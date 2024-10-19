أفضل 10 أدوات للاستماع الاجتماعي لتعزيز استراتيجيتك الاجتماعية في 2025

تخيل هذا: أنت في عام 2015. بصفتك مسوقًا، تتواصل مع العملاء من خلال استمارات الملاحظات أو تنظم اجتماعات لمقابلتهم والعثور على الثغرات في منتجك/خدمتك.

يكره عملاؤك إكمال الاستبيانات، كما أن الحصول على ملاحظات صادقة عبر محادثات غير متزامنة عبر الإنترنت في إعدادات رسمية أمر صعب.

وبالانتقال سريعاً إلى اليوم، ينطبق الأمر نفسه على معظم العلامات التجارية.

فالعملاء الآن ينفثون عن مشاعرهم ويشاركون ملاحظاتهم حول المنتجات على فيسبوك وتويتر وإنستجرام من خلال القصص أو التغريدات أو التعليقات. هل هناك طريقة لتبسيط جمع ملاحظات العملاء بناءً على التحويلات الاجتماعية؟

مع وجود المليارات من المحادثات التي تجري على وسائل التواصل الاجتماعي، ينظر المسوقون إلى أدوات الاستماع الاجتماعي لجمع معلومات عن العملاء، واكتشاف الاتجاهات والمحادثات ذات الصلة، والرد على استفسارات العملاء.

تسمح أداة مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي للعلامات التجارية بمراقبة المحادثات المتعلقة بها أو بموضوع يهمها والكشف عن رؤى غنية لاستراتيجية مشاركة وسائل التواصل الاجتماعي القائمة على البيانات.

في هذه المقالة، نشاركك قائمتنا لأفضل 10 أدوات استماع على وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات الاستماع لوسائل التواصل الاجتماعي؟

إليك ما يجب أن تبحث عنه في أداة الاستماع الاجتماعي.

الرؤى الشمولية: تتجاوز أداة الاستماع الاجتماعي مجرد تتبع الكلمات الرئيسية، وتقدم تحليلًا للمشاعر، وتحدد المؤثرين الرئيسيين، وتظهر الاتجاهات القادمة. تضمن لك أفضل منصة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي عدم الاكتفاء بالاستماع إلى جمهورك فحسب، بل فهم ما يحركهم حقًا لصياغة استراتيجيتك على وسائل التواصل الاجتماعي

تتجاوز أداة الاستماع الاجتماعي مجرد تتبع الكلمات الرئيسية، وتقدم تحليلًا للمشاعر، وتحدد المؤثرين الرئيسيين، وتظهر الاتجاهات القادمة. تضمن لك أفضل منصة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي عدم الاكتفاء بالاستماع إلى جمهورك فحسب، بل فهم ما يحركهم حقًا لصياغة استراتيجيتك على وسائل التواصل الاجتماعي التوافق مع منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية: يجب أن تكون أداة مراقبة العلامة التجارية قادرة على مراقبة المحادثات على جميع منصات التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى تتبع علامتك التجارية عبر الإنترنت عبر المنتديات ومواقع الأخبار والمراجعات ومنتديات الصناعة

يجب أن تكون أداة مراقبة العلامة التجارية قادرة على مراقبة المحادثات على جميع منصات التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى تتبع علامتك التجارية عبر الإنترنت عبر المنتديات ومواقع الأخبار والمراجعات ومنتديات الصناعة تحليل المشاعر: اختر منصات الاستماع الاجتماعي التي يمكنها الكشف التلقائي عن مشاعر العملاء وتصنيف المحادثات عبر الإنترنت إلى مجموعات إيجابية وسلبية دون أي مدخلات يدوية

اختر منصات الاستماع الاجتماعي التي يمكنها الكشف التلقائي عن مشاعر العملاء وتصنيف المحادثات عبر الإنترنت إلى مجموعات إيجابية وسلبية دون أي مدخلات يدوية واجهة بديهية: يجب أن تحتوي أداة مراقبة الويب التي تختارها على تخطيطات قابلة للتخصيص، وفلاتر، وواجهة سهلة الاستخدام لجعل الاستماع إلى وسائل التواصل الاجتماعي أمرًا سهلاً

