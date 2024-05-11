أفضل 10 أدوات برمجية لتحسين محركات البحث بالذكاء الاصطناعي في 2025

عندما يكتب الذكاء الاصطناعي التنبؤي كتب تاريخنا المستقبلي، قد يكون عام 2024 هو العام الذي انتشر فيه الذكاء الاصطناعي التوليدي وبدأ الناس في استخدامه في الأعمال التجارية.

بينما يناقش العديد من الأشخاص كيفية استخدام هذه القدرات الجديدة على أفضل وجه، غاص محترفو تحسين محركات البحث في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين محركات البحث.

السؤال هو، ما هي أفضل أدوات تحسين محركات البحث بالذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى عالي الجودة؟ حسنًا، لدينا الإجابات. دعنا نلقي نظرة على أفضل 10 أدوات لتحسين محركات البحث بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إيجابياتها وسلبياتها، وأسعارها، وما يقوله آلاف المستخدمين.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات تحسين محركات البحث بالذكاء الاصطناعي؟

تحتوي معظم أدوات تحسين محركات البحث على ثروة من الميزات لتحديد فرص الحصول على ترتيب أعلى على صفحات نتائج محرك البحث Bing أو Google (SERPs). ولكن يجب أن تقوم بأكثر من ذلك.

ما تجلبه أدوات تحسين محركات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى الطاولة هو:

التعلم الآلي الذي يأخذ البيانات والمقاييس من خلال التكرارات المتعددة لتحديد خوارزميات محرك البحث للمحتوى الذي يسجل أعلى الدرجات في محرك البحث

معالجة اللغة الطبيعية (NLP) "لقراءة" المحتوى الخاص بك، ثم تقديم اقتراحات بشأن تحسينه

ClickUp AI text generation الذي يأخذ تحسين محركات البحث في الاعتبار، مما يؤدي إلى إنشاء محتوى ملائم للبحث

ClickUp AI-powered keyword research لمساعدتك في العثور على الموضوعات التي من المؤكد أنها ستحظى بترتيب جيد عبر محركات البحث

تعمل أدوات تحسين محركات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي على إزالة معظم التخمينات واستبدالها بأفكار محتوى مستنيرة. يمكنها SEO task automation وتحسين نتائج البحث العضوية الخاصة بك مع مساعدتك في إنشاء محتوى عالي الجودة يدعم استراتيجية التسويق الرقمي الخاصة بك.

ضع في اعتبارك هذه الميزات عند البحث عن أدوات تحسين محركات البحث :

مدى تكامل أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين محركات البحث معcontent creation سير العمل,productivityوحلول إدارة المشاريع

مجموعات البيانات التي تسحب منها أدوات تحسين محركات البحث بالذكاء الاصطناعي لتقديم الاقتراحات وإنشاء المحتوى

ما إذا كانت أداة تحسين محركات البحث تعمل على أتمتة المهام المستهلكة للوقت والمتكررة

كيف ترشدك المنصة خلال العملية لتجنب منحنى التعلم الحاد أو التجربة والخطأ

ما إذا كانت أدوات تحسين محركات البحث بالذكاء الاصطناعي تتناسب معcollaborative environment ## أفضل 10 أدوات لتحسين محركات البحث بالذكاء الاصطناعي لاستخدامها في عام 2024

يحتاج المستخدمون إلى أدوات تحسين محركات البحث بالذكاء الاصطناعي التي لن تساعد فقط في جهود تسويق المحتوى - فهم بحاجة إلى برامج فعالة يمكن أن تتكامل بسهولة مع سير العمل الحالي. تستخدم معظم أدوات الذكاء الاصطناعي الموجودة في قائمتنا نفس النماذج والخوارزميات من OpenAI، وهي libraries behind ChatGPT .

انتبه إلى كيفية إتاحة النماذج والخوارزميات للمستخدمين. إن امتلاك الذكاء الاصطناعي لا يعني الكثير في حد ذاته - بل يتعلق الأمر في الحقيقة بـ _كيفية استخدام المنصة للذكاء الاصطناعي هو المهم.

