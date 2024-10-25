أفضل 20 مثالاً على نظام إدارة المحتوى لتحويل المحتوى الخاص بك

في الماضي، كان تحديث محتوى الموقع الإلكتروني يتطلب معرفة ب HTML أو CSS أو البرمجة الخلفية. كان هذا يعني أن المسوقين اضطروا إلى الاعتماد على المطورين باستمرار حتى في التغييرات الصغيرة.

وقد جعلت أنظمة إدارة المحتوى الشائعة [CMS] مثل ووردبريس ودروبال الأمور أسهل من خلال واجهات سهلة الاستخدام، ومحررات السحب والإفلات، وأدوات WYSIWYG [ما تراه هو ما تحصل عليه].

الآن، يمكن للعديد من المستخدمين داخل فرق التسويق إنشاء المحتوى وتحريره ونشره بشكل تعاوني دون الحاجة إلى مهارات تقنية. ولكن مع وجود العديد من الخيارات في السوق، كيف يمكنك اختيار الخيار المناسب؟

في هذه المقالة، سنشرح في هذه المقالة ما هو نظام إدارة المحتوى وما يمكنه القيام به وسنستعرض أفضل 20 مثالاً لنظام إدارة المحتوى للشركات. لنبدأ. 👇

ما هو نظام إدارة المحتوى [CMS]؟

نظام إدارة المحتوى، أو CMS، هو عبارة عن منصة برمجية تتيح لك إنشاء محتوى الموقع الإلكتروني وتحريره وإدارته بسهولة دون الحاجة إلى معرفة تقنية.

يمكنك نشر منشورات المدونة أو تعديل تخطيط موقعك أو تحديث موقع شركتك على الويب - كل ذلك من لوحة تحكم سهلة الاستخدام.

معظم منصات CMS تحتوي على جزأين رئيسيين: تطبيق إدارة المحتوى [CMA]، حيث تقوم بإنشاء المحتوى وإدارته، و تطبيق تسليم المحتوى [CDA]، الذي يتحكم في كيفية ظهوره على موقع الويب الخاص بك.

كما أنها توفر استضافة الويب، مما يسهل على فريقك التعاون ونشر التحديثات دون الحاجة إلى مطورين. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن منصات CMS أدوات تحسين محركات البحث وميزات الأمان للمساعدة في تحسين المحتوى الخاص بك والوصول إلى جمهورك.

حقيقة ممتعة: وفقًا للبحث فإن أكثر من 76 مليون موقع إلكتروني يستخدم نظام إدارة المحتوى (CMS). من بين أكبر مليون موقع إلكتروني من حيث عدد الزيارات، هناك أكثر من 790,000 موقع إلكتروني مدعوم بنظام إدارة المحتوى.

ما الذي تبحث عنه في نظام إدارة المحتوى؟

لتلبية معايير الصناعة، يجب أن يحتوي نظام إدارة المحتوى الجيد على هذه الميزات الرئيسية:

سهولة الاستخدام: يجب أن يكون النظام سهل الاستخدام، مما يسمح لفريقك بإدارة المحتوى بسهولة دون الحاجة إلى مهارات تقنية مثل HTML و CSS وغيرها. إذا كان معقدًا للغاية، فسوف ينتهي بك الأمر إلى إضاعة الوقت في التحديثات البسيطة

يجب أن يكون النظام سهل الاستخدام، مما يسمح لفريقك بإدارة المحتوى بسهولة دون الحاجة إلى مهارات تقنية مثل HTML و CSS وغيرها. إذا كان معقدًا للغاية، فسوف ينتهي بك الأمر إلى إضاعة الوقت في التحديثات البسيطة تعدد الاستخدامات: يجب أن يتعامل نظام إدارة المحتوى الخاص بك مع أنواع المحتوى المختلفة - سواء كانت منشورات المدونة أو صفحات المنتجات أو الملفات الشخصية التي تحتوي على صور كثيرة - دون التضحية بالأداء. هذا يحافظ على فعاليته مع نمو موقعك أو عملك

يجب أن يتعامل نظام إدارة المحتوى الخاص بك مع أنواع المحتوى المختلفة - سواء كانت منشورات المدونة أو صفحات المنتجات أو الملفات الشخصية التي تحتوي على صور كثيرة - دون التضحية بالأداء. هذا يحافظ على فعاليته مع نمو موقعك أو عملك الأمان: الأمان القوي أمر بالغ الأهمية. ابحث عن ميزات مثل مصادقة المستخدم والتحديثات المنتظمة ودعم SSL لحماية موقعك من الفيروسات والتهديدات غير المرغوب فيها

الأمان القوي أمر بالغ الأهمية. ابحث عن ميزات مثل مصادقة المستخدم والتحديثات المنتظمة ودعم SSL لحماية موقعك من الفيروسات والتهديدات غير المرغوب فيها التكامل: يجب أن يتكامل نظام إدارة المحتوى الجيد بسهولة مع أدوات أخرى مثل منصات التسويق أو أنظمة الدفع. تأكد من أنه يدعم المكونات الإضافية أو واجهات برمجة التطبيقات من أجل اتصالات سلسة

يجب أن يتكامل نظام إدارة المحتوى الجيد بسهولة مع أدوات أخرى مثل منصات التسويق أو أنظمة الدفع. تأكد من أنه يدعم المكونات الإضافية أو واجهات برمجة التطبيقات من أجل اتصالات سلسة الدعم: دعم العملاء المتجاوب هو المفتاح. ستحتاج إلى المساعدة عندما تواجه مشكلات أو ترغب في تجربة ميزات جديدة

📖 اقرأ أيضًا: أفضل 15 أداة لكتابة المحتوى بالذكاء الاصطناعي الآن بعد أن عرفت ما الذي يجب أن تبحث عنه في نظام إدارة المحتوى، دعنا نلقي نظرة على الخيارات التي يمكن أن تجعل إدارة المحتوى سهلة بالنسبة لك.

## أفضل 20 نظاماً لإدارة المحتوى للاستخدام

اختيار نظام إدارة المحتوى المناسب (CMS) يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً. مع وجود العديد من الخيارات المتاحة، قد يبدو اختيار الأفضل لاحتياجاتك أمرًا مربكًا.