يجب أن تحتوي أداة مراقبة الويب التي تختارها على تخطيطات قابلة للتخصيص، وفلاتر، وواجهة سهلة الاستخدام لجعل الاستماع إلى وسائل التواصل الاجتماعي أمرًا سهلاً لوحة تحكم قوية لتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي: اختر أدوات الاستماع إلى وسائل التواصل الاجتماعي ذات القدرات التحليلية المفصلة مثل التقارير المتعمقة حول oKRs التسويقية مع مقاييس المشاركة والإشارات إلى العلامة التجارية وأداء الحملات الاجتماعية

اختر أدوات الاستماع إلى وسائل التواصل الاجتماعي ذات القدرات التحليلية المفصلة مثل التقارير المتعمقة حول oKRs التسويقية مع مقاييس المشاركة والإشارات إلى العلامة التجارية وأداء الحملات الاجتماعية إمكانات التكامل: التكامل السلس مع تطبيقات التسويق الرقمي , بما في ذلك أداة إدارة الوسائط الاجتماعية الخاصة بك، هي قدرة لا بد منها للاستماع الاجتماعي الدقيق. يجب أن تتكامل أداة مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي مع منصات التحليلات الخاصة بك لإنشاء حملات تسويقية التي تعتمد على البيانات

التكامل السلس مع تطبيقات التسويق الرقمي , بما في ذلك أداة إدارة الوسائط الاجتماعية الخاصة بك، هي قدرة لا بد منها للاستماع الاجتماعي الدقيق. يجب أن تتكامل أداة مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي مع منصات التحليلات الخاصة بك لإنشاء حملات تسويقية التي تعتمد على البيانات أمان البيانات: يجب أن تلتزم أداة الاستماع إلى وسائل التواصل الاجتماعي بقوانين الخصوصية الخاصة بكل بلد وصناعة للحفاظ على سرية وسلامة ملاحظات العملاء أو بيانات الاستماع الاجتماعي

أفضل 10 أدوات للاستماع الاجتماعي لتعزيز استراتيجيتك الاجتماعية في عام 2024

1. سبراوت سوشيال

عبر سبراوت سوشيال تساعدك أداة الاستماع الاجتماعي من Sprout Social على تتبع المحادثات حول علامتك التجارية، وفهم جمهورك، وتحديد المؤثرين الآخرين في مجال تخصصك. يوفر لك حل Sprout للهاشتاجات ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب تحليل المشاعر، رؤى العملاء ومراقبة العلامة التجارية والمنافسين والصناعة.

على سبيل المثال، قد تستخدم إحدى منصات تكنولوجيا التعليم أدوات الاستماع الاجتماعي لتتبع محادثات وسائل التواصل الاجتماعي حول عروضها الترويجية على وسائل التواصل الاجتماعي حول دورة تدريبية جديدة أطلقتها.

تسمح إمكانات الاستماع الاجتماعي للعلامة التجارية بقياس استجابة الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والوسوم الرائجة، وتحليل مشاعر الجمهور بشكل عام.

وبفضل استراتيجية الاستماع الاجتماعي، تعرف العلامة التجارية كيفية تعزيز التواجد والمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي.

سبراوت سوشيال أفضل الميزات

يوصي مساعد الذكاء الاصطناعي بالردود البديلة لتحسين نبرة الصوت أو بناء رد أكثر تفصيلاً حسب التعليق

استخدم سبراوت لينك كحل للرابط في السيرة الذاتية لزيادة عدد الزيارات إلى موقعك الإلكتروني أو صفحاتك المقصودة من خلال تضمينها في ملفاتك الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي

شارك تقويم المحتوى الخاص بك مع أصحاب المصلحة الخارجيين، واعمل بالتعاون مع ملاحظات التقويم، وتفاعل في الوقت الفعلي مع المحادثات الداخلية

قيود سبروت سوشيال

يتم إلغاء ربط حسابات وسائل التواصل الاجتماعي على الرغم من الاستخدام المنتظم

لا توجد نسخة تجريبية مجانية للمستخدمين لأول مرة

تسعير #### سبروت سوشيال

التسعير القياسي : 249 دولاراً شهرياً

: 249 دولاراً شهرياً احترافي : 399 دولارًا شهريًا

: 399 دولارًا شهريًا متقدم : 499 دولاراً في الشهر

: 499 دولاراً في الشهر المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Sprout Social

G2: 4.4/5 (أكثر من 2,600 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 2,600 تقييم) Capterra: 4.4/5 (570 تقييم)

تحقق من هذه بدائل سوشيال سبروت الاجتماعية !