1. انقر فوق

استخدم ClickUp AI لتحرير أو تلخيص أو التدقيق الإملائي أو تعديل طول المحتوى داخل المستندات

ألن يكون من الرائع أن يكون لديك مجموعة قوية من أدوات إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي التي تركز على تحسين محركات البحث المدمجة مباشرةً في منصة موحدة ومرنة لإدارة المشاريع والتعاون؟ هذا هو بالضبط ما ClickUp AI يسلم

إلى جانب الترقيات المستمرة التي تستفيد من أحدث التحسينات في الذكاء الاصطناعي، ستحصل على كل ما تحتاجه لإنشاء المحتوى وإدارة المشروع. ما يميز ClickUp AI عن غيره من أدوات تحسين محركات البحث بالذكاء الاصطناعي هو مطالباته لمختلف الأقسام - والتي لا تقتصر فقط على تحسين محركات البحث.

ومع ذلك، يحتوي ClickUp على مطالبات محددة لمساعدة الفرق في استراتيجية تحسين محركات البحث الشاملة من خلال أدوات إنشاء الموجزات، والبحث عن الكلمات الرئيسية، وتحسين المحتوى وتلخيصه، وتحليل المنافسين.

ClickUp أفضل الميزات

أدوات تحسين محركات البحث بالذكاء الاصطناعي المدمجة في منصة قوية شاملة للتعاون وإدارة المشروعات

يستفيد من أحدث ما توصلت إليه معالجة اللغة الطبيعية للمحتوى الذي يتم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي والذي يتوقع نية البحث لدى القارئ

كاتب الذكاء الاصطناعي الذي يفهم احتياجات تحسين محركات البحث المبنية مباشرةً ضمن مجموعة شاملة منكتابة النصوص والمحتوىأدوات التحسين أداة البحث عن الكلمات المفتاحية لتحسين محركات البحث للحصول على اقتراحات وSEO project template مكتبة كبيرة من مطالبات تحسين محركات البحث التي تجعل استخدام الذكاء الاصطناعي أكثر كفاءة

تتيح سهولة تضمين تحسين محركات البحث فيmarketing plan يتكامل مع البرامج الرائدة في هذا المجال، بما في ذلك أدوات تحسين محركات البحث الأخرى



قيود ClickUp

مهام تحسين محركات البحث التقليدية قد تتطلب أدوات أخرى لتحسين محركات البحث

أدوات متخصصة محدودة لتتبع أداء محرك البحث مع مرور الوقت وبناء الروابط

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 6800 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 6800 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,600 تقييم)

2. سيرفر سيو

عبر SurferSEO يشير سيرفر SEO إلى نفسه كأداة لذكاء المحتوى. فهي تجمع بين استراتيجية المحتوى وإنشائه وتحسينه في مجموعة أدوات واحدة لزيادة حركة المرور العضوية وتنمية العلامات التجارية. وتحتوي المنصة على أحدث أدوات تحسين محركات البحث بالذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين على تحديد المحتوى وإنشائه وتحسينه.

Surfer SEO أفضل الميزات

تركز على استراتيجيات تحسين محركات البحث لوضع الكلمات الرئيسية وجهود تحسين المحتوى

أدوات قوية لصفحة نتائج محرك البحث

مولدات محتوى ومخطط تفصيلي بالذكاء الاصطناعي للمساعدة في الترتيب على محركات البحث

المهام المولدة بالذكاء الاصطناعي لتحسين استراتيجية تحسين محركات البحث

مجموعة كاملة من أدوات تحسين محركات البحث التقليدية

قيود تحسين محركات البحث

منحنى تعليمي حاد للأشخاص الجدد في تحسين محركات البحث

يفتقر إلى مطالبات محددة مسبقًا لاستخدام أداة تحسين محركات البحث بشكل أكثر فعالية

وجد بعض المستخدمين أن وظيفة البحث عن الكلمات المفتاحية محدودة مقارنة بأدوات تحسين محركات البحث الأخرى

أدوات محدودة للتعاون أو إدارة المشاريع

تسعير تحسين محركات البحث

لايت : 29 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد

: 29 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد أساسي: 89 دولارًا شهريًا لمستخدمين اثنين

89 دولارًا شهريًا لمستخدمين اثنين متقدم: 179 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين

179 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين الحد الأقصى: 299 دولارًا شهريًا ل 10 مستخدمين، مع تضمين جميع الوظائف الإضافية

299 دولارًا شهريًا ل 10 مستخدمين، مع تضمين جميع الوظائف الإضافية رسوم إضافية للوظائف الإضافية