لهذا السبب قمت أنا وفريقي في ClickUp بتجميع هذه القائمة التي تضم أفضل 20 مثالاً لنظام إدارة المحتوى التي يمكن أن تساعدك على إنشاء وإدارة وتحسين تواجدك على الإنترنت بسهولة. هل أنت مستعد للتعمق؟ 👇

1. ClickUp (الأفضل لتبسيط إنشاء المحتوى باستخدام أدوات إدارة المشروع)

ClickUp عبارة عن منصة شاملة مصممة لتبسيط إنشاء المحتوى والتعاون الجماعي. تتيح لك أدواته وميزاته المتنوعة إدارة المحتوى الرقمي الخاص بك بسلاسة. دعنا نستكشف مجموعة ميزاته الغنية معًا.

مستندات ClickUp مستندات ClickUp

على سبيل المثال مستندات ClickUp يتيح لك إنشاء محتوى وتنظيمه في مركز مركزي بحيث يمكن لمنشئي المحتوى والمحررين التعاون بسلاسة في أي مشاريع متعلقة بالمحتوى.

مع ميزات مثل التحرير في الوقت الحقيقي، والتعليقات المضمنة، وسجل الإصدارات، يمكن لفريقك أن يبقى متناسقاً ويتتبع التغييرات دون أن يفوتك أي شيء. يمكنك أيضًا تضمين المهام، وربط المستندات، وتعيين عناصر الإجراءات مباشرةً داخل المستند، مما يضمن استمرار تركيز الجميع وإنتاجيتهم أثناء العمل على الأقسام الخاصة بهم.

مهام النقر فوق المهام

إنشاء المحتوى وتحريره ومشاركته واقتراحه دون عوائق باستخدام ClickUp Docs

ثم، لديك مهام النقر فوق المهام ميزة لتخطيط وتنظيم والتعاون في أي مشروع تسويقي. يمكنك استخدام Tasks لإعداد عملية إنتاج محتوى مثالية وجعلها تتحرك بسلاسة بين الكتّاب أو المحررين أو فريق تحسين محركات البحث.

سواء أكنت تدير أجزاء متعددة من المحتوى أو تتعامل مع حملات أكبر، تحافظ المهام على تنظيم كل شيء وتدفقها بكفاءة.

يؤدي إضفاء الطابع المركزي على التواصل وإدارة المهام إلى إزالة الاختناقات، مما يسمح للمشاريع بالتحرك بسلاسة خلال كل مرحلة حيث يركز فريقك بشكل أكبر على إنتاج محتوى عالي الجودة.

إنشاء مهام ClickUp لتعيين المسؤوليات وتحديد المواعيد النهائية وتتبع التقدم المحرز

ادمج هذا مع أتمتة سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي وسيكون لديك نظام إدارة محتوى يتولى جزءًا كبيرًا من العمل نيابةً عنك. على سبيل المثال، يقوم النظام تلقائيًا بتعيين مقال إلى المحرر الخاص بك في اللحظة التي يرسلها الكاتب.

يمكنك أيضًا تعيين مشغلات لمهام المتابعة، مثل إخطار فريق تحسين محركات البحث بمجرد الموافقة على المحتوى، مما يضمن سير كل خطوة من خطوات العملية دون تدخل يدوي.

تحافظ هذه الأتمتة على سير العمل بسلاسة وتلغي الحاجة إلى الإشراف المستمر.

عرض التقويم انقر فوق التقويم

حافظ على مزامنة مهام إدارة المحتوى الخاص بك مع عرض تقويم ClickUp Calendar View

علاوة على ذلك عرض تقويم ClickUp يساعد فرقك على الالتزام بالجدول الزمني لنشر المحتوى وتحريره وغير ذلك. فهو يسمح لك بتتبع وإدارة مهام إدارة المحتوى الخاص بك على نظام أساسي مرئي، مما يحسِّن من سهولة القراءة بشكل كبير.

يمكنك أيضًا جدولة المهام مباشرةً داخل طريقة عرض التقويم وتعيين التنبيهات والتذكيرات لضمان عدم تفويت أي مواعيد نهائية لنشر المحتوى أو تحريره.

وإذا كنت لا ترغب في بدء الأمور من الصفر لإنشاء نظام لإدارة المحتوى باستخدام خيارات ClickUp المختلفة، يمكنك الاعتماد على قوالب المستندات . يحتوي ClickUp على مكتبة تضم أكثر من 1000 قالب تجعل إنشاء المحتوى أمرًا سهلاً. دعنا نتفقدها.

قالب إدارة محتوى ClickUp

تم تصميم قالب إدارة المحتوى من ClickUp لمساعدتك في تنظيم وإدارة مشاريع إنشاء المحتوى.

ال قالب إدارة المحتوى ClickUp أحد أفضل النماذج في هذا الصدد. فهو يساعدك على جدولة المهام المتعلقة بالمحتوى مثل الإنشاء والنشر على منصة واحدة موحدة حيث يمكن للعديد من أعضاء الفريق العمل على إدارة المحتوى المذهل الخاص بك.

هذا القالب أيضًا:

يوفر طريقة منظمة لتخطيط أداء المحتوى وتتبعه وقياسه، مما يحسِّن التنسيق بين أعضاء الفريق

يوفر رؤية واضحة لتقدم المحتوى من خلال لوحات معلومات مدمجة

يحافظ على اتساق التنسيق ويجعل تحديثات المحتوى أو مراجعاته بسيطة

يوفر الوقت من خلال تبسيط عملية النشر، مما يضمن سرعة تسليم المحتوى

انقر فوق أفضل الميزات

إنشاء مستندات قابلة للمشاركة وتحريرها في الوقت الفعلي. يمكنك ربط سير عملك باستخدام مستندات ClickUp للتعاون بسلاسة وإضفاء الحيوية على الأفكار مع فريقك. اكتب المحتوى الخاص بك في المستندات واسمح لزملائك في الفريق بتقديم اقتراحات وتعديلات مباشرة

اختر من بين أكثر من 100 عملية أتمتة لتبسيط إدارة المحتوى وأتمتة عمليات النشر ومحتوى البريد الإلكتروني والحملات التسويقية باستخدام أتمتة ClickUp . يمكنك أيضًا إنشاء الأتمتة الخاصة بك باستخدام نظام "متى-ثم" البسيط

أتمتة المهام المتكررة وتوفير عدد لا يحصى من الساعات مع أتمتة ClickUp Automations

تحسين إنشاء المحتوى باستخدام ClickUp Brain مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي، لتوليد الأفكار وتحسين الكتابة وتبسيط العملية من العصف الذهني إلى التعديلات النهائية

استخدم ClickUp Brain لإنشاء قواعد معرفية على مستوى الشركة وكمساعد شخصي لإدارة المحتوى