2. براندواتش

عبر براندواتش في كل دقيقة، يتم نشر حوالي 510 آلاف تعليق على فيسبوك، و66 ألف منشور على إنستجرام، و575 ألف تغريدة على X! إن تتبع كل ما يُقال على وسائل التواصل الاجتماعي هو كابوس مسوق العلامة التجارية.

يعتمد المسوقون على أفضل أدوات الاستماع الاجتماعي لتحليل كل هذه المحادثات والحصول على رؤى قيمة. يستخدمون منصة الاستماع الاجتماعي من Brandwatch لإدارة العديد من قنوات التواصل الاجتماعي في مكان واحد من خلال تتبع المحادثات من قاعدة بيانات تضم 1.6 تريليون محادثة تاريخية ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الفعلي.

تتبّع مقاييس الاستماع الاجتماعي الرئيسية مثل الوعي بالعلامة التجارية والمشاعر الاجتماعية ومشاركة الصوت الاجتماعي لتعزيز حضورك على وسائل التواصل الاجتماعي وإدارة السمعة عبر جميع المنصات.

أفضل ميزات #### Brandwatch

تحليل الشرائح يُمكِّنك من تصنيف محادثتك حسب التعليقات والشكاوى والآراء والمزيد

واجهة سهلة الاستخدام مع ميزات الاستماع الاجتماعي لإدارة المحتوى العضوي والمدفوع عبر جميع القنوات الاجتماعية

أداة تسويق المؤثرين مع قاعدة بيانات تضم أكثر من 30 مليون منشئ محتوى لتشغيل حملات التسويق عبر المؤثرين متعددة القنوات وقياسها وإعداد تقارير عنها وقياس الأداء باستخدام نقاط التأثير

لوحة تحكم تحليلات متعمقة بديهية ومتعمقة مع أدوات تحليل المنافسين لفهم أدائك مقابل منافسيك

قيود براندواتش #### قيود براندواتش

لا يسمح Brandwatch بجدولة نفس المنشور عبر جميع المنصات

بطء التنزيل ووقت تحديث لوحة المعلومات

تسعير #### تسعير براندواتش

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات براندواتش

G2: 4.1/5 (789 تقييمًا)

4.1/5 (789 تقييمًا) Capterra: 4.3/5 (224 تقييم)

3. ذكر

عبر اذكر Mention هي أداة استماع اجتماعية تسمح لك بتتبع أكثر من مليار مصدر بيانات عبر الويب، بما في ذلك تويتر وفيسبوك وإنستغرام، وإنشاء مرشحات وحفظها للعثور على ما تبحث عنه بسهولة.

تُعدّ Mention واحدة من أفضل أدوات الاستماع الاجتماعي، حيث تُمكّن مسوّقي العلامات التجارية ووكالات التسويق الرقمي من إجراء تحليل متعمق للمشاعر، وتتبع الإشارات التي يتم ذكرها على وسائل التواصل الاجتماعي لعلامتك التجارية أو أي موضوع لمدة تصل إلى عامين، وإعداد تنبيهات في حالة وجود أي نشاط غير عادي.

