الأخرى. كل عميل لديه لوحة خاصة به، ويمكننا الاطلاع على المشاريع حسب العميل أو عبر المؤسسة.

نانسي هاملت، مالكة مجموعة كوكوا الإبداعية

8. إجراء عمليات إعادة التوجيه المناسبة

هناك دائمًا احتمال أن يخطئ الزائر في كتابة عنوان URL. يمكنك اتخاذ الخطوات التالية لتحسين تجربتهم وإرشادهم إلى المحتوى الصحيح:

قم بتخصيص صفحة 404 باستخدام لغة بسيطة - عادةً بنفس نغمة بقية المحتوى الخاص بك. يجب أن تتضمن:

شريط بحث لمساعدتهم في العثور على ما يبحثون عنه رسالة ودية تشرح تعذر العثور على الصفحة رابط إلى الصفحة الرئيسية والأقسام المهمة الأخرى في موقعك

إعداد 303 عمليات إعادة توجيه للأخطاء الإملائية الشائعة أو عناوين URL القديمة لتوجيههم إلى الصفحة الصحيحة

9. دمج التحليلات وإعداد Google Search Console

يجب أن تتضمن قائمة مراجعة إطلاق موقعك الإلكتروني مراقبة أداء الموقع وفهم كيفية تفاعل الزوار معه.

ابدأ بتثبيت أداة عبر الإنترنت مثل Google Analytics للحصول على رؤى حول بيانات الزائرين، مثل عدد الزوار، ومشاهدات الصفحة، ومعدل الارتداد.

بعد ذلك، يمكنك إعداد Google Search Console لمراقبة أداء البحث في موقعك وتحديد أي مشاكل محتملة في تحسين محركات البحث. يمكن لـ Hotjar أو Crazy Egg إنشاء خرائط حرارية وتسجيلات جلسات لموقعك الإلكتروني. مثل أمثلة على اختبار قابلية الاستخدام تعطيك صورة واضحة لسلوك المستخدم.

تحديد وإعداد أهداف وغايات تحسين محركات البحث في Google Analytics لتتبع الإجراءات المهمة، مثل عمليات إرسال النماذج أو عمليات الشراء. سيجمع ذلك بيانات قيّمة لمساعدتك على تحسين موقعك الإلكتروني باستمرار بعد إطلاقه.

10. تحقق من تكوين نطاقك واستضافتك

لتجنب مشاكل التعطل وإمكانية الوصول بمجرد إطلاق الموقع، قم بتقييم تكوين نطاقك واستضافتك. يجب تسجيل اسم النطاق الخاص بك مع مسجل نطاق موثوق به. اختر نطاقاً يعكس عملك ويسهل على الزوار تذكره.

بعد ذلك، قم بتهيئة إعدادات DNS لتوجيه نطاقك إلى خادم الاستضافة الصحيح. يتضمن هذا عادةً إعداد سجلات A و CNAME و MX للبريد الإلكتروني.

تحقق من تفاصيل خطة الاستضافة الخاصة بك - يجب أن تلبي احتياجاتك من النطاق الترددي والتخزين. تحقَّق أيضاً من ضمان وقت تشغيل الخادم وخيارات دعم مزوِّد الاستضافة الخاص بك.

💡 نصيحة احترافية: استخدم عرض الجدول الزمني لـ ClickUp لترتيب جميع المهام المتضمنة في هذه الخطوة ترتيبًا زمنيًّا بشكل مرئي. على سبيل المثال، يمكنك البدء بتخطيط مهمة تسجيل نطاقك، وإعداد سجلات DNS، وتهيئة بيئة الاستضافة، وربط النطاق بخادم الاستضافة.

تصور المهام وتتبع التقدم المحرز باستخدام عرض ClickUp Timeline Timeline

11. إنشاء بروتوكولات الأمان

يعد الأمان المحكم الحد الأدنى للمواقع الإلكترونية اليوم، خاصة مع تزايد الجرائم الإلكترونية. يجب أن يكون لديك خزائن آمنة لتخزين معلومات تسجيل الدخول وفرض سياسات كلمات المرور، ويفضل أن يكون ذلك باستخدام المصادقة الثنائية (2FA). يجب أيضًا أن تكون يقظًا بشأن تعيين مستويات وصول المستخدم على نظام إدارة المحتوى الخاص بك.