اجمع بين المهام والمستندات والأتمتة والفرق مع Brain لمنح الموظفين وصولاً فورياً إلى المعرفة المطلوبة. يمكن أن يوفر Brain تحديثات مستمرة للتقدم المحرز حول استراتيجية المحتوى الخاصة بك

دفع مبادرات المحتوى إلى الأمام باستخدام أهداف ClickUp لتحديد أهداف واضحة، وتتبع التقدم المحرز، والحفاظ على التركيز من التخطيط إلى الإكمال

ابقَ على رأس كل مهمة وحافظ على سير العمل بسلاسة مع ClickUp Goals

اجمع بين إنشاء المحتوى وتتبع المهام وتعيينها لتحقيق التعاون والنشر الفعال باستخدام المهام والأهداف

قيود ClickUp

على الرغم من فائدته الكبيرة، إلا أن خيارات التخصيص العميقة قد تستغرق وقتاً طويلاً لإعدادها بشكل صحيح

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تسعير مخصص ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل عضو

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

نحن نستخدم ClickUp لإدارة وتتبع خط إنتاج محتوى الوسائط الاجتماعية والرقمية لدينا. يتيح لنا ذلك الاطلاع على حالة كل جزء من المحتوى (قيد التنفيذ، يحتاج إلى تعديلات، مجدول، وما إلى ذلك) بالإضافة إلى المصمم الرئيسي. كما أنه يلغي جميع الاتصالات عبر البريد الإلكتروني ذهابًا وإيابًا حيث يمكن استخدام قسم التعليقات لكل مهمة للتداول وتفويض المهام/الخطوات التالية (مما يلبي الحاجة إلى تتبع ومتابعة دورة إنشاء المحتوى لدينا).

سيد بابلا، منسق برنامج الرفاهية، كلية دارتموث

2. ووردبريس (الأفضل لإنشاء موقع إلكتروني سهل الاستخدام مع إضافات وقوالب شاملة)

عبر ووردبريس ووردبريس هو أحد أكثر منصات إدارة المحتوى شيوعًا بين الشركات. إنها منصة مرنة للغاية ومفتوحة المصدر وسهلة الاستخدام للمبتدئين. على عكس معظم أنظمة إدارة المحتوى، فإن مجموعة القوالب والإضافات الخاصة به تجعل من السهل تخصيص المحتوى الخاص بك، ويوفر نظام تحرير الكتل طريقة سهلة لتحرير مدوناتك ومواقعك الإلكترونية.

أفضل ميزات ووردبريس

أنشئ أي موقع إلكتروني أو مدونة أو متجر إلكتروني أو موقع محفظة مع متجر وتحليلات ورسالة إخبارية وتكامل وسائل التواصل الاجتماعي

أضف ميزات مثل الرسوم المتحركة المضافة وتخصيص المحتوى الديناميكي بدون ترميز باستخدام آلاف الإضافات المدفوعة والمجانية

احصل على بنيات عناوين URL ووسوم وفئات ملائمة لتحسين محركات البحث لجميع المحتويات

قيود ووردبريس

يمكن أن يؤدي الاعتماد على أدوات إنشاء وإضافات وقوالب متعددة لتجارب نظام إدارة المحتوى المخصصة إلى تباطؤ الأداء والمخاطر الأمنية

أبلغ المستخدمون عن أن بعض الإضافات قد تكون غير متوافقة مع غيرها

أسعار ووردبريس

شخصي: 4 دولارات شهريًا

4 دولارات شهريًا قسط: 8 دولارات/شهريًا

8 دولارات/شهريًا الشركات: 25 دولارًا في الشهر

25 دولارًا في الشهر التجارة: 45$/شهريًا

45$/شهريًا المؤسسات: ابتداءً من 25,000 دولار في السنة

تقييمات ومراجعات ووردبريس

G2: 4.4/5 (أكثر من 2,500 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 2,500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 14,900 تقييم)

حقيقة ممتعة: يمتلك ووردبريس أكبر حصة سوقية في نظام إدارة المحتوى بنسبة 62.7%, وفقًا لبحث . بالإضافة إلى ذلك، هناك ما يقدر بـ 38,000,000,000 موقع ووردبريس مباشر في جميع أنحاء العالم. واو!

3. الشبح (الأفضل لإنشاء مواقع ويب نشر بسيطة وسريعة وملائمة لتحسين محركات البحث)

عبر: شبح Ghost هو نظام إدارة المحتوى بدون رأس مصمم للناشرين المحترفين. وهو يوفر محررًا بديهيًا يدعم تخفيض الأسعار، مما يتيح للكتاب التركيز على المحتوى الخاص بهم دون تشتيت الانتباه. بالإضافة إلى إدارة محتوى الويب، يوفر Ghost استضافة الويب المدارة لتبسيط عملية الإعداد.

أفضل ميزات الشبح

الحصول على سرعة تحميل سريعة للمحتوى (حتى 19 طلباً في وقت واحد)

أنشئ بيانات وصفية مخصصة لمحركات البحث وبيانات منظمة للشبكات الاجتماعية باستخدام خرائط مواقع XML التفصيلية تلقائيًا

مكِّن فريقك من إظهار عائد الاستثمار المباشر لتسويق المحتوى من خلال إنشاء عملاء محتملين مدمجين ورسائل إخبارية عبر البريد الإلكتروني

قيود الشبح

يفتقر إلى تطبيق مخصص للجوال

اشتكى بعض المستخدمين من عدم وجود تحليلات مدمجة بشأن زيارات الصفحة أو سلوك المستخدم

لا توجد خيارات مباشرة لتنسيق النص المنسق

تسعير الشبح

المبتدئين: 9 دولارات شهرياً ل 500 عضو

9 دولارات شهرياً ل 500 عضو المؤسس: 25 دولاراً شهرياً ل 1000 عضو

25 دولاراً شهرياً ل 1000 عضو الفريق: 50 دولاراً شهرياً ل 1000 عضو

50 دولاراً شهرياً ل 1000 عضو الشركة: 199 دولاراً شهرياً ل 10,000 عضو

التقييمات والمراجعات

G2: 4.1/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 40 تقييم)

هل تعلم؟ نظام إدارة المحتوى بدون رأس هو نظام إدارة المحتوى الذي يفصل طبقة العرض التقديمي (حيث يتم تقديم المحتوى) عن الواجهة الخلفية (حيث تتم إدارة المحتوى). يتيح لك هذا النوع من أنظمة إدارة المحتوى إدارة المحتوى في مكان واحد والقدرة على نشر هذا المحتوى على أي قناة رقمية تختارها.