ذكر أفضل الميزات

تتبّع كل مرة يتم فيها ذكر علامتك التجارية لفهم سمعة علامتك التجارية من خلال تنبيهات في الوقت الفعلي مع ميزات الاستماع الاجتماعي

أداة استماع اجتماعي شاملة مع تحليلات مع فلاتر للتعمق في مواضيع المنافسين أو العلامة التجارية أو المنتج أو على مستوى الصناعة

جدولة تقارير مفصلة لمختلف أصحاب المصلحة لاستلامها في البريد الإلكتروني بشكل دوري

تفاعل مع جمهورك عبر منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية (مثل تويتر وإنستجرام وفيسبوك) وقم بصياغة وجدولة ونشر المنشورات من قنوات متعددة

ذكر القيود

لا يلتقط البيانات التاريخية بعد إنشاء بحث منطقي

يفتقد أداة التحليلات التنبؤية

ذكر الأسعار

منفردة : 41 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا)

: 41 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا) محترف : 83 دولارًا أمريكيًا/شهريًا (تدفع سنويًا)

: 83 دولارًا أمريكيًا/شهريًا (تدفع سنويًا) الإيجابي: 149$/شهرًا (تُدفع سنويًا)

ذكر التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (439 تقييم)

4.3/5 (439 تقييم) Capterra: 4.7/5 (286 تقييم)

4. أجورابولس

عبر أجورابولس Agorapulse هو بديل ل Hootsuite الذي يسمح للمسوقين بالتحكم الكامل في إدارة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.

وبفضل واجهة النشر البديهية وأدوات الاستماع الاجتماعي والتحليلات الثاقبة، تضمن لك Agorapulse كمنصة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي عدم تفويت أي إشارة لعلامتك التجارية، سواء من جمهورك أو من نظرائك في المجال.

أفضل ميزات Agorapulse

إدارة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك، والنشر، وإعداد التقارير، ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، وتعاون الفريق من صندوق الوارد الاجتماعي الموحّد من Agorapulse

الوصول إلى أدوات الاستماع الاجتماعي من Agorapulse عبر تطبيق الهاتف المحمول على نظامي Android وiOS

ميزات إدارة المشروع لوضع مهام سير عمل النشر الخاصة بك في مكانها الصحيح، ومشاركة الملاحظات، وتتبع عناصر الإجراءات، وتعيين المحتوى المراد الموافقة عليه

قيود أجورابولس

عدم القدرة على تصدير المنشورات المجدولة لمشاركة العميل

تم تعيين الحد الأقصى لعدد الأحرف على 300 حرف لمنشورات LinkedIn، بينما تسمح المنصة نفسها باستخدام المزيد من الأحرف

تسعير أجورابولس #### تسعير أجورابولس

قياسي : 49 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهريًا (تُدفع سنويًا)

: 49 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهريًا (تُدفع سنويًا) احترافي : 79 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهريًا (تُدفع سنويًا)

: 79 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهريًا (تُدفع سنويًا) متقدم : 119 دولاراً/مستخدماً/شهرياً (تُدفع سنوياً)

: 119 دولاراً/مستخدماً/شهرياً (تُدفع سنوياً) حلول مخصصة حسب احتياجات عملك

تقييمات ومراجعات Agorapulse #### تقييمات ومراجعات Agorapulse

G2: 4.5/5 (919 تقييمًا)

4.5/5 (919 تقييمًا) Capterra: 4.5/5 (706 تقييمات)

5. ديجيمند

عبر ديجيمايند ما مدى سهولة حياتك كمسوق أو مالك لعلامة تجارية إذا كان بإمكانك متابعة محادثات العملاء على قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة في الوقت الفعلي؟

توفر لك أدوات الاستماع الاجتماعي من Digimind فهماً شاملاً لجمهورك ومنشورات منافسيك على وسائل التواصل الاجتماعي.

على سبيل المثال، يمكن أن تستخدم شركة ناشئة لتوصيل الطعام عبر الإنترنت أدوات الاستماع الاجتماعي مثل Digitmind لفرق التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها لمراقبة المحادثات الاجتماعية على فيسبوك وإنستجرام وإنشاء حملة تسويقية بناءً على الاتجاهات المنتشرة. تساعد بيانات العملاء هذه أيضًا في تحديد الثغرات في تجربة العملاء وتوقعاتهم.