سيرفر SEO التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 450 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 450 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 375 تقييم)

3. وورد ليفت

عبر WordLift WordLift هي أداة جديدة نسبيًا لتحسين محركات البحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وهي تدّعي أنها مستقبل تحسين محركات البحث، وتقوم بإنشاء بيانات منظمة باستخدام أداة رسم بياني معرفي مخصص مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

بمعنى آخر، تضيف WordLift نصًا إلى الأوصاف الوصفية في ملف HTML الذي تزحف إليه محركات البحث. بالإضافة إلى أنه يقترح تغييرات في المحتوى تمنح زوار موقعك الإلكتروني تجربة مستخدم أفضل.

أفضل ميزات WordLift

تم ضبطه لمساعدة مواقع التجارة الإلكترونية على ترتيب أفضل في محركات البحث

يركز على إنشاء بيانات منظمة لمحركات البحث لزيادة عدد الزيارات العضوية

يساعد المستخدمين على تنظيم المحتوى بحيث يتم عرضه بشكل أفضل في جوجل للتسوق

واحدة من أفضل أدوات تحسين محركات البحث بالذكاء الاصطناعي في هذه القائمة لأنها مبنية على منصات ذكاء اصطناعي متعددة، وليس فقط OpenAI

يستخدم التعلُّم الآلي بالإضافة إلى ميزات معالج اللغة الطبيعية والذكاء الاصطناعي التوليدي التي تقدمها معظم الحلول

يقدم خيارًا تجريبيًا مجانيًا لمساعدتك في المقارنة مع أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى لتحسين محركات البحث

قيود WordLift

يفتقر إلى أدوات الكتابة لإنشاء محتوى أكثر عمومية

يمكن أن يصبح الإعداد معقدًا عند ربط المواقع المعقدة بالعديد من الروابط الداخلية

لا يدعم جميع أنواع البيانات المهيكلة

يفتقر إلى سهولة التكامل مع مواقع غير ووردبريس

تسعير WordLift

مبتدئ: \ ~ 63 دولارًا ( €59 دولارًا)/شهرًا لموقع واحد

\ ~ 63 دولارًا €59 دولارًا)/شهرًا لموقع واحد احترافي: ~106 دولار ( 99 يورو)/شهرًا لموقعين إلكترونيين

~106 دولار 99 يورو)/شهرًا لموقعين إلكترونيين الأعمال + التجارة الإلكترونية: ~266 دولارًا ( €249 دولارًا ( €249 دولارًا)/شهرًا لخمسة مواقع إلكترونية

~266 دولارًا €249 دولارًا €249 دولارًا)/شهرًا لخمسة مواقع إلكترونية المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات WordLift

G2: 4.8/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 20 مراجعة)

4. جاسبر

عبر جاسبرجاسبر هو أداة لإنشاء المحتوى مزوّد بمحرّك ذكاء اصطناعي مدرّب على إنشاء محتوى مبتكر وأصلي لنسخ المواقع الإلكترونية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي ومقالات المدونات. ينتج نظام المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي محتوى يعكس صوت العلامة التجارية لشركتك مع تحسين تصنيفات الموقع الإلكتروني.

بالإضافة إلى ذلك، فإن Jasper هو أفضل أداة لتحسين محركات البحث بالذكاء الاصطناعي لإنشاء مطالبات المحتوى، بحيث يكون النص الخاص بك مصممًا خصيصًا لمجال عملك والجمهور المستهدف.

أفضل ميزات Jasper

يمكن تدريب محرك الذكاء الاصطناعي على صوت العلامة التجارية للشركة لتعزيز رسائل العلامة التجارية

يدعم إنشاء المحتوى القصير والطويل على حد سواء، من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي إلى الكتب

يوفر تفضيلات تسمى مهارات كتابة المحتوى التي تنتج أنواعاً محددة من المحتوى مثل المقدمات أو سرد القصص

تتكامل مع SurferSEO لتحسين محرك البحث

يدعم الكتابة بالذكاء الاصطناعي بـ 25 لغة مختلفة

قيود جاسبر

تتطلب قدرات تحسين محركات البحث الكاملة أداة خارجية

لا توجد أدوات قوية للتعاون أو إدارة المشاريع

لا يوجد مدقق انتحال مدمج

يمكن أن ينتج محتوى متكرر

تسعير #### تسعير جاسبر

تجربة مجانية لمدة 7 أيام

منشئ المحتوى: 49 دولارًا شهريًا للمقعد الواحد

49 دولارًا شهريًا للمقعد الواحد الفرق: 125 دولارًا شهريًا لثلاثة مقاعد

125 دولارًا شهريًا لثلاثة مقاعد الشركات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات جاسبر

G2: 4.7/5 (1,200+ تقييم)

4.7/5 (1,200+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (1,700+ تقييم)

الأدوات ذات الصلة: بدائل سبينبوت !