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4. Wix (الأفضل للمبتدئين الذين يبحثون عن أداة إنشاء مواقع الويب بالسحب والإفلات)

عبر ويكس يوفر Wix مزيجًا قويًا من نظام إدارة المحتوى ومنشئ مواقع الويب، مما يوفر للمستخدمين حلاً كاملاً لإنشاء مواقع الويب الخاصة بهم وإدارتها وتوسيع نطاقها. واجهة السحب والإفلات سهلة الاستخدام تجعل من السهل على المبتدئين البدء.

أفضل ميزات Wix

إجراء تخصيص سريع وسهل بدون رموز لأي محتوى على موقع الويب الخاص بك

إنشاء صفحات متعددة تلقائياً بتصميم واحد متصل بالمحتوى الخاص بك باستخدام صفحات ديناميكية

اجعل موقعك في مرتبة أعلى على محركات البحث باستخدام أدوات تحسين محركات البحث المدمجة

قيود Wix

اشتكى بعض المستخدمين من بطء سرعة تحميل الموقع على الأجهزة المحمولة

عند إضافة عناصر من مصدر آخر، قد تكون خيارات التخصيص محدودة

تسعير Wix

الخفيفة: 17 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

17 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الأساسية: 29 دولارًا في الشهر

29 دولارًا في الشهر الشركات: 36 دولارًا في الشهر

36 دولارًا في الشهر النخبة التجارية: 159 دولارًا في الشهر

تقييمات ومراجعات ويكس

G2: 4.2/5 (أكثر من 1,600 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 1,600 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 9,700 تقييم)

5. Squarespace (الأفضل لمواقع الويب المذهلة بصريًا مع أدوات تصميم مدمجة)

عبر: Squarespace Squarespace معروف كمنصة شاملة لإدارة محتوى الموقع الإلكتروني.

توفر الأداة أكثر من 100 قالب قابل للتخصيص، وميزات التدوين المدمجة، وإمكانيات التجارة الإلكترونية، وميزات جدولة المواعيد لمواقع الويب. كما أنها تساعدك على تتبع تحليلات المحتوى الخاص بك لاكتشاف المنشورات الأكثر شعبية من خلال حركة مرور الموقع.

أفضل ميزات #### Squarespace

الوصول إلى قوالب عالية الجودة وقابلة للتخصيص لنشر محتوى سليم من الناحية البصرية والهيكلية

استفد من Squarespace AI كوكالة إبداعية للحصول على أفكار لبدء المحتوى

الترويج لمدونتك وزيادة عدد الزيارات باستخدام أدوات تحسين محركات البحث المدمجة، وحملات البريد الإلكتروني، وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي المدمجة

قيود Squarespace

يفتقر إلى خيارات التخصيص المتقدمة على عناصر التصميم

عدم مرونة محدودة في التصميم لتغييرات المكونات في موقع ويب تم إنشاؤه بالفعل

تسعير Squarespace

شخصي: 16 دولارًا شهريًا

16 دولارًا شهريًا الأعمال: 23 دولارًا في الشهر

23 دولارًا في الشهر التجارة الأساسية: 28 دولارًا في الشهر

28 دولارًا في الشهر التجارة المتقدمة: 52 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات تقييمات ومراجعات سكوير سبيس

G2: 4.4/5 (1,000+ تقييم)

4.4/5 (1,000+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3,000 تقييم)

6. Joomla (الأفضل للمطورين الذين يحتاجون إلى مرونة وتخصيص واسع النطاق للموقع)

عبر Joomla.org Joomla هي أداة مرنة لنظام إدارة المحتوى توازن بين سهولة الاستخدام والوظائف. وتشمل ميزاتها الأساسية سهولة التخصيص وإدارة المحتوى والدعم الاحترافي. وتوفر توطينًا بأكثر من 70 لغة وعنوان URL جاهز لتحسين محركات البحث (SEO) و SEF (صديق لمحرك البحث).

أفضل ميزات جملة

استخدم محرر WYSIWYG الخاص بـ Joomla لتحرير المحتوى دون أي معرفة بالترميز

قم بتحرير المحتوى الخاص بك أثناء تصفح موقعك في نفس الوقت للحصول على معاينة في الوقت الفعلي باستخدام نظام تحرير الواجهة الأمامية في Joomla

الوصول إلى أدوات تحسين محركات البحث المدمجة والإضافات الخارجية لتحسين تصنيفات محرك البحث

قيود جملة قيود جملة

قد يكون تصميم مواقع الويب المخصصة بدون خبرة المطورين أمرًا صعبًا

قد يؤدي استخدام العديد من الإضافات والوحدات النمطية في وقت واحد إلى تعارض الإصدارات وتعطل التحديثات

تسعير جوملا

الأفراد: 99 دولارًا في السنة

99 دولارًا في السنة الشركات: 199 دولارًا في السنة

199 دولارًا في السنة الوكالة: 399 دولارًا في السنة

تقييمات ومراجعات Joomla

G2: 4/5 (380+ تقييم)

4/5 (380+ تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 600 تقييم)

7. دروبال (الأفضل لمواقع الويب المعقدة والآمنة والقابلة للتطوير بدرجة عالية)

عبر دروبال دروبال هو نظام إدارة محتوى مفتوح المصدر غالبًا ما يُستخدم لمواقع الويب المعقدة ذات احتياجات التخصيص العالية. إنه معياري ومرن للغاية، مما يجعله مثاليًا للعديد من الصناعات، مثل البيع بالتجزئة والتكنولوجيا المالية والسفر والتجارة الإلكترونية وغيرها. يدعم دروبال أكثر من 100 لغة.

أفضل ميزات دروبال

استفد من ميزات دروبال متعددة المواقع وميزات المحتوى كخدمة (CaaS) لإدارة دورة حياة المحتوى الرقمي الشاملة

استفد من القوالب المضمنة ونظام Twig Templating System لتخصيص التصميم المرن

تحسين إمكانية الوصول باستخدام بيانات وصفية منظمة لقارئات الشاشة وتطبيق أدوات التحرير لضمان إنشاء محتوى يسهل الوصول إليه

قيود دروبال

يأتي مع منحنى تعليمي حاد ويتطلب معرفة واسعة بتطوير الويب للإعداد والصيانة

يمكن أن تكون التحديثات المنتظمة مرهقة لمسؤولي الموقع لصيانتها

أسعار دروبال

مجاني للاستخدام

تقييمات ومراجعات Drupal

G2: 3.8/5 (أكثر من 400 تقييم)

3.8/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 450 تقييم)

8. Shopify (الأفضل لمتاجر التجارة الإلكترونية مع إدارة سلسة للمخزون والمبيعات)

عبر شوبيفاي Shopify مرادف لأعمال التجارة الإلكترونية. يمكنك استخدامه لبناء وإدارة المتاجر عبر الإنترنت بسهولة. مع Shopify، يمكنك الحصول على أدوات لاستضافة الويب وإدارة المخزون والتحليلات وقنوات البيع. تضمن إمكانات التجارة متعددة القنوات في Shopify تجربة عملاء متسقة في كل مكان.