أفضل ميزات Digimind

يساعد المحرك المدعوم بالذكاء الاصطناعي، AI Sense في التنظيم الآلي والإجراءات الموصى بها للمسوقين

تحليلات Digimind الاجتماعية لتحليل وقياس أكبر عدد تريده من الحسابات الاجتماعية

تمكّنك وحدة السمعة الأعلى المملوكة لك من متابعة ما يريد عملاؤك معرفته عن علامتك التجارية ومنتجاتك ومنتجات منافسيك

أنشئ تقارير باستخدام تقارير Digimind Social المصممة مسبقاً قوالب وسائل التواصل الاجتماعي لتقييم المقاييس الرئيسية

قيود Digimind

واجهة المستخدم ليست سهلة الاستخدام وتتطلب التدريب لفهم المنصة

عمق البيانات ليس شاملاً

تسعير Digimind

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Digimind

G2: 4.6/5 (180 تقييم)

4.6/5 (180 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

6. إمبليفي

عبر إمبليفي توفر أدوات الاستماع الاجتماعي من Emplifi إنشاء المحتوى ونشره، والتحليلات، ومنشورات المحتوى، ومنشورات المحتوى، والتسويق المؤثر، وإدارة المجتمع، والتجارة المباشرة، وإدارة السمعة، والرعاية.

أفضل ميزات Emplifi

تلقي تنبيهات تلقائية للتغييرات المفاجئة والحالات الشاذة في نشاط وسائل التواصل الاجتماعي مباشرةً في المنصة أو عبر البريد الإلكتروني

ميزات الاستماع الاجتماعي ولوحة تحكم قابلة للتخصيص مع بيانات استماع رئيسية ديناميكية في الوقت الفعلي ورؤى المستهلكين

أدوات الذكاء الاصطناعي للتصنيف الآلي، وتحليل المشاعر، والتوجيه المتقدم

قيود إمبليفي

لا تلتقط الأداة المقاييس الرئيسية مثل مشاهدات TikTok للمنافسين أو تمرير IGS

مرهقة ومحبطة لتعديل المنشورات المجدولة

تسعير #### تسعير إمبليفي

أساسي: 2400 دولار في السنة (10 ملفات شخصية)

2400 دولار في السنة (10 ملفات شخصية) قياسي : تسعير مخصص

: تسعير مخصص الشركات: تسعير مخصص

تسعير مخصص المؤسسات: تسعير مخصص

Emplifi التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (202 تقييم)

4.3/5 (202 تقييم) Capterra: 4.2/5 (38 مراجعة)

7. يوسكان

عبر يوسكان YouScan هي أداة استماع لوسائل التواصل الاجتماعي مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومزودة بتقنية التعرف على الصور، مما يساعد الشركات على تحليل آراء المستهلكين واكتشاف الرؤى القابلة للتنفيذ وإدارة سمعة العلامة التجارية.

مثال على ذلك: لنفترض أن إحدى شركات العناية بالبشرة تتطلع إلى فهم كيفية إدراك العملاء للعلامة التجارية، ولا تنجح طرق البحث التقليدية في ذلك.

تساعد أداة استماع اجتماعية مثل YouScan العلامة التجارية في الحصول على آراء العملاء بناءً على المحادثات الاجتماعية، وتتبع الإشارات غير الموسومة وتضمين شهادات المستخدمين في عروضها الترويجية على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أفضل النتائج.

أفضل ميزات YouScan

يكتشف برنامج YouScan المدعوم بالذكاء الاصطناعي "الرؤى البصرية" الشعارات والأشياء والمشاهد والأنشطة والمعلومات الديموغرافية على الصور

التصنيف التلقائي للإشارات والتعليقات الواردة إلى فئات مثل الثناء أو المديح أو الشكاوى

علامات مخصصة للتجزئة وعوامل تصفية لتصنيف الإشارات إلى فئات

تنبيهات فورية لاكتشاف التهديدات المحتملة، واكتشاف استخدام المنتجات غير المرغوب فيها، واكتشاف الإشارات المرئية السلبية لحماية صورة علامتك التجارية

قيود برنامج YouScan

علامات التجزئة المحدودة المتاحة في عرض سحابة الكلمات

تحليل المشاعر ليس دقيقًا دائمًا

تسعير YouScan

المبتدئين : 299 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا)