12. تحقق من الامتثال القانوني

لكل بلد وصناعة قوانينها الخاصة بأمن البيانات. على سبيل المثال، لدى المملكة المتحدة وأوروبا اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، ويتبع قطاع الرعاية الصحية في الولايات المتحدة قانون قابلية التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA).

أنت تريد التأكد من أن موقعك الإلكتروني يتوافق مع اللوائح ذات الصلة. نوصي بالعمل مع محامي إنترنت لمساعدتك في ذلك.

تتضمن بعض الأساسيات وجود صفحة شروط الاستخدام على موقعك الإلكتروني، وإبلاغ الزائرين بوضوح عن ملفات تعريف الارتباط، والتأكد من حصولك على ترخيص لاستخدام جميع الأصول المعروضة على موقعك الإلكتروني.

13. تأكد من أن شهادة SSL الخاصة بك تعمل

لا تنسَ شراء شهادة SSL من مرجع مصدق موثوق به (CA) أو اختر خيارًا مجانيًا مثل Let's Encrypt. قم بتثبيت شهادة SSL على خادمك باتباع الإرشادات المحددة التي يقدمها موفر خدمة الاستضافة الخاص بك.

قم بتحديث موقع الويب الخاص بك لإعادة توجيه كل حركة مرور HTTP إلى HTTPS عن طريق تعديل ملف htaccess لخوادم Apache أو ملفات التكوين لخوادم Nginx. تأكد من تقديم محتوى الويب الخاص بك عبر HTTPS لتجنب تحذيرات المحتوى المختلط في المتصفحات.

سيؤدي ذلك إلى تأمين البيانات المنقولة بين موقعك الإلكتروني وزواره، مما يضمن حماية معلوماتهم.

14. تحديث مكونات الواجهة الخلفية الخاصة بك

سيرسل لك معظم موفري أنظمة إدارة المحتوى إشعارات كلما تم تحديث البرنامج. وعادةً ما تتضمن هذه التحديثات ميزات جديدة وتحسينات وتصحيحات أمنية مهمة.

لذلك، قم بتحديث جميع الإضافات والقوالب والإضافات إلى أحدث إصدار من نظام إدارة المحتوى الخاص بك لتجنب مشاكل التوافق والثغرات الأمنية. بعد ذلك، اختبر موقعك الإلكتروني بدقة للتأكد من توافق هذه المكونات وعملها بشكل صحيح.

قم بإلغاء تنشيط وإزالة أي ملحقات لم تعد قيد الاستخدام. يمكن أن تشكل الإضافات غير المستخدمة مخاطر أمنية وتبطئ موقعك الإلكتروني.

نظرًا لمدى أنشطة ما قبل إطلاق الموقع الإلكتروني، من الأفضل استخدام قالب خطة مشروع خطة مشروع موقع الويب ClickUp لإدارة المشروع بأكمله من البداية وحتى الإطلاق.

قالب خطة مشروع الموقع الإلكتروني ClickUp

اعتبره نموذجًا مثاليًا لقائمة مراجعة إطلاق موقع الويب لتحسين محركات البحث مع مزايا مثل:

جدول زمني للمشروع للحفاظ على توافق الجميع

قوائم مهام لضمان تغطية كل التفاصيل

ملائم قوالب قائمة مراجعة للإكمال والتوقيع

15. اختبر سرعة تحميل موقعك

يتوقع العملاء اليوم تحميل موقع الويب في أقل من بضع ثوانٍ، بغض النظر عن الجهاز الذي يستخدمونه أو نظام التشغيل الذي يستخدمونه.

من الطرق الجيدة لاختبار سرعة التحميل إرسال عنوان URL المرحلي لموقعك الإلكتروني إلى Google PageSpeed Insights. ستقوم الشركة بدراسة موقعك الإلكتروني ومشاركة تقرير شامل عن أدائه.