5. نيتروباك

عبر نيتروباك يعمل NitroPack على تحسين تصنيفات البحث في الموقع عن طريق زيادة سرعة الموقع الإلكتروني. وهو يتضمن آلية تخزين مؤقت متقدمة وأدوات لتسريع تحميل الصور. ويمكنه أيضًا تحسين أداء HTML وCSS وجافا سكريبت، ويدعم مواقع WordPress وOpenCart وWooCommerce وMagento.

NitroPack أفضل الميزات

يقلل من أوقات تحميل الصفحات إلى سرعات رائدة في المجال

أدوات شاملة لتحسين الصور، بما في ذلك التحويل التلقائي إلى تنسيق WebP

مكونات إضافية تجعل التنفيذ بسيطاً

يقترب من تحسين السرعة بميزات متعددة

قيود NitroPack

يعمل فقط على تسريع تحميل صفحات الويب دون الجوانب الأخرى لتحسين محركات البحث

يدعم عددًا محدودًا من أنظمة إدارة محتوى الويب

غير متوافق مع بعض الإضافات

تسعير #### تسعير NitroPack

الشركات: 21 دولارًا شهريًا لموقع إلكتروني واحد

21 دولارًا شهريًا لموقع إلكتروني واحد النمو: 51 دولارًا شهريًا لموقع إلكتروني واحد

51 دولارًا شهريًا لموقع إلكتروني واحد النطاق: 176 دولارًا شهريًا لموقع إلكتروني واحد

176 دولارًا شهريًا لموقع إلكتروني واحد مخصص: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات نيتروباك #### تقييمات ومراجعات نيتروباك

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

6. آلي AI

عبر ألي AI يقدم Alli AI حلاً للتحسين والأتمتة والنشر في منصة واحدة. وهو مصمم للوكالات والشركات ومواقع التجارة الإلكترونية الكبيرة.

يقوم Alli AI بمراقبة وتقديم اقتراحات للرموز والمحتوى على المواقع الإلكترونية الأكبر حجمًا من خلال إضافة برنامج إلى الموقع، مما يتيح تحسين محركات البحث على الصفحة، وبالتالي تمكين النشر في الوقت الفعلي. يقوم الذكاء الاصطناعي بمراقبة موقعك باستمرار وتحسينه تلقائياً.

أفضل ميزات Alli AI

يتم تضمين كود الأتمتة في صفحات الويب الخاصة بك

ينشر تغييرات التعليمات البرمجية عبر الموقع أو على صفحات فردية

يتم تحرير المحتوى على الصفحة وليس في أداة منفصلة

إنشاء عناوين الصفحات على مستوى الموقع تلقائيًا باستخدام اختبار A/B التلقائي

يتضمن تحسين سرعة الموقع

قيود Alli AI

يمكن أن تكون اقتراحات التحسين مربكة مع عدم وجود أدوات لإدارتها

قد يستغرق تحليل الموقع وقتاً طويلاً

يفتقد بعض الميزات الرئيسية التي توفرها أدوات تحسين محركات البحث الأخرى، مثل البحث عن الكلمات الرئيسية والتحليل التنافسي

تعمل بعض الاقتراحات على تحسين تحسين تحسين محركات البحث، ولكنها قد تؤثر سلبًا على تجربة المستخدم

تسعير #### Alli AI

الاستشاري: 249 دولارًا شهريًا ل 10 مواقع ومستخدمين

249 دولارًا شهريًا ل 10 مواقع ومستخدمين الوكالة: 499 دولارًا شهريًا ل 25 موقعًا ومستخدمًا

499 دولارًا شهريًا ل 25 موقعًا ومستخدمًا المؤسسة: 999 دولارًا شهريًا لمواقع ومستخدمين غير محدودين