: 299 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا) خطط غير محدودة: تسعير مخصص

YouScan التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (92 تقييمًا)

4.8/5 (92 تقييمًا) Capterra: 4.9/5 (61 مراجعة)

8. العلامة التجارية

عبر إشارات العلامة التجارية هل سبق لك أن كنت في موقف يشتكي فيه عميل غير راضٍ عن علامتك التجارية عبر الإنترنت، ولكن لم يتم إخطارك وبالتالي تفوتك معالجة المشكلة؟

تقوم أدوات مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي بتتبع إشارات العلامة التجارية، حتى عندما ينسى العميل تتبع علامتك التجارية عبر منصات التواصل الاجتماعي. يجب أن تكون على اطلاع دائم على ما يحدث، خاصةً عندما يشتكي عميل غير راضٍ عن علامتك التجارية، وأدوات الاستماع الاجتماعي مثل BrandMentions مفيدة في هذا الصدد.

تبحث BrandMentions في جميع الزوايا الرقمية عن الإشارات إلى علامتك التجارية، والكلمات الرئيسية ذات الصلة بعلامتك التجارية، وعلامات التصنيف والكلمات الرئيسية للمنافسين لضمان أن تكون استراتيجيتك التسويقية على وسائل التواصل الاجتماعي في صدارة اللعبة.

أفضل ميزات BrandMentions

تتعقب أداة الاستماع إلى وسائل التواصل الاجتماعي الإشارات عبر مختلف قنوات التواصل الاجتماعي والمنتديات والمواقع الإخبارية والأخبار ومصادر الويب الأخرى، بما في ذلك المراجعات

إشعارات مراقبة العلامة التجارية في الوقت الحقيقي عبر البريد الإلكتروني حول الإشارات الرئيسية وما إذا كان أي رابط جديد يجذب حركة المرور إلى موقعك

الاكتشاف التلقائي للنغمة وتحليل المشاعر السلبية للمحادثات التي تذكر علامتك التجارية

جدولة تقارير ذات علامات بيضاء حول الإشارات إلى علامتك التجارية لمختلف أصحاب المصلحة

قيود BrandMentions

عدم القدرة على تتبع المحادثات على مجموعات فيسبوك المغلقة

ستصل إلى حدود التتبع الشهرية بسرعة إذا لم تقم بإعداد كلماتك الرئيسية بشكل صحيح

تسعير #### BrandMentions

الشركة المتنامية: 79 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا)

79 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا) الشركة: 249 دولارًا أمريكيًا/شهريًا (تُدفع سنويًا)

249 دولارًا أمريكيًا/شهريًا (تُدفع سنويًا) المؤسسات/الوكالات: 399 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات براندمنتشنز

G2: 4.6/5 (42 تقييمًا)

4.6/5 (42 تقييمًا) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

9. هوتسويت

عبر هوتسويت وفقًا لتقرير ماكينزي، فإن العلامات التجارية التي لا تستجيب للعملاء على المنصات الاجتماعية لديها معدل تذبذب أعلى بنسبة 15% مقارنةً بالشركات التي تستجيب. أنت تريد أن تكون في الجانب الرابح. لذلك، أنت بحاجة إلى أداة استماع لوسائل التواصل الاجتماعي مثل Hootsuite.

Hootsuite هي مجموعة متكاملة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي لتمكين العلامات التجارية من جدولة المنشورات عبر قنوات التواصل الاجتماعي المتعددة، وإدارة المحتوى الاجتماعي العضوي والمدفوع، ومراقبة الإشارات إلى العلامة التجارية، والبقاء على اطلاع على محادثات العملاء، وتتبع الإشارات إلى العلامة التجارية، واكتساب رؤى - كل ذلك من لوحة تحكم واحدة سهلة الاستخدام.