أفضل ميزات Shopify:

تبسيط تصميم المتجر الإلكتروني باستخدام أقسام وكتل محرر الويب

تحسين سمات Shopify للجوال، مما يضمن عمل متجرك بشكل جيد عبر جميع الأجهزة

احصل على تقارير مفصلة عن المبيعات وسلوك العملاء ورؤى تسويقية على جميع منصاتك على الإنترنت

قيود Shopify

يمكن أن تتراكم رسوم المعاملات وتكاليف التطبيق بسرعة، مما يجعله مكلفًا جدًا للشركات الصغيرة

يفتقر إلى أدوات تحسين محركات البحث المتقدمة

تسعير Shopify

لايت: 9 دولارات شهريًا

9 دولارات شهريًا الأساسي: 29 دولارًا في الشهر

29 دولارًا في الشهر معياري: 79 دولارًا في الشهر

79 دولارًا في الشهر متقدم: 299 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات شوبيفاي

G2: 4.4/5 (أكثر من 4,500 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 4,500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 6400 تقييم)

9. ماجينتو (الأفضل لشركات التجارة الإلكترونية المتقدمة التي تتطلب قابلية التوسع والتخصيص)

عبر: أدوبي كوميرس يُعد Magento، الذي أصبح الآن Adobe Commerce، حلاً للتجارة الإلكترونية مع نظام إدارة المحتوى يساعدك على بناء تجارب فريدة ومخصصة بين الشركات والمستهلكين من خلال متاجرك على الإنترنت.

على عكس أنظمة إدارة المحتوى الأخرى، فهو يستفيد من الذكاء الاصطناعي لتقديم محتوى وعروض ترويجية ذات صلة في الوقت الفعلي وزيادة الإنتاجية الإجمالية لفريقك باستخدام أدوات التسويق بالذكاء الاصطناعي. يتيح لك نظام إدارة المحتوى الذي يعتمد على واجهة برمجة التطبيقات أولاً وبدون رأس إمكانية التخصيص بسرعة.

أفضل ميزات Magento

إدارة كل من محتوى B2B و B2C الخاص بك من واجهة واحدة فردية

توطين جميع مواقعك وفقًا لعلامتك التجارية والكتالوج والبلد والعملة

الوصول إلى تخصيص لا حدود له مع حلول Adobe Experience Cloud المدمجة

قيود Magento

يمكن أن تزيد رسوم نظام إدارة المحتوى للتطوير والصيانة، مما يزيد من عبء التكلفة

مفضل للشركات التي لديها فريق تطوير داخلي

تسعير Magento

Adobe Commerce Pro: تسعير مخصص

تسعير مخصص الخدمات المدارة: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Magento

G2: 4/5 (أكثر من 500 تقييم)

4/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: تقييمات ومراجعات غير كافية

10. TYPO3 (الأفضل لمواقع الويب الخاصة بالمؤسسات الكبيرة ذات الإدارة متعددة اللغات ومتعددة المواقع)

عن طريق: t3planet.com TYPO3 هو نظام إدارة محتوى مفتوح المصدر للمؤسسات يزدهر مع مجتمعه العالمي الواسع. إنه نظام ذكي نظام إدارة المحتوى يساعده على تقديم المحتوى الخاص بك عبر منصات رقمية متعددة وإدارة كل ذلك من خلال عمليات سير عمل التأليف الذكية، وذاكرة الوصول العشوائي وتحسين محركات البحث.

أفضل ميزات TYPO3

إدارة المحتوى عبر عدد غير محدود من المواقع الإلكترونية باستخدام إمكانات TYPO3 متعددة المواقع واللغات، مع توطين مخصص في تثبيت واحد

الحفاظ على تجارب مستخدم متسقة وجذابة عبر جميع الأجهزة والقنوات والمستخدمين

دمج مسار التسويق الرقمي بأكمله في الواجهة الخلفية ل TYPO3 لإدارة سلسة دون تبديل الأنظمة باستمرار

قيود TYPO3

لاحظ بعض المستخدمين انخفاضًا في الأداء على الأجهزة المحمولة

واجه المستخدمون نقصًا في المطورين الأكفاء ووفرة المستخدمين غير المساهمين الذين يعملون مع TYPO3

تسعير TYPO3

مجاني للأبد

تقييمات ومراجعات TYPO3

G2: 3.9/5 (أكثر من 30 تقييم)

3.9/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 3.9/5 (أكثر من 25 تقييم)

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11. Hubspot CMS (الأفضل لدمج إدارة المحتوى مع التسويق وإدارة علاقات العملاء)

عبر هبسبوت يقدم HubSpot برنامج إدارة المحتوى (Content Hub) الذي يركز على جذب حركة المرور وتوليد العملاء المحتملين وزيادة الإيرادات. وهو يبسط عملية إنشاء وإدارة مواقع الويب التجارية الحديثة ويحتوي على العديد من أدوات نظام إدارة المحتوى المفيدة التي يمكن استخدامها من قبل الأشخاص غير التقنيين أيضًا.

ما يميزه هو أنه يتكامل بسهولة مع منصة عملاء HubSpot، مما يجعله الأداة الوحيدة التي تحتاج إليها لإنشاء موقع إلكتروني وإطلاق حملات تسويقية والتقاط العملاء المحتملين ومتابعة العملاء المحتملين من مكان واحد فقط.

أفضل ميزات Hubspot

التكامل مع مجموعة أدوات HubSpot للتسويق والمبيعات والخدمة وإدارة علاقات العملاء

إنشاء محتوى وإدارته باستخدام قوالب وقوالب صفحات وقوالب مواقع الويب المُنشأة مسبقًا

الوصول إلى مكتبة تضم أكثر من 3,500 قالب مجاني ومدفوع مع وحدات السحب والإفلات الأصلية

قيود هاب سبوت

يمكن أن يمثل الترحيل إلى HubSpot تحديات، مثل ازدواجية البيانات وسجلات البيانات غير المكتملة

غالبًا ما يواجه المستخدمون صعوبات عند دمج مواقعهم الإلكترونية الحالية مع HubSpot، خاصةً مع تكامل CRM

تسعير Hubspot

الخطة الاحترافية: 300 دولار/شهرًا

300 دولار/شهرًا خطة المؤسسات: 900 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات هاب سبوت

G2: 4.5/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1,500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 70 تقييم)

هل كنت تعلم؟ بدأ تاريخ أنظمة إدارة المحتوى في عام 1989 عندما اقترح تيم بيرنرز لي نظام النص التشعبي القائم على الإنترنت، HTML، وكتب المتصفح وبرنامج الخادم في أواخر عام 1990.