999 دولارًا شهريًا لمواقع ومستخدمين غير محدودين المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Alli AI

G2: 4.3/5 (أكثر من 5 تقييمات)

4.3/5 (أكثر من 5 تقييمات) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 10 مراجعات)

7. كلمة السر

عبر كلمة السر كلمة مرور هي مولد محتوى الذكاء الاصطناعي يركز على إنشاء مقالات تحسين محركات البحث. يقوم المستخدمون بتزويده بالكلمات الرئيسية المستهدفة وتحديد أسلوب الكتابة، ويقوم البرنامج بالباقي. يستخدم معالجة اللغة الطبيعية وخوارزميات التعلم الآلي لإنشاء المحتوى.

Byword أفضل الميزات

صُمم لإنشاء مقالات إعلامية مُحسَّنة لوضعها على محركات البحث

خوارزميات متطورة تتجاوز معظم كاشفات الذكاء الاصطناعي

يدعم تسع لغات

يسمح للمستخدمين بتحديد أسلوب الكتابة

يدعم عملية الخلفية، وإنشاء مقالات متعددة في نفس الوقت

قيود الكلمات الثانوية

توليد منشور قصير على وسائل التواصل الاجتماعي يكلف نفس تكلفة المقالة الطويلة

لا توجد أدوات أخرى لتحسين محركات البحث بخلاف توليد النص بالذكاء الاصطناعي

ليس حلاً جيداً للمحتوى غير الواقعي

لا توجد أدوات للتعاون أو إدارة المشاريع

تسعير #### بايورد

إنشاء قصة واحدة يكلف رصيداً واحداً.

المبتدئ: 99 دولارًا مقابل 25 رصيدًا/شهرًا

99 دولارًا مقابل 25 رصيدًا/شهرًا مستوى قياسي: 299 دولارًا مقابل 80 رصيدًا/شهريًا

299 دولارًا مقابل 80 رصيدًا/شهريًا المستوى: 999 دولارًا مقابل 300 رصيد/شهريًا

999 دولارًا مقابل 300 رصيد/شهريًا غير محدود: 2,499 دولارًا مقابل أرصدة غير محدودة

التقييمات والمراجعات

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

8. ماركت ميوز

عبر MarketMuse يقدم MarketMuse مجموعة من الأدوات لذكاء المحتوى وإدارة استراتيجية تحسين محركات البحث. توفر مدخلات على الصفحات الفردية وعبر "مجموعات المحتوى"، وتقييم جودة المحتوى وسلطة الموضوع على مجموعات الصفحات.

يمكن للمستخدمين استخدام MarketMuse لتخطيط المحتوى، وتجميع المحتوى في مجموعات، وإجراء تحليل المحتوى التنافسي، ومراجعة ملخصات المحتوى، وتحسين المحتوى.

أفضل ميزات MarketMuse

تحليل شامل لسيرب

يوفر منشئ موجز المحتوى اقتراحات لتحسين جودة البحث في المقالات الحالية أو لتقديم إرشادات للمقالات الجديدة

تقترح أدوات تخطيط المحتوى أولوية التغييرات المقترحة وتسمح بتتبعها

قيود MarketMuse

قد يكون التنفيذ صعبًا على المستخدمين الجدد

منحنى تعليمي حاد

محرر المحتوى أساسي

محدودية أدوات التعاون وإدارة المشاريع خارج نطاق التخطيط

تسعير MarketMuse

مجانًا: 0 دولار أمريكي ل 10 استعلامات/شهرًا

0 دولار أمريكي ل 10 استعلامات/شهرًا قياسي: 149 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

149 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الفريق: 399 دولارًا شهريًا لثلاثة مستخدمين

399 دولارًا شهريًا لثلاثة مستخدمين القسط: اتصل لمعرفة الأسعار

MarketMuse التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 25 تقييم)

9. فراس

عبر فرأسي تُعلن Frase عن نفسها على أنها تستخدم الذكاء الاصطناعي الذكي لتقديم أسهل وأسرع طريقة لتحسين ترتيب المحتوى الخاص بك على جوجل. توفر أدوات لإنشاء ملخصات المحتوى ثم كتابة المحتوى وتحسينه وتحليله. تستفيد أدوات إنشاء المحتوى في Frase من AI templates لتشكيل النص ليناسب احتياجات معينة.