تأكد من إعطاء الأولوية لاختبار الأجهزة المحمولة أيضًا - لأن الأصول التي يتم تحميلها عادةً على سطح المكتب قد تتباطأ على الأجهزة المحمولة.

الآن تأتي الأمور التي يجب تذكرها في يوم إطلاق الموقع الإلكتروني. دعنا نتعمق في الأمر.

قائمة مراجعة يوم الإطلاق

1. قم بإجراء فحص وظيفي

ابدأ باختبار جميع العناصر التفاعلية على موقعك. انقر فوق كل زر، واملأ كل نموذج وأرسله، وتابع جميع الروابط والقوائم الداخلية للتأكد من أنها تعمل كما هو متوقع

تأكد من أن كل تفاعل ينتج النتيجة الصحيحة وأنه لا توجد روابط معطلة أو أزرار معطلة. عدة أدوات تحسين الموقع الإلكتروني تساعدك على القيام بذلك، مثل مدقق الروابط المكسورة و Screaming Frog و Ahrefs

من ناحية أخرى، يجب أن تصل المعلومات التي تم ملؤها في النماذج إلى الواجهة الخلفية بشكل صحيح و/أو أن يتم إرسالها إلى عنوان البريد الإلكتروني المحدد

بعد ذلك، تصفح موقعك الإلكتروني كما لو كنت زائراً جديداً. يجب أن يكون التنقل بديهيًا وسهل الاستخدام، ويجب أن يكون التدفق العام للموقع منطقيًا

اختبر جميع ميزات حساب المستخدم للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح. ويشمل ذلك عمليات تسجيل الدخول والتسجيل، وإعادة تعيين كلمة المرور، ووظائف إدارة الحساب

أخيراً، قم بتقييم خاصية البحث في موقعك الإلكتروني. أدخل مصطلحات بحث مختلفة للتأكد من أن نتائج البحث دقيقة وذات صلة بالموضوع

استخدم نموذج خطة إنتاج الموقع الإلكتروني ClickUp لإدارة مرحلة إنتاج الموقع الإلكتروني بكفاءة. فهو يتتبع مراجعات التصميم، وتكامل الوسائط المتعددة، والفحوصات النهائية قبل بدء تشغيل الموقع الإلكتروني.

قالب خطة إنتاج الموقع الإلكتروني ClickUp

استخدم هذا القالب لـ

تحديد المهام المطلوبة لإنتاج موقع إلكتروني ناجح

توفير جدول زمني لكل مهمة وتتبع التقدم المحرز فيها

التخطيط المسبق لمنع حدوث مشاكل غير متوقعة

2. النسخ الاحتياطي لجميع الملفات

وفي حالة وقوع أي حوادث مؤسفة، احتفظ دائمًا بنسخة احتياطية حديثة من موقعك الإلكتروني من خلال خدمات النسخ الاحتياطي الآلي مثل Dropbox أو BackupBuddy. احتفظ بنسخ من كل شيء - من المحتوى وبيانات المستخدم والتكوينات بأشكال مختلفة، مثل HTML و CSS و JavaScript - التي تشكل موقعك في مكان آمن.

بمجرد تشغيل الموقع أخيراً، استمر في مراقبته عن كثب. ويشمل ذلك إصلاح أي أخطاء أو أخطاء في المحتوى يتم رصدها، ولكنه يتضمن أيضًا مراجعة تحليلات الموقع الإلكتروني بشكل دوري لمعرفة ما إذا كان بإمكانك تتبع المقاييس المحددة مقابل أهدافك بشكل صحيح.

العمل لم ينتهِ بعد. مراقبة الموقع الإلكتروني نشاط مستمر. بعد الإطلاق، تحتاج إلى التحقق من مقاييس ما بعد الإطلاق، والتأكد من صيانة الموقع الإلكتروني، وغير ذلك. دعنا نلقي نظرة سريعة على ذلك.