أفضل ميزات Hootsuite

مراقبة الإشارات والكلمات الرئيسية وعلامات التصنيف في Hootsuite

الرد على التعليقات العامة وحفظها والإعجاب بها مباشرةً من لوحة معلومات Hootsuite

التكامل مع أفضل أدوات الاستماع الاجتماعي مثل Brandwatch و Talkwalker

قيود Hootsuite

تقارير التحليلات ليست في الوقت الفعلي

هناك حدود لعدد المنافسين الذين يمكنك تتبعهم لكل فئة من فئات الأسعار

تسعير Hootsuite

المحترف: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا (تُدفع سنويًا)

99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا (تُدفع سنويًا) الفريق: 249 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا)

249 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا) المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات هوتسويت

G2: 4.1/5 (4102 تقييم)

4.1/5 (4102 تقييم) Capterra: 4.3/5 (3620 تقييم)

10. بازسومو

عبر بازسومو عند نشر المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، هل ما زلت تعتمد على التخمين لفهم ما الذي يلقى صدى لدى جمهورك المستهدف؟

ابدأ باكتشاف أفكار المحتوى الرائجة في مجال تخصصك عبر فيسبوك وتويتر وريديت ويوتيوب، وحدد المؤثرين الرئيسيين لاستراتيجيتك على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام منصة الاستماع الاجتماعي Buzzsumo.

BuzzSumo هي برنامج لتسويق المحتوى الذي يراقب منافسيك ويحلل منشورات وسائل التواصل الاجتماعي والإشارات وتحديثات الصناعة. أحد أفضل أدوات الاستماع الاجتماعي,

يوفر Buzzsumo تنبيهات لاكتشاف الأحداث المهمة التي لا تضيع في ملايين المحادثات التي تحدث على منصات التواصل الاجتماعي. قم بتصفية ودراسة المشاركات والروابط والاتجاهات للتحقق من نوع المحتوى الذي يلقى صدى لدى جمهورك وكيفية بناء ميزة على منافسيك.

أفضل ميزات BuzzSumo

تتبع الإشارات على موجزات المحتوى ذات الصلة بمجال عملك لفهم المستخدمين والبقاء على اطلاع على آخر الأخبار والاتجاهات

التكامل مع أدوات التواصل مثل Slack للحصول على تنبيهات بشأن الإشارات إلى العلامة التجارية أو الكلمات الرئيسية

فرز القصص حسب الدرجات الشائعة لاكتشاف الاتجاهات الشائعة القادمة والتصرف بناءً عليها مقارنة الاتجاهات من خلال مسح بيانات أداء المحتوى على مدار السنوات الخمس الماضية

تنبيهات الإشعارات في الوقت الفعلي لتتبع الروابط والإشارات الجديدة فور حدوثها

قيود BuzzSumo

يمكن أن تصبح التنبيهات على أداة الاستماع متكررة

باهظة الثمن بالنسبة لأصحاب الأعمال الصغيرة

تسعير BuzzSumo

إنشاء المحتوى: 199 دولارًا/مستخدم/شهريًا

199 دولارًا/مستخدم/شهريًا العلاقات العامة والاتصالات : 299 دولارًا / 5 مستخدمين / شهر

: 299 دولارًا / 5 مستخدمين / شهر جناح : 499 دولارًا/ 10 مستخدمين/شهرًا

: 499 دولارًا/ 10 مستخدمين/شهرًا المؤسسة: 999 دولارًا أمريكيًا/30 مستخدمًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات BuzzSumo BuzzSumo

G2: 4.5/5 (102 تقييم)

4.5/5 (102 تقييم) Capterra: 4.5/5 (141 تقييم)

أدوات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى

ClickUp

بينما تركز أدوات الاستماع على وسائل التواصل الاجتماعي على الاستماع الاجتماعي والمراقبة، فإن ClickUp هي أداة

برنامج لإدارة سير العمل

لـ فرق التسويق التي تعزز مخرجاتك الإجمالية. يدعم ClickUp استراتيجيتك التسويقية من خلال مساعدتك في إدارة مشاريع وحملات ومهام وسائل التواصل الاجتماعي.

هل تريد تتبع تقويمك على وسائل التواصل الاجتماعي أو طرق مبتكرة لإنشاء حملات فعالة على وسائل التواصل الاجتماعي؟ سيقوم ClickUp بإنجاز المهمة.