Frase أفضل الميزات

تحليل تحسين محركات البحث التي يمكن الوصول إليها بسهولة

بسيطcompetitor analysis tools قدرات قوية لإنشاء المحتوى

واجهة المستخدم مدروسة جيدًا وبديهية

قيود #### قيود Frase

أدوات محدودة للبحث عن الكلمات المفتاحية

يفتقر إلى التكامل مع أنظمة إدارة المحتوى الشائعة

لا توجد أدوات لإدارة المشاريع

يمكن أن تكون عملية ملخص المحتوى والمخطط التفصيلي مرهقة في التعلم

تسعير #### Frase

فرد: 14.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، أربع مقالات

14.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، أربع مقالات أساسي: 44.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، 30 مقالة

44.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، 30 مقالة الفريق: 114.99 دولارًا شهريًا لثلاثة مستخدمين، مقالات غير محدودة

114.99 دولارًا شهريًا لثلاثة مستخدمين، مقالات غير محدودة المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2: 4.9/5 (أكثر من 275 تقييم)

4.9/5 (أكثر من 275 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 300 تقييم)

10. الكاتب زين

عبر الكاتب زين WriterZen عبارة عن منصة إنشاء محتوى موقع إلكتروني يرتكز على سير العمل ومُحسَّن لتصنيفات محركات البحث. وهي تتضمن وحدات لاكتشاف الموضوعات، وترتيب الكلمات الرئيسية، وتحرير المحتوى، بما في ذلك إنشاء نص بالذكاء الاصطناعي والتحقق من الانتحال.

أفضل ميزات WriterZen

تقوم أداة اكتشاف المواضيع بإنشاء مجموعات مواضيع للمساعدة في إنشاء صفحات متعددة مرتبطة

أداة البحث عن الكلمات المفتاحية الواسعة وأداة التوصية، بما في ذلك درجات صعوبة الكلمات المفتاحية

يتضمن محرر المحتوى بيانات عن المواقع التنافسية

أدوات تعاون الفريق

قيود WriterZen

قد تكون واجهة مستخدم أداة الكلمات المفتاحية مرهقة لبعض استراتيجيات تحسين محركات البحث

واجهة مستخدم محرر المحتوى مزدحمة وصعبة لإنشاء أفكار المحتوى

تفتقد بعض ميزات أدوات تحسين محركات البحث مثل بناء الروابط وفحص الروابط الخلفية

محدودية أدوات إدارة المشروع وأدوات التعاون للإشارة إلى جهود تحسين محركات البحث الخاصة بك

تسعير WriterZen

لايت : 23 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 23 دولارًا شهريًا لكل مستخدم بالإضافة: 89 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

89 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 219 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

219 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الإضافي: 399 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات WriterZen

G2: 4.7/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 200 تقييم)

## ابدأ بدمج أدوات تحسين محركات البحث بالذكاء الاصطناعي في مشاريعك

لم تعد أيام العمل من خلال قائمة مرجعية للتغييرات الصغيرة في تحسين محركات البحث كافية بعد الآن. لن يؤدي وضع كلماتك المفتاحية في العناوين إلى زيادة حجم البحث أو عدد الزيارات العضوية، ولن يؤدي الدفع لشخص ما للقيام ببناء الروابط إلى رفعك على صفحات نتائج محرك البحث.

سواء كنت مدوّنًا أو شركة صغيرة أو مؤسسة عالمية أو شركة كبيرة وكالة تسويق ، ClickUp هي منصة إنتاجية شاملة مع تحسينات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تعزز إنتاجيتك الآن.

إذا كنت تريد أفضل أداة لتحسين محركات البحث بالذكاء الاصطناعي مع ميزات إنتاجية وتعاون لا حصر لها، فإن ClickUp خيار رائع. فهو يتكامل مع أدوات التسويق الأخرى لإنجاز العمل بشكل أسرع وأفضل - كل ذلك مع تمكين التعاون وإدارة المشروع. ✍️

لا مزيد من تسجيل الدخول إلى وحدة تحكم بحث Google لمعرفة ما إذا كان منافسوك يتفوقون عليك في الترتيب. لقد حان الوقت للتحكم في عملياتك والارتقاء بمستواك. ابدأ بالتسجيل في الإصدار التجريبي المجاني من ClickUp AI أو اشترك في نسختنا المجانية للأبد الآن!