12. Contentful (الأفضل لتقديم محتوى متعدد القنوات مع بنية بدون رأس)

عبر المحتوى يعمل Contentful على توحيد المحتوى ومزامنته في مكان واحد وتنظيم التجارب عبر العديد من العلامات التجارية والمناطق والقنوات. تتمثل إحدى ميزاته البارزة في أنه يتيح لك الرجوع إلى كل المحتوى الرقمي الخاص بك، بما في ذلك الصور والنصوص والمقالات وما إلى ذلك، لتشكيل رسم بياني متماسك للمحتوى.

أفضل ميزات #### Contentful

التعاون مع فريقك في المعاينة المباشرة لتصور أفضل للمحتوى وتحسينه

تحسين تجربة التصفح باستخدام فلاتر مبنية مسبقًا ومخصصة

تصميم وإنشاء نماذج المحتوى من خلال إنشاء أنواع المحتوى باستخدام منشئ نوع المحتوى بالذكاء الاصطناعي

قيود المحتوى

يجب على المستخدمين أن يتعرفوا على نهج واجهة برمجة التطبيقات أولاً، الأمر الذي قد يكون شاقًا لمن ليس لديهم خلفية تقنية قوية

غير مفضل لتطبيقات التجارة الإلكترونية الشاملة التي تتطلب دعمًا متعدد العملات أو إدارة المخزون في الوقت الفعلي

التسعير التلقائي

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 50 تقييم)

13. Webflow (الأفضل لتصميم مواقع الويب بصريًا وإطلاقها دون ترميز)

عبر ويب فلو Webflow عبارة عن منصة تصميم سحابية قائمة على البرمجيات كخدمة ونظام إدارة المحتوى، وهي متخصصة في إنشاء مواقع الويب دون أي خبرة في الترميز. ويمكنه إنشاء مدونات جذابة وعملية بصريًا، ومتاجر تجارة إلكترونية، وصفحات هبوط، ومواقع إلكترونية، وغير ذلك الكثير.

إحدى ميزات Webflow الفريدة من نوعها هي النماذج الأولية المباشرة، والتي تسد الفجوة بين نماذج التصميم والموقع النهائي في عملية التصميم.

أفضل ميزات Webflow

إنشاء تخطيطات الصفحات، والعناصر المرئية، والأسلوب، والتفاعل في موقعك الإلكتروني دون استخدام أي كود برمجي

تحسين مواقعك لتحسين محركات البحث باستخدام عمليات إعادة التوجيه 301 وصفحات 401 المخصصة

حماية مواقعك بإجراءات أمنية قوية مثل شهادات SSL المجانية، وفلاتر مكافحة DDoS، ودعم المواقع المحمية بكلمة مرور

قيود Webflow

قد يكون نموذج التسعير مربكاً، خاصة فيما يتعلق بقيود الخطة على بعض الميزات

كلما زاد عدد عناصر نظام إدارة المحتوى عن 100، أبلغ المستخدمون عن بطء أوقات التحميل وتدهور الأداء

تسعير Webflow

خطط الموقع العامة

البداية: مجانية

مجانية الأساسية: 18 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

18 دولارًا أمريكيًا/شهريًا CMS: 29 دولارًا/شهريًا

29 دولارًا/شهريًا الشركات: 49 دولاراً شهرياً

49 دولاراً شهرياً المؤسسات: أسعار مخصصة

خطط موقع التجارة الإلكترونية

قياسي: 42 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

42 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الإضافية: 84 دولاراً شهرياً

84 دولاراً شهرياً متقدمة: 235 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

خطط مساحة العمل

المبتدئة: مجانية

مجانية الأساسية: 28 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد

28 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد النمو: 60 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد

60 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد المؤسسات: أسعار مخصصة

أسعار مخصصة مستثمر حر: 24 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد

24 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد الوكالة: 42 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد

تقييمات ومراجعات Webflow

G2: 4.4/5 (أكثر من 580 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 580 تقييم) Capterra: 4.6/5 (240+ تقييم)

14. كرافت CMS (الأفضل لإنشاء مواقع ويب غنية بالمحتوى مع مرونة المطورين)

عبر CraftCMS كرافت هو نظام إدارة محتوى مرن وسهل الاستخدام مبني على أطر وأدوات مفتوحة المصدر. وهو يجمع بين منصة Craft Cloud، وهي منصة استضافة داخلية قابلة للتطوير.

يحتوي على الكثير من الميزات الفريدة، مثل المصفوفة في المصفوفة ومثيلات الحقول. تتيح الأولى للمستخدمين إدارة الإدخالات المتداخلة بدلاً من الكتل إلى جانب البطاقات، وقوائم الإدخال، وغيرها. كما أنه يدعم إعادة استخدام الحقول المخصصة في نفس تخطيط الحقل - كل حقل بمقبضه وتعليماته وشروطه.

أفضل ميزات كرافت CMS

تحديد المحتوى الخاص بك مع الحقول المخصصة التي تتم إدارتها مركزيًا في Craft

وسّع قابلية استخدام Craft مع مجموعة من الإضافات مثل Google Cloud وPayPal وAzure والمزيد

شاهد كيف سيبدو المحتوى الخاص بك وكيف سيعمل حتى أثناء التحرير باستخدام المعاينة المباشرة القابلة للمشاركة

قيود كرافت CMS

يحتوي CraftCMS على مجموعة أصغر بكثير من الإضافات مقارنةً بـ WordPress، مما قد يحد من وظائف المواقع الأكبر أو الأكثر تعقيداً

يمكن أن يؤثر إنشاء خريطة الموقع في كرافت عند تحميل الصفحة سلباً على الأداء، خاصة للمواقع التي تحتوي على العديد من الصفحات

أسعار كرافت CMS

منفردة: مجاناً

مجاناً الفريق: 279 دولارًا/مشروعًا

279 دولارًا/مشروعًا احترافي: 399 دولارًا/مشروع

399 دولارًا/مشروع المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات نظام إدارة المحتوى

G2: 4.2/5 (أكثر من 45 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 45 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

15. كونكريت5 (الأفضل للتحرير داخل المحتوى للمستخدمين غير التقنيين)

عبر concretecms.org كونكريت 5 هو نظام إدارة المحتوى للمصممين والمطورين. يأتي مع مجموعة تحرير قوية وبديهية مع دعم لتحرير WYSIWYG.