قائمة مراجعة ما بعد إطلاق الموقع الإلكتروني

1. وضع خطة صيانة

يجب عليك التأكد من أن موقعك الإلكتروني يعمل دائمًا على النحو الأمثل، بغض النظر عن حجم حركة المرور. ولتحقيق هذه الغاية، قم بإعداد جدول زمني لأنشطة الصيانة مثل إعادة كتابة المحتوى، ومراجعات الكلمات الرئيسية، وتحديثات الإضافات، وفحص الأمان، و سير عمل تصميم الويب تحديثات

بالإضافة إلى ذلك، قم بتطبيق أدوات مراقبة وقت التشغيل مثل UptimeRobot أو Pingdom لتنبيه موقعك الإلكتروني إذا واجه أي تعطل. يمكنك بعد ذلك إصلاح هذه المشاكل بسرعة في الوقت الفعلي.

2. استعد لملاحظات ما بعد الإطلاق

على مدى بضعة أسابيع، يجب أن تكون لديك خطة لجمع وتحليل ملاحظات المستخدمين على موقعك الإلكتروني. هل ستجري استبيانات؟ هل ستطلب من متابعيك ترك تعليقاتهم على الإنترنت؟

هذا هو الوقت المناسب أيضاً لتضمين نموذج اشتراك على موقعك الإلكتروني. سيؤدي ذلك إلى دعوة الزوار للاشتراك في تحديثات البريد الإلكتروني ويسمح لك بالتماس تعليقات مباشرة.

إنشاء وتنفيذ قائمة مراجعة إطلاق الموقع الإلكتروني باستخدام ClickUp

يعد إطلاق موقع إلكتروني مهمة ضخمة مبنية على العمل الشاق الذي يقوم به العديد من المتخصصين والأقسام وأصحاب المصلحة. لذلك، من المهم أن يكون لديك إدارة مشروع الموقع الإلكتروني أداة تبقي كل شيء (وكل شخص) منظمًا وفي الموعد المحدد. وهنا يأتي دور ClickUp. برنامج ClickUp لإدارة المواقع الإلكترونية ، على سبيل المثال، يتيح لك توثيق إجراءات التشغيل القياسية الخاصة بك من أجل:

مراجعة محتوى الويب وتصميمه

الحصول على شهادات SSL وتثبيتها

إعداد Google Analytics، ووحدة تحكم البحث، وأدوات المراقبة الأخرى

معالجة المشاكل غير المتوقعة أثناء الإطلاق أو بعده

يحتوي ClickUp أيضاً على بعض الميزات والقوالب الرائعة لتحسين تجربة إطلاق موقعك الإلكتروني.

دعنا نستكشفها معاً.

قالب تطوير الموقع الإلكتروني ClickUp

أنشئ مواقعك الإلكترونية المتعددة وقم بإدارتها باستخدام منصة ClickUp لإدارة المواقع الإلكترونية

على سبيل المثال، فإن قالب تطوير الموقع الإلكتروني ClickUp هو حل مصمم مسبقًا يمكن تخصيصه ليشمل المهام الرئيسية المذكورة أعلاه (وأكثر)، مما يضمن اتباع نهج منظم لإطلاق موقعك الإلكتروني.

قالب تطوير الموقع الإلكتروني ClickUp

يساعدك هذا القالب على:

توفير الوقت وتكاليف التطوير من خلال الاستفادة من التعليمات البرمجية الحالية

تصور التقدم المحرز في المهام والتعاون مع جميع أصحاب المصلحة

إنشاء وتتبع التقدم المحرز في المهام المتعلقة بالمحتوى والرسومات والترميز والاختبار وما إلى ذلك.

ClickUp Docs

يمكنك استخدام مستندات ClickUp لإنشاء ملخصات شاملة حول جميع المهام، ومشاركتها مع أعضاء الفريق المعنيين حتى يتمكن الجميع من الوصول إلى المعلومات المطلوبة لأداء وظائفهم، وتحديد مواعيد نهائية لتعزيز المساءلة.