استخدم ClickUp لاستضافة جميع حملاتك ومبادراتك على وسائل التواصل الاجتماعي في مكان واحد. تتيح أداة إدارة وسائل التواصل الاجتماعي هذه لأعضاء الفريق وأصحاب المصلحة التعاون في الوقت الفعلي.

سواء كنت تقوم بالعصف الذهني لأفكار الحملة، أو بناء أهداف الفريق، أو العمل على تقويم المحتوى للربع الجديد، فإن ClickUp يساعدك في كل مرحلة من مراحل العملية.

استخدم ClickUp لإدارة الردود على المنشورات الاجتماعية و جمع التعليقات الموجودة مع أدوات الاستماع الاجتماعي.

ClickUp أفضل الميزات

قم بأتمتة عملياتك على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام أدوات ClickUp المبنية مسبقًاقوالب حملات وسائل التواصل الاجتماعي طرح أفكار المحتوى، وإنشاء تقويم المحتوى الخاص بك، وكتابة تعليقاتك على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الذكاء الاصطناعي في ClickUp



ClickUp AI هو شريكك الإبداعي لكتابة رسائل البريد الإلكتروني للعملاء وخطط وسائل التواصل الاجتماعي والتعليقات التوضيحية الجذابة على وسائل التواصل الاجتماعي

أضف إشارات الأولوية وإشعارات التنبيهات لإبقاء الفريق على اطلاع دائم على التغييرات على الفور

ClickUpنموذج سير عمل استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي يزيل العمل الشاق لبناء استراتيجية ترويجية لوسائل التواصل الاجتماعي من الألف إلى الياء

استخدم قالب سير عمل استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي القابل للتخصيص من ClickUp لتخطيط وإنجاز المهام المهمة المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي

قالبقالب سبورة التحليل التنافسي يسمح لك بمراقبة الحملات التسويقية لمنافسيك ومستويات رضا العملاء عن منتجاتك

حدد منافسيك الرئيسيين باستخدام قالب التحليل التنافسي للوحة البيضاء في ClickUp وتتبع أداء منتجاتهم

قم بتجميع البيانات الاجتماعية والإلكترونية من أدوات مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي لاستخلاص الرؤى

قيود ClickUp

يحد الإصدار المجاني من الوصول إلى الميزات المتقدمة مثل ClickUp AI

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات/مستخدم/شهريًا

7 دولارات/مستخدم/شهريًا الشركات: 12 دولارًا/مستخدم/شهريًا

12 دولارًا/مستخدم/شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9200 تقييم) كابيترا : 4.7/5 (3900+ تقييم)

## اختر أدوات الاستماع الاجتماعي المناسبة لتعزيز استراتيجيتك الاجتماعية

اختر أداة استماع اجتماعي تسمح لك بتتبع المحادثات ومراقبة الإشارات إلى علامتك التجارية لجميع قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بك في لوحة تحكم موحدة.

إمكانيات الاستماع الاجتماعي في ClickUp و

إدارة مشاريع وسائل التواصل الاجتماعي

تحتوي الأداة على ميزات رئيسية مثل قوالب المحتوى، وميزات الذكاء الاصطناعي، وإمكانيات التعاون الجماعي لتمكين فريقك الاجتماعي من إدارة حملات ومشاريع ومهام وسائل التواصل الاجتماعي في مكان واحد.

من تتبع ملاحظات العملاء والمحادثات الاجتماعية في الوقت الفعلي إلى إنشاء قوالب حملات التسويق، تقدم ClickUp كل شيء.

أفضل ما في الأمر هو أن ClickUp يتكامل مع أفضل أدوات الاستماع الاجتماعي لتدفق البيانات بين المصادر المختلفة، مما يلغي العمل اليدوي لتصدير البيانات عبر قنوات متعددة.

بدلًا من التنقل بين أدوات الاستماع الاجتماعي المختلفة، استخدم ClickUp لإدارة مشاريع الاستماع الاجتماعي والرؤى الاجتماعية بسهولة. يمكنك تخطيط جميع استراتيجيات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك وإدارتها وتتبعها والتعاون بشأنها على ClickUp باستخدام قوالب قابلة للتخصيص مُصممة مسبقًا.

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