تدعي المنصة أن مجموعة ميزاتها الشاملة تلغي الحاجة إلى الإضافات. نظرًا لأن Concrete5 يعين أدوارًا ومجموعات للوصول المتحكم فيه وصولاً إلى كتلة النص الفردية، فإن التعاون سهل للغاية.

أفضل ميزات كونكريت5

تتبع التعديلات مع سجلات تغيير شاملة ومراجعة التعديلات وإرجاعها مع سهولة التحكم في الإصدار

صقل الأذونات المتقدمة للأمان والوصول إلى أي ميزات

إنشاء نماذج ديناميكية للمحتوى المكتوب مع الحفظ التلقائي والمسودات

قيود Concrete5

يمكن أن تشكل محدودية البرامج التعليمية وموارد المجتمع عائقًا كبيرًا أمام المستخدمين الجدد

يعبر المستخدمون الذين يفكرون في التحول من ووردبريس إلى نظام إدارة المحتوى الخرساني عن مخاوفهم بشأن عملية الترحيل وما إذا كانوا سيفقدون وظائفهم

أسعار كونكريت5

باقة المبتدئين: 4.99 دولار/شهرياً

4.99 دولار/شهرياً خطة الأعمال: 19 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات كونكريت5

G2: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

4.5/5 (أكثر من 60 تقييمًا) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 50 تقييم)

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16. Silverstripe (الأفضل لإنشاء مواقع ويب قابلة للتطوير مع أمان قوي)

عن طريق: سيلفرستريب Silverstripe هو نظام إدارة محتوى مفتوح المصدر (CMS) شائع بين المطورين لمرونته وقدراته على التخصيص.

وهو مبني على PHP، ويسمح بتعديل واسع النطاق ليناسب احتياجات العمل المختلفة. واجهته سهلة الاستخدام وميزات الأمان القوية تجعله في متناول كل من المطورين ومنشئي المحتوى.

أفضل مزايا سيلفر سترايب

إضافة وظائف إضافية مثل إعداد سير عمل الموافقة على المحتوى باستخدام الإضافات

تكوين مستويات مختلفة من الوصول لتحرير أجزاء مختلفة من موقعك

عرض بنية التسلسل الهرمي للصفحات ونقل الصفحات وتحميل الملفات باستخدام السحب والإفلات

قيود سيلفر سترايب

لا يقدم العديد من الخيارات للقوالب المصممة مسبقاً أو الوظائف الإضافية دون بذل جهود تخصيص مكثفة

يمكن أن يؤثر نقص الدعم المجتمعي على توافر الموارد

أسعار سيلفر سترايب

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات سيلفر سترايب

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد تقييمات كافية

📖 اقرأ أيضًا: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في تسويق المحتوى

17. DotNetNuke (الأفضل لبناء تطبيقات على مستوى المؤسسة على إطار عمل .NET)

عبر: dnnsoftware.com DotNetNuke، المعروف باسم DNN، هو نظام إدارة محتوى قوي مبني على إطار عمل Microsoft ASP.NET. وهو مصمم لتوفير منصة آمنة ومرنة لبناء وإدارة مواقع الويب الديناميكية.

DNN مناسب تمامًا للشركات التي تتطلب بنية تحتية قوية للأمان والتكامل مع تقنيات مايكروسوفت الأخرى.

أفضل ميزات DotNetNuke

تعيين الأذونات وصولاً إلى وحدة معينة على صفحة معينة

إدارة مئات أو آلاف المواقع من مثيل واحد من DNN مع إدارة متعددة المواقع

الوصول إلى المئات من الإضافات المجانية والتجارية التابعة لجهات خارجية للحصول على وظائف إضافية

قيود DotNetNuke

قد تكون المنصة شاقة للمستخدمين الجدد غير المطلعين على إطار عمل ASP.NET

لا يسمح بإدارة أنواع المحتوى المخصص

تسعير DotNetNuke

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات DotNetNuke

G2: 4.2/5 (أكثر من 25 مراجعة)

4.2/5 (أكثر من 25 مراجعة) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

18. Sitecore (الأفضل لتجارب العملاء الشخصية مع إمكانات التسويق الرقمي)

عبر dot.sitecore.com Sitecore هو نظام إدارة محتوى على مستوى المؤسسة يقدم تجارب رقمية مخصصة عبر قنوات متعددة.

يجمع بين إدارة المحتوى وأدوات التسويق المتقدمة، مما يجعله مثاليًا للمؤسسات الكبيرة التي تهدف إلى تعزيز مشاركة العملاء. تتيح قابلية التوسع وخيارات التكامل في Sitecore للشركات إنشاء أنظمة بيئية رقمية شاملة.

أفضل ميزات سايتكور

بناء وإطلاق تجارب مخصصة موجهة نحو زيادة المشاركة

العمل مع أحدث أطر عمل الواجهة الأمامية و DevOps المدمجة لتطوير أسرع

الوصول إلى خيارات تخصيص قوية تتكامل بسهولة مع الأنظمة الأخرى على مستوى المؤسسة

قيود Siteecore

تتطلب المنصة مهارات متخصصة لإدارتها بفعالية

تسعير #### Sitecore

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات موقعنا

G2: 3.9/5 (380+ تقييم)

3.9/5 (380+ تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

19. كنتكو (الأفضل لإدارة كل من المحتوى والتسويق الرقمي على منصة واحدة)

عبر: كينتكو Kentico هو نظام إدارة محتوى شامل يوفر مجموعة شاملة من الميزات لإنشاء تجارب رقمية جذابة. يشتهر Kentico بسهولة استخدامه ووظائفه، ويدعم Kentico التجارة الإلكترونية والتسويق عبر الإنترنت وإدارة المحتوى متعدد اللغات.

وهذا يجعله خيارًا جذابًا للشركات التي تتطلع إلى نشر حلول رقمية قوية بسرعة دون التضحية بالجودة أو الأداء.