احصل على عرض سريع لجميع صفحاتك الفرعية المتصلة وعلاقاتك على مستندات ClickUp Docs لتظل منظمًا وتحافظ على اتصال العمل

طرق عرض ClickUp

بالإضافة إلى ذلك، قم بتخصيص الإشراف على مشروع موقع الويب الخاص بك حسب تفضيلاتك من خلال مشاهدات ClickUp . قم بتنظيم التفاصيل في قائمة، أو راقب مهام الفريق على لوحة كانبان، أو خطط الجداول الزمنية باستخدام مخطط جانت - كل ذلك في لوحة تحكم واحدة مريحة يمكن الوصول إليها عبر أجهزتك.

استخدم ميزة تتبع الأهداف في ClickUp للبقاء على المسار الصحيح لتحقيق أهدافك من خلال جداول زمنية واضحة وأهداف قابلة للقياس وتتبع التقدم المحرز تلقائيًا

ClickUp تعيين تعليقات ClickUp

تعاون بسلاسة مع ميزات تحرير المستندات في الوقت الفعلي مثل الترميز اللوني وتضمين الروابط وتنسيق الرموز. استخدم انقر فوق تعيين التعليقات ميزة لنشر الملاحظات على المهام وتفويض المسؤوليات وضمان المتابعة.

تأكد من رؤية تعليقاتك من خلال تعيين تعليقات للمستخدمين مباشرةً في المهام، واحصل على عرض سريع للتعليقات المعينة في قائمة التحقق

يمكنك أيضًا إنشاء قنوات دردشة لمناقشة مشروع إطلاق الموقع الإلكتروني بشكل غير متزامن وجعل الأفكار تتحقق بشكل أسرع. ولكن إذا كنت تعتقد أن فوائد برنامج ClickUp لإدارة المشاريع التسويقية انتهى هنا، أنت على موعد مع المتعة.

قم بتطوير وتنفيذ أهدافك التسويقية باستخدام برنامج إدارة المشاريع التسويقية من ClickUp

اجمع كل شيء في نفس الصفحة مع قوائم مراجعة مهام ClickUp . استخدمها لتقسيم جميع المهام إلى خطوات يمكن إدارتها، مع ضمان مراعاة كل مهمة فرعية من مهام الإطلاق.

سواء أكانت قائمة بالمراجعات النهائية قبل بدء تشغيل الموقع أو تفصيلاً مفصلاً لأنشطة يوم الإطلاق، يمكنك بسهولة تتبع كل شيء. يساعد ذلك في الحفاظ على الوضوح والتأكد من اكتمال كل شيء في الوقت المحدد.

تأكد من عدم إغفال أي تفاصيل مع قوائم مراجعة المهام ClickUp Task Checklists

اقرأ المزيد: كيفية إدارة مواقع الويب المتعددة بنجاح

أعلى، أعلى، وبعيدًا مع ClickUp

يمكن لقائمة مراجعة شاملة لإطلاق الموقع الإلكتروني أن تجعل الأمور خالية من التوتر من خلال منحك إحساسًا بالتحكم في جميع الأجزاء المتحركة.

بمجرد أن تكون هذه العناصر تحت السيطرة، يمكنك التركيز على الأنشطة التكميلية، مثل الإعلان عن موقعك الإلكتروني الجديد على وسائل التواصل الاجتماعي، أو إنشاء محتوى من وراء الكواليس في الأيام التي تسبق الإطلاق أو إجراء عروض ترويجية للزوار الأوائل لتوليد المزيد من الضجة.

والأهم من ذلك، عند استخدام حل برمجي تعاوني مثل ClickUp، يصبح إطلاق الموقع الإلكتروني أسهل. فهو يتتبع أصغر المهام، ويعزز التعاون، ويحافظ على مستوى عالٍ من التنظيم.

في خضم كل هذا، لا تنسَ أن تربت على ظهرك لأنك أطلقت موقعك الإلكتروني إلى العالم.

فماذا تنتظر إذن؟ اشترك في ClickUp مجانًا اليوم واستعد لإطلاق هذا الموقع الإلكتروني الرائع. وحظاً موفقاً!