أفضل ميزات كينتيكو

التعامل مع إدارة المحتوى متعدد القنوات عبر العديد من المواقع الإلكترونية والمواقع المصغرة والتطبيقات ورسائل البريد الإلكتروني والشبكات الاجتماعية

إنشاء صفحات الويب في أداة إنشاء الصفحات المرئية وتخزين المحتوى الخاص بك في مركز محتوى مركزي

إنشاء محتوى لجميع مواقعك الإلكترونية باستخدام الذكاء الاصطناعي المدمج وتقديمه عبر قنوات متعددة

قيود كانتيكو

لاحظ المستخدمون أن التحليلات المقدمة أساسية ولا تقدم رؤى عميقة

تسعير كانتيكو

خدمة كخدمة

المستوى القياسي: 2,050 دولار/شهريًا

2,050 دولار/شهريًا المستوى المتقدم: 2,610 دولار/شهريًا

مدارة ذاتياً

المستوى القياسي: 1,050$/شهرياً

1,050$/شهرياً المستوى المتقدم: 2,110$/شهرياً

تقييمات ومراجعات Centico

G2: 4.4/5 (أكثر من 310 تقييمات)

4.4/5 (أكثر من 310 تقييمات) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 45 تقييم)

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20. Strapi (الأفضل لإنشاء واجهات برمجة تطبيقات بدون رأس بسرعة)

عبر سترابي Strapi هو نظام إدارة محتوى مفتوح المصدر بدون رأس يسمح للمطورين بإنشاء واجهات برمجة التطبيقات بسهولة. تم تصميم Strapi باستخدام JavaScript وقابل للتخصيص بالكامل من خلال المكونات الإضافية، ويوفر للمطورين المرونة اللازمة لإنشاء تطبيقات قابلة للتطوير لتلبية احتياجات العمل المحددة.

تسمح بنيته بدون رأس بالتكامل السلس مع مختلف تقنيات الواجهة الأمامية، مما يجعله خيارًا شائعًا بين المطورين الذين يعطون الأولوية للسرعة والمرونة في مشاريعهم.

أفضل ميزات سترابي

تخصيص لوحة الإدارة وواجهة برمجة التطبيقات، وتوسيع نطاق إدارة المحتوى الخاص بك باستخدام إضافات مخصصة

استهلك واجهة برمجة التطبيقات من أي عميل (React أو Vue أو Angular) أو تطبيقات الجوال أو حتى أجهزة إنترنت الأشياء باستخدام REST أو GraphQL

ربط قواعد البيانات، أو أطر الواجهة الأمامية، أو مولدات المواقع الثابتة من اختيارك دون أي قفل من البائعين

قيود سترابي

الخبرة التطويرية اللازمة للإعداد والتهيئة

إمكانيات التجارة الإلكترونية المدمجة المحدودة، مما يتطلب من المستخدمين الاعتماد على ملحقات الطرف الثالث أو التطوير المخصص لإضافة مثل هذه الميزات

تسعير سترابي

خطة المطور: 29 دولارًا شهريًا لكل مشروع

29 دولارًا شهريًا لكل مشروع الخطة الاحترافية: 99 دولارًا شهريًا لكل مشروع

99 دولارًا شهريًا لكل مشروع خطة الفريق: 499 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مشروع

التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 180 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 180 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 60 تقييم)

## أفضل الممارسات لتطبيق نظام إدارة المحتوى

يشتهر تنفيذ نظام إدارة المحتوى بكونه أمرًا صعبًا، خاصة بالنسبة لمديري تسويق المحتوى. ولكن لا يجب أن يكون الأمر على هذا النحو. باستخدام أفضل الممارسات هذه، يمكنك ضمان التكامل السلس وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من أي نظام إدارة محتوى:

تحديد أهداف واضحة: قبل أن تبدأ مرحلة التنفيذ، حدد استراتيجية المحتوى الشاملة الخاصة بك. حدّد أهدافًا قابلة للقياس مثل نسبة المشاهدة أو التواجد على المنصة. سيساعدك ذلك على اختيار نظام إدارة المحتوى وتخصيصه لدعم أهدافك الأوسع نطاقاً

قبل أن تبدأ مرحلة التنفيذ، حدد استراتيجية المحتوى الشاملة الخاصة بك. حدّد أهدافًا قابلة للقياس مثل نسبة المشاهدة أو التواجد على المنصة. سيساعدك ذلك على اختيار نظام إدارة المحتوى وتخصيصه لدعم أهدافك الأوسع نطاقاً تنظيم أدوار المحتوى: حدد بوضوح أدوارك الداخلية، مثل منشئي المحتوى والمحررين والناشرين. قم بالتخطيط المسبق لـ سير عمل إنشاء المحتوى الذي يتماشى مع هيكلية فريقك وتنفيذه من خلال نظام إدارة المحتوى

حدد بوضوح أدوارك الداخلية، مثل منشئي المحتوى والمحررين والناشرين. قم بالتخطيط المسبق لـ سير عمل إنشاء المحتوى الذي يتماشى مع هيكلية فريقك وتنفيذه من خلال نظام إدارة المحتوى توفير التدريب: بعض منصات أنظمة إدارة المحتوى لديها منحنى تعليمي حاد. تأكد من أن فريقك يعرف بالضبط كيفية استخدامها لتحقيق أقصى استفادة من استثمارك

بعض منصات أنظمة إدارة المحتوى لديها منحنى تعليمي حاد. تأكد من أن فريقك يعرف بالضبط كيفية استخدامها لتحقيق أقصى استفادة من استثمارك إجراء تقييم للاحتياجات: قم بتقييم احتياجاتك الحالية والمستقبلية، مثل قابلية التوسع والتكامل مع الأنظمة الأخرى. سيمنعك هذا من المبالغة في تعقيد الأمور ويبقيك على أرض الواقع

ارتقِ بإدارة المحتوى الخاص بك إلى المستوى التالي مع ClickUp

لم يعد نظام إدارة المحتوى خيارًا لإيصال المحتوى الخاص بك إلى جمهورك المستهدف بأفضل طريقة ممكنة. يؤدي تطبيق نظام إدارة المحتوى إلى تبسيط استراتيجية المحتوى الخاص بك بشكل فعال، ولكن فقط إذا اخترت النظام المناسب.

وهنا يأتي دور ClickUp.

بفضل إدارة المهام البديهية والأتمتة والتكامل السلس الذي يتميز به، فهو مصمم للتعامل مع احتياجاتك من المحتوى بسهولة. استخدم ClickUp Docs، والمهام، وعرض التقويم، والقوالب، وارتقِ بمحتواك إلى المستوى التالي.

فماذا تنتظر إذن؟ اشترك في ClickUp اليوم لتبسيط سير عمل المحتوى الخاص